И. Воробьева― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением политолог Александр Кынев. Здравствуйте.

А. Кынев― Всем добрый день.

И. Воробьева― Новости из ЦИК. Рубрика: в ЦИКе утверждают, что число иноагентов, которые пытаются влиять на выборы в нашей стране, за пять лет выросло почти втрое. Как вы думаете, что имеет в виду ЦИК, что это за такие иноагенты?

А. Кынев― У нас законодательство за это время стало намного жестче. Теперь у нас иноагентами считается гораздо более широкий спектр людей, включая физических лиц. Поэтому я думаю, что ЦИК занимается, в данном случае понятна публичная позиция: вокруг враги, они мешают нам хорошо жить. Но на самом деле просто изменился закон. Который стал намного более жестче и теперь под это клеймо попадают фактически любые люди, которые работали в СМИ, признанными иноагентами, и в НКО, признанными иноагентами и так далее. Так что в этом смысле это частный случай общего закручивания гаек.

И. Воробьева― А вообще когда ЦИК, например, говорит, что Запад оказывает давление и сейчас находится в поиске новых способов делать это, — есть ли какие-то способы влиять и давить на выборы в России. Я не очень себе представляю технологии.

А. Кынев― На мой взгляд, таких способов не существует. Потому что ну все равно избиратель принимают решение сам, а специфика нашей страны заключается в том, что русский язык и английский язык довольно далеки друг от друга. Поэтому львиная доля западных СМИ нашим избирателям просто физически недоступна. Поэтому что бы там ни писалось, считать, что за счет публикаций каких-то западных СМИ можно влиять здесь, мне кажется это очень наивно. Все остальное — это просто элемент госпропаганды. Всегда, скажем так, в разных странах очень любят риторику осажденной крепости, что кто-то вокруг мешает нам жить. Поэтому нужно сплотиться, поддержать, в эту сложную минуту не время обращать внимание на критику. На недостатки. И так далее. Особенно когда рейтинги падают, очень часто это выступает как последняя что называется аргументация.

А.Кынев: Понятна публичная позиция: вокруг враги, они мешают нам хорошо жить

И. Воробьева― А социальные сети насколько сильно влияют на выбор людей.

А. Кынев― Понятно, что они влияют намного больше, чем раньше. Но каков процент – вам никто не скажет. Потому что это невозможно посчитать. Какие-то косвенные данные может дать социология, но только косвенные. Потому что ведь на людей влияет все. Люди получают информацию из самых разных источников. Хочу напомнить, у нас, когда стабильно меряют источники доверия, у нас, как правило, больше всего люди доверяют информации, которую они получают от близких. Поэтому это в первую очередь главный источник информации, то, что люди знают из личного опыта. Откуда у нас у массы людей представление о том, что выборы происходят с нарушениями. Откуда столько массового недоверия к институту выборов. И нежелания ходить на выборы. Вряд ли эти люди заходили хоть раз в жизни на сайт движения «Голос» или каких-то наблюдательских организаций.

И. Воробьева― Надо сказать, что «Голос» — иностранный агент.

А. Кынев― Движение «Голос» оно вообще не является юридическим лицом. Ассоциация «Голос» была ликвидирована.

И. Воробьева― Да.

А. Кынев― После этого было движение, которое вообще не имеет ни юрлица, ни счета.

И. Воробьева― Поэтому не может быть иностранным агентом.

А. Кынев― Потому что его как бы и нет. Просто ассоциация людей без каких-то формальных атрибутов юридических. Так вот, люди судят о выборах не из того, что они считают, а в первую очередь из того, что они знают, из своего личного опыта жизни в своем городе. Своих друзей, знакомых и так далее. Это для них главный источник информации всегда и везде. Посмотрите любую социологию. Потом идут СМИ, причем за СМИ зачастую идут местные локальные. Особенно на низовом уровне. А уже иностранные СМИ, посмотрите их там просто в этом списке.

И. Воробьева― Когда вы произнесли про закручивание гаек, политические репрессии мы наблюдаем. А что с законодательством происходит в этом смысле. С избирательным разумеется, насколько сильно тут закручивают гайки. Или делают его настолько размытым, что невозможно за этим следить. Потому что теперь голосовать мы будем три дня. А трансляцию нам не дадут.

А. Кынев― Понятно, что, не знаю, с какой стороны отвечать, потому что размытость и закручивание гаек это две стороны одной медали. Оно настолько жесткое именно потому что многие вещи применяются на вкус и цвет и не имеют однозначных четких определений в законодательстве. Самый яркий пример – последний закон, связанный с участием в деятельности организаций, признанных экстремистскими. Что тут такого, кто это определяет, где этот индикатор и так далее. То есть это все настолько размыто определяются, что по сути организацию, которая не нравится чиновникам, можно признать. На эту тему вспоминается старый анекдот по поводу Чапаева и Петьки. Что такое эротика и что такое порнография. Если (неразборчиво) буду я — то эротика, если ты – то форменная порнография. Мне кажется, что наши законы они напоминают этот анекдот. Когда по сути дела чиновник сам решает, что является нарушением, а что не является. То есть двойной стандарт всегда является основой выборочности правосудия.

И. Воробьева― Давайте тогда поговорим о том, что нам показывают сейчас политические партии в смысле списков. Насколько это вообще интересно смотреть.

А.Кынев: У нас, как правило, больше всего люди доверяют информации, которую они получают от близких

А. Кынев― Интересно как эксперту. Потому что я этим занимаюсь всю свою жизнь. Но на самом деле я думаю это крайне важно с точки зрения результатов. Потому что люди голосуют за партии, как совокупность множества факторов. Мы говорили с вашими коллегами в прошлые разы. Откуда складываются результаты партий. Понятно, что… политической культуры у нас мышление такое эмоциональное больше, чем рациональное. И люди склонны поддерживать каких-то публичных лидеров. И зачастую именно фигура лидера определяет все. То есть остальное воспринимается как приложение. Кроме того, может влиять идеология, но для гораздо меньшего сегмента людей. То есть если какое-то количество людей, которые являются идейными сторонниками, допустим, левых идей. Есть какое-то количество идейных либералов. Но это очень небольшие сегменты. Все-таки львиная доля никаких четких для себя маркеров, вы кто: либерал, коммунист – они не ответят.

И. Воробьева― Большинство вообще из «Единой России».

А. Кынев― Мы говорим сейчас про избирателей.

И. Воробьева― Так и избиратели тоже.

А. Кынев― Я буду отвечать на вопрос. Поэтому часть людей голосуют, исходя из взглядов. Но их немного. А часть людей голосуют, исходя из отношения символического. То есть, допустим, за или против власти. Соответственно ситуативно. Есть, скажем, губернатор какой-то популярный — поддерживаем, есть губернатор не популярный – не поддерживаем. Кто самый сильный. Точно также зачастую поддерживают кандидатов от оппозиции. Есть какой-то уважаемый человек в регионе, который заслужил репутацию какими-то добрыми делами, расследованиями. Если это журналистика. Льва Шлосберга, Лев Маркович не только политик, в том числе и издание «Псковская губерния», и так далее. Или какой-нибудь авторитетный человек, бывший мэр. Или какой-нибудь просто уважаемый человек, учитель, врач. Кто угодно может быть в конкретном регионе, кого уважают и знают. И соответственно люди его поддерживают, независимо от того, в какую партию он идет. То есть он приходит и за ним приходят его сторонники. Часть людей ориентируется на обертку. То есть, допустим, есть люди, которые всегда очень позитивно реагируют на любых новых кандидатов. Их не так мало, как показывает опыт, у нас всегда, если на выборах появлялись новые партии и кандидаты и они выступали достаточно ярко, они на уровне 7-8% собирали. Вспомните кампанию Прохорова или кампанию, например, СПС или ряд других кампаний. На региональном уровне просто яркий кандидат новый. И сам эффект новизны воспринимается людьми как нечто позитивное. Есть и такие избиратели. Получается множество факторов. Соответственно удачный вариант – когда они складываются все вместе. То есть когда есть хороший (неразборчиво), есть хорошая кампания, когда к этому может добавляться, скажем, какой-то бонус за счет сторонников какой-то идеи. И когда хорошие региональные кандидаты. И это идеальное сочетание факторов. Лучшее для партии. Но бывает так, есть что-то одно или чего-то не хватает. И надо всегда смотреть и, исходя из этого, мы оцениваем пасьянс региональный. Тем не менее, учитывая размеры нашей страны, у нас очень редко партии получают поддержку одинаковую. Почти всегда у всех есть какие-то пики, всегда есть территории, где они могут получить, всегда есть территории, где они могут меньше. У нас партии исторически с самой неровной электоральной географией это «Справедливая Россия». Которая могла получать где-то 30%, например в Астрахани. И одним из пиков голосования в 11-м году была Новгородская или Вологодская область. А где-то меньше 5%. И у коммунистов такая же история. Допустим, у КПРФ в 11-м году самый высокий процент был в Орловской области. Это одно из (неразборчиво) Зюганова. Новосибирск и так далее. А уже в 16-м году эти регионы выпали из группы лидеров. То есть, есть некая история. ЛДПР исторически партия, за которую голосуют в основном на Дальнем Востоке, Сибирь, Урал, Крайний Север. То есть как когда-то это называли – некоммунистическое протестное голосование. То есть у либералов обычно крупные города, наукограды, где много студентов, людей образованных и так далее. То есть, есть некая корреляция. В которую вмешиваются разные факторы. Кроме того, большое значение имеет, а есть ли кампания вообще. То есть составить список, в котором вроде бы хорошие люди. Но у вас нет денег, и вы не ведете кампанию. И помните, наверное, вряд ли слушатели помнят прошлый эфир, я еще рассказывал, что влияет такая вещь как состав списка. У нас как составляют списки – есть федеральная часть списка – не более 15 человек. И есть весь остальной список, который разбит на регионы. Соответственно когда партия преодолевает барьер, вначале мандаты получают лидеры, а оставшиеся мандаты уходят в территориальные группы. Как это делается. Сумма голосов за партию делится на количество оставшихся мандатов, высчитывается некая квота. С запятой. Обычно ноль целых, столько-то мандатов. И понятно, сколько на каждую группы мандатиков. И вот они ранжируются. Группы, которые наверху, получают мандаты. Ну и соответственно, если допустим, 10 – то первые 10, если 15 – первые 15 группы. И так далее. Если группа очень большая, как московская, допустим, Москва это самый крупный субъект по количеству избирателей. Семь с лишним миллионов избирателей. Например, КПРФ по Москве получает точно московский список не один мандат, допустим, а 2 или 3 мандата. И за счет этого, поскольку внутри списка имеет значение абсолютные цифры, количество голосов, важна явка и поэтому регионы с высокой явкой получают больше мандатов. И именно поэтому очень важно, как партии формируют эти группы. В зависимости от того, чем больше групп средних, тем соответственно больше кандидатов, которые замотивированы в результате. О чем идет речь? Те, кто занимает уже проходные места, они уже решили свою проблему. Они внесли свои спонсорские взносы, они могут ничего не делать. Те, которые…от маленьких групп, скажем, по Чукотке, проводи хоть самую лучшую кампанию в мире – ты никогда не станешь депутатов, потому что слишком мало избирателей. Самые мотивированные — середнячки. И вот чем больше эта средняя часть, тем больше кандидатов лично мотивированы на то, чтобы кампанию вести хорошо. Грубо говоря, правильно составленный список это как некий допинг, который стимулирует кандидатов действовать более эффективно. Но допинг помогает не всем. Допинг может помочь, если ты в принципе хороший спортсмен. А если ты в принципе плохой спортсмен, то есть допинг, нет – это уже не имеет никакого значения. К чему я это сейчас говорю. В прошлые разы мы успели обсудить, в тот момент было выдвинуто 4 списка основных партий, мы проговорили про «Единую Россию», про КПРФ, мы говорили про ЛДПР и «Справедливую Россию». После этого появились в списке «Яблоко», партия пенсионеров, новых людей, Партия Роста. И остальных. Вот можем пройтись немножко по ним. И, на мой взгляд, глядя на эти списки, очень хорошо видно, кто какие делает ошибки, а где-то пытается как ему кажется применить хитрость, но она не сработает, потому что… другие факторы.

А.Кынев: Учитывая размеры нашей страны, у нас очень редко партии получают поддержку одинаковую

И. Воробьева― Хорошо, сейчас мы пройдемся. У меня только один вопрос. Технический. Мы видим эти списки, мы видим тройки, пятерки, семерки, десятки. Во главе списка. У кого-то один человек, как у «Яблока». Только Николай Рыбаков. А значит как правильно?

А. Кынев― Здесь нет правильного ответа. Потому что, что влияет на результат. Первый самый главный фактор – харизматический лидер. Потом идет к ним может добавляться идея, сама по себе идея в чистом виде без яркого лидера вряд ли кого-то может вытащить, только если коммунистов. Кстати, очень важный момент. Когда мы говорим о харизме. Харизма это когда у человека есть некие прирожденные качества лидера. Он яркий запоминающийся. Актеры всегда харизматические фигуры. Человек, которого запоминают. Человек, который вызывает какое-то количество почитателей, обожателей. Так харизма бывает двух типов. Бывает харизма личная, бывает харизма ореола. То есть личная – когда ваши личные качества. А ореола – это когда вы вдруг заняли некую позицию, и автоматически воспринимаетесь как наследник традиции. То есть любой человек, став Папой Римским, моментально получает харизму ореола и уже неважно, яркий он человек или не яркий. Бенедикт XVI – тихий, скромный, человек науки что называется. Но как Папа Римский – ты уже символ церкви. Уже пожизненно, что называется. А если ты яркий лично, то ты будешь популярным Папой.

И. Воробьева― А с партиями это работает?

А. Кынев― Работает. То есть любой человек на посту лидера КПРФ получает харизму ореола как лидер КПРФ. А вот лидер «Яблока» не получает.

И. Воробьева― Как так?

А. Кынев― А потому что размер базового электората совсем другой. Мягко говоря, несопоставимый. Николай Рыбаков – человек лично симпатичный, хороший менеджер и так далее. Но не является харизматическим политиком. Личной харизмы там нет. А харизму ореола получить во главе списка «Яблока» невозможно. И мне кажется, здесь немножко они перемудрили, они решили, что мы не будем делать вообще никакой большой центральной части, не будем туда вообще никаких кандидатов вставлять. Мы создадим группы, сделаем много групп, которые будут конкурировать. Они решили, что мы их простимулируем, как я говорил допинг. Пускай эти группы будут в одинаковом положении и конкурируют. Но это бессмыслица. Потому что в чем смысл стимулировать группы, когда у вас нет главного, когда нет главного блюда. Когда у вас нет фигуры лидера.

И. Воробьева― То есть, условно говоря, Явлинский должен по идее…

А. Кынев― Нет, я думаю, что Явлинский здесь был бы не нужен, поскольку у Явлинского очень сильная имиджевая усталость и есть груз ошибок прошлого и публичных заявлений. А вот, например, список из кандидатов Шлосберг, например, кто-то из женщин. Допустим, Слабунова, как бывший лидер партии. То есть некий набор 3-4-5 кандидатов – это оптимально. Это некая золотая середина, которая позволяет дать посыл разным группам избирателей. Чтобы каждый увидел кого-то своего. Когда может быть какого-то одного яркого нет. А тут берется приятный, но невзрачный человек, а остальные группы дробятся в одинаковом положении. Внутри этих групп тоже нет никаких ярких кандидатов. Но почему вы решили, что люди, у которых нет ни денег, ни ресурсов, ни известности за счет того, что группы одинаковые, будут лучше работать. Ну получат они не ноль целых, 12 десятых. А ноль целых, 13 десятых. Ну это ничего не изменит. Поскольку для того чтобы в масштабе страны добиваться успеха, нужно иметь некий устойчивый базис. То есть яркие кандидаты на местах, какое-то количество устойчивого и идеологического электората. Вести кампанию хорошую. Давать ту обертку, которая привлекает людей. Фактор новизны, у «Яблока» тут нет. Поскольку это старая партия, а яркого ребрендинга у него пока не получилось. Поэтому если выборы были только в Москве, то да, конечно, в Москве бы хватило идеологического электората на 5%. Но выборы-то не в Москве, а в масштабе страны. В Москве 7 миллионов избирателей, а в России – около 110. С учетом за границей. А в большинстве регионов России «Яблоко» давно с публичного политического поля исчезло. Никто не знает ни местных лидеров, никто не видел никакой агитации, ни газет, ни листовок. Ну, от силы, может быть, около десятка организаций наберется. Но они не вытащат список. Поэтому браться там неоткуда. Поэтому партиям нужно находить какую-то свою изюминку. Поэтому, на мой взгляд, список «Яблоко» это пример абсолютной неудачи. Никакого шанса у этого списка, соответственно, голосуя за этот список, вы заведомо ваш голос просто уйдет в корзину, по нашему закону мандаты делятся только между теми партиями, которые преодолели барьер. Соответственно если вы проголосовали за партию, она не прошла, то ваши голоса в эту корзину улетят. Это распределяется между теми, кто 5% получил. Но поскольку у нас еще есть одномандатные округа, по ним победители определяются отдельно. В одномандатных округах ситуация другая. Да, там есть яркие кандидаты и в округах как раз поскольку люди голосуют за личность, там, на мой взгляд, шансы есть. Допустим, у Вишневского в Санкт-Петербурге на мой взгляд.

А.Кынев: Николай Рыбаков – человек лично симпатичный, хороший менеджер и так далее

И. Воробьева― Несмотря на то, что у него два дубликата…

А. Кынев― Именно поэтому и есть. Потому что такие технологии борьбы они, в том числе привлекают внимание, они показывают, что это самый главный конкурент. Это идет как раз мобилизация дополнительная и здесь очень большой спор, а чего больше: плюсов или минусов.

И. Воробьева― Мы сейчас продолжим программу «Особое мнение». Через несколько минут ваши вопросы по номеру +7-985-970-45-45.

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Мы продолжаем говорить про списки, периодически отвлекаясь. Кто еще кроме «Яблока» есть?

А. Кынев― Я думаю, что мы все 15 не сможем, всего списков у нас 15 выдвинуто. Из них 14 списков, которым подписи не нужны и только одна партия собирает подписи — это Российский общенародный союз Сергея Бабурина. Нужно 200 тысяч подписей, времени у них до 4 августа. Шансов, что они соберут очень мало. Пять лет назад ни одна партия подписи не собрала. Поэтому, скорее всего, дело там ограничится выдвижением списков, поэтому скорее всего их будет 14. Из этих 14 кто у нас кроме «Яблока» еще есть. «Партия Роста». Там тройка чисто женская. Это кстати на моей памяти первая чисто женская тройка со времен, был такой список когда-то «Женщины России», 1993-95 годы. Там три дамы. Елена Ульянова. Это депутат томской городской думы, профессиональный журналист. Это Ирина Миронова, бывший гендиректор телеканала МУЗ-ТВ и Ксения Безуглова, Мисс мира среди девушек на колясках. Наверное, видели ролики, где она в этой коляске и позирует. Есть некий отсыл имиджевый к прекрасным женщинам в прошлом году из Беларуси. Многие кстати это уже отметили. Есть такой заявочный ролик имиджевый, который гуляет по соцсетям. По нему есть разные оценки. Но, на мой взгляд, он выполняет главную задачу — запомнить. Он запоминается. То есть там отсыл каким-то десертам, вам пытаются по всякому разному привлечь. А мы с вами общаемся по-серьезному. Что здесь плюс, что здесь минус. Да, это кандидаты неизвестные. Во всяком случае, в масштабе страны. Но у них есть локальная известность. Что здесь плюс. Есть избиратели, которые гендерно ориентированы. Она не маленькая. То есть часть людей действительно очень жестко мотивированы именно на эти вещи. Была такая партия, Народная партия женщин России, еще совсем недавно. Ее ликвидировали буквально в прошлом году. Так вот на выборах на Сахалине в Якутии получала около 5%. То есть просто за счет того, что женщины. Этот электорат существует. Вопрос — как это подать, как правильно преподнести. Ну и, во всяком случае, никакого негатива в этом списке я не вижу. Плюс есть Оксана Дмитриева в Санкт-Петербурге, которая идет по одномандатному округу, и в этом году у нее хорошие шансы выиграть. У нее главный конкурент тоже женщина. Любовь Егорова, бывшая лыжница от «Единой России». Но Егорова идет одновременно и в Заксобрание Санкт-Петербурга и в ГД. И возникает вопрос у избирателей: а зачем и туда, и туда. А Дмитриева идет только в ГД. У них есть ряд ярких кандидатов по другим регионам. В Московской области у них неплохие кандидаты. Во всяком случае, по округам одномандатным шансы есть и по отдельным регионам я думаю шансы у них есть. Дальше. Есть такая Партия Свободы и Справедливости. Это бывшая КПСС Андрея Богданова. Ее возглавляет один из…

И. Воробьева― Сегодня в 19.

А. Кынев― …бывающий на «Эхо Москвы» Максим Леонардович Шевченко. На мой взгляд, это список больше спойлерский. Хотя набор кандидатов там очень странный. Это партия такая очень эклектичная. То есть там есть люди с одной стороны очень левые, была Елена Шувалова, которая заявила о выходе. Идейный коммунист, даже сторонник Александра Лукашенко. Она защищала его в прошлом году. Это редкий случай…

И. Воробьева― Причем прошла в Мосгордуму по «умному голосованию».

А. Кынев― И в этом же списке Дмитрий Потапенко, который был в списке Партии Роста пять лет назад. Который никакой не левый. В этом списке есть Максим Кукушкин. А кто такой Максим Кукушкин. Это депутат думы Хабаровского края от КПРФ, которого из КПРФ исключили за участие в акциях в поддержку Навального. То есть его в прошлом году штрафовали, он ходил на акции за Фургала. И в этом году его оштрафовали за акции в январе уже в поддержку Навального. И он оказался в списке от КПРФ. Там есть Иван Шамаев, бывший депутат парламента Якутии. Тоже очень известный якутский общественник… Это очень пестрый список. На локальном уровне там много всякой шушеры. То есть я не знаю, чем мотивировали в этот список таких приличных людей, как Кукушкин, как Шамаев и так далее. Может быть убеждали каким-то образом. Все мы люди иногда можем ошибаться. Сколько они наберут – сказать сложно. Но что-то они откусят. Причем я думаю, с таким очень эклектичным списком они могут откусывать у разных сил, например, у той же ЛДПР. Потому что по опыту мне кажется, что эта «Партия свободы и справедливости» она совсем не левая. Она чисто популистская. И я не удивляюсь, что если часть голосов и ЛДПР они могут отнять. И у «Единой России».

А.Кынев: С таким очень эклектичным списком они могут откусывать у разных сил, например, у той же ЛДПР

И. Воробьева― То есть за счет эклектичности списка они могут преодолеть.

А. Кынев― Я в 5% не верю. На мой взгляд, неоткуда им взяться при таком списке. Но 2-3 может быть. Есть еще третий список, который достаточно яркий – это Партия пенсионеров. Точнее полное название – российская «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Главное у этой партии – название. Оно красивое, хорошее. Оно вызывает у людей позитив. В прошлом году именно эта партия «Новые люди» были самыми главными новыми проектами, кроме думской четверки. И почти везде, где…пенсионеров, она проходила с хорошим результатом. Что им помогает. Им помогает низкая явка. Когда явка низкая – естественно доля пожилых возрастов больше, и соответственно они голосуют…

И. Воробьева― За себя.

А. Кынев― Да. Это может помочь. Лидеры списка никому неизвестные. Там лидер Бураков. Это бывший работник администрации президента. Еще один лидер списка — бывший помощник члена Совета Федерации. Еще один – по-моему, то ли зам., то ли помощник заместителя министра внутренних дел. И так далее. Но что интересно – у них в списке есть действующий член Совета Федерации Елена Грешнякова. Которая назначена Фургалом и это один из немногих публичных сторонников Фургала. То есть у нас есть сторонники Фургала Кукушкин в списке РПСС и это ППСС. С похожими названиями. За счет этого в Хабаровске что-то наберут, я думаю, у них хороший шанс на 3%. У «Партии пенсионеров» 3% это даст льготу на регистрацию на выборах последующие 5 лет. На любых выборах, без сбора подписей. Плюс госфинансирование. То есть 5 не будет, а 3 могут взять. Есть партия «Новые люди», там два кандидата во главе списка. Это лидер списка – Алексей Нечаев. И Сардана Авксентьева, бывший мэр Якутска. Что сказать про «Новых людей». Если вы посмотрите последние данные ВЦИОМ на сайте, они идут пятыми. Там два еще десятых процента.

А.Кынев: Есть еще третий список, который достаточно яркий – это Партия пенсионеров

И. Воробьева― Пятые – это неплохо.

А. Кынев― Да. Скорее всего будут пятыми. Я думаю, что они получат от 3 до 5, шансы есть на преодоление барьера. То есть они будут близки, может быть даже смогут пройти. Что им помогает. Помните, я говорил, что есть люди, которые всегда голосуют за новых кандидатов. Эффект новизны. И они им активно пользуются. Само название играет свою роль. Плюс они действительно в регионах провели очень массовую агиткампанию. Сейчас по-моему стало меньше, насколько я сужу по мониторингам. Но, во всяком случае, еще месяц назад и рекламные щиты висели.

И. Воробьева― Была в регионе – видела.

А. Кынев― И газеты раздавались. Есть некоторое количество кандидатов ярких. Например, по Красноярскому краю не возглавляет группу списка Денис Терехов. Это очень известный человек в пиар-бизнесе. Агентство социальные сети.

И. Воробьева― Да, мы знакомы с Денисом.

А. Кынев― Он кандидат от этой партии. По Москве Сангаджи Тарбаев, КВНщик. Но это мне кажется странным решением. Потому что Москва, Сангаджи Тарбаев – мне кажется, это не совсем то, не совсем на том месте, где может быть этот кандидат был бы органичен.

И. Воробьева― Именно в московском списке.

А. Кынев― Да.

И. Воробьева― Потому что КВНщик или потому что фамилия такая, я не поняла.

А. Кынев― Не потому что КВНщик, я думаю, что это часть образа, он, во-первых, активно участвовал в кампании по поправкам к Конституции…

И. Воробьева― Точно.

А. Кынев― Он успел отработать в правительстве главы Калмыкии, зам. и так далее. Поэтому для протестной Москвы кандидат уязвимый. Но и фактор этнический тоже играет свою роль. Калмыкия маленький очень регион. Поэтому, наверное, можно было думать, в какой географической зоне его использовать. Где больше откликаются на медийность и меньше на публичные заявления, но вот с его позицией по поводу поправок к Конституции в Москве будет сложно. Еще есть партия «Родина». Мне кажется она составила список…

И. Воробьева― Новая партия, старая?

А. Кынев― Они сами говорят, что типа старая партия. На самом деле это неправда. Старая партия юридически в 2006 году переименовалась в «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» и «Родина» — это одна и та же организация. На самом деле там очень длинная история переименования. Партия российских регионов, потом она провела съезд, переименовалась в «Родину». Партия российских регионов была учредителем блока «Родины». Потом она взяла название полностью «Родина» на себя. Потом переименовалась в «Справедливую Россию». И потом добавляла слова: родина, пенсионеры, жизнь. Потом она их убрала. А теперь она добавила слова: патриоты за правду. На самом деле объединение этих трех партий, это ликвидация двух партий в пользу третьей. А вот новая «Родина», которая журавлевская – это вновь утвержденная партия с тем же названием, но они говорят, что мы восстановили. Говорить можно что угодно, но юридически вы абсолютно новое юридическое лицо, которое к старой «Родине» не имеет никакого отношения.

И. Воробьева― А Журавлев — это который?

А. Кынев― Алексей Журавлев – депутат ГД, он сейчас по одномандатному округу из Воронежской области. Ему округ освободила «Единая Россия». В 16-м.

И. Воробьева― Тот, который на телевизоре…

А. Кынев― Тот самый, который про черепах. Теперь он переезжает в соседний округ в Тамбовскую область. У них самый высокий процент был в Тамбове. И в Тамбове популярный очень местный лидер Максим Косенков. Бывший и действующий сейчас глава Тамбова. И они выиграли прошлогодние выборы Тамбовской городской думы. И вот им освобождают фактически этот округ одномандатный. И там одновременно Тамбовская областная дума. Они видимо, понимают прекрасно, что никакие 5% не возьмут. И у меня такое ощущение, что они немножко прикалываются. То есть у них такой список из серии немножко позабавить себя и публику. То есть у них Татьяна Буланова, например.

И. Воробьева― Про нее тут тоже спрашивали.

А. Кынев― У них в списке бывший депутат ГД от «Справедливой России» Олег Пахолков. Это было издание «Блокнот». Региональное. Во многих регионах очень популярное. Плюс есть ряд регионалов. То есть на локальном уровне где-то возможен какой-то успех. В Тамбове в первую очередь. Ну конечно никаких 5% там не будет. И понятно, что они тоже отнимают голоса 3 тех же эсеров. Поэтому мне кажется есть партии, которые в большой четверке, наверное, вот эти. Потому что остальные, «Гражданская платформа», «Зеленые» — это совсем никому не известные кандидаты. А те партии, которые мы назвали – у них всех есть шансы, может быть, на 3% и может быть на региональные парламенты, может быть на одномандатные округа.

И. Воробьева― Спасибо большое. Политолог Александр Кынев о том, кто и по каким спискам собирается идти в ГД в этом году.