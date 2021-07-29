Е.Бунтман― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение», я ее ведущий. Евгений Бунтман, у нас в гостях в студии Максим Шевченко, лидер «Российской партии свободы и справедливости». Здравствуй, Максим.

М.Шевченко― Здравствуй, Женя.

Е.Бунтман― Позавчера был зарегистрирован список нашей партии – есть ли какие-то сюрпризы? Я видел, двух человек сняли.

М.Шевченко― Мне очень жалко, что сняли Ивана Ивановича Шамаева, это замечательный сын якутского народа, доктор физико-математических наук, профессор, учитель многих, даже якутских политиков, которых мы знаем сейчас. Сняли его по совершенно удивительной причине: за три дня до регистрации окончательной нас известили о том, что у него в паспорте штамп есть на ребенка – этот ребенок умер когда-то, такая случилась беда. И на него, естественно, не подали документы. И за тир дня найти человека в Якутии не так-то просто – если человек уехал из Якутска, например, а Иван Иванович родом из Вилюйского района, где связи нет. Мы только дозвонились до его сына старшего, живущего в Москве – дай бог здоровья его сыну, который сказал, что это умерший ребенок.

Это единственная причина, по которой сняли человека, за которого, безусловно, проголосовала бы вся Якутия, который является гораздо большим авторитетом, чем уважаемая Сардана Авксентьева, которая была когда-то его не то, что ученицей, которая считает его старшим, безусловно. Это для нас огромная потеря.

Е.Бунтман― Там еще с судимостями было что-то?

М.Шевченко― У него никаких проблем с судимостями не было, у него только вот этот штамп с умершим ребенком.

Е.Бунтман― Я не про него, я вообще про другого кандидата.

М.Шевченко― Наверное, это бывает, каждый раз где-то что-то кто-то забыл указать, может быть, кого-то сняли из-за этого. Это несущественно.

Е.Бунтман― Тем более, что сейчас у большинства политиков есть судимости.

М.Шевченко― Любовь Воронкову в Ростовской области мы не понимаем, по каким причинам сняли. Тоже очень сильный кандидат, она врач, акушер-гинеколог. Это большая потеря, я говорю – Любовь Баталовна, мы все равно с вами, мы вас считаем нашим товарищем, несмотря на эту потерю.

Во всем остальном мы прошли достаточно сильным федеральным списком, очень мощным, на мой взгляд, федеральным списком в избирательную кампанию. У нашей партии самый разносторонний список, который чётко совершенно по всей главной повестке современной политике. Это и повестка социальная, экологическая, и повестка междунациональная.

Мы вообще единственная партия, которая проблему федерализма, в защиту федерализма, прав народов, актуализируем в политическом дискурсе. И в нашей федеральной десятке есть, допустим, Исхаков Дамир Мавлявеевич, это профессор Казанского государственного университета, один из идеологов концепции борьбы за национализм, за права народов. Есть Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, известный – по-моему, Руслан даже на «Эхе» бывал, представитель Дагестана и Российского Конгресса народов Кавказа.

М.Шевченко: Мы единственная партия, которая проблему федерализма актуализируем в политическом дискурсе

Есть представитель русского национального самосознания, движения «Альтернатива» Олег Мельников, замечательный мой товарищ, с которым мы в Дагестане познакомились в свое время. Олег когда-то в юности отдал дань, в том числе, и «Русским маршам».

Я считаю, что наш федеральный список это и есть прообраз будущей демократической федеративной России, какой она должна быть. У нас есть очень сильная экологическая составляющая – это Иван Иванович Засурский, внук Ясена Николаевича Засурского, зав. кафедрой Новых медиа факультета журналистики МГУ, автор доклада «Зеленый поворот», это глобальная экологическая повестка.

Е.Бунтман― На экологии вы достаточно подробно останавливались, обсуждая с Ириной Воробьевой.

М.Шевченко― Есть прекрасный Максим Шингаркин, который был инициатором, когда был членом фракции ЛДПР в Госдуме, то есть, у него опыт серьёзный парламентской работы, инициатором закона против «мусорной» мафии, один из активистов борьбы против «мусорной» мафии. Есть Максим Кукушкин, левая составляющая.

У нас достаточно сбалансированный, сильный список, с которым мы идем в эту борьбу.

Е.Бунтман― Есть любопытный опрос ВЦИОМа – больше 60% россиян сказали, что интересуются тем, какие предлагаются меры по борьбе с коронавирусом политическими партиями.

М.Шевченко― Я предлагаю меры по борьбе с коронавирусом — уверен, мои товарищи меня поддержат, мы это не обсуждали на уровне…

Е.Бунтман― Кажется, что это один из главных политических вопросов.

М.Шевченко― Это главный политический вопрос, потому что в этом вопросе проявляется то пренебрежение, которое правящие элиты, правящая верхушка демонстрирует по отношению к народу. И коммерческий подход, которым они подменяют заботу о здоровье нации.

Е.Бунтман― В чем пренебрежение?

М.Шевченко― А я объясню. Допустим, мне из Таджикистана люди знакомые звонят – в Таджикистан Китай 2,5 миллиона официально подарил бесплатно китайской вакцины «Синовак», она очень хорошая вакцина. Дело в том, что таджикские официальные лица привились «Спутником», и почти все заболели после «Спутника». « Синовак» считается одной из лучших.

Кроме этого, в Таджикистан поставлена американская вакцина, — даже в Таджикистане вы можете выбирать из разных вакцин. А в России вам предлагают три коммерческих варианта — «Спутник», про который уже только ленивый не говорит, даже президент России сказал, что у него из окружения пять человек переболели после прививки «Спутником».

Е.Бунтман― Многие болеют.

М.Шевченко: Меры по борьбе с коронавирусом это главный политический вопрос, потому что в нем проявляется пренебрежение

М.Шевченко― Да, но должен быть выбор. Мне кажется, что главная мера это реальная кооперация. Мы видим, что правительства разных стран, по крайней мере, российская власть, она заботится не о здоровье россиян, а о коммерческой выгоде тех бенефициаров, которые стоят за каждым из трех.

Е.Бунтман― У нас прививают бесплатно пока.

М.Шевченко― Но из бюджета они деньги получают. Не бывает бесплатных прививок. Нас бесплатно, но из бюджета за каждую прививочку они получают деньги. Поэтому еще раз говорю – если бы это была реальная забота о здоровье нации, то, во-первых, был бы широкий выбор вакцин, эти вакцины были бы доступны всем абсолютно, причем разного уровня, разного качества, когда люди могли бы выбирать. Это была бы кооперация на международном уровне, а не состязание: ваш «Пфайзер» там, наш «ЭпиВак» здесь, это там, а это там, вот сюда мы не пустим, а сюда пустим.

Мы видим, как под предлогом борьбы с коронавирусом на самом деле глобальная фармацевтическая мафия решает свои задачи, решает свои вопросы. Какие-то страны используют вакцину как инструмент геополитического продвижения, какие-то страны как способ коммерческого.

Е.Бунтман― Пусть используют, главное, чтобы прививались.

М.Шевченко― Не в этом дело «чтобы прививались». Почему на нас перекладывают ответственность? Государство это не брокер на бирже, который помогает каким-то крупным капиталистическим структурам зарабатывать деньги. Государство это институт, который должен заботиться о здоровье людей.

Мы видим, что чудовищная реформа здравоохранения, уничтожившая доступное, качественное здравоохранение для большинства людей, — у них там глазом не моргнули.

Е.Бунтман― Ну, что имеем, то имеем — сейчас есть коронавирус и есть вакцина.

М.Шевченко― Я читаю, что те, кто ответственен за реформу здравоохранения, за уничтожение огромного количества больниц, за уничтожение огромного количества фельдшерских пунктов, уничтожение доступного здравоохранения, должны понести за это ответственность. Эти люди не должны уйти от ответственности. Это раз.

И второе, — я считаю, что на российский рынок должны быть допущены все вакцины, которые имеются. Допустим, вот кубинская вакцина. Я прочитал недавно с интересом, что оказывается, кубинская вакцина одна из самых эффективных считается.

Е.Бунтман― Там же ужас, на Кубе. И вакцину на кубе никто не получает.

М.Шевченко― Во-первых, мы этого не знаем, так это, или не так.

Е.Бунтман― Но смертность там чудовищная.

М.Шевченко― На этот счет есть совершенно разная информация. Но казалось бы, куба – союзник России. Допустите сюда кубинскую вакцину, что вы ее даже не пускаете в Россию? Китайская вакцина – китайцы бесплатно раздают вакцину.

Е.Бунтман― Есть вакцина, просто никто не хочет прививаться толком, если не заставляют.

М.Шевченко― Ничего подобного. Это не так. Не надо людей считать идиотами. Люди просто не верят этой власти. Потому что эта власть показывает, что в любой ситуации для нее за так называемой заботой о гражданах стоит коммерческий интерес – будь то Москва, будь то какие-то корпорации, которые отчитывались еще весной прошлого года, некоторые корпорации стали заявлять, что у них готова вакцина. То есть, это откровенная ложь, такого просто не может быть – даже просто по медицинским разного рода лабораторным исследованиям такого быть не может.

То есть, они любой ценой хотят зафиксировать, застолбить место на рынке. Этот коммерческий подход к здоровью людей это преступление, чудовищное преступление.

Поэтому я считаю, что должна быть, хотя бы оперативно, решительными мерами, возможно, под контролем президента, восстановлена ситуация нормального доступа людей к разного вида медикаментам. Которые помогают при коронавирусе, которые должны быть допущены на внутренний рынок разного вида вакцины, например. Врачам должно быть разрешение работать с разными вакцинами.

М.Шевченко: Мы видим, как под предлогом борьбы с коронавирусом глобальная фармацевтическая мафия решает свои задачи

Не надо разбивать группы врачей – а это так, я это знаю, потому что я с врачами, достаточно серьезными, нахожусь в постоянном диалоге. Врачей заставляют, их буквально разделили: вот это вот группа, которую заставляют работать со «Спутником», вот эта группа, которую с чумаковской заставляют работать, вот эту еще с чем-то.

Е.Бунтман― В смысле – «заставляют»?

М.Шевченко― Буквально. Есть всякие директивы, нормативные акты. А врачи люди подневольные, как правило, которые сидят в государственных учреждениях. Разные лоббистские группы сверху, которые стоят за этими тремя видами вакцин, которые как бы незаменимы, хотя испытания говорят о другом, и практика применения «Спутника» говорят о другом совершенно.

Е.Бунтман― Все пытаюсь у вас спросить – обязательная вакцинация, как вы к ней относитесь?

М.Шевченко― Я отношусь к ней так же, как относятся к ней врачи. Я не врач, чтобы давать такие советы.

Е.Бунтман― Вопрос политический сейчас. Например, коммунисты резко против. И это один из пунктов их политической программы, негласный.

М.Шевченко― У коммунистов, к сожалению, очень большое количество во фракции переболело людей, а некоторые, к сожалению, даже скончались — это достойные люди, некоторых я знал. Я думаю, что это позиция, которая может найти скандальный популистский отклик у людей, у «антиваксеров», но она в целом не является конструктивной.

Советская власть так не относилась к здоровью народа. Когда советской власти надо было привить детей от полиомиелита или от кори, они не спрашивали, они просто прививали, и все. Поэтому то, что делают современные коммунисты, это, мне кажется, никак не коррелирует с тем, что демонстрировала на словах, а то и на деле, в системе, созданной…

Е.Бунтман― Вы «антиваксер»?

М.Шевченко― Я не «антиваксер» совершенно.

Е.Бунтман― Просто чтобы зафиксировать.

М.Шевченко― Но я считаю, что в этом вопросе должен звучать голос не чиновника, а врача. Женя, я себя миру открыл, я опубликовал на «Эхе Москвы» свой анализ антител – он был тысяча, без всякой прививки. Значит, я переболел в легкой форме где-то в апреле коронавирусом.

Е.Бунтман― Еще в том апреле?

М.Шевченко― Нет, сейчас, в этом апреле, – ты просто пропустил. Где-то в июне я решил пойти привиться реально. И мне сказали: сделай анализ на антитела. Я пошел, у меня тысяча антитела, как будто я укололся вакциной. И мне сказали врачи: мы не знаем. Можно тебе прививаться, или нельзя. Последствия могут быть совершенно любые, это может быть как две таблетки амиксина – помнишь, такие были лекарства, когда мы все еще болели гриппом мирным, а не болели этим страшным ковидом.

Е.Бунтман― Нет, не помню.

М.Шевченко― Ну, такая таблетка, ты пьешь, она стимулирует иммунитет. А вот если выпьешь две, тебе будет очень плохо, там надо было пить по одной раз в неделю или по одной раз в тир дня. Когда они появились, я как-то, чтобы побыстрее выздороветь, решил выпить две и чуть не сдох тогда.

И мне врачи все сказали, разные врачи – онколог, кардиолог, знакомые, — мы не знаем, можно тебе, или нет. А чиновники мне говорят, госпожа Ракова говорила: не надо делать анализ перед прививкой, мы не рекомендуем.

Е.Бунтман― Сначала говорили, что надо.

М.Шевченко― Потом, когда мы этот вопрос подняли, когда я свой анализ опубликовал. Потому что моя позиция следующая: посоветуйтесь с врачом. Если врач вам скажет, что можно идти прививаться, врач, который берет ответственность за ваше здоровье. Потому что ни Собянин, ни Ракова, ни даже Путин, не могут взять ответственность за твое здоровье. А вот врач, который тебя наблюдает, знает, твой терапевт, личный, или тот, котормуо ты доверяешь, может тебе сказать: да, тебе можно прививаться.

Если мне врач скажет, что можно прививаться — конечно, я пойду и привьюсь. Даже вопросов нет.

Е.Бунтман― Вернёмся непосредственно к выборам. Одномандатники, и так далее — почему ушла Шувалова из списка?

М.Шевченко― Елена Анатольевна ушла из списка, судя по тому, что она сама написала и что она высказала, потому что ей не понравилось, как формируется московский список по округам.

Е.Бунтман― Она сказала «Дождю», что кандидаты-одномандатники станут спойлерами коммунистов. Потому что слабые кандидаты против сильных коммунистов. Расшифруйте, пожалуйста, так как вы лидер партии.

М.Шевченко― У нас нет никаких спойлеров. Во-первых, я не считаю коммунистов лидерами в Москве, я считаю, что московский список КПРФ согласован с Собяниным. И все эти псевдо-акции протеста, которые сейчас идут, это как бы попытка заретушировать это все.

Е.Бунтман― Есть Лобанов, есть Рашкин.

М.Шевченко: «Умное голосование» эффективный инструмент. Но заискивать перед теми, кто его контролирует, я не буду

М.Шевченко― Под Рашкина округ освободили. Вот у нас идет Виктория Миронова, прекрасная, по тому округу, по которому заявился саратовец Валерий Федорович Рашкин. Москвичка Виктория Миронова это что, спойлер саратовского коммуниста Рашкина, который не так давно попал…

Е.Бунтман― Рашкин давно работает в Москве.

М.Шевченко― Он работает с тех пор, когда Клычков ушел на Орловскую область – Рашкин пришел в Москву. Он пришел вместе с Володиным. Рашкин — володинский кадр, его Володин в Москву привел, и он в Москве сидит поэтому. Так что не надо мне сказки рассказывать. Это Рашкин спойлер Виктории Мироновой. Почему за него должны голосовать жители 196 округа, кто он такой?

Е.Бунтман― Один из самых известных коммунистов.

М.Шевченко― Кому он известен? Мы все замеряли. Вот Вика Миронова в своем округе известна, она известнейший муниципальный депутат, она там все ногами прошла, она там газету выпускает, за Лосиный остров борется. Вот она, Виктория Миронова, известная там. А Рашкина там никто не знает. Рашкина знают здесь, он в центре ходит в будёновке, на табуретке выступает. А там, в округе, там совершенно другая повестка. В Центральном округе может быть другая повестка. Поэтому нет никаких спойлеров.

Е.Бунтман― А вы по какому идете?

М.Шевченко― Я иду по 208-му.

Е.Бунтман― Это Центральный?

М.Шевченко― Да.

Е.Бунтман― А от коммунистов там кто? Про Митрохина я помню.

М.Шевченко― Нина Александровна Останина из Кемерово, которая до этого выдвигалась в Новгороде. А сейчас в Центральном округе Москвы. Это ее право, естественно.

Е.Бунтман― Вы тоже выдвигались во Владимире.

М.Шевченко― Я в Государственную думу выдвигался в Дагестане в 2016 году, самовыдвиженцем, но всею жизнь я живу в центре Москвы.

Е.Бунтман― У вас есть какие-то договоренности друг другу не мешать, помогать?

М.Шевченко― Я вчера видел Нину Александровну Останину, мы договорились, что в тех вопросах, которые касаются борьбы за права жителей округа, — против застройки, — у нас не будет политической борьбы. Мы встретились на улице с ней.

Е.Бунтман― С Митрохиным встречались?

М.Шевченко― Нет. И не получал такого предложения от Сергея Сергеевича. Я с уважением отношусь и к Митрохину, и к Останиной, и Олег Леонов – все никак не могу вспомнить имя этого человека, портретами которого увешены все двери у нас в подъездах.

Е.Бунтман― Самовыдвиженец.

М.Шевченко― Да. Жители с негодованием срывают его портреты, каждый раз прохожу, их срывают, они везде валяются.

Е.Бунтман― Но в центре только его портреты.

М.Шевченко― Людей дико раздражает, когда на двери и в подъездах клеят какие-то непонятные портреты какого-то человека, который говорит: я вас разыщу или «со мной не пропадешь» — по-моему, так, какой-то такой ад. Я не знаю, кто такая Кетеван Хараидзе…

Е.Бунтман― Там есть Останина, Митрохин – мы когда-то с вами много говорили про «Умное голосование», которое вы расценивали как вполне разумную стратегию.

М.Шевченко― Я и сейчас расцениваю как разумную, но эту стратегию определяет Леонид Волков.

Е.Бунтман― Вот если выиграет условный Олег Леонов?

М.Шевченко― С какой стати выиграет Олег Леонов, человек, которого никто не знает, вдруг выиграет в Москве?

Е.Бунтман― А чьи портреты висят?

М.Шевченко― Ну и что? А люди что, по-вашему, бараны, что ли, которые видят и сразу: а, это его портрет, где-то я этого мужика видел.

М.Шевченко: Это была попытка остановить процесс разложения советской системы, который был затеян верхушкой КПСС

Е.Бунтман― Это называется политическая агитация.

М.Шевченко― Есть разные формы политической агитации. В центре Москвы по нашим замерам таргетинг в Фейсбуке и таргетинг в социальных сетях гораздо выше имеет резонанс именно в 208 округе, чем расклейка этого всего бесконечно затратного, многомиллионного наглядного материала. Центр Москвы он особенный.

Е.Бунтман― А ваши портреты будут?

М.Шевченко― Ну, какие-то, наверное, будут. Хотя этот вопрос для нас еще не решен. Я не считаю, что это существенно и что это главное. Но мы точно не будем пачкать подъезды, точно не будем насиловать жителей бумажками, закиданными в почтовые ящики.

Е.Бунтман― А что, вы ногами будете ходить по Центральному округу?

М.Шевченко― Ну, ногами, или каким-то другим способом. Мы сейчас с вами не ходим ногами и не кричим на улице, мы сидим в эфире «Эха», и нас посмотрят сотни тысяч людей в ЮТьюбе, послушают.

Я считаю, что мир очень сильно изменился. Дональд Трамп проиграл выборы именно потому, что пренебрёг электронным голосованием, электронными формами и разного рода иными формами голосования. В итоге полностью всю сеть забрали себе демократы. Если бы Трамп активно выступал в сетях, то неизвестно еще, кто сейчас был бы президентом США.

Е.Бунтман― Если Леонид Волков или кто-нибудь другой из запрещенных соратников Навального предложит голосовать за вас в «умном голосовании» — скажете спасибо, или «чур-чур»?

М.Шевченко― Я скажу Леониду: Леонид, ты сначала выучи название нашей партии. Когда он нас обсуждал, он называл нас упорно несколько раз «Партией социальной справедливости».

Е.Бунтман― Просто у вас часто меняется название.

М.Шевченко― Не часто, у нас один раз поменялось название. У нас абсолютно новая партия, «Российская партия свободы и справедливости». Но никаких переговоров ни с кем, кто будет мне говорить: если вы будете с нами вести себя неправильно, или вы будете неправильно себя вести, или говорить не то, что нам нравится, то мы скажем за вас не голосовать. Я никакому шантажу никогда поддаюсь.

Е.Бунтман― А спасибо скажете? Вот Зюганов говорит «чур меня, мне этого не надо».

М.Шевченко― Я считаю, что «Умное голосование» эффективный инструмент. Но заискивать перед теми, кто его контролирует, я не буду и не собираюсь. Если они сочтут мою программу, мои действия, взгляды для себя возможными – люди, которые в этом участвуют, — ради бога. Но пытаться кому-то из них понравиться? То есть. Я должен понравиться не избирателям?

Предположим. В «Умном голосовании» зарегистрировались 17% избирателей — примерно. Но ведь советы им дают, за кого голосовать, не эти 17% коллегиально решают, это же узкий круг людей в какой-то момент посылают СМС, или послание, за кого лучше голосовать по данному округу. То есть, я должен понравиться именно этим людям – Волкову, Шаветдинову. Соболь, еще кому-то, правильно?

Е.Бунтман― Нет, неправильно.

М.Шевченко― Нет, это правильно, Женя. То есть, я должен заискивать перед теми…

Е.Бунтман― Нет, они определяют, у кого наибольшие шансы.

М.Шевченко― Кто «они определяют»? Кто определяет? Как они определяют? Они определяют, ссылаясь на РОМИР, ВЦИОМ или Леваду, на социологию? Это их эмпирическая оценка того, кто является ставленником власти, а кто оппозиционер.

Е.Бунтман― Нет, они говорят: давайте проголосуем за кого-нибудь одного, а не за всех сразу. В этом принцип.

М.Шевченко― Почему я должен ориентироваться на мнение не огромного количества избирателей, десятков, сотен тысяч, а на группу численностью в 10 человек?

Е.Бунтман― Они тут ни при чем, это происходит помимо вашей воли.

М.Шевченко― Это происходит в узкой группе – Женя, услышь меня – численностью в 10-15 человек, которые даже название нашей партии выучить не могут. Что мне на них ориентироваться? Поэтому я говорю: я поддерживаю любые формы политической борьбы легальной. «Умное голосование» я считаю легальной формой политической борьбы, люди имеют право обмениваться мнением, кооперироваться. Но заискивать перед «Умным голосованием» я не буду. Я буду говорить то, что я думаю и то, что считаю нужным.

Е.Бунтман― Сделаем перерыв. Максим Шевченко у нас в гостях, лидер «Российской партии свободы и справедливости».

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Е.Бунтман― С «Особым мнением» у нас в студии Максим Шевченко, лидер «Российской партии свободы и справедливости».

Сделаем небольшой перерыв с выборами. Олег Бакланов, последний член ГКЧП скончался, и можно подвести какие-то итоги вообще с историей ГКЧП, попробуем это сделать. Что это было, спустя 30 лет?

М.Шевченко― Это была попытка Горбачева спасти ситуацию и переложить ответственность с себя на руководство армии. КГБ, Военно-промышленного комплекса, руководство партии. При этом, не наделив их политическими полномочиями.

Поэтому это не было формально никаким переворотом. Потому что они ждали приказа Горбачёва и подчинялись Горбачеву формально все это время. Это были люди, которые пытались спасти то, что спасти уже было невозможно – спасти эту партийную систему.

Е.Бунтман― Вообще-то Горбачева заточили тогда.

М.Шевченко― Никто его не «затачивал» — зачем эти сказки? Заточили Альенде во дворце. Горбачева никто не затачивал. И Альенде убили в этом дворце. Горбачев – известно, что он пытался таким образом самого себя перехитрить.

Е.Бунтман― Кому было известно?

М.Шевченко― Женя, еще раз, ГКЧП – это была попытка определенных людей, который представляли – каждый из них, Язов ли, Крючков – представляли то, что составляло систему, основу СССР, советской власти: армия, КГБ, партия, профсоюзы. Бакланов представлял ВПК, там был Стародубцев, который представлял сельское хозяйство. То есть, как бы все составляющие, все было представлено сразу.

Это была попытка остановить процесс разложения советской системы, который был затеян верхушкой КПСС. То есть, внутри самой же КПСС как некое антитело возникло псевдо-антитело, если современным языком описывать, возникло ГКЧП. Оно было обречено на поражение, потому что уже вся система была настроена, все эти партийные руководители, в которое КПСС преобразовалось, КПСС, разрушившая Советский Союз, уничтожившая советскую власть, предавшая советский народ. Руководство КПСС потом превратилось в «Единую Россию», КПРФ и партии современной думы – собственно, это и есть те, кто уничтожил Советский Союз. Они как бы добили государство. Представители тех фундаментальных линий, на которых государство базировалось.

М.Шевченко: Все четыре партии думы это и есть «Единая Россия». Это одна партия

Е.Бунтман― А про самого Бакланова можно?

М.Шевченко― Достойнейший, умнейший, порядочный человек. Мне несколько раз доводилось с ним общаться. Это был гигант и в человеческом смысле, и организатор производства, ученый. Ну, я сильно младше его, поэтому я с ним очень вежливо, корректно, он со мной не откровенничал, но это был человек, который всю жизнь отдал служению государству. Государство предало его, как и многих других в 91-м году. Государство из советского стало мгновенно антисоветским, с теми же самыми исполнителями, потому что не Солженицын, Щаранский, Огородников возглавили эту систему. А те же самые партийные функционеры, кгбэшные функционеры, профсоюзные, комсомольские – ничего нового не появилось.

Более того, если у тебя начальник Пятого управления Бобков пошел к Гусинскому работать, Кандауров пошел к Ходорковскому работать, руководство КГБ СССР пошло работать в олигархические структуры, к тем людям, которые раньше они курировали.

Е.Бунтман― А куда им нужно было идти?

М.Шевченко― Вообще-то бороться, исполнять присягу. Все эти люди, в том числе, многие офицеры и генералы, которые сейчас из себя изображают русскую белогвардейщину, присягали защищать советскую власть с оружием в руках. Я их не обвиняю, потому что если государство предает советскую систему и советский народ, то эти люди, которые давно, благодаря усилиям этих партийных вождей превратились просто в марионеток, лишенных воли, — допустим, армия.

Хребет армии был сломан в 37-м году и потом в 50-е годы, когда Жукова Хрущев убрал с поста министра обороны, в опалу поставил. Жуков был последней надеждой армии, прошедшей войну. После этого — все. Партноменклатура захватила все, вторая сила была при ней КГБ, и они все смотрели и видели, что эти вожди идут к полной реставрации капитализма, — как об этом говорил Мао Цзедун совершенно прозорливо, и оказался совершенно прав.

И оказались голимые ревизионисты, самые циничные и наглые. И сейчас они нам пытаются – вот они уже 30 лет эту систему сохраняют, это система КПСС, предавшая советский народ, распределилась в ядро, в КПРФ, в «Справедливую Россию», в ЛДПР, — кстати, ЛДПР в меньшей степени, как ни странно, это такая партия популистского люмпена полукриминального, люмпен-буржуазии городской — как раз фарца пошла туда больше, в ЛДПР.

А все остальное, эти партии, это партии номенклатуры советской. И они пытаются сегодня сохранить свою власть. Поэтому когда мне говорят, что надо быть против «Единой России», я говорю: все четыре партии думы это и есть «Единая Россия». Это одна партия.

Е.Бунтман― Но смотрите, что с КПРФ происходит – сняли Грудинина – раз.

М.Шевченко― А у меня вопрос – почему сняли Грудинина? Кто его преследует? Наш программист, допустим, за 15 минут нашел, что офшор в Белизе не закрыт. 10 минут из этих 15 он потратил на поиск самого Белиза, и потом еще 5 минут, чтобы на государственном сайте Белиза найти список зарегистрированных офшоров.

Е.Бунтман― Но вы говорили, что его преследуют?

М.Шевченко― Его преследуют. И мы знаем. Кто его преследует, он сам говорит о Дмитрии Саблине и о стоящих за его спиной структурах, связанных с губернатором Воробьёвым. Но при всем при этом, почему юристы КПРФ, готовя человека в тройку, не смогли понять, что формально его офшор существует?

Е.Бунтман― Почему?

М.Шевченко― Я не знаю. Глупость или предательство. Я вспоминаю знаменитый вопрос Милюкова из ноября 1916 года. Если это глупость, тогда это одна история, если это предательство, тогда это другая история. Если это глупость, тогда признайте свои ошибки, что вы втянули Павла Николаевича в эту историю, что земли совхоза имени Ленина стали разыгрываться между, условно говоря, группировкой, стоящей за Воробьевым и группировкой, стоящей за Собяниным.

А мы видим, что банк «Солидарность», стоящий в центре списка КПРФ, который возглавляет Вадим Кумин, достойный, порядочный, хороший экономист, банкир, человек – я Вадима хорошо знаю. Но это открытые данные Центробанка, это просто на 50% им владеет московская мэрия, банком «Солидарность». То есть, внимание, — главный финансовый инструмент КПРФ – им владеет, управляет Собянин.

Поэтому получается, что Грудинина пытается взять под защиту Собянин, а отобрать у него земли — Воробьев. И те, кто стоят за ними.

Е.Бунтман― Немножко упрощенно, мне кажется.

М.Шевченко: Получается, что Грудинина пытается взять под защиту Собянин, а отобрать у него земли — Воробьев

М.Шевченко― А тут все упрощается. В итоге, если мы все эти маски, псевдо-маски, которые всем осточертели за 30 лет так называемого консерватизма, так называемого коммунизма, так называемого либерализма, — если мы эти маски отбросим, мы за этим всем увидим только голый интерес олигархических и бюрократических группировок, которые просто прикрываются этим.

Е.Бунтман― Но за вами тоже кто-нибудь может увидеть интерес.

М.Шевченко― Пожалуйста, увидьте. Пока мы выставляем сильных и ярких людей, которые говорят о будущем России. Я считаю, что на этих выборах есть один главный конфликт, это повестка будущего, которую, в частности, мы формулируем, и 30-летняя монолитная короста прошлого. Которая контролирует номенклатуру в думе в лице четырёх партий, которая никого не пускает туда. И сейчас опять планирует не пустить.

Я не понимаю, зачем Волков подыгрывает сохранению этой коррупционно-криминально-номенклатурной бюрократической системе. Потому что лозунг, что кто-то там – КПРФ против «Единой России» — это значит одна группа бюрократов и олигархов, условно Собянин-Чемезов против другой группы бюрократов и олигархов, там Шойгу— и так далее.

Е.Бунтман― Это называется раскол элит.

М.Шевченко― А мы не играем в это. Мы представляем интересы гражданского общества. Поэтому Сергей Митрохин, достойнейший человек, — я надеюсь, что наша с Сергеем Сергеевичем дискуссия будет корректной, демократической и уважительной. И победит соленейший.

Я вообще не рассматриваю Олега Леонова как серьёзного кандидата. И мысль про то, что вот давайте мы будем против «Единой России», — давайте будем. Но тогда давайте против всех этих партий, которые 30 лет сидят в Думе, и за 30 лет довели нашу страну и наш народ до катастрофического положения, которое сейчас существует.

Изображали они из себя левую оппозицию, изображали они из себя правую оппозицию, или изображали они из себя партию власти – неважно. Все четыре думские партии несут ответственность за современный политический, экономический и социальный кризис.

Я считаю, что голосовать надо против них всех. За самовыдвиженцев, за новые партии, за то, чтобы новые силы вошли в думу. Наш главный лозунг «все на выборы». Если 70% избирателей придут на выборы, система потерпит поражение.

Поэтому все эти истории – со снятием Грудинина, с недопуском Николая Бондаренко, абсолютно абсурдны.

Е.Бунтман― Прессуют Ступина.

М.Шевченко― Прессуют Ступина. Я считаю, специально понижают интерес к выборам, понижая явку на выборах. Но явка должна быть высокой. Идите все на выборы – ногами, через Госуслуги, в электронном формате. Нельзя сфальсифицировать…

Е.Бунтман― Электронному голосованию доверяете?

М.Шевченко― Я не знаю, надо смотреть, если оно будет большое… Тут вопрос другой. Если будет большая явка, ее нельзя сфальсифицировать. Потому что если у тебя явка 35%, то тебе можно вбросить из них 18, но у тебя нельзя вбросить 50%.

Е.Бунтман― Почему? Просто больше сбрасывать придется.

М.Шевченко― Нельзя. Будет коллизия, как в Белоруссии. Вот Лукашенко стал играть в демократию, в итоге смотрите, как поступили белорусы – около избирательных участков стояли очереди желающих проголосовать. Поэтому Лукашенко проиграл, поэтому он сжег все протоколы избирательных комиссий, они просто уничтожены.

Я хочу, чтобы в России, дорогие мои избиратели, около избирательных участков стояли очереди, как в Белоруссии. Покажите, что мы граждане, придите на выборы. Мне все равно, за кого вы проголосуете, я не говорю: голосуйте за меня и за нашу партию.

Просто придите, и система потерпит поражение. Это единственная стратегия, это и есть единственное «Умное голосование». Сегодня просто прийти на выборы – это протест. Это и есть протест. Если вы выходите на улицы, вас арестовывают, вам дают административки, дают уголовные дела, вас выгоняют с работы, вас выгоняют из института – это опасно, это реально опасно.

А вот прийти на выборы и нанести поражение системе, проголосовав против системы – потому что я уверен, что в здравом уме за эту систему никто не проголосует. Люди же не дураки. Вот это и есть та форма протеста, которой система боится больше всего. Поэтому все на выборы, и против партий системы, против думской номенклатуры.

Е.Бунтман― Максим Шевченко, лидер «Российской партии свободы и справедливости», название которой мы запомнили.

М.Шевченко― Спасибо, Женя.

Е.Бунтман― Не упрекайте Волкова.

М.Шевченко― Я не упрекал, я смеялся. У Леонида, думаю, есть чувство юмора.

Е.Бунтман― Но аббревиатуру я долго будут путать с РСПП.

М.Шевченко: Если 70% избирателей придут на выборы, система потерпит поражение

М.Шевченко― И хочу сказать: свободу Алексею навальному — это политзаключенный. Это для меня важный принцип.

Е.Бунтман― Максим Шевченко был у нас в «Особом мнении». Спасибо, Максим Леонардович.

М.Шевченко― Пожалуйста.