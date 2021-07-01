О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях традиционно — Максим Шевченко, журналист и политик. Здравствуйте, Максим Леонардович?

М.Шевченко― Революционно традиционно. Здравствуйте!

О.Журавлева― Революционно традиционно? Совершенно верно. Хотела вас по последней новости спросить. Сегодня стало известно, что Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ. Как вы считаете, это знак какой-то?

М.Шевченко― Это знак, что вся экономическая политика последних 20 лет примерно, к которой имел отношение господин Кузьминов, человек незаурядно, безусловно, интеллектуально и организационно, который сумел освоить такое количество недвижимости, переданной ему в самых сладких местах Москвы. Член семьи главы Центробанка, как его называют в простонародье. Вот курс, который он формировал, в частности, стратегия 2020, к которой он имел прямо отношение, господи Мао имел прямое отношение, она полностью провалена. Это полная катастрофа.

О.Журавлева― Потому что стратегия плохая?

М.Шевченко― Любая стратегия на бумаге, как говорится, как диспозиция Вейротера: «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert…». На бумаге Наполеона легко разгромить. А в реальности Наполеон делает что хочет.

Так же и жизнь. Стратегия «2020», может быть, неплохая. Она обещала нам такую сладкую жизнь, которой позавидовали бы ого-го какое количество развитых стран. Полный провал.

Вчерашняя прямая линия с президентом — это демонстрация нищеты и бедности страны, чудовищного социально-экономического кризиса; отсутствие управляемости, когда первое лицо государство должно решать вопрос трубы, которая идет к дому. Причем ему говорят: «Владимир Владимирович, год назад вы дали приказ трубу провести — трубу не провели». Кажется Свердловская область была. Говорит: «А-а, да? Ну-ка все-таки провести…». Например. Какая там Высшая школа экономики. А где ваша экономика?

О.Журавлева― Но ВШЭ — все-таки университет.

М.Шевченко: Вчерашняя прямая линия с президентом — это демонстрация нищеты и бедности страны

М.Шевченко― Где ваши бесконечные выпускники? Сколько у них корпусов? На Мясницкой, в Хитровом переулке, еще, еще… Везде просто огромное количество. Просто Высшая школа экономики, а экономика просто не существует.

Существует колониальная экономика по вывозу из нашей страны сырья, по вывозу из нашей страны капитала, по вывозу из нашей страны мозгов через всякие структуры MBI. Я считаю, что отставка господина Кузьминова — это признание полной катастрофы, полного провала либерального экономического курса. И, конечно, лучше самому подать в отставку, чем быть вынесенным на суд народов этим самом народом, например.

Теперь ожидаем вторую часть семьи, которая подаст в отставку с главного… кто-то называет это регулятором. Хотя вот разъяснял Дмитрий Потапенко неоднократно — мой товарищ по Российской партии свободы и справедливости, по нашему списку, что это никакой не регулятор. А Центробанк — это просто главный зарабатыватель денег. Это главный коммерсант, который спекулирует деньгами в России.

Я думаю, что вслед за мужем, наверное, и супруга должна отправиться писать мемуары, воспоминания и размышления.

О.Журавлева― Здесь совсем разные вещи. Потому что ВШЭ учила не только экономике. У них были все возможные…

М.Шевченко― Она и надеюсь, будет учить философии. Там очень сильный философски факультет.

О.Журавлева― Журналистика.

М.Шевченко― Зачем такое количество журналистов, в которой нет практически СМИ свободных, я не знаю. У нас в каждом университете хоть провинциальном, хоть в цнтральном — огромный факультет журналистики. Я еще понимаю, МГУ — факультет журналистики. Вы заканчивали журфак?

О.Журавлева― Нет, я нее заканчивала ничего.

М.Шевченко― Как это приятно, Ольга. Поэтому вы толковый человек, с вами интересно разговаривать.

О.Журавлева― Благодарю.

М.Шевченко: Отставка Кузьминова — это признание полной катастрофы и провала либерального экономического курса

М.Шевченко― Потому что вы открыты миру, у вас нет шаблонов и как бы законсервированных схем. Ну, конечно, там есть какие-то интересные вещи но в целом это гнездо, которое формировало неолиберальную элиту. У Белковского была, по-моему, такая пьеса про Ясина и Кузьминова про ВШЭ, целая книжка в виде пьесы, очень интересная. Станислав тогда описал это всё. Очень точный анализ такой.

О.Журавлева― Есть еще один просто момент, что за последний год и даже чуть больше очень много было скандалов не только в ВШЭ, но в ВШЭ отдельно именно по вопросу прав и свобод преподавателей, студентов и так далее.

М.Шевченко― Это возможность сохранить лицо. Это значит, что господин Кузьминов, мы думаем, ушел потому, что он не может защитить своих студентов перед произволом охранки. Это достойная позиция.

О.Журавлева― Или он ждет, что этого произвола.

М.Шевченко― Его, безусловно, станет больше. Чего тут ждать? Какой же ты экономист да еще ректор, если ты не понимаешь, что дело идет к увеличению произвола, а не к уменьшению. Для этого семи пядей быть во лбу не надо. Нет, это возможность сохранить лицо, что говорит о нем, как об интеллигентном человеке.

Во всем остальном — полное банкротство курса. И я считаю, что они должны уйти в отставку. И в лучшем случае сидеть на дачах и писать о том, как у них не получилось сделать Россию современной процветающей западной экономики развитой, богатой — что там они еще обещали — страной…

О.Журавлева― Свободной.

М.Шевченко― Свободной — за свободу все-таки не они отвечают. Все-таки не ректора с профессорами отвечают за свободу.

О.Журавлева― Ну, тогда значит, ректорами и профессорами останутся только настоящие патриоты, люди, которые полностью прогибаются с линией партии…

М.Шевченко― Понятия не имею.

О.Журавлева― Хорошо ли это будет?

М.Шевченко― Я считаю, что в ВШЭ очень большое количество очень ярких, разносторонних людей преподает. Это реально цвет…

О.Журавлева― Уже нет.

М.Шевченко― Почему?

О.Журавлева― Многие просто ушли и создали отдельные курсы.

М.Шевченко― Ну, ушли, и это нормально. Живая жизнь. Все клеточные организмы делятся, размножаются. Ничего тут такого нет прискорбного.

О.Журавлева― Значит, с либералами покончено?..

М.Шевченко― Кузьминов — конструктор этой системы. Он ее конструировал, он и Мао. Кузьминов, Мао, Кудрин, Герф в какой-то мере, но в меньшей степени, на мой взгляд. Потому что Греф, ему сказали сделать «Сбербанк» он взял, сделал его работающим. А вот эти теоретики — вот они теорией всё, завершены. И мы пришли ко вчерашней «Прямой линии». Еще раз говорю: нищета, бедность и абсолютное отсутствие какой-либо работоспособной системы. Это вот результат всей этой политики. В любой другой стране они бы ушли в отставку, все эти люди, долго сидели бы думали, как им…

О.Журавлева― Еще 10 лет назад, простите, было ясно, что всё…

М.Шевченко― И 20 еще ушли бы лет назад. А тут, как говорится… я думаю, посидят, потом переберутся на Запад, на юг, на восток, кто куда. И там будут себе жить комфортненько, получив гражданство других стран.

О.Журавлева― Ну, тогда останется только Владимир Владимирович один.

М.Шевченко― Да. Он вечен.

О.Журавлева― Ну, расскажите, что вы там услышали для себя необычного для себя в этой линии?

М.Шевченко― Я так не понял, почему бананы дешевле моркови, честно вам скажу.

О.Журавлева― Не только вы.

М.Шевченко― Мы с Потапенко сидел — на стрим можете посмотреть — вслушивались, и мы так и не поняли, почему бананы дешевле моркови.

О.Журавлева― Ну, они растут как трава, привозятся огромными танкерами или каким-то там…

М.Шевченко― Я услышал очень много разных интересных вещей. Потому что Путин же всегда посылает сигналы, он такими образами транслирует, допустим, «черненькие» — раз! — мы понимаем, «черненькие»…

О.Журавлева― Вообще черненькие, то есть прямо совсем…

М.Шевченко: Теперь любая критика «Единой России» — это критика основания российской государственности

М.Шевченко― С одной стороны, он же критиковал Black Lives Matter неоднократно: с одной стороны, с одной стороны там Black Lives Matter громят чего-то… С одной стороны, это можно как это воспринимать, а, с другой стороны, помните, мы читали в детстве такой рассказ Станюковича, кажется «Максимка»?

О.Журавлева― Да, да. Вообще черненького мальчика. Максимкой назвали.

М.Шевченко― Про черненького мальчика, которого подобрали русские моряки. То есть как бы в русской культуре, да еще при наличии Пушкина «черненькие» — это не расизм никакой, а это такая ментальность.

Возможно, он посылал такой сигнал. Я не утверждаю. Потому что поверить, что президент, конечно, расист и просто так вот описывает… А-а, в фильме «Цирк» помните? Там говорит: «Лишь бы только рождались. Синие, красные, черные детишки» Помните такой момент? Когда он прет: «Ой, чего же ты чумазый такой?»

То есть он как бы показывается ментальную свою связь с архаическими такими образами коллективного бессознательного. Возможно, это так.

О.Журавлева― Слушайте, котят и бельчат, — люди тоже умиляются, когда на ни смотрят. Это тоже на это похоже.

М.Шевченко― Мне было вот что боязно смотреть. Не боязно, что сто такого никогда не видел, как видел вчера честно скажу. Я видел настолько странную подготовку «Прямой линии»… Обычно ведь как бывает? У «Прямой линии» какая задачу? Транслировать какой-нибудь образ президента, образ власти. Вчера мы видели человека, который напоминал скорее председателя какого-то домкома.

О.Журавлева― ЖЭКа.

М.Шевченко― ЖЭКа. Те, кто эти вопросы ему готовил, может быть, по их идее он должен был выглядеть народным, а выглядел он человеком, который утратил управление над ситуацией.

О.Журавлева― Максим, каждый год такая история.

М.Шевченко― Это создали. Вот эта информационная обслуга…

О.Журавлева― То елочку посадите, то платьице…

М.Шевченко― Нет, почему? Одно время какие-то губернаторы были, которых он чморил. Но сейчас они просто поняли. Я это понял еще по съезду «Единой России», где ни одного единоросса не было…

О.Журавлева― Вменяемого?

М.Шевченко― В руководящем списке. Президент выразил полное недоверие партии «Единая Россия» на съезде. Полное. Он был просто в ярости от действий «Единой России». Поэтому вчера он нам заявил нечто совершенно абсурдное — что деятельность «Единой России» — это основание российской государственности. То есть, с одной стороны, он нам показывает, не выставляя в список ни Володина, ни Медведева, ни Неверова, видных единороссов, что он им не доверяет. С другой стороны, он понимает, что переборщил, и пытается вытащить. И говорит фразу абсурдную с другой стороны. То есть теперь любая критика «Единой России» — то критика основания российской государственности. То есть логически, вы говорите «Партия жуликов и воров»

О.Журавлева― Вы враг, всё, вас можно проводить.

М.Шевченко: История с борьбой с коронавирусом показала, что властители мира не могут объединиться

М.Шевченко― Это просто каторга, например. Вы просто критикуете, говорите: ««Единая Россия» не выполняет своих обещаний, что абсолютно правда» — вы антигосударственный элемент, потому что это основа государственности. Мне кажется, он наговорил столько всего… Ведь его же слова, его послания для всех остальных являются очень важными блоковыми знаками. Я полагаю, что он просто находится в состоянии ярости, оттого, что он вдруг внезапно увидел, что все, как ему кажется, он создавал, на фоне того, что он шел к тому, что является его серьезной победой, то есть признание главным в этом мире политиком, его как младшего партнера Российской Федерации — это и есть завершение в какой-то мере разлома послеялтинского мира и возможность такой новой Ялты.

Это на международном уровне на самом деле для периферийной страны, которая выбралась из-под обломков распада Советского Союза в коей-то мере достижение. Но внутри страны — он, я думаю, после Женевы приехал, отдохнул, выспался, осмотрелся — и в друг он, наверное, увидел впервые, что внутри страны — хаос. Внутри страны экономическая просто нищета людей. Ничего не выполняется. Нацпроекты провалены….

О.Журавлева― Вы еще майские указы вспомните.

М.Шевченко― Майские указы провалены. Стратегия «2020» провалена. Отчитаться не за что. Все обещания… «На новый срок не пойду» — пошел. «Пенсионной реформы не будет» — сделали пенсионную реформу. С вакцинированием то же самое. Вот я внимательно пересмотрел про вакцинирование. Ведь он, с одной стороны, говорит: «Вакцины не работают. Люди укололись вакциной — все равно заболевают».

О.Журавлева― Это предполагалось изначально, что они заболевают, но не так тяжело.

М.Шевченко― В старые времена мы бы это восприняли как критику по отношению к тем, кто эти вакцины производит. С другой стороны, он сразу говорит: «А я укололся».

О.Журавлева― Послушайте, есть масса вакцин, которые не защищают на 100%.

М.Шевченко― Нет, смотрите, как можно это расшифровать. Мы же расшифровываем. Это у нас египетские иероглифы. Вакцину «Спутник» делают, но после них все равно заболевают. Знакомые заболели. Я сделал укол «Спутником». Стало быть, я тоже могу заболеть?

О.Журавлева― Да.

М.Шевченко― В сталинские времена это было поводом для целой организации врачей-вредителей.

О.Журавлева― Я с интересом прочитала в Фейсбуке — там проводили опрос частным образом — верите или не верите, что он на самом деле сделал прививку?

М.Шевченко― Это не имеет значения.

О.Журавлева― А вы как для себя считаете?

М.Шевченко― Я думаю, что он просто переболел и имеет естественный иммунитет.

О.Журавлева― А заграничную не могли ему предоставить?

М.Шевченко― А эта история с прививками, она нужна… Во-первых, здоровье президента — это тайна в Российской Федерации. Ведь за каждой прививкой стоит серьезная группа лоббистов, которая зарабатывает на этой прививке. За какой-то прививкой стоят люди Роспотребнадзора, за какой-то стоят люди из окружения Голиковой, за какой-то стоят и «Ростеха» или еще кто-то. Это же не забота о забота о здоровье граждан, эти прививки, а это желание положить в свои карманы деньги. Если была бы забота о здоровье граждан, то договорились бы со всем миром. И вы бы здесь могли китайской вакциной прививаться, Pfizer, «Спутником»…

М.Шевченко: Всё должно умереть только для того, чтобы какой-то чиновник сказал: «Мы принимаем меры»

О.Журавлева― Мне кажется, что как раз президент очень гордился именно тем, что у нас есть своя собственная.

М.Шевченко― При чем тут это? Мы видим, как если бы во время войны очень бы гордились тем, что есть своя тушенка и отказывались бы от американской тушенки, которая в изобилии поступала солдатам в Красной армии, как и все остальное по ленд-лизу, что помогало Советской армии победить нацизм. Это абсурдно в ситуации, если мы гм, с одной стороны, что все человечество противостоит страшной болезни, которая на самом деле страшная, неизвестная, а, с другой стороны, мы видим хищническую конкуренцию групп фармацевтических капиталистов, которые стоят за производством вакцин масочек, каких-нибудь лекарств, каких-нибудь кроверазжижающих и так далее.

Вся эта история с вакцинированием и с борьбой с коронавирусом показала, что несмотря на добрые слова, властители мира не могут объединиться — раз, и не хотят; что они руководствуются инстинктами наживы, а вовсе не заботой о гражданах — это два. И что либеральные реформы здравоохранения привели к тому, что просто большая часть населения имеет такую трэшевую систему, которую нельзя назвать системой здравоохранения, а это система просто постоянно вовлечения людей в перманентные болезни, чтобы потом на них в ситуации монополизма фармацевтического и врачебных услуг продавать им новые и новые лекарства.

Могу привести пример. Я в «Коммерсанте» прочитал удивительную статью от которой у меня волосы встали дыбом. Заболевания онкологические, они гораздо более распространены, чем коронавирусные. И есть такая проблема, когда человек проходит химеотерапию — практически каждая семья соприкасалась, к сожалению, с онкологическим заболеванием — после этого человеку требуется реабилитация.

Вот я прочитал, что Минздрав не утвердил клинический список лекарств, который необходимо онкобольным для реабилитации после тяжелейшего химического или какого-то другого лечения. Почему? Это значит что онкобольной, пройдя тяжелый курс и надеясь выжить, потом идет по месту лечения, и там у врачей нет тех лекарств, которые они могли бы ему прописать…

О.Журавлева― Максим, это не открытие абсолютно.

М.Шевченко― Так нет, я это просто прочитал. Это значит, что система вообще не заботится о здоровье людей.

О.Журавлева― Вы знаете о смерти Дарьи Семеновой?

М.Шевченко― Вот и ответ на вопрос, почему люди не вакцинируются? Они все видят, знают и слышат, и они понимают, что все эти люди со лживо заботливыми глазами, которые все эти чиновники — кстати, ни один врач не высказывается по поводу того, можно вакцинироваться или нельзя…

О.Журавлева― Почему?

М.Шевченко― Я не видел серьезных врачей. Я беру только чиновников.

О.Журавлева― А главврач Первой градской, серьезный врач?

М.Шевченко― Извините, я вижу, в основном чиновники. Какой-то врач — вот взять ответственность — вы можете вакцинироваться с высоким уровнем антител. Нет говорят, вакцинируйтесь. Но никто не говорит, что это вам будет безопасно, если у вас высокий уровень антител.

О.Журавлева― Почему?

М.Шевченко― Потому. Сейчас не хочу туда уходить. Серьезные светила медицины не берут на себя ответственность за вот это, потому что они знают, что каждый органим индивидуален. Это серьезная вещь, про которую мало кто понимает. Но давайте, давайте побольше вакцины, чтобы соответствовать требованиям ВОЗ, чтобы туда вошли те, кто у нас тут является фронтменами — Сергей Собянин, Другие — этого вакцинирования обязательного чудовищного принудительного. Типа прогрессивные и либеральные, которые слышат, как там в мире, в большом человечестве на самом деле надо действовать, надо вакцинироваться. Это ложь. И это обман народа.

Реально их система здравоохранения — это не система здравоохранения, а это система зарабатывания за здоровье либо за счет прямых денег граждан, либо за счет субсидирования государства, либо за счет завышения и монополизации цен на лекарства, либо за счет того, что один производителей лекарств ты на рынок пускаешь, других не пускаешь. Эта ситуация с онкологией чудовищная, и она показательная.

О.Журавлева― Историю с Дарьей Сменовой вы знаете, которая выходила с плакатом к Минздраву «Хочу жить», когда ее препараты престали предоставлять заграничные.

М.Шевченко― А это тоже, по-моему какая-то форма онкозаболевания.

О.Журавлева― Это тяжелое легочное заболевание, но ей предоставляли как раз отечественные дженерики. Вот сейчас она умерла от коронавируса, имея практически уже долю легких.

М.Шевченко― А мы говори про то, что есть онкобольные, которые должны получать лечение в нормальном обществе, стабилизирующее лечение. Есть сердечники, есть люди с тахикардией.

О.Журавлева― Есть еще орфанные заболевания, с которыми вообще все плохо.

М.Шевченко― И этих людей гораздо больше, чем больных с коронавирусом. И такое ощущение, что их лечение просто прекратилось, что все деньги брошены сейчас…

О.Журавлева― Очень многое и не началось.

М.Шевченко― На перемалывание этого огромного денежного пузыря, который возник в контексте возможности его адаптировать на фоне лечения от ковида, вакцинации и всего остального. Получение денег за каждого ковидного больного. Одновременно они мечутся между статистикой, которую они не могут показать реально — потому что мы так и не знаем, сколько реально больных; кто-то нас запугивает, чтобы денег из бюджета побольше получить, кто-то хочет показать что в его регионе все разрушено, у него там повальные заболевания. Мы живем как в таком сне. Поэтому абсолютное недоверие

Когда я прохожу по Новому Арбату и шел к вам, и видел пустые кафе и рестораны, еще не так давно работающие — это же свидетельство этого абсурда и утраты рационального отношения к управлению экономикой и социальной жизнью. В метро потная толпа едет прижавшись друг к другу — это можно. На террасах люди сидят — это можно. Внутри ресторанов людей нету. И это просто полное уничтожение и разорение этого бизнеса я считаю, что это просто преступные действия. Там упала выручка на 90%. Я тут знаю грузинский ресторан очень хороший, у меня там есть знакомые. Они должны что, разоряться? У них нет террасы. На террасе сидит 5 человек. Другие рестораны. Открылся кыргызский очень хороший, еще другие. Все должны исчезнуть. Всё должно исчезнуть. Всё должно умереть только для того, чтобы где-то какой-то чиновник сказал: «Мы принимаем меры». Ни хрена они не принимают никаких мер. Абсолютная показуха.

М.Шевченко: Увольнять надо не только Кузьминова, а всю эту правящую верхушку надо увольнять

И вчера Путин я считаю, как бы вскрывал эту чудовищную показуху и нищету со всей страны. Увольнять надо не только

Кузьминова, а всю эту правящую верхушку надо увольнять. Пусть лучше сами увольняются.

О.Журавлева― С Путина тогда начинать надо. Всё как-то к этому ведет.

М.Шевченко― Путиным и закончить. Я считаю, что без серьезных социально-экономических, социально-политических перемен все это обречено на гибель. Будет узкий круг сверхбогатых людей, которые будут иметь военных наемников, их охраняющих, бюрократию, которая будет имитировать государственную деятельность. Население они сгонят в агломерации, чтобы не дай бог эти люмпены не осознали права, как это могут сделать крестьяне, рабочие или кто-то еще, чтобы они метались между желанием потреблять и необходимостью отдавать кредиты и мыслью о том, когда это все закончится, и надо ехать отдыхать, чтобы потом как раб работать. Вот во что они хотят превратить нашу страну.

О.Журавлева― Максим Шевченко со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Мы снова с вами. Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость Максим Шевченко, журналист и политик. Мы уже дошли, мне кажется, до пика нашей программы..

М.Шевченко― До «Колобка».

О.Журавлева― Практически, да, до «Колобка». Вы, кстати, про «Колобка» так и не смогли ничего…

М.Шевченко― А вы не спрашивали.

О.Журавлева― Да, это вы сейчас сами вспомнили. Вы просто следили за выступлением президента. Странно, что пропустили «Колобка», как это можно?

М.Шевченко― Я был так потрясен бананами и морковью…

О.Журавлева― А Троицком вы не были потрясены? Что никто не знает, что в Москве есть Троицк — это территория Москвы.

М.Шевченко― Я честно скажу, пусть меня как угодно заплюют, я тоже думал, что Троицк — это Подмосковье. Я не знал, что это территория Москвы. Ну, Троицк — это самое безобидное. Еще раз говорю, мне даже не поведение Путина. Я считаю, что он просто был поставлен сознательно теми, кто готовил эту пресс-конференцию, в эту унизительную для себя ситуацию.

О.Журавлева― Мне кажется, что он всегда в такой ситуации.

М.Шевченко― Нет. Это абсолютно эксклюзив был, что было в этом году. Это была просто демонстрация. Эти пальцы над клавишами, которые как бы… которые сейчас все обсуждают.

О.Журавлева― Порхают.

М.Шевченко― То есть там столько ляпов, которые я не назвал бы ляпами…

О.Журавлева― То есть под него кто-то копает.

М.Шевченко― Я не исключаю, что есть серьезное лобби во власти, которое постоянно хочет представить его таким странноватым дедушкой.

О.Журавлева― Есть две версии. Либо это, действительно, дедушка со странностями, и его пытаются держать в рамках, либо кто-то хочет его продемонстрировать.

М.Шевченко― Вот пресс-конференция в Женеве которую он сам, видимо модерировал и подготовил, не показала, что он дедушка со странностями. Там выступал сильный и внятный человек, с котором мы можем не соглашаться и не согласны во многом, но когда он сам берется за что-то, за какое-то публичное выступление — вот международная политика, — то здесь совсем другое дело А здесь мы видели другого Путина, который был в Женеве. Два разных человека.

О.Журавлева― Это домашний. Это Бунин в халате такой вариант.

М.Шевченко― На печке. Печка, «Колобок», видите, там такие русские темы пошли… «черенькие».

О.Журавлева― Обещал статью про войну написать большую.

М.Шевченко― Он про Россию с Украиной, по-моему, обещал статью написать.

О.Журавлева― Его волнует вообще Вторая мировая война, итоги. И сегодня были подписаны уже эти законы, которые запрещают сравнивать, запрещают показывать. Нельзя публиковать нацистских преступников без упоминания о том, что это нехорошо. Какие-то такие вещи. Мне кажется, это лично тревожит президента. Это прямо его любимая тема. Это не ему подсунули. Он с удовольствием всегда об этом рассказывает, рассуждает.

М.Шевченко: Мы не Беларусь, мы гораздо более сложная система, с более сложным непредсказуемым прошлым

М.Шевченко― Мне кажется, что это попытка спрятаться. Когда люди начинают с пеной у рта обсуждать историю, это значит, что им не очень есть что сказать по поводу настоящего. Особенно властители. Власть всегда прячется за историю, за древность. Недаром перед Русской революцией в 1913 году на фоне 300-летия дома Романовых начались все эти.. На самом деле были неплохие вещи. Вот история России Сергея Федоровича Платонова была написана, допустим, новая. Или псевдорусский стиль появился. Но, это, скорей всего, начало конца, когда пытались спрятаться. Вот эта германская династия Кобургов, которая под именем Романовых или как их там звали, правила российским народом — Гольштейн… Кобурги они были, по-моему.

О.Журавлева― Гольштейн-Готторп

М.Шевченко― Что-то такое, да. Они пытались изображать из себя наследников древней Руси, которую никто не видел, не знал. Разве что Дмитровский собор можно обойти, да какие-то обломки внутри Успенского посмотреть. До Кидекша еще у нас есть где-то во Владимирской области.

О.Журавлева― В Углич съездить.

М.Шевченко― Да, послан был, расследовать одно загадочное дело — я в Углич послан был. В общем, все это они пытались спрятаться. Не помогло. Когда реальность настолько ужасна, и она как лавина, ты не можешь с ней справляться. И уход Кузьминова я сравнил бы в какой-то мере с отставкой Витте, например. Вот Витте — был последний шанс экономической либеральной реформы российской империи.

Я к Кузьминову отношусь с уважением. Моя критика, пусть он не обижается… На самом деле, считает его и Мао незаурядными людьми. Но полный провал всего, что они предлагали. Так же полный провал того, что предлагал Витте. Это привело к 17-му году. И сейчас тоже

О.Журавлева― Так это тема тех, кто предлагал решения или те кто предлагал?

М.Шевченко― Это проблема и тех и других. И всех. Верхи не могут управлять по старому, они исчерпывают схемы управления, они исчерпывают сценарии управления. А низы сначала глухо, сначала как бы невнятно, сначала на уровне «Э-э, барин, отойди! Не нужно мне от тебя милости». А потом все громче, громче — и до красного петуха. А потом приходит Ленин или кто-нибудь еще, допустим. Легальный марксист Богданов. И, как говорится, массы, глухое ворчание масс обретает контуры политической борьбы.

Вот, к сожалению, периферийные государства воспроизводят одну и ту же модель, периферийные империи. Так называемая Российская империя — колониальное приложение к Британской империи, потому что вся политика Российской империи XVII, XVIII века была в британских интересах по большому счету от войны с Наполеоном…

О.Журавлева― Я уже запуталась. В голове немцы, все в пользу Британии. Ужас!

М.Шевченко― Периферийная империя, она всегда ненастоящая. В ней выдуманная история, в ней выдуманное прожектирование. Но что в ней реального? В ней реально то, что в ней формируется правящее сословие, которое отчитывается перед своим западным, более цивилизованным, более технологичным, более могущественным патроном, если он что-то не так делает, то начинается Крымская война. Он ставит на место эту периферийную империю, показывают ее место, где она находиться должна.

О.Журавлева― Крымская война, она, кстати, напомните, с кем велась?

М.Шевченко― С Англией, Францией, Сардинией, то есть Италией и Турцией.

О.Журавлева― И все опять в британских интересах? Я просто уже запуталась.

М.Шевченко― Когда просто поставили на место, показали, что ваш Священный союз и все ваши мечты о том, что вы будете равным партнером на Востоке Европы после того, как раздавили Венгрию и все остальное, — это все ничто. Им показали, кто они такие в Крыму в 1854-55-м годах. Народ храбрец. Власть — коррупционер, которая не может даже Севастополь защитить на своей территории от десанта иностранных держав.

И периферийная империя одну и ту же модель. Правящая верхушка, которая выкачивает ресурс из-под контрольной территории, перегоняет его в более сильную технологически и цивилизационно метрополию, в центр мира. В обмен получает часть денег, но далеко не большую, достаточно существенную, и легитимность своей власти на подвластной территории. В этом суть. И это преодолевается только революцией. Другого способа нет. Национальной революцией. А в России социальная революция, она же национальная.

О.Журавлева― Объясните, пожалуйста, расшифруйте.

М.Шевченко― В ходе русского революционного движения возникла политическая нация, которой не было до этого. Именно политическая нация является субъектом истории. Эта политическая история называлась нацией советской. Она была неказистой, она многим не нравилась. Она рождалась, как любая нация, в фильме Гриффита. Видели фильм Давида Гриффита «Рождения нации»? Первый такой полнометражный, еще немой фильм. Очень жестокий фильм про рождение американской нации. Любая нация рождается в крови, в муках и в нарушениях закона…

О.Журавлева― Но сейчас-то это уже другая нация.

М.Шевченко― Сейчас никакой нации нету. Мы видели представителей, отдельные лица, население. А нации у нас нету. Сама концепция нации объявлена западными…

О.Журавлева― Бреднями.

М.Шевченко― Вольтерьянством, понимаете.

О.Журавлева― Они в школах ужасное преподают. Что вы!

М.Шевченко― Дидро, да Вольтер с Монтескье написали, что есть какая-то нация. Это либерализм, а у нас рационализм.

О.Журавлева― Вы расскажите мне, пожалуйста, во-первых, на что похоже, если вы говорите, все повторяется, — вот эти выборы, которые нас ожидают.

М.Шевченко― На «Колобок». «Я от дедушки ушел». Кто тут дедушка, не будем говорить. «Я от бабушки ушел» — тоже пальцем указывать не будет. «А от тебя — и дальше там ЦИК, администрация президента — и подавно уйду». Но кто-нибудь, да съест Колобка.

О.Журавлева― Все-таки вы готовитесь к выборам?

М.Шевченко― Конечно, я готов. Мы готовы. У нас в субботу съезд. Российская партия свободы и справедливости. Мы приглашаем журналистов «Эха Москвы» на наш съезд.

О.Журавлева― Прекрасно. Скажите другое, как вы считаете, вообще-то, выборы проведут? Мало ли? Всякое, может случиться.

М.Шевченко― Я вижу, вы не верите, что они проходят сами по себе. Я думаю, что их, конечно, проведут. Проведут — это вы точно говорите…

О.Журавлева― Там большие деньги, большие ресурсы. Вы же сами понимаете. Три дня голосования.

М.Шевченко― Их бы, конечно, никто не проводил…

О.Журавлева― Там все говорят, сушат явку, чтобы получить…

М.Шевченко― Сушат явку, но тут как раз президент возьми, да и скажи: «Хочу легитимности. Выборы должны быть легитимными». Тут у всех голова заболела, у политадминистраторов. Легитимность — это как это? Это что это? С одной стороны, мы знаем из Карла Шмитта, что суверен сам устанавливает параметры своей легитимности типа чего хочу, то и во хочу в переводе с немецкого на простой русский.

С другой стороны, надо показать, что какие-то остатки демократии даже на фоне углубления глубинности глубинного народа какой-то выбор там существует. Вот так мы и будем метаться между Сциллой нежелания что-либо менять и Харибдой показать легитимность. Где-то в этом зазоре проскочит, может быть, и Одисей на своем корабле, который Одиссей пустил перед собой. Или не Одиссей, Ясон это был, не помню, кто из них.

О.Журавлева― Неважно, кто бы ни проскочил. Вот проскочит в Думу три с половиной человека, в регионах кто-то пойдет…

М.Шевченко― Посмотрим. Сегодня надо использовать политическую систему, любые возможности, которые она представляет для возможности обращаться к сердцам и умам. Вот в чем выдающаяся прелесть «Эха Москвы»? Потому что это возможность — возможность говорить, возможность ругаться, между собой спорить. Глоток свободы во многом, один из последних, кстати. Потому что всё как бы закрывают, всё уничтожают и так далее.

Эти возможности надо использовать. Пока дышу — надеюсь. А что еще нам остается, Оля?

О.Журавлева― Просто мы еще совсем недавно наблюдали, как случилось, когда с выборами что-то пошло не так.

М.Шевченко― Ну, просто это был государственный переворот, на мой взгляд, который Александр Григорьевич организовал и зачем-то заключил всех жителей Беларуси, которые жили там в Шенгенскими визами в относительно свободной стране социальной, в такое вот странное пространство. Может быть он сейчас разморозку затеял? С Протасевичем или Сапегой.

О.Журавлева― Он затеял «Спутник» России продавать, который производит.

М.Шевченко― Может быть, и так. Мы не Беларусь, мы гораздо более сложная система, с гораздо более сложным…

О.Журавлева― Непредсказуемым прошлым и будущим.

М.Шевченко― Непредсказуемым прошлым и, на мой взгляд, достаточно предсказуемым будущим, потому что наше будущее воспроизводит ту часть нашего прошлого, которое вполне интеллектуально предсказуемо и описываемо.

О.Журавлева― Максим Шевченко, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!