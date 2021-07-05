А. Соломин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Мы вещаем в видеорежиме на Ютуб-канале «Эхо Москвы» и канале «Эхо Москвы» в Яндекс-эфире. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня гость программы «Особое мнение» — Николай Усков, редакционный директор журнала «Форбс». Приветствую вас, здравствуйте.

Н. Усков― Здравствуйте.

А. Соломин― Я хотел начать с истории с шампанским. Даже со скандала. Как вы думаете, зачем вообще нужен этот закон?

Н. Усков― На самом деле маркировка это обычная процедура, связанная с налогообложением, с таможенными сборами. И прочее. В этом нет ничего странного. Странна формулировка, я думаю, что это следствие какого-то недоразумения. Но насколько я понимаю, в принципе никто не требует Moët & Chandon или Moët & Chandon называться игристым вином. Это чистая формальность. Типа категория, которую надо указать на маленькой белой бумажке, которую приклеивают к бутылке сзади. То есть это не касается ни маркетинга, ни продвижения вина, ни главной его этикетки. К счастью. Это просто я думаю, недоработка закона, даже что-то похожее на недоразумение. У меня такое ощущение.

А. Соломин― А почему вы думаете, что все так просто? Почему тогда такая реакция. Moët вчера говорили, что остановят отгрузку, потом решили все-таки этикетку клеить с игристым вином. Речь идет о том, что Россия фактически захватила название «шампанское» для внутреннего рынка.

Н. Усков― Я думаю, что это просто маленькая неприятность. Никто не требует от Moët & Chandon писать на главной этикетке «игристое вино». Как было написано «шампанское» из Шампани – так и будет написано. Просто некая категория винопродуктов у нас называется игристое вино. Мне кажется, было бы разумнее его называть игристое вино, шампанское.

А. Соломин― Вы сказали, что маленькая неприятность. А это сознательная неприятность?

Н. Усков― Я думаю, это проявление просто идиотизма конкретного какого-то человека, который это писал. У меня ощущение, что это ошибка на уровне ассистентов.

А. Соломин― Но система вся сейчас защищает эту ошибку. Дмитрий Песков сказал, что название «шампанское» с советских времен устоялось здесь.

Н. Усков― Комментировать подобные вещи глупо, устоялось, не устоялось. Есть регион Шампань – вот шампанское там. А бурду, которую они называют шампанским — ну пусть сами и пьют.

А. Соломин― То есть с вашей точки зрения союз производителей шампанского Франции, который может приостановить поставки и призывает к этому, в общем, ошибается.

Н. Усков― Насколько я понимаю, Moët & Chandon не будет приостанавливать поставки.

А. Соломин― Но Moët & Chandon например, сейчас у меня еще были названия, которые входят в эту организацию – союз производителей шампанского. Они сейчас совместно думают об этом. Еврокомиссия осудила, кстати, это решение российских властей.

Н. Усков― Я считаю, что здесь допущена, безусловно, бюрократическая ошибка. Ну будем надеяться, что не приведет к серьезному конфликту. Потому что за этим конфликтом я не вижу здесь почвы. То есть едва Россия притязает на то, чтобы эту дрянь называть шампанским. Все остальное именовать игристым вином. Не думаю, что это входит в планы российского руководства. Во всяком случае, это противоречит здравому смыслу. Хотя, конечно, мы видели довольно много поступков российского руководства, которые противоречат здравому смыслу.

А. Соломин― Меня тут поправляет Игорь: головной офис Moet Hennessy подтвердил РИА-Новости, что компания приостанавливает поставки шампанского в России из-за нового закона. Я хотел немножко развернуть эту тему. А разве российский законодатель не вправе, не должен заниматься защитой российских производителей, даже может быть такими не очень чистыми что ли или честными методами.

Н. Усков― Он может, конечно, объявить небо землей, а Луну – Солнцем. Теоретически может всё. Теоретически на то и законодатель. Но в том, будут ли люди соблюдать это закон. Будут ли партнеры уважать этот закон. Другой вопрос. Скорее всего, никто это уважать не будет. И если Россия будет эскалировать здесь ситуацию, то может привести просто к тому, что неплохие вина российского производства, которые выходят сейчас на международные рынки, просто с этих рынков исчезнут. То есть будет нанесен удар по отечественному производителю, в защиту которого якобы эта мера была принята. Хотя не думаю, что это связано с защитой интересов российского производителя. Скорее была все-таки ошибка.

А. Соломин― А у российских виноделов действительно получается делать хорошее вино и поставлять его на экспорт?

Н. Усков― Есть отдельные да, бренды, которые вполне прилично выглядят. Да и среди игристых вин тоже есть такие бренды. Но конечно российскому виноделию нужно еще время, чтобы достигнуть уровня хотя бы Нового Света. Но это вопрос времени. Если не мешать…

А. Соломин― Новый Свет – это крымское вино?

Н. Усков― Нет, Новый Свет – это Новый Свет.

А. Соломин― Я не пьющий человек. Я не разбираюсь в этом.

Н.Усков: Российскому виноделию нужно еще время, чтобы достигнуть уровня хотя бы Нового Света

Н. Усков― Новая Зеландия, Австралия, Америка. То, что обычно называют Новым Светом.

А. Соломин― Светлана Ростовцева наш звукорежиссер уже зашеймила меня. Машет рукой. Я, правда, знаю Новый Свет только крымский и что там даже делают вино.

Н. Усков― Помимо Крыма существует еще земной шар.

А. Соломин― Я понял. Хорошо, буду изучать глобус. Я на другую тему тогда перейду. Газета «Ведомости» сегодня публикует статью о возможном повышении налогов для ряда отраслей. Я вас хотел спросить, насколько это нормально для государства. Действительно заниматься периодической корректировкой налогового законодательства.

Н. Усков― Честно говоря, это идет вразрез с обещаниями, которые правительство неоднократно давало, что оно не будет пересматривать, что вот сейчас мы пересматриваем, но это в последний-распоследний раз. И больше мы этим заниматься не будем. Потому что приоритетом для нас является экономический рост. Очевидно, что приоритетом экономический рост не является. Потому что экономический рост возможен только когда налоги снижают. А когда их постоянно повышают, когда нет предсказуемости в налоговой политике, ведь бизнес может привыкнуть. Хорошо, повысите один раз и мы привыкнем. Мы начнем планировать. Бизнес — это всегда про планирование. Про управление рисками. А когда фактически государство действует непредсказуемо в этой сфере, складывается очень негативная ситуация. Если мы хотим, чтобы деньги продолжали утекать из России, если мы хотим, чтобы российские активы стоили дешево, если мы не хотим экономического роста и появления новых рабочих мест – мы повышаем налоги. Мы этим занимаемся. То есть истинные цели правительства никак не связаны с экономическим ростом, они связаны, скорее всего, с решением социальных проблем, которые государство при нынешней системе решить не в состоянии.

А. Соломин― Но государство тоже сталкивается иногда с совершенно неожиданными вещами. И вынуждено корректировать свою социальную политику. Так почему с рисками и неожиданностями должна жить российская социальная сфера, а не бизнес в том числе.

Н. Усков― Бизнес имеет дело с рисками каждый день. Социальная сфера это мы все, конечно, страдали от пандемии очень сильно и бизнес очень сильно пострадал. Он несет ответственность. Но если мы хотим экономического роста, то мы должны понижать налоги. Если мы не хотим экономического роста, если нас устраивает безработица, бедность, то давайте повышать налоги. И размазывать тонким слоем это масло по всей нашей 140-миллионной стране.

А. Соломин― Так налоги это же не всегда про выплаты денег на пособия. Джозеф Байден, президент американский, как только заступил на свою должность в первые же сто дней объявил о масштабной инфраструктурной программе и повысил налоги. Чем многих бизнесменов удивил. И ничего, нормально, все свыклись.

Н. Усков― Давайте не сравнивать американскую экономику с российской. Американская экономика мощнейшая в мире и при предыдущей администрации налоги понижались. Сейчас их повысили. И ничего страшного. Это некий баланс, который система находит. Четыре года были низкие налоги, сейчас будут чуть повыше. Но в России совершенно другая проблематика. Давайте мы будем смотреть правде в глаза с нашим уровнем бедности, с неразвитой нашей инфраструктурой. Вот у кого не развита инфраструктура. Одну дорогу построили за все 20 лет правления Путина. И вот это все совершенно другой контекст.

А. Соломин― А почему одну дорогу. За последние 10-15 лет дорожная сеть в России достаточно серьезно обновлена.

Н. Усков― Я имел в виду железную дорогу.

Н.Усков: Истинные цели правительства никак не связаны с экономическим ростом

А. Соломин― Я прошу прощения.

Н. Усков― Обновление сети – да, происходило. Но нельзя сказать, чтобы наши дороги кардинальным образом улучшились. Что касается железных дорог, может быть я ошибся, по-моему, одна.

А. Соломин― Ну вот наши слушатели я думаю скажут, чувствуете ли вы улучшение российских дорог за последние 10-15 лет. Или нет. Напишите +7-985-970-45-45. А если мы говорим, мы же все-таки сейчас обсуждаем не повышение налогов вообще, вот Владимир Путин обещал, что повышения налогов не будет. Потом бац – повышение налогов будет, но для людей, у которых доходы больше 5 миллионов рублей. Сейчас речь идет об отдельных, речь идет о драгметаллах и о производителях спиртных напитков. В таком случае это может работать.

Н. Усков― Постойте, не только. Только что были разговоры про повышение налогов с металлургов. Так что нет, государство постоянно вбрасывает эту тему. В результате это имеет шоковый эффект для всей экономики. Поэтому говорить о том, что это для кого-то, остальных не коснется – нельзя. Мы видим, что планы по повышению налогов, по изменению налогов не покидают правительство. Несмотря на все заверения. Эта тема постоянно всплывает.

А. Соломин― То есть это шок, потому что каждый думает, что в следующий раз придут за ним.

Н. Усков― Безусловно, это создает негативный инвестиционный климат в стране, когда люди понимают, что инвестировать в российскую экономику рискованно, потому что все непредсказуемо, потому что налоги и так достигают 43-45%. Я имею в виду, каждый работник обходится примерно в такую сумму. И зачем это все нужно тогда. Если государство не видит никакого смысла в развитии бизнеса, в создании новых рабочих мест. Если цели в том, чтобы размазывать тонким слоем три копейки и создавать якобы видимость социальной справедливости. Социальная справедливость создается равными возможностями для людей. Этого не происходит, если полагаться только на размазывание денег.

А. Соломин― А можете предложить какое-то видение, вот государству нужны 400 млрд. на государственные расходы. Если не повышать налоги, то что?

Н. Усков― Заимствования. У нас довольно низкий внешний долг, почему бы России не наращивать заимствования.

А. Соломин― Так дорого ведь. Кто же нам денег сейчас даст задешево.

Н. Усков― Почему не дадут. Деньги сейчас дешевые. Их дадут. Можно найти. Вообще в принципе одна из проблем России – это то, что мы мало кому должны. Были бы больше денег должны – может быть, у нас была менее смелая геополитическая…

А. Соломин― Да, но ситуация в России такая не самая стабильная.

Н. Усков― В каком смысле нестабильная. С точки зрения макроэкономических показателей Россия вполне себе кредитоспособна. И ее вполне могут довольно дешево кредитовать международные финансовые институты. Я здесь не виду проблемы. Мы можем наращивать задолженность достаточно долго. Почему нет. У нас хорошая макроэкономическая ситуация. Нам легко дадут деньги.

А. Соломин― Еще один вопрос по этой теме. Помогите разобраться, как это работает. «Ведомости» пишут, что правительство обсуждает повышение налога для производителей спиртных напитков. Но в итоге же этот налог не будут платить производители. Его будут платить покупатели. И также наверное в случае с другими производителями.

Н. Усков― Здесь надо разбираться. Не совсем так. То есть просто, безусловно, этот налог падет и на тех, кто покупает и кто производит. То есть ты платишь все равно за произведенную продукцию. Ты произвел определенную продукцию, ты уплатил государственный налог. Так что будем платить все мы, конечно, но вопрос здесь, прежде всего, в том, насколько бизнес в целом чувствует себя уверенно в России. Поэтому я бы не стал все сводить опять к каким-то секторам. Потому что планы о повышении налогов, изменении налогового кодекса постоянно озвучиваются. Несмотря на все заверения власти.

А. Соломин― Анатолий поправляет, он говорит мне: Алексей, не забывайте, что мы члены ВТО. А для нас это являлось когда-нибудь проблемой? Это, видимо, про шампанское все-таки вопрос.

Н. Усков― Это вопрос про шампанское, да. Но я еще раз говорю, давайте подождем. Я сейчас проверю, но то, что я видел перед эфиром, что Moët & Chandon согласился поставлять шампанское, кто-то из ваших слушателей написал вам, что отказался. Может, они еще раз отказались. Но мне кажется, что в данном случае давайте не будем политизировать этот вопрос. Его можно использовать в пиар-целях.

А. Соломин― Кому?

Н. Усков― Для того чтобы доказывать, что у нас лучшее в мире шампанское. Или наоборот, что мы козлы и идиоты, что издаем такие дурацкие законы. Можно использовать это в пиар-целях. Но речь сейчас идет в принципе о совершенно технологической этикетке, которую никто не видит кроме проверяющих…

А. Соломин― Нирвана в чате в Ютубе говорит: Все не построенные новые школы и больницы, детсады и так далее – это все на счетах наших олигархов, миллионеров из списка «Форбс». Это к вопросу о налогах уже.

Н. Усков― Я не понял. И что?

А. Соломин― Наверное, к тому, что прогрессивный налог все-таки наши слушатели хотели бы видеть.

Н.Усков: С точки зрения макроэкономических показателей Россия вполне себе кредитоспособна

Н. Усков― Ну прогрессивный налог мало чего дает. Можете легко посчитать, сколько у нас людей с доходов более 5 миллионов в месяц. Несколько десятков тысяч. Хорошо, сто тысяч наберется. Ну, не надо ожидать от этого налога какого-то соответствующего изменения жизни в стране. Ну будет налог, хорошо, будут собирать три рубля. И что, кому эти деньги помогут — непонятно. Притом, что очевидно, что чем выше налоги на предпринимателей, тем меньше денег они вкладывают в экономику.

А. Соломин― Считаете ли вы, что все предприятия, кроме налогов, должны нести социальную нагрузку и принимать активное участие в жизни общества. Чем больше предприятий, тем больше взнос.

Н. Усков― Мне кажется, все так и несут, не забывайте, что в России достаточно много моногородов. Где предприятия вообще являются единственным плательщиком и производителей каких-либо смыслов жизни. И насколько я знаю российский бизнес меньше, чем мировой бизнес, тем не менее, довольно активно вкладывает в развитие регионов. Уже не говоря про масштабные… программы, которые есть практически у любого богатого человека в России.

А. Соломин― Это вызывает иногда и критику. Например, случай с «Норильским никелем». Мы видим, что действительно серьезный вклад компании в развитие города оборачивается тем, что как, во всяком случае, утверждают СМИ, эта компания контролирует этот город. Это насколько правильно?

Н. Усков― Ну если предприятие является единственным, наверное, оно играет огромную роль. Потому что он главный поставщик налоговых отчислений. И оно создает рабочие места и других рабочих мест в городе нет. А как вы предполагаете это изменить? Построить второй завод? Если крупные заводы, которые действительно являются главными работодателями в регионе. Но, насколько я знаю, «Норильский никель» заплатил полтора миллиарда долларов…

А. Соломин― В федеральный бюджет.

Н. Усков― И в принципе насколько я знаю, акционеры все довольно активно занимаются филантропией. Действительно все может случиться на предприятиях. Тем более что они используют часто уже устаревшую опасную инфраструктуру советского времени.

А. Соломин― Фридем напоминает, что заимствования совершенно не нужны, потому что у России есть ФНБ, часть которого предназначается для различных инфраструктурных проектов. Вы согласны?

Н. Усков― Я не совсем согласен. Потому что то, как расходуются государственные средства в России – это мы знаем. Это не эффективно, часто коррупционно. Поэтому я бы не стал трогать фонды, я бы прибегал к внешним заимствованиям. Фонды нужны для капитализации российской экономики.

А. Соломин― А чем это принципиально отличается. Если государство занимает деньги и тратит их или если государство берт из кубышки и тратит их. В чем разница в эффективности?

Н. Усков― Кубышка позволяет достигать макроэкономической стабильности. Плюс кубышка необходима для ситуации экстраординарной. Нужно понимать, они могут с нами случиться. Но это все равно что, вам что-то понадобилось в своей личной жизни изменить, вы продаете квартиру вместо того, чтобы просто занять в банке миллион рублей.

А. Соломин― И платить проценты.

Н. Усков― Да. Лучше, конечно, взять кредит в банке, чем продать свою квартиру.

А. Соломин― Но там же не совсем так. Речь идет о не квартире, речь идет о большом счете в банке. И я могу из своего большого счета на хороших процентах взять какую-то сумму…

Н. Усков― Да, вы можете, но эти деньги необходимы для того, чтобы у нас был достаточно стабильный и предсказуемый курс рубля, чтобы была не очень высокая инфляция. Чтобы у нас были резервы, которые позволяют нам, в том числе быть притягательными для иностранных инвестиций. То есть нам необходима кубышка для нашего в том числе инвестиционного рейтинга. Она необходима для того, чтобы в стране не случился экономический коллапс. И она необходима для решения острых вопросов, если таковые перед нами встанут. Вспомните кризис 2008 года. Когда эти фонды понадобились. И они необходимы для того, чтобы спасать сектора экономики от коллапса.

А. Соломин― А в ситуации 1998 года, когда мы много кому задолжали и не могли отдать деньги, уже не повторится.

Н. Усков― У нас сейчас внешних заимствований…

А. Соломин― Если мы будем делать внешние заимствования.

Н. Усков― Никто же не говорит, что нужно делать внешние заимствования, как в 90-е. В 90-е цена на нефть была в районе 11-12 долларов за баррель. Сейчас ситуация совершенно другая.

А. Соломин― Так она несколько лет назад 20 долларов стоила.

Н. Усков― Ну и что. Она стоила несколько месяцев. Может быть несколько недель. 11 долларов за баррель – это совершенно другая экономическая реальность. Сейчас Россия живет в иной экономической реальности. У нее есть деньги. И у нее есть возможность заимствований. Потому что заимствования у нее очень невелики.

А. Соломин― Почему тогда российский министр финансов не…

Н. Усков― Вы спросите российского министра финансов. Я не российский министр финансов. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. Но российское правительство выбирает несколько другой путь. Российское правительство считает, что оно вправе повышать налоги секторами или системно…

А. Соломин― Но вам эта логика понятна?

Н. Усков― Эта логика мне непонятна. Я считаю, что если нам нужен экономический рост, а он все время декларируется как одна из целей экономики российской. Если мы декларируем целью создание рабочих мест, развитие равных возможностей людей и решение проблемы бедности, то нам должны понижать налоги, а не повышать.

А. Соломин― Мы сейчас сделаем короткий перерыв для рекламы и новостей.

НОВОСТИ

А. Соломин― Продолжается программа «Особое мнение». Николай, немножко в сторону от экономики уйду. Сегодня скончался известный российский советский режиссер Владимир Меньшов. Для вас какие фильмы, какие работы или какие впечатления остались, какое влияние, может быть, на вас он оказал.

Н. Усков― Это один из немногих наших режиссеров, кто получил Оскар. И конечно я вырос на его фильмах. «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Это одни из самых моих любимых фильмов по сей день. Я могу их смотреть бесконечно с любого места. Конечно очень большая утрата для всех нас. Но с другой стороны жизнь продолжается. Смерть иногда случается с нами. Грустно, потому что человек он был замечательный, и художник очень большой. Я немного его знал, к сожалению, где-то пересекались на каких-то мероприятиях…

А. Соломин― Какое впечатление он на вас произвел?

Н.Усков: Сейчас Россия живет в иной экономической реальности. У нее есть деньги. И у нее есть возможность заимствований

Н. Усков― Он очень простой, очень доступный был человек. И совершенно не кичившийся тем вкладом в кинематограф, несомненным, который он сделал. Я бы сказал, был практически незаметен. Если сравнивать его с некоторыми другими известными российскими кинематографистами. Которые чрезмерно заметны. Он – нет. Мне кажется, что вообще эта скромность она, в том числе помогала делать такие народные фильмы. Потому что человек, который сам не очень шумный, он в конечном итоге лучше слышит и видит окружающий мир более открытым. И, конечно, почему эти фильмы так долго живут и пережили вроде бы время своего выхода на много уже десятилетий, остаются лучшими комедиями или мелодрамы, наверное, скорее. Потому что они невероятно точны в деталях, в образах, типажах. Эта нешумность его личная она позволяла ему, конечно, слышать и видеть то, что обычно мы не видим и не слышим.

А. Соломин― Я думаю, что здесь нужно присоединиться к соболезнованиям в адрес семьи, близких Владимира Меньшова.

Н. Усков― Безусловно.

А. Соломин― Вообще этот год очень тяжелый именно потери великих людей. Как правило, большинство из них в группе риска по возрасту. И вирус ковид поражает очень многих. Кстати, на тему ковида с вами хотел поговорить. В прошлой программе «Особое мнение» 23 июня вы очень подробно говорили про вакцинацию и про прививки. Поэтому я повторяться не буду. Не хочу. Я порекомендую нашим слушателям найти на сайте «Эхо Москвы» расшифровку или посмотреть на нашем Ютуб-канале прошлое видео. Но вы знаете, я обратил внимание на публикации последней недели и в том числе на публикацию «Форбс», даже сейчас на главной странице висит фото девушки, сотрудницы кафе. История с QR, с этими ограничительными мерами тоже сейчас воспринимается как серьезная трагедия. Так ли это действительно, бизнес переживает это очень тяжело.

Н. Усков― Это конечно огромный удар по бизнесу. Тем более мы все прекрасно понимаем, что бороться с ресторанами это даже не серьезно. Очевидно, что главный рассадник эпидемии – это массовые мероприятия, массовые по-настоящему мероприятия.

А. Соломин― Их тоже запретили

Н. Усков― Но «Алые паруса» мы все помним в Санкт-Петербурге. И футбол мы тоже все помним. И конечно общественный транспорт. Какой смысл, ну хорошо закрыли вы кафе и рестораны и обязали посетителей иметь QR-коды. А в метро. А что с метро будете делать?

А. Соломин― А как закрыть метро. По поводу общепита есть статистика, что самые опасные места общепит, массовые мероприятия.

Н. Усков― Ну не рассказывайте мне, что рестораны опаснее метро. Давайте не будете рассказывать сказки. Вводить в заблуждение наших слушателей. Метро и общественный транспорт гораздо опаснее.

А. Соломин― А что с ним делать?

Н. Усков― Государство, понимаете, мы сейчас вернемся к тому, о чем я говорил неделю назад. Государство профукало вакцинацию. И сделало это полусознательно. Потому что пропагандировать научные знания в планы нашего государства особенно не входило. Потому что они привыкли к тому, что народ верит во всякую чертовщину, в сглазы и прочее. И объяснять, что все сложнее, что существует наука, научная аргументация – государство не любит. Потому что удобнее управлять населением, которое верит в то, что Елизавета Вторая убила принцессу Диану. А Мадлен Олбрайт хочет отнять у нас Сибирь. В это верят очень многие в России. Потому что у них отсутствует критическое мышление, потому что они не умеют работать с фактами. Вакцинацию мы профукали. Сейчас ну хорошо, мы можем вводить локдауны, давайте вводить локдаун. Я просто не очень понимаю. Получается, что рестораны вынуждены работать, платить зарплату. Но при этом выручка его упала на 90%. Даже если не на 90, на 40, например. Пока террасы еще доступны. Скоро они будут недоступны тоже. Поэтому я просто не понимаю, ну убьем мы сейчас все рестораны. У нас есть какая-то положительная динамика с вакцинацией – да, небольшая есть. Но у нас был исторический шанс вакцинировать половину населения к этому времени. Государство этим вообще не занималось.

Н.Усков: Государство профукало вакцинацию. И сделало это полусознательно

А. Соломин― Мне довольно странно это слышать, я вас знаю как человека либерального. Я сам либерал. Как либерал либералу скажите мне, как это возможно, вот вы пишите в фейсбуке, организовать кампанию по добровольно-принудительной вакцинации бюджетников. Я понимаю, что закрывать рестораны плохо и мне кажется это чудовищным. Но говорить о принудительной вакцинации, по-моему, не менее плохо.

Н. Усков― Но там с иронией, во-первых, это написано.

А. Соломин― Извините, я просто…

Н. Усков― Государство могло бы, если бы. Хотело на самом деле. Но я считаю, что в данном случае речь не может идти добровольности или недобровольности. Речь идет о том, что каждый из нас может быть разносчиком инфекции. Если каждый из нас может быть, то ты должен нести ответственность за это. То есть либо сидеть дома и бросить работу, перестать ходить в магазины и так далее. Сиди и бойся вакцины. Либо вакцинироваться. Чтобы эта эпидемия перестала распространяться. Вот здесь в чем тут добровольно-принудительная. Выбор есть. Пожалуйста, сидите дома. Не работайте.

А. Соломин― Сидите дома, не работайте это, в общем…

Н. Усков― А если вы можете быть разносчиком заразы, представляете риск для других людей, я просто какие-то банальности говорю. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это нормально. И мы при желании могли бы под либерализмом понимать все, что угодно. Но либерализм это в том числе уважение…

А. Соломин― Личная ответственность.

Н. Усков― И уважение других людей. И уважение их законных интересов. Тоже либерализм.

А. Соломин― Еще один скандал, связанный с бизнесом. Известная акция ВкусВилл. Вот что с вашей точки зрения было ошибкой, если что-то было ошибкой. Акция сама или реакция на нее?

Н. Усков― Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем им понадобилось лезть в эту тему. Изображать лесбийскую пару. Ну, у ВкусВилла была и так нормальная репутация в продвинутых слоях населения. Они ее ничем не улучшили и не ухудшили. Но сейчас они реально, например, тем, что они сняли эту рекламу и извинились и назвали это ошибкой, сейчас они наоборот испортят отношения со своей адресной группой. Которая широко мыслит, которая привыкла уважать секс-меньшинства и принадлежит к ним. То есть зачем они это сделали, я считаю, что это глупая ошибка, бессмыслица. То есть они не приобрели, к ним никогда не ходили вот эти бабы Мани, которые геев ненавидят. К ним ходила продвинутая городская публика, которая уважала всегда права других людей. То есть они ее и так имели. В угоду людям, которые у них не покупают продукты, как правило, потому что покупают их в Пятерочке или Дикси, они сейчас себя дискредитировали перед своей аудиторией. Довольно странное поведение. Вообще давайте к этому относиться с большим юмором, чего мы ждем от продуктового магазина. Мы ждем, что продуктовый магазин будет учить нас как жить. Глупо. Меня интересует, свежие там овощи или нет. Меня не интересует, какая у него социальная позиция.

А. Соломин― То есть сама по себе акция была ненужной.

Н. Усков― Это грубая ошибка. Потому что они нанесли удар по своей адресной группе. По тем, кто у них покупал. То есть я сейчас пойду во ВкусВилл, у меня будет мысль: какие же они мракобесы. Вот зачем, а может быть все-таки в Азбуку завернуть.

А. Соломин― А вы не допускаете, что не старушек гомофобов они ждали, а людей в погонах просто, которые пришли бы к ним с законами вот этими нашими.

Н. Усков― Я не очень понимаю, они какой-то закон что ли нарушили. Нельзя теперь изображать двух женщин. Я не понимаю, какой тут закон.

А. Соломин― Пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Н. Усков― Женщин мы не можем изобразить на картинке?

А. Соломин― Это зависит от того, как интерпретировать это будет закон.

Н. Усков― Так вот давайте к вопросу интерпретаторов.

Н.Усков: Мы ждем, что продуктовый магазин будет учить нас как жить. Глупо

А. Соломин― Так у нас все так законы интерпретируются.

Н. Усков― Некоторые депутаты в радужном мороженом видят угрозу для общественной нравственности. Я припоминаю, как в викторианской Англии ножки рояля камуфлировали, потому что видели в них намеки на какие-то другие ножки.

А. Соломин― Илья Шепелин в фейсбуке на фоне этого мега…, я не эфирное слово не хочу говорить, мегаспора говорит: спасибо ВкусВиллу за попытку. То есть он воспринимает это как, вот они что-то старались сделать такое светлое, им не дали. Ну спасибо хотя бы, что попытались.

Н. Усков― Ой, не знаю. Мне кажется, пусть они лучше думают о качестве продуктов, которые продают, а не пытаются нас учить жизни. Я вообще не понимаю, почему мы ждем от продуктового магазина вклада в какое-то развитие каких-то гуманитарных ценностей. Его вклад в развитие всяких ценностей – это свежие продукты.

А. Соломин― Спасибо большое. Николай Усков, редакционный директор журнала «Форбс» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Обязательно, посмотрев это видео, поставьте лайк. И оставляйте свои комментарии на сайте «Эхо Москвы» или нашем Ютуб-канале. Всего доброго. До свидания.