М.Курников― Добрый вечер! В эфире программа «Особое мнение». В студии краудфандинг — Максим Курников. А по видеосвязи со мной — писатель Александр Проханов. Добрый вечер!

А.Проханов― Добрый вечер, Максим!

М.Курников― Начнем с завтрашней встречи. Путин и Байден встречаются. Насколько это важная встреча? Или, как знаете, многие пишут: сам факт встречи важнее, чем то, о чем могут они договориться?

А.Проханов― Я посмотрел вчерашнее интервью Владимира Владимировича, посмотрел все, что говорится вокруг этой темы. И, мне кажется, она будет тривиальной. Она, конечно, не будет напоминать встречу в Тегеране или встречу в Ялте, она не будет напоминать поездку Хрущева в Штаты или даже встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике или на Мальте. Она будет тривиальной. И из всего того, что удалось услышать ил понять, это были такие пререкания, не очень жесткие, не очень оскорбительные, но пререкания. Чего стоит заявление Байден сегодняшнее или вчерашнее о том, что если Навальный умрет в тюрьме, это Путин станнит его личным врагом. Или до этого он обвинил Путина в убийстве, по всей видимости Байдена или я не знаю, еще кого. Это все мелкотравчато, это не связано с огромными стратегическими явлениями, которые надвинулись на землю и начинают здесь бушевать.

Поэтому я полагаю, что она будет бархатной эта встреча. Она будет с большим количеством умолчаний, тихих насмешек. Грозных распрей не будет. Но я от этой встрече ничего не жду. Я считаю, что Путин встречается с Байденом на очень сильных своих позициях, если говорить шахматными терминами. У Путина позиции гораздо более сильные, чем у Байдена. Во-первых, Байден и Запад окончательно воспринимают Россию как единое целое.

М.Курников― Прямо уж единое.

А.Проханов― Единое враждебное для них целое.

М.Курников― А это они правильно это воспринимают?

А.Проханов― Они правильно воспринимают. Но вот такое открытое восприятие еще больше сливает с слипает эти две странные и делает их очень консолидированными в политическом и военном и в экономическом положении. А Америка, она по-прежнему, с Европой, у них расстояние, они не сумели сгладить свои экономические интересы. По-прежнему, «Северный поток» является яблоком раздора между ними.

А.Проханов: Путин встречается с Байденом на очень сильных своих позициях

Далее. Путин встречается с молодым президентом Байденом ввиду стремительного ослабления Америки. Я уже, что сегодня — и это сенсация для наших политологов — на сайте Белого дома Байден опубликовал национальную концепцию борьбы с внутренним терроризмом. Значит, в Америке, оказывается, есть внутренний терроризм. Он не только у нас, не только на Ближнем Востоке, он есть и в Америке. Этим внутренним терроризмом названы, по существу, американские патриоты, те люди, которые шли и идут за Трампом. И в число террористов не включены ни вот эти агрессивные антифа, ни те вооруженные черные администрации, отряды, которые, по-прежнему берут города, и вся вот эта инфраструктура закрытая информационная, которая поддерживает эти элементы бунта и восстания. Объектами ударов является белая Америка, белая, традиционалистская глубинная Америка. И в этом отношении у Путина, который встречается с такой раскалывающейся, разделенной страной, конечно, возникает очень много таких стратегических возможностей.

М.Курников― А в этом смысле Байден прав, действительно, это террористическая угроза для Штатов? Вот Захват Белого дома, который был тогда после выборов — это террористический акт?

А.Проханов― Это акт симптоматический. Этот акт свидетельствует, что в Америке есть вот эта вторая, глубинная трамповская Америка, которая подняла свою революцию. Трамп в этом смысле революционер, он такой вот витязь белой Америки своего рода, Мартин Лютер Кинг только белый. И эта Америка поднялась, и ее сейчас задавили, ее заглушили. Вот сейчас ее будут замуровывать. Но видите, это не чеченские террористы.

Глубинная Америка — это пласты, которые помнят свою боль, свободу. Они считают Америку своей родиной, своим продуктом. Они создали эту Америку, и они не уступят так просто. Особенно, если, повторяю, против Америки будет развернута подрывная деятельность извне, как это было в России, в Советском Союзе, когда во время этой информационной экспансии, направленной на Советский Союз, разрушались Советы по национальному признаку. Союз распался благодаря тому, что были взвинчены национализмы — советские республики. Это все взорвалось. Так вот эта страшная рана, которая поползла по Америке, этот шов, он тоже может быть взвинчен.

Я не специалист по информационной войне, скорее все-таки фантазер и постоянный автор «Эха», но, мне кажется, что если, например, в Новой Зеландии или на островах, или в космосе, или на Луне возникнут группы американских патриотов, находящихся за границей, они начнут мощнейшую информационную кампанию против Америки, конечно, не через телевидение, конечно, через сети, то Америка будет просто взорвана. Если они боятся нашей Симоньян и считают, что Russia Today является подрывной организацией, представляете, если появится целая система этих анонимных, находящихся в изгнании американских белых патриотов, которые приведут в движение все глубинные коды американского пласта, который осваивал Дальний Запад, то Америке будет очень плохо.

А.Проханов: В Америке есть вот эта вторая, глубинная трамповская Америка, которая подняла свою революцию

М.Курников― Александр Андреевич, мы как сборная, которая не может рассчитывать на собственные успехи, радуется травме игрока, и говорит: Вот теперь у нас шансы появились. Мы можем рассчитывать на успех переговоров с Байденом, потому что у них проблемы — только так?

А.Проханов― Я думаю, что есть большая шахматная доска, как сказал один из геостратегов прошлого века. И в этой шахматной доске слабость конкурента является гарантией для победы твоей страны. Поэтому в этой борьбе, конечно, надо рассчитывать на слабость, но на свои силы. Просто, я думаю, что Россия договорилась с Байденом и с борта новых подводных лодок типа «Борей». И она будет говорить, имя в кармане несколько конструкций гиперзвуковых ракет. Это уж никуда не денешься. И она будет говорить с Америкой как страна, победившая Америку в углеводородной борьбе и конкуренции углеводородной. Но, повторяю, ослабленная Америка является очень благоприятным партнером для ведения переговоров.

М.Курников― Если говорить опять же о том, что должно быть итогом этих переговоров, вы чего ждете?

А.Проханов― Я, конечно, к сожалению, не вижу здесь никаких итогов. Это будет такая декорация, это будет очередной фазис смягчения американо-российских отношений, Доведенных сегодня до катастрофической черты. Это фаза вечно пульсирующих отношений США и России. Эти отношения иногда обостряются до Карибских кризисов, а потом он смягчаются и начинает паточная, слащавая пропаганда любви о близости двух народов. Потом начинаются американские выставки, «Не валяй дурака Америка!» и прочая такая конфетно-мармеладная сладость. А потом эти две страны начинают мучительно расходиться. Это имманентная вещь. Это заложено в сами эти глубинные, как я это называю, национальные идеи, национальные мечты Запада и России. Эти мечты не совпадают. Мечта — град на холме или крепость на холме американская несовместима с русской мечтой Храма на холме. И может рассчитывать только на то, что эти две непересекающиеся в бесконечности прямые не сольются и не возникнет такая мощная вольтова дуга, которая разнесет к чертовой матери весь мир.

М.Курников― Здесь я только процитирую вашего коллегу, который говорил, что, может быть, только Храм во граде. Ну, хорошо, тут понятны точки, как вы видите, где США, где Россия. Но вы так говорите о союзе России и Китая, как будто это какой-то равнозначный, равноправный союз. Но ведь Россия не выглядит равным по объему партнером Кита или выглядит, на ваш взгляд?

А.Проханов― А выглядел ли равным Союз того советского времени и того раннего китайского времени?

М.Курников― Конечно, нет.

А.Проханов― Нет, не выглядел. То есть Советский Союз был доминантой, конечно. Помогал Китаю. Он построил первую волну индустрии китайской тяжелой. Была сделана Советским Союзом. Потом времени изменились.

М.Курников― Давайте просто скажем, что Китай перестал быть союзником России довольно травматично.

А.Проханов― Ну да, это произошло во времена развенчания Хрущевым Сталина. Это был конец красной эры. Тогда очень мощно подрезали поджилки всему красному, и советская идеология пошла вниз, а вместе с ней пошел вниз и государственных строй. Я просто говорю о другом, что сегодняшняя Россия является по-прежнему самой мощной ядерной державой, потому что американцы вопят, что они отстали от модернизации ядерных запасов. А Россия помогает Китаю создать противоракетную оборону по всему побережью. И Россия по-прежнему обладает очень мощным геостратегическим потенциалом и флотом, в том числе. Поэтому экономически мы слабее их, и то не знаю, слабее ли мы их экономически. В чем экономика, в деньгах она или в стратегических возможностях страны?

М.Курников― Она в деньгах, стратегических возможностях, в трудовых ресурсов, в том, в конце концов, какой вектор у этой экономики. И, честно говоря, здесь тревожно. Вам не тревожно за земли в этом смысле Российской Федерации?

А.Проханов― Да мне тревожно даже за западные земли. Мне даже тревожно за те земли, на которых я сейчас сижу и с вами говорю. Тревога — это нормальное состояние любящего родину человека.

М.Курников― Но Китай в этом смысле гораздо более потенциально серьезный противник. Разве нет?

А.Проханов― Пока что он потенциальный, а что будет дальше, посмотрим. Мир абсолютно непредсказуем. Он входит в фазу неопределенности, великой неопределенности. И то, что называют новой нормальностью, на самом деле это является новой гигантской неопределенностью. И новая нормальность это как раз есть новая ненормальность. Поэтому что там в этой новой нормальности будет, трудно сказать. Что там будет? Как будут чувствовать себя границы, европейские границы. Те же границы — это условность. Мы знаем, что история — это огромный портной, который перекраивает границы. И сейчас у этого партнера ножницы, у него новые лекала. Отгадать эти лекала — вот чем занялись бы Байден и Путин — отгадывать эти конфигурации; понятно, что такое новая нормальность. Как новые формальности, как будут вести себя все страны, в том числе, и наши две страны, и какие идеи можно высказать в недрах этой новой нормальности? А не то что я тебя перестану любить, буду тебе врагом, а ты убийца, а у тебя двойные стандарты, а у тебя у самого корпорация НРЗБ. Это все пререкания. И они не обещают, повторяю, встречи в Тегеране или встречу в Ялте.

А.Проханов: Россия по-прежнему обладает очень мощным геостратегическим потенциалом и флотом

М.Курников― Александр Андреевич, вы сказали, что границы — это условности. Однако иностранными агентами у нас не условно, а вполне себе реально объявляют. Когда вы слышите, что очередное какое-то издание признано иностранным агентом, вы это скорее поддерживаете или вам становится тревожно, что скоро не останется тех СМИ, которые могут говорить то, что видят?

А.Проханов― Нет, мне не тревожно. Я не в восторге от этого, но мне и не тревожно. Вот проницательные люди, в том числе, и на эхо, либеральные комментаторы, философы, они понимают, что началась новая эра. Эта эра связанна с формированием этой новой российской консервативной государственной идеологии. Эта идеология будет сформирована, потому что она является гарантом существования страны. В сегодняшней России существует три бушующих и ненавидящих друг друга фрагмента. Это традиционалисты монархические православные, церковные. Это советского мышления люди, коммунистические левые люди. И это либеральная компонента. И эти три фрагмента как три льдины, они друг с другом сталкиваются, звенят, хрустят, наносят друг другу удары, потом слипаются в каких-то уродливых конфигурациях.

Но в недрах всего этого ничего не поделаешь. Страна не может существовать на фоне этого внутреннего разлада, особенно авторитарная страна не может существовать. Поэтому сейчас происходит сжатие этих компонентов. Сейчас ужимаются коммунисты, создаются партии и группы, которые должны отнять у коммунистов их голоса. То есть коммунисты должны быть сужены. Опасность коммунистической реставрации должны быть уменьшена до предела. И, конечно, уменьшается этот бушующий либеральный фрагмент, либеральная льдина, она сейчас будет таять. И таяние либеральных льдов мы сейчас наблюдаем сейчас. И уход Гудкова и тюрьма Навального, и закрытие всевозможных СМИ, объявление их агентами иностранными — это все идеологические перемещения. И люди, живущие внутри вот этого комплекса, сидящие на этой льдине, они должны понимать, что их льдина будет таять, уменьшаться, их будут раскалывать.

Поэтому радоваться мне этому или не радоваться, мне трудно сказать. Я же не государственник.

М.Курников― То есть вы на какой льдине: на первой, на второй?

А.Проханов― Я, по-моему, океан, в котором они плавают.

М.Курников― Я думал, что вы ледокол, кстати говоря.

А.Проханов― Ну, или ледокол, да. Когда-то я ледокол, когда-то я океан. Когда-то, я даже не знаю, кто я.

М.Курников― Может быть дед Мазай ли, наоборот, заяц, если уж мы сравниваем ситуацию…

А.Проханов― Если мы говорим о льдинах, я, скорей всего, Дед Мороз, а не дед Мазай.

М.Курников― Хорошо. Но если возвращаться все-таки к этой ситуации, вы не боитесь, что репрессии, любые репрессии даже лайт репрессии имеют такую особенность: они начинают бить по своим. И завтра они начнут признавать иностранными агентами любого, кто им не понравится лицом, написанным словом или чем-нибудь. Вспомнят вам, что вы подарок какой-нибудь получали в Иране или Анголе, от Фиделя Кастро или кого-нибудь и скажут — он иностранный агент.

А.Проханов― Это все может быть. Но меня это не очень волнует. Потому что я вижу картину, я понимаю, что она такова, она не может быть иной. И если я мешаю этой картине, конечно, я буду кричать, мне прищемят хвост, меня будут пилить пилами железными, я буду кричать, мне будет больно, но я буду понимать, что это неизбежно. Это неизбежно. Это будет всегда или не всегда, я не знаю. Вот сейчас мы поставили памятник Александру III — это же прекрасно. И то, что мы повесили ему Могендовид — это еще прекрасней. А потом, неизвестно, что внутри у Александра III внутри. Может быть, там какое-нибудь кафе или зал с шестом, стриптиз-зал? Мы не понимаем этого. Конечно, очень важно было бы всю эту поразительно быстро меняющуюся картину мира и России в целом увидеть и описать или в романе или в политологическом трактате. А так, боюсь я этого или не боюсь? Да не боюсь я ничего. Мне нужно понимание, знание, а не безопасность личная.

М.Курников― Я просто не понимаю немножко. Вы говорите, чтобы власть выжила, ей нужно опираться на жесткую авторитарную систему. То, что всех навальновцев не пускают, то, что Любовь Соболь не идет на выборы — это делает наше государство крепче, уверенней в завтрашнем дне…

А.Проханов― Это делает наше государство крепче, но не крепким.

М.Курников― Объясните.

А.Проханов― Наше государство остается не крепким, но оно становится крепче. Потому что в чем пафос либерального протеста? Либеральный протест, навальновский протест, он связан с пониманием гигантских, заложенных в социум российский бед: коррупция, воровство, ужасное управление, неумение управлять регионами, провал всех экономических программ: «2020», национальные проекты, указы всевозможные. И оппозиция оперирует ́этим. Она предъявляет власти все эти претензии. Но если эта оппозиция будет ликвидирована, она будет изгнана, то в народе по-прежнему будет оставаться чувство ярчайшей несправедливости сегодняшнего общества, ярчайших искажений, извращений, которые существует в нашем обществе. И это будет нарастать. Она будет постоянно воспроизводиться, как воспроизводится протест народа, ощущающего несправедливость общества, в котором живет этот народ.

Поэтому закатать в асфальт или изгнать сегодняшнюю оппозицию — это не решит проблему. Потому что главная проблема и мука сегодняшней России — это огромный спрут воровства, которое разбазаривает все наши доходы, все наши начинания, подрывает нашу веру, делает нас скептиками, не верящим в государство. Мы не верим государству, поэтому не прививаемся вакциной «Спутник», хотя, не прививаясь, мы ставим под угрозу наши жизни, жизни наших детей, наших семей. Но даже этот страх умереть не одолевает это недоверие. Поэтому я и смотрю на изгнание Гудкова или на посадку Навального как цель. Можно бороться только одним средством — очищением страны. Очищением страны не от оппозиции, а очищением страны от воров, коррупционеров, от этой чудовищной коррупционной системы. Если она будет, то угроза государству будет нарастать. И это угроза национальной безопасности России.

М.Курников― Но ведь это парадоксально, но все, что вы говорите про это воровство, про этих коррупционеров, они-то как раз прикрываются лозунгами про государственность, про «не допустим иностранного влияния» — в общем-то, вашими лозунгами.

А.Проханов― Может быть. Вообще, ведь вся политика, особенно русская политика, она вся парадоксальна, и она наполнена всякими мимикриями, всякими загадками, извращениями. А что такое «советские красные директора»? Оплот советского строя, оплот великой советской индустрии, второй экономики мира — кто они? Они после 91-го года стали хозяевами корпораций, они сломали хребет своему государству, которое сделало столь великими управленцами, чтобы завладеть этой собственностью. И теперь они все антисоветчики. Ну, это разве не парадокс? Или огромное количество людей из госбезопасности, такие, как Бобков, например, царствие ему небесное. Ведь как только рухнул советский строй, они все те, кто боролись с антисоветчиками, все перешли в стан либералов. Они стали банкирами, они получили деньги, они стали управляющими банков. Они стали создавать информационные центры, центры безопасности…

А.Проханов: Либеральный, навальновский протест, он связан с пониманием гигантских, заложенных в социум российский бед

М.Курников― А путь Владимира Путина из госбезопасности в помощники Собчака, а потом в президента вы как опишите?

А.Проханов― Путь Владимира Путина, он исключителен. Потому что путь Владимира Путина, он не принадлежит ему. Его выбрала то, что я называю птицей русской истории. Его выбрала русская история в момент, когда пало Российское государство, и когда у России не было государства, значит, не было народа. И тогда Россия вновь, повинуясь этим глубинным таинственным свойствам, стала восстанавливать свое государство. А для этого ей понадобился человек, в котором эта птица свила свое гнездо. И Путин был тем, кто стал гнездовьем для этой новой стихии государственной. Я не говорю, что он был свободен от того, что я только что перед этим сказал. В нем тоже все это замешано, но он отличается от всех этих клевретов, которые используют государственные должности, власть и государственную риторику только для одного — для грабежа и переправки денег за границу.

М.Курников― То есть Владимир Путин как раз не занимается ничем таким. То есть вас не убедили, например, эти фильмы про дворцы и так далее. Вам кажется, это все наветы.

А.Проханов― Я думаю, что фильмы про дворцы… мы же видим, что это не путинский дворец. Мы так все обрадовались: «А-а, это путинский дворец!» А потом вышел один мужик, фамилия которого то ли Трахтенберг, то ли Розенберг, я уже забыл…

М.Курников― Ротенберг. Давайте не будем. Ну, что же вы, это, мне кажется, недостойно русского писателя — коверкать фамилии.

А.Проханов: Путь Путина, он не принадлежит ему. Его выбрала то, что я называю птицей русской истории

А.Проханов― Я все время путаю эти фамилии. Я их не помню. Он вышел, сказал, что это его собственность, его дворец. Достойно это, недостойно меня, но я просто видел другое лицо. Оно почти не походило на лицо Путина. И дворец оказался вовсе не дворцом, как мы видим, оказался совершенно чем-то другим. Скорей всего, Колизей какой-то полуразвалина.

М.Курников― Вы Ротенбергу доверяете в этом вопросе?

А.Проханов― Понимаете, если бы Крымский мост построил Навальный, я бы доверял Навальному. Но Крымский мост-то построил Ротенберг. А Крымский мост для меня является символом современной России. Это мост, который соединяет Россию с Херсонесом. Это мост, по которому движется русская мечта. Это мост, который проецируется с земли на небо и становится Млечным путем. поэтому этот мост построил не Навальный, а Ротенберг. Поэтому выбирать между Навальным, который построил ФБК* и Ротенбергом, который построил великолепный, живущий в веках мост, — мой выбор очевиден.

М.Курников― Я только напомню, что ФБК был признан иностранным агентом и экстремистской организацией. Мы сейчас послушаем новости — может быть, там еще кого-то кем-то признали, — а потом вернемся в студию и продолжим говорить с писателем Александром Прохановым.

НОВОСТИ

М.Курников― Я напомню, что мы говорим с писателем Александром Прохановым. Довольно много говорили об росскийско-американских переговорах. И я хочу перейти к вопросам тоже международной тематики, но которые пишут наши слушатели.

Александр Андреевич, в Израиле поменялся премьер-министр Нетаньяху. Как бы вы оценили этого политики? На ваш взгляд, что происходит в отношениях между Россией и Израилем сейчас?

А.Проханов― Проблема Израиля не в отношениях с Россией, а в отношении с палестинцами. И Нетаньяху надо рассматривать как премьера, который усилил давление на палестинцев…

М.Курников― Но при этом большой друг России, давайте это отметим.

А.Проханов― Который на время остановил, до него на время остановился захват палестинских земель и строительство поселении на западном берегу Иордана. И при Нетаньяху это все возобновилось. Отсюда антифады, отсюда трагедии Газы, отсюда этот продолжающийся, но новый на этом витке раскол внутри арабских дальневосточных стран. А то, что Нетаньяху друг России, так ведь и ХАМАС приезжает в Россию, и ХАМАС беседует с Лавровым. Роль России, она роль посредническая такая. Я не думаю, что Россия, удержавшая Башара Асада, сделала большую услугу для Израиля. Вряд ли. Если бы Россия была марионеткой в руках Нетаньяху, то, конечно, не было бы сирийской компании.

М.Курников― А вы согласны, что как раз эти 20 лет у Владимира Путина каким-то образом получается выстраивать хорошие отношения с Израилем? Вас это удивляет или это вас восхищает?

А.Проханов: Мост, по которому движется русская мечта. Который проецируется с земли на небо и становится Млечным путем

А.Проханов― Нет, я вообще далек от восхищения и удивления. Я считаю, что Путин виртуоз в выстраивании международных отношений. С своими врагами он ведет эти отношения так, что мы всегда оказываемся в выигрыше. Отношения не являются идеальными, но эти отношения всегда кончаются геополитическими выигрышами. И поэтому Путин называется счастливчиком. Как бы так складываются звезды над этой большой шахматной доской, что любой ход Путина ведет противника если не к мату, то, по крайней мере, к ослаблению позиций.

А что касается Путина и Израиля, я думаю, что Израиль — это стратегическая мировая страна. Треть израильтян, треть евреев говорят по-русски. Огромное еврейское лобби в самой России, в других странах. Дико было бы враждовать с Израилем.

М.Курников― Александр Андреевич, вы сказали, что любой ход западных стран Путин умеет поворачивать в свою сторону. А как же экономическая ситуация, которая за санкции, вам кажется, это тоже выгода России?

А.Проханов― Это все временно. Я думаю, что санкции, они будут либо сняты, либо будут преодолены другим способом. И как на них посмотреть. Я, конечно, не в восторге от санкций. Даже Рогозин сказал, что при этих санкциях развитее русского космоса невозможно. Но, по-моему, хватил просто. Я напомню, что в Советском Союзе не было американских санкций…

М.Курников― Но санкции у нас все-таки были.

А.Проханов― Ну, какие там были санкции?

М.Курников― Джексона — Вэника, например.

А.Проханов― Ну, да, были, конечно, но они не помешали нам лидировать в космосе.

М.Курников― Но когда их ввели, как раз уже помешали. Я напомню, что потом Советский Союз распался, и как раз Джексона — Вэника ограничивал продажу технологических товаров, если я правильно помню.

А.Проханов― Я думаю, что при Гагарине санкций не было, и мы обходились собственными технологиями…

М.Курников― Александр Андреевич, ну, заводы, которые строили в Советском Союзе, они строились часто на западном оборудовании и западными странами.

А.Проханов― Согласен с вами. Но такие же заводы Сталин покупал целиком у Запада, у Германии, у Франции, и на этих заводах создавались Т-34, и потом где эти Т-34 оказались? Важно же не то, на чьи деньги строятся заводы, а в какой столице оказывается продукция, производимая на этих заводах.

М.Курников― Ну, извините меня, и нефть и газ тоже делались западным оборудованием, и заводы соответствующие перерабатывающие. И это потом шло по тому же газопроводу. И газ и нефть тоже оказывались там.

А.Проханов― И слава богу, на эти газовые деньги Россия могла построить…

М.Курников― Я просто к тому, что вы говорите, что вот Советский Союз мог сам. Не мог. Был частью мировой экономики точно так же.

А.Проханов― Конечно, да. Но и Европа не могла. После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине. Это всё так. Все с чего-то начали.

М.Курников― С санкций.

А.Проханов― Я считаю, что кому они нужны, эти санкции?

М.Курников― Вы просто согласны, что это как раз тот случай, когда Владимир Путин не смог повернуть в свою пользу историю?

А.Проханов― Я считаю, что история не кончается на санкциях. История продолжается. И виртуоз геополитик Путин продолжает творить чудеса и в условиях санкций. То есть условия санкций не помешали российской власти посадить Навального в тюрьму. Это был разгар санкций. И это не прекратило внутренней политики России.

М.Курников― Ничего себе успехи — посадить оппонента в тюрьму — это успех. Это не проявление слабости, это успех режима.

А.Проханов― Когда Гесса посадили в Шпандау, я считаю, что это был успех большой. Противники должны сидеть в тюрьме, как и воры. Поэтому, посадив Навального в тюрьму, современная российская власть не поддалась давлению санкций. Одно с другим не связано. То есть, Александр Андреевич, сейчас критикуете Ельцина за то, что он вас в свое время в тюрьму не посадил. То есть если вы были противником, он должен бы вас посадить в тюрьму.

А.Проханов: Виртуоз геополитик Путин продолжает творить чудеса и в условиях санкций

А.Проханов― Он должен был меня убить, но ему это не удалось сделать. Меня просто два раза били кастетом по башке и не добили. Поэтому я считаю, что это был промах Ельцина. Но его великое, я считаю, достижение было закрытие газеты «День» без суда и следствия, когда он расстрелял парламент. Он из танков расстрелял парламент, зажег в Москве дикое костровище, уничтожил газету «День». Я считаю, что это величайшее достижение Ельцина.

М.Курников― То есть вы его поддерживаете в этом вопросе. Чуть-чуть не дожал. Вот дожал бы — был бы победителем настоящим.

А.Проханов― Тогда был настоящий лидер, а он недожал и позволил этим реставрационным силам глубинным опять воскреснуть. И появился Путин. Путин появился не из Ельцина — вопреки Ельцину. А Ельцин недосмотрел. То есть об этом либералы и охают постоянно: «Ах, как мы тогда были неправы. Надо было тогда проводить люстрацию, надо было добить эту гадину. Мы ее не добили. Эти яды змеиные, они сейчас вылупились, эти гаденыши опять гадят. У уж в следующий раз, — говорят они, — когда мы победим, мы уже не оставим на свободе таких врагов, как Проханов, мы их додушим».

М.Курников― Александр Андреевич, а нельзя ли как-то попытаться жить друг с другом вместе и вместе придумать какие-то органы власти, в которых будут представлены и те и другие? Не наш путь?

А.Проханов― Нет, я думаю, что есть же такая удивительная страна, где овцы живут с волками, царит бессмертие, где люди не называют друг друга мерзавцами, а называют друг друга богами. Я думаю, пример такой есть, и к этому надо стремиться. Я один из таких поводырей, которые ведет человечество в царствие небесное.

М.Курников― Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, может быть, у нас все-таки что-то не так с этим глубинным народом? Почему глубинный народ не делает прививки, не защищается от коронавируса, почему он плюет на это всё?

А.Проханов― Как раз потому, что он глубинный, потому что он до глубины души не верит сегодняшней власти. Сегодняшняя власть виновата перед народом, что довела его до неверия. Надо просто проанализировать.

М.Курников― А при чем тут власть? Это ведь вопрос твоего выживания, твоих детей, твоих родителей.

А.Проханов― Я уже сказал вначале, что страх умереть и отдать в смертность своих детей, он не перевешивает недоверие. А смотрите, что произошло. Народ готов умирать от бациллы, от бактерии, от вируса и уменьшаться, ломать свою экономику и превращать свою страну в пустыню, потому что он не верит власти. А это значит, что это неверие является причиной государственного распада. Государственная безопасность зависит от веры народа в свою власть. Если народ не верит своей власти, то тогда эта безопасность подвергается страшным рискам, страшному воздействию. Поэтому власть должна делать все, чтобы народ ей поверил.

Но трудно это сделать через пиар-кампании, через праздники, через фестивали. Это можно сделать только одним способом — государство должно начать развитие. Должны опять возникать новые заводы, новые города, новые лаборатории. В эти лаборатории должны придти молодые люди. Чтобы возникла новая идеология — идеология реставрации. Не идеология Александра III, а идеология русского авангарда, идеология русского стремления к бесконечности, идеология Николая Федорова. И тогда народ будет захвачен. И народ ждет этого. Наш народ угрюмый только потому, что перед ним не поставлена ослепительная цель. Народ кажется циничным, ленивым, безобразным только потому, что перед ним не поставлена эта ослепительная цель. Когда цель ставится перед народом, он становится восхитительным, самым трудолюбивым, самым прекрасным и самым просветленным народом.

М.Курников― Еще одна тема. А следите ли вы за тем, как идет судебный процесс по делу МН17?

А.Проханов― Очень слабо. А что там идет? Ну, идет и идет, и будет еще идти…

М.Курников― Там как раз уже были доказательства представлены, озвучены, некоторые документы. Их прямо прочитал суд. Вам не кажется это важным событием? Этот суд.

А.Проханов: Неверие является причиной государственного распада. Госбезопасность зависит от веры народа в свою власть

А.Проханов― Есть два процесса, которые будут длиться бесконечно. Процесс — гибель Качинского на самолете и процесс, связанный с «Буком». Поэтому они будут длиться вечно, будут доказательства, будут выковыриваться какие-то осколки, просматриваться какие-то траектории. Вот мне лично наплевать на это. Человеку, который обожжет Донбасс, который любит Донбасс, который бывал и, надеюсь, еще буду на Донбассе, — мне на эти доказательства наплевать. Мне нужно, чтобы Донбасс уцелел. Мне нужно, чтобы Донбасс выстоял, а если можно, он снял чудовищную, нависшую над ним угрозу любой ценой. То есть ценой даже наступления на Мариуполь.

Я же мракобес, я не скрываю своего глубинного мракобесия. А если идет война, а там идет гражданская война, мы говорим это. Там идет свирепая гражданская война. В гражданской войне не бывает ни правых, не виноватых. Если ты летишь над полем боя на гражданском лайнере, то рассчитывай, что в тебя могут засадить «Буком» или из рогатки. Потому что, допустим, этот самолет был сбит «Буком» с территории Донбасса, допустим. Но я до пускаю, что это самолет мог быть сбит «Буком» с территории подвластной Украине, потому что над этой территорией мог пролетать борт номер один России. И они могли подумать, что в нем сидит Путин и шарахнуть.

М.Курников― Но он, судя по всему, что мы знаем, был сбит все-таки с территории Донбасса, а не Украины.

А.Проханов― Это вы знаете. Поделитесь со мной. Потому что я знаю совсем другое. Я знаю, что Донбасс был атакован, Донбасс был разгромлен пушками. Часть Донецка лежит в развалинах. Танки на границах лежат обугленные с опущенными на землю пушками. Там была бойня. А уж кто там сбил этот «Бук»… да пропади он пропадом. Он летел над полем боя. А над полем боя летят снаряды.

М.Курников― Александр Андреевич, а вы как-то чувствуете свою сопричастность, в конце концов, с этими событиями? Потому что это люди, воспитанные вашими идеями. Вдохновленные вашими идеями это сделали.

А.Проханов― Как я не чувствую? Я помню, когда у меня вышла книга «Убийство городов» как раз о Донбассе. Я эту книгу презентовал на Саур-Могиле. Это одна из священных гор России. Есть три священных горы: есть Мамаев курган, есть Сапун-гора в Севастополе, и Саур-Могила в Донбассе. Она вся уставлена этими монументами, которые сейчас был разгромлены пушками… украинцы. Я свою книгу презентовал на этой горе. Знаете, какое для меня было счастье, что мою книжку брали среди этих развалин, усыпанных осколками. Там моей головой трепетал флаг батальона «Восток», пробитый пулями. И люди благодарили меня, люди хватали эту книжку. Я писал им автографы. Я не просто причастен к этим событиям, я часть этих событий.

М.Курников― Вы это с гордостью говорите?

А.Проханов― Вы видите, я рыдаю просто, я каюсь, стою перед вами на коленях, рву на себе рубашку и говорю: «Ой-ей-ей! Дайте мне еще пепла, чтобы я голову себе посыпал.

М.Курников― К сожалению, не успею дать вам пепла, потому что время сегодняшнего эфира истекло. Я напомню, Александр Проханов был у нас в эфире сегодня.

* — российские власти считают иноагентом, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ