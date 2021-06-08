А.Плющев― В программе «Особое мнение» сегодня у нас писатель Александр Проханов. Александр Андреевич, добрый вечер!

А.Проханов― Добрый вечер!

А.Плющев― Давайте начнем с новостей буквально последних часов. Это суд в Гааге оставил в силе пожизненный приговор генералу боснийских сербов Ратко Младичу. Какие первые мысли по этому поводу?

А.Проханов― Эмоции очень горькие, потому что я помню Младича по тем событиям, когда он был молодой, яркий, интенсивный. Помню, мы с ним стояли где-то в предгорьях на обочине. Мимо нас катили грузовики с добровольцами-сербами, они были вооружены, они видели своего генерала, они поднимали вверх два пальца, провозглашая победу. Тогда казалось, что Младич будет одним из самых крупных, великих сербов. Но судьба ему изменила. Пришли предатели, идея Младича, Караджича, да и Милошевича, она была попрана. Пришли другие люди и, по существу, воцарился другой строй, с другими принципами с идеями реванша и возмездия. Поэтому, конечно, я горюю, видя его постаревшим, больным, хворым, обреченным на пожизненное существование там, в этой камере.

Единственное, что я могу ему пожелать — вот если бы я поставил его на свое место, я бы воспользовался этой тишиной и последними спокойными годами жизни, когда нет мучителей, когда нет этих процессов, адвокатов, сочувствующих, — чтобы он сел и написал книгу о своей жизни, о своей судьбе, о своих горечах, о своей любви к Сербии. Это был бы для него такой человеческий, духовный выход.

А.Плющев― Что касается Младича, действительно, это фигура очень яркая в любом смысле этого слова, я тут не даю никаких оценок, разумеется. Собственно говоря, во время боснийских событий одна из ключевых фигур. И, безусловно, событие, которое сегодня произошло, оно имеет отношение к истории, это часть исторического события. Просто напомним. Вы когда сказали, предатели, — его же, собственно, сами сербы поймали и сдали Гаагскому трибуналу. Никакой ни американский спецназ, ни какие-нибудь агенты, не знаю, нидерландских спецслужб — никто, именно сербские власти.

А.Проханов― Я и говорю, что предатели. Например, я помню, встречался с Караджичем, рядом с ним была Биляна Плавшич помощница, правая рука. Они вместе ратовали за великую Сербию, за сербскую красоту, независимость, богоданность. Потом она стала, по существу, первым лицом и сдала своего патрона, своего кумира Караджича. Это типичное предательство. Она служила натовцам, служила американцам. В каждом народе есть предатели, и в русском народе есть предатели, и в сербском народе. Я думаю, что и в американском народе есть предатели, которые, если изменится строй, — боже мой, какое количество виселиц будет поставлено! В каждом штате по сотне.

А.Плющев― Смотрите, какая история. Я никак не могу взять этого в толк. С одной стороны, Сербия, по-прежнему, остается вполне ориентированной на Россию страной. С другой стороны, она явно хочет в Евросоюз, раз для такого приходится ловить командиров, которые имеют большой авторитет у части населения. Получается так. А с третьей стороны, у этого же населения не возникает стихийного движения этого генерала отбить. Условно отбить, просто протестовать против того, что его арестовали.

А.Проханов― Сербия и сербы — это изнасилованный народ. Это сломленная страна с перебитым хребтом. Это страна, которую вырвали из великого общеюгославского контекста, разбомбили их города, мосты, дороги, поезда с детьми, произвели смену правительства. Идет чистка огромная. Сербские националисты, такие, как тот же Караджич или Младич, или Шершель, они все за решеткой. Поэтому что сейчас требовать от Сербии? Сербия глубинно, конечно, она прорусская. Но ведь и Болгария глубинно была прорусской. Ну, и что из этого стало? Власти развернули на 180 градусов болгарские симпатии.

Народы, они ведь как пластилин: какая элита — такой и народ.

А.Плющев― То есть достаточно сменить элиту властную, и, в общем, с народом все нормально будет?

А.Проханов: Сербия и сербы — это изнасилованный народ. Это сломленная страна с перебитым хребтом

А.Проханов― Так и поступают всегда во все века. Либо вырезают эту элиту, и народ остается оскопленным. Сажают другую элиту. Я говорю, что после 91-го года у нас к власти пришла либеральная элита, и казалось, что эта элита поведет Россию по европейским дорогам, по европейским путям. Но произошла смена элиты. Мы видим, что либеральные элиты исчезли, на ее место пришла другая, консервативная элита, и русский народ исповедует сейчас другой символ веры, идет по той тропе, которую показал ему Владимир Путин.

А.Плющев― Ну, конечно, и не надо забывать при этом, на каком фоне все это происходило, и какие обвинения были для Ратко Младича и для многих других, для того же Радована Караджича, кто оказался за решеткой в Гаагском трибунале. И массовые убийства в Сребренице и блокада Сараево и многие другие военные преступления.

А.Проханов― По-моему, сняли с него это обвинение за Сребреницу.

А.Плющев― В геноциде сняли прямо в ходе этого рассмотрения.

А.Плющев― Александр, гражданская война. Она не разбирает ни детей, ни женщин, ни своих, ни чужих. Это кровавое месиво. В гражданской войне правым оказывается победитель, а побежденные их водят на расстрелы или сажают пожизненно. Так уж случается. Так и в России было не раз, а, может быть, еще, не дай бог случится. Поэтому чего здесь удивляться? Они проиграли в этой гражданской войне. Они проиграли ведь кому? Они проиграли натовским бомбардировщикам, которые стали бомбить и разрушили всю сербскую инфраструктуру. Сербия и близкие к ним — боснийские сербы, — они не в состоянии были функционировать. Не было хлеба, не было боеприпасов. И поэтому, конечно, этот изнасилованный, сломленный народ, он сдался.

А.Плющев― Кстати, о гражданской войне. В Беларуси сейчас что-то похожее на гражданскую войну или нет?

А.Проханов― Нет, я думаю, не похоже. В любой момент может превратиться в гражданскую войну, но, слава богу, речь идет о такой нейтрализации и подавлении оранжевой революции. И это подавление, оно, слава богу, обошлось без реальной крови. С насилием, конечно, с грубыми приемами, но головы не полетели.

А.Плющев― С жертвами, были убитые.

А.Проханов― Я понимаю. Не было большой, слава богу, крови, которая бывает при гражданских войнах. Гражданские войны — это океаны крови, и океаны крови невинных, не только участников гражданской войны. И вот страх гражданской войны, он должен висеть над каждым политиком — и над оппозиционером, и над сторонником царя Александра III. Этот страх возможной бойни особенно в России, которая пережила эту чудовищную бойню, он должен висеть. Изысканные политики, ответственные политики национально чувствующие себя, будь то либералы или патриоты, консерваторы, они должны пройти по этому лезвию острому и не свалится в эту бойню, пропасть гражданской войны, потому что из нее все равно выйдет страна. Из гражданской войны, из этого месива кровавого народы выходят, как правило, выходят потрясенными. Не дай бог, чтобы это все случилось. Однажды это было у нас.

А.Плющев― Смотрите, как интересно. Я как-то не очень припоминаю за последние десятки лет, чтобы гражданская война как-то разгоралась в той стране, где нормальная выборная система и сменяемость власти. Ну, как-то не разгорается, не поджигается, никакого оранжевого сценария не происходит. Разве что Украина 2014 год, когда, не дождавшись смены власти, отправили Януковича… точнее он сам отправился туда, куда он отправился. Но это я просто к тому, что, может быть, людям дать возможность избираться и людям дать возможность выбрать самим себе руководителей, и тогда и войны никакой не будет?

А.Проханов: Гражданские войны — это океаны крови, и океаны крови невинных, не только участников

А.Проханов― Действительно, нужно распустить все властные структуры, надо разогнать все правительства, органы управления, может быть, даже закрыть заводы, кооперативы и дать людям барахтаться с нуля и создавать новые царства, новые государства. Вот если так произойдет, они, прежде всего, выберут себе такого сатрапа, такого диктатора… Это закончится каким-то Вавилоном, это закончится Навуходоносором.

А.Плющев― То есть люди неразумные твари?

А.Проханов― Да не будем просто наивными людьми. Вы сказали: «Разве что Украина». Ничего себе, «разве что Украина»! Гражданская война на Украине, она сотрясает весь мир по сей день. Я не говорю о жертвах, которые уже случились, которые еще будут, которые еще предстоят. Это гражданская война века, не говоря уже о чудовищной войне, которая прошла НРЗБ.

А.Плющев― Там не было никакой гражданской войны до вмешательства извне, признаем это.

А.Проханов― Где, в Беларуси?

А.Плющев― Нет, в Украине, конечно. Ну, какая гражданская война? Что произошло до артобстрелов, до танков, до вторжения в Донбасс фактического?

А.Проханов― Не было никакого вмешательства в Россию в 17-м году. Это немцы привезли сюда революцию, мы это знаем. Не было никакого вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Это американцы спонсировали ИГИЛ*. Не было никакого кризиса в сегодняшней Америке, который вот-вот мог превратиться в гражданскую войну, а может, еще и превратиться. Это вмешательство Russia Today. Какие вмешательства? Какие внешние силы? Это имманентные, глубинные процессы, происходящие в народах, в социумах. Иногда, конечно, эти процессы подстегиваются оранжевыми технологиями, но только в том случае, если сами эти процессы существуют. Если они есть, эти оранжевые технологии могут сработать. Если их нет, то они бессильны.

А.Плющев― Я правда не понимаю, какая же это гражданская война, когда с одной стороны участвует часть двух областей не самых больших и вся остальная страна? Мне кажется, так не бывают гражданские войны.

А.Проханов― Ну, что вы! А вы считаете, что чеченские войны… Ведь до сих пор чеченские войны наши не называют гражданскими войнами. Это же гражданские войны. Это войны были на территории России, где одна часть гражданского населения России воевала с другой частью гражданского населения России. Разве здесь важны пропорции? Важный факт.

А.Плющев― Ну, пропорции, не пропорции. Мне кажется, мятежный регион. Мятежный регион так обычно и называется, а потом их посыпают крылатыми ракетами, потому что они мятежные регионы. Почему бы их не посыпать? На самом деле это настоящие гражданские войны XX и XXI века. И увы, они не кончаются, эти перечни. Этот перечень может быть продолжен.

А.Плющев― Ну, а как же эти все отпускники, трактористы — вот это всё? С вооружением… Вот сегодня идет процесс в Нидерландах по сбитому «Боингу» МН17, который был сбит из установки «Бук», и как утверждают на суде свидетели, это было сделано из региона, контролируемого… кто называет — повстанцами, кто сепаратистами. Чей это был «Бук»?

А.Проханов― В гражданских войнах под раздачу могут попадать и «Боинги» и «Локхиды», и МиГи, их могут сбивать и из «Буков», из рогаток и плевками. Что тут разбираться? Гражданская война! Залетел в эпицентр, а кто там уже шарахал, какое имеет значение? Это трагедия этой гражданской войны, а уж, повторяю, кто делал этот выстрел, меня лично это не волнует.

А.Плющев― Если бы Россия не отправила этот «Бук», то этот самолет не был бы сбит, вот и всё. Только и всего.

А.Проханов― А вдруг бы этот «Бук» оказался на противоположной стороне и ПВО принял этот «Боинг» за борт номер один, в котором летел Путин. Об этом тоже же говорят. Вдруг был бы такой соблазн? И вот летит над нашей территорией этот ужасный самолет с ужасным президентом — почему бы не шарахнуть? Они бы шарахнули. Здесь другая ситуация, другой «Бук». Другой аз, буки, веди… Ну, что поделаешь?

А.Плющев― Ушли мы несколько от Беларуси, о которой я спрашивал. Вы видели так называемое интервью с Романом Протасевичем?

А.Проханов― Да, я видел, конечно.

А.Плющев― Многие вспоминают при этом процессы 30-х годов, когда люди активно на себя наговаривали и рассказывали такие вещи, от которых у видавших виды люди вставали волосы дыбом. Что скажете, есть параллели, нет, как думаете?

А.Проханов― Вы знаете, на войне как на войне. И то, что он был взят и то что он дал эти показания и то, что эти показания, может быть, дали под давлением, если они были важны и нужны Лукашенко, НРЗБ укрепляет режим. Бог с ним. Отвратительно другое, отвратительно то, что многие наши русские комментаторы, журналисты, они глядели на эти изуродованные наручниками запястья, этот лоб в кровоподтеках и радовались и ликовали по поводу так вот ему и надо, и вот какой он мерзавец. Это настолько отвратительно, что независимо от того, кто этот человек, — он находится в тюрьме, он находится под давлением. Он прошел и сейчас, может быть, проходит муки дополнительные. Вот это отвратительно. А то, повторяю, что его взяли, забрали, теребят — этим занимаются все: американцы в Гуантанамо, этим занимается и французская разведка. Это война.

А.Плющев― Тут другое дело. Но я не видел, чтобы заключенных Гуантанамо показывали по CNN или еще что-нибудь, чтобы у них Ларри Кинг брал интервью. Это, согласитесь, некоторое новое ноу-хау от Александра Григорьевича Лукашенко. Вообще, не столько новое, просто не все компании показывают разные запрещенные в России не обязательно террористические организации, показывают людей в оранжевых — они любят в оранжевые робы одевать — и вот стоят сзади с саблей и на камеру их записывают, что они там о себе рассказывают. Вот то же самое Александр Григорьевич сделал — нет?

А.Проханов― Это, по существует реальная ситуация в состоянии войны, в состоянии битвы. Я помню, вот немцы, например, обязательно хотели вытащить к микрофону или к кинокамере Сталина — Якова Джугашвили. Он боролся с этим и убил себя, чтобы не снискать этого позора. Это ситуация войны. Она всегда отвратительная. В войне заложники, пленные, они дают показания. И все заложники дают показания. И наши солдаты, наши прапорщики, которые попадали в руки чеченских террористов. И убежден, что наша агентура, которая вылавливается на Западе она тоже дает эти показания под давлением. Но, повторяю, меня не это волнует, меня волнует и отвращает эта реакция людей к поверженным, к пленным, к несчастным, к обездоленным, к мучеником.

То же самое с Навальным, понимаете? Я антинавальнист, раньше был в большей степени, сейчас меньше, я стал удаляться от политики. Но поскольку он узник, он в тюрьме, он голодает, идет на него давление, накаты. Ну, нельзя злорадствовать по этому поводу. Он должен вызывать сочувствие как пленник как человек, находящийся в тюрьме.

Я вам скажу, мне довелось побывать в «Черном дельфине». Это тюрьма в Оренбурге пожизненного заключения. И там сидят злодеи, там сидят убийцы, там сидят махровые террористы, садисты, людоеды. Но когда я вошел в эту тюрьму, и когда тюремщик повел меня по коридору, и там раздался какой-то крик, приказ какой-то, и на этот крик вся тюрьма встрепенулась, все эти заключенные вскочили, растопырили руки, стали показывать свои пальцы — они находились в двойных клетках — мне было ужасно. Я не испытывал никакой к ним враждебности, а только сочувствие и отвращение к тюрьме, как к форме, где пребывает человек.

Поэтому здесь тоже к Протасевичу у меня не может быть симпатии как врагу Лукашенко, как врагу той Беларуси, которой я симпатизирую — Беларусь Лукашенко. Но, конечно, мне отвратителен и ужасен этот вопль злорадства в открытом эфире, который шел по поводу этого измученного, избитого, вынужденного давать показания человека.

А.Плющев― То есть милость к падшим призываете. А чем вам нравится Александр Лукашенко? Ладно то, что он тиран — это отдельная история. В конце концов, и тираны многим нравятся. Я имею в виду, что он же живет за счет России. Он реально высасывает из России-матушки — мы же с вами патриоты, Александр Андреевич, — соки сосет буквально.

А.Проханов― Израиль сосет из американской сиськи десятилетиями. Он сосет и сосет, и набухает, и кровянеет румянец на этих израильских щеках. Мы чего-то молчим по этому поводу. Это тоже война, это геополитика. России нужна Беларусь, потому что это последнее окно, которое по суше ведет Россию в Европу. Это окно будет немедленно захлопнуто. И там поставят такие же базы, как в Румынии. Мы это знаем.

Слава богу, что в Севастополе стоят русские корабли, а не американский 6-й флот. Это настолько очевидно. Поэтому мне нравится этот режим. Как нравится… Мне режимы не нравятся. Я очень люблю соленые огурцы с водкой. Но я понимаю, что этот режим крайне необходимо России. И из всяческих своих слабых, немощных сил я будут его поддерживать. Естественно.

А.Плющев― С другой стороны, режим в Украине нельзя назвать дружественным. Но там не стоят корабли НАТО в Одесе.

А.Проханов― Да. А вы посмотрите, кто каждые сутки причаливает к пирсам Одессы и что они там выгружают. Просто в Одессе нет такой замечательной бухты, как в Севастополе и там довольно трудно, в Одессе, где еще недавно жил Жванецкий, устроить американскую военно-морскую базу. Засмеют одесситы или замучают еврейскими анекдотами, как Норкин мучает свою паству на передаче «Место встречи».

А.Проханов: Израиль сосет из американской сиськи десятилетиями

А.Плющев― Да вы гурман Александр Андреевич! Интересные программы вы смотрите.

А.Проханов― Господи, я же знаю, с кем имею дело.

А.Плющев― Конечно, само собой. Сегодня Верховный суд предложил сделать следующее: он предложил, чтобы секретари и разные помощники судей ходили в погонах. Надо сказать, что они уже делают. Я сам лично видел, когда заходил в суд, и смотрю: неожиданно столько погонных стало там, и какие-то странные одежды на них и вот эти погоны. Но суть даже не в этом, а для чего это делается? Для того, чтобы как-то способствовать установлению статуса как работников судебной системы и повышения уровня доверия суду. Короче, вопрос мой такой: погоны повышают уровень доверия к чем бы то ни было, к суду в данном случае или нет?

А.Проханов― Сержантские — нет, а генеральские — да, конечно.

А.Плющев― Но у них обычно, мне кажется, что-то среднее. Ну, не среднее, а ближе все-таки к сержантским, это правда.

А.Проханов― Мужчинам вообще нравится форма, а женщинам подавно. Когда женщина видит кавалера в форме, конечно, у нее пламенею мочки ушей.

А.Плющев― Дело в том, что эти помощники и секретари суда, я не знаю, какой там гендерный состав точно, но там реально очень много женщин. Они сами ходят в этой форме, вот в чем дело.

А.Проханов― Женщина в кирзовых сапогах — это же красота!..

А.Плющев― Нет, сапоги их не заставляют носить.

А.Проханов― …А в погонах и подавно. Женщина с кокардой — кто пройдет мимо?

А.Плющев― То есть повышается уровень доверия к суду, вы считаете?

А.Проханов― Даешь ей не просто свой документ, а твое сердце.

А.Плющев― Хорошо, мы продолжим. У нас еще несколько важнейших тем с Александром Прохановым, писателем через 4 минуты.

НОВОСТИ

А.Плющев― И с особым мнением сегодня писатель Александр Проханов. Мы тут немножко поспорили, не то что поспорили — поприпинались насчет того, обсуждать ли «Северный поток» или нет. Но мы находимся накануне встречи Байдена с Путиным, где, вероятно, эта тема тоже будет обсуждаться. И, судя по всему, уже американцы не будут возражать против строительства этого «Северного потока». И, видимо, эта нитка в обход Украины будет завершена, нитка с газом.

Что это означает для России: это победа Путина, это победа России, это победа над Америкой, это победа здравых сил? Как вы это видите.

А.Проханов― Это очередной триумф Путина, который достигнут благодаря неведомым нам, видимо, закрытым переговорам, когда вопрос стоял так: «Либо ты, Америка, закрываешь мой «Северный поток», и иду стремительно навстречу Китаю и заключаю с ним военно-стратегический союз. А ты, Байден, сражаясь с Китаем, в друг получает усиленный Россией военно-стратегический российско-китайский союз. Или же ты позволяешь мне достроить мой «Северный поток», а я свое сближение с Китаем притормаживаю, не становлюсь явно и очевидно на сторону этой Поднебесной». Вот, грубо говоря, была такая дилемма, и были такие переговоры. И открытие «Северного потока» означает, что в этих переговорах победил Владимир Путин. Он взял этот реванш.

Что «Северный поток» означает для России? Когда последний шов был заварен, состоялось такое железное рукопожатие Путина и Меркель. Это, знаете, лязгнули стальные объятия, в которые заключили друг друга Германия и Россия. Германия, она же и так — мы видели все эти десятилетия, — она медленно и неуклонно занимала лидирующие позиции в Европе. И немецкий и германский гений, который был замурован и запечатан после 45-го года, он постепенно, медленно прокладывает себе дорогу. И величие Германии еще впереди. И «Северный поток» с его энергетикой, он усиливает эту германскую роль экономическую и политическую, а по существу, германо-российский союз, о котором говорили очень давно.

Может быть, в 90-х годах о нем говорили в кулуарах, что он необходим для восстановления упавшей, рухнувшей НРЗБ России. Германо-российский союз, он закреплен этим «Северным потоком». Причем этот пайлайн, который проложен по дну Балтийского моря, он по своей энергетике сравним с Крымским мостом. Он несравним с «Силой Сибири», с этим огромным газопроводом, ведущим в Китай. Он именно сравним с Крымским мостом, потому что этот газопровод порывался через гигантские препоны, гигантские слои. Это была тоже война. Эти трубы прокладывались так же, как шло наступление на Запад. Российский «Дранг нах вестен».

Я полагаю, что хоть Путин на форуме говорил, что здесь нет никакой политики — одна экономика, мне кажется, это не так. Здесь очень много политики. И с помощью этой стальной плети, которая находится в руках у России, я думаю, что Россия будет погонять эту усталую, хромую европейскую кобылу.

А.Плющев― Я даже немного даже вздрогнул, когда вы сказали, что «германский гений» был запечатал после 45-го года, я надеюсь, что вы не гитлеризм имеете в виду и не фашизм, а что-то иное.

А.Проханов― Я имею в виду НРЗБ представление о Германии, как о таинственной стране, в которой есть свои огромные недра, свои мифы, своя мифология. Германию превратили в плоскую страну. Об этом, кстати, писали…

А.Плющев― А ее с какой стороны германской границы в плоскую страну превратили? Я это к тому, что была Западная Германия, которая развивалась с помощью плана Маршала и была Восточная Германия, которая тоже развивалась, как мы знаем, как страна СЭВ. И с какой стороны она плоская была, с вашей точки зрения?

А.Проханов― Конечно, весь этот каток, который многократно проехался по Германии после 45-го года, он прошелся в первую очередь по Западной Германии. В Восточной Германии были тоже стесненные, сложные условия. Но Восточная Германия, она восприняла эти коммунистические идеалы, коммунистические утопии, коммунистическую вертикаль. И эта коммунистическая вертикаль, она соответствовала германскому духу, стремящемуся к вертикали, к германской трансцендентности. Потому что немецкий дух — это трансцендентный дух, и будучи запечатанный, закатанный под асфальт, он мучается, страдает и пробивается сквозь этот асфальт как какой-то цветок или гриб…

А.Плющев― Вы сказали, восприняла. Но воспринять — это можно прочитать, как будто у них был выбор: воспринять коммунистический путь развития или нет. Выбора никакого у них не было. Это все знают.

А.Проханов― У народа вообще выбора нет. Что вы думаете, западные немцы сделали свой выборы?

А.Плющев― Ну, разумеется, потому что, по меньшей мере, там есть выбор из разных партий, там, в том числе, наверняка близкая вам «Альтернатива для Германии» есть, например, не так давно образовавшаяся.

А.Проханов― В Германию пришли танки «Шерманы», они установили свой оккупационный режим, и с тех пор ни один германский канцлер не утверждается без согласования в Госдепе. Мы это знаем.

А.Плющев― Нет, мы этого не знаем. Просто есть партийные выборы, да.

А.Проханов― Партийные выборы, НРЗБ. И у нас есть партийные выборы, тогда я скажу. Партийные выборы, они сейчас ничего не стоят. Мы это видим по Америке. Партийные выборы — это блеф, которые закрывают другую новую нормальность. Я думаю, что «новая нормальность» — это поразительный термин, не расшифрованный до конца. Если встретятся Байден и Путин и будут обсуждать свои проблемы, нам говорят, что они будут обсуждать Украину, Беларусь, «Северный поток», терроризм, экологию. Все это они будут обсуждать, но это все проблемы старой нормальности, а проблемы новой нормальности, они неясны, они загадочны. Эта нормальность наступает, она уже наступила.

Я думаю, надеюсь, что в кулуарах тихо без прессы и престарелый Байден и еще достаточно крепкий Путин, они будут обсуждать проблему этой новой нормальности, которая потребует абсолютно новых представлений о мире, о войне, о технологиях, о цифре, о человеческой душе. И, конечно, в недрах этой новой нормальности интересные созревают тенденции и представления. Пока что они клубные, пока что они идут на уровне Римских клубов и трехсторонних комиссий, но, может быть, на этих переговорах лидеры коснуться этих таинственных тем.

А.Плющев― Ну, может быть, про новую нормальность, конечно. Хотя, видя, какие ориентиры у Владимира Путина, трудно себе это представить. Это, например, вот он Александру III открывал памятник. Он ему очень понравился. Он сказал, что это вообще был один из самых выдающихся царей, навсегда вписавший свое имя в историю и всё такое. Для вас Александр III кто, памятник которому мы все открывали?

А.Проханов: Партийные выборы, они сейчас ничего не стоят. Мы это видим по Америке

А.Проханов― Для меня Александр III — это достаточно трагический, запоздалый монах, который вступил на престол в момент, когда революция уже стала необратимой в России. И он ее заморозил на некоторое время, кое-кого перевешал, кого-то заточил, прекратил действие университетов, свобод. Был такой маленький эпизод, что как только он исчез, эта революция хлынула, и он, по существу, отдал своего сына на закланье. И, может быть, об этом не говорят наши православные философы, но Николай II потому святой, потому агнец, что его на этот алтарь революции положил его отец Александр III.

То, что Путин открывает эти памятники Александру III, неудивительно. Конечно, эти тенденции, которые сейчас в России назревают, они близки… ну, не близки — они напоминают эти тенденции царствование Александра III. Потому что не секрет, особенно для либералов, для меня, может быть, это неочевидные вещи, что в России складывается новая идеологическая ситуация. Привлекаются какие-то новые константы идеологические, такой новый традиционализм, новый консерватизм. Эти симптомы видны в выступлениях Патрушева, в выступлениях самого президента, в работах нашего «Изборского клуба».

А.Плющев― В них чего нового-то? Вот я в том, что Патрушев говорит, что-то ничего нового не вижу, при всем уважении.

А.Проханов― Это совершенно отличные слова, тому, что говорил Егор Тимурович Гайдар. Гайдаровская идеология, гайдаровская философия, мы же знаем, она антиимперская, она либеральная, она против сильной армии, она против сильной военной индустрии. Он все делал для того, чтобы Россию превратить в одну огромную нефтяную бочку, уничтожить все остальные отрасли. Вот если эту идеологию сравнить с той идеологией, которая прокламируется и еще будет прокламироваться более яркими словами, конечно, это две разные противоположности идеологические. Это традиционная имперская идеология, которая позволяет существовать под одним куполом множеству народов, населяющих империю, множество культур, верований, векторов развития. Это стремление к такому имперскому симфонизму. Не то что либералы, которые были готовы создавать партию свободной Якутии, партию свободной Чечни, Ичкерии, партию свободного Урала или партию свободного Дальнего Востока.

А.Проханов: В России складывается новая идеологическая ситуация. Привлекаются какие-то новые константы

А.Плющев― То есть вы хотите сказать, что ситуация, в которой ныне находится Владимир Путин, она похожа на ту, которая была при Александре III в 80-х годах позапрошлого века?

А.Проханов― В чем-то похоже. Я сказал бы, что эта ситуация относится к старой нормальности, но она не описывает и не вписывается в загадочную новую нормальность, о которой все говорят. Эта новая нормальность потребует от лидеров совершенно других представлений о государствах, о границах, о формах воздействия, формах переговоров, о формах этих глобальных систем и структур. Но то, что в этой переходной системе нынешнему поколению либералов будет худо, я не сомневаюсь.

А.Плющев― Ну, какая же это новая нормальность? Либералам худо и при старой, собственно говоря. Провозвестник новой нормальности Александр Проханов у нас в «Особом мнении».

А.Проханов: В этой переходной системе нынешнему поколению либералов будет худо

В 20 часов «В круге Света» «Россия — США. Подготовка к встрече президентов». В гостях — Георгий Кунадзе, бывший замминистра иностранных дел России, историк и дипломат и Михаил Таратута, публицист и американист. В 21 час — «Статус» с Екатериной Шульман. И в 22 — программа «Кейс» с Юрием Гусманом и Юрием Кобаладзе. Ведет программу Люба Комарова.

Благодарю вас Александр Андреевич. Спасибо большое и до свидания!

* — организация запрещена в РФ