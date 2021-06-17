А.Плющев― И сегодня в программе «Особое мнение» — журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер!

М.Шевченко― Политик и журналист Максим Шевченко. Добрый вечер, Саша!

А.Плющев― Кстати, может быть одновременно политик и журналист? Вот у нас, например, в редакции считают, что нет. Я почему спрашиваю, собственно.

М.Шевченко― А у нас в редакции считают, что да.

А.Плющев― Нет, нормально. Я не говорю, что должно быть только так, как считают у нас в редакции, но, тем не менее, считают, что да. То есть не перестает быть журналист журналистом после того, как становится политиком?

М.Шевченко― Нет, конечно.

А.Плющев― Хорошо. Имеете право абсолютное на собственное мнение, чем мы, собственно, и занимается всю дорогу в этой программе. Вы слышали, наверное, в новостях или знаете из других источников, что петербургский депутат Максим Резник задержан после обысков был. И это еще одна история, когда какие-то проблемы с законом возникают у человека оппозиционного, который намеревался пойти в Государственную думу. Стоит нам в этом разрезе эту историю воспринимать или нет?

М.Шевченко― Безусловно, я выражаю поддержку Максиму Резнику. Я неплохо с ним знаком. Я очень этого человека уважаю. Это настоящий петербуржец. Никак не забуду, как он там стихи цитировал прекрасные с трибуны Петербургского заксобрания. И в общем, конечно, это репрессивная мера с целью его запугать. С целью не допустить до выборов, я думаю, непросто, потому что вряд ли они прямо уже вынесут приговор в течение ближайшего месяца. Даже находясь под следствием и тюрьме до вынесения приговора он все равно может быть и кандидатом и может бороться за место депутата. Другое дело, что статус депутата Санкт-Петербургского законодательного собрания не дает иммунитета. Это дает только статус депутата Государственной думы. Запугивание очевидно.

Не знаю точно, в чем его обвиняют. Я так понимаю, Саша, что вы тоже не очень хорошо знаете.

А.Плющев― Он подозреваемый пока по части 1-й статьи 228 «Незаконный оборот наркотических средств». Во всяком случае, Следственный комитет по Санкт-Петербургу так утверждает. Они сказали, что собрали достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения.

М.Шевченко― Значит, кто-то на Резника дал показания, и, очевидно, за Резником шла слежка, прослушка его телефонных разговоров, переговоров, из которых они лепят это дело.

А.Плющев― Посмотрим, как будут развиваться события. Но уже трудно списывать на какие-то случайности или на вещи то, что у противников нынешней власти регулярнейшим образом, теперь уже повально возникают проблемы с законом.

С другой стороны, хочу вас спросить, где-нибудь в глубине души вы бы стали отстаивать своего соперника на выборах, высказываться в его поддержку, если его таким образом устранили бы из предвыборной кампании, а вас нет?

М.Шевченко― Даже не сомневайтесь. Я, например, выразил сожаление, что Любовь Соболь, которая заявила о том, что должна была идти по 208 округу, сошла с дистанции под давлением, безусловно. Причиной его отказа от выдвижения является объявление той организации, с которой она работала, экстремистской. Это значит, что сотни или десятки тысяч людей, которые могли бы работать там, собирать подписи, да просто подписаться в ее поддержку, тоже могли бы проходить как соучастники экстремистской организации. Кто там будет смотреть, когда она была, когда она не была экстремистской, когда она ликвидировалась: до или после вступления в силу закона.

Я считаю, что если бы Соболь участвовала, наша с ней дискуссия о политике, о Москве — а у нас разные взгляды по многим вопросам, в чем-то общие — безусловно, развивало бы общественное демократическое пространство.

Но власть прибегает к репрессивным мерам. Точно так же в отношении меня одна из лидеров «Единой России» Ольга Тимофеева просто подала заявление в Следственный комитет. Самое смешное, что госпожа Тимофеева являлась одной из автором восстановления закона о клевете, который, по-моему, был восстановлен в 12-м году. При Медведеве этот закон был переведен в административную плоскость, а усилиями Тимофеевой и других он опять стал уголовным. То есть, как говорится, сами делаем дубину и сами этой дубиной бьем по оппозиции.

То, что «Единая Россия» прибегает к таким методам, то, что госпожа Тимофеева, безусловно, является видным единоросом, не могла это делать без политической поддержки руководства партии, в том числе, напомню, лидером партии является Дмитрий Медведев, который, очевидно, поменял свою позицию и больше не выступает, как он когда-то выступал за смягчение разного рода наказаний по таким обвинениям, как клевета. То, что она это делает, это, безусловно, попытка запугать меня и попытка запугать нашу очень динамично развивающееся движение «Партии свободы и справедливости». Иначе просто мне это трудно интерпретировать.



М.Шевченко: Власти наплевать на народ. А все эти прививки — они просто пытаются спрятаться за них

―

Любовь Соболь, которую вы упомянули, будет у нас завтра в 15 часов в программе «Персонально ваш».

М.Шевченко― Мне очень жаль. Я рад, что она будет у вас. И мне очень жаль, что она не будет моим оппонентом по 208 округу в Москве. Я это говорю искренне, честно. Я всегда выступаю за честную и объективную борьбу. Я считаю, что слова, дела, идеи должны конкурировать, а не политические меры, не попытка заткнуть рот своему оппоненту и критику с помощью доноса и с помощью бумаги, которая идет в полицию, жандармерию или в Следственный комитет. Точно так же они с Резником расправляются.

А.Плющев― Немного непоследовательно будет, но из другой области совершенно вопрос. Как вам история с Халимат Тарамовой?

М.Шевченко― Я просто точно не знаю. Напомните, о чем речь. За всем не уследишь. Я как-то за Путиным — Байденом следил…

А.Плющев― О них еще поговорим обязательно. Но я уверен, что вы слышали об этой истории.

М.Шевченко― Это чеченская девушка, которую похитили… Я просто не знаю деталей, к сожалению.

А.Плющев― Это очень жаль, потому что хотелось с вами предметно поговорить. Ну, ничего, будем разбираться по ходу, и, может быть, лишний раз повторим, тоже неплохо. «В Дагестане силовики разгромили убежище для жертв домашнего насилия, — я цитирую по «Медузе»*, — и увезли в Чечню девушку, сбежавшую от семьи. Перед этим полиция обещала ее защищать». Она убежала из семьи и поселилась в кризисную квартиру, в шелтер на юге Махачкалы. Туда ворвались дагестанские полицейские в сопровождении неизвестных людей в гражданской одежде и камуфляже. Предположительно это были чеченские силовики. Ее вернули в Чечню. И пост, что ее похитили как раз. Точнее в репортаже этом утверждают, что ее похитили, потом вернули. Она говорит, что с ней все хорошо. Вот такая громкая на самом деле история была.

М.Шевченко― Я думаю, Саша, тут надо разбираться в деталях и надо хорошо знать материал. То есть надо понимать, почему эта девушка ушла из семьи, что несвойственно для чеченских девушек.

А.Плющев― Нам становится известно из всей этой истории, что дело в сексуальной ориентации.

М.Шевченко― Что вы имеете в виду?

А.Плющев― У нее нетрадиционная сексуальная ориентация.

М.Шевченко― Я не могу комментировать такие вещи. Эти вещи оскорбительны для ее близких, для чеченцев многих. Поэтому можно я не буду это комментировать? Я ничего не знаю про сексуальную ориентацию. Я не комментирую сексуальную ориентацию другого человека, даже если он об этом публично заявит. Это его личное дело. Саша, можно меня избавить. Я ничего не знаю, я не хочу комментировать ориентацию чеченской девочки.

А.Плющев― Я не просил вас комментировать…

М.Шевченко― Не потому что я боюсь или что-то еще. Мне кажется, это непристойно. Но вы сами поднимаете этот вопрос.

А.Плющев― Я просил комментировать историю…

М.Шевченко― Я не знаю. Что, она сбежала в Дагестан, потому что она лесбиянка, что ли? Почему она не сбежала в Голландию, например? А сбежала в Дагестан… Мне кажется, тут есть такие вещи… У меня нет времени. Я обещаю вам. После эфира позвоню моим знакомым чеченцам и дагестанцам. И они мне все детально, поверьте, расскажут с нюансами. Что там в семье… Я просто не занимался детально этой темой. Но сам этот антураж, который вы мне описали, он для публичного обсуждения в чеченском обществе, в дагестанском обществе считается непристойным. Поэтому я это не буду комментировать, извините.

А.Плющев― О’кей, не вопрос. Хотя мы не в этом обществе находимся.

М.Шевченко― Мы находимся и в этом обществе тоже. Мы находимся с вами и в центре Москвы с нашими традициями, но мы живем вместе с нашими друзьями, с нашими партнерами, коллегами чеченцами, дагестанцами. Я хочу проявить к ним тоже уважение.

А.Плющев― Имеете на это полное право. Я единственное, что должен оговориться, что «Медуза» у нас иностранный агент. Что я там еще о них забыл сказать… Тогда мы пойдем дальше. И вы упомянули, сами сказали про встречу Путина и Байдена. Давайте об этом. Вы так пристально за ними следили. Никакие традиции нам не помешают их обсудить.



М.Шевченко: Очевидно, за Резником шла слежка, прослушка телефонных разговоров, из которых они лепят это дело

―

Безусловно. Здесь тоже это не традиция, Саша, это мой этический выбор. Я не чеченец, не дагестанец, я просто знаю, если я будем это смаковать, я оскорблю просто очень много достойных людей. Я не хочу этого дела.

А.Плющев― Безусловно. Имеете право. Поехали к Путину с Байденом. Что вас в этих переговорах больше всего удивило? Было ли для вас что-то новое. Вы сказали, что следили за этим, видимо, много времени…

М.Шевченко― Я следил в моем эфире, в стриме. Я комментировал в прямом эфире пресс-конференцию Путина. Крайне внимательно следил за всем. Все получилось так, как я предсказывал неделю назад на «Эхо Москвы».

Путин для США, для Запада, для Байдена является наилучшим партнером, наилучшим правителем России за долгую историю. Он хочет сотрудничать, он явно об этом говорил, об этом говорил и Джо Байден. Да, они подчеркивают какие-то нюансы, шероховатости, но в целом они говорили, что Путин — это не идеологический какой-то оппонент. У него, безусловно, есть интересы, которые он считает интересами государства, которые он обозначил: здесь, здесь и здесь… и вот так вот. Для американцев это понятный прагматичный партнер.

Я вас уверяю, что никаких демократичных, либеральных перемен в России Запад не хочет. Для меня эта встреча ясно показала, что Путину было как бы сказано следующее: «Вот есть некие красные линии. Не переступайте. Но в целом мы готовы с вами разговаривать». Я считаю, что эта встреча просто огромная победа Путина политическая и дипломатическая.

А.Плющев― Почему, как вам кажется, Запад не хочет демократических перемен в России? Его все устраивает?

М.Шевченко― Потому что Иммануил Валлерстайн, великий социолог мирового уровня в свое время сказал, что в мире есть мировой центр, который концентрирует в своих руках финансы, технологии и управленческие ресурсы, и есть периферия, которая делится на страны разного уровня. Вот периферия, условно говоря, России, перешла из страны гибнущей третьего уровня периферии, которая может быть только бессмысленной сырьевой колонией, в которой кишат гражданские войны по африканскому типу и которая должна поставлять в страны центра просто сырье, она как бы перешла в периферию второго уровня, в котором позволено иметь некий режим, причем не обязательно демократический.

Но задача этого режима — изображать, что он соответствует каким-то традиционным ценностям народа, которым он повелевает, но одновременно он должен обслуживать интересы мирового центра, поставлять туда сырье, поставлять туда деньги, решать вопросы взаимодействия. В частности, ясно, обсуждался вопрос с Китаем. Перед встречей с Путиным Байден провел встречу с «семеркой», с семью ведущими лидерами Запада, которые выступили с совместной антикитайской декларацией. И в ходе переговоров тоже эта тема поднималась. Президент Путин намекнул на у это ясно совершенно. Ему сказали, пожалуйста, вот всё…

Я считаю, что та цель, которая в свое время была поставлена российскими либералами — Илларионовым, Латыниной, Найшулем — чтобы в России был Пиночет, — достигнута. Вот в России появился Пиночет, который признан США, Какая была задача Пиночета? Не допустить, чтобы в Чили был коммунистический или социалистический реванш, допустить к эксплуатации чилийской меди и иных ресурсов транснациональные корпорации. Точно такая же задача у российского режима. Пожалуйста, не допустить коммунистического реванша или левого реванша, который является национальным и суверенным делает страну самостоятельным субъектом мировой политики. Продолжать эксплуатацию через допуск к богатствам России транснациональных и западных корпораций, и контролировать этот процесс. При этом тебе позволено быть кем угодно.

Мы так говорим, что Запад прямо хочет демократии. А в Саудовской Аравии Запад хочет демократии? В Саудовской Аравии сидит династия, которая журналистов расчленяет на части в посольстве, находящемся в другой стране. И что, там санкции объявляют, что ли? SWIFT отключают? Потому что Саудовская Аравия включена в систему поставки в Америку, в западный мир нефти и денег.

В Эмиратах это что, демократический, что ли? Кто там кого свергает? Поэтому забудьте эту ерунду. Примите данность как есть. Стремление российской власти стать чем-то вроде саудовской династии или династии Дубя, оно близко к исполнению — вот эта мечта. Их примут в этом виде, как, допустим, носителей и хранителей православной культуры. Вот у вас король Саудовской Аравии, расчленяющий журналистов, — это хранитель Хадим аль-Харамейн, то есть двух святынь — Мекки и Медины, центра исламского мира. Ну, а Владимир Путин и все его окружение будут хранителями православного катехона, Третьего Рима, например. Какая разница? Все это декорации, которые прикрывают эксплуатацию победившим Западом, державами мирового центра государств, которые являются сырьевым придатком к этому Западу, элитам правящим как в Саудовской Аравии, так и в России позволено эксплуатировать и порабощать собственные народы, выделяя какую-то ренту. Саудовцы побольше выделяют. Здесь, в России — поменьше. Это обеспечивать порядок внутренний, жестко карать оппозицию. Там головы рубят — здесь в тюрьмы бросают. Но главное — это обслуживать интересы элит большого Запада.

Вот только что в Женеве было сказано: «О’кей. Ты годишься на эту роль». Это было сказано Путину, я считаю. Поэтому, всё, я вас поздравляю. Запад принял Путина как легитимного партнера.

А.Плющев― Спустя 20 лет.

М.Шевченко― Ну, он доказал своими действиями, силой. Это сильный политик, который держит удар. Он доказал, что он не слабый. И Запад сказал: «Да, ты не слабый. Ты готов играть по нашим правилам? Давайте их обсудим». Дальше в течение нескольких лет будет обсуждение правил, по которым Запад готов предоставить российской власти ту же самую роль, которую предоставили Саудовской династии.

А.Плющев― Я все думаю, кто же вообще главный застрельщик путинизма, кто привел, был идеологом Путина во власти. Оказалось, Юлия Леонидовна Латынина.

М.Шевченко― Чубайс. Они хотели Пиночета — Пиночет пришел. Они говорили, что это самые лучшие реформы. Да что, Дима Гудков недавно со мной полемизируя, говорил: «Пиночет провел хорошие реформы». Я говорю: «Дима, а что ты тогда против Путина? Он делает то же самое, что Пиночет сделал, даже менее жестоко. Тут у нас, по крайней мере , в «Лужники» не загоняют оппозиционеров пока еще. Тебе позволяют выехать в Украину. В Чили тебя просто прибили бы, совершая либеральные реформы Пиночета».

Поэтому вот хотели — получили. Потом стали раскаиваться, думать: нет, на фига нам Пиночет. Хотим такого, как Ли Куан Ю. Вот я помню Владимир Рыжков мне говорил: «Вот был в Сингапуре. Вот Ли Куан Ю — хороший». Вот и Зюганов тоже говорит: «Ли Куан Ю — хороший». Это всё на самом деле менеджеры, которые в интересах большого Запада следят за эксплуатацией регионов. Глава Сингапура — это человек, который через Сингапур деньги Юго-Восточной Азии проводит в мировую глобальную финансовую систему.



М.Шевченко: Путин для США является наилучшим партнером, наилучшим правителем России за долгую историю

Пиночет следил за этим. А эти будут следить за этими. Всё. Мир стабилизируется. Это и называется глобальная стабильность, когда у каждого понятная роль. Вот у советского была непонятная роль. Сталин, он кто: он советский революционер или он восстанавливает Российскую империю? Если империю, тогда зачем социализм? Как бы непонятно. А тут все понятно. Социализма нет. Владимиром Владимировичем нам рассказал, что во время социализма делали только галоши, в которых негры бегали по раскаленному песку. Это же его цитата? Его цитата. Что СССР ничего не производил кроме этого.

Социализма нет, православие, практически самодержавие и уж точно народность через «Русский мир» существует. Что вам еще надо? Геополитические интересы? Ну, это просто шахматная доска, которую описал великий Збигнев Бжезинский. Поэтому результат — все супер. Как бы легитимация режима проведена на уровне высочайшем, на уровне президента США.

А.Плющев― Хорошо, про аспект переговоров поговорили. А как вам пресс-конференция Владимира Путина, на которой он отвечал?

М.Шевченко― Она идеально проведена. Он донес все месседжи, какие хотел. Он сказал, что оппозицию мы воспринимаем… делим как бы на две часть: ту часть, которая поддерживает Запад, мы воспринимаем как политический инструмент войны против России. И даже процитировал два раза документ, который был принят, по-моему, конгрессом о сдерживании России, о том, что будем поддерживать те организации. Он говорит: «Ну вот, мы это восприняли как гибридную войну. Поэтому мы с ним тоже ведем войну, как с вашим оружием». Он все рассказал.

Он рассказал об Арктике. Какая главная задача диалога в Арктике? Задача США — не допустить, чтобы арктические ресурсы эксплуатировались Китаем, стали ресурсом сырьевым для развития Китая в ближайшее столетие. Поэтому американцы готовы с Россией делить арктические богатства, чтобы там все эти богатства эксплуатировали британские, норвежские компании совместные, американские. Лишь бы не китайские.

Замечу, что на фоне этих переговоров китайцы взяли и запустили космический корабль с тремя космонавтами к строящейся орбитальной станции. Китайцы понимают, что вокруг них выстраивается санитарный кордон, как выстраивался вокруг Советской России и лихорадочными темпами демонстрируют, что у них есть современное ракетное оружие, современные технологии. Даже обсуждение вопросов кибербезопасности… На самом деле был месседж, который Байден Путину сказал: «Вот с кем ты с Huawei или, условно говоря, с нашими западными корпорациями, которые занимаются IT-технологиями? Мир же разделен. Если мы будем обсуждать с американцами вопросы кибербезопасности, откуда атаки проходят, это уже диалог. Стало быть, уже не с китайцами, а с нами, потому что сначала мы обсуждаем вопросы безопасности, а потому уже вопросы сотрудничества. Не переходите на Huawei, не покупайте у китайцев технологии 5G, которые китайцы готовы продать». Китай в XXII веке уже живет. Там такие технологические успехи внутри Китая, которые тут и не снятся. Об этом даже бояться рассказывать пропагандисты по российскому телевидению. Просто не рассказывают ни о чем.

И еще второй момент, который не акцентировался на переговорах, но именно его неупоминание, оно существенно. Я думаю, что от Путина потребовали прекратить заигрывание с Эрдоганом и прекратить все эти попытки продать Турции С-400 и так далее. Потому что Эрдоган — угроза для американцев. Он угроза для их ресурсных партнеров. Он взывает к развитию исламского мира. Турция демонстрирует успехи как демократическая страна, современная. Турция явно угрожает Саудовской Аравии, Эмиратам.

А.Плющев― Максим, прерву вас, потому что у нас время новостей и рекламы. Продолжим. У нас будет еще время через 4 минутки.

НОВОСТИ

А.Плющев― Максим Шевченко, журналист и политик, как теперь он представляется в программе «Особое мнение». Я хотел бы успеть поговорить — отдельная большая тема — введена у нас частично принудительная вакцинация. И мы слышим то отсюда, то оттуда добавления к этому, расширения. То таксистов отключат от агрегаторов, которые будут не привиты. То рестораторы будут отправлять в неоплачиваемый отпуск тех, кто не привился. Как относитесь ко всей этой истории?



М.Шевченко: Мне им нечего сказать на прощанье. Досвидос! Я не знаю, что они сделали хорошего

―

Я переболел очень тяжело, чуть не умер. И это достаточно известно широко. Могу сказать, что мою маму 89-летнюю, дай ей бог здоровья, и моего старшего брата, который старше меня на 9 лет, они сделали прививки, и я очень этому рад. Но они не болели. А я, допустим, болел. У меня антитела держатся до сих пор. Это удивительно. Потому что врачи говорят, что тут нет общих принципов, тут индивидуальная реакция организма. И мне мои врачи говорят: «А мы не знаем, какая у тебя будет реакция, если тебе сделать прививку «Спутник». Поэтому у меня вопрос. Ну ладно, те, кто не болел и первый раз делают прививку, это более легкий вариант, это практически провоцируется заболевание. А кто даст гарантии мне или переболевшим людям, что от повторной прививки не будет тяжелых, фатальных последствий для организма? Таких гарантий никто не дает.

Поэтому у меня вопрос: а как можно требовать тогда от людей, в том числе, переболевших ковидом, которые прошли через этот кошмар — а это ад на самом деле для многих был — повторной инъекции, потому что это надо каким-то чиновникам. Мне кажется, что это просто недопустимое совершенно требование. Пусть господин Собянин обеспечит, допустим, мне бесплатный анализ крови, бесплатный анализ иммунитета, моей сердечнососудистой системы, мозга, генный анализ, как и каждому переболевшему, которому насильно эту прививку, до конца непонятную, они навязывают.

Я спросил трех врачей, это профессора, поверьте, я их имена называть не буду: «Мне прививаться?». Они говорят: «Мы тебе не советуем, потому что мы не знаем, какая у тебя будет реакция организма. Это достаточно сложное исследование должно быть, чтобы понять, какая у тебя будет реакция — вот в чем проблема. Поэтому, как они могут требовать от нас, когда это потенциально может нести угрозу каждому человеку?

А.Плющев― Справедливости ради надо сказать, что есть исключения, в том числе, для тех, кто с высокими антителами.

М.Шевченко― Я не знаю, с высокими, не с высокими. Я должен сам, что ли платить, сдавать анализ, что я могу прививаться?

А.Плющев― Максим, я вас научу пользоваться приложением Мос.ру. Там бесплатно можно записаться.

М.Шевченко― Я это все знаю прекрасно, но это не анализы, которые нужны, поверьте. Я все про это знаю.

А.Плющев― У переболевших именно те.

М.Шевченко― Нет, это недостаточно. У каждого человека это абсолютно индивидуальная реакция. Если госпожа Ракова, господин Собянин готовы нам обеспечить полноценное дорогостоящее — это достаточно дорогостоящая процедура…

А.Плющев― Да, это недешево.

М.Шевченко― …обследование — вот вам, другим людям, то, пожалуйста, я готов, если по результатам этих исследований мне врач скажет: «Тебе можно прививаться. Угрозы нету». Если врач скажет: «А я не рекомендую, я не знаю, как отреагирует твоя печень или твои почки или твой мозг, понимаете».

Вот у меня, допустим, появилась аллергия, которой у меня никогда не было. Она у меня появилась. Совершенно новые появились какие-то… что-то изменилось в крови. Серьезно. Приходит просто какой-то чиновник и говорит: «Ты должен прививаться. Да иди ты сам прививайся, Сергей Семенович Собянин».

А.Плющев― Формально они проложились тем, что люди с противопоказаниями и с высокими антителами, им нельзя делать прививку. Но я услышал ваш аргумент, что исследование…

М.Шевченко― Проложились. А как я у знаю? То есть я должен идти, сам сначала заплатить большие деньги за эти анализы, а потом я должен идти в обязательном порядке прививаться, что ли, если мне разрешат? Это абсурд.

А.Плющев― Вы должны пойти в поликлинику имени Сергея Семеновича Собянина, записаться на госуслугах московских…

М.Шевченко― Разве что вот так вот, да. И еще что мне там скажут.

А.Плющев― Но. с другой стороны, получается, что…

М.Шевченко― Я, кстати, знаю то же самое. Вот слышал сейчас истории: люди заболевают — по три дня не может скорая помощь к ним приехать.

А.Плющев― Вот как раз из-за того, что не привались люди, вот это и происходит.



М.Шевченко: Пиночет следил за этим. А эти будут следить за этими. Всё. Мир стабилизируется

―

Переключают на главврача, который говорит, а так ли надо? А вот обязательно, чтобы к вам скорая помощь?» Что год назад было — то и сейчас.

А.Плющев― Потому что люди не прививались.

М.Шевченко― Да не поэтому. Потому что власти наплевать на народ, именно поэтому. А все эти прививки — они просто пытаются спрятаться за них. Они пытаются на наши плечи переложить ответственность за разоренную и уничтоженную систему здравоохранения — вот что происходит. Мы не забыли этих речей. «У вас в Москве слишком много роддомов и больниц». Конечно. Поэтому роддом имени Клары Цеткин на Таганке закрывают, в котором миллионы москвичей родились. Это еще династия Морозовых старообрядцев его построило, это здание. Там дом презрения для престарелых. Он всегда был таковым. Уверен, там будут какие-то на этом месте супердорогостоящий комплекс или апартаменты.

Елена Анатольевна Шувалова детально и подробно рассказывает об этом в своих стримах каждый понедельник в 7 часов на своем YouTube-канале.

А.Плющев― Ради справедливости, причем тут роддома?

М.Шевченко― Притом, что Собянин в 19-м году выступая в Мосгордуме, говорил: «У вас много роддомов, инфекционных больниц. Их надо закрывать, оптимизировать». А сейчас выясняется, что их мало и вообще ничего практически нет. Есть одна показуха. Я считаю, что принудительная вакцинация — это показуха. Наверное, это вещь нужная…

А.Плющев― Сама вакцинация вы имеете в виду.

М.Шевченко― Да. Но индивидуально каждому человеку. Кому-то нужно. Когда мои близкие сделали укол, я перестал волноваться. У меня мама любит ходить в консерваторию или в Зал Чайковского. Она теперь может туда ходить. Но я не знаю, можно ли мне, допустим, еще другим моим близким, которые переболели. Никто не может дать внятный ответ на это.

А.Плющев― Вы знаете, я бы и за маму теперь волновался.

М.Шевченко― Я волнуюсь, поэтому она за городом живет.

А.Плющев― Потому что только что Собянин сказал, что мы имеем дело с новыми штаммами. Мы не знаем, что у нас в России, как обычно, но мы знаем, что в Великобритании , где похожая вакцина.

М.Шевченко― Понятно. Марс атакует, новые штаммы, марсиане виноваты…

А.Плющев― «Макс атакует».

М.Шевченко― Больниц нету, лекарств нету. «Макс атакует» — это мой Телеграм-канал. Как говорится, новые штаммы изобретают.

А.Плющев― Ну, как изобретают, про индийский штамм известно всем и в Великобритании тоже такая проблема, где очень похожа на наш «Спутник» AstraZeneca.

М.Шевченко― Ничего нам с вами неизвестно про это. Мы с вами не специалисты, Саша, в этом вопросе. Мы можем только слухи передавать. Что мы про это знаем?

А.Плющев― Не то чтобы я специалист, но надо сказать, я много узнал за последнее время.

М.Шевченко― Мы из одних источников узнали примерно одно и то же.

А.Плющев― Скажите, Максим, как вы думаете, вот смотрите, какая ситуация. Россия первой зарегистрировала свою вакцину, раньше всех начала вакцинацию. И фактически ее провалила. Сейчас 13% привито, это на уровне каких-то Соломоновых островов, не знаю, совсем отсталое государство…

М.Шевченко― Саша, оптимизированная система здравоохранения неспособна защитить народ. Вот советская власть была плохая, тоталитарная, но когда надо было от полиомиелита, от кори привить…

А.Плющев― У всех есть возможность сейчас пойти и сделать прививку, у москвичей, например.

М.Шевченко― Вы заблуждаетесь. У москвичей, может быть, и есть, но далеко не у всех, но у некоторых. Во многих регионах Российской Федерации до ближайшего более-менее пристойного медицинского центра ехать надо километров 60-70, да и то не всегда доедешь. Люди думают: «На хрена мне это делать?»

А.Плющев― Это очень небольшая часть населения. Большая часть населения живет в городах. И города не идут прививаться, ну, правда.

М.Шевченко― Потому что не верят этой власти, ей просто не верят. С пенсионной реформой, реформой здравоохранения, с провалом нацпроектов, провалом майских указов президента, провалом программы «2020». «Единая Россия» может подать на меня еще один иск о клевете, что я оклеветал «Единую Россию», что ее программа «2020» — может, она выполнена на самом деле, а я злобно клевещу? Они же все провалили, ну, как им верить, Саша?

А.Плющев― Не знаю.

М.Шевченко― Это как в сказке «Мальчик и волк». Столько раз говорили: «Будет развитие, будет хорошо, зарплаты вырастут». Люди живут все хуже, зарплаты ниже, богатые все богаче. Поэтому когда говорят: «А у вас есть для нас вакцина. Прививайтесь, она вас спасет». Может быть, она хорошая на самом деле, я искренне хочу в это верить, что она хорошая. Я говорю: пожалуйста, прививайтесь, но люди не верят. А как им верить? Во что им верить, когда они только для себя все делали. Когда в Крыму, где еще недавно можно было купаться, теперь стоят заборы по 7 метров, за которыми большие начальники — все знают фамилии этих начальников — захватили для своих имений лучшие пляжи и самые комфортные места.

И так по всей стране. Вы посмотрите. «Земля должна быть частной собственностью» — с таким лозунгом у нас делалась революция либеральная. В итоге земля является частной собственностью крупнейших латифундистов, разных финансовых групп. А люди не то что лишены этой частной собственности на землю, так они еще как у Стейнбека в «Гроздьях гнева», понимаете, вынуждены закладывать все это за гроши и идти в эти огромные агломерации, которые Хуснуллин пропагандирует, жить там на положении люмпенов, полностью зависящих от мкрокредитов, от банков, от работодателей, от всех остальных. Поэтому, Саша, какая вера? Веры им нет. Жулики и воры, воры и жулики.



М.Шевченко: Никаких демократичных, либеральных перемен в России Запад не хочет

―

Максим, у нас осталось. Давайте проводим Государственную думу 7-го созыва за эту минуту.

М.Шевченко― Давайте.

А.Плющев― Что скажете им на прощанье, им вослед?

М.Шевченко― Мне им нечего сказать на прощанье. Досвидос! Я не знаю, что они сделали хорошего. Мне им сказать нечего.

А.Плющев― Следующая Дума будет лучше?

М.Шевченко― Посмотрим. Постараемся. Но я уже вижу по тенденциям, по тому, как готовится административный ресурс, как покачивают головами начальники региональные: «Какой страшный коронавирус. Ай-яй-яй!». Это значит, что голосование будет переведено в электронную форму. Опять на пеньках все будет, как по обнулению. И, как говорится, там будет очень трудно контролировать, что они там нарисуют или насчитают. И хотя Алексей Алексеевич, прекрасный и честный человек нас уверяет, что будем следить за честностью электронного голосования. Но мы-то с вами, Саша, разбираемся, мы понимаем, насколько это сложно.

А.Плющев― Мы ему возражаем.

М.Шевченко― Да, правильно. Мы ему возражаем, но одновременно поддерживаем во многих вещах.

А.Плющев― Это правда. Максим Шевченко, журналист и политик был сегодня в программе «Особое мнение».

В 20 часов, кстати, Алексей Венедиктов продолжим разговор в программе «Без посредников». И веду я.

М.Шевченко― Поклон ему передавайте.