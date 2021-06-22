А. Соломин: 17―34 в российской столице. Мы продолжаем «Особое мнение». Радио «Эхо Москвы», Ютюб-канал «Эхо Москвы» или Яндекс.Эфир в зависимости, где вы нас смотрите. Подписывайтесь обязательно на наш канал. И подписывайтесь на канал Сергея Алексашенко, нашего гостя. Ссылка есть в описании, легко будет найти.

Сергей, на самом деле, в продолжение темы просто пришел вопрос. Владимир Дед спрашивает у вас: «А почему не сделать, как в Швеции, и пенсии, и налоговую систему?» С другой стороны, действительно, есть же примеры.

С. Алексашенко― Я не очень понял вопрос. Что значит и пенсии, и налоговую систему?

А. Соломин― Я так понимаю, наш слушатель просто говорит, что есть позитивный международный опыт, иностранный опыт того, как должны быть устроены и налоговая система, и пенсии. Почему просто нельзя его взять и применить у нас?

С. Алексашенко― Алексей, во-первых, в мире есть опыт по решению практически всех проблем, с которыми сталкивалась Российская Федерация. Потому что мы хотя и самая большая страна на земле, но, в общем говоря, проблемы те же самые, которые существуют и в других странах. И большинство этих проблем уже решены. Вопрос, почему не используется иностранный опыт.

Нет, ну почему, смотрите, он активно используется. Вот Владимир Путин, например, регулярно рассказывает о том, что закон об иностранных агентах Россия списала у США, и что закон о нежелательных организациях мы тоже у кого-то подсмотрели, и что ограничения прав на митинги мы тоже где-то списали. То есть, в принципе, при желании властей иностранный опыт очень даже используется.

Но если говорить более серьезно, то любые реформы, любые изменения существующего порядка в хорошем смысле – вот мы сейчас говорим об экономике, о пенсионной системе, налоговой системе – это изменение баланса интересов. То есть что бы вы ни сделали, вы чьи-то интересы ущемляете, а чьи-то интересы поощряете.

А. Соломин― Всем не угодишь, как говорится в рекламе известной.

С. Алексашенко― Да, всем не угодишь. И дальше начинается борьба тех, чьи интересы вы ущемили. Ну, например, я считаю, что – то, что мы говорили – пенсионные взносы, социальные взносы в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, медицинского страхования – это налог на труд. И, в принципе, в экономике 21-22 века доля секторов обрабатывающей промышленности, на которой создавалась налоговая система 50 лет назад, будет уменьшаться, будет расти сфера услуг. А в сфере услуг основные издержки – это зарплата. То есть применяя единый налог достаточно высокий 20% плюс подоходный налог 13%, а еще там НДС 20% – это же все налоги на труд.

То есть вы, условно говоря, компанию «Норильский никель», у которого доля зарплаты в издержках составляет 4%, и компанию «Яндекс», у которой доля зарплаты в издержках составляет, наверное, 1⁄ 3 (33-35%), понятно, что вы дискриминируете вот ту компанию, у которой труд занимает большее место в создании стоимости.

И вот с точки зрения экономики будущего, с точки зрения интересов развития экономики России правильно снижать налог на труд. Но, защищая полностью в данном случае интересы министра финансов Силуанова, я говорю: «Окей, согласен. Но для бюджета эта процедура должна быть нейтральная. То есть, снижая налоги на труд, мы должны повысить какие-то другие налоги, чтобы бюджет не проиграл. Ну так, по-честному». И выясняется, что если мы будем повышать какие-то другие налоги, то эти налоги затронут, условно говоря, тот же самый «Норильский никель», ему нужно будет платить больше.

Ну а теперь представьте себе, кто больше влияет на позицию президента Путина – Владимир Потанин, генеральный директор «Норильского никеля», который с Путиным вчера встречался, или консолидированная и непонятная сфера услуг, в том числе рестораны, которые QR-коды. Понятно же, что сырьевики, газовики, банкиры точно совершенно Путину замутят голову. Кстати, банкиры – сфера услуг. Они в этом отношении должны их поддерживать, но побоятся, наверное.

И поэтому баланс интересов всегда сводится к тому, что мы предлагаем изменения, а те, чьи интересы ущемляются, начинают активно с этим бороться. И в этом отношении у человека или группы людей, которые принимают решения, должно быть некое стратегическое видение, некое понимание национальных интересов в долгосрочном плане. И они считают: «Окей, у нас же все благополучие российской экономики зависит от экспорта сырья. Зачем нам ущемлять сырьевиков, если после этого и экономике будет плохо, и бюджету будет плохо? Давайте оставим как есть». Ну вот так примерно идет дискуссия, почему мы не используем опыт в той или иной части.

А. Соломин― Давайте немножко поменяем тему. Еще раз напомню, что это экономист Сергей Алексашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Президент Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу. И вот мы видим на протяжении уже некоторого времени, достаточно жесткие действия в отношении оппозиционеров. Часть из них проходит по уголовным делам совершенно разным. Причем разного уровня оппозиционеры: Кетеван Хараидзе (обычный депутат Тверского района), Максим Резник (известный депутат питерского ЗакСобрания) и многие-многие другие. У партии ПАРНАС проблемы и так далее.

Вот это все коллективное действие такое? У власти просто не осталось никакого повода стыдиться? Или это объясняется какими-то другими причинами?

С. Алексашенко― Что значит причины? Причина одна – ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. Вот Кремль не скрывает своего желания оставить у власти Путина и оставить партии «Единая Россия» подавляющее большинство, 300-350 мест, чем больше, тем лучше. И здесь, как говорится, все средства хороши, потому что закон пишется таким образом, что его можно применять избирательно: кому-то создавать преимущества, кому-то можно дописывать миллионы голосов, а кого-то можно исключать из выборов.

И вот на днях появился доклад организации «Голос», которая наблюдает за выборами. По их оценкам, сегодня в России 9 или 10 млн человек лишены права избираться. То есть я к тому, что это не единичные случаи. Вот все те люди, о которых мы говорили – да, это политики; да, у них есть яркая своя позиция; да, мы о них знаем. Но, в принципе, начиная с 2010 или с 2011 года в российское законодательство вводятся многочисленные ограничения, запрещающие людям избираться, то есть ограничения пассивного избирательного права. И вот оно сегодня касается, по-моему, то ли 9, то ли 10 млн человек.

Поэтому это идет процесс. Количество оснований, количество статей Уголовного кодекса, количество законов об экстремистской деятельности и прочее растет не скажу, конечно, каждый день, но, в общем, каждый месяц, наверное, точно. Поэтому это такая целенаправленная политика властей, с тем чтобы устранить всех возможных кандидатов, которые могут помешать Кремлю выполнить поставленную задачу.

А. Соломин― Ну вот смотрите, не выглядит ли это странным? С одной стороны, действительно, кажется, что власть сделала все, чтобы не допустить вообще никакую оппозицию, реальную оппозицию я имею в виду. С другой стороны, она бросает на амбразуру самых популярных людей. Денис Проценко вошел в список «Единой России», в топ-5, в пятерку лидеров «Единой России». Дмитрий Медведев при этом не вошел. Такое ощущение, что они готовятся к какой-то смертельной битве.

С. Алексашенко― Да нет, послушайте, это абсолютно прагматическое решение. Ну вот поставьте себя на место коллективного руководителя избирательной кампании партии «Единая Россия», которая сидит в каком-то из кремлевских кабинетов. Вам так или иначе нужно составить, что называется, руководство федерального списка – те, кто стоит во главе, головка федерального списка.

У вас, очевидно, есть варианты. Вариант №1. Это должен быть один человек, которого зовут Владимир Путин. Вообще беспроигрышный вариант. Обеспечивает офигенную поддержку со стороны избирателей. Проблема только в том, что Владимиру Путину это не нужно. Он: «Да слушайте, вот идите на фиг. Не хочу. Не хочу я даже близко прикасаться к этой…». Вчера вот в партию вступил, куда-то там еще вступил.

А. Соломин― Но он же шел уже, по-моему, так.

С. Алексашенко― Это было очень давно на первых где-то выборах. Он давно уже отказался от этой практики. Он понял, что даже для его репутации лучше с партией «Единая Россия» не иметь ничего общего.

Вариант 2-й. Хорошо, у нас есть формальный лидер партии Дмитрий Медведев, бывший президент, бывший премьер-министр. Вообще лидер партии. Давайте его поставим во главе. Нет, говорят, не катит, потому что, по результатам опросов, рейтинг положительный маленький, отрицательный рейтинг большой. Он нам не добавит, а убавит.

Окей. Что остается? Давайте тогда какую-то группку собирать людей. Потому что если мы поставим кого-то одного из этой пятерки – Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецову – кого угодно, сразу же возникнет вопрос: а почему, за что этого человека так продвинули? Давайте создадим группу. Ну и естественно, когда вы создаете группу людей, которые стоят во главе федерального списка, вы объективно хотите туда поставить людей, которые будут притягивать голоса, у которых есть некий положительный имидж в обществе.

Но ведь не ставят же туда совершенно неизвестного слесаря дядю Васю, прачку тетю Машу. То есть вы можете, конечно, таких людей найти в партии «Единая Россия», но если их страна не знает, люди придут на избирательные участки и скажут: «А это кто? За кого предлагаете голосовать?»

Поэтому это абсолютно прагматическое решение – выбирать людей, которые а) известны; б) имеют сильный положительный рейтинг; в) не вызывают резкого отторжения, то есть у которых нет сильного отрицательного рейтинга. Ну и дальше, знаете, должен быть рабочий, колхозник, беспартийный, женщина, ударница, ну и так далее. Вот некие формальные критерии. Выбирается такая пятерка людей. Нормально.

А. Соломин― Вот что попрошу вас объяснить. Но ведь есть у нас среди популярных людей такие как Маргарита Симоньян, Мария Захарова, которые аудитории «Единой России» очень нравятся. Зачем нужно брать Дениса Проценко, который нравится не только аудитории «Единой России», но и аудитории условных сторонников Навального он тоже многим нравится?

С. Алексашенко― Это ж хорошо, когда вы можете найти такого человека, которого вы или у, или ку убеждаете пойти с вами на выборы. И дальше он будет решать, хочет он стать депутатом, не хочет он стать депутатом. То он говорит: «Я буду»… Можно подумать, это от него зависит, станет он депутатом или нет. Партия скажет «пойдешь в Думу» – пойдет в Думу, партия скажет «останешься на своем рабочем месте» – останется главврачом в больнице.

Это ж замечательно. Это нормальная политическая технология пытаться оттащить голоса у своих конкурентов. Поэтому появление Дениса Проценко – да, конечно, это технологически сильный ход, потому что я думаю, что у этого человека отрицательный рейтинг или антирейтинг близок к нулю.

А. Соломин― А его согласие – ошибка, как вы думаете? У нас просто мало времени.

С. Алексашенко― С моей точки зрения, с точки зрения его жизни это большая ошибка. Ему это будут помнить всю жизнь, что он променял свою репутацию достаточно хорошую на такое сомнительное политическое решение. Но уже были такие случаи, когда известные люди по каким-то причинам соглашались на предложение Владимира Путина, после чего у них в жизни возникали разные сложные ситуации.

А. Соломин― Экономист Сергей Алексашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Это была программа «Особое мнение». Сергей, спасибо вам большое.

С. Алексашенко― Алексей, спасибо.

А. Соломин― Впереди у нас «Рикошет», в котором мы как раз поговорим о докладе «Голоса» о том, что 9 млн человек в России оказались лишены пассивного избирательного права.