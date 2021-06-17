А. Плющев― Вы слушаете и смотрите программу «Особое мнение». Добрый день. В студии, как часто бывает по четвергам – Виктор Шендерович, писатель и журналист. Добрый вечер. Вы следили вчера за переговорами Путин-Байден?

В. Шендерович― Посматривал за лентой. Не то что я сидел в прямом эфире это смотрел. Нет.

А. Плющев― Некоторые там между футболами.

В. Шендерович― Нет, господи, боже мой. Я же понимаю, как сейчас замечательно работают СМИ. Есть специальные люди, которые свое здоровье кладут на то, чтобы это все смотреть.

А. Плющев― И потом выжимку.

В. Шендерович― Да, я все главные цитаты, вся суть.

А. Плющев― Кстати, о цитатах. Но она сегодняшняя. Сегодня Владимир Путин сказал, он как-то внезапно хорошо отозвался про Байдена. Даже сказал, что его образ, который лепят в СМИ, не соответствует действительности. Он даже сказал, что иногда и американский.

В. Шендерович― Ужас, эти американские СМИ, конечно, главная тревога и досада наша.

А. Плющев― Он-то думал, СМИ насмотрелся. А он.

В. Шендерович― Доверчивый человек, как мы знаем. Господи, боже мой. Что мы будем обсуждать пятое производное. Тут ведь что любопытно. Мы чужие на этом празднике жизни. Совершенно очевидно, что главные решения, касающиеся России, были приняты перед встречей Байдена с Путиным. На встрече Байдена с европейскими партнерами, на саммите НАТО. Это не самое приятное для путинской России, подчеркиваю – для путинской России, решение. Мы довели, наконец, за 20 лет на 4-м президенте я бы сказал, дошло окончательно. Потому что Байден – 4-й президент, с которым встречается наш несменяемый Владимир Владимирович. До них дошло, что они имеют дело с опасным противником. Опасным, беспринципным, лживым. Это они все понимают. И задача – держать на дистанции, обезопаситься. Это беспрецедентный случай, что такого рода циничный и беспринципный человек, опасный человек руководил ядерной державой. Такого раньше не было. Просто не было. Это беспрецедентный вызов для Запада. И поэтому рациональное поведение Запада — это обезопасить себя. Отодвинуть на вытянутую руку.

А. Плющев― Санитарный кордон.

В. Шендерович― Санитарный кордон.

А. Плющев― А это разве само по себе не цинично?

В. Шендерович― Нет. Если агрессивный человек пьяный неадекватный пытается до тебя дотянуться, то если у тебя руки длиннее, чем у него – то это очень правильно держать его крепко на вытянутой руке, чтобы он махал руками в воздухе, чтобы ничего не случилось.

А. Плющев― Если у нападающего нет, условно говоря, в заложниках женщин, детей.

В.Шендерович: Главные решения, касающиеся России, были приняты перед встречей Байдена с Путиным

В. Шендерович― Вот, заложники есть. Но это заложники, прости, Байден не приносил присягу нам с тобой и нашим семьям. И россиянам. Он не обязан. И жаловаться на Байдена, что он, видите ли, не защищает нас с тобой – это странная инфантильная позиция. У Запада свои ясные интересы. И он эти ясные интересы довел до ума себе и реализует. Для этого надо встречаться. Да, есть ядерная проблема, для этого надо встречаться с Путиным. Чтобы внятно довести до него, вот Байден да, загадочку повесил про эти 6 месяцев. Что-то довести до его мозга, немножко привести его в реальность. Поврежденную жизнью в бункере, где он живет. И среди той реальности, которую ему в папочках приносят. Ему может быть попытались вернуть в реальность, которая может быть касается судьбы его вложений, его накоплений. Он же у нас теневой лидер «Форбс». Может быть, что-то про это рассказали. В общем, как-то помогли ему решить, что надо себя вести немножко поприличнее. Может быть, этим ему Байден и понравился. Сразу видишь, как заговорил. Потому что, я полагаю, что его лидерство в списке «Форбс» тайное под угрозой. Ему, видимо, это объяснили. Я когда-то рассказывал, как Кучма, как в Украине предотвратили кровопролитие 2004-го года. Мне это рассказывал один из участников. Когда первый майдан был и стягивались уже войска. И все было готово к кровопролитию. Приехал Хавьер Солана в Киев. Рассказывают. За что купил – за то продаю. Была встреча с Кучмой. В одном из киевских отелей. И убеждения были гуманитарного свойства, но очень практические. Вот ваши вклады, вот ваш вклад там, там, вот ваша недвижимость. Если прольется кровь — вы понимаете, что этого ничего у вас нет. Всё, кровь не пролилась. Иногда это помогает. Я не знаю, я там со свечкой не стоял. Но полагаю, что немножко изменившаяся интонация Путина может связана быть и с тем, что ему привели какие-то, сделали предложение, от которого он не может отказаться. Или не очень может. Есть вещи тактические, повторяю, есть стратегические. Стратегические – все совершенно кристально понятно. Тактически – десятки вариантов и в том числе самых неприятных. Стратегически все понятно. Мы противник, Путин усиленным напряженным постоянством, как сказано у Пушкина по другому поводу, привел Россию из разряда трудных партнеров, учеников, потом трудных партнеров привел Россию в статус противника. Кажется, до Запада дошло. Запад принимает меры. И военного характера, и НАТО у наших границ – это целиком заслуга Путина. Разумеется. Его агрессивной внешней политики. Его аннексий. Это прямое следствие. НАТО мечтать не могло о таком финансировании и таком продвижении. Вот ситуация сегодняшнего дня.

А. Плющев― В каком смысле НАТО у наших границ. Мне казалось, границы нынешнего альянса сформировались еще при Ельцине.

В. Шендерович― Нет, нет. Я говорю об учениях в Балтике, о Шестом флоте в Черном море. И так далее. О том, что все гораздо ближе к нам и правильно с точки зрения Запада. Ничего себе. После двух аннексий российских если Донбасс и Крым считать за одно, то есть…

А. Плющев― Надо ли полагать, что если бы Крым не был российским, то там была бы база НАТО.

В. Шендерович― Тогда как раз бы не было. Потому что зачем база НАТО, если все нормально. Если Россия не откусывает куски чужих территорий, тогда и натовским лоббистам трудно требовать новые миллиарды. Потому что деньги налогоплательщиков. И в отличие от нас у тех налогоплательщиков спрашивают. И те налогоплательщики могут переизбрать какого-нибудь охреневшего менеджера, который вдруг их деньги запулил на очередную хреновину ядерную. Вместо социальных нужд. Это у нас можно явочным порядком пустить бюджет под нож. На все «Искандеры», Сирии и так далее. Там этого нельзя. Поэтому натовским лоббистам очень помог Путин своей политикой. И вот мы сейчас в этой точке, саммит позволил отползти совсем от края. Потому что уже послов нет и так далее. Пара месяцев нехороших было. Нет, почему, послы должны быть. Отношения должны быть. Разговор должен поддерживаться обязательно. Но уже ни о каком партнерстве, возвращения в «семерку» — ни о чем этом речи не идет. Мы – противники. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, он нас в этот вонючий угол загнал.

А. Плющев― Но наш слушатель спрашивает, хорошо, у Путина понятные мотивы. У Байдена тоже более-менее понятные. Но все-таки, почему вместо публичной порки убийцы, как Байден его назвал, Байден пожал Путину руку, мило с ним побеседовал. И даже договорился о возвращении посла.

В. Шендерович― Байден предупредил, в тот самый момент чуть ли ни в следующей фразе после того как «угу, ай ду» это, в следующей же фразе он сказал, что конечно, мы будем встречаться, жевать жвачку, разговаривать. Нормально все. А куда деться. Глава ядерной державы. Конечно, надо разговаривать. Байден избран для того чтобы некоторые проблемы разруливать, в том числе проблемы безопасности. Он этим занимается. Для этого надо встречаться с Путиным? – будет встречаться с Путиным. Ничего личного. Работа. Дружить не будет. Кроме того, Америка все-таки не вертикальная страна, а горизонтальная. Все, что надо сказать про Путина – скажут свободные СМИ. Все, что нужно сделать – будут делать, там Байден не правит страной. Он топ-менеджер, который решает некоторые проблемы. Он их решает. До какой степени качественно – определят, наверное, американские налогоплательщики. Без нас.

А. Плющев― Вы уже сказали насчет того, что наивно, инфантильно было надеяться, что Байден будет защищать права россиян. В их противостоянии с Владимиром Путиным. Те, чьи права нарушены. Тем не менее, на одного из россиян было приковано особое внимание. И его тема. Это Алексей Навальный.

В.Шендерович: Если Россия не откусывает куски чужих территорий, то и натовским лоббистам трудно требовать миллиарды

В. Шендерович― Знаковая история. Когда я говорил, что Байден не будет решать наши проблемы – это означало, что не будет решать наши проблемы вместо своих. Вместо проблем Америки, проблем помощи западным партнерам Америки. Он не будет ставить под угрозу, он не будет идти на противостояние ради наших выборов. Ради честности наших выборов. Им все с нами понятно. Навальный — очень ясная точка, он сказал вполне ритуальной фразой, хотя фраза, что смерть Навального будет стоить очень дорого – это не ритуальная фраза. Это конкретно. Вот про эту точку. Все остальные наши проблемы…

А. Плющев― Все восприняли эту фразу по-разному. Кто-то считает, что это действительно серьезное предупреждение. И позиция США на стороне Навального. А кто-то воспринял: пусть он останется в тюрьме, лишь бы не помер.

В. Шендерович― Я воспринял обозначение, тема существует, фамилия названа Байденом.

А. Плющев― Не Путиным.

В. Шендерович― И я за тобой послеживаю – как говорят полицейские в американских фильмах. Я за тобой слежу. Ты под моим… Вот все, что было сказано. Я за тобой слежу, — было сказано полицейским плохому парню какому-то, если мы перешли на фактуру голливудского кино. Тут раз мы заговорили о Навальном. Все политологи комментируют. Комментировать-то должны психиатры. Послушай, раньше кто-то считал, что Путин не упоминает эту проклятую фамилию, потому что не хочет популяризировать ее.

А. Плющев― Не то что кто-то считал. Так официально совершенно сказал Песков.

В. Шендерович― Зачем же популяризировать. Но фамилия Навального известная всем, всему миру. Его портреты рисуют на стенах в Женеве. Его фамилия известна Байдену, всему миру. Это был огромный скандал. После Манделы, кто-то написал, я думаю, что это правда, не было такой фигуры, которая символизировала бы, человек, который символизирует противостояние тоталитарному режиму. Со времен Манделы. И снова он не может, его губы не могут выговорить этого слова. Это психиатрия уже и надо, чтобы психиатры это комментировали, а не политологи. Я не удивлюсь, если обнаружится, что они где-то по ночам протыкают восковую фигурку Навального иглой. Слушай, это язычники. Ну, ты же видишь. Он боится, ему кажется, что если он скажет «Навальный», — то вдруг Навальный материализуется из Владимирского централа и появится. Правда, индейцы. Язычники.

А. Плющев― Вы просто мне кажется недостаточно или вообще не слушали может быть Валерия Соловья. Много рассказывает об этом. Обряд 33 королей.

В. Шендерович― Это я ничего не знаю.

А. Плющев― Собаки на кладбище. Петухи.

В. Шендерович― Серьезно? Не знаю. Я исхожу только из здравого смысла. У меня нет никакой инсайдерской информации. Разумеется. Человек не может произнести эту фамилию. Это психиатрическая история. Кроме того, то, что еще Меркель 6-7 лет назад сказала, что мы его теряем. Психиатр Меркель, есть такой знаменитый немецкий психиатр. Она сказала, что мы его теряем. Семь лет назад. Послушай, что он тут нагородил про этого самого неназванного человека, который сам, оказывается, бежал, уехал на лечение в Германию.

А. Плющев― Игнорируя.

В. Шендерович― Игнорируя просто. Взял сам непосредственно из Омска и улетел на лечение в Германию. Он сказал, что уйгурам очень нравится то, как с ними поступают китайцы. Он живет в своем мире…

А. Плющев― А вот это важный вопрос. Живет ли он в своем мире или он нам хочет рассказать, что он живет в своем мире.

В. Шендерович― Я думаю, я не вижу рациональных оснований прилюдно позориться. Я думаю, что он позорится бессознательно. Он просто так думает. Он просто там живет. Среди этих папочек. Блумбергу ответил Песков замечательно, впервые Песков сказал правду, он сказал, что президенту известно то, что ему известно. Что-то такое

А. Плющев― С этим трудно поспорить.

В. Шендерович― Просто невероятной точности фраза. Кто кладет ему эти папочки, что там внутри. Что ты надул в уши этому огарку, — спрашивал один персонаж пьесы «На дне». Кто ему надул в уши, что у него в голове. Если бы это был какой-то дедушка из соседнего подъезда – да бог с ним.

В.Шендерович: Видимо, психиатры не торопятся освидетельствовать Путина. И он необследованный нами руководит

А. Плющев― Но для нас мне кажется, ничего удивительного нет. Уже сколько было пресс-конференций, он Сафронова уже осуждал несколько раз. Бог знает что.

В. Шендерович― Коктейль Молотова…

А. Плющев― Это из свежего.

В. Шендерович― Нет, нас удивить ничем нельзя. Но тут…

А. Плющев― А иностранные журналисты.

В. Шендерович― А иностранцы офигели, конечно.

А. Плющев― Ну как офигели. Ни один из них не встал и не переспросил: простите, пожалуйста, но вы помним все снимки, как Навальный улетает.

В. Шендерович― Это другой вопрос.

А. Плющев― Все их вопросы были в парадигме того, что говорит Путин. Он как бы играли в его игру.

В. Шендерович― Они играли в игру, потом они это прокомментируют. Не сомневайся. Давай не будем заботиться об американской журналистике. Они это прокомментируют. И уже наверное, прокомментировали. Про другое речь. Они послушали этот щебет безумный и улетели, почесывая в головах. Мы-то с этим остаемся. Под его полной властью. Этого огарка, которому надули что-то в уши. И мы не знаем, что ему надуют в уши завтра. И мы понимаем, что мы абсолютные заложники. Его любой прихоти. И какой-то неясной команды, которая внутри кладет ему папочки, формирует мнение. Такое было когда-то короткий период в 90-х, когда политика страны зависела от того, что и с кем пьет Борис Николаевич Ельцин. Водку с Коржаковым или газированную водичку с Чубайсом. И от этого зависело буквально, кого он может снять, выгнать. Когда президент физически зависел, направление политики физически зависело от состояния.

А. Плющев― Но это же означает недееспособность.

В. Шендерович― Именно. Но Ельцин уже в прошлом. А этот в настоящем. Конечно, недееспособность. Это был бы идеальный вариант. Если бы его освидетельствовали и сказали, что вы знаете, такой человек не должен руководить никаким небольшим предприятием, а ядерной державой… О прыгать не может быть и речи — как сказано в анекдоте. Это был бы идеальный вариант – освидетельствование. Ты помнишь, чем закончилось для Бехтерева освидетельствование Сталина? Смертью. Убийством. Потому что Бехтерев исследовал Сталина и вынес диагноз – паранойя. Это же было не для красного словца. Это был медицинский диагноз. После чего Бехтерев очень скоро умер. Как-то был отравлен. Так что, видимо, психиатры не торопятся освидетельствовать Владимира Владимировича. И он необследованный нами руководит.

А. Плющев― Я вдруг себе представил, если бы действительно было так, как вы говорите, вдруг на секундочку. А как вы думаете, что было бы с миллионами людей, чтобы они почувствовали, чтобы они подумали, как бы они себя повели. Те, которые реально поддерживают Владимира Путина.

В. Шендерович― Кум докушал огурец и промолвил с мукою: оказался наш отец не отцом, а сукою. Ничего нового они не почувствовали. И не такое есть в анамнезе у страны на сей раз. Очень быстро, кстати.

А. Плющев― Сталина до сих пор любят.

В. Шендерович― Нет, Сталина любят, потому что этот яд вливают в мозги. Потому что эту любовь вливают из телевизора в головы. Уже новому поколению. Вот его и любят. А когда начинает идти правда, когда доклад, та маленькая правда, которая только вскрылась на 20-м съезде. А это была очень маленькая правда. Это была маленькая часть правды. Когда этот доклад вышел за пределы партийных организаций, которым он был предназначен. Довольно быстро, через 10 лет после смерти Сталина мы жили совсем наши отцы и деды жили совсем в другой стране. Это было очень еще далеко от каких-то европейских образцов. Но это уже не имело почти никакого все-таки отношения, то есть была другая страна. Имело отношение, но была другая страна. Это произойдет довольно быстро. Потом все произойдет довольно быстро. Расследование Навального и все остальное, весь массив информации за 20 лет с «Курска», Беслана, «Норд-Оста» начиная по самую панамскую виолончель, когда все это будет круглые сутки на центральном телевидении, причем будут рассказывать все те же люди. Киселев, Соловьев. Просто они поведут нас к светлому будущему из ужасного путинского прошлого. Помяни мое слово. Но это будешь уже ты.

А. Плющев― Уже несколько мы до этого финала доходили. Хотите новостей из параллельной вселенной. Они идут с пометкой «молния». Прокуратура потребовала приговорить Николя Саркози, помните, был такой президент Франции, к 6 месяцам тюрьму по делу о финансировании его кампании в 2012 году. Там суды продолжаются. Он уже год тюрьмы и два условно получил по делу о коррупции и злоупотреблению влиянием.

В.Шендерович: Войну с коронавирусом Россия Путина позорнейшим образом на глазах у всех проиграла

В. Шендерович― А сейчас вона чё. Это сильно параллельная реальность. Причем она не просто параллельная, она очень далеко от нас. Параллельная может быть рядом, параллельно. А может быть очень далеко в другой вселенной. Это конечно вести и другой вселенной. Впрочем, это как раз для той вселенной типичная вещь. Потому что президенты Израиля садятся просто как пообедать, абсолютно нормально. И это правильно. Безотносительно к лучше, хуже относиться к Саркози. Саркози был большой друг Путина, я напомню. Его осетинская история совершенно позорная. Ну вот, но в отличие от Владимира Владимировича он не мог просто сказать: я буду вашим президентом всегда, дорогие французы. Французы бы его не поняли. Он вынужден уйти от власти, а потом крот истории роет медленно. Потом начинаются расследования. Медленный разговор. Ты представляешь, какие темы возникнут когда и если при жизни уйдет от власти Путин. Ты представляешь, что там у этого – тайное финансирование собственной кампании? Какая-то мелочь.

А. Плющев― Ну сейчас возникают… Если вспомнить фильмы про дворец какие-нибудь.

В. Шендерович― Нет, у Путина?

А. Плющев― Да.

В. Шендерович― Но это возникает где. Это возникает в Интернете. И что происходит с теми людьми, — те люди, которые делали это расследование, они сидят в тюрьме или бежали из страны.

А. Плющев― Кстати, завтра у нас в 15 часов Любовь Соболь на «Эхо Москвы».

В. Шендерович― Не бежавшая.

А. Плющев― Находящаяся под ограничением определенных действий.

В. Шендерович― Под арестами, под ограничениями или в бегах. Вот судьба тех людей, которые делают расследования. А фигурант расследования как ни в чем ни бывало в своем бункере устраивает нам эту сладкую жизнь. Параллельная вселенная Саркози.

А. Плющев― Кстати, вы заметили, ФБК, который власти считают иностранным агентом, а теперь еще и суд признал экстремистскими, Путин тоже не упоминает, как и Навального.

В. Шендерович― А кто готовил коктейли Молотова.

А. Плющев― Он отвечает: организация, которую вы упомянули.

В. Шендерович― Господи, боже мой. Дорогие, я понимаю, судьба Бехтерева конечно тяжела, но дорогие психиатры, может, вы как-то выскажетесь по этому поводу. Любопытно же, любопытно, как это звучит на профессиональном языке. Потому что на бытовом это называется — он спятил. Но у этого есть, наверное, какие-то медицинские термины. Это очень любопытно.

А. Плющев― С трудом себе представляю такой осмотр. Если мы даже прививку не увидели. Кстати о прививках поговорим мы в следующей части программы после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Плющев― Продолжаем «Особое мнение». Обещали поговорить о прививках и поговорим. Ну что как вам обязательная вакцинация? Вы воодушевлены?

В. Шендерович― Во-первых, вроде бы сказали, что не будет обязательной.

А. Плющев― Нет, сказали до. А вчера уже приняли для многих категорий обязательная.

В. Шендерович― Для каких категорий?

В.Шендерович: Ситуация с коронавирусом – это самый ясный и трагический результат этого. Ничего кроме насилия не можем

А. Плющев― Для торговли, там много людей. Два миллиона в Москве. Простите.

В. Шендерович― Понятно. Сложные ощущения. Ситуация с коронавирусом, война с коронавирусом, которую Россия Путина позорнейшим образом на глазах у всех проиграла. Прошло полтора года. Можем сказать: проиграна ситуация. Во всем мире коронавирус, так или иначе, побежден. Во всем мире снимают маски, открывают двери.

А. Плющев― У нас не надевали, по-моему.

В. Шендерович― Поэтому сейчас снова переполнены больницы. Снова дикая смертность. Россия проиграла эту войну. Проиграла предсказуемо. Потому что нет никакого доверия, потому что полностью распадающаяся страна, страна распадается. Государство может работать только на подавление. Государство эффективно только в области насилия. Никакого договора между государством и обществом нет. Разорван этот договор. Путин разорвал все договора. И вот ситуация с коронавирусом – это самый ясный и трагический результат этого. Ничего кроме насилия не можем. Свинтить, посадить, уничтожить, убить, в том числе за пределами России – можем. Как только речь идет о том, чтобы организовать, самоорганизоваться. Для чего нужно государство – институт самоорганизации. Так придумали.

А. Плющев― Это как раз без государства.

В. Шендерович― Нет, нет, государство придумано, только не Левиафан, а вот современное государство, Финляндия какая-нибудь, прости, господи.

А. Плющев― Мы вчера их победили.

В. Шендерович― Ну хоть где-то. Эта Финляндия с этим премьер-министром, с этим лицом…

А. Плющев― С этой премьер-министеркой надо сказать.

В. Шендерович― С этим уровнем жизни, с этой культурой. Бывшая чухна, бывшая провинция. Приют убогого чухонца. Вот сто лет прошло. Ну 200. Со времен убогого чухонца, с пушкинских. Посмотрите, где они и где мы. Вот такого государства, где никто не знает, как зовут министра обороны или премьер-министра, никому неинтересно. Никто ничему не угрожает, а высокий уровень жизни. И государство как способ самоорганизации. Где выбирают, где все выборное, подотчетное. Посмотрите там цифры смертности. Посмотрите здесь цифры смертности. А мы только и можем, что шутить с «Искандерами». Как только дело дошло до этого – катастрофа.

А. Плющев― Я смотрел вчера февральское выступление Путина, где он говорит, что мы лучше прошли коронавирус, чем Европа.

В. Шендерович― Год назад – мы победили. Победа над коронавирусом. Конечно.

А. Плющев― Чем Европа и Америка. Он сказал, что главный показатель – заболеваемость на 100 тысяч человек. У нас 13-14, а у них по 40.

В. Шендерович― Понятно. Это уже подробности. Статистика наша, вера нашей статистике, вера нашей администрации. Взаимосвязь. Вот эта кровеносная система. Ее нет. Закупорены сосуды. И на выходе просто смертность чудовищная в очередной раз. Опять-таки не осознанная. Потому что статистики нет. И конечно мы победили коронавирус, притом, что у нас смертность в разы выше. Мы победили коронавирус. Дальше уже разговор вроде и не о Путине, но о Путине тоже. О большом Путине. Административном Путине. Вот есть глубинная Россия, которая отказывается прививаться. Не хочет. Почему? – по кочану. Не хочет, чтобы ее чипировали. Не верит в это все. Твердо знает, как ведший меня недавно таксист, что здоровый образ жизни и водочка перед обедом убивают коронавирус.

А. Плющев― Таксисту, агрегаторы теперь его отключат просто и все.

В. Шендерович― Да, но я не буду называть его номер.

А. Плющев― Нет, не потому что он вам сказал.

В. Шендерович― Я шучу.

А. Плющев― Просто все, обязали.

В. Шендерович― Она не хочет эта Россия глубинная и администрация справедливо сетует на качество, что же вы. Братцы мои, кто же воспитывал этот, кто деградировал его так тщательно. Кто вымывал интеллект из страны, кто выгонял, кто боролся с интеллектуалами. Кто растлевал эту публику. Кто пояс Богородицы нам приносил. Кто нам рассказывал про Мадлен Олбрайт. Почему они верят тому, что Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию, но не верят, что вакцинация помогает от коронавируса. В пояс Богородицы верят, в вакцинацию – нет. В украинскую хунту верят. В Мадлен Олбрайт верят. В чипирование Гейтса верят. Кто эту всю ядовитую ботву, кто из них делал идиотов. Дорогая администрация, кто 20 лет деградировал эту страну.

А. Плющев― Хорошо. А люди чего, без головы что ли.

В. Шендерович― Да.

А. Плющев― На вас это не действует. На меня это не действует. А на них чего действует.

В. Шендерович― Саша, так сложились мои обстоятельства, что я в детстве начал читать книжки. Мне повезло с папой и мамой, с кругом общения. А кто-то, люди очень многие по Козьме Пруткову подобны колбасам: чем их начинят — то в себе и носят. Вот их начинили этим. Они в себе это носят. Послушай меня, не в том дело, что именно русский народ вот такой. Нет. Если этим дерьмом заливать в головы как мы помним, заливали немцам – немцы становились чудовищной нацией. Очень меняются нормы человеческие. За 20 лет растление нации произошло вполне успешно. Интеллектуальное растление нравственное. Но мы говорим об интеллектуальном даже, а не о нравственном.

А. Плющев― Без ее на то желания, без желания нации растлиться – разве такое было бы возможно.

В. Шендерович― Никак. Растление – это сладкая вещь. Замечательно когда-то сформулировал образ, что сделал Путин со страной, Сергея Гандлевского образ: как будто алкоголику, который решил завязать, наливают стакан и говорят: да ладно, ну чего ты, давай, ну чего ты, друг. Давай. За маму, за папу. Вот это. Конечно, хочется выпить. Но ты решил завязать когда-то. Ты помнишь, ты решил завязать в конце 80-х начале 90-х. Ты решил завязать с империей, ты решил завязать со всем этим дерьмом. Ты решил подышать свежим воздухом, вести здоровый образ жизни. На свободу. Выборы. Свободная пресса. Независимый суд. Ты помнишь, дружок? До того как ты снова запил это имперское пойло, ты помнишь, до того как ты встал в очередь к Богородице. Ты помнишь, был Капица в телевизоре.

А. Плющев― А решили ли люди. Вот если общество людей представлять как человека, бросившего пить — он вообще решал бросить пить? Мне кажется немножко за него решили. Условно говоря, теща велела.

В.Шендерович: Мы в заложниках. И я, и моя семья в заложниках у этого большинства. Как всегда, впрочем



В. Шендерович― Нет, секундочку, он дошел до края. Он посмотрел в зеркало и в какой-то момент он себе не понравился. Ему стало стыдно. И он да, конечно, на нас влияют люди. Один наливает, другой говорит: не делай этого. Кого ты слушаешь. Во времена, извини, Сахарова, профессора Афанасьева, академика Рыжова, когда эти люди были элитой, когда мы разворачивались от грязной убийственной империи, от чудовищного 20-го века, выходили на свободу, да, нам предложили, нам разрешили, конечно. Но мы рассмотрели ее. Я же вроде из хорошей семьи, но я словосочетание, как там Горбачев сказал? – приоритет общечеловеческих ценностей. Слушай, мне было 28 лет, когда я впервые услышал словосочетание о «приоритете общечеловеческих ценностей».

А. Плющев― Чуждо было?

В. Шендерович― Нет, сами ценности были не чужды. Но я не знал, что так можно. Я не знал ничего о разделении властей. Я не знал ничего об очень многих вещах. Очень многие вещи, у меня открывались глаза и я узнавал то, что надо узнавать в 12, в 15 лет. Сплошь и рядом. И это я, который все-таки жил в хорошей семье в Москве.

А. Плющев― Книжки.

В. Шендерович― И книжки давали читать. Правда, Ленин тоже стоял на полках и его портрет стоял, в качестве протеста против Брежнева стоял портрет Ленина. Это была вполне типичная такая оппозиция.

А. Плющев― У некоторых даже Сталин висел.

В. Шендерович― В качестве оппозиции. Это отдельная тема. Мы сейчас говорим о выборе нации. В конце 80-х, начале 90-х мы совершенно очевидно развернулись в сторону мира, свободного мира. И нас воспринимали тогда как часть свободного мира. Запад очень был, никто не хотел нас расчленять, более того, они очень хотели, чтобы все осталось как есть, чтобы договариваться про ядерное оружие вообще с Советским Союзом. Не с 5-ю, а с одним договариваться. Но шли годы, за 30 лет мы сделали синусоиду всю прошли. И пришли снова в очень низкую точку. В каком-то смысле гораздо ниже уже начала 80-х. В прямое противостояние и полагаю, что сегодняшнее руководство менее адекватно, чем руководство при позднем «совке». Подозреваю, что менее адекватно. Там все-таки был, что называется белый ТАСС, синий ТАСС. Я даже однажды видел эту книжечку. То есть они для своих давали реальную информацию. Я даже однажды держал в руках в конце, кто-то принес.

А. Плющев — Тасс― я понял. Сначала не понял, причем тут тазы.

В. Шендерович― Не эмалированный, нет.

А. Плющев― Не знал про белый и синий.

В. Шендерович― Были книжечки, одна – для низшего, другая для совсем… Где реальная информация. Это была такая хроника текущих событий…

А. Плющев― Для элиты.

В. Шендерович― Да. Думаю, что они более реально представляли себе ситуацию в стране, чем сегодняшние. Подозреваю. Проверить это нельзя. Это предположение.

А. Плющев― Ну так, мы далеко ушли от обязательной вакцинации. В результате вы поддерживаете или нет?

В. Шендерович― Ты знаешь, нет. Потому что решение должен принимать человек. И принципы важнее практики. Постараться убедить, но для этого надо, понимаешь, выясняется, что глава Роспотребнадзора в доле по этой вакцине.

А. Плющев― По одной из.

В. Шендерович― Я не могу назвать это коррупцией, но другого слова я пока не нашел для этого. Вы хотите веры? Тогда вы должны избегать, вы хотите, чтобы вам верили? – тогда вы должны избегать прямых коррупционных ситуаций. Попробуйте убедить. Не можете – давайте мы изберем кого-нибудь, кому мы верим. Но пока что мы в заложниках у большинства. И мы не смогли выработать, я писал сегодня, не смогли выработать коллективный иммунитет против Путина. И как следствие у нас нет коллективного иммунитета против коронавируса. Это связанные вещи. Это логически абсолютно связанные вещи. И мы в заложниках. И я, и моя семья в заложниках у этого большинства. Как всегда, впрочем.

А. Плющев― При этом прививаться все равно надо.

В. Шендерович― Надо, конечно. Я привился. Но это выбор мой. А рядом мой близкий человек, который по медицинским показаниям решил, что не надо и он не будет прививаться. Но это выбор человека.

А. Плющев― В 19 в программе «Особое мнение» — Максим Шевченко. В 20 – «Без посредников» — разумеется, с Алексеем Венедиктовым. Веду я – Александр Плющев. Спасибо Виктору Шендеровичу.

В. Шендерович― Счастливо.