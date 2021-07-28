И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением — Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Наталья Васильевна, здравствуйте!

Н.Зубаревич― Здравствуйте!

И.Воробьева― На следующей неделе уже август. Просматриваются ли какие-то прянички, или в этом году вам кажется, денег не дадут?

Н.Зубаревич― Подождите, вы как-то торопитесь. У нас с середины августа начнется раздача этих 15 тысяч, чтобы собрать ребенка в школу. С 15-го до последних чисел августа, думаю, пораньше, сразу с 15-го будут раздавать. И это прянички маленькие, а больше ничего не обещали. Еще обещали вернуться к рассмотрению — хорошая фраза, да «вернуться к рассмотрению? — вопроса об индексации пенсии работающим пенсионерам. То есть как ты на крючке подвесили, напомнили, что мы думаем в эту сторону. Но вот думать думаем, а к думским выборам еще не удумали. Вот как-то так.

И.Воробьева― Про школьников тут, кстати, Владимир Путин поручил начать досрочно единовременные выплаты школьникам уже со 2 августа.

Н.Зубаревич― Раньше? Потому что было объявлено, что с 15-го. Прекрасно, значит, чтобы не было толчеи, чтобы спокойно закупились всем этим школьным оборудованием и одежкой. Правильное решение.

И.Воробьева― Но это федеральные деньги, а в регионах пряники вообще бывают предвыборные?

Н.Зубаревич― Я такого не знаю. К губернаторским что-то иногда особо отчаянные немного раздают, потому что у них бывают свои региональные какие-то небольшие пособия по региональному законодательству. Но они, как правило, ежемесячные, хотя бывают «датские» — к датам могут раздать. Вот может, к 300-летию несуществующему Кузбасса что-то попробовали раздать, но у них с бюджетом-то не здорово, особо не наскребешь. Но ни как в прошлом году чудовищный дефицит — 21% расходы были выше доходов. Это называется дефицит. В этом году за 5 месяцев они в плюсе. Но так, чтобы, знаете, не до жиру. Полагаю, что там основными пряниками были салют, праздничные гуляния. А самое главное не пряник, а каравай — приезд главы государства. Это не материальные активы, это духоподъемные, это дороже денег.

И.Воробьева― Но, подождите, у нас же есть регион, где должно сыпаться пряников аж с лета прошлого года — это Хабаровский край. Тем более, что и Дегтярев там переизбирается.

Н.Зубаревич: Самое главное— приезд главы государства. Это не материальные активы, это духоподъемные, это дороже денег

Н.Зубаревич― Ждем-с. Понимаете в чем дело, у меня январь — май. Бюджеты же публикуются в отрытом доступе через полтора месяца после завершения того месяца, на который они опубликованы. Поэтому про Хабаровский край НРЗБ. Чтобы понять, что было в августе.

Короче говоря, про Хабаровский край я вам что-то могу рассказать во второй половине октября, потому что если какие-то пряники будут, они будут июлем, августом, не раньше. Ну что вы, народ забывчивый, неблагодарный. Как же можно загодя-то раздавать, если будут? И потом, непонятно, что раздавать, под каким соусом.

И.Воробьева― Тогда смотрите, есть у нас наши любимые цены на продукты и любимое госрегулирование цен на еду в России, которое мы обсуждали тысячу раз. И вот вышло большое интервью вице-премьера Виктории Абармченко «Ведомостям». Она сказала, что надо отказываться от этого всего. Действительно, уже с этим надо заканчивать. Надо с этим заканчивать?

Н.Зубаревич― Как она права! А знаете, почему она это сказала? А я вам сейчас циферки добавлю и вы все поймете. Урегулировали мы растительное масло, помните? В прошлом году еще отчаянно регулировали. Результат: за первое полугодие 21-го года производство растительного масла сократилось на 17%. Наш ответ Керзону никто не отменял. Если невыгодно производить — производить будут меньше.

Дальше. Цены на хлеб мы вроде не сильно регулировали, так, немножко порухали. Те, кто занимаются птицей, свиноводством, комбикормами пользуется, они кричали в голос, что все страшно подорожало. Ну, вот вам и ответ. Начали вводить эти экспортные пошлины на зерно. Помните, они были введены, если мне память не изменяет, тоже концом прошлого года или в феврале этого. Я могу вам сказать, что производство муки сократилось на 8%. Вот как-то так. Или придерживают зерно, потому что невыгодно, или что-то другое. А в птицеводстве, которое у нас сейчас главный кормилец тех, кто ест мясо, — я всегда напоминаю, что если вы думаете, что вы едите колбасу, которая состоит из мяса крупного или мелкого скота, прежде всего, из свинины, конечно, вы сильно ошибаетесь. В колбасе больше 60% — птица, а точнее, курятина.

Так вот в связи с проблемами… но это уже не регулирование, слава тебе господи, — был птичий грипп, были проблемы просто зоотехнические, и производство мяса птицы сократилось на 3%. То есть это такой форс-мажор, собственно говоря, не в связи с теплыми объятиями государства, а в связи с тем, что иногда на животных, которые индустриальным методом выращиваются — вы понимаете, что такое современная птицефабрика, свинокомплекс, это индустриальное производство, и там, извините за умное слово, эпизоотии, то есть как у нас пандемия, а у них — эпизоотии, там могут сокращать поголовье. Поэтому это те минуса, которые надо иметь в виду.

И еще — это дело тоже не связано с регулированием, у нас с вами за первое полугодие производство рыбы сократилось на 9%. Надо у кого-то спрашивать, у дальневосточников. Я знаю, что Китай стал резко меньше покупать, прежде всего, минтая. А раз у вас нельзя продать на экспорт, а экспорт — основной вид продаж, с него деньги получаются, — то значит, начали меньше ловить. И вы, наверное, уже слышали — я так удивилась — об организации… по-моему, не госпожа вице-премьер, которая по экологии, а Новак, он у нас отвечает и за транспорт тоже, — сейчас принимается решение льготных тарифах на перевозку рыбы с Дальнего Востока железнодорожным транспортом. Не пропадать же добру. Эти нехорошие китайцы стали покупать резко меньше. Рыбаки сжали производство, заработки падают. Надо везти в глубинную Россию. И я с интересом хочу посмотреть на рефрижераторный состав, набитый минтаем, который пересекает нашу родину с востока на запад. Интересно, какой же уровень субсидирования тарифов для этого потребуется? Но будем посмотреть.

Н.Зубаревич: Надо еще жестче регулировать. Это же массовое настроение. Плохо регулируете!

И.Воробьева― Вообще-то неплохо, я очень люблю рыбу. Если ее здесь будет больше — прекрасно.

Н.Зубаревич― Внутренний рынок, конечно, надо поддерживать, я не спорю. Вопрос в экономических резонах. Какова мера субсидирования? Если субсидируется полностью вся перевозка, человек с рыночными мозгами вам скажет: «Наверное, лучше купить у кого-то из европейцев — тащить ближе». А человек с мозгами патриотическими скажет: «Сколько бы ни стоило, все равно будем гонять рефрижераторы по Транссибу. У меня, правда, маленькая добавочка: 60% всех перевозок по Транссибу занимает уголь. И как надо подвинуть уголь?.. Он ведь каши не просит, едет и едет. А рыба да рефрижераторами — это подороже груз будет. Вот мне очень интересно будет наблюдать тарифную борьбу легатируемого угля с легатируемой рыбой. Один в ту сторону, другой — обратно. Может, это не поможет. Но в вагон угольный рыбу на загрузишь никак.

И.Воробьева― Это же еще новые вагоны. Сейчас еще поддержим отечественного производителя.

Н.Зубаревич― Это рефрижераторы, по-другому никак. Закажет государство дополнительное производство рефрижераторов. К тому моменту, когда оно будет освоено, я очень надеюсь, уже пандемия пройдет, и китайцы перестанут находить в упаковках (не в самой рыбе), на поверхности упаковок, в которых им привозят минтай, вот этот живой коронавирус. Я очень на это надеюсь.

И.Воробьева― Мы сейчас прервемся буквально на пару минут в программе «Особое мнение». Потом продолжим.

РЕКЛАМА

И.Воробьева― А мы продолжаем.

Н.Зубаревич― В теории технической кот это унюхать не должен. А вот если разморозится там камера, то капать будет на весь Транссиб, это правда.

И.Воробьева― Это мы тут просто в перерыве с Натальей Зубаревич обсуждали, как будут выглядеть картины с рефрижераторов с рыбой в Москву.

Но вернемся к ценам, если можно. Как вы считаете, люди, граждане, которые видят повышение цен, слышат, что им говорят по телевизору про регулирование, видят, что ничего не получается, насколько это вообще влияет на их выбор в сентябре?

Н.Зубаревич― А выбор у них очень простой. Надо еще жестче регулировать. Это же массовое настроение. Плохо регулируете! Эти сволочи бизнесмены, они все равно не мытьем, так катаньем, они повышают цены.

Н.Зубаревич: У подавляющего числа населения есть четкая уверенность, что государство способно регулировать цены

Давайте честно посмотрим на нашу страну, скажем, что у подавляющего большинства населения рыночных представлений о ценообразовании не существует. Государство должно регулировать, если цены быстро идут вверх.

А я вам только что показала, что бывает, когда государство в таком раже регулирует — производство сокращается. Так значит, стрелять надо этих бизнесменов. Вот базовая идея. Это так тяжко жить в стране и пытаться объяснить людям в стране. У подавляющего числа населения есть четкая уверенность, что государство способно регулировать цены, а последствия это как-то в голову не попадает.

Вы знаете, у нас с преподаванием экономики в школе — швах. А сейчас, наверное, ее совсем заменят патриотическим воспитанием. Тогда будем регулировать цены на всё. Ну, что делать? Что имеем, то имеем.

И.Воробьева― Анатолий нам пишет: «Давайте честно посмотрим на нашу страну и вздрогнем».

Н.Зубаревич― Нет, я не хочу вздрагивать. Я хочу сказать, что если бы это начиналось объясняться в абсолютно доступной форме… Я вот могу сделать это в доступной форме на пальцах, как работает рынок. Как он балансирует спрос и предложение, какие есть инструменты. И если у ребенка уже классе в 5-м, 6-м это в голове отстраивается, он как-то по-другому начинает смотреть на экономику страны, а не получать навешанную лапшу не только на уши, но и на пятки. У нас же нет ничего этого в образовании. У нас какие-то зубрильные вещи, наверное, им рассказывают. А экономика — это такое живое, такое интересное, просто по-человечески надо объяснить.

И.Воробьева― У меня в школе не было ничего такого.

Н.Зубаревич― У меня было обществоведение с цитатами из Маркса, Ленина и далее по списку. Та еще экономика.

И.Воробьева― Тогда давайте опровергнем Джо Байдена. Мне кажется, это отлично будет.

Н.Зубаревич― Ой!.. Ко мне-то каким боком?

И.Воробьева― Сейчас я зачту, вы поймете, почему к вам. Он про Путина говорил, что встречался с господином Путиным, и что у Путина реальная проблема: он возглавляет экономику, в которой ест ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего нет.

Н.Зубаревич― Я с ним не соглашусь. Знаете, я настолько уже тетенька в возрасте, что я помню фразу про Верхнюю Вольту с ракетами. Ну, не удивил он меня. В советское время, кто-то из американцев назвал СССР Верхней Вольтой с ракетами. Так что, знаете, немножко украдено из прошлых лет. Копипаст, что называется.

У нас экономика простая достаточно. Но она не сводится точно к тому, что перечислил уважаемый американский президент. Мы довольно крупные производители удобрений. У нас прилично растет нефтехимия. Сейчас немножко стали побольше в это инвестировать, и есть успешное производство. У нас цветная металлургия, мы крупные поставщики на мировой рынок. Да, у нас проблемы с обрабатывающей промышленностью, я не спорю, но когда приходит иностранный капитал, иностранные технологии, мы же собираем все эти иномарки в Российской Федерации, и руки вроде к тому месту прикручены, к которому надо, и качество вроде более-менее удается поддерживать с использованием, конечно, современных методов управления. Слушайте, зачем так говорить? Мы страна с проблемами, кто спорит, с большими проблемами. Но еще раз: Верхнюю Вольту с ракетами я помню хорошо. Ну, не повторяйтесь.

Н.Зубаревич: Бюджетных цыплят считают на 1 января следующего года по итогам исполнения бюджета

И.Воробьева― Наш слушатель Ярослав напоминает, что у нас вчера был Сергей Гуриев, который сказал следующее — это мы к выборам возвращаемся, — он сказал: «Цель центральной власти — наказать избирателей, которые избрали не единоросса и показать, что это опасно для благополучия этого региона. Вот вы внимательно следите за всеми трансфертами. Действительно ли, волеизъявление граждан может повлиять на финансирование региона? Были ли такие примеры?»

Н.Зубаревич― Нет, нет. Вынуждена не согласиться с уважаемым Сергеем Гуриевым, потому что система трансфертов отстроена по-другому. Вот как могут наказать губернатора, которого избрали вопреки, но вы, понимаете, что сейчас уже никого не изберут вопреки. Для таких губернаторов, как владимирский, хакасский, у них проблемы. Им трудно пробиться в федеральные начальственные кабинеты. С ними не очень хотят встречаться. Поэтому по нормативу они получат свои субсидии, субвенции, а вот договориться о чем-то еще, как делают все остальные губернаторы, у них, скорей всего, не получается. Они к федеральному телу не допущены. Вот вам наказание, а не объем трансфертов.

И я вам могу сказать, когда у Хакассии был швах с бюджетом и при Зимине, и при Коновалове денег добавляли. И уже при Зимине она была поставлена на так называемое казначейское обслуживание, то есть когда все основные расходы бюджета контролируются федеральным казначейством. Ну, как в детском саду смотрят, ходите ли вы в горшочек правильно, кушаете ли вы манную кашу хорошо — вот примерно так. И это было не при Коновалове. Это началось уже при Зимине.

Поэтому бюджет устроен так, что вы не можете лишить базовых трансфертов. Они целевые, они на выполнение так называемых KPI или на межбюджетное выравнивание. Разного рода бывают бюджеты. А вот дополнительный пряничек не дать, потому что вам не удалось пробиться к федеральному министру — это даже очень легко.

И.Воробьева― Есть ощущение, по-моему, последний год, что регионы занимаются исключительно тем, что пишут отчеты. Вот вы сейчас сказали KPI, больше ничем не занимаются.

Н.Зубаревич― Всегда. Во-первых, почему такая резкая совершенно постановка вопроса: А больше ничем не занимаются? А как ковидный год прожили? Как они разворачивали дополнительные койки, закупали потом вакцины. Они делают. Потому что аврал был очень тяжелый. Но написание отчетов в базе — это наиглавнейшее занятие, потому что оттого, как вы отчитываетесь, так у вас с федералами и складываются отношения. Поэтому рисование… цифры не так уж часто улетают в космос, но есть и с пололка. Особенно по смертям от ковида, я уже сто раз говорила, очень многие отличились. Конечно, там подкручивать пытаются. Потому что это то, по чему о вас судят и себя надо изобразить. Я забыла, есть такой способ. Перед летним сезоном женщины многие, набрав за зиму лишний вес, они уходят на диеты, чтобы в купальнике пристойно выглядеть. Так вот у нас НРЗБ перед летним сезоном ежемесячно, а часто еженедельно. Вот так.

И.Воробьева― Мы продолжим буквально через несколько минут. Это программа «Особое мнение» с Натальей Зубаревич.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается по-прежнему «Особое мнение». Наталья Зубаревич, Ирина Воробьева здесь, в студии. Есть у нас регионы в Российской Федерации, где ежегодно масштабные пожары, наводнения — вот это всё. Насколько это элемент большой картины экономической, политической?

Н.Зубаревич― Это элемент, прежде всего, картины природной. Огромные палы, лесные пожары в Сибири, на Дальнем востоке были всегда. Вопрос, что эти территории просто никакой техники не хватит потушить. Калифорнийский пожар помните? Вот когда идет палом низовой пожар, его очень трудно остановить. И это природное явление. Если лето сухое, если были грозы. Плюс обитает человек еще — постарался, то там это приобретает очень серьезные масштабы.

Наводнение на Амуре чисто природная история. Зависит от муссонных дождей, с какой силой они шли в первой половине лета. Амур подпитывается не снеговой талой водой, у него главная наполняющая вода — муссонные дожди. Вы хотите ругнуть погоду, сказать: Ах вы, сволочи, чего у нас в этом году муссон такой сильный? Ругните, пожалуйста. Другое дело, что там огромное количество людей поставили дома, развели о город, дачные целые товарищества вот в этой низкой пойме в надежде на русский авось, да небось. Три года, допустим, нормально. Земля плодородная, это же пойма. А четвертый год снесло. Вот как-то так.

И.Воробьева― Ругнуться на погоду, может быть, и не хочется, зато хочется ругнуться на правительство за то, что развалили лесную службу и за то, что недофинансированы ни лесники, ни пожарные и так далее.

Н.Зубаревич― Абсолютно я с вами полностью согласна. Лесоохрана на таком голодном пайке. У нас лесников программа… он там на какие-то тысячи гектаров один человек. Он ничего не может сделать. МЧС подключается только в каких-то критических случаях, когда пожар подходит к населенным пунктам. А так горит тайга, горит тайга. Вырастет через 50 лет. Это из серии «бабы новых нарожают». Меня ругают за это выражение, но оно исчерпывающе описывает ситуацию. Ну, спалился лес, будет подросток, через 50 лет вырастет. Как-то так.

Вот еще раз: территорию страны помните? 17 миллионов квадратных километров… И?..

Н.Зубаревич: Считайте деньги — это одно из лучших мерил того, что реально происходит, а не доклады руководителей

И.Воробьева― И что, если она такая большая, пусть горит? В прошлом году 1,5% Российской Федерации выгорело.

Н.Зубаревич― Стоп-стоп. Если она такая большая, сколько ресурсов надо иметь, чтобы хотя лучше контролировать таежную зону, где основные пожары. И ответ: экономически это очень дорого, это очень много ресурсов. Это плата за территория. Я все время говорю, пожалуйста, гордитесь, гордиться можно, только издержки понимайте. Вот это издержки.

И.Воробьева― Вряд ли на это выделят деньги, конечно. Я не ожидаю. На Росгвардию дадут, а на это вряд ли.

Н.Зубаревич― Я согласна, это правда.

И.Воробьева― И тут, как всегда такой забитый аргумент, каждый раз всплывающий «Зато Крым наш». А вот по поводу Крыма. Я так понимаю, что им сократили какие-то трансферты впервые?

Н.Зубаревич― Понимаете, в чем дело. Не торопитесь. Дело в том, что цыплят считают по осени. А состояние бюджета считают по итогам года. Потому что, например, в прошлом году я тоже обалдевала, глядя на то, что Севастополю дали меньше в прошлый, ковидный год или столько же, сколько в 19-м году. А потом, как в декабре еще ему добавили процентов 35 от всего годового объема, и сделалось всем хорошо. Поэтому «не дали» — это неправильная формулировка. Недодали до текущего месяца бюджета. Вам никто не скажет, что не добавят августом, сентябрем.

Поэтому еще раз: цыплят считают не по осени бюджетных. Бюджетных цыплят считают на 1 января следующего года по итогам исполнения бюджета. Пока, поскольку Таврида закончилась более-менее, Крыму объем трансфертов сократили на 22%, а Севастополю на столько же увеличили в отличие от прошлого года. Почему сейчас у него 21? Потому что в прошлому году ему давали позже основную пайку. А Крыму откуда мы знаем? Может быть, в сентябре лопатой накидают. Поэтому пока так. Не делайте далеко идущих выводов. Бюджетный процесс — дело трепетное. Всем равномерно не дают. Кому-то пораньше повезло. Кому-то отложили по тем или иным причинам.

Кстати, еще один из механизмов управления: в каком месяце вам выделят те или иные трансферты. Вот эта штука очень хорошо работает.

И.Воробьева― Хочется просто в какой-то момент узнать, что в Крым перестали вкладывать большие деньги.

Н.Зубаревич― Давайте, год закончится, если живы будем, я вам просто все сравню. И расходы на нацэкономику, и что там им докинули по социальным статьям, и как там они помогли по ЖКХ. Я все расскажу. Но опять же содержательный разговор стоит вести по итогам года.

И.Воробьева― Давайте вернемся к интервью Виктории Абрамченко в «Ведомостях». Она теперь куратор Сибирского федерального округа, в том числе, и говорит о том, что задача, которую ей поставили — это инвестиционная привлекательность, социальное развитие, эффективность расходов бюджета и так далее. при этом она говорит, что дополнительный контроль регионам не нужен. А надстройки, они зачем тогда?

Н.Зубаревич― Вы знаете, если они будут разгружать наоборот этот немереный совершенно контроль, я буду счастлива. Только я не очень понимаю, как это можно сделать, если каждое министерство отстраивает свою, все более жесткую систему контроля. Вот приходит уважаемый вице-премьер в Сибирский округ и говорит: «Так, вот эти отчеты Минздраву не пишите. Они лишние. А вот для Минэнерго расчеты не делайте или делайте их раз в квартал, а не каждую неделю». Я как-то с трудом представляю себе такую функцию вице-премьера, честно вам скажу, с трудом. Но если хоть чуть-чуть подвинется в направлении здравого смысла, потому что сейчас мы так далеко от здравого смысла, я буду очень рада. Судя по тому, что она говорит про цены, возможно, она в эту же сторону думает о чрезмерности контроля. Он абсолютно избыточен.

И.Воробьева― Наши слушатели обратили внимание, что вы в начале эфира, отвечая на какой-то из моих вопросов, сказали, что считали инвестиции. А что за инвестиции вы считали? Что там такое?

Н.Зубаревич― Я завтра выступаю на очень интересном форуме. Называется «Исламский экономический форум» в Казани. Но я туда не поехала, как человек не очень желающий в большой толпе сейчас находиться и выступать. Я просто с великим удовольствием пересчитываю, досчитываю структуру инвестиций: что там с федерального, что регионы могут, как это меняется. Это же деньги, по ним так все видно. Сколько нахватали банковских кредитов, чтобы делать инвестиции. И будут все это рассказывать завтра. Еще раз хочу сказать: считайте деньги — это одно из лучших мерил того, что реально происходит, а не доклады и рапорты уважаемых руководителей. Деньги показывают все.

И.Воробьева― Вас послушать, получается, что у нас такая прозрачная страна, можно все цифры увидеть, все посмотреть, все посчитать, все понять.

Н.Зубаревич― Во-первых, я этим занимаюсь не второй и не третий десяток лет — навострилась. Второе: когда вы смотрите каждый год, а я сейчас уже чуть ли не в режиме каждый месяц, квартал, то глаз-то наметан. Когда у вас плюс 60 тысяч мигрантов в Севастополе, у вас же хохот начинается — откуда? Ты видишь эти глупости. Когда я прекрасно вижу, как все больше стягиваются инвестиции в московскую, столичную агломерацию, и ты год за годом смотришь тренд. И когда в 20-м 70% всех инвестиций в Крым и Севастополь, это были бюджетные деньги, мне всё понятно с процессом привлечение инвесторов на эту территорию. Примерно тот же случай — Дагестан и Ингушетия с Чечней. Ну, вот вам и сладкая только не парочка, а пятерочка. Больше — еще Тыва с Алтаем. Великолепная семерка — во как мы их назовем.

Н.Зубаревич: У всех наших крупных бизнесов есть такое подспудное желание стягивать налог на прибыль на штаб-квартиру

И.Воробьева― Кстати, про то, что все больше денег стягивается в Москве, тут говорят, что Минфин готовит предложение по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов.

Н.Зубаревич― Прочитала.

И.Воробьева― Хорошо же, все же просили этого — нет?

Н.Зубаревич― Как мне вот не задурить-то голову вашим уважаемым слушателям. Первое. Давайте начнем с налога на доходы физлиц. Там сказано, что те, кто ушел на удаленку и подписал с работодателем официальный договор, он будет платить НДФЛ, ему будет перечислять бюджет того региона, адрес которого он указал. А теперь глянули окрест, посмотрели, сколько этих договоров будет… Вот я сейчас такой договор заключу с ВШЭ, что я буду на удаленке. Я сижу там и сям в городе Москве. Много ли вы найдете орлов из Орла, Тамбова, Пензы, Нижнего, которые заключат официальный договор с работодателем, что «я ушел на удаленку, теперь будьте любезны, мой НДФЛ начисляйте в бюджет этих упомянутых территорий. Я бы хотела посмотреть.

Но вообще это не просто из пушки по воробьям, а из пушки по комарам, если быть точным. А вот с налогом на прибыль — это гораздо более сложная история. Уже не раз пытались более честно распределить этот налог по регионам. Потому что у всех наших крупных бизнесов есть такое подспудное и хорошо организованное желание стягивать его на штаб-квартиру. А вы знаете, где у нас штаб-квартира? Москва и Санкт-Петербург. Почему НРЗБ такой бедный? Потому что «Газпромнефть» платит налоги по своему НПЗ в Санкт-Петербурге. Вот поэтому. Ввели. Ну, давайте, запаситесь попкорном. Я попытаюсь в 6 предложениях объяснить. Чтобы бороться с этим безобразием, ввели закон о консолидированных группах налогоплательщиков. Вот ты, большой бизнес — это «Сбербанк», до «Роснефти» и далее по списку, ты должен распределять прибыль пропорционально: а) фонду заработной платы, б) стоимости активов.

Теперь следите за руками. Фонд заработной платы менеджмента центрального офиса представляете? И фонд работяг в регионах представили? Почувствовали, да?

Теперь активы. Буровые скважины, заводы, которые оценены по остаточной стоимости, потому что амортизация. Это всё в основном советские активы. И новый офис на Крестовском острове, кукурузина «Газпрома», вы, понимаете, сколько стоит? Я объяснила. Вот как-то так. И еще есть тысяча и один способ той же «Роснефти» считать в регионе добытую нефть не нефтью, а скважинной жидкостью по себестоимости, и это называется трансфертное ценообразование. Но это уже совсем не для слушателей «Эхо Москвы».

И.Воробьева― Спасибо большое! Наталья Зубаревич, ее «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы».