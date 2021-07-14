А. Нарышкин― Добрый всем вечер. В эфире «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». И с вами политолог Сергей Марков. Я приветствую вас. Здрасьте.

С. Марков― Здравствуйте.

А. Нарышкин― Вы в Крыму, хорошо у вас там, погодка. Водичка плещется.

С. Марков― Совершенно верно. Здесь прекрасная погода. Великолепная вода. Мы здесь по работе, форум «Форос» открываем скоро. Многие наши коллеги знают об этом. Приглашают. А кто знают — те того и приглашают. Приезжайте. Вы все знаете, все найдете.

А. Нарышкин― Мы про Крым будем с вами много говорить и про Донбасс.

С. Марков― Алексей, прежде всего я хотел бы начать сегодняшнюю встречу и поздравить народ Франции с днем свободы. С днем начала восстания. Это была великая революция. Она положила начало серии революций, которая свергла всех этих королей, баронов, герцогов, князей. Вот они все уселись, они думали, что власть навечно, но поднялся народ, у него были великие лидеры. Они скинули его. И вот перед нами сейчас во многом такая же стоит задача. У нас сейчас глобальная диктатура пытается усесться на нас… Фейсбука владельцы, твиттера, они хотят усесться и создать новую глобальную диктатуру. Но наш с вами президент является главным революционером.

А. Нарышкин― Да что вы.

С. Марков― В этом смысле Владимир Путин, будучи по своим взглядам глубочайшим консерватором, вынужден стать революционером, поскольку Россия является и Китай главными суверенными странами, которые вынуждены стать революционерами против этой глобальной диктатуры.

А. Нарышкин― Это в смысле Владимир Путин будет ставить заслон иностранным айти-компаниями. Мы будем страдать без Ютуба, без твиттера. Без фейсбука. У нас что будет? – Одноклассники. Какой революционер Владимир Путин потрясающий. Браво.

С. Марков― Владимир Путин будет ставить под контроль общество. А не эти глобальные компании. Чтобы фейсбук не мог навязывать собственную политическую цензуру, от которой вы знаете, она ужасно страдает. Чтобы твиттер не мог забанить бывшего президента США, на сегодняшний день, по-видимому, самого популярного политика США, забанил на несколько лет фактически.

А. Нарышкин― Это мы знаем. Владимир Путин будет учить твиттер, как работать?

С. Марков― Да. Владимир Путин будет учить твиттер, как уважать волю народа.

А. Нарышкин― Я боюсь ошибиться в цифрах, но просто кажется капитализация твиттера и фейсбука гораздо больше, чем, например, наших всяких углеводородных достояний.

С. Марков― Да, вы абсолютно правы. Так в этом и проявляется их диктатура. Вот так они хотят и сесть на этот мир.

А. Нарышкин― Так мы бы помалкивали.

С. Марков― …твиттер и фейсбуки хотят накачать свои жирные, извините, не скажу что…

А. Нарышкин― Скажите, скажите.

С.Марков: Фейсбука владельцы, твиттера хотят создать глобальную диктатуру. Но наш президент является главным революционером

С. Марков― И сесть ими на наш мир. Придавить все живое, что здесь есть. А Владимир Путин является шилом, которое сзади хорошенько дает им встряхнуться. И опять вернуться к интересной жизни.

А. Нарышкин― Но при этом вы признаете, что Владимир Путин и его команда сзади все-таки, они плетутся где-то в хвосте. Если они там шилом сзади, то это как удар в спину. Это подло.

С. Марков― Да нет, это не удар в спину, это удар, когда они на нас навалились, понимаете, и вот так под дых дать этому гаду, который навалился – это и святое право, и священная обязанность. Кстати, в этой статье, Владимир Путин как раз и рассуждает с точки зрения тех, кто временно потерпел поражение. Да, мы потерпели поражение. Да, это было огромное и поражение, и ошибка нашей страны, когда мы поверили западникам, что в Украине не будет диктатуры. Что после воинственного свержения Януковича установится не хунта, а именно нормальное демократическое правление. Мы не ввели войска. И ответом нам на это было, а нас просили не ввести войска, ключевые переговоры состоялись в Женеве в апреле 14-го года, когда именно были даны обещания, что не будет репрессий, диктатуры, хунты. А будут нормальные выборы. Все это было забыто, все это было выброшено. Нас все обманули и взят был курс на насильственное построение анти-России.

А. Нарышкин― Сергей…

С. Марков― Именно это нежелание насильственного построения анти-России еще раз повторю, является продолжением тех идеалов Великой Французской революции, свободы, равенства и братства, которые были подняты 14-го июля и разрушили Бастилию.

А. Нарышкин― Крутой у вас коктейль сегодня. Я аплодирую стоя. Объясните, пожалуйста…

С. Марков― Чтобы вы поняли логику. Демократия…

А. Нарышкин― Я отказываюсь понимать…

С. Марков― …это власть народа. В Украине ликвидирована демократия. В Украине есть власть…

А. Нарышкин― Как это? Да вы что же. А выборы вы не знали, что там проходили. Где Зеленский победил.

С. Марков― Я сейчас просто смеюсь громким смехом…

А. Нарышкин― Смейтесь.

С. Марков― …на то, как в Украине… Аваков, несколько лет никто там…

А. Нарышкин― Подождите. Мы сейчас давайте все подробно разберем.

С. Марков― Увольнение Авакова. Аваков написал заявление через несколько часов после того, как…

А. Нарышкин― Это я видел.

С. Марков― …главным координатором американского внешнего управления Украины. И после этого кто повернется языком и губами сказать, что в стране нет внешнего управления.

А. Нарышкин― Американцы увольняют министра внутренних дел Украины. Который сидел 7 с лишним лет. Ничего себе. А может это совпадение просто.

С. Марков― Да, совпадение. Семь лет сидел, встретился с Джорджем Кентом, через несколько часов написал заявление об уходе в отставку.

А. Нарышкин― Да вам показалось. Давайте все-таки чуть более структурно мы эфир с вами будем делать. Статья Владимира Путина, посвященная украинцам, Украине. Почему, с чего вы взяли, с чего Владимир Путин взял, что Запад мечтает создавать и играться в такую, как называют – анти-Россию. И почему Западу нужна разбитая Украина.

С. Марков― Рад, что Владимир Владимирович использовал термин, который я давно продвигал.

А. Нарышкин― Он вас слышит, разумеется, и читает.

С. Марков― Не только он, это их работа.

А. Нарышкин― Но он же ваш главный слушатель.

С. Марков― Я не являюсь гуру Владимира Владимировича.

А. Нарышкин― А он вас таким считает, я уверен.

С. Марков― Я не знаю, не уверен. Я знаю, что знает и уважает. Но гуру – не уверен. Никогда не спрашивал. Так вот, там логика достаточно простая. Главная ошибка Путина – неввод войск весной 14-го года в Украину. Это всем ясно и понятно. В результате был создан такой оккупационный режим. Анти-Россия выражается в том, что происходит насильственное искоренение русского языка и насильственное превращение Украины во враждебную России. Как вы знаете, приняты законы, которые называют Россию враждебной страной.

А. Нарышкин― Страна-агрессор там называется это.

С. Марков― Да. И вообще всем приказано, всем чиновникам, учителям, директорам школ, руководителям вузов, СМИ максимально ориентироваться назло России. А те, кто пытаются говорить о том, что давайте все-таки с Россией наладим хорошие отношения, как например, Медведчук, его партия. Те подвергаются политическим репрессиям. Два их телеканала закрыты.

А. Нарышкин― Три, по-моему, даже. Мы с вами не закончили про анти-Россию, которую Запад строит на Украине. Вы говорите, это ваш постоянный тезис о том, что принимаются различные законы, репрессии против русскоязычного населения. Медведчук. Но что получает Запад от строительства анти-России?

С. Марков― С помощью строительства анти-России он хочет совершить как в физике аннигиляцию. Материя, антиматерия они аннигилируются, таким образом материя ликвидируется. То есть речь идет о ликвидации России. Не волнуйтесь, конечно, вас лично убивать не будут, уважаемые слушатели. Сейчас другие методы уже. Речь идет о насильственной смене идентичности, с помощью этой анти-России создать такой конфликт, с помощью которого сменить руководство России, назначить марионетку типа Навального.

А. Нарышкин― Идентичность менять это пол будут менять что? Я пока даже намеков никаких не чувствую.

С. Марков― Нет, идентичность как сейчас русские на Украине, насильственно менять идентичность…

А. Нарышкин― Ой, ну ладно Сергей, вы взрослые люди. Ну кому поменяли идентичность на Украине. Каким русскоязычным нашим?

С. Марков― Очень просто.

А. Нарышкин― Кому поменяли, как. Как можно идентичность поменять? Если ты растешь в русскоязычной семье. Ну что вы говорите.

С. Марков― Ну есть социология. Раньше русскими себя называли на Украине 45%, в советское время. Сейчас осталось у них 20. Вот так постепенно…

А. Нарышкин― Это надо проверять. Когда мы с вами в эфире – все эти цифры надо проверять.

С. Марков― Но секундочку, что точно абсолютно – количество людей, которые называют себя русскими на Украине через несколько лет после распада стало стремительно уменьшаться под влиянием этой… Мы можем говорить о цифрах, на сколько процентов оно уменьшилось, но тенденцию я вам гарантирую с абсолютной стопроцентной точностью.

А. Нарышкин― То есть получается украинцы…

С. Марков― И другой момент… Для нас всегда Украина это часть большой России, которые создали такую некую идентичность, отдельную от русского народа. Мы исходим и Владимир Путин пишет в статье, что украинцы это часть единого с нами народа. Часть большого русского народа. Им говорят, что вы не часть русского народа, вы отдельный совершенно народ. Точно также и здесь, придут к уральцам, если придет политическая власть, скажет: вы уральцы не часть русского народа, вы отдельный народ уральцы. А вы, сибиряки — не часть русского народа. Вы сибиряки. И вы, казаки — не часть русского народа. Вы отдельный народ и вот вы должны жить в отдельной Казакии. Вот это не скрывается. Это называется использование гуманитарных технологий. Именно поэтому философы, политологи, социологи, психологи они сегодня одни из главных офицеров в рамках этой гибридной войны, которая ведется. В этой гибридной войне с насильственной сменой идентичности, является одним из главных оружий борьбы.

А. Нарышкин― А Путин на страже русской самоидентичности стоит.

С. Марков― Владимир Путин он президент, избранный, прежде всего, русским народом. И другими народами России. И я уверен, что за Путина с удовольствием проголосовали бы наши люди, проживающие в рамках РФ, но и в рамках других народов. И у него есть два… Во-первых, он сказал, что один народ. В какой-то мере я думаю, что эта логика: один народ – два государства. Схожая с тем лозунгом, который выдвинула сейчас Турция Азербайджану. Они эту логику реализуют, по сути дела, Владимир Путин предлагает России и Украине жить в логике, в которой живут сейчас Турция и Азербайджан. Или конкретный пример, который Путин привел – США и Канада. Они не фиксируются как один народ, у них во многом общие исторические корни. Общий английский язык. Представьте себе, если бы английский язык сейчас стали в Канаде запрещать, как бы реагировали американские президенты. Вот точно также как реагировали бы американские президенты на запрет английского языка в Канаде, точно также Владимир Путин российский президент реагирует на запрет русского языка в Украине. Это правильная реакция.

А. Нарышкин― А вам не показалось, что Владимир Путин в этой статье шантажирует украинское руководство. Он говорит: либо мы с вами в тесных объятиях, либо как бы между строк где прослеживается – либо танки, пехота, авиация. Уже приближается к Киеву.

Население Украины с моей точки зрения и точки зрения Владимира Путина не испытывает счастья, будучи под властью этого детерминированного внешними силами русофобского режима

С. Марков― Смешной вы человек. Это все равно как меня преподаватели бы обвинили в шантаже, если бы я сказал своим студентам: товарищи студенты, если будете хорошо учить предмет — вы сдадите экзамен. И выйдете из университета с дипломом. А если вы будете плохо учить предметы, то экзамен не сдадите и диплома у вас не будет. Это тоже интерпретируете как шантаж?

А. Нарышкин― Да.

С. Марков― Это не шантаж, это мудрые слова людям, которые находятся еще в какой-то мере в подростковом…

А. Нарышкин― Отлично. Это кто в подростковом возрасте? Зеленский находится?

С. Марков― Находится украинская государственность. И они сами об этом говорят.

А. Нарышкин― Да что вы.

С. Марков― Поэтому вы, мудрая нация, русская, французская, немецкая должны подросткам немножко помочь найти свое место в этом мире.

А. Нарышкин― Владимир Путин как вам кажется, готов Донбасс защищать, например, с кулаками.

С. Марков― Владимир Путин в апреле этого года, чем кстати и напугал американцев и европейцев и чем детерминировал встречу с Байденом в Женеве, когда он в ответ на начало возможных боевых действий в Донбассе сосредоточил три воинские группировки. Одну – в Ростовской области, напротив Донбасса. Другую в Крыму напротив Херсонской, Николаевской, Одесской областей. И третью – в Воронежской области. Там через Белгородскую выход на Харьковскую. Тем самым показал, что он готов защитить не только Донбасс, но и другое население Украины.

А. Нарышкин― Отлично.

С. Марков― Население Украины с моей точки зрения и точки зрения Владимира Путина не испытывает счастья, будучи под властью этого детерминированного внешними силами русофобского режима.

А. Нарышкин― Очень интересно у Путина получается. Он же говорит, что ощущение, будто Донбасс в принципе Киеву не нужен. И при этом Владимир Путин говорит про 13 тысяч погибших по меньшей мере. Жителей Донбасса. И при этом Владимир Путин ни черта не сделал для того, чтобы положить конец страданиям жителей Донбасса.

С. Марков― Главная военная операция началась там в 14-м году. Мог быть вообще абсолютно кровавый террор, тогда в 14-м году в августе-сентябре мы помогли, заработал так называемый Военторг сначала. Потом подул так называемый «северный ветер». Это такие образы.

А. Нарышкин― То есть вы признаете, что это не просто какие-то добровольцы, ополченцы, это все-таки государственная поддержка была. Вы так в шутку говорите, что заработал Военторг, понятно, что Военторг…

С. Марков― Не только Военторг, но и «северный ветер». Разницу между ними понимаете, да. Военторг – это неживые предметы, а «северный ветер» – живые.

А. Нарышкин― Замечательно.

С. Марков― Так вот, в 15-м году то же самое – и Военторг, и «северный ветер». После этого была помощь в создании мощных армий. Сегодня Стокгольмский институт войны и мира рассматривает армию ДНР вместе (неразборчиво) практически как единый, считает, что они на 6-7 месте среди самых сильных армий Европы. То есть это реальная боевая единица, которая способна не только защитить Донбасс, но вообще освободить и внушительную часть Украины. Если понадобится – с помощью и Военторга, и «северного ветра».

А. Нарышкин― А чего же, почему необходимость до сих пор не пришла такая. 13 тысяч человек, – пишет Владимир Путин в статье про Украину – погибли за 7 лет. Почему не присоединить, зачем, сколько там — 40 тысяч знаков. Для чего?

С. Марков― С моей точки зрения это преуменьшенные цифры. Погибло по тем утечкам, которые были от немецкой разведки, Меркель докладывала немецкая разведка, что погибло 50 тысяч человек в Донбассе и 10 тысяч человек было уничтожено…

А. Нарышкин― Бог с ними, подождите. Царство им небесное. Почему Владимир Путин такой нерешительный ваш. Ваш президент почему такой нерешительный? Где действия конкретные.

С. Марков― Потому что Владимир Путин боится повторения той модели, которая случилась в 14-м году, почитайте Солженицына. В августе 14-го года, «Красное колесо». Когда мы оказались в мировой войне, и эта мировая война во многом разрушила европейскую цивилизацию. Владимир Путин боится принять решения, которые стали бы триггером начала мировой войны. Он чувствует на себе огромную ответственность.

А. Нарышкин― А вроде сидит в Кремле давно Владимир Путин. Казалось бы, уже страха никакого нет.

С. Марков― Давно сидит. Чем больше сидят начальники, тем больше они понимают пагубность резких движений. Владимиру Путину есть чему поучиться. В частности, я думаю, здесь он применяет тактику, стратегию Ангелы Меркель, суть которой заключается в том, что откладывать решения до последней возможности. При этом эту статью путинскую многие поняли как, что Путин отрицает независимую украинскую государственность и говорит, что либо вы с нами, либо…

А. Нарышкин― Так и есть. Конечно же.

С. Марков― …По слуху так многие поняли. То сегодня прямо Путин добавил небольшую коррекцию. И сказал: мы, Россия принимаем новую геополитическую реальность. То есть мы, Россия принимаем, что Украина будет существовать как независимое государство. Но только в том случае, если это независимое государство будет дружественным России, а не враждебным ей, добавим мы из его тезиса – первой статьи. Еще раз, США и Канада, то есть в рамках единого военного блока…

А. Нарышкин― Германия, Австрия.

С. Марков― Экономического союза. Мы предлагаем, Франция, Германия, США подвигать Украину в этом направлении. Если они не согласны – тогда они ее разрывают. Я думаю, под недружественной России властью должны остаться несколько западных областей.

С.Марков: Владимир Путин боится принять решения, которые стали бы триггером начала мировой войны

А. Нарышкин― Мы сейчас сделаем перерыв. Я вам сообщения прочитаю, наши пользователи, допустим, с Украины Цекава-Гава: оккупировать территории, поубивать кучу людей, а теперь он удивляется, что Россию не любят в Украине. Да, не любят, подтверждаю, до 14-го года я лично хорошо относилась. Подумайте, Сергей, на этими словами. Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Продолжается прямой эфир «Эха Москвы». Это программа «Особое мнение». Сергей, про Донбасс не очень понятно. Находятся жители в подвешенном состоянии. Несколько миллионов человек. 600 тысяч паспортов российских уже туда переданы. Жители ЛНР и ДНР так называемых получили паспорта. Более того, они имеют полное право голосовать, и в ЛНР даже будет дистанционное голосование. Какого черта они будут голосовать? Вы мне просто по-человечески объясните. Я понимаю, что паспорт дает такую возможность. Право гражданина участвовать в выборах. Но какого черта, они же не понимают ни черта в российской политике!

С. Марков― Они будут голосовать, потому что они имеют право голосовать и они, извините меня, Алексей, патриоты России значительно больше, чем многие из наших слушателей. Которые нас сейчас слушают.

А. Нарышкин― Это вы сейчас очень обидно сказали. Вам придется ответить за свои слова.

С. Марков― Ответим, ничего.

А. Нарышкин― Бойтесь.

С. Марков― Вообще патриоты России больше на окраине традиционно. А не в столице. Главное предательство сидит во всех столицах. А патриотизм он возникает на окраинах, там, где русский мир сталкивается с теми или иными угрозами.

А. Нарышкин― Это у нас Кавказ всегда на выборах под сто процентов за партию власти голосует. Примерно. Там настоящие патриоты, я понимаю вас.

С. Марков – Н―да. Тем более чуть другие моменты, связанные с… сознанием. А проще сказать именно про патриотизм регионов, возьмем русские чисто регионы преимущественно, ну Ближний Восток, то есть Дальний Восток. Дальневосточные регионы. Или вот регионы наши юго-западные, которые сталкиваются… Чем больше угрозы – тем больше патриотизма. Это совершенно нормально. Вообще патриотизм — то чувство, которое воспитывается не только словами учителей, а, прежде всего, в конкретных действиях.

А. Нарышкин― Объясните. Это вы мне сейчас про патриотизм лекцию прочитаете. Это все хорошо. У нас времени просто не хватит. Я с большим уважением послушаю в какой-то другой раз в расширенном формате. Они живут сейчас официально в другом государстве. Жители Донбасса живут под управлением непонятных каких-то людей с автоматами. И станками из Военторга и будут решать судьбу наших здесь российских выборов. По-че-му?

С. Марков― Потому что юридически они имеют право как граждане России. Это гражданство Россия была вынуждена им выдать, когда Украина начала лишать их паспортов. И эти люди оказались без паспортов. А, кроме того, они в фундаментальном смысле имеют право решать будущее России больше, чем большинство наших с вами слушателей. Потому что они патриоты России больше. Понимаете? Они родину любят больше.

А. Нарышкин― Они живут не здесь. Пусть тогда Путин их присоединит уже к России. Наконец-то.

С.Марков: Вообще патриоты России больше на окраине традиционно. А не в столице

С. Марков― Многие так говорят. Но граждане России имеют право жить в тех местах, где они хотят. Они бы с удовольствием может быть переехали, но они там живут. Они хотели бы переселиться в Россию вместе со своими домами, школами, дорогами, стадионами, аэропортами и заводами. Но геополитическая ситуация не позволяет это сделать. Я вам уже сказал, какая геополитическая ситуация…

А. Нарышкин― Сергей, обратитесь к Владимиру Путину напрямую. Владимир Владимирович, оккупируйте Донбасс, присоедините Донбасс к России. Пожалуйста. Он же слушает или читает расшифровки наши с вами.

С. Марков― Я не хочу, чтобы Владимир Путин вводил войска в Донбасс. Скажу честно. Я хотел бы, чтобы мы создали радиостанции и другие ресурсы, которые позволили бы народу Украины ликвидировать хунту оккупационную на своей территории, и чтобы восстановить настоящую суверенную демократическую власть в Украине, которая будет с неизбежностью дружественной России. При этом я лично выступаю не за отделение Донбасса от Украины, я выступаю за отделение скорее Львова от Украины. Они имеют право жить в независимом государстве. Если они хотят. Если они за это выступают. А большинство граждан Украины, я уверен, хотят жить в союзе с Россией. По той модели, которую им предлагает Путин как США и Канада. Вот это дружественное России в основном русское государство украинское и нам и нужно. И Донбасс с этой точки зрения должен сыграть роль не тот, кто отрывается и уходит, а сыграть роль основного катализатора. Как и происходит в металлургии, между прочим. Сыграть роль основного катализатора, который позволит народу Украины освободиться и создать власть, дружественную себе и дружественную народам. Скинуть иго, бремя иностранное, скинуть…

А. Нарышкин― А вы спросили украинцев, они вообще страдают, они считают, что у них иго?

С. Марков― Да, конечно.

А. Нарышкин― Кто вам сказал?

С. Марков― Кого я спрашиваю, у меня есть возможность спросить, они все говорят: да…

А. Нарышкин― Вы 40 миллионов украинцев я так понимаю, опросили.

С. Марков― Послушайте…

А. Нарышкин― У вас феноменальные возможности.

С. Марков― Я так понимаю, все очень просто. Вот у нас российское телевидение, российский телеканал. Вы увидите ток-шоу. Вы видите, точка зрения Киева представлена. А включите украинский телеканал. Вы увидите точку зрения Москвы? Нет. Никогда.

А. Нарышкин― Сергей, вы сейчас серьезно говорите? Представлена украинская точка зрения на российском телевидении? Украинская точка зрения киевская. Она всегда заключается в том, что в Киеве сидят какие-то чмошники непонятные.

С. Марков― Послушайте!

А. Нарышкин― Именно так работает российская пропаганда.

С. Марков― Трюханы, Ковтуны, все остальные – они…

А. Нарышкин― Это кто это? Кого вы назвали сейчас. Кто это такие? Какие-то подсадные шуты. Они что, послы Киева в Москве. Эти люди, которых чуть ли говном в прямом эфире не поливают. Которых за шкирку выкидывают из студии? Это официальная точка зрения Киева?

С. Марков― Хорошо, не хотите… скажем про других. Скажем про первого президента Украины Кравчука. Как вы знаете, он систематически выступает на российском телевидении и отстаивает точку зрения Киева. Ни о чем подобном невозможно и помечтать на украинском телевидении. Там точка зрения людей, критически мыслящих и поддерживающих Россию, закрыта. Там запрещено. Поймите, там диктатура. Диктатуру есть два пути убрать. Первое – силой свергнуть. Второе – постепенно мытьем и катаньем потихоньку переработать, ее размыть и в конечном итоге, когда она совершенно созреет – легким щелчком ее скинуть. Второй путь, насколько я понимаю, — путинский и есть. Ее подталкивает по первому пути огромное количество патриотов. Владимир Владимирович, введи войска. Войска надо было вводить весной 14-го года.

А. Нарышкин― Опоздал. Всё.

С. Марков― Да. Теперь Путин всегда должен исправлять эту ошибку, много лет будет пытаться ее исправлять. Но теперь нельзя просто ввести войска. Хотя такая возможность остается в том случае, если эта хунта при внешнем управлении она будет вести резко агрессивную политику.

А. Нарышкин― Вы так лихо рассуждаете про украинцев. Про Львов, что им надо отделиться. Вы никогда не хотели порассуждать при российских законах, находясь в России, про какой-нибудь наш регион, который может подумать об отделении. Нет? А вы уверены, что в России всем хорошо живется? При нынешней системе управления государственного устройства. Украине и так не сладко, а вы ее продолжаете пинать.

С. Марков― Украине не сладко, прежде всего, потому что львовяне во многом захватили власть в Киеве, и львовяне послали войска на Донбасс убивать людей. Понимаете, львовские люди выступили врагами Украины. Именно львовские люди, именно вот эти бандиты, неонацисты пришли в Киев, на майдан. Именно они участвовали в сговоре со спецслужбами иностранных государств США, Британия и Канада. Они участвовали в заговоре с целью ликвидации демократии суверенитета Украины. Именно они, львовские люди. Тернопольские. Оттуда с Галичины и Волыни, являются главными виновниками гражданской войны в Украине. С моей точки зрения они должны нести политическую ответственность. В свое время был такой Ясперс, великий философ. Он говорил о нескольких формах вины. Это уголовная вина, нарушение закона. За что следует тюремное заключение. И часть из людей, которые участвовали в военных преступлениях львовян на территории Донбасса, должны сесть в тюрьму. Это моральное преступление, за которым следует разрушение нравственности и всеобщее… И мы должны с вами вместе покрыть позором людей со Львова и Волыни, которые совершали такие чудовищные преступления и продолжают совершать в Украине. Но есть еще и экзистенциальная вина. Экзистенциальное возмездие, которым должно являться с моей точки зрения изгнание вот этих людей, которые так много горя и несчастий принесли Украине из Украины. С моей точки зрения. Но это сами пускай решают. Я не украинец.

С.Марков: Львовские люди выступили врагами Украины

А. Нарышкин― А какое экзистенциальное возмездие для Лукашенко должно наступить по-вашему. Вот он все к Владимиру Путину катается, по-моему, четвертый раз уже за год или с начала года. Все деньги клянчит, клянчит.

С. Марков― Может быть и наступит. Сам Лукашенко, конечно, является образцом таких прыжков из стороны в сторону. Либо он войдет в историю как гений этих политических прыжков, либо может наступить и какое-то экзистенциальное возмездие. Но поймите другое, Александр Лукашенко выражает интересы большей части белорусов. А против него выступили люди, организованные иностранными спецслужбами, в данном случае не американскими, а польскими. Представляющие 10-15% населения. И процентов 30 минчан. Поэтому каков был выбор. Когда начался путч, по сути дела, вот представьте себе, что вы президент страны какой-то. Алексей. Начался путч. Вы знаете, что за вами большинство граждан. И они требуют от вас подавить путч, целью которого является повторить ту катастрофу, которая прошла в соседней братской стране Украине. Вы что сделаете? Вы сдадите страну как последний негодяй польским властям, чтобы они там учинили диктатуру типа украинской и хунту такую. Или вы пошлете туда ОМОН для того, чтобы он разогнал этих путчистов.

А. Нарышкин― Был бы я президентом, я бы попытался этих людей услышать и понять их. И выяснить вообще, почему они вдруг вышли в таком количестве на улицы. И что они хотят. Но для Александра Лукашенко после четверти века во власти это такие абсолютно не очевидные приемы.

С. Марков― Так они сказали. Вы видели флаг, с которым вышли? Это, по сути дела, модифицированный польский флаг. Они вышли, по сути, под польским флагом. У них главный неформальный…

А. Нарышкин― Что Лукашенко сделал со всеми своими оппонентами, с лидерами протеста. Пересажал и выдавил из страны. Очень похоже на Владимира Путина. Точно также он поступил с Навальным и с его коллегами. Замечательно. Экзистенциальное возмездие называется. Сергей, спасибо огромное. Время наше вышло, к сожалению. Мне было интересно. Это Сергей Марков, политолог в прямом эфире «Эхо Москвы». Пересмотрите этот эфир на Ютуб-канале «Эхо Москвы» или переслушайте на сайте echo.msk.ru. В 19 часов в программе «Особое мнение» будет финансист Андрей Мовчан. Увидимся, услышимся.