М. Курников― Здравствуйте. В эфире программа «Особое мнение». Напротив меня в студии – Виктор Шендерович. Здравствуйте.

В. Шендерович― Добрый день.

М. Курников― Давайте начнем все-таки с невиданного гуманизма, который проявил следователь. Он предложил поторговаться. И предложил Ивану Сафронову признать вину в обмен на звонок матери.

В. Шендерович― Ну узнали. 2018-й свежий пример того, что мы имеем дело с бандой. Это не имеет никакого отношения ни арест Сафронова, ни его, то, как ведется его дело. Это не имеет никакого отношения просто к закону. Эта банда по законам бандам, по понятиям, которые в этой банде — он нормально поступил. Мог бы и бритвой по глазам – как сказано. А он вот можно договариваться. Закона нет. Мы это знали до этого. Еще одно подтверждение. Удивительно, я даже не знаю, что тут комментировать. Если бы пришло сообщение, перед эфиром сказал, что есть такое сообщение, я пропустил. Отпустили. Закрыли дело. Наказали того, кто завел это дело. Где-то на коллегии прокуратуры сказано, что недопустимо… Ну и так далее. Это было событие. Это означало бы, что шестерни начали и вдруг один раз почему-то как в случае с Голуновым чуть-чуть повернулись в другую сторону. И мы бы начали гадать, что же это означает. Мы бы начали говорить: оттепель, оттепель. Каждый раз, когда температура в морозильнике повышается на один градус, мы говорим «оттепель, оттепель». Ничего не случилось. Это не новость. Это просто очередной пример той «малины», в которой мы существуем.

М. Курников― Но может быть следователи везде такие.

В.Шендерович: Каждый раз, когда температура в морозильнике повышается на один градус, мы говорим «оттепель»

В. Шендерович― Нет, следователи разные. В следователи идут люди. А дальше вопрос системы, нормы. Какая норма. Я представляю судьбу английского, немецкого следователя…

М. Курников― По фильму скорее, никогда не попадал в руки американских следователей, но они могут себе такое позволить, судя по кино, по крайней мере.

В. Шендерович― Послушай меня. Я не большой знаток юриспруденции американской. Видимо, есть какие-то процедуры, видимо, они есть у нас. Сотрудничество в обмен на. Но не в обмен на звонок матери. Нет. Трудно себе представить, что было бы этом, то есть легко себе представить. Его бы сегодня не было. Они сегодня бы извинялись, объяснялись. И так далее. Чего мы будем сравнивать.

М. Курников― Вспомните тот же Шовин, который задушил Флойда тем, что стоял на нем коленом.

В. Шендерович― И?

М. Курников― Система не очень, на следующий день она его не сдавала.

В. Шендерович― Секундочку. Как только это стало достоянием гласности – о! — немедленно пошел тот процесс…

М. Курников― Общественного возмущения. Который привел…

В. Шендерович― О чем мы спорим?

М. Курников― А нет у нас общественного возмущения.

В. Шендерович― Секундочку, об этом и речь. Создана система вакуумная, где общественное давление исчезло. Инструменты общественного давления, обратной связи. Мы об этом каждый раз говорим на новых примерах. Тут не о чем спорить. То, что сама любая бюрократическая система была бы рада закупориться, любая в любой стране и чтобы ее никто не трогал и чтобы они сами определяли правила. Но правила на других территориях – законы называются – они устроены таким образом, что у бюрократии нет возможности закупориться. Ни убежать от ответственности, ни окопаться у власти, ничего не сделаешь со свободными СМИ, ничего не сделаешь с независимым правосудием. Со свободой слова. С разделением властей. Поэтому в самых запущенных случаях в демократических странах, самые запущенные случаи заканчиваются скандалами и сменой той или другой администрации. В случае с Гуантанамо пошел вон министр обороны. Кто-то пошел под суд. Колом вниз рейтинг Буша. Буша переизбирают. Вот как вертятся эти шестеренки в какую сторону. Естественным образом. То, что злоупотребление есть в любой бюрократической системе тем более силовой, — разумеется. И, разумеется, американские какие-нибудь особисты были бы очень рады, чтобы у них не было общественного контроля. Чтобы им не мешал по понятиями, по их внутренним каким-то понятиям, которые наверное существуют. Но депутатский контроль, сенатский контроль есть. СМИ есть. И напоминаю, любимый пример, как раз с Гуантанамо – журналисты, которые раскопали и вытащили на свет этот скандал – получили Пулитцеровскую премию. А все виновные пошли под суд, в отставку и так далее. А те, кто это раскопал – получили Пулитцеровскую премию. Сравните это с судьбой тех, кто раскопал сюжет с убийствами в Чечне. Единственный осужденный за убийства в Чечне — Лапин. Позывной кадет. Кто вытащил на свет божий это дело и не позволил это затоптать? Имена: Станислав Маркелов, Анна Политковская, Наталья Эстемирова. Точка. Один осужденный на десятки тысяч измученных погибших. На фильтрационный лагерь «Чернокозово». Ну второй Буданов был, если помнишь. Но это немножко особый случай. Тоже Политковская. Они убиты. Просто убиты. И вот судьба журналистов. Это система.

М. Курников― Буданов тоже, кстати, убит.

В. Шендерович― Вот как работает система в одну сторону и другую сторону.

М. Курников― Сегодня Чечня уже другая. Сегодня Рамзан Кадыров снова разговаривал с Владимиром Путиным и, видимо, снова будет избран главой республики.

В. Шендерович― «Избран» — как-то здесь не очень смотрится. Его «малина» назначит этого пахана на эту территорию. Отлично. Старший пахан назначил смотрящего за территорией. Который его устраивает. Притом, что это самый жестокий пахан, притом, что он убийца. Что один, что другой, тут все свои. И мы же говорим о системе. А не о людях. Вот это произошло и он, ты сам сказал, видимо, будет.

В.Шендерович: Парламент – лишнее слово. Мы живем в мире фикций. Реально только «малина»

М. Курников― Все-таки выборы должны пройти.

В. Шендерович― Выборы все-таки. Это уже существительное. Тоже совершенно излишнее. Не будет этого ничего. То есть, как это назовут, мало ли как это называется. Это также называется где угодно. В любом Сомали также называется.

М. Курников― У нас в некоторых регионах парламент избирает.

В. Шендерович― Это неважно совершенно. Парламент – лишнее слово. Мы все время употребляем западную терминологию. СМИ – говорим, парламент, выборы, общественный контроль. У нас есть и общественный контроль. Общественная палата есть какая-то. Ты давно слышал что-нибудь про Общественную палату.

М. Курников― Периодически слышу.

В. Шендерович― Чего-то говорят. У нас все это как бы есть. Мы живем в этом мире. Фикций. Реально только «малина». Реально только насилие. И эффективно только насилие в этой «малине». Потому что это их главная задача. Остаться у власти и ликвидировать всех, обезопаситься от того, чтобы их от этой власти, от этой кормушки оттеснили, а потом и наказали. Они не могут уйти от власти. И в том, что касается того, чтобы остаться у власти – они чрезвычайно эффективны. Во всем остальном, когда мы говорим, что власть не эффективна в области борьбы с коронавирусом – так они не для этого. Им по фиг сколько нас помрет. Им не по фиг только одно – чтобы мы вдруг на них не озлились по-настоящему. Этот глубинный их так называемый народ. Чтобы бунта не было. Чтобы их на вилы не подняли. Вот что их единственное волнует. А сколько помрет – ну помрет, и помрет.

М. Курников― Я думаю, что не так все цинично. Потому что они понимают, что и их может зацепить. Их родных.

В. Шендерович― Нет, это им по фигу. Прости. Путина это не волнует. Он в безопасности. В этом смысле он в безопасности. И во всех других.

М. Курников― Мишустин болел. Песков.

В. Шендерович― Не уводи темы.

М. Курников― Я просто фиксирую.

В. Шендерович― Посмотри, чем они заняты. Если хотели бы убить – убили, отсылая к цитате. Хотели бы вакцинировать – вакцинировали бы. Задача какая, почему не допущены вакцины на рынок.

М. Курников― Зарубежные.

В. Шендерович― Почему россиянам как в Сербии той же или где-то не говорят: вот вам 4 вакцины, 5 какие есть. Выбирайте. Вы взрослые свободные люди. Вот риски от прививки. Да, они есть. Да недоисследованы. Да, мы не знаем всех последствий. Но вот статистика. И вот кривая смертности прямо обратно пропорциональна вакцинации. Дорогие россияне, вы взрослые ответственные люди. Вот ситуация, вот риски. Вот все возможности вам. Вот ответы на все вопросы. Вот наша заинтересованность в вашем здоровье. Вот наказанные коррупционеры, которые под это дело себе набивали карманы и продолжают набивать под борьбу с коронавирусом. Вот наказанные негодяи, которые это использовали в политических целях. Все это обнуление. Вот номенклатура бесстыжая, наказанная, выгнанная вон. Которая устраивала парады, заматывала скамейки в парках изолентами, но при этом проводили голосование, парады. Парадные расчеты все. Толпы взаимозаражающих. Ашаны и так далее. Вот они все наказаны, вот они все выгнаны. Мы приносим извинения за появление в федеральном канале Бесогона с проповедью о чипировании. Этого больше не повторится. Те на федеральном канале, кто позволили эту ересь нести – уволены. Ну и так далее.

М. Курников― Бесогон тогда действительно убрали с телевидения и он ушел в Ютуб.

В. Шендерович― Тем не менее, наказаны эти, эти уволены. Мы выбираем, давайте выберем людей, которым вы будете доверять. Которые не будут лгать вам в глаза и попадаться. И давайте эти люди… — а дальше как на проклятом Западе, да, там тоже стонали по поводу локдауна…

М. Курников― И стонут до сих пор. И более того, говорят, с теми ограничениями, которые вводят у вас – вы выглядите как дети. Мы тут целый год так просидели и даже более жестко.

В. Шендерович― Да, только сегодня во всей Европе открыты кафе, снимаются маски. В Америке все возвращается к жизни. А власть, которая их не устраивает – они переизберут. Как в том же Израиле. Уж самый несменяемый — Беларусь. Все-таки есть, и на старуху бывает проруха. Можно переизбрать…

М. Курников― Он еще вернется.

В. Шендерович― На здоровье. Вы знаете, извини, выборов, демократических процедур. И поскольку я знаю ситуацию в Израиле чуть лучше – да, стонали и жаловалась. Но это их администрация, которую они выбрали. И с которой они в процессе обратной связи. И можно быть недовольным, можно обсуждать, можно выгонять и так далее.

М. Курников― Я не могу согласиться с вами, что им все равно, как будет распространяться эпидемия. Потому что, в конце концов, Франция закрывается. Не дай бог еще какая-нибудь страна закроется. У них, извините меня, дачи на юге Франции. Дети учатся в Англии.

В. Шендерович― Ты говоришь про другую обратную связь. Вот она может наступить в связи с санкциями, личными неприятностями. С нами обратной связи нет. Обратная связь с Байденом-то есть. Обратная связь с Европой будет. С Интерполом будет когда-нибудь обратная связь. Я надеюсь. Эту обратную связь они учитывают. И на внешнеполитические темы тоже можно потом поговорить. Но с нами никакой обратной связи нет. Единственная потенциальная обратная связь, которой они боятся – это бунт. Этого они боятся. Только в этой связи отскоком их интересует ситуация со смертностью. Они понимают, что в какой-то момент, если начнется совсем уже чума классическая, то тут вдруг проснется как всегда вместо европейской обратной связи, вот этой скучной – выборы, обсуждения, суды. Процедуры европейские. Вместо этого вступает в силу русская обратная связь, которая называется русский бунт бессмысленный и беспощадный.

М. Курников― А в 21-м веке бунты не срабатывают.

В. Шендерович― Секундочку.

В.Шендерович: Им по фиг сколько нас помрет. Им не по фиг только, чтобы мы на них не озлились по-настоящему

М. Курников― Мне кажется, они уже не боятся. Ну будет и будет. Ну подавят.

В. Шендерович― Я думаю их интересует только нахождение у власти.

М. Курников― У Лукашенко был массовый бунт.

В. Шендерович― Мы же не знаем сроков. Все это в пределах погрешности. Лукашенко уже от власти никуда. Этому тоже никуда. Этим. Понятно, что каким-то образом это закончится. А кто сдохнет раньше: ишак или эмир — понятно. По Ходже Насреддину. Это заранее неизвестно. Мы можем констатировать только, что ничего европейского ни тут, ни тем более в Беларуси не будет. И что мы гораздо ближе к Беларуси по процедурам, по тому, как сменится власть, чем к любой самой захудалой европейской стране. Это мы просто констатируем. Что в политическом смысле мы тяжелая Азия. Это уже данность.

М. Курников― Как будто бы вся Азия отсталая…

В. Шендерович― Политическая Азия. Послушай, я же не по хребту уральскому разделяю. По политическим системам. Понятно, что Япония это не Азия в политическом отношении. А Беларусь – Азия.

М. Курников― Вы сказали очень важную вещь, в той системе, что мы имеем, сила имеет принципиальное значение. Главное значение. Значит ли это, что вакцинация должна переходить на такие рельсы?

В. Шендерович― Нет. Потому что…

М. Курников― Чтобы иметь успех. Нам шашечки или ехать, грубо говоря. Вы хотите, чтобы все вакцинировались – надо силой.

В. Шендерович― Силой можно попробовать. Это единственное, что они в принципе могут. Но на местности мы прекрасно представляем. Уже появились коррупционные расценки на рынке справок. Они появятся в сутки. Если это будет запущено – на второй день в Интернете ты узнаешь, сколько это стоит и как это сделать. Немедленно. Рынок немедленно откроется. Рынок коррупции у нас очень подвижный, живой. Активный. Это немедленно будет сделано. Ничего этого не будет. Отчеты будут правильные. Они могут только как Угрюм Бурчеев — они могут только это. Тут они действительно могут быть относительно эффективны. То есть, конечно, можно построить всех бюджетников, выставить и привести и уколоть.

М. Курников― Плохо разве?

В. Шендерович― Плохо. Потому что, во-первых, это будет погружение дальше в тоталитаризм. Это будет погружение, а не борьба с коронавирусом. Борьба с коронавирусом я сказал, как выглядит.

М. Курников― То есть вы в этом вопросе на стороне Егора Бероева.

В. Шендерович― Нет. Потому что Егор Бероев… Я вовремя затормозил…

М. Курников― Он протестует против вакцинации насильственной.

В. Шендерович― Я тоже против насильственной вакцинации. На этом мое сходство с Егором Бероевым надеюсь, заканчивается. Потому что история с Егором Бероевым – это другая, не про вакцинацию. Это история про эту гламуризацию мозгов. Просто залило гламуром мозги совсем. Человек просто не понимает, что стоит, он не в силах может быть окончательно, но мог бы поинтересоваться. Что такое эта «желтая звезда».

М. Курников― Давайте может, напомним. Он надел «желтую звезду», протестуя, говоря, что вы нас метите антипрививочников как евреев в нацистской Германии.

В. Шендерович― Милый человек, конечно, запрет поужинать в дорогом ресторане, конечно, равен расстрелу во рву вместе с детьми. Или газовым камерам. Конечно, конечно. Большого ума и вкуса человека. Но это мы сейчас не говорим про вкус и ум Бероева. Это другая тема.

М. Курников― То есть он избрал неправильный метод. Язык искусства.

В.Шендерович: Это будет погружение дальше в тоталитаризм, а не борьба с коронавирусом

В. Шендерович― Я его лично не знаю. Он, наверное, неплохой человек. Он не умно поступил. Очень неумно. Точка. Забыли.

М. Курников― Но, по сути, вы согласны получается.

В. Шендерович― Я согласен с тем, что нельзя и я говорил об этом в прошлой программе, на прямой вопрос отвечая. Нет, не должно быть обязательной насильственной вакцинации. Разумеется.

М. Курников― То, что сейчас предполагается — это уже насильственная, на ваш взгляд?

В. Шендерович― Нет.

М. Курников― То есть вы согласны, например, с Песковым: хочешь работать в сфере обслуживания – делай прививку. Не хочешь – увольняйся.

В. Шендерович― Я абсолютно согласен с тем, что господин Бероев не имеет права, он имеет право не вакцинироваться. Но он не имеет права меня заражать. И быть разносчиком заразы. Его свобода заканчивается там, где она вступает, свобода любого человека там, где она вступает на территорию чужой свободы. Где нарушают чужую свободу. И у него есть полное право не вакцинироваться. Но у него нет права ходить и меня заражать. Он может сидеть у себя дома невакцинированным. Прекрасно. Я также считаю, что если он пойдет в сферу обслуживания, таксистом, то ему надо привиться. Потому что сегодняшний таксист, который не надевает маску, вот я на таком только что сюда ехал. Я его прошу надеть маску.

М. Курников― Как реагирует?

В. Шендерович― Молча надевает маску. А недовольная физиономия его меня не касается. А кто-то вступает в дебаты, получает существующую оценку или я меняю, немедленно выхожу из автомашины.

М. Курников― Он вам теперь тоже…

В. Шендерович― Мне совершенно неинтересно его мнение по этому вопросу, если он таксист. Если он биолог, бактериолог, медик – мне интересно его мнение по этому вопросу. И мнение совершенно очевидное профессионально высказано. Это другая тема. Я ее уже задевал немножко. Что мы мало знаем о последствиях вакцинации. Что естественно есть какие-то вещи, которые будут, уже вскрываются, с тромбозом в Израиле и так далее. У одной вакцины такой… Мы не знаем, до какой степени, надо ли потом, у кого-то есть иммунитет, у кого-то нет. У кого-то держится, у кого-то нет. Много загадок. И личный выбор всегда остается за человеком. И один мой близкий человек не прививается, потому что так считал для себя, что риски прививки в его случае выше, чем риск заболеть. Это его личный выбор свободного человека. И мы не имеем никакого права его к чему бы то ни было неволить. Это одна история. Вторая история. Есть статистика. Она ясно показывает, что размеры вакцинирования обратно пропорциональны смертности. И речь идет о сотнях в случае с большими государствами. Сотнях тысяч человек. Как в Америке. Смертей. Эта связь ясна. Значит, дебаты на этот счет обязательно нужны и они должны проходить открыто и мы должны выбирать, кого мы слушаем. Но это должны быть не Мединский, повторяю, я уже писал об этом. Мединский говорит народу, что надо прививаться. Пишет у вас на сайте. Но это же Мединский утверждал, рассказывал о подвиге несуществующих панфиловцев. О том, что пакта Молотова-Риббентропа не было. Он же. Когда он врет и почему он вдруг начал говорить правду? Как можно ему верить. Это же телевидение, которое сейчас, год назад Путин заявил о полной победе над коронавирусом. Тогда скажите, что он врал или он ошибался. Он просит извинения у вас. Вас обманывали или ввели в заблуждение. Мы просим прощения. Вот новые данные, простите нас, пожалуйста. Вот с этого момента нам можно верить. Мы сделали выводы. Никто не извинился. Почему люди должны верить этим людям?

В.Шендерович: Я против насильственной вакцинации. На этом мое сходство с Егором Бероевым надеюсь, заканчивается

М. Курников― А вы заметили уровень взаимной агрессии тех, кто хочет прививаться и кто не хочет.

В. Шендерович― Вообще уровень агрессии вырос.

М. Курников― Но по этой теме просто какая-то зашкаливающая.

В. Шендерович― По любой теме, к сожалению, зашкаливающий угол атаки и уровень агрессии. Тяжелый. Это мы вошли в абсолютную свободу слова в связи с фейсбуком, соцсетями. А вести себя не научились. То есть мы такие как есть. Не то что мы стали агрессивнее, просто стала виднее агрессия…

М. Курников― Дурь каждого стала…

В. Шендерович― Да, потому что раньше ты это делал у себя на кухне. А здесь ты можешь зайти не просто в фейсбук, а к другому в фейсбук и там наложить кучу. И заявиться со своим мнением. Это не связано прямо я думаю с вакцинацией. Что касается вакцинации, я думаю, что мы продолжим.

М. Курников― Продолжим обязательно. Сейчас послушаем новости и рекламу. И вернемся в студию.

НОВОСТИ

М. Курников― Писатель Виктор Шендерович в гостях программы «Особое мнение». Как в гостях – как хозяин здесь каждый четверг. Как дома. Виктор Анатольевич, вы всегда в этой студии в этот микрофон говорите о мощи, влиянии российской пропаганды. О том, насколько она прочищает мозги людям. И не будь этой пропаганды, по-другому может быть и жили бы. И вот мы видим, сейчас пропаганда работает на вакцинацию. А не получается. Может быть она не такая уж всесильная?

В. Шендерович― Ну вот когда доходит дело как в Книге Иова сказано – до кости, когда не про пиндосов и укрофашистов. Где радостный консенсус быстро находится. И они теребунькают такие патриотические имперские струны. Струны нашего превосходства. Но когда дело доходит до кости, когда до себя, до собственной жизни. Нет веры им. И растлевали, народ всегда был не сильно продвинутый к западным ценностям и так далее. Помнишь пугачевский бунт. Лекарей казнили тоже. Врачей. Чего-то они подливают, они, наверное, чего-то сделали. Это отношение к врачам немцев на всякий случай тоже. Немцев математиков, врачей. Ну вот этих всех. Очкастых, не наших. Классово чуждых как сказали бы на два века позже. Веры нет.

М. Курников― Тут есть какое-то противоречие. То есть вы говорите, что с одной стороны люди такие, потому что телевизора наслушались. А вот телевизор начинает говорить какую-то полезную вещь…

В. Шендерович― Их растлевали, ведь из этого же самого телевизора им про Петрика, про пояс Богородицы. Пояс Богородицы работает. Не может одновременно работать пояс Богородицы и вакцина. Не может. Надо выбирать. Если долгое время лечить поясом Богородицы, если долгое время Петриком, если долгое время перед этим Кашпировским, этим…

М. Курников― Формула воды.

В.Шендерович: Мы такие как есть. Не то что мы стали агрессивнее, просто стала виднее агрессия

В. Шендерович― Да, вот это все. Если долгое время Бесогоном лечить, я уже говорил, феномен Мединский. Они врут, а тут они говорят… От этих упырей с трудом воспринимается таблица умножения. Вот Мединский говорит, что дважды два – четыре. Э, нет, брат. Чего-то тут не так. Я гляжу в эти глаза бесстыжие, думаю, чего-то не так. Наверное, не четыре. В том и дело, они растлевают не только души, но и мозги тоже. И отношение к вакцинации, вообще к науке, кого слушаем, кого не слушаем – это уже следствие некоторого очень серьезного растления мозгов. Причем как мы видим, оно проникает, что же мы спрашиваем с глубинного народа. Вот Егор Бероев. Еще раз, если бы Егор Бероев сказал, сформулировал так: ребята, я свободный человек, дайте я сам изучу плюсы и минусы. Я сам для себя выберу. Вы не имеете права за меня решать. Я бы сказал: да, спора нет. Дальше уже вопросы вкусовые. Нет, я думаю, что тут на эти грабли и прыгнули.

М. Курников― Вот вы начали про пиндосов, как вы выразились.

В. Шендерович― Это не я. Я цитировал.

М. Курников― А я цитирую уже вас. Цитирую цитату. Надо сказать, что в последнюю неделю много международных тем. Статьи написали. Наш президент написал в немецкой прессе статью. Немецкий президент тоже высказался по поводу 22-го июня и по поводу ответственности немцев. Есть такое ощущение, что как-то пытаются наладить мосты. Вчера Ангела Меркель высказалась. Если бы не этот корабль…

В. Шендерович― Англичане гадят.

М. Курников― В итоге высказались довольно мягко.

В. Шендерович― Там смешно что. Что наши утверждали, что мы стреляли по этому кораблю.

М. Курников― Стреляли. Но не по кораблю.

В. Шендерович― А эти говорят, вы знаете, у вас какие-то галлюцинации, вы полагаете, что Крым ваш, это ваши галлюцинации, мы плаваем в украинских водах. У нас соглашение. Мы имеем право тут находиться. А остальное – ваши галлюцинации. Нам показали совершенно ясно наше место.

М. Курников― Тот случай, когда надо смотреть, что считать галлюцинациями. На бумаге галлюцинации у нас, по факту галлюцинации у них.

В. Шендерович― Нет. Они находятся на украинской территории. Продемонстрировано…

М. Курников― Согласно…

В. Шендерович― Послушай меня.

М. Курников― …тем соглашениям, у нас действует закон…

В. Шендерович― Мне плевать на этот закон, прости бога ради. Если бы я боялся этого закона, я бы сидел дома за стальной дверью. В ожидании болгарки. Плевать. Это украинская территория, международно признанная украинская территория. Наши войска там – пожалуйста, но ты же сам начал говорить. Как-то стреляем вдоль.

М. Курников― Мы мирные люди.

В. Шендерович― Да. Совершенно понятно, что нам тут дали понять, где мы находимся со своими геополитическими фантазиями. Ясно, что никто не будет там специально воевать. Но показать нам, продемонстрировать, и флот американский может зайти, и английский. И ничего делать не будем. Повторяю, дурак-дурак, а мыло не ест. И прямого боестолкновения с блоком НАТО – это только для Первого канала. Мы все будем вспоминать, как наш там облетел эсминец «Дональд Кук» наш героический СУ. Это только для внутреннего потребления. Им это рассказывать не надо. Они просто еще не навели тогда на резкость на эту шпану. Сейчас навели. И дали понять.

М. Курников― Вы знаете, как английская пресса пишет, называя политику Макрона и Меркель «политикой умиротворения».

В. Шендерович― Да, конечно. Это очень неприятные воспоминания европейские. Это цитата. Что это к Даладье и Чемберлену. Это привет туда. И это очень неприятное для Европы напоминание.

В.Шендерович: Пояс Богородицы работает. Не может одновременно работать пояс Богородицы и вакцина

М. Курников― Я думаю, что Европа уже сделала все выводы из прошлого.

В. Шендерович― Нет, если бы, Бернард Шоу говорил, что главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. И мы видим, как много времени потребовалось Западу для того чтобы навести на резкость этого. Четыре президента. Он встречался. Первый президент был в восторге. Почувствовал вкус души друга…

М. Курников― Первый был Клинтон.

В. Шендерович― Он застал. Но встречался уже с Бушем. В Любляне кажется. Вкус души друга Владимира продегустировал. Вот, кажется, они распробовали этот вкус души. Обплевались. Сделали выводы. Поэтому это происходит еще раз, демократии, что с них взять. У них процедуры, у них медленно, до них долго доходит. Но дошло. Спорить сейчас особенно не о чем. От края отползли. После встречи с Байденом. Она для этого и была, чтобы отползти от края. Вернув послов. И договориться, что прямо сейчас эти наши украинские приключения за месяц до встречи с Байденом, демонстрация готовности пойти, этот весь блеф, который был пресечен появлением американского флота у берегов Украины. Договорились. Вы поблефовали, вы показали своим, какие вы крутые. Мы договорились, что вы пошутили? – договорились. Всё. Это то, что было нужно Западу. Ему не нужна, естественно война.

М. Курников― Виктор Анатольевич, помните: а мне-то с этого что. То есть а вот нам с вами с этого как? Я имею в виду вот что ускоряет ситуацию в худшую. В тоталитарную сторону в России. Плохие отношения с Западом или хорошие отношения. Нам с вами легче будет здесь говорить, легче жить, когда отношения с Западом скорее хорошие или когда скорее плохие.

В. Шендерович― Я полагаю, что, то есть опыт предыдущих отношений показывает, что ясная консолидированная позиция Запада, враждебная не к стране, а к режиму, который высасывает эту страну и уничтожает ее – это более эффективно.

М. Курников― Ой.

В. Шендерович― Конечно. Тэтчер и Рейган оказались эффективнее предыдущих.

М. Курников― Потому что страна уже была, ресурсов не было.

В. Шендерович― Они сделали так, чтобы не было ресурсов. Рейган сказал: вы хотите гонку вооружений? – нате гонку вооружений. И мы сдохли на этой гонке вооружений.

М. Курников― Я не хочу сдохнуть.

В. Шендерович― Секундочку. Сдохли не мы, сдохла «империя зла».

М. Курников― Да. Но империя болезненно очень сдыхала. И очень многие оказались за гранью и личной жизни…

В. Шендерович― Совершенно верно, прости, это наша ответственность. Это не ответственность Тэтчер и Рейгана тогда или Байдена и Меркель или кто у них дальше будет — сегодня. Это наша ответственность. Мы довели до того, что мы в заложниках у этой банды. И особенно в этом смысле никаких претензий, какие претензии могут быть к ним. Ребят, мы будем платить по счетам. У них свои интересы. Эти интересы очень понятны. Они заморозили на грани, они не хотят войны. Они не хотят, я уже говорил, они говорят: ребята, либо вы исправляете ошибки, признаете ошибки, что-то меняете у себя. Либо мы вас просто отдавливаем на периферию. Вот Запад отдавил нас на периферию.

М. Курников― Ничего себе периферия. Байден встречается. Меркель говорит, что надо вести диалог. Макрон говорит, что надо вести диалог. Где же периферия?

В. Шендерович― Нет, периферия — кто-нибудь отменил санкции? Только вводят новые. Кто-нибудь отменил, ясно предупредили, что коррупционные запасы, что нарыли эти бурундуки у себя на Западе, что это под контролем, видимо, у западных спецслужб. В любой момент может исчезнуть. По технологиям санкции будут нарастать. Скоро нам летать тут будет не на чем. Мы в руках Запада в технологическом смысле. Полностью в руках Запада. Запад говорит: хотите гнить? – пожалуйста, мы оставляем двери открытыми. Вы можете что-то изменить, поменять и так далее. Дверь открыта. Но в эту дверь можно зайти только с другим выражением лица. Не надо в эту дверь плевать и сморкаться. Не надо хамить. Тогда может быть будут постепенно отменяться санкции, постепенно у нас появятся технологии. А так, как идет сейчас – да, поддерживать диалог. Чтобы не было кровопускания нового. Поддерживать диалог, чтобы не было большой войны. Да, конечно. Запад будет поддерживать этот диалог и правильно делает. Но ни о каком возвращении в «восьмерку» и так далее речи не идет. Это надо внятно понимать.

М. Курников― Виктор Шендерович, писатель в гостях радиостанции «Эхо Москвы».