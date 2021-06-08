А. Плющев― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И сегодня в этой программе экономист Сергей Алексашенко. Добрый вечер.

С. Алексашенко― Александр, добрый вечер. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, зрители.

А. Плющев― Но вы не только экономист же, вы еще человек, который, я очень надеюсь, временно покинул Россию. Некоторое время назад.

С. Алексашенко― Да, уже совсем некоторое.

А. Плющев― Но все-таки вы знаете, все причем когда уезжают, говорят, что это временно. И как-то затягивается. У Дмитрия Гудкова такая история случилась на минувшей неделе. Он тоже говорит, что очень надеется, что это временно. Что может довыборов. Вы как полагаете, насколько это временно и как вы вообще как отъехавший отъехавшего прокомментируете.

С. Алексашенко― Отъехавший – в хорошем смысле.

А. Плющев― Конечно.

С. Алексашенко― Вопрос оставаться в стране или уезжать, когда против тебя возбуждают уголовное дело и тебе об этом прямо говорят – это выбор каждого человека отдельно. И здесь мне точно не хотелось говорить, прав, не прав. Я в свое время сам принял такое решение. И когда друзья мне задают вопрос, ну когда ты приедешь в Москву, я говорю, что у меня вопрос: быть смелым или быть умным. То есть в принципе я считаю, что всегда есть степень риска, та граница риска, которую ты не готов переходить. У каждого человека она своя. Ну вот, цитируя известного блогера, которого у нас отливают в граните: свобода она лучше, чем несвобода. И я категорически приветствую эту позицию. Понятно, что есть другая позиция. И например, на ней стоит Алексей Навальный. У кого и общественная ситуация другая и его цели другие. И он занимается другими вещами. У него позиция другая. В том, что касается Дмитрия Гудкова, я хорошо понимаю мотивы, которые им двигали. Я думаю, что он тоже считает, что свобода лучше, чем несвобода. Насчет того, что это только так до сентября. Выборы пройдут и дело закроется – вот здесь у меня нет такого здорового оптимизма. Потому что мне кажется это как наши власти в этом отношении, вытесняя, на самом деле очень мягкий способ вытеснять несогласных. Они действуют как полупроводники. Только в одну сторону. Уголовное дело возбуждается, а закрывать его никто не собирается. И ты сидишь и думаешь постоянно. И на самом деле же за редким исключением люди, уехавшие из России по политическим причинам как политические беженцы, эмигранты, в общем, их влияние в России, возможности в России резко падают. Это хорошо понятно. И поэтому я как-то думаю, что наша кремлевская власть, судя по тому, как она демонстрирует, на что нацелена, чего она хочет, какими методами она собирается работать в ближайшие годы – я, честно говоря, на месте Дмитрия особого оптимизма не испытывал и не рассчитывал, что так все быстро повернется. То есть ему уже повезло, что его подержали полутора суток и отпустили. Поэтому мне кажется, что на этом элемент везения может и закончиться.

А. Плющев― То есть вы немного себе противоречите. Или как-то не понял я. Потому что вы говорите, что довольно мягко выпихивают с одной стороны, а с другой стороны ему повезло. Если бы действительно мягко выпихивали, тогда получается, что так и задумано. А никакое не везение.

С. Алексашенко― Мягко выпихивают в том плане, что и Дмитрий говорил и если посмотреть историю многих беженцев эмигрантов, то очень часто российские власти сначала предупреждают. Ходорковского тоже предупреждали. Что не надо возвращаться в Россию, и Алексею Навальному говорили. То есть по-честному говорят. Ставят тебя перед выбором. То есть приедешь в Россию — знай, что мы тебя закроем.

А. Плющев― Было бы здорово, если бы в тот же день буквально не случилась другая история. С Андреем Пивоваровым. Которого предупреждали или нет, мы ничего не знаем, но как раз человек уезжал. Он улетал в Польшу. И ничто не мешало.

С. Алексашенко― Александр, есть исключения, которые лишь подтверждают правила. И я не хочу сказать, что всегда так работают по этому шаблону. Понятно, что с Андреем Пивоваровым абсолютно другая история. Но, глядя на российскую политическую сцену, я хорошо достаточно знаю Андрея, мы были знакомы в начале десятых годов, когда вместе работали в Парнасе. Это человек в хорошем смысле слова отвязанный. У которого граница риска и тормозов стоят гораздо дальше, чем у меня. Просто на два порядка дальше. И конечно Андрей с его энергией, с его заряженностью, упорством – он сильно раздражал российские власти и к нему может быть совершенно другое отношение. Поэтому я лишь к тому, что Дмитрий Гудков сказал, что его предупредили. Что не уедешь – будет уголовное дело и закроем. То есть в этом отношении я считаю, что мягкое предупреждение. С Пивоваровым обошлись жестко. Но примеров как с Пивоваровым гораздо меньше, чем примеров, когда людям дают уехать. Потому что все равно, любой человек, попавший в российскую тюрьму по политическим причинам, о нем начинают говорить. Он становится неким медиацентром притяжения, внимания. А о людях, которые уезжают за границу говорят крайне мало.

А. Плющев― Некоторые говорят, что в деле Гудкова сыграл свою роль Питерский международный экономический форум. Что не хотелось создавать лишний фон негативный президенту. Просто выпустили его накануне выступления Владимира Путина или в день выступления. Накануне. Потому что вечером выпустили. А утром выступал Путин.

С. Алексашенко― Я думаю, с точки зрения питерского форума гораздо эффектнее, эффективнее и правильнее было бы выпустить Майкла Калви. Просто это символ экономического форума. О котором нам уже третий год на форуме говорят. Да, конечно, Дмитрий Гудков, но я думаю, если опросить участников форума, то половина из них вообще не очень хорошо представляет, кто это такой.

С.Алексашенко: Америка остается экономическим лидером мира. Силуанов, наверное, об этом не знает

А. Плющев― Да, Майкл Калви даже из-под домашнего ареста освобожден, насколько я помню. В смысле прекратить уголовное дело.

С. Алексашенко― Я думаю, что есть какие-то меры пресечения. Потому что в Питер он приехать не мог.

А. Плющев― Но у него запрет определенных действий.

С. Алексашенко― Видите как. Запрещено заниматься профессиональной деятельностью. Как у нас. Запрещено публиковать блоги и твиты.

А. Плющев― Вы как экономист следили за питерским международным экономическим форумом?

С. Алексашенко― Честно говоря, в полглаза, что называется. Потому что меня абсолютно, первым звоночком, почему это неинтересно – это список гостей. Когда понятно, что китайской делегации нет вообще. Ну дальше понятно, что никакой серьезной… Единственный крупный экономический контрагент сегодня для РФ. И, честно говоря, я прочитал речь Путина, его ответы на вопросы. Посмотрел основных, что называется, спикеров экономистов. И понял, что на самом деле форум был ни о чем. То есть про экономику там всерьез не говорили. Потому что говорить про диджитализацию, цифровизацию – это конечно, хорошо. Но к экономическому форуму это имеет крайне малое отношение. Поэтому мне кажется, что он уже, по крайней мере, в этом году точно совершенно стал ритуальным мероприятием. Если бы он не прошел – никто бы не обратил внимания.

А. Плющев― Было ли что-то, что вас поразило? Не в том смысле, что что-то интересное, полезное и так далее. А может быть что-то совсем не типичное. Или неожиданное.

С. Алексашенко― Для меня, честно говоря, было неожиданностью то, что китайская делегация не приехала.

А. Плющев― А как вы думаете, почему? Это же их решение вероятно.

С. Алексашенко― Да, конечно. И я думаю, что частично это связано с ковидом. Потому что Россия, несмотря на все рапорты, как-то в этом деле выглядит достаточно плохо. В международном сравнении. И второе – что китайцы последние годы как-то убедились, что никаких особых бенефитов от контактов близких с политическим руководством России не возникает. И зачем ехать, пусть лучше Путин приедет в Китай на поклон, поговорит с товарищем Си, пообещает ему чего-нибудь. После этого можно будет ехать на форум.

А. Плющев― А Владимир Путин поедет? Он же никуда особо не ездит, я так понимаю.

С. Алексашенко― Если надо будет – поедет. Я думаю, если товарищ Си его пригласит, то он поедет.

А. Плющев― Наше внимание привлекло несколько вещей. И в том числе, например, высказывание о том, что ФНБ избавится от долларов, которые у него есть. И некоторые по этому поводу немного взволновались. Есть ли причина волноваться и вообще о чем это?

С. Алексашенко― Александр, ФНБ — это та кубышка Минфина, про которую мы много раз говорим. Это фискальный резерв. Министерство финансов хранит свои деньги на случай будущих каких-то не очень понятных кризисов. Накапливает деньги. И соответственно как у любого такого типа фонда есть инвестиционная стратегия. И в принципе, если вы посмотрите на фонды, которые работают в мире на финансовых рынках – они совершенно разнообразные. По каким-то причинам, правда хорошо понимаем, нам министр финансов это озвучил и другие министры, что опасаются введения западных санкций. Американских. Видимо, боятся, что активы, на самом деле боятся американских санкций и чтобы не попасть под санкции, в доллар не хотят вкладываться. На самом деле мне кажется, что эта позиция не выдерживает критики. Потому что в принципе счета ФНБ держатся в ЦБ РФ. И соответственно на внешних рынках они размещаются ЦБ. Вместе с его частью валютных резервов. А ЦБ пока от долларов не собирался отказываться. А вот если ЦБ купил какие-нибудь американские облигации, неважно, казначейские или корпоративные, то понять, за чей счет он их купил – за счет своих денег или денег Минфина – невозможно. И если Минфин боится, что его часть арестуют – тогда заморозят и деньги ЦБ. Я пока не слышал от американской администрации, никто даже всерьез и даже в шутку не обсуждает эту тему.

С.Алексашенко: Мало есть желающих, которые готовы пойти и биться с ОМОНом в России

Мне кажется, что вторая составляющая – то, что готовится встреча Байдена, уже все накануне в позе низкого старта, через неделю они увидятся. Взглянут друг другу в глаза, ощутят рукопожатие. И так далее. И в этом отношении Владимир Путин сказал, что мы выбьем кому-то зубы. Мне кажется, что министр финансов Силуанов решил показать всю свою мощь и сказать, что вот мы вам говорим свое «фе» и знайте, что американский доллар мы не любим. Но сразу хочу сказать, что, с точки зрения американского доллара и с точки зрения мирового финансового рынка, это вообще ни о чем. ФНБ, его ликвидная часть – наверное, сейчас составляет миллиардов 80 долларов. От нее 30% — были доллары, соответственно 25 миллиардов долларов. Мировой финансовый рынок проглотит конверсию 25 миллиардов долларов в евро и юани, даже не моргнув глазом, может быть даже не поняв, что произошло. Поэтому до Байдена, я думаю, этот сигнал дошел только на уровне слов. А с точки зрения потрясения основ американской финансовой системы – ну конечно же, ничего не произошло. Но вот, в конце концов, хозяин – барин. Минфин же решает, как ему хранить свои деньги. Он решил хранить в юани и в евро. Видимо, доверяет больше, чем доллару. Посмотрим. По крайней мере, на этот год похоже, что темпы роста американской экономики опережают темпы роста мировой экономики. Мировая экономика – 6%, американская – 7-8. Российская будет расти от 3 до 4. Поэтому Америка остается экономическим лидером мира. Силуанов, наверное, об этом не знает, может быть, он газеты не читает.

А. Плющев― Прежде чем продолжить нашу программу, историческое событие произошло в Гааге, точнее часть исторического события. Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу. Это генерал республики Сербской в Боснии. Он связан с геноцидом в связи с осадой Сараево. А также в связи с резней в Сребренице. Он был приговорен к пожизненному заключению в 17-м году. Ему сейчас 79 лет и вот суд сегодня подтвердил пожизненный приговор Ратко Младичу. Мы возвращаемся. Санкт-Петербург, несколько дней назад были еще и забавные и вызывающие вопросы различные высказывания и идеи, которые там обсуждаются. Например, «Новая газета» написала, что одним из самых обсуждаемых вопросов стала идея отправлять заключенных на стройки родины. Это обсуждается на питерском международном экономическом форуме. Как вам такое?

С. Алексашенко― Если учесть, что на питерском форуме были российские бизнесмены, а также иностранные, которые работают в России – ну да, это же наверное самая острая и интересная новация российского правительства. Что называется, не было такого никогда и вот опять. А чего еще можно обсуждать. Что такого правительство Мишустина, он уже полтора года сидит в своем кресле, что еще они такого сделали для экономики интересного. О чем всерьез можно говорить как о долгоиграющей программе. Хотя на самом деле мы должны повторить, что с точки зрения представления этой идеи, правительство наступило на все грабли, на которые только было можно, и с точки зрения своего имиджа его сильно подпортила. А с точки зрения экономического эффекта, что касается, что он будет равен – пшик. То есть максимум 188 тысяч заключенных могут работать на стройках. Согласятся, захотят — от 5 до 10%. Ради того, чтобы получить 10 тысяч рабочих рук на какой-то срок, вытаскивать на поверхность сравнение сегодняшних дней с 37-м годом и с ГУЛАГом – мне кажется нужно быть очень большого ума, и иметь очень хороших пиарщиков, которые работают за хорошую зарплату на правительство. То есть они постарались, вопрос с точки зрения масштабов он экономике действительно близок к нулю. И мне кажется, что российские власти с гораздо большим успехом и с гораздо большим дальновидным выхлопом, выхлопом на будущее могли бы всерьез поговорить с президентом Узбекистана, Киргизии, Таджикистана пригласить 10 тысяч или 20 тысяч работников из Средней Азии и заплатить им хорошую зарплату. Собственно говоря, я думаю, что для выстраивания отношений со странами Средней Азии это было гораздо важнее, чем то, что сделали сейчас.

А. Плющев― Еще одно высказывание привлекло внимание. Олега Дерипаски. Во-первых, он фактически признал, что 20 лет были потеряны. Но все кивал на оппозицию, что она мешала. Потом вышла, надорвалась, самоликвидировалась, и теперь у нас есть 10 лет стабильности. Я, честно говоря, не понял, почему все это. Но, может быть, вы поняли. Видели это заявление?

С. Алексашенко― Да, и вы знаете, Александр, мне кажется, что в данном случае Олег Дерипаска на самом деле яркий блогер, иногда отжигает по полной программе.

А. Плющев― Он специализируется на ЦБ на самом деле.

С. Алексашенко― Он широкого профиля. Месяца 2-3 назад в «Ведомостях» огромную статью про всю экономическую политику. А здесь первое, на что надо обращать внимание – что он стал говорить о политических вещах. И мне почему-то кажется интуитивно, что Олег Дерипаска транслировал не свои мысли. Что он где-то в кремлевских или околокремлевских кругах это услышал, концепцию. Что не так все плохо же в России и вот то, что оппозицию посадили под замок, на крючок, закрыли рты, кого-то отравили, кого-то выгнали из страны – вообще говоря, это хорошо. Это обеспечение политической стабильности. Ну наконец-то мы можем вздохнуть свободно, спокойно в смысле и заняться какими-то более полезными вещами. Поэтому мне кажется, что все-таки Дерипаска, я не очень помню, чтобы он когда-то говорил про политику. Про внутреннюю политику. И здесь все-таки мне кажется, что либо его попросили на эту тему сказать, либо он так случайно проговорился то, что услышал в каких-то кремлевских кабинетах.

С.Алексашенко: К сожалению для украинских политиков, Украина сильно зависит от России в экономическом плане

А. Плющев― И выглядело это, надо сказать, невероятно странно. Чем оппозиция мешала все это время экономикой заниматься – не совсем понятно. Неважно, сказал это Дерипаска или он кого-то повторял. Вообще наши слушатели и зрители в Ютубе интересуются, в принципе на таких форумах решается что-то важное?

С. Алексашенко― Глобальные проблемы, конечно, там не решаются. Потому что глобальные проблемы решаются в тиши кабинетов, на более серьезных переговорах. Смысл форума и содержание форума ваш главный редактор очень хорошо рассказывал. Что это место для общения. Где ты за короткое время можешь встретиться с огромным количеством людей, до которых ты, вообще говоря, в обычной жизни можешь и не достучаться. То есть если тебя допускают на площадку форума, в тот зал, где выступает президент или, по крайней мере, рядом ходить, — ты за полтора-два часа или за два дня можешь набрать целую коллекцию визитных карточек, мобильных телефонов. А если у тебя есть какие-то бизнес-предложения, то ты в принципе можешь закинуть крючки. В хорошем смысле бизнес-крючки. И предложить потенциальным контрагентам те или иные свои идеи. И в этом отношении форум это действительно в хорошем смысле мог бы стать важным фактором. Когда можно обсуждать с людьми, которых ты может, даже и не знаешь. Сидишь, разговариваешь, тебя с кем-то познакомили. А ты мог и не знать о существовании такого человека. Поэтому как площадка для знакомств, для общения – это очень важно. А глобальные вопросы – да нет, конечно, никто там их не решает.

А. Плющев― И о форуме, наверное, на этом пока все. Вдруг у нас еще возникнет что-нибудь. Хотя мне кажется, что и так мы ему посвятили излишне много времени. Я тут какой пробел в своем образовании закрыл. Открывали же памятник Александру III, и я полез в Википедию обновить, что, чего, как там было. И там же был известный его манифест о незыблемости самодержавия, подписанный им. То есть отменяющий все реформы, сворачивающий реформы. И тогда у него тоже были либералы в правительстве. И они все подали в отставку как один. Я не помню, у нас вообще, когда последний раз какой-то либеральный министр уходил в отставку. Какой-то член правительства. Вы помните?

С. Алексашенко― Если добровольно…

А. Плющев― Да. Они же добровольно, из несогласия.

С. Алексашенко― Мне кажется, что добровольно никто в отставку не уходил. Знаете, кто уходил, по-моему. Правда, не из правительства, а из губернаторов Калининградской области, какого-то охранника путинского назначили. Он там то ли две недели, то ли два месяца провел и попросился куда-то еще. Сказал, что не моя работа. Единственный честный человек. А так нет, вообще о либералах в российском правительстве мне кажется говорить достаточно смешно. Потому что либерал это все-таки понятие политическое гражданское и это не имеет отношения к экономической политике. У нас же в принципе последние 20 лет идет устойчивая тенденция на усиление роли государства в экономике. И это к либеральным воззрениям не имеет никакого отношения. И как Черчилль в свое время хорошо сказал, что многие мои коллеги меняют взгляды вместе с изменением взглядов своей партии. А я свои взгляды не меняю, но при этом меняю партию. Поэтому российские либералы, которые были в 90-е годы, они в путинское время уже достаточно быстро перепрофилировались вместе с изменением взглядов Путина. И, конечно, вообще мне кажется, что сегодня в российской политической элите все очень хорошо понимают, что оттуда можно уйти, только если тебя оттуда освобождает Путин. То есть попытка уйти, много говорят, что Алексей Улюкаев предпринял такую попытку. Или, по крайней мере, заговорил о том, что неплохо было бы куда-то уйти. С поста министра экономики. И то, что с ним случилось – куда ты на фиг денешься с подводной лодки. И было такое демонстративное наказание, что думать не могите.

А. Плющев― Так Абызов даже ушел, в общем.

С. Алексашенко― Нет. Абызов не ушел. Вот кончился срок действия срока полномочий правительства, и вы не сами ушли, а ваша должность прекратилась.

А. Плющев― Сергей Владимирович, сейчас нас уйдут, потому что у нас время перерыва. Но мы вернемся через 4 минутки.

НОВОСТИ

А. Плющев― Программа «Особое мнение». Мы плотно обсудили питерский международный экономический форум. А теперь к внутренней российской не экономике, а политике. Сегодня у нас Левада-центр, который вынуждают называть иностранным агентом, он опубликовал данные опроса, и по ним протестная активность снизилась. Во-первых, ожидают меньше протестов. Во-вторых, меньше сами люди готовы в них участвовать. Выходит политика такого запугивания, если вы согласны с таким термином – сработала.

С. Алексашенко― А что в этом удивительного? Как известно, диктаторы управляют населением через политику кнута и пряника. И самое главное вовремя чередовать и не перепутать, кому что давать.

А. Плющев― Где дают пряники, Сергей Владимирович?

С. Алексашенко― На RT. Ну конечно. Александр, не вам рассказывать, где дают пряники.

А. Плющев― Я не знал, что их так мало. Я думал есть какая-то довольно большая группа, прослойка.

С.Алексашенко: До Байдена, я думаю, этот сигнал дошел только на уровне слов

С. Алексашенко― Пряников сладких всегда не хватает на всех, как известно. Поэтому если мы посмотрим на историю давления Кремля на российскую оппозицию, на политические свободы, то оно всегда идет волнообразно и всегда какими-то волнами накатывает кнут. Первый кнут – это марши несогласных. И где-то 2006-07 года, когда Немцова арестовывали под новый год. Разбивали, когда первые марши я помню в Москве, там же ОМОН дубинками в кровь под камеры центральных каналов бил людей. Это все показывали в живом эфире. С кровью с большим количеством. Это было осознанно. Потом была волна, связанная с событиями на Болотной площади. И каждый раз удавалось задавить протестную активность. Соответственно 2018-19-20 — подъем протестной активности. И снова жесткие меры, снова осознанная попытка запугать, не попытка, а политика запугивания. Она всегда работает. Мы с вами начинали говорить про Дмитрия Гудкова, граница риска допустимого есть у каждого. И граница страха есть у каждого. И в конечном итоге я думаю, что мало есть желающих, которые готовы пойти и биться с ОМОНом в России. И выходить на акции протестные, которые запрещены. Все уже понимают, что практически в России провести разрешенную протестную акцию невозможно. Да, лбом пробивать бетонную стену тяжело.

А. Плющев― Но, судя по тому, что вы говорите, не исключен и новый всплеск когда-то. Каждый раз кажется, что уже запугали окончательно. Но выходит, что нет. И возможно, что этот раз тоже не последний.

С. Алексашенко― Это точно совершенно. И очевидно, что этот цикл будет продолжаться. Сейчас распугают всех, посажают всех, расслабятся на какое-то время. Кнуты уберут в кладовки. Пройдет месяц-два, год, три и новая волна активности появится. Потому что российская власть она же всерьез не думает о благосостоянии людей. Она не решает какие-то стратегические проблемы жизни страны. Российская власть вообще про будущее не думает и не пытается нарисовать, куда вообще в какую сторону движется страна. Что ожидает людей. В том числе молодых людей. И, несомненно, те люди, которым сегодня молодежь 15-20 — через какое-то время им будет 20-25, и они выйдут на эту сцену протестного движения. Поэтому, несомненно, это случится. И Кремль опять достает кнут или к тому времени масштаб протестной активности станет таким большим, что Кремль решит, что кнут уже доставать не надо.

А. Плющев― Вы так говорите, что спрячут кнут. А тут довольно большое количество, ощутимое количество комментаторов говорят, что никто не будет его убирать. Во всяком случае, до выборов точно. Некоторые говорят, что и после выборов. Более того, заработавшая машина репрессий требует все больше и больше жертв. И соответственно масштаб будет только нарастать.

С. Алексашенко― Александр, вообще до выборов осталось три месяца. Это с точки зрения нашего диалога вообще ни о чем. То есть я же не говорил, что Кремль уже завтра убирает кнут. Завтра, когда он уберет кнут, — может наступить через два года. Я к тому, что эта политика кнута, когда кнут достается и демонстрируется всем в действии – она занимает какое-то время, но после чего кнут всегда убирается. Ну потому что действительно есть опасность, когда против кнута достанут лом или топор. И начнется русский бунт бессмысленный и беспощадный.

А. Плющев― От бунта к выборам перейдем. И выборы точнее, то, что называется выборами. Потому что на них все меньше народу допускается. Кстати об этом сегодня будет программа «Рикошет» в 18.35. Сколько народу уже не допустили до выборов. Там счет идет на сотни тысяч. Кого-то все-таки допустят, «единороссов» точно. И сейчас после их праймериз звездных возникла дискуссия о том, кто же их поведет. Кто станет во главе списка. Называется несколько фамилий. Сам Путин. Дмитрий Медведев. Теперь новый возможный лидер – Михаил Мишустин. Кого же мы увидим во главе списка?

С. Алексашенко― Я думаю, помните, для Атоса это слишком много, а для граф де Ла Фера это слишком мало. Мне кажется, в данном случае Михаил Мишустин – это Атос. То есть для него лидерство в «Единой России» это запредельный политический скачок. И человек, который максимально прячет свои политические амбиции, наверняка, которые не могут не присутствовать у человека, сидящего в кресле премьер-министра. Но он должен их тщательно скрывать. Его выпячивать на первое место в политической деятельности – это просто, что называется, под расстрел подводить. Для Владимира Путина возглавлять список «Единой России» — это кто такие, что за люди. Это вообще о чем. Поэтому я думаю, что вариантов два. Дмитрий Медведев – возможно, формально остается лидером «Единой России». И, скажем так, если он станет во главе списка, то ничего удивительного не будет. С другой стороны мне кажется, что точно также не будет ничего удивительного, если Дмитрия Медведева во главе списка не будет. Он скажет, что я занимаюсь какими-то другими вещами. Перешел в Совет Безопасности. И это будет означать, что карьера Медведева как российского политика еще дальше покатилась вниз. Потому что с места номер один — президент скатился на место номер два – премьер-министр, а теперь скатился на место зам. секретаря Совета Безопасности, который вообще даже в российской формальной политической иерархии нигде не фигурирует. Поэтому мне кажется, что выбор: Медведев или кто-то другой, но точно не Мишустин и не Путин.

А. Плющев― Там еще Турчака называют.

С. Алексашенко― Мне кажется, это не Атос, а не знаю, сержант какой-то. Ну посмотрим. И, кстати, мне кажется, что с точки зрения результатов выборов вообще все равно. Там можно поставить во главе этого списка кого угодно, потому что Элла Александровна Памфилова она же правильно посчитает. И никаких фальсификаций на выборах не будет. Поэтому результаты будут для «Единой России» удовлетворительными. Они удовлетворят всех, независимо от того, кто будет стоять во главе списка. Я бы вообще на эту тему не парился. Я бы создал список, где на первых местах никого нет.

С.Алексашенко: В данном случае Михаил Мишустин – это Атос

А. Плющев― Кандидат Кандидатович Кандидатов.

С. Алексашенко― Да. Знаете, как на спортивных соревнованиях пишут: второе-третье место поделили. Я бы всем им написал 1-10. Или 10 человек по алфавиту бы расположил.

А. Плющев― Хорошо, когда слепые тесты делают. Номер один, номер два. Буквами можно обозначить. Много вариантов. Еще перед началом программы слушатели, которые заходили на сайт «Эхо Москвы», один из них оставил вопрос: на что пойдут 500 миллионов долларов, выделенные режиму Лукашенко. Я слышал, что этот транш уже давно обещанный. Просто и так должны были дать.

С. Алексашенко― Да, транш, давно обещанный и для белорусской экономики российская финансовая подпитка, поддержка – это инструмент сохранения равновесия. Просто белорусский платежный баланс не выдерживает, он не может быть равновесным. Должна произойти девальвация белорусского рубля достаточно сильная. Если Россия не будет давать деньги. Поэтому это бессмысленно обсуждать, куда он пойдет. С точки зрения макроэкономики неважно. Просто пойдет для того, чтобы белорусская экономика держала равновесие.

А. Плющев― Сейчас приходят заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, по сути, он подтверждает, что США отказываются биться против «Северного потока». Говорит, что будет добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить негативные последствия строительства «Северного потока-2». И также он говорит, что это реальность — завершение. США изучают, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины. Получается, Путин всех переиграл?

С. Алексашенко― Александр, Путин коррумпировал в хорошем смысле слова, заплатил достаточную взятку немецкому бизнесу, который настроил в поддержку «Северного потока» немецких политиков. И администрация США стала перед очень сложным вызовом. Портить отношения с важнейшим европейским союзником – с Германией или поддерживать нестабильную, непредсказуемую не очень понятно, куда идущую Украину. Поставьте себя на место администрации Байдена и сделайте выбор. Дальше мне кажется, что то, что сказал Блинкен давно уже обсуждается. И, собственно говоря, для Украины важно не то, что будет там «Северный поток» или не будет, для Украины важно, чтобы Россия, «Газпром» точнее российский продолжал качать газ, в объеме не меньше, чем сколько-то, например, 40 млрд. кубов. Через украинскую газотранспортную систему. Вот цель Украины. Обеспечить жизнеспособность своей газотранспортной системы. И в принципе, если такое соглашение будет достигнуто – почему нет. Мне кажется, что в данном случае будут и волки сыты, и овцы целы. А дальше посмотрим. Но посмотрим, насколько у Байдена, у Блинкена, у Меркель хватит возможности уговорить Путина. Путин приедет в Женеву и все будут его уговаривать: Владимир, пожалуйста, прокачай газ через Украину. Ну, покочевряжится немножко. Ну ладно. В обмен на что-то. Давайте договоримся, на что я вам это дело разменяю.

А. Плющев― А с другой стороны Украина же как бы все время говорит, что у нее война с Россией. Зачем ей прокачивать российский газ. Я понимаю, что экономика, и деньги. И все такое. Но, наверное, имело бы смысл вообще отказаться от экономических контактов с Россией.

С. Алексашенко― Да. Александр опять есть «реал политик», поставьте себя на место украинского президента, даже не будем говорить Зеленского, Порошенко. Просто на место украинского президента. И скажите, вы прекращаете все экономические контакты с Россией. Хорошо, вопрос: а что делать с теми 2-2,5 миллионами украинцев, которые работают в России. С ними что? Их всех по мере того, как возвращаются на родину – закрывать? Границу закрыть и не пущать? Ну вы представляете, вы создаете против себя достаточно сплоченную группу людей, которые живут за счет того, что они работают в России, кормят свои семьи за счет того, что они зарабатывают в России. Вопрос не такой простой. Конечно, хорошо бы прекратить все экономические связи с Россией. Но, к сожалению для украинских политиков, Украина сильно зависит от России в экономическом плане. И разорвать вообще все связи не представляется возможным. По крайней мере, я не очень понимаю, я не вижу в Украине политика, который готов решиться на такие шаги.

А. Плющев― Но вообще звучит довольно своеобразно. США будут просить Путина прокачивать газ через Украину. Которую он обходил с помощью «Северного потока». С которой он воюет, в общем. Звучит так себе.

С. Алексашенко― Звучит: о, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух. Чем больше мы узнаем – тем больше мы удивляемся современному миру.

А. Плющев― Открытия и удивления мы продолжим в 19 часов в программе «Особое мнение» вместе с писателем Александром Прохановым. В 20 часов программа «В круге Света»: Россия и США. Подготовка к встрече президентов. И в гостях Георгий Кунадзе, зам. министра иностранных дел России, историк, дипломат. И Михаил Таратута, публицист и американист. В 21 час — «Статус» с Екатериной Шульман. А я благодарю экономиста Сергея Алексашенко за участие в нашей программе «Особое мнение». Спасибо большое. До свидания.

С. Алексашенко― Александр, спасибо большое, до свидания.