О. Журавлева― Всем добрый день и добрый вечер. Сегодня свое «Особое мнение» традиционно высказывает экономист Сергей Алексашенко. Добрый день.

С. Алексашенко― Добрый день, слушатели. Добрый день, зрители.

О. Журавлева― Хочу обратить внимание зрителей Ютуб-канала, что Сергей Алексашенко присутствует в чате. Поэтому вперед.

С. Алексашенко― Я не могу говорить и печатать одновременно.

О. Журавлева― Конечно. Но это совершенно другой подход. Это не просто человек из телевизора, это человек, который буквально с нами. И sms +7-985-970-45-45. А мы разберемся с одним вопросом. Так как вы сейчас в Украине, интересно, есть ли какая-то реакция на это мировоззренческое высказывание, как объяснил Песков президента России по поводу единства народа и вообще истории России и Украины. И взгляда Владимира Путина на нее.

С. Алексашенко― Сказать, что в Киеве проходят какие-то массовые демонстрации протеста, российское посольство закидывают гнилыми помидорами или тухлыми яйцами – конечно, этого нет. Мне кажется, что отношение к этой статье Владимира Путина достаточно такое у здравомыслящей части общества сдержанное. Вот есть человек, который считает, что земля плоская. И он написал, пользуясь своим служебным положением, статью, которую за государственные деньги разместили на государственном ресурсе. Под названием Кремлин.ру. Да еще и за государственные деньги перевели на украинский язык. Имеет смысл всерьез обсуждать, что земля плоская, дебатировать с ним, обсуждать его аргументы, логику выстраивать. Мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Потому что у Украины есть своя версия истории. Есть история государства, долгие годы народ существовал, что называется без территориальной единицы. То есть если мы возьмем со времен Киевской Руси, которая была на территории Украины. И фактически до 1917 года — существовал народ, территория, которая делилась постоянно. В такой же истории жила Польша, которую отделили. Русские отделили. Немцы, австрийцы. С удовольствием участвовали в разделах Польши. Чехия тоже. То была государственность, то ее не было. Поэтому то, что пишет Владимир Путин, вот человек смотрит на историю таким образом. Спорить с ним на эту тему бессмысленно, потому что это же не общественные дебаты. Мы же не садимся за стол, президентские дебаты в Америке, где каждому участнику дается равное время на вопрос, ответ. А вот спорить с бетонной стеной, с кремлевской стеной, кидать в нее свои аргументы – я, честно говоря, не вижу смысла. И не вижу, чтобы в Киеве кто-то серьезно этим занимался. Другое дело, что эта статья, на мой взгляд, на взгляд людей, с которыми я здесь общаюсь, которые близки к власти, что называется — она закладывает идеологическую основу или объяснение того, что Россия может в любой момент на Украину пойти войной. И часть территории этой страны забрать. Примерно ту, какую захочет. И поскольку это все исторически российские земли в мировоззрении Путина, и все это часть российской империи, то соответственно Россия как наследница российской империи имеет право забрать, что когда-то той стране принадлежало. И вот это, наверное, является самым опасным. Потому что как искаженное мировоззрение одного конкретно взятого человека, оно может вылиться в кровавый конфликт. Собственно уже вылилось на востоке Украины. Но этот конфликт может стать еще более масштабным. И дипломаты из разных стран Запада должны немножко вздрогнуть, прочитав эту статью. И, поняв, что человек действительно не отдает себе отчет в том, что он говорит.

О. Журавлева― Кстати, по мнению пресс-секретаря президента России все было бы ничего, если этот человек, написавший статью, не был президентом страны. Пресс-секретарь этого самого президента сказал, что вопрос о границах России неуместен, так как она не выходила из состава Советского Союза. И в своей статье Путин констатирует эту ситуацию и этот юридический принцип.

С.Алексашенко: Явлинский сам на выборы не идет, но контрольный пакет в этой организации держит

С. Алексашенко― Дмитрий Песков, не будь он пресс-секретарем президента РФ, я бы его назвал дебилом, в общем, так. Потому что он совсем не знает современной российской истории. Он, во-первых, не знает, что президент России Борис Николаевич Ельцин был одним из трех участников, которые подписал Беловежское соглашение о распаде СССР. О выходе из СССР. Когда три республики заявили, что СССР больше не существует. Мы как республики основатели заявляем, что эта конструкция перестала существовать. Из СССР никто не выходил. Беловежское соглашение о том, что Советский Союз как объединение перестало существовать. Это первое. Второе – между странами СНГ, которые вышли из состава Советского Союза, они подписали между собой соглашение, что границы между новыми странами соответствуют тем границам, которые были между союзными республиками и СССР. И никаких других территориальных претензий ни у кого нет. Это закреплено в международных договорах. Поэтому если Д. С. Песков этого не знает, то, как говорит ваш главный редактор – пусть учит матчасть.

О. Журавлева― Хорошо. Тогда еще несколько вопросов по Украине. Еще информационную бомбу тут обещают нам, которая будет касаться встречи Путина и Лукашенко. Беларусь стоит на пороге государственного краха. Интеграция ближе чем кажется. Кстати, Беларусь тоже упоминается как третья часть народа единого. У нее какие перспективы должны быть в свете этих прекрасных мыслей?

С. Алексашенко― Белорусские власти, белорусская элита, интеллигенция, которая думает о будущем страны, она должна взять и переписать статью Путина и слова «Украина» заменить на слова «Беларусь» и поменять там исторические факты. Названия, территории, годы. И они получат то же самое в отношении своей страны. Поэтому конечно взгляд Владимира Путина, особенно такой имперский шовинистический — мы стоим на страже мира, мы готовимся к войне. И, собственно, в этом состоит и тезис этой статьи, что все территории наши, захотим – заберем. И никто с нами ничего не сделает самое главное. Никто же вас не будет защищать. Вы зря надеетесь, что Запад будет вас защищать. Ничего с вами не случится. Вон эсминец британский готовы потопить, понимая, что война из-за этого не начнется. А из-за того, что мы захватим Украину или Беларусь… Александр Григорьевич тоже пообещал, Лукашенко который, что, Владимир Владимирович, дай деньги, я сразу обязательно верну. То есть он понимает, что надо сказать. Владимир Владимирович, денег дай, я тебе их обязательно верну. Все будет хорошо. Путин довольный сказал: ну забирай. Янукович же тоже сказал: Владимир Владимирович, дай денег. Тот дал денег. Янукович сказал: окей, мы с тобой дружба, жвачка. Вот Путин так и ждет, чтобы к нему приходили и говорили, назначьте же цену. Эта идеология Владимира Владимировича. Все можно купить, все можно продать.

О. Журавлева― А чего-то пошло не так. Не все покупается. У Владимира Владимировича.

С. Алексашенко― А просто люди есть другие, есть люди, у которых это не так. Мы же говорим про его идеологию. Что у него в голове. Он считает, что все можно купить, все можно продать. Имеет право так думать, наверное.

О. Журавлева― Кстати, еще один президент Украины, второй Леонид Кучма заявил о самоуничтожении республики после получения ее независимости в 1991 году. Рассказал это в и интервью на Ютуб. Что, по его мнению после распада СССР Украина растратила весь свой научно-технический и человеческий потенциал. На ту же мельницу льет Кучма воду или он прав?

С.Алексашенко: Владимир Владимирович сказал, что под себя Конституцию менять не будет. Он же ее под себя и не менял

С. Алексашенко― Глядючи на постсоветскую историю советских республик, я не очень вижу, какая из них свой технический потенциал развила и продвинула на просторах вселенной. Если говорить про Украину, то мы хорошо понимаем, что в классической советской экономике индустриальной, есть предприятие Мотор Сич, которое производит замечательные вертолетные двигатели и лучше которых для российских вертолетов ничего придумать невозможно. И когда российские вертолеты продают на экспорт, их продают с украинскими двигателями. Поэтому растратила или нет Украина свой потенциал – смотря какой. По созданию оружия, видимо, растратила. Хотя по поставкам вооружения на экспорт Украина входит в десятку стран мира, в основном, правда, поставляя запчасти или ремонтируя существующую технику. Если мы говорим про современную экономику, про экономику 21-го века, информационную экономику, то не нужно забывать, что Ватсап вообще создавался в Украине. И в Украине есть еще несколько стартапов, которые достаточно хорошо, как называется – классические единороги, стоящие за миллиард долларов. Я немножко сталкивался с киноиндустрией американской, и знаю, что, например, очень многие устройства для сложных съемок, когда с высоких лифтов, с башен, движущиеся – они сделаны украинскими ребятами. И держат фактически монополию на этом рынке. Несмотря на то, что это конкурентный рынок. И никто ее не отдавал. Поэтому насчет того, что растратили потенциал – ну, не знаю, у Леонида Даниловича, видимо, свой взгляд. Он же если я помню правильно, директором Южмаша был. Который делал баллистические ракеты.

О. Журавлева― Да, он про вооружение и говорил в интервью.

С. Алексашенко― Если в этом плане, то я бы на месте Пескова и Путина задумался, что может быть намекает на то, что Украине нужно создать свою баллистическую ракету. А еще раз уж Будапештский меморандум не работает, может быть и ядерное оружие восстановить. Я бы так посмотрел на эту фразу Леонида Даниловича Кучмы.

О. Журавлева― Еще, пожалуйста, посмотрите на другие вещи. Направо, налево. Илья интересуется: что за компенсацию требует Украина за «Северный поток-2»?

С. Алексашенко― Я несколько раз говорил о том, что Владимир Александрович Зеленский, президент Украины он мне почему-то сильно иногда напоминает Владимира Владимировича Путина. По своим методам действий, как желание, например, через решение несудебного органа закрывать СМИ. Судебным органом является совет национальной безопасности и обороны Украины. И в данном случае Владимир Александрович, видимо, считает, что все можно купить, все можно продать. Не секрет, украинские компании и через государственные компании бюджет получают тоже деньги, которые «Газпром» тратит за транзит газа в Европу. Трубу, которая проходит через территорию Украины. И в том сценарии, когда Россия запускает «Северный поток-2», то в принципе транзит через Украину не совсем, наверное, исчезнет, но даже ниже существующего уровня, когда 40 млрд. кубометров в год, он может стать еще меньше. И в принципе Украина из-за этого действительно теряет деньги. И Зеленский во время визита в Германию и переговоров с канцлером Меркель, видимо, озвучил эту точку зрения, что раз вы не можете остановить «Северный поток», то давайте вы нам компенсируете потери. То есть ну хотя бы получить денег. Я не знаю, это позиция Путина, что все продается или позиция Лукашенко: дайте денег и все будет хорошо. Поэтому речь идет об этом, и мне кажется, что для такой независимой страны, для президента слишком мелко. То есть я бы на месте Владимира Александровича о чем-то другом думал и вел переговоры.

О. Журавлева― Просто сегодня появилось сообщение, что в парламенте Германии появился новый противник «Северного потока-2», им оказался представитель ХДС по вопросам внешней политики. И он говорит, что «Северный поток» является, прежде всего, геополитическим проектом, с помощью которого Россия ставит главную цель — исключить Украину из газового транзита в Европу. Ну, разве так он не прав. Если все равно все не про газ, не про деньги и не про бизнес. А про то, чтобы кого-то наказать или и похвалить. То может быть и надо так подходить как Владимир Александрович.

С. Алексашенко― Владимир Александрович имеет как независимый президент независимой страны имеет право подходить к этому вопросу так, как считает нужным. И поэтому является президентом, поэтому его украинцы и выбрали. Но мне кажется, что на месте Владимира Александровича я бы думал о том, как сделать так, чтобы экономика росла быстрее. И чтобы не ты приезжал к канцлеру Германии и клянчил у него денег, а чтобы канцлер Германии приехал к тебе и говорит: Владимир Александрович, у вас есть такие замечательные предприятия, а у нас есть… предприятия, которые бы хотели создать совместное производство, прийти к вам. Давайте совместный патронаж и у вас будет страна процветающая. И экономика будет расти. А раз экономика будет расти – у вас будут расти налоговые поступления в бюджет и в принципе транзит газа, доходы от транзита газа вам покажутся фантиками от конфет. Потому что конфеты это как раз то, когда экономика растет. Поэтому я все понимаю, и потеря 2-3 млрд. долларов в год для Украины много, это серьезный удар. Но если смотреть на мир на будущее своей страны, которая что называется, умрет, если она не будет получать эти 2 млрд. долларов и у тебя нет никакого альтернативного сценария развития, ты ничего другого предложить не можешь и все переговоры сводишь к тому, что только мне нужны деньги. Мне кажется, голова президента Зеленского занята чем-то не тем.

С.Алексашенко: Проблема Путина и современной России в том, что это не геополитика, это имперские фантомные боли

О. Журавлева― Поругали президента Зеленского.

С. Алексашенко― Мы не ругаем.

О. Журавлева― Хорошо. Покритиковали. Вот когда вы объясняете финансами, геополитические финансы, что с Украиной нужны такие-то дела, с Беларусью такие-то. Деньги Россия очень много вкладывает в геополитику. Достаточно много денег тратит. Это пока не угрожает самой стране? Граждане уже начинают переживать, что очень много денег мы отдаем всяким хорошим людям, а морковка все дороже и дороже. Это связанные вещи? Или совершенно из разных карманов и мы можем не беспокоиться.

С. Алексашенко― Оль, вы задали очень правильный вопрос. И ответ на него звучит: конечно, да. Вообще говоря, любая страна в мире имеет право и, наверное, должна тратить какие-то ресурсы на продвижение себя в мировом сообществе. Это называется мягкая сила или привлекательность страны. И совсем необязательно привлекательность страны должны опираться на мощь ядерного оружия, или угрозы, которые исходят от тебя в отношении твоих соседей. Для того чтобы тебя любили и с тобой дружили, совсем необязательно запускать танки на территорию соседней страны. То есть войну объявлять совсем необязательно. Проблема Путина и современной России состоит в том, что это не геополитика, это имперские такие фантомные боли. Империя рушится с 1917 года, больше 100 лет и никак не закончит свой развал. И в такой ситуации всегда появляются люди, политики, которые хотят развернуть историю назад и сказать, а вот давайте восстановим нашу империю. И проще всего сказать, что мы тратим на геополитику там 5 млрд., 7, даже 10 млрд. долларов, что очень большие деньги, 750 или 720 млрд. рублей. Это 3 тысячи рублей с каждого гражданина России. Но реальная цена этого совершенно другая. Современная имперская политика России, она ведет к тому, что Россия не просто выброшена на обочину, она еще на этой обочине буксует и не движется вперед. Весь мир постепенно медленно движется вперед. А Россия стоит. И она разорвала все технологические связи с современным миром, в Россию никто с инвестициями, технологиями, производственными навыками не входит. С российскими компаниями никто не хочет налаживать кооперационные связи. И российские власти этому еще потакают, говоря, что у нас импортозамещение. А мы все сами. Давайте вытеснять. У нас государственные ресурсы. Государственное программное обеспечение. И вообще нам импорт не нужен. И цена всей этой имперской политики она лет через 20, мы узнаем, увидим в полном объеме. То есть когда Путин уйдет с исторической сцены и когда следующее поколение российских политиков начнет подводить итоги, к чему привело уже 30-40 летнее правление Путина. То окажется, что примерно ситуация будет выглядеть так, же как в Советском Союзе. Когда на исходе Советского Союза, Советский Союз производил автомобили, персональные компьютеры, видеомагнитофоны. Но просто когда ты смотрел на то, что производила советская экономика и то, что японские, американские или голландские предприятия, ты понимал, что только слово общее. А на самом деле два совершенно разных продукта. Даже сравнить невозможно. И реальная цена всей этой имперской политики — глобальное технологическое отставание.

О. Журавлева― Но есть же какие-то проявления, которые говорят о том, что у нас еще есть, мы что-то производим особенное. И даже лучше всех.

С. Алексашенко― Например.

О. Журавлева― Например, вакцина. Вакцина у нас своя собственная быстрая и говорят, что отличная. И даже не одна.

С. Алексашенко― Оль, я не хочу критиковать российскую вакцину и вполне вероятно, что она эффективная. Вопрос в том, что для того чтобы поверить в эту вакцину, как в то, что земля не круглая, а плоская — вы должны привести какие-то аргументы. Производство вакцины это не уникальный продукт. Производство идеологии для человека, сидящего в Кремле — продукт уникальный. Никто другой этого делать не будет. Кроме того, кто сидит в Кремле. Для того чтобы вакцину признали в мире – нужно соответствовать неким стандартам. Нужно давать органам, которые дают разрешение на использование вакцины, признают, что она работает – определенный объем информации. Такой информации стандартной: результаты исследований, результаты побочных эффектов, технология производства и так далее. Это нужно давать в Америке, в Европе. Это нужно давать в ВОЗ. Уж точно там нет политической организации, и вряд ли ВОЗ является нашим геополитическим противником. Тем более что она усердно и успешно защищает Китай от того, чтобы инспектора этой организации не дай бог не доказали, что вирус сбежал из лаборатории. Поэтому врагами называть точно нельзя. Они друзья, товарища Си. А соответственно друг моего друга – тоже мой друг. А выясняется, что, даже создав такую вакцину, российские компании, производители, медики, биотехнологи не в состоянии предоставить объем информации, который нужен для подтверждения ее качества. Это примерно так же как российская компания произвела новый самолет не МС-21, а МС-47, например и начинает его продавать в мире, при этом к нему нет никакой технической документации. Как вы думаете, конечно, никто не полетит. Мы должны понимать, как он устроен, как ремонтируется. За какими лампочками нужно смотреть на взлете, на посадке. Тренажеры должны быть к нему. Поэтому это все не относится к самой вакцине. Я не являюсь специалистом по вакцине. Похоже, что она работает. Что есть какие-то побочные эффекты, по крайней мере, Минздрав Аргентины говорит, что есть побочные эффекты. Не очень много. Но проблема состоит в том, что те люди или те организации, которые вакцину создали, не в состоянии доказать или рассказать, как они ее создали и как они провели испытания. Вот и всё.

С.Алексашенко: Мне кажется, голова президента Зеленского занята чем-то не тем

О. Журавлева― А в чем логика, — интересуется слушатель, — недопуска зарубежных вакцин в Россию?

С. Алексашенко― Бабло. Естественно. Каждая доза вакцины…

О. Журавлева― То есть их нужно купить эти дозы.

С. Алексашенко― Нет, первое – их нужно купить. А второе, что те, кто производит вакцины в России, они просто не получат заказы. Соответственно одна доза «Пфайзера» или «Модерны» стоит 10 долларов, соответственно две дозы «Спутника» стоят 19 долларов. По крайней мере, на внешнем рынке такие цены. Представьте себе, если «Спутником» никто не хочет колоться, 50 миллионов россиян захотят уколоться «Пфайзером» или «Модерной». 50 миллионов желающих – это 100 миллионов вакцин, по10 долларов – вот вам миллиард. Это же большие деньги. Тем более что производство вакцин опять-таки, как известно в России сконцентрировано в руках людей, которые очень близки к членам российского правительства.

О. Журавлева― Это Сергей Алексашенко. Когда-то тоже был очень близок к российскому правительству. Экономист. Это программа «Особое мнение». Мы встретимся после новостей.

НОВОСТИ

О. Журавлева― Мы снова с вами. И мы продолжаем битву за смыслы. Здравый смысл и за логику. По поводу логики и недопуска зарубежных вакцин в Россию вы нам обрисовали. Какие резоны для власти вакцинировать граждан? – интересуется слушатель. А еще добавлю: и не вакцинировать граждан. Что власти резоннее: здоровые или больные?

С. Алексашенко― Ну конечно любой разумной власти резонно вакцинировать население, потому что если его не вакцинировать, то…

О. Журавлева― Оно может закончиться просто население.

С. Алексашенко― Я не знаю, закончится или нет, но у вас медицинские учреждения превратятся в самые страшные заведения, где будут просто, извините, трупы лежать, гнить и никто не сможет, что называется, до морга довезти. Потому что то, что мы видим про коронавирус, особенно индийский штамм последний, то это гораздо более заразная, гораздо более тяжелая степень прохождения болезни. И гораздо более высокая смертность. И вакцина это забота с одной стороны о населении, чтобы оно было здоровым или, по крайней мере, сохраняло здоровье, продолжало жить и чтобы экономика жила. А, во-вторых, это забота о том же населении, чтобы учреждения здравоохранения были в состоянии оказывать помощь тем, кому это нужно. Потому что если не сделать, то учреждения здравоохранения… Вспомните март прошлого года, когда показывали город (неразборчиво), где бушевала эпидемия и где все медицинские учреждения были в ужасающем состоянии, и где врачи должны были принимать решение, кого спасать, кого не спасать. Вакцина нужна для того, чтобы этот вопрос ни перед кем не стоял. И для того чтобы российские граждане получили то, что в Конституции написано, что имеют право на здоровый образ жизни. Да, конечно, вакцинация нужна власти.

О. Журавлева― Просто очень часто люди говорят, во-первых, про то, что вакцина придумана специально властями для того, чтобы извести народ. Это одна из версий. А другие говорят, что власти вроде как не нужно изводить народ, у них другие задачи. Но это аргументом не считается. Уменьшится нагрузка на Пенсионный фонд. Может, есть какой-то смысл в том, чтобы именно экономически немножко сократить население.

С. Алексашенко― Оль, есть же гораздо более дешевые способы. Нужно взять и им бы понедельники взять и отменить. Можно сказать: мы закрываем все больницы. Вообще, причем тут ковид, не ковид. Мы столько денег сэкономим в бюджете на систему здравоохранения. Ну а мы же знаем, что жизнь это тяжелая болезнь, передающаяся половым путем. Поэтому все мы рано или поздно помрем. Ну так чего тогда мучиться. Зачем тратить на это деньги. Давайте отменим систему здравоохранения как класс. И ковид, не ковид – все помрем.

О. Журавлева― Интересуется наш слушатель: во всех странах Западной Европы, США, Австралия и других существуют государственные программы по постоянной материальной помощи всем малообеспеченным гражданам. В России таких граждан до 30%, а программы нет. Как вы считаете, Россия экономически может ввести такую программу?

С.Алексашенко: Если говорим про современную экономику, не нужно забывать, что WhatsApp вообще создавался в Украине

С. Алексашенко― Договориться между собой, что такое малообеспеченные и можно всегда провести границу на уровне 5 тысяч рублей в месяц. 5,5 прожиточного минимума и сказать, что у нас таких людей тысяча человек или сто тысяч человек. И конечно можно материально обеспечить, поднять их доходы до уровня. Поэтому конечно, это вопрос дискуссионный. Но любое правительство в стране, неважно, как называется, конечно, должно заботиться о тех людях, у которых тяжело сложилась жизнь и которые получают в силу разных исторических событий доходы, на которые прожить тяжело. В Украине есть правило, страна кстати очень бедная, статистически Украина едва ли ни самая бедная страна Европы. И в Украине есть такое правило, закон, что вам рассчитали пенсию, если пенсия ниже прожиточного минимума, то вам ее дотягивают. Слово такое используют. Дотяжку пенсии до прожиточного минимума. Конечно, такие программы поддержки малообеспеченных людей должны существовать в том числе и в России. Кремль вам скажет: должны, но не обязаны. Пусть идут в депутаты ГД, примут закон.

О. Журавлева― Еще тема, которая интересует наших граждан. Она тоже связана с населением. У нас выборы же скоро.

С. Алексашенко― Да что вы.

О. Журавлева― Да, мне кажется, что до выборов нужно непременно дотянуть какое-то количество населения, которое в выборах будет участвовать. Хотя мне объясняют, что не так много их и нужно. Достаточно использовать просто бюджетников, Росгвардию.

С. Алексашенко― …явки нет на выборах, поэтому даже если придет один-единственный Владимир Владимирович с Дмитрием Сергеевичем, проголосуют вдвоем – то выборы признают состоявшимися.

О. Журавлева― Тоже верно. Не работает, значит, мой метод. Скажите, пожалуйста, это затратная же штука. Зачем сейчас вкладываться в это. И так вроде все не слава богу. Про морковку рассказали, что она дороже бананов. Даже Путин теперь об этом знает. Даже на прямой линии, какая она вычищенная, все равно все спрашивают про еду. Про деньги. Очевидно, что в стране масса проблем. И тут начинается огромная кампания, куча денег, куча народу. Зачем?

С. Алексашенко― Традиция, ритуал. Владимир Владимирович же сказал, что под себя Конституцию менять не будет. Он же ее под себя и не менял. У нас форма правления установлена Конституцией. У нас в Конституции прописаны прямые равные честные выборы. И формально выборы должны состояться. Другое дело, что они не прямые, не честные, не равные. Но это же надо спорить, доказывать. Мне кажется, что те расходы, которые российская власть, российский бюджет, мы как налогоплательщики платим за представление, называемое выборами или голосованием, — с точки зрения бюджета не настолько велики. Считайте, что это расходы на поддержание имиджа Путина.

О. Журавлева― То есть статья пиара.

С.Алексашенко: Взгляд Путина — такой имперский шовинистический — мы стоим на страже мира, мы готовимся к войне

С. Алексашенко― Считайте, что такой государственный пиар. Не более того.

О. Журавлева― Мне кажется довольно много сил и ресурсов уходит на то, чтобы ликвидировать тех, кто мог бы принимать участие в этих выборах. Повязать человека, который подписи принес в избирком. На пороге стащить его буквально с лестницы. Кого-то посадить в СИЗО, кого-то под домашний арест. Масса народу работает. Экономику развивает, правильно я понимаю?

С. Алексашенко― Экономика она же состоит в том числе, вы пригласите себе когда-нибудь председателя Росстата, он вам расскажет, что у ВВП есть государственный сектор, который тоже чего-то создает. Там есть Росгвардия, там есть суды. Они должны получать зарплаты. Представляете все росгвардейцы, полицейские они же должны, разбудили ночью, сказали, так, приказ, мчаться по такому адресу. Быстро арестовать. Готовность 15 минут, чтобы машина выехала. И вот они стремглав мечутся к этому избиркому и чтобы успеть перехватить товарища с подписями, чтобы не дай бог… Считайте, что такая тренировка. Проверка боеготовности. Просто ни один смутьян не должен даже в избирательный список попасть. То есть если каким-то случайным совершенно образом не попал в число тех 9 миллионов, которых лишили права избираться, и вдруг этот смутьян все расставленные ловушки, заборы, заграждения, колючую проволоку преодолел. И все-таки собрал еще где-то подписи и пришел в избирком. Тут последний рубеж – наша доблестная Росгвардия. В крайнем случае, полицейские, которые должны предотвратить этот момент, чтобы не дай бог не поставить в дурацкое положение членов избирательной комиссии. Которым принесли подписные листы, и они как идиоты должны взять и зарегистрировать. Известного всем смутьяна. Всем, кому надо. Ну вот, поэтому мне кажется, что это как раз люди после этого премию получат. А тот человек, который следил за собравшими подписные листы, попытавшимися стать кандидатами, ему глядишь, звездочку на погоны за проявленную бдительность. Это же отличная классная мотивация. Поэтому на то она и кошка, чтобы мыши не дремали.

О. Журавлева― Еще один слушатель написал на сайте: Явлинский сделал все возможное для того, чтобы избиратели не голосовали за «Яблоко». Но почему бы остальной оппозиции ни проигнорировать его слова и призвать голосовать за «яблочных» кандидатов. Какая хитрая политическая конфигурация. Я не все поняла.

С. Алексашенко― Честно говоря, тоже не очень понял. Мне бы очень бы хотелось, давайте сейчас в другую плоскость перейдем, чтобы сборная России по футболу сыграла на чемпионате Европы более успешно. И куда-то там прошла подальше, вышла бы из группы. Глядишь, там какой-то четвертьфинал или до полфинала добралась. Но моего желания в этом отношении маловато. Нужно, чтобы и футболисты были соответствующие. Готовились. Нельзя просто сегодня собрать. И тренер чтобы был такой, умел с футболистами работать и умел их готовить, настраивать на игры. То же самое и с политическими партиями с выборами. Мы, конечно, можем призвать голосовать за «Яблоко», но если при этом «Яблоко» не будет вести никакой политической агитации, то все наши призывы они уйдут в песок, как вода в песок. Потому что мы избиратели, они могут поддержать политическую партию только в том случае, если политическая партия идет, рвется к выборам, к победе. А Явлинский хотя он сам на выборы не идет, но известно, что в «Яблоке» занимает очень важную… Он на выборы не идет, но контрольный пакет в этой организации держит. И если он будет мешать партии и тем людям, которые решили идти на выборы, проводить нормально агитационную кампанию, то сколько ни говори болельщики, а мы хотим, чтобы эта команда сыграла хорошо на чемпионате Европы. Ну не получится. А у нас другие интересы. Мы занимаемся другими вещами. Поэтому, к сожалению, Григорий Алексеевич больше всего вреда нанес именно той партии, с которой его имя ассоциируется.

О. Журавлева― Но те люди, которые говорят, что зато он честно сказал. Не надо голосовать. Не ждите от нас ничего такого, потому что мы против этого всего.

С. Алексашенко― Он сказал это от имени партии, при этом сам от этой партии на выборы не идет. То есть он подставил других людей, которые решили свое время, силы, деньги, энергию потратить. На то, чтобы пойти на выборы под вывеской партии «Яблоко». Там съезд провели, делегатов, кандидатов отбирали. Дебаты проводили. Программу пишут. После этого выступает человек, который, вообще говоря, это как, возвращаясь к футболу, начинается чемпионат мира, в это время Владимир Владимирович выступает с обращением к народу и на весь стадион транслируется: товарищи игроки сборной России, покиньте, пожалуйста, поле, мы не хотим, чтобы вы играли. Эти футболисты встают как столбы, им тут же забивают гол.

О. Журавлева― Это Сергей Алексашенко, экономист был сегодня со своим особым мнением. Спасибо. Всего доброго.