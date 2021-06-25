И.Баблоян: 19―07 в столице, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», меня зовут Ирина Баблоян, это программа «Особое мнение», и сегодня со своим особым мнением политолог Кирилл Рогов. Кирилл Юрьевич, здравствуйте, приветствую вас.

К.Рогов― Добрый день.

И.Баблоян― Подключайтесь к трансляции на основном канале «Эха Москвы» в Youtube, а также в Яндекс.Эфире и увидите меня и Кирилла Юрьевича. Также ваши сообщения +7 985 970 45 45, если я успею какие-нибудь вопросы, в общем, я одним глазом буду туда посматривать. Ну, не могу спросить у вас современные реалии. Есть ли у вас QR-код, Кирилл Юрьевич?

К.Рогов: Qr―код? В смысле?

И.Баблоян― Ковидный QR-код, для посещения места общественного питания, например, или фан-зон, которые открываются?

К.Рогов― Нет-нет, у нас тут фан-зоны, в основном, в лесу, и там не требуется.

И.Баблоян― Вы, наверное, слышали, что РСПП и независимые профсоюзы высказались о том, что нужно вакцинировать всё взрослое население. Согласны вы на такие крайние меры?

К.Рогов― Теперь все бежим впереди паровоза. Всё это выглядит, конечно, очень непрезентабельно и нелепо. Столько месяцев не раскачивались, а теперь, значит, хватились и вот скачем как, не знаю, козлики какие-то. На самом деле, ситуация довольно сложная и у неё длительная история в этой ситуации. Возможно, что сейчас российские власти столкнутся с самым большим кризисом в своих ковидных, антиковидных политиках. Корни этой ситуации находятся ещё в осени прошлого года, когда российские власти не стали объявлять второй локдаун и второй карантин. В сентябре-октябре начался рост заболеваемости, и в конце осени большинство стран пошли на вторые сильные ограничения, на второй пакет сильного ограничения – и просидели зиму и до весны под сильными ограничениями, дождавшись вакцины. А Россия в этом смысле в это эпизоде уже второй волны коронавируса перешла в разряд развивающихся стран и стала поступать как поступают, в основном, развивающиеся страны. В чём состояла эта стратегия? Карантин, жёсткие меры не объявлялись. Карантина не было, потому что всплеск заболеваемости был очень значительный в конце года. Не объявлялся карантин, как я понимаю, преимущественно по экономическим соображениям. Если за год второй раз сажать всех на жёсткий карантин – это требовало раздачи денег населению, большие меры поддержки бизнеса и экономики, и правительство не хотело на это идти. Поэтому возникло такое согласие. И население не очень хотело в конце 20-го года, когда началась сильная волна. Были тревоги, было недовольство власти, но в целом, эмоции за новый карантин не было. И власть, и население заключили как бы такой договор: «Мы не замечаем высокую смертность, официальная смертность у нас невысокая. Мы не объявляем карантина, справляйтесь как можете, кто умрёт — тот умрёт, кто выживет – тот выживет. И российское население тоже приняло эту игру и эту стратегию. Из этого, в частности, следовало очень простое следствие, что европейские страны сидели на жёстком карантине и очень ждали вакцину, чтобы это всё закончилось наконец-то. Здесь не было особого коронавируса, не было особой пандемии. Нет карантина, особо чего вакцины-то ждать, тем более, что она у нас есть с самого начала? И вот здесь мы въехали в эту специфическую ситуацию, что вакцина есть, но никто ей не прививается. И так как бы это вяло развивалось, и власти в общем-то не демонстрировали особого интереса к тому, чтобы заставить всех прививаться, пока вдруг не обнаружилось, что надвигается третья, очень мощная волна. По всей видимости, её мощь не был спрогнозирована правительством, и что вообще никто к этому не готов, что это немножко мутировавший штамм, что он сильнее задевает более молодые когорты, и вообще ситуация очень тревожная. И тут все бросились всех заставлять, вакцинировать, и первое, с чем мы сейчас столкнёмся, и местами сталкиваемся – с тем, что вакцины не хватает, что, в общем, естественно, когда вы пытаетесь сразу всех одновременно вакцинировать, то у вас не хватит никаких вакцин. И всё это вместе складывается в картину такого изрядного идиотизма, в котором, конечно, всё: и шапкозакидательство, и наплевательство реальное по отношению к жизням людей, и нежелание тратить деньги на своих людишек, потому что они нужны на более важные вещи – всё это здесь в таком приятном комплексе, и всё это такая картина путинского менеджмента.

И.Баблоян― А с чего вдруг их стали волновать люди? Почему сейчас вот они решили хоть какие-то меря принять?

К.Рогов― Потому что больницы переполняются. Самым тревожным для всех правительств является момент, когда оно не может предоставить медицинской помощи людям, которым она необходима – и тут у людей действительно начинается истерика по этому поводу. Поэтому всегда, на протяжении всей пандемии главным показателем и ориентиром для властей была заполненность этих самых больничных коек и наличие свободных мощностей. И как только они подходят к угрозе нехватки больничных мощностей, это для них очень стрессовая ситуация, сразу начинаются видео и фотографии с людьми, лежащими на полу, с машинами, стоящими в часовых очередях у больниц, машинами скорой помощи. И это производит очень сильное впечатление, вот этого впечатления им не надо, они стараются его купировать, сейчас это вот начинается истерика.

И.Баблоян― Я правильно понимаю, что это в большей степени не недоверие к российской вакцине, а такое вот – ну зачем, в принципе, мы же и так нормально живём?

К.Рогов― Да, там сложились несколько факторов. Во-первых, вообще такое недоверие к медицине и к вакцинам вообще свойственно российскому населению. Второе – мы уже говорили, не было карантина и не было ощущения, что вот мы боремся с болезнью всей страной, как это было в европейских странах, то и вакцинирование – к чему оно? И как-то так фиолетово. Ну и фактор недоверия, конечно, тоже есть, хотя я не видел какого-то такого исчерпывающего объяснения антипрививочного массового настроения в России, но, конечно же, есть некоторый эффект – и этот эффект довольно любопытный. Вот мы говорим, и все говорят, что недоверие к вакцинам – это общий маркёр, индикатор общего недоверия к властям. Мы видим, что эти разговоры и есть недоверие к властям, но это недоверие имеет специфическую природу, не просто недоверие. Вот, например, среди моих знакомых люди, в основном, не доверяют властям, они поддерживают борьбу с коррупцией, которую ведёт Алексей Навальный, они не доверяют Владимиру Путину, но они, в основном, вакцинируются. У них как бы такое рациональное недоверие к властям и рациональное доверие к вакцине. Есть другой тип недоверия к властям, который имеет такую мифогено-конспирологическую природу. И у нас довольно большая часть населения пребывает в пространстве мифологически-конспирологических нарративов. Более того, часть этих людей, которые пребывают в этом пространстве, они доверяют властям в их мифологических и конспирологических нарративах. Но как бы это доверие конспирологическое, которое в данном случае не работает, потому что в конспирологических нарративах вакцина – это важный элемент конспирологического нарратива, это явно тебя хотят чипировать, что-то такое подменить в тебе. Есть здесь люди доверяющие власти и не доверяющие власти, но и доверие, и недоверие у них находится в рамках конспирологического нарратива, поэтому аргументация властей не работает для них. Если вы придумали конспирологию, что надо обязательно привиться этой вакциной, потому что иначе тебя точно чипируют марсиане — то, может быть, такая обратная конспирология сработает для этой части населения.

И.Баблоян― Я вот вспоминаю, в США, по-моему, когда начали вакцинировать людей или вообще начали говорить про вакцину, ещё Дональд Трамп был президентом, и недоверие к власти было-то ого-го, а люди всё-таки вакцинируются.

К.Рогов: Российское правительство может столкнуться с самым большим кризисом за всю историю пандемии

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Да, хотя там тоже есть свои проблемы, свои интересные повороты в этом деле. Там не все политические группы одинаково относятся к коронавирусу, к вакцинам, есть важные политические маркёры в этом.

И.Баблоян― Со стороны Республиканской партии, наверное?

К.Рогов― Да, конечно, да.

И.Баблоян― Вот эти меры, которые сейчас принимают: QR-коды, по которым можно будет ходить, невозможность выйти на работу – это как-то посодействует тому, чтобы уровень вакцинации у нас вырос?

К.Рогов― Здесь есть две стороны вопроса: во-первых, как относиться к самому принципу обязательной вакцинации? Лично я отношусь к нему нормально. Если ты работник социальной сферы, если ты профессионально общаешься с людьми, если ты делаешь это ежедневно, то это вполне законное, по-моему, требование в такой ситуации, чтобы ты был вакцинированным. Это мне кажется нормальным, и не надо называть это, как у нас говорят, «принудительная вакцинация». Принудительная – у нас много чего есть принудительного.

И.Баблоян― У нас такая принудительно-добровольная.

К.Рогов― Да нет, это не принудительная, это разные вещи. Можно временно не работать с людьми и не вакцинироваться. Если вы работаете с людьми, мне кажется, это вполне законная мера и нормальная. Другое дело, мне кажется, что вот этот вот аврал – мы всё время видим в нём, что он результат факапов самих властей, что они сами создали эту ситуацию противоестественную, и теперь, с одной стороны, там, я сегодня читал, в Башкирии объявили, что с такого-то дня все должны быть вакцинированы, а потом обнаружили, , что вакцины нет в республике. И теперь надо отменять это правило, потому что просто её нет. Я думаю, что мы сейчас с этим будем сталкиваться много, потому что никто не готов был и так вообще не делается. В течение нескольких месяцев в европейских странах и в Израиле одну категорию за другой людей постепенно прививают, а вы хотите сразу – сегодня 10%, а завтра вы хотите 50 иметь.

И.Баблоян― Честно говоря, принудительная вакцинация меня не так сильно пугает, как унижает меня, как мне кажется, моё кавказской женщины достоинство ходить в ресторан по QR-коду, что меня совсем не удовлетворяет.

К.Рогов― В Германии всю зиму и сплошь прошлое лето, входя в кафе, надо было записываться в книги, записывать своё имя и адрес.

К.Рогов: Путин получил то, к чему давно стремился – к признанию себя как наследника советского великодержавного багажа

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В Великобритании так же, на сайте надо было заполнять какую-то…

К.Рогов― Но люди как-то пережили это и чувствуют себя нормально, чувствуют себя более свободными людьми, чем мы тут. Свобода – она не в том, чтобы иметь возможность не записываться куда-то, она в других местах располагается. А вот тут нам совершенно плевать, что тут нас обобрали, деньги на коррупцию сколько-то там истратили, борьбу с коррупцией объявили экстремизмом, выборов никаких нету, и нас это не волнует – а вот наше достоинство страшно унижает необходимость записаться или там QR-код.

И.Баблоян― Вы сами упомянули выборы, которые не за горами – в сентябре. Как эта ситуация ковидная повлияет на них и повлияет ли вообще?

К.Рогов― К сожалению, у нас в России выборы «за горами», а то, что будет происходить в сентябре – это особое такое событие. Посмотрим ещё, как будут развиваться взаимоотношения властей и населения на этой ковидной линии фронта. Я уже сказал, что нельзя исключать, что российское правительство может столкнуться с самым большим кризисом за всю историю пандемии, потому что оно не было готово к этому стечению обстоятельств. Оно не было готово к этому вот стечению обстоятельств, что они наплевательски относились к вакцинации, а тут третья волна очень мощная. Они как бы не ожидали такого разворота событий. Будем смотреть, как это будет развиваться, но здесь может быть значительное напряжение, особенно если оно будет связано с ощущением людей, что медицина не может им оказать помощи – и что очень высоко пойдёт смертность, это всё может в очень нервическое состояние привести страну. Ну как это скажется на выборах, посмотрим, как это всё развернётся. Выборы – это такое действие, специфическая процедура авторитарных режимов, у которой есть свои правила, свои законы, но которое, конечно, не имеет прямой проекции отношения людей к властям и результатов выборов. Они будут многодневные, их будут фальсифицировать. Вообще, меня вот сейчас спрашивают, какие рейтинги у «Единой России»?

И.Баблоян― Это моя любимая тема, давайте об этом поговорим. Вообще, кого это волнует – рейтинг «Единой России», кому он важен?

К.Рогов― Вы знаете, «Единая Россия» — это так называемая партия власти, особенная партия власти, которая не имеет никакой власти, она является приводным ремнём. Бывают партии власти, которые имеют власть – как бы олигархи и какие-то воротилы системы, наиболее важный бюрократический слой, корпоративные такие олигархи собираются в руководстве партии и как бы эта партия действительно правит, она выбирает какого-то лидера, участвует как-то в этом раскладе, определении политик сверху, это бывает настоящая партия власти – например, как Коммунистическая партия Китая. В России партия власти, которая является приводными ремнями, это просто мешок для сбора голосов в него, и он должен выступать приводным ремнём исполнительной власти, того лидера и олигархической группы которая сформировалась вокруг него, чтобы управлять парламентом, законодательством и региональными легислатурами, чтобы иметь такой региональный контроль, в этом определённая роль партии власти есть. Но, в принципе, она – пустышка, дымовая завеса, она – фикция. Дело в том, что электоральные успехи «Единой России» на удивление устойчивые. Ещё в 2003 году, когда партия в таком виде пошла на выборы, она получила где-то 32-33% голосов, было официально объявлено, что это 37, но это меньше гораздо, 32 или 33. Думские голосования так и проходят. Примерно треть тех, кто приходит на думские выборы, а это чуть больше 40% населения, примерно треть из них голосует за «Единую Россию». При явке примерно в 43-45%, «Единая Россия» получает 32-35%. Всё остальное – это нарисовано. Вот те, которые вы видели и «Единой России» и явку на думских выборах, и результаты «Единой России» на думских выборах, вот всё остальное – всё это нарисовано. Иногда это 6 миллионов голосов вброшено за неё, иногда это 12 миллионов голосов, но это всё уже такое рукотворно дело, поэтому её рейтинг – его нету, и никак не отразится на голосовании его отсутствие.

И.Баблоян― А зачем же они так стараются, вот эти вот 5 лиц, которые идеальны, наверное, с политтехнологической точки зрения, подобранные, которые будут вести, значит, и «Единую Россию» на выборы – зачем же они так стараются, для кого?

К.Рогов: «Единая Россия» — это особенная партия власти, которая не имеет никакой власти, она является приводным ремнём

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Я согласен, что (кто-то написал из комментаторов, очень остроумно) с политтехнологической точки зрения они идеальны – но если иметь в виду, что надо этот список продать Путину и Кириенко, скажем – потому что широкая узнаваемость этих людей – очень низкая. Лаврова с Шойгу знают, а остальные – не очень известные личности. Если вы действительно хотите получить голоса, вы на этом не проедете, их надо было сейчас безумно раскручивать, но этого не происходит. А так это не очень известные люди, и, в общем, непонятно, ну это только вот такой вот «вот посмотрите, какой у нас хороший списочек, и женщины есть, и врач…»

И.Баблоян― И дети, и образование – всё вам.

К.Рогов― Такой должен быть, как и последние речи, обращённые к населению, Владимира Путина, они выдержаны в таком милитаристско-гуманистическом духе, что для нас главное – женщины, дети, образование, здравоохранение, ну и, конечно, будем ракеты делать, побольше нового типа оружия, чтобы противостоять америкосам и Западу. Ну и примерно такой список, он так и написан под копирку: здесь гуманизм, здесь ракеты, здесь жёсткий ответ Чемберлену, вот вам наше послание. И врач – боремся с коронавирусом, успешно.

И.Баблоян― Ну и обидно как-то, хотя, может быть, не обидно, может быть, наоборот это хорошо, что там нет Дмитрия Анатольевича Медведева, например, нет Мишустина

К.Рогов― Какая разница, что Дмитрий Анатольевич… А что вам Лавров – чем Дмитрий Анатольевич Медведев лучше или хуже Лаврова? Или Шойгу? Нет никакой разницы.

И.Баблоян― Просто все говорят про невероятный антирейтинг Дмитрия Анатольевича Медведева – а он действительно, антирейтинг, такой высокий?

К.Рогов― Дмитрию Анатольевичу Медведеву не повезло. Его не любят как либералы, так и силовики, и в такой ситуации выжить на политическом Олимпе российском практически невозможно. Но действительно так сложилась его судьба, что он был Путиным выставлен местоблюстителем этого самого кресла президентского на 4 года, Путин как бы его подтолкнул, выставил в роли такого либерала, более либерального, чем Путин. У него было несколько аспектов, почему нужно было так сыграть. Во-первых, это было лучше для его признания международного. Во-вторых, он был в конфликте с самого начала с силовиками, которые его не признавали как высокую такую величину…

И.Баблоян― Не авторитетным он был для них

К.Рогов― Да. И это важно было для Путина, чтобы сохранить основные рычаги власти в своих руках – что либерал будет неприемлем для силовиков, и ничего у него не получится – не сможет перехватить власть, если захочет. Но его либеральная повестка оказалась сильнее него, и мы знаем, что в последние годы подняли голову всякие модернизационные элиты, продвинутая городская молодёжь, «Свобода лучше, чем несвобода». И в результате, когда Путин задумал возвращаться, оказалось, что есть некая угроза с этой стороны. Вот протесты 11-12 года обозначили эту угрозу. Ну после этого уже судьба Дмитрия Анатольевича была незавидна, потому что понятно было, что Путин и силовики не простят эту угрозу, которую он невольно создал, ну и дальше, в общем, не знаю – можно не думать о нём.

И.Баблоян― Уж простите мне мою наивность, но, думаю, многие вспоминают времена президентства Дмитрия Медведева как уже лучшее, что было за последнее время.

К.Рогов― Безусловно, это было, было лучшее, потому что это был последний период как бы выхода, подъёма, экономического роста. Это был послекризисный отскок, последние всполохи экономического роста, это было более либеральное время, и после него начался вообще такой радикальный кошмар с Крымом и со всем прочим.

И.Баблоян― Это особое мнение политолога Кирилла Рогова, мы сейчас прервёмся на несколько минут новостей и рекламу, продолжим буквально через 4,5 минуты.

НОВОСТИ

И.Баблоян: 19―34, радиостанция «Эхо Москвы», «Особое мнение». Меня зовут Ирина Баблоян, политолог Кирилл Рогов со мной на связи. Кирилл Юрьевич, давайте мы ещё очень коротко про выборы, и к международной повестке перейдём с вами. Ну вот съезд коммунистов прошёл, там, значит, развели Бондаренко с Володиным по разным округам, чтобы они как-то не оказались в одном округе, Грудинин вернулся. Это что-то неожиданное такое, для чего?

К.Рогов― Ну я как-то не слежу за всей этой такой камарильей, это, конечно, имеет какое-то отношение к политике, но слабое. У властей здесь очень важная задача, им нужно, чтобы все остальные партии были так же непривлекательны, как и «Единая Россия» и не выделялись. Они очень боятся протестного голосования, которое может случиться, особенно если плохо пойдёт нынешний раунд пандемии и борьбы с ней, и поэтому очень важно, чтобы были какие-то такие достаточно замшелые и предсказуемые личности, которые представляют КПРФ, главным образом. Ну вот моё понимание такое примерно. Там, насколько я понимаю, есть какой-то такой инновационный проект в сфере «Справедливой России», и власти хотят добавить такого комсомольского задора в право-националистическом спектре, потому что им важно эту риторику гальванизировать, антизападную, националистическую, это они хотят всё немножко, чтобы это звучало посильнее, и перебивало эту повестку, создавало конкуренцию повесткам Навального. А КПРФ должна слиться с фоном леса.

К.Рогов: Медведеву не повезло. Его не любят как либералы, так и силовики. Выжить на политическом Олимпе невозможно

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Грудинин – на нём, если не ошибаюсь, висит уголовное дело, ещё не решён вопрос

К.Рогов― Так у нас как бы, на ком не висит уголовное дело, вопрос вообще такой технический. Хорошо, висит уголовное дело – будет хорошо себя вести.

И.Баблоян― У меня буквально перед вами Илья Яшин был в эфире, и я спросила его – его не пускают на выборы потому, что он причастен к экстремистской организации, но он ещё занимает пост главы муниципального района. Как это вообще соотносится всё в голове?

К.Рогов― Вообще это, конечно, дикое безобразие – у нас в Конституции написано, не могут избирать и быть избранными люди, признанные недееспособными судом и находящиеся в местах лишения свободы. Больше никаких Конституция не признаёт поводов для отказа человеку в праве избираться. Всё остальное является грубым нарушением базовой конституционной нормы, даже если вставлены в задних частях Конституции какие-то нормы, если в Законе о выборах сказано, что если вы были судимы, вам нельзя столько-то избираться или столько-то – всё это грубое нарушение Конституции, абсолютно неконституционная норма. И да, мы живём в ситуации, когда наши люди, которые называются властями, те, кто контролирует силовые органы, это, в общем, главный механизм их легитимации, они постоянно нарушают российскую Конституцию. Вот такая ситуация.

И.Баблоян― Давайте, у нас осталось меньше девяти минут, перейдём к международной повестке. Заговорили о саммите ЕС-Россия, Франция, Германия – вдруг новой любовью, что ли, воспылали. С чем это связано? Или это так кажется, видимость такая?

К.Рогов― Тут такая для меня странная, удивительная ситуация, она спровоцирована администрацией Байдена. Это какие-то метания и шарахания, вместо того, чтобы держать… У Байдена была предвыборная платформа, в частности, и предвыборная позиция в отношении России, она была очень жёсткой. И он на этом шёл, это тоже был такой антитрампистский элемент его предвыборной программы – жёсткая позиция, разговор с позиции силы, не вступать в доверительные разговоры, и эта позиция сохранялась, когда Байден уже стал президентом, и она проявила себя в знаменитом эпизоде с тем, что он сказал, что считает Путина убийцей. Но потом эти его слова вызвали кризис, международный кризис в отношениях, кризис российско-украинской границы, такую мощную эскалацию напряжения со стороны России они спровоцировали, и тут американская администрация стала переобуваться и находить какие-то новые стратегии. В общем, у меня лично саммит женевский оставил некое недоумение, что произошло. Во-первых, если анализировать его фактические итоги, то фактические итоги — могут быть закрыты какие-то итоги переговоров, которые мы не знаем.

И.Баблоян― Наверняка.

К.Рогов― Что там Байден сказал Путину и потом объяснил, что мы посмотрим полгода, как Путин – понял или не понял. Мы не знаем про это ничего. Если говорить о видимых результатах – главный результат заключается в следующем: дело в том, что предыдущие американские администрации с 14-го года, с того момента, как началось резкое обострение отношений, постоянно говорили, что это не новая Холодная война. Они постоянно настаивали на этом, и этим они пытались указать, что они не видят в Путине как бы правопреемника той великой сверхдержавности, которую представлял из себя Советский Союз, что ситуация совсем другая, и нет никакого биполярного мира – и не будет, поэтому это не Холодная война. Этот саммит был в Женеве обставлен абсолютно в антураже Холодной войны. Сама Женева, где происходили напряжённые переговоры советско-американские, разговор в большом и малом составе – потому что известно, что ничем не кончится, никакого результата не будет, надо выдержать вот эту вот картинку как в большом составе, в малом составе переговариваются, потом выходят и все остаются при своих. Это такой классический антураж Холодной войны, и в этом смысле Путин получил то, к чему он давно стремился – к этому признанию себя как такого наследника советского великодержавного дипломатического и военного багажа. И он получил эту картинку, он получил этот антураж. При этом, в чём пока стратегия администрация Байдена, мы пока не понимаем. Есть какие-то намёки на то, что Путина очень быстро хотят переманить от китайцев и уговорить его, чтобы он не блокировался с китайцами. Это выглядит, на мой взгляд непрофессиональный, я не международник, как-то довольно нелепо и грубо всё, на живую нитку.

И.Баблоян― То есть, грубо говоря, проще дружить с Россией против Китая вместе?

К.Рогов― Да. Идея такая, что у Запада есть как бы стратегический противник, конфликт с которым назревает, и это, безусловно, Китай, а не Россия. И здесь нужно попробовать Россию оставить на своей стороне, поскольку сейчас Россия проводит про-китайскую внешнюю политику. Всё, что делает Россия, у всего есть один бенефициар – это Пекин, у этого конфликта. Опять же, выгодно, что есть конфликт, когда не он атакует США, а кто-то делает это за него, заведомо слабый противник, но Китай получает свободу манёвра. И вот есть возможность перетащить Россию на свою сторону быстренько – так выглядели некоторые посылы и некоторые заходы американской администрации в Женеве. Повторюсь, что это на меня производит впечатление грубого и неуклюжего движения, которое вряд ли будет иметь успех в таком формате, и, на мой взгляд, это как бы стратегия администрации американской в отношении Путина – находится в колебаниях и в каких-то внутренних противоречиях.

И.Баблоян― А что касается Германии и Франции?

К.Рогов: Власти нужно, чтобы все остальные партии были так же непривлекательны, как и «Единая Россия» и не выделялись

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Неожиданно Европа тоже решила включиться в этот не очень пока понятный стратегический замысел, тоже попытаться вспомнить, увидеть во Владимире Путине хорошего парня, с которым можно разговаривать. Но вот пока это не получилось. В общем, самым парадоксальным образом считалось, что во времена Трампа внешняя политика американской администрации и Европы очень расходились, были трения, а сейчас Байден сумеет общий фронт такой создать внешне-политический вместе с Европой. Но пока мы видим, что в самой американской администрации, кажется, нет общего понимания, какие должны быть контуры у этого общего фронта, и эта растерянность и такая неопределённость, метания – передаётся и в Европу. В Европе мы видим раскол, потому что часть европейских стран заблокировали эту мысль, это решение, потому что они сказали: «А что произошло? Ничего не изменилось, с какой стати мы раньше не встречались с ним с 14-го года, а сейчас встречаемся?» Мы видим, что такой кризис внешне-политической стратегии Запада, как мне представляется, не преодолён и здесь какое-то ещё понадобится время, чтобы они на чём-то определились.

И.Баблоян― У нас буквально минута до конца эфира. Вам не кажется странным, что эта инициатива как раз от Германии исходила? Как-то они быстро забыли про Алексея Навального?

К.Рогов― Ну да, это тоже на меня произвело впечатление вот этой ошарашивающей поспешности. Этого даже не было – вот Байден встретился, давайте и мы встретимся. Выглядело странно, что Ангела Меркель под конец своей карьеры, на последнем витке допустила какой-то невыразительный жест, который вызывает недоумение.

И.Баблоян― Хотела спросить про будущую «Прямую линию» Владимира Путина. Как вы думаете, она ему вообще интересна или он её делает с жутким трудом, страдая?

К.Рогов― Он делает это, наверное, с трудом, но она для него важна — раньше Владимир Путин умел легко ловить такое настроение обывателя и влиять на него, как бы подавать себя обывателю. Сейчас он ограничился только возрастной аудиторией, молодые аудитории – он не достигает до них, но ему явно нужна поддержка, потому что чувствуется, что поддержка внутри страны у него падает, это по разным показателям видно, и ему это неуютно, он будет пытаться это исправить…

И.Баблоян― Тем более, перед выборами грядущими.

К.Рогов― Не думаю, что это на выборы как-то повлияет, потому что как мы говорили, результат будет таким же. Около 40% голосуют, треть из них бросает за «Единую Россию», остальное рисуют.

И.Баблоян― Спасибо большое, это был политолог Кирилл Рогов, до свидания