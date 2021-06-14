С. Крючков― 17 часов и 7 минут без малого в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков. И на «Эхе» со своим особым мнением сегодня политолог Александр Кынев. Александр, приветствую вас.

А. Кынев― Да, всем добрый день.

С. Крючков― Уже идет трансляция на основном канале «Эха» в Ютюбе. Подключайтесь, ставьте свои одобрения, лайки, подписывайтесь на наш канал. Яндекс.Эфир тоже транслирует эту программу. Ну и СМС-номер +7 985 970 45 45 работает. Александр, ограничения в Москве – ковид растет. Сегодня небольшое снижение по итогам вчерашнего дня. Штормит власть в решениях по ковиду или адекватные повороты?

А. Кынев― Нет, я думаю, что никакой адекватности тут нет. Это совершенно лицемерная политика. Я думаю, что, в общем, в этом легко убедиться, если просто посмотреть соцсети. Уже ленивый по этому поводу не съязвил и по поводу вируса, который внезапно пробуждается ночью, когда никого нет, но вирус у нас злобствует после 23-х, особенно после полуночи. НРЗБ в час пик никому не мешает жить, можно проводить публичные мероприятия, можно проводить съезд партии «Единая Россия», а вот садиться на скамейку одинокую в парке нельзя, потому что скамейка может быть заразной, там вокруг березки, от них идет ковид и так далее. То есть понятно, все это лицемерие.

Я думаю, что кроме элемента чисто психологического, так же как многие другие неоправданные меры, ведь бюрократы в последний год очень сильно постоянно метались в разных странах, принимая часто идиотские решения, смысл которых был в том, чтоб показать озабоченность – нас будут критиковать, а мы скажем: «Мы же что-то делали. Предложите что-то другое».

А.Кынев: Проблема вакцинации – ее стимул

Но здесь, я думаю, как раз элемент больше другой. Поскольку общество, очевидно, устало, мы видим, как за последнее время все вот эти вбросы такие истеричные не находят отголоска просто потому, что люди устали, людям это неинтересно. Я думаю, что странно не увидеть совпадение вот этих ограничений как раз с ожиданием старта думской кампании. Буквально со дня на день будет подписан указ. Уже даже есть предварительная дата съезда партии «Единая Россия». Но все другие партии тоже назначают съезды. То есть все уже готовятся, покупают билеты, кандидаты ходят по инстанциям, собирают справки о доходах, об имуществе на себя, на членов своих семей и так далее. То есть процесс на уровне низкого старта, что называется.

В таких условиях ограничения, которые вводятся, по сути дела, будут иметь предвыборный контекст. Я думаю, что здесь несколько последствий. Первое последствие – это дополнительное психологическое оправдание 3-дневного голосования, потому что как раз в эти дни активно будут рассматриваться в том числе очередные жалобы с призывом это 3-дневное голосование отменить.

Это дополнительное препятствие для кампании всех независимых кандидатов. Потому что получается, что они, во-первых, оттягивают дату публикации указа. Чем позже опубликован указ, тем меньше дней на сбор подписей. А кандидаты от парламентских партий, ну не только парламентских, а тех партий, которые имеют льготу, их у нас, скорее всего, будет 12-14, кто выдвинет списки, кто не выдвинет эти списки, они не собирают подписи.

Все остальные партии без льгот плюс независимые кандидаты собирают 3% подписей от количества избирателей округа. Количество и так запредельное, это огромное количество подписей. Чтоб сдать 3%, собрать надо больше, потому что часть вы сами забракуете, потому что будут технические накладки и так далее.

И понятно, что у вас просто меньше времени, во-первых. А во-вторых, психологически, конечно, давление на людей, чтобы создать дополнительные препятствия в общении с людьми, чтобы дополнительно ограничивать встречи, общение и так далее. Потому что собирать поквартирно очень тяжело. Проводить какие-то мероприятия в виде пикетов – власть будет говорить: «Выборы ни при чем. Это мы с ковидом боремся».

Вот я буквально сегодня видел, что Роман Юнеман, независимый кандидат, который уже приготовил кампанию, уже прекращает на этой неделе встречи во дворах в связи с новыми ограничениями. Ну вот сегодня мы увидели, что Люба Соболь тоже вообще не будет выдвигаться. Я думаю, что и дополнительные препятствия по сбору подписей тоже наверняка могли в этом плане сыграть свою роль.

То есть в данном случае очевидно, что это попытка власти, используя совершенно цинично повестку, которая до этого ей никогда не мешала, и она никогда не мешает ей, когда у нее свои собственные мероприятия, она никогда не мешает ей, когда что-то нужно, но вдруг в те или иные моменты все это совершенно спокойно вытаскивается из-под полы.

Само решение было принято почти ночью, когда уже начались выходные, когда люди уже ушли с рабочих мест. Ну кто так делает? Сам факт, дата и время принятия решения не говорят о его продуманности, не говорят о его подготовленности и так далее. Это выглядит, как очередная такая придумка на коленке, что называется, такая импровизация. А мы понимаем, как у нас принимается импровизация.

С. Крючков― Это если говорить о придумке на коленке на перспективу думской кампании. А если немножко оглянуться назад и поговорить о вакцинации, которая, собственно говоря, как-то не заладилась. Меж тем, Путин пообещал к концу лета 70%-ую иммунизацию. И вот эта цифра прозвучала. Но не срастается. Где ключевой просчет?

А. Кынев― Принятые меры и вакцинация – это совершенно две разные истории. Прямого отношения к вакцинации это не имеет. И более того, я думаю, что такие скоропалительные меры с сомнительным набором мер того, чего можно и чего нельзя, они, мне кажется, не помогают вакцинации, потому что лишний раз подчеркивают циничность власти, когда в их решениях нет формальной логики, когда одно не стыкуется с другим.

Вся проблема-то в том, что когда вы постоянно то, что вам выгодно, объявляете нужным, а то, что вам невыгодно, но вполне рационально, просто отрицаете, вам поэтому и не верят, потому что логики нет. Мне кажется, что очередное несовпадение с логикой будет мешать. Проблема вакцинации – ее стимул. Это совершенно другая проблема. Она никакого отношения к этим ограничениям не имеет. Но я думаю, что здесь совокупность всего. Это и недоверие к власти. Но не только оно.

Я думаю, что это отсутствие в том числе позитивных бонусов, которые изначально никто не предусмотрел. Но вот в последние дни были новости, что для тех, кто будет возвращаться из-за границы, обещают, что отменят необходимость ПЦР-тестов. Это хорошо. Но это мало. Потому что попытки стимулировать рублем для покупок каких-то – это для других совершенно категорий.

То есть должно быть большое количество маленьких плюшек. Общество же мозаично. Понятно, что кому-то стимулом может быть отсутствие необходимости сдавать ПЦР-тест по прилете из-за границы, кому-то плюшкой может быть поход в магазин, кому-то – что-то еще, кому-то – запись в секцию или спортзал. То есть большой набор разных мер стимулирует разные группы населения.

Кроме того, мне все-таки кажется, что хотя многие граждане относятся к этому у нас негативно, но лично моя точка зрения, что мы все равно рано или поздно придем к той или иной форме обязательности вакцинации. Я не считаю, что это проблема. Я считаю, что как раз, наоборот, было бы разумным и правильным не играть в игры, а понимать.

Детей, например, обязательно вакцинируют от кори, вакцинируют от туберкулеза и так далее. Есть некий набор обязательных прививок, который каждый в своем детстве их проходит. Мне кажется, что точно так же нормой вполне себе могут стать прививки от ковида. Когда вы ездите, например, в страны тропической Африки, вас не впустят в страну без прививки от желтой лихорадки и так далее.

Я к этому отношусь нормально. Просто мне эта истерия кажется совершенно неправильной, что с одной стороны, что с другой. То есть каждый сходит с ума немножко по-своему. То есть кто-то активно борется с прививками непонятно почему, но готов терпеть другие лишения, у кого-то это принимает другие формы. Мне кажется, что надо быть вполне рациональным.

Я никакой для себя не вижу проблемы в том, чтобы сделать еще одну прививку. Я ее сделал еще в феврале («Спутник»). Никаких проблем. Вот все, кого я знаю – у меня достаточно большое количество знакомых сделали эти прививки – никаких побочек ни у кого особенных не было. Мне кажется, что это все от лукавого. И здесь истерии больше, чем каких бы то ни было фактов.

Что касается случаев того, что кто-то где-то привился, тут же заболел. Во-первых, мы прекрасно знаем и понимаем, что нет ни одной прививки, которая была бы 100%-ая. Неважно о какой болезни идет речь, всегда какой-то процент людей, на которых это не действует. Это первое.

Второе. Мы же понимаем, как устроено информационное общество. Вы можете взять единичный факт и, если заведомо негативно настроены, этот факт повторять постоянно в каждом следующем новостном сюжете, будет ощущение, что это происходит на каждом углу. То есть эта информационная политика накачки, создания истерии всегда работает одинаково. Вы подбираете те информационные случаи, которые вписываются в вашу задачу, и создаете информационный поток, и он создает ощущение массовости. То есть можно человека убедить в чем угодно.

Есть известная поговорка. Как доказать, что в Ирландии населения больше, чем в Китае? Давайте считать одних рыжих. То есть, в принципе, точно так же работает информационная политика в отношении всего чего угодно.

С. Крючков― Политолог Александр Кынев со своим особым мнением сегодня на «Эхе». Решение Соболь о сворачивании ведения предвыборной кампании и ее мотив сосредоточиться на поддержке «умного голосования» (ФБК внесен государством в перечень экстремистских организаций). Ваша оценка.

А.Кынев: Нет ни одной прививки, которая была бы 100%-ая. Неважно о какой болезни идет речь

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Я думаю, что ее решение абсолютно понятно. В принципе, оно логично. Можно обсуждать только одну вещь – сейчас можно было или позже. С точки зрения времени здесь есть два аргумента. Чем раньше выходишь из кампании в таких условиях, больше экономишь денег и ресурсов, с одной стороны. Понятно, денег жалко, ресурсов жалко.

Если принимать решение позже, то есть, например, ты знаешь, что снимешь кандидатуру, но выдвигаешься, ты собираешь подписи, снимаешься потом – в этом есть несколько другой плюс. Он заключается в том, что чем дольше ты в игре формально, тем дольше ты держишь подвешенной власть. Ведь Соболь в округе не одна, мы понимаем прекрасно. И зная, например, что Соболь уже не будет баллотироваться, власть себя может вести гораздо жестче с остальными кандидатами. Например, тот же Митрохин или кто-то еще.

То есть уже зная, что ее не будет, будут защищать и остальных. Просто когда вы снимаетесь максимально поздно, власть, не понимая до конца, пойдете вы, не пойдете, придется вам снимать по беспределу или нет, может до этого момента, кроме вас, продержать еще какое-то количество кандидатов в расчете как на спойлеров, на оттягивание внимание, на оттягивание информационной повестки. Поэтому я боюсь, что слишком раннее снятие Соболь может привести к тому, что власть и остальных кандидатов, вокруг которых могут объединиться протестники, глядя на социологию, тоже может снять.

С. Крючков― А, собственно, этих протестников остается много? Мы системно оппозиционных типа Митрохина включаем в это число?

А. Кынев― Включаем, конечно. Я думаю, что мы должны здесь быть аналитически точны, мы должны включать любых кандидатов не от власти как варианты, которые приемлемы для протестного электората. Потому что с вероятностью 99% у нас все равно в день выборов вариант будет между властью и всеми остальными. Совсем антисистемных кандидатов наверняка практически не будет. Поэтому стратегия такова, что вы выбираете не лучшего, вы выбираете того кандидата, чтобы итоговые результаты нанесли власти как можно больше психологического дискомфорта. Тут речь изначально не идет о том, что вы выбираете идеального с каких-то точек зрения. Его не будет в 99%.

С. Крючков― То есть это такое «умное голосование» лайт?

А. Кынев― Это можно назвать как угодно. Просто «умное голосование» появилось в ноябре 19-го года. Общая стратегия протеста, когда недовольный избиратель голосует за кого-то назло, она существует очень-очень давно. Она де-факто формируется в очень многих странах просто как элемент абсолютно рационального и наиболее выгодного для протестного избирателя поведения, то есть когда побеждает кандидат просто никому неизвестный, но для того, чтобы власти максимально насолить. То есть в этом нет никакой российской уникальности. Это можно называть как угодно.

Хочу напомнить, что стратегия, которая была в 11-м году – голосуй за любую другую партию – она что, сильно отличается? Нет. Просто вся разница в стратегии 11-го года от «умного голосования» в том, что тогда вы сами выбирали, за кого голосовать, а новая версия с поправкой: не за любого, а за того, за кого мы укажем. То есть в этот процесс вашего выбора включается Алексей Навальный со своими соратниками, который уже лично указывает, за кого из остальных нужно голосовать, с тем чтобы, по их мнению, помочь сконцентрировать голоса.

На самом-то деле, ведь и без этого работает мобилизация протеста. 18-й год вспомните. «Умного голосования» тогда еще не было. Это помешало как-то победить Фургалу, Сипягину или Коновалову? Нет. Понятно, что в ряде случаев, особенно когда абсолютно никому неизвестные кандидаты, и людям очень тяжело в списке неизвестных кандидатов найти того, за кого вы как-то объединитесь, да, здесь оно, конечно, поможет. Но там, где есть хоть какой-то маячок, которого одного из кандидатов оппозиции делает более ярким, там избиратели и без него, я уверен, найдут способ, как повести себя рационально.

С. Крючков― Но маячки как-то устранены.

А. Кынев― Маячками выступают в том числе партийные бренды. То есть неслучайно же «умное голосование» в 19-м году максимально помогло кандидатам КПРФ. Почему? Потому что сам бренд КПРФ даже в условиях отсутствия других советов для части людей маячок. Он говорит о том, что если я хочу назло, и чтоб мой голос не пропал, я голосую за того, у кого шансы точно есть. У коммунистов шансы точно есть. То есть есть некий стереотип о том, что да, процентов 10-15 проголосуют. Поэтому у нас коммунисты де-факто как партия №2, естественно, получает львиную доли прибавки.

В разных регионах прибавку могут давать местные харизматики. Например, в Астрахани поддержка Олега Шеина очевидна. Я думаю, что в разных регионах по-разному. В Красноярске есть Анатолий Петрович Быков. К нему многие относятся по-разному. Но есть фанаты. И для какого-то количества фанатов поддержка Быкова автоматически прибавляет какой-то процент голосов, который меняется с годами, но он прибавляется. То есть сказал Анатолий Петрович: «Я за Пупкина». Его вчера никто не знал, но сам факт поддержки даст какие-то голоса.

С. Крючков― Вот в этом смысле стратегия власти в текущих условиях диспозиции такова, что рейтинги «Единой России» довольно низки, оппозиция зачищена в своем несистемном сегменте, с одной стороны. В чем ставка со стороны Кремля? На тишину?

А. Кынев― Ставка Кремля – максимально тихая кампания. То есть кампания, похожая на кладбище. 16-й год – с точки зрения стратегии власти это идеальная кампания. Потому что 16-й год – кампания без ярких событий. Когда событий нет, ничто не привлекает внимание. То есть нет повода к мобилизации. События скандальные, негативные, неприятные вызывают эмоции. Все что вызывает эмоции – оно стимулирует вас совершить какой-то поступок. Лучше, чтобы вообще ничего не стимулировало. Лучше, чтобы об этом забыли, чтоб заснули, чтоб занялись собой и так далее. Поэтому должна быть тихая кампания.

Поэтому с точки зрения логики все скандалы должны закончиться максимально рано. Не должно быть скандалов в августе, особенно не должно быть в сентябре. Потому что чем ближе скандал к выборам, тем больше людей просто про эти выборы вспомнят. Люди не должны о них вспоминать. Вспоминать о них должны бюджетники, которые отчитываются перед начальниками. Вот им и так напомнят. А простые люди должны об этом забыть.

С. Крючков― В какой мере информационно Навальный и те, кто с ним солидарен, могут оказывать влияние на происходящее в тех условиях, в которых они сейчас оказались?

А. Кынев― Но у них есть сеть. Главный ресурс Навального – это «Навальный LIVE», это сети сторонников, это сайты, которые существуют помимо самого «Навальный LIVE», и так далее. Это главный ресурс. Насколько я понимаю, там все равно сейчас просмотры существенно упали где-то раза в 2 (некоторые, может быть, даже и побольше). Но все равно эти люди есть. Есть сеть людей, кто подписывался, кто оставлял свои электронные почты. Это главный ресурс. Собственно говоря, власть этого боится, власть пытается в максимальной степени минимизировать влияние этого ресурса.

С точки зрения штабов Навального* (*Российские власти считают ФБК иностранным агентом. Также ранее Мосгорсуд признал фонд и штабы Навального экстремистскими организациями. Защита намерена обжаловать это решение) распущенных, команды Навального, так это назовем, вот если они хотят максимального эффекта от «умного голосования», они должны приберечь на август-сентябрь какие-то яркие события информационные, которые вновь привлекут внимание к Навальному, к его сторонникам, то есть вновь их выведут в топы новостей. И это автоматически, конечно, привлечет к «умному голосованию» тоже. То есть если они стратегически просчитывают, такие события обязательно должны быть приготовлены на конец августа, на начало сентября.

И наоборот, власть должна сделать все, чтобы политических событий ярких в конце августа – сентябре не было, и отвлекать население чем-то другим, какими-нибудь спектаклями с Ольгой Бузовой, что-нибудь еще придумать такое, но максимально неполитическое, чтоб политика была 25-й темой в новостях.

С. Крючков― А так, на транспарентность по линии давления на СМИ, начавшееся с «Медузы», которую признали СМИ-иноагентом, «VTimes» («VTimes» признали СМИ-иноагентом) (закончилось чем мы все прекрасно знаем – свернуло деятельность это издание), и вот из президентского пула исключен «Дождь», и объяснения, которые дают в Кремль – дескать, поддерживали незаконные акции. На ваш взгляд, эта линия продолжится или на сегодня эта поляна уже зачищена в достаточной степени с точки зрения власти?

А. Кынев― Будет продолжаться, конечно. То есть площадки, которые дают независимую информацию, еще более опасны, чем сами кандидаты независимые, потому что они позволяют сконцентрироваться вокруг кого-то одного. То есть власть заинтересована в том, чтобы протестники не пошли, а те, которые из них пойдут, они должны рассеяться по принципу винегрета. То есть чем больше вы рассеиваете голоса, тем менее вы опасны.

Ну вот надеюсь, что у нас будет еще возможность сегодня поговорить про выборы в Эквадоре. Вот это яркий пример того, как можно, будучи в большинстве с точки зрения массовых настроений, проиграть выборы, потому что вы рассеялись, что в Эквадоре произошло на президентских выборах.

С. Крючков― Что там произошло?

А. Кынев― Там в первом туре более 2⁄ 3 избирателей проголосовали за левых кандидатов, а во втором туре победил правый кандидат, потому что левые кандидаты ненавидели друг друга сильнее, чем правого оппонента.

С. Крючков― А законодательные рамки там функционируют примерно так же, как у нас?

А. Кынев― Что значит так же, как у нас? Там нет таких безумных запретов, как у нас. Там, в принципе, довольно либеральная система избирательная. То есть партии создаются очень легко, кандидаты регистрируются легко. То есть в этом смысле сравнивать с Россией тяжело.

Что общее между российской системой и латиноамериканскими, африканскими системами – они персоналистские. То есть что у них партии слабые и партии существуют скорее как приложение к политикам, так и у нас.

А.Кынев: «Умного голосования» тогда не было. Это помешало победить Фургалу, Сипягину или Коновалову?

Мы ж понимаем прекрасно, что у нас де-факто нормальная партия только КПРФ в силу истории. Там поменяй лидера – и, наоборот, может, голосов будет больше, потому что Зюганов скорее электоральный тормоз, чем паровоз, и очень многие люди не голосуют за КПРФ, потому что им не нравится Зюганов, старая номенклатура и так далее. А вот все остальные партии – из них лидера убери и что останется? Вот представьте себе ЛДПР без Жириновского, представьте «Единую Россию» без Путина и так далее. Партия – это приложение к какой-то фигуре, за которой она идет.

В Латинской Америке то же самое – почти все партии персоналистские. Если мы посмотрим тот же Эквадор, там практически каждый следующий президент – это другая партия. То есть партий, которые системно периодически приходят, возвращаются, приходят, возвращаются, их нету. То есть это такая бесконечная мозаика. Стран со стабильными партийными системами в Латинской Америке очень мало, чтоб там две партии основные меняли друг друга постоянно. В Коста-Рике более-менее стабильная система, например, в Мексике и так далее. Но посмотрите на Перу, посмотрите на тот же самый Эквадор, посмотрите на такие страны как Парагвай и так далее.

Как Бразилия, кстати. В Бразилии нет устойчивой партийной системы, с тем чтобы была одна или две партии, которые меняют друг друга. Там очень мозаичная система. В парламенте Бразилия сейчас 30 фракций (не 2, не 3, а 30).

С. Крючков― А численность парламента там большая, да?

А. Кынев― Я сейчас точно не вспомню. Там, по-моему, 600 с чем-то. Он побольше нашего, да. У нас парламент, кстати, маленький. У нас 450 депутатов. Это меньше, кстати, чем, например, в Великобритании, Франции или в Германии. В Германии конституционная численность Бундестага 598, но по факту там больше, потому что там сложная избирательная система. В Англии – более 600, во Франции – 577. То есть у нас маленький парламент.

С. Крючков― В этом смысле хотел бы вернуться все-таки к нам. Прессинга со стороны власти к коммунистам стоит опасаться?

А. Кынев― Ко всем, конечно. Абсолютно ко всем. В первую очередь независимые кандидаты, которые не провластные. Понятно, что самовыдвиженцы – их, конечно, зарегистрируют. А вот независимым несогласованным очень будет тяжело. У нас по годам, когда ввели 3%, мы видим, что реальная доля отсева около 90%. То есть буквально 1 из 10 независимых кандидатов на выборах региональных парламентов после 14-го года обычно доходил до дня голосования, если он не административный кандидат.

Что касается партийных кандидатов. Их тоже будут снимать. Мы знаем примеры, когда у нас за эти годы даже кандидатов от партий, имеющих льготы, снимали по самым разным придиркам. И списки снимали. То конференция у вас неправильно прошла. Например, был случай известный в Карачаево-Черкесии, когда сняли список партии «Коммунисты России» за использование образа Че Гевары якобы с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности.

С. Крючков― Минута до новостей у нас. Региональные сюрпризы будут в сентябре?

А. Кынев― Будут обязательно. Без этого никак.

С. Крючков― В лице представителей тех самых системных сил?

А. Кынев― Разных, но системных в том числе, конечно.

С. Крючков― Транспарентность как обеспечить?

А. Кынев― Как обеспечить транспарентность… Она в первую очередь зависит от истории. У нас регионы очень разные. Чем регионы более политически конкурентные исторически, чем больше разного бизнеса, тем выборы там проходят честнее. У нас есть зоны, которые всегда в основном связаны с девиациями. Это устойчивая вещь. Это вещь, которая была, кстати, еще в Советском Союзе.

Вы посмотрите, скажем, например, как менялась электоральная карта. Вот Республика Тыва, например, на президентских выборах 91-го года проголосовала за Николая Ивановича Рыжкова, а когда президентом стал Ельцин, через несколько лет стала одним из лидеров голосования за новую партию власти.

С. Крючков― Продолжим этот разговор после новостей и рекламы на «Эхе» с политологом Александром Кыневым.

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С. Крючков― Меня зовут Станислав Крючков. Это особое мнение политолога Александра Кынева. Мы тут в перерыве говорили о выборной системе ряда латиноамериканских стран. Если сопоставлять с нашей системой, со структурой нашего, скажем так, парламентаризма, границы допустимого по итогам нашей выборной кампании — они для Кремля сильно подвинутся? И что говорит об этом тот самый зарубежный опыт? Можем ли мы здесь проводить какие-то проекции?

А. Кынев― Ну смотрите, я уже сказал, что Латинская Америка очень персонализированная. Главная проблема, которая существует и у нас — это проблема неспособности объединяться. Скажем, во многих демократических странах есть вообще понимание, что в политике господствует культура компромиссов. Иногда она ведет к минусу, потому что за счет того, что вы годами учитесь этого компромисса достигать, в конечном счете вы можете утратить индивидуальность.

Скажем, когда Ричард Кац писал про картельные партии, он исходил из того, что одна из причин картелизации, когда партии перестают отличаться друг от друга — это конвергенция. Когда постепенно, за счет маленьких и больших компромиссов позиции по большому количеству поводов всё больше и больше исчезают. Избиратель потом спрашивает: «А чем вы отличаетесь друг от друга?». И они по факту тоже начинают действовать как некий единый конгломерат. Это минус. Это культура компромисса.

У нас другая крайность. У нас крайность полной неспособности его достичь. Как известно, у нас любят говорить (и это правда), что самая жесткая конкуренция — внутривидовая. В этом смысле выборы латиноамериканские, африканские и наши очень похоже.

Я тут упомянул Эквадор и всё-таки пару слов про эту кампанию скажу. Эквадор долгое время входил в пояс стран, которые были, скажем, такой левой зоной Латинской Америки. То есть поклонники Чавеса. Там с 2007 года до 2017 было президентом Рафаэль Корреа — такой поклонник Чавеса, который прославился тем, что приютил Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, который жил в Лондоне, и которого никак не могли оттуда изъять.

Потом в 2017 году он ушел. После него пришел его вице-президент Ленин Морено. Ленин — это имя. Там, кстати, очень популярны всякие имена людей из разных стран. То есть они не очень знают, кто это, но любят называть. То есть там есть и Гитлеры, и Сталины, и Ленины, и так далее.

И вот пришел Ленин Морено. Он очень быстро поссорился с Корреа. Начались расследования всяких разных нарушений и коррупции во времена Корреа. Он уехал в Европу. У него жена бельгийка. Сейчас он живет в Бельгии, этот Корреа.

Морено договорился с американцами о каких-то кредитах и так далее. Но на второй срок не пошел, потому что у него очень сильно упал рейтинг за счет того, что они стали потихоньку либерализировать цены. Поднялись цены на бензин, начались протесты, рейтинг у него упал, и на второй срок он не пошел. И вот весной в Эквадоре прошли новые выборы, и на этих выборах этот Корреа, который сидит за границей — левый кандидат, поклонник Чавеса — выдвинул своего бывшего министра Андреса Арауса.

Если посмотреть, почти все кандидаты на этих выборах были левыми. То есть шел кандидат от этого Корреа, который по рейтингу мог набрать около 40%. Шел лидер движения коренных индейцев, живущих в горах — это такой аналог Эво Моралеса по-эквадорски. То есть смесь такого эколого-пацифизма с призывом чуть ли вообще не прекратить добычу природных ресурсов. Такой крайне радикальный экологический пацифизм плюс защита коренных индейцев. Левый кандидат — абсолютно левый, ярко левый. Но при этом ненавидящий прежнее левое правительство сильнее, чем кто бы то ни было. Были еще мелкие левые кандидаты. Правый кандидат был один. Это глава крупнейшего банка в стране, банка «Гуаякиль» Гильермо Лассо.

И получилось, что один правый кандидат и много левых кандидатов. В первом туре левые кандидаты набрали больше 2⁄ 3 голосов. Лидировал вот этот Андрес Араус, наследник этого Рафаэля Корреа. А за второе место шла борьба чуть ли не на уровне фотофиниша. Вот этот индейский борец за права индейцев Яку Перес и вот этот банкир набрали почти одинаковый процент — 19,74% и 19,39%. Результат решили заграничные участки. То есть лидировал этот индейский правозащитник, и только заграничные участки привели к тому, что во второй тур вышел этот банкир.

Казалось бы, 2⁄ 3 избирателей проголосовали за левых в первом туре. У правого кандидата 19%. Как он во втором туре может победить? А он победил. Потому что оказалось, что в условиях этой внутривидовой борьбы левые ненавидели друг друга сильнее, чем этого правого банкира.

И вот этот Яку Перес, лидер индейцев, сказал примерно следующее. Он не стал поддерживать этого Гильермо Лассо, но сказал, что диктатура (имея в виду Корреа и остальных) хуже, чем банкир. В результате во втором туре побеждает Гильермо Лассо — первый правый президент Эквадора за последние 20 лет.

С. Крючков― Слушайте, но наша система сдержек и противовесов, выстроенная властью, делает невозможным подобного рода эксцессы.

А. Кынев― Это вам так кажется. На самом деле, если мы вспомним 1996 год в России, хочу напомнить: у нас во втором туре Жириновский и Явлинский не призывали поддержать Ельцина, но были против Зюганова. И к чему это фактически привело? Фактически привело к победе Ельцина.

Кстати, только что прошли выборы в еще одной стране — в Перу. Перу — страна еще более расколотая, чем Эквадор. Там уже третьи подряд выборы заканчиваются с результатом в несколько десятых процента. Там тоже лидирует ультралевый политик Педро Кастильо — вообще бывший школьный учитель. То есть он вообще даже политиком-то не был. Его буквально очень быстро вознесла волна на вершину политического Олимпа.

В первом туре тоже огромное количество кандидатов. Во второй тур вышел этот Педро Кастильо и Кейко Фухимори — это дочка бывшего президента (в 90-е годы) Альберто Фухимори. Это уже третья ее компания. Она в третий раз выходит во второй тур.

И смотрите, там картина следующая. Там тоже фотофиниш. Два кандидата. У Педро Кастильо 8.833 тыс. голосов, а у Кейко Фухимори 8.783 тыс. То есть разница в 60 тыс. голосов. Побеждает вроде бы Кастильо. Взгляды принципиально разные. То есть Кейко Фухимори — это фактически такой либеральный кандидат, то есть правый кандидат. А Педро Кастильо ультралевый, чуть ли не с призывами к национализации и всему остальному. Мягко говоря, почти чавесизм. При этом, хотя разрыв в 60 тыс. голосов, недействительных бюллетеней как вы думаете сколько?

С. Крючков― Даже гадать не буду.

А. Кынев― 1.228 тысяч.

С. Крючков― Потрясающе!

А. Кынев― То есть фактически вся кампания свелась к тому, что были предприняты специальные усилия, чтобы максимальное количество бюллетеней забраковать. Как это делалось на выборах в Перу? Там кабинки не такие стационарные, как у нас. Они напоминают скорее такую коробочку, которую ставят на стул. Вы подходите, заполняете и опускаете.

И поскольку за Кейко Фухимори в основном горожане, образованные люди, то на тех территориях, где будут голосовать за Кейко Фухимори, сделали специальные кабинки для голосования фактически из картона. То есть когда вы заполняете бюллетень, ставите галочку, есть очень высокий риск, что если вы чуть-чуть надавите, то сделаете дырочку. А если у вас получилась дырочка в галочке, этот бюллетень в Перу уже считается недействительным.

С. Крючков― Потрясающе!

А. Кынев― И действительно 1.228 тысяч. То есть чем сейчас закончится, не знаю. Сторонники Фухимори проводят какие-то акции протеста и так далее. Но хочу напомнить, что на прошлых двух компаниях тоже на результате был фотофиниш. То есть история с попытками процедурно создать гадости оппонентам — она не только российская. Правда, в Перу и в Эквадоре никого не снимают, но там, как мы видим, с учетом специфики местного электората придумывают всякие другие мелкие хитрости.

С. Крючков― Чем закончится там, неизвестно, а чем закончилось в Израиле, мы знаем. Конец эпохи Нетаньяху.

А. Кынев― А вот Израиль как раз тоже о чем я говорил. Где разница между традиционным обществом и рациональным — в способности создавать коалиции. Казалось бы, абсолютно странная коалиция с ультралевыми партиями — МЕРЕЦ, такая левоцентристская вода. Крайне правые — и тут же арабская партия РААМ.

Главный ресурс Навального – это «Навальный LIVE», это сети сторонников Тем не менее, такая странная, очень пестрая коалиция — да, они получили буквально 60 голосов. На голос меньше — и правительство бы не утвердили. Тем не менее, новое правительство с тем, чтобы избежать пятых внеочередных парламентских выборов… Это история про умение создавать коалиции. Чем отличаются демократии от авторитарных режимов? Именно этой традицией. Поскольку все понимают, что новые выборы — еще большее зло.

С точки зрения всех, кто объединились в эту коалицию, 12 лет Нетаньяху — более чем достаточно. Если посмотреть выступления израильских политиков, общая тема у всех была одна: нужны перемены, нужно прекращать вот эту уже несменяемую власть, которая сложилась.

По сути дела, это широкая коалиция против того политического режима и в первую очередь против личности Нетаньяху, которая сложилась. В коалицию вошли даже люди, которые были в союзе с Нетаньяху еще пару лет назад. То есть партия Гидеона Саара, который был вторым человеком в партии «Ликуд», и так далее. Сейчас они все объединились.

Это как раз история о том, что каждый из вас в меньшинстве. То есть у «Ликуда» 30 голосов в парламенте, в кнессете, а у самой крупной оппозиционной партии — 17, почти в 2 раза меньше. Но объединившись, они смогли сформировать кабинет просто потому, что когда вы создаете коалицию, вы оказываетесь сильнее, чем по отдельности, когда вы очень маленькие.

С. Крючков― Нафтали Беннет — это надолго?

А. Кынев― Там же ротация. Через 2 года, если раньше не развалится правительство, если не будут выборы, его сменит Яир Лапид (это партия «Йеш Атид»). Посмотрим. Насколько я знаю опросы, если бы выборы прошли сегодня, то партия Беннета получила бы не 7 голосов в парламенте, а существенно больше.

Мне кажется, что рейтинг Нетаньяху будет снижаться. Потому что в любых странах всегда есть избиратели, которые за власть, потому что она власть. То есть из этих 30 голосов, который получил в парламенте «Ликуд», есть, конечно, сторонники лично Нетаньяху. Но есть и, скажем так, местные конформисты, то есть те, кто за власть, потому что они с ней как-то связаны. Она им как-то помогла, приняла какие-то законы в их защиту и поддержку.

А.Кынев: Мне кажется, что рейтинг Нетаньяху будет снижаться

Чем дольше у власти вы находите, у вас формируется собственная база административной поддержки. Поэтому я думаю, что сам факт того, что Нетаньяху потерял пост, будет вести к тому, что, мне кажется, рейтинг его и «Ликуда» на перспективу должен снижаться. Мне так кажется.

С. Крючков― Тем не менее, вы не исключаете перспективы камбэка?

А. Кынев― Всё, что угодно, может быть. Потому что правительство очень пестрое. Сформировать коалицию против легко, но нужно будет принимать бюджет, нужно будет голосовать за конкретные законы. Поводов поссориться более чем достаточно. То есть сколько времени эта коалиция проживет, мы не знаем.

Но могу сказать, что это не первая в истории очень пестрая коалиция. Несколько лет назад, скажем, была очень пестрая коалиция в Эстонии, когда тоже, казалось бы, такие условно пророссийские силы вошли в коалицию с крайне правыми, которые вообще имеют совершенно другие политические взгляды. Тем не менее, они эту колаицию сформировали. Всякое бывало в этой жизни.

С. Крючков― Давайте к нашим ребятам. В преддверии женевской встречи Путина и Байдана большое интервью NBC и ряд заявлений, сделанных Путиным. В частности, я хотел сосредоточиться на этой его сентенции о том, что «готов поддержать преемника, всецело преданного России». Вот эта всецелость — чем она сегодня гарантирована, чем, с точки зрения власти, обеспечена? О чем идет речь?

А. Кынев― Вы знаете, честно говоря, я прочитал это интервью, только пока сюда шел, ехал на эфир. Потому что я сейчас занимаюсь мониторингом выборов — мне, честно говоря, сейчас не совсем до интервью Путина. Честно говоря, мне это интервью немножко напоминало какие-то такие… У нас президент очень любит использовать дворовую лексику. В каких-то своих оборотах оно очень напоминало что-то подобное.

С. Крючков― Словесное.

А. Кынев― Словесное, да. По принципу «сам дурак» и так далее. То есть постоянный перевод стрелок: а вот у вас, а вот у вас. «А вот вы приняли закон об иноагентах». Почему-то журналист не стал ему объяснять, что там закон вообще о другом — мягко говоря, содержимое сильно отличается. Разговор о политических заключенных моментально переводится: «А вот у вас 450 человек штурмовали Конгресс» и так далее. Но вообще-то штурм Конгресса и арест людей просто за то, что НРЗБ выступать против — это, мягко говоря, не одно и то же. И так далее. И опять перевод стрелок: Протасевич и самолет Моралеса и так далее. О чем бы речь ни шла, постоянно происходит перевод стрелок на «а вот у вас».

С. Крючков― Александр, но это в интервью журналистам можно переводить стрелки. А в разговоре двух лидеров такое не прокатит.

А. Кынев― Мы же не знаем, что там будет. Я, честно говоря, никакого прорыва, никаких изменений на ближайшее время не жду. Российская власть достаточно далеко зашла в тех решениях, которые она приняла. Тем более решения, скажем, связанные с правами человека, многие закреплены на уровне законов, а многие закреплены на уровне конституции.

То, что мы сейчас видим — это мы во многом пожинаем плоды той конституционной реформы, которая была. Нарушение избирательных прав, которые у нас произошли — они ведь накапливались годами с точки зрения изменения законов. Просто в прошлом году многие из этих ограничений перекочевали из законов в текст конституции. Вот что фактически произошло.

С. Крючков― По вашим ощущениям, в свете уже прозвучавших заявлений и ключевых тем, мы по итогам этой встречи на пороге размежевания со Штатами или какой-то перезагрузки в условиях нового статус-кво? Дескать, «мы про вас всё поняли, — скажет Байден, — давайте исходить из этого и работать дальше».

А.Кынев: Что мы сейчас видим — это мы во многом пожинаем плоды той конституционной реформы, которая была

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Я думаю, что если произойдет хоть что-то позитивное, это будет большим успехом. Для меня сценарий, что вообще ничего не произойдет. А если хоть какие-то маленькие изменения к лучшему, пусть небольшие, это уже было бы очень неплохо.

Что я имею в виду «к лучшему»? Возвращение посла Салливана в Москву. Может быть, какие-то символические жесты. Пускай церемониальные, но даже церемониальные жесты важны. Мы помним, как в 80-е годы совсем с маленьких вещей начиналась перезагрузка. То есть тогда не было перезагрузки — тогда была некоторая нормализация отношений между США и Советским Союзом.

Поэтому дай бог, чтобы хотя бы какие-то маленькие позитивные вещи — это уже было бы неплохо. А то, что будет хуже — ну а куда уж хуже-то? Сам Путин в интервью говорит, что отношения упали до настолько низкой точки, что куда их ухудшать? Разрывать дипотношения, что ли? Я не вижу, куда особо ухудшать.

С. Крючков― Вот так пролетел этот час с Александром Кыневым, политологом. Я Станислав Крючков. Сразу после этой программы (благодарю вас, кстати, Александр!) в 19 часов в «Особом мнении» редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. В 20 часов будет программа «Полный Альбац». Там как раз Евгения Марковна остановится на саммите Путин-Байден со своими гостями. Это Нина Хрущева, Анджела Стент и Сергей Гуриев. И в 21 час «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Еще раз благодарю вас! Возвращайтесь к нам, берегите себя! Будет интересно. До свидания!