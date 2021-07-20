А.Плющев― Программа «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Должен быть у нас писатель Александр Проханов на связи. И зрители нашего YouTube-канала видят его. Но он до последнего момента меня не слышал. Я очень надеюсь, что…

А.Проханов― Вот теперь я тебя слышу.

А.Плющев― Услышал. Слава тебе, господи, ура! Все заработало. Вот так в день очередного первого полета в космос мы наладили связь по телефону с Александром Прохановым. Про космос мы еще, может быть, поговорим с Александром Прохановым. Я хотела начать вот с чего. Одна из свежих новостей, все сейчас обсуждают, что журналисты выяснили, что коронавирусом в России могли переболеть в 5 раз больше человек, чем об этом говорят официально. А нам вообще важно знать, сколько людей переболело коронавирусом? Вот это все зачем? Кто переболел, тот знает.

А.Проханов― Каждому из нас, по всей видимости, любопытно, потому что мы живем среди смертей. Вот я только что перед разговором с вами узнал, что два близких мне человека скончались. Так что смерть НРЗБ. Но нам не нужно знать больше этой статистики, потому что она противоречива. Есть ощущение, что все эти цифры лукавые, и что этими цифрами пытаются сбить нас с панталыку. И вообще все цифры, которые исходят от властей, включая прогноз погоды, вероятность выпадения осадков, они все липовые. Поэтому мне неинтересно все это.

А.Плющев― Про прогноз погоды и не говорите. Как человек, который его регулярно читает и которому за него достается, могу свидетельствовать.

Что касается по цифрам. Как-то другие страны, у них, по-моему, не возникает этой проблемы занижения статистики в несколько раз, во всяком случае, подозрений таких. У нас что-то регулярно. Что с нами не так?

А.Плющев― Саша, я не знаю, что с нами не так. я не знаю, что делается в других странах. Я думаю, что шельмование цифрам идет повсеместно. И цифра, особенно электронная цифра новая цифра как целая категория, она управляет сознанием в ту сторону, в какую нужно управителям, управляющим. Поэтому, повторяя, не нужно нас сравнивать ни с Германией, ни Францией. Все хороши, все находятся во власти этой новой огромной, наступившей в мире процедуры, имя которой цифровизация.

А.Плющев― Как ей сопротивляться, хотел я спросить? Ну, раз она нами управляет, мы как индивидуумы свободные должны ей сопротивляться.

А.Проханов: Цифры, которые исходят от властей, включая прогноз погоды, вероятность выпадения осадков, они все липовые

А.Проханов― Как мы можем сопротивляться жаре этой кромешной? Этим бурям, которые сносят с лица земли готические постройки в Германии? Ведь надо просто ощущать, понимать, в каких огромных потоках мы живем и действуем. И в этих потоках, может быть, можно ориентироваться, можно угадать, как эти потоки нас снесут и уничтожат, но управлять многими потоками просто невозможно. Невозможно управлять потеплением климата. Невозможно управлять той гигантской перезагрузкой, которая сейчас наметилась в мире и которая идет. Невозможно противодействовать этому великому обнулению, которое производится гигантскими, во много латентными, закрытыми мировыми силами, которые мы чувствуем и здесь, в России, и в Гонконге и в Южной Африке. Как этому можно сопротивляться? Ведь этим процессам можно либо сдаться и поверить им, либо плыть по течению, либо, не зная глубины этих процессов, сопротивляться им и быть обреченными на уничтожение, на снос, на безумие; или попытаться их понять для того, чтобы, может, овладеть ими, как это хотел Навальный, или просто изобразить их, как сделал в свое время Гойя или Филонов, или ваш покорный слуга. Других выходов нет.

А.Плющев― Ну, какая-нибудь внутренняя миграция, так сказать? Делай, что должно…

А.Проханов― Есть и внутренняя эмиграция. Возможны бега. Есть беглецы, которые хотят убежать от этих процессов. На земле уже больше не осталось места, куда можно убежать от этих процессов. Но можно убежать в свой внутренний мир, можно убежать в наркотики, пьянство, можно убежать в безумный гедонизм, пир во время чумы. Но, мне кажется, для этого тоже нужна такая внутренняя предсмертная веселость, чтобы это сделать. Но для меня наиболее подходящий путь — это стремление познать эти механизмы, найти их источники, определить их сверхзадачу и попытаться их изобразить, попытаться нарисовать их лицо. Потому что сами по себе эти процессы могут быть и ужасными и прекрасными, как, повторяю, табличка с Гойей. Они могут быть потрясающими, ошеломляющими, а, могут быть насмешкой, глумлением над всем этим мировым уродством.

А.Плющев― Лицо, которое вы упомянули, надо полагать, алюминиевое.

А.Проханов― Да, Это алюминиевое лицо с легким гексагеновым отливом.

А.Плющев― Да. Кто не знает, это просто одна из книг Александра Андреевича «Алюминиевое лицо». Вы просто упомянули обнуление в мире, что идет процесс мирового… и среди прочего вы сказали — обнуление. И мы-то думали, что это свойственно только нам, что обнуление — это наш процесс, чисто российский, а оказывается, во всем мире идет. Он чем-то схож с нашим?

А.Проханов― Идут два процесса обнуления. Один — глобальный процесс обнуления, который хочет обнулить и Россию, а другой русский процесс обнуления, который предпринимает президент, чтобы расчистить площадку для создания образа образ своего нового позднепутинского государства. Вот эти два обнуления, они разные по масштабам и своим задачам. Может быть, даже русское обнуление, оно стремиться противодействовать этой огромной гигантской метле, которая сметает из всего человечества все устаревшие формы, такие, как ООН или Международный валютный фонд или представление о демократии, или представлении о глобализме.

Вот эта метла хочет их всех смести и вывести на первый план некий новый модус, ну, например, модус, действительно, об угрозе земной цивилизации, потеплении климата, об исчезновении земной жизни. И вокруг этого нового центра — центра ужаса, центра страха организовать все человечество, в том числе, и нас, организовать его, конечно, под предводительством огромной, американской или трансамериканской силы, системы. Путин старается противодействовать этому. Он не хочет встраивать власть. По существу, уже есть встроенная Россия. Россия же — часть этой глобальной системы. После 91-го года она находилась под внешним управлением. И Путин иногда с успехом, иногда тщетно пытается вырываться из-под этого внешнего управления. И строительство этого нового государства и называем здесь обнулением, как расчистка плацдарма, очистка поля, откуда выметаются устаревшие с его точки зрения конструкции и политические индивидуумы, которые уже давно, как он думает, умерли, у них только растут как у трупов ногти.

А.Проханов: Есть и внутренняя эмиграция. Возможны бега. Есть беглецы, которые хотят убежать от этих процессов

Ущемлениям и усекновениям подвергаются коммунисты, усекновениям подвергаются традиционные либералы. Я думаю, что усекновениям будут подвергаться или канализироваться монархисты. Усекновению подвергся Навальный с его властным стремлением в Кремль, властным стремлением захватить эту загадочную систему. Останется великий ноль. Останется великий русский ноль, среди которого будет возникать новая конструкция поздней путинской России.

А.Плющев― Как вам кажется, вы сказали, что Россия стремится поставить себя в центр, что-то возглавить ,противопоставить нынешней глобальной системе, в которую она вписана, — это вообще идея-то осуществимая? Поскольку Россия совсем не СССР, и существуют не только США, а с существует Китай, Индия, существует весь остальной мир, где Россия занимает далеко не то место, которое занимаю Советский Союз и который мог кого-то увлекать, чему-то противостоять.

А.Проханов― Я, наверное, был неверно вам понят, Александр. Говорю о том, что Россия не собирается занять мировое место, создать мировой центр. Она пытается создать свою особую новую суверенность, чтобы вырваться из-под этого глобального обнуления. Она хочет это сделать. Повторяю, удастся ей это сделать или нет, трудно сказать. Потому что эти могучие глобальные силы, которые в свое время сокрушили мою родину Советский Союз и которые установили контроль над ельцинской Россией и до сих пор, так или иначе, контролируют путинскую Россию, эти силы колоссальные. Эти силы экономические, военные, политические, они культурные, они информационные, они метафизические. Там огромное количество компонентов у этих сил. И чтобы им противодействовать, у России должны быть антидоты. А Россия, вы правы, она гораздо слабее Советского Союза. И если даже у Советского Союза не было этих антидотов, и он захлебнулся в этих ядах, которые в него впрыскивали, то у сегодняшней России и подавно нет этих антидотов. Поэтому эта борьба, которую ведет сегодня Россия с этим огромным мировым обнулением, она во многом патетичная и трагичная. Это, может быть, действительно, сражение такого одинокого, может быть, последнего солдата великой империей с этим новым мировым порядком.

А.Плющев― В этом самом сражении внутренняя борьба, она видится необходимой? Я вот к чему? Вы просто сказали — усекновение тех, усекновение этих и так далее. Получается, есть два фронта: внешний и внутренний этой борьбы. А внутренний, он необходим? Он часть этой борьбы с внешним фронтом или нет?

А.Проханов― Он часть этой борьбы по той простой причине, что вот, скажем, этот пласт, имя которому либералы, условные либералы, этот пласт усилился, стал могущественным и правящим как раз в 90-е годы. И через этот пласт осуществлялось управление этой несчастной, обездоленной, оставшейся после Советского Союза новой России. Этот пласт очень могущественный. Он состоит из великих экономистов, он состоит из теневых советников, он состоит из могущественных информационных сплетений, слияний. И вот давление на этот пласт путинский, оно нарастает. Оно началось, помните, с давления на Березовского и Гусинского, у которых отобрали информационные каналы, через которые осуществлялось мощнейшее влияние на российскую политику.

А.Плющев― Они тоже в пласте «либералы». Ну, чтобы с терминами разобраться.

А.Проханов― Ну, конечно. Они были теми, кто унаследовал, взял наследство Советского Союза брошенное и беспомощное, разделенное наследство. И все их связи, все симпатии, все их капиталы, все их советники, они были связаны с Западом, с Америкой, они были связаны с теми, куда они потом уже убежали, поскольку попали в опалу. Один убежал в Израиль, другой в Штаты. И у обоих, кстати, печальная судьба, по-разному, но печальная.

А.Проханов: Борьба, которую ведет сегодня Россия с огромным мировым обнулением, она во многом патетичная и трагичная

А.Плющев― Что касается внутренней борьбы. Мы просто не разобрались. Хорошо, либералы усилились. Хотя давайте на них остановимся. Вернемся еще к остальным. Либералы усилились. Но они же усилились в 90-е годы, а потом как бы пришел Путин в 2000-е, верно?

А.Проханов― Верно. И они стали постоянно ослабевать.

А.Плющев― И прошло уже 21 год с того момент, как они ослабевают. Должны бы уже и ослабеть совсем. 21 год — это гигантское время. То есть это больше, чем прошло с окончания Второй мировой войны до запуска Гагарина, например.

А.Проханов― Это верно. Поэтому всё, что произошло после окончания Отечественной войны и до запуска Гагарина, называлось «советское». И это все советское было растоптано и уничтожено. А в этом советском были колоссальные ферменты развития, колоссальные технологии развития, не только технические, но и социальные технологии. Потом эти технологии, позволившие Советскому Союзу стать самой передовой по своему развитию страной мира, эти технологии исчезли из нашей жизни. Поэтому мы и остановились. Ведь страна перестала существовать после 91-го года, и новый запуск этой страны давался чрезвычайно трудно, мучительно, но он состоялся.

А.Плющев― А когда? Вот вы можете пояснить, когда именно состоялся запуск новой страны?

А.Проханов― Он состоялся в момент, когда был остановлен территориальный распад России. Это то, что грозило полным, тотальным истреблением самой формулы государства. Государства без территории не существует. И этот распад России продолжался после распада Советского Союза.

А.Плющев― То есть после второй чеченской.

А.Проханов― После второй чеченской. Сепаратизм на Кавказе был подавлен. А через этот сепаратизм, через ослабление России стали распадаться другие пространства, не только национальные, но и Урал, Сибирь и Дальний Восток. Это был первый симптом того, что началось выдавливание этого либерального субъекта из русской политики из России к традиционной централистской форме правления. Это был симптом того, что территория России, оскопленная и усеченная после 91-го года, все-таки сохраняется.

А.Плющев― И вот, соответственно, либералы как-то ослабевают, ослабевают и вот дошло до нынешнего времени, когда, наверное, уже некоторые либералы в тюрьме, как бывший министр, другие… и те далече, как говорится. Ну, дошло, собственно, до того, что вы в своей прошлой программе говорите буквально следующее. Я вот процитирую. Вы с Ольгой Журавлевой говорили о том, что народ живет выживанием сейчас. Живет хлебом. Живет тем, что приходится заботиться чуть ли не на огороде о хлебе насущном. «Заботиться о своем огороде, о своей семье, а в лучшем случае в своем хуторочке или каком-нибудь посаде. Люди живут заботой о хлебе насущном», — вот буквально ваша цитата. 21 год новой страны или 15 лет, если считать после второй чеченской войны. Почему так?

А.Проханов― Я вам просто объяснил. Это просто мучительный, долгий процесс. Почему так мощно и так грозно возник Советский Союз из праха, из крови Гражданской войны? Потому что у Советского Союза был Сталин, был революционный проект, и была жесточайшая власть, которая заставила страну восстать из праха.

А.Плющев― То есть у Путина не было проекта — вот в чем проблема.

А.Проханов― Нет, Путин не пользуется той методологией, которой он мог бы воспользоваться — сталинской методологией. А, конечно, сталинская методология — это не только технологии. Это великая метафизическая сверхзадача. Сейчас не станем о ней просто говорить. И поэтому восстановление этой рухнувшей Российской империи, оно требует колоссальных усилий, колоссального времени. И вообще, что говорить о времени? Мы его постоянно теряем. История современной России — это утрата потеря социального времени. Это главная потеря, которая сейчас происходит. После 14-го года Россия перестала развиваться. Она остановилась. Хотя, конечно, отдельные всплески этого развития мы наблюдаем в военной сфере. И сегодня нам говорили о великом триумфе, о запуске сверхдальних ракет СС-500 с замечательным «Цирконом», о новых кораблях. Сегодня это прекрасно. Это дорогостояще, это военное обеспечение российской безопасности условиях авианосцев и в условиях эскадрилий В-52, которые крутятся вокруг России по всему ее периметру. Это всё дорогое удовольствие. И поэтому морковь дорогая. И поэтому так морковь, которую мы видим в магазинах, она летает с гиперзвуковой скоростью в небесах.

А.Плющев― То есть должны мы радоваться на самом деле. Морковка-то черт с ней, что она 140 рублей стоит, а вот гиперзвук — это да, это сила.

А.Проханов― Кто-то над этим смеется, кому-то на это всё наплевать, а такие мракобесы как я радуются тому, что в России есть такая сверхмощная военная техника.

А.Плющев― Весь вопрос, какой ценой. Потому что я себе представляю, что в иных страна, которые тоже, в общем, обладают неплохим военным потенциалом, мне кажется, не стоит на одной чаше весов морковка, а на другой — сверхзвук.

А.Проханов― У них стоит на чаше весов идея независимости и суверенности, с одной стороны, а, с другой стороны — благополучное бытие под зонтиком чужой цивилизации, и они выбрали…

А.Плющев: Я―то имел в виду Китай. Я не знаю, что вы имеете в виду.

А.Проханов― Вы имели в виду коммунистический Китай, который является укоризной сегодняшней России — вы это имели в виду?

А.Плющев― Ну, примерно.

А.Проханов― Китай — это не бархатная страна. В Китае либералам было ой как не сладко. Они бы сейчас все бы окосели, наверное, в Китае либералы.

А.Плющев― Согласен с вами, что Россия вообще по сравнению с Китаем дико либеральная страна, потому что вот у них бы такого гаишника, как у нас сегодня арестовали, знаете, с золотым унитазом?

А.Проханов― Слышал, да.

А.Плющев― На Ставрополье. Сафонов его фамилия. Вот его бы расстреляли, конечно. А у нас ведь либеральная… Буквально получит несколько лет и всё.

А.Проханов― Ну, вы радуетесь этому или нет?

А.Плющев― Конечно. Мы либеральная страна. И всё отлично.

А.Проханов― Мы либеральная страна, и путинский централизм, он, конечно, связан со свободой на «Эхо Москвы». Нет никакой другой страны, в которой бы так вольно чувствовали себя критики путинского централизма, как в России. Поэтому я считаю, что пока существует «Эхо Москвы», и дай бог ему существовать вечно, Россия — это будет страна непуганых либералов.

А.Плющев― Надеюсь на это. Будем все здесь. Окопаемся. И вернусь к внутреннему усекновению. Мне ужасно понравилась эта метафора. Усекновение произошло, соответственно, Навального, либералов. Хотя Навальный, мне кажется, не очень-то либерал. Ну, ладно. Не в этом дело. Коммунистов-то за что?

А.Проханов― Коммунисты тоже являются для новой путинской России рудиментом, помехой. Потому что, мне кажется, задача Путина — свести коммунистов до абсолютно декоративного уровня. И все делается для того, чтобы это произошло. Все выборные результаты. Я в них не верю. У коммунистов гораздо большая поддержка. Все время умаляют их достижения, их успехи. Потом, конечно, все время создаются эти спойлерные организации, которые должны откачать, отсосать от коммунистов эту энергию. И, конечно, продолжается мощнейшая диффамация коммунистов, в том числе, Зюганова. И, я думаю, что Путин, он глубинный антикоммунист, он глубинный антисоветчик.

А.Плющев― То есть он предатель. Путин — предатель, получается. Он же был в КПСС.

А.Проханов― Ну, предателем является Ельцин, наверное, Явлинский, наверное, может быть, НРЗБ. Предателем являются все, кто после распада Советского Союза чувствуют себя молодцом. Кто получил в Советском Союзе образование, ощущения о возвышенном, а сейчас НРЗБ.

А.Плющев― Мне кажется, Александр Андреевич, дорогой, вы сейчас уходите от ответа, но я вас обязательно верну к ответу буквально через 4 с небольшим минуты после новостей и рекламы. Напомню нашим слушателям и зрителям, что в 20 часов у нас программа «Кембриджская пятерка». Агенты на службе СССР. У Алексея Венедиктова и Юрия Кобаладзе — Иван Просветов, исследователь, журналист, автор книги «Вербовщик. Подлинная история нелегала Быстролетова». О других анонсах я скажу как-нибудь попозже.

НОВОСТИ

А.Плющев― Это «Особое мнение» писателя Александра Проханова. Мы продолжаем. Александр Андреевич, мне показалось, что вы ушли от ответа, когда на мой вопрос, предатель ли Путин в отношении КПСС, вы стали перечислять Явлинского, еще кого-то. С ними можно отдельно разобраться. Но как можно, будучи коммунистом до 91-го года, расправляться с ними, не будучи предателем при этом.

А.Проханов: После 14-го года Россия перестала развиваться. Она остановилась

А.Плющев― Саша, я вам отвечу на этот вопрос через минуту. Мне сейчас хочется с вами поделиться одним тревожным сообщением, которое я получил. Я не так давно был на Урале в Нижнем Тагиле, где делают замечательные современные танки. И там был создан потрясающей силы и красоты медицинский центр по современным всем технологическим принципам и приемам. Его создал на свои деньги очень богатый и благородный человек Тетюхин, который был инженером создающим титановое производство. Все огромные деньги, которые он заработал на этом — несколько миллиардов, десятки миллиардов рублей, он вложил в этот центр. И создал центр с лучшими врачами, с лучшим медицинским оборудованием. В этом центре лечились люди, перед которыми он был обязан за то, что они сделали его человеком.

И вот этот центр сейчас закрывается. Он закрывается в условиях, когда в стране не хватает больниц, когда мы говорим о том, что эта чудовищная оптимизации медицина лишила нас медицинских учреждений, когда ковидная угроза не уменьшается, а, наоборот, нарастает. И в этих условиях этот центр закрывается благодаря каким-то нелепым финансовым неразберихам. Поэтому я хотел бы просто обратиться, конечно, к замечательному губернаторы Свердловской области, человеку радетелю своей губернии. Может быть, он не знает об этой проблеме. И к министру здравоохранения и вице-премьеру, который ведает здравоохранением. Остановите эти злые, недобрые руки. У нас на глазах свершается удивительное явление, не медицинское явление, а моральное, потому что этот человек, будучи атеистом, будучи советским человеком, не будучи христианином, он совершил удивительное христианское деяние: он раздал имение свое во имя своих близких. И этот пример, он такой же драгоценный, как, может быть, какой-то апостольский пример в наше меркантильное, бездуховное и гедонистическое время. Там, в Нижнем Тагиле есть потрясающей красоты храм, который построен прямо против проходной этого танкового завода. И вот этот культурный центр является таким же прекрасным храмом. Мы спасаем от разрушения наши древние святыни. Давайте спасем эту святыню. Вот с этим я хотел обратиться к властям и вам тоже сказать, Саша. Вы очень впечатлительный, чувствительный человек для людского горя. Вот я сделал это.

А.Плющев― Спасибо большое. Я единственное, отмечаю для наших радиослушателей, которые могли не понять, о чем идет речь. Уральский клинический лечебный реабилитационный центр имени В.В Тетюхина, собственно того, кто его и создал. Там в чем проблема? Государство с 18-го года, как утверждает Википедия, стало сокращать квоты на лечение. А в 19-м году квоты центра на операции по МС снизились на четверть. В результате центр был загружен меньше, чем наполовину. А содержание обходилось владельцам миллиард рублей в год. Вот о чем, видимо, идет речь.

А.Проханов― Вернемся к вашему вопросу. Вы говорите, что Путин предатель, потому что он предал КПСС. Вы знаете, что КПСС, а также Советский Союз разрушалось КГБ? КГБ был той мощнейшей силой, которая уничтожала Советский Союз. И в недрах КГБ возникла идея расформирования нерентабельной империи в андроповскую пору. То есть это госбезопасность объединила Германию, например. Госбезопасность распустила Варшавский договор. Я был в Польше и в Германии. Я видел, как вопила стенала «Штази», говоря: «Что делает с нами Московский комитет Госбезопасности? Выкручивает нам руки».

А.Плющев― Я прошу прощения, Александр Андреевич, как говорят в интернете, нельзя ли пруф? Нельзя ли какую-то гиперссылку? Мы это откуда знаем, что это делало именно КГБ, и что ЦК КПСС было не при делах?

А.Проханов― Мы это знаем оттуда… Нет, он был при делах, потому что Андропов был одновременно секретарем ЦК и главой Госбезопасности.

А.Плющев― Правда, описываемые вами события, они уже при Горбачеве, а не при Андропове.

А.Проханов: КГБ был той мощнейшей силой, которая уничтожала Советский Союз

А.Проханов― Они начались при Андропове и реализованы ставленником Андропова Горбачевым. Но, повторяю, известно, что Госбезопасность была сориентирована создавать в России многопартийную систему. Она не успела, создала только одну партию Жириновского. Известно, что Госбезопасность совершала операции по переброске колоссальных денег на Запад при создании совместных советско-иностранных предприятий. И эти деньги потом осели на Западе, когда разрушился Советский Союз и заказчик ушел в тень. Нам известно, что все народные фронты и в Прибалтике и в Казахстане, в республиках создавались с помощью местного КГБ. А также нам известно, что глава Госбезопасности Крючков был внедрен в КГЧП как его член и не отдал самый главный приказ, во имя которого было создано КГЧК: он не арестовал Ельцина.

А.Плющев― Я правильно понял, что поскольку Владимир Путин выходец из КГБ, так чего от него еще ждать-то?

А.Проханов― Так чего? Вы говорите, предатель ли он. Он не предатель, он герой, если он разрушил КПСС и разрушил ненавистную ему советскую структуру. Какой же он предатель? Предатель — это тот, кто сейчас убегает от Госбезопасности, рискуя быть отравленным «Новичком».

Кто-то будет рассматривать Путина как предателя, но Путин предал не Советский Союз, он предал либералов, которые привели его к власти. Он предал мощные ельцинские группировки, которые выбрали не Немцова, не Аксененко, не Степашина, а выбрали его, его сделали президентом. А теперь они кусают локотки. Значит, Путин изменил их выбору, он их предал. Он пошел по пути совершенно другому, который они боялись, от которого они шарахались. Пошел по пути централизма.

А что касается либералов, который усекают, многие из них сами умирают. Как, например, партия Явлинского, от нее уже осталась одна ботва. Все корневища, все корнеплоды, они уж умерли. И либералы старой школы, по существу, мертвы. Как у трупов растут ногти и волосы, так они мертвы.

А.Плющев― Мы большую часть нашей программы посвятили прошлому, а я хотел бы все-таки немного в настоящее посмотреть. Давайте поговорим о Кубе. Вы были на Кубе когда-нибудь? На «Острове свободы».

А.Проханов― Пролетом. Я был в Никарагуа много раз. А в Кубе был пролетом.

А.Плющев― Просто там прошли антиправительственные манифестации впервые за 30 лет, самые мощные, с американскими флагами. Люди требовали не только свободы, но и еды. Как прокомментируете? Как оцениваете то, что там случилось?

А.Проханов― Я думаю, что это часть этого дикого обнуления, которое идет по всему миру. И эти протесты, они сродни протестам в Беларуси. Появилось новое поколение, для которого советские достижения уже не являются ценностью. Им безразлична бесплатная медицина, бесплатное образование. Все эти люди наполнены этими галлюциногенными представлениями о красоте, о благоденствии.

А.Плющев― Там же реально жрать нечего. Люди в очереди за консервами стоят.

А.Проханов― Это верно. А в Беларуси есть, что жрать, а все равно эти манифестации идут.

А.Плющев― Не угодишь!

А.Проханов― Не угодишь, выходит. Да и у нас тоже молодежные демонстрации. Все же это путинские дети, их воспитала путинская Россия. Они получили при Путине и образование и места в прекрасных корпорациях и ВШЭ. Этого, наверное, мало. А что для них является идеалом, это можно сказать, только изучая эти искусительные образы нового великого обнуления, новой великой перезагрузки. Она идет повсеместно. Она идет и в Гонконге. Она идет и на Кубе. Она идет и в США. Что американцам-то неймется? Что они себя взорвали, на дыбы поставили страну? Какое ужасное падение произошло. Подавили эту национальную революцию, Трампа. Это явление, охватившее все человечество.

А.Плющев― То есть, подождите, секунду, у меня прямо сейчас был когнитивный диссонанс. То есть, значит, на Кубе свидетельство обнуления — это как раз народные волнения. Они что-то там мутят, у них не знаю, кто — американцы или местные либералы, не важно, но, короче говоря, волнения на Кубе — это плохо, а волнения в США — это хорошо, и те, кто их подавляет, они плохие. Верно?

А.Проханов― Это вы сказали.

А.Плющев― Это я так понял из ваших слов.

А.Проханов― Это превратно, как многое из того, что вы понимаете из моих слов. Я вам говорю, что великое обнуление, оно выбирает для каждой территории свои методики и свои способы. И эти способы реализуются. В России они тоже реализуются, но пока что неудачно. Но опасность великого мирового обнуления для России колоссальна. И то, что было на Кубе и то, что было в Беларуси, и то, что произошло в Америке, — это все снос старых спор рудиментарных, с точки зрения, великих обнулителей форм. И формы и методы этого обнуления абсолютно везде неповторимы. Они восхитительны в своем многообразии, в своей исключительности и в своей эффективности.

А.Плющев― Но объективно то, что на Кубе — да ладно, бог с ней с Кубой, — то, что в Беларуси, — это не рудиментарно?

А.Проханов― Конечно, белорусский режим Лукашенко, он не обновлялся, он устарел. Он нуждался в модернизации. Надеюсь, что он успеет пройти модернизацию. И поэтому эти волнения, — это были волнения, требующие новизны, требующих перемен молодых людей. Ведь молодые люди, они всегда по природе своей бунтари, они требуют восстания. «Юность — это возмездие», — сказал Ибсен. Юность — это возмездие над нами, стариками. Мы являемся объектами для ударов со стороны новых поколений. Поэтому безразлично кто мы, мудрецы, какого мы цвета, какие мы аксиомы проповедуем. Мы будем подвергнуты ударам следующих поколений.

А.Плющев― Хотел вас спросить, вы хотели бы полететь в космос?

А.Проханов― Я постоянно в нем пребываю, Саша. Я постоянно в нем пребываю. Я нахожусь в таком парении. Причем, иногда я достигаю второй космической скорости и ухожу с орбит. В разговоре с вами.

А.Проханов: Белорусский режим Лукашенко, он не обновлялся, он устарел. Он нуждался в модернизации

А.Плющев― Я просто подумал, что если бы вы полетели в космос, как сегодня вместе с Безосом, вы бы побили рекорд. Там сегодня побывала 82-летняя женщина. Вы бы могли вполне побить рекорд как самый опытный астронавт.

А.Проханов― Вообще вы правы, потому что я являюсь самым старым автором, выступающим на «Эхо Москвы». До меня был еще, если помните Ясин, но го Журавлева ухайдакала. А я еще жив, видите.

А.Плющев― В хорошем смысле этого слова.

Благодарю Александра Проханова, писателя. Напомню нашим слушателям и зрителям, что в 20 часов у нас программа «Кембриджская пятерка». Агенты на службе СССР. У Алексея Венедиктова и Юрия Кобаладзе — Иван Просветов, исследователь, журналист, автор книги «Вербовщик. Подлинная история нелегала Быстролетова». В 21 час — программа «Статус плюс». Мы с Сергеем Пархоменко поговорим. И в 22 — эксперты программы «Кейс» Юрий Кобаладзе и Юлий Гусман. Ведущая Люба Комарова.

Александр Проханов, писатель был сегодня в программе «Особое мнение». Счастливо!