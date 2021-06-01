С. Крючков― 17.06. И со своим особым мнением сегодня экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, приветствую вас.

С. Алексашенко― Добрый день, Станислав. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, зрители.

С. Крючков― И в Ютубе уже идет трансляция. Яндекс-эфире.

С. Алексашенко― Да, активно там чего-то пишут. Лайки не активно ставят.

С. Крючков― Ставьте активнее лайки Сергею Алексашенко и всему тому, о чем пойдет речь. Кстати все это будет появляться со временем в нашем Telegram-канале «Сказано на Эхе». Подписывайтесь на него. С цифр хотел начать. Госдолг России вырос до 19,6 триллиона рублей. Мне эти цифры мало о чем говорят. Но тенденция. Только за первый квартал текущего года рост в 3,9%. На ваш взгляд, когда госдолг такими темпами растет, притом, что особых искрометных выплат кризисных людям так и не сделано по итогам пандемии. Нефть в плюсе, причем большом. Сегодня баррель до 71 немножко подрос. Металлурги вообще жируют, как говорит нам Белоусов. О чем эти цифры свидетельствуют? Это нормальная тенденция, в пределах погрешности или все-таки есть за что пытливому уму зацепиться.

С. Алексашенко― С чего начать. Давайте начнем с хитрого Минфина. То, что у России вырос госдолг – это не означает, что у России не выросла кубышка. То есть Россия одновременно занимает деньги, вы сказали цена на нефть хорошая. Действительно уже к концу года достаточно высоко поднялись. Прошлого года и в начале этого года 60-70 долларов за баррель — это для российского бюджета более чем достаточно. Соответственно Минфин одновременно занимает деньги на рынке и скапливает деньги в кубышку. Поэтому когда параллельно растут обязательства Минфина и активы Минфина, что деньги на счетах, то, в общем, нужно, наверное, правильно если говорить, то вычитать одно из другого. Я навскидку, по-моему, сегодня ФНБ триллионов 13 рублей составляет. Поэтому если из этого сумма долга почти 20 триллионов вычесть активы, то есть деньги, которые имеются у Минфина, хорошо, 5 триллионов можно списать. Даже не 13, а 8. То получается 11 триллионов рублей и это примерно 10% российского ВВП. То есть по современным мировым стандартам это даже смешно говорить. Это какая-то странность, которая никак не влияет на финансовую ситуацию в России, на благополучие бюджета. Никоим образом не говорит о том, что Россия приближается к дефолту. Просто Минфин проводит, у него такое бюджетное правило, что он считает правильным и убедил в этом политическое руководство страны, что правильно формировать бюджет при цене отсечения условно 45 долларов за баррель. А все, что сверху – идет в кубышку. И соответственно если утверждается бюджет с дефицитом, то этот дефицит покрывается за счет заимствований и это увеличивает государственный долг. Но даже если просто взять эти 19 триллионов рублей, поделить на российский ВВП — получается 18% от ВВП. Тоже величина у ЕС уже за 80 в среднем перевалила. В Америке к 110 приближается. У Японии – страшно сказать – выше 200% ВВП. Поэтому на этом фоне как-то, наверное, величина огромная, безусловно, но она всерьез не меняет устойчивости российской макроэкономической конструкции.

С.Алексашенко: То, что у России вырос госдолг – это не означает, что у России не выросла кубышка

С. Крючков― А что касается структуры долга, потому что в свете риторики антизападной часть долга, безусловно, связана с нашими контрагентами и партнерами, каких называет президент, в дружелюбии которых Кремль сомневается. Нет ли в этом некого диссонанса. Или в рамках экономики это нормально. Деньги деньгами, а отношения политические и какие-то иные – они параллельно.

С. Алексашенко― Вы правильно говорите, что желание бизнеса зарабатывать, оно безгранично. И если есть возможность заработать в России, где уровень процентных ставок по государственному долгу существенно выше, чем в Америке, не говоря уже о Европе, где отрицательные процентные ставки. И при этом перспективы валютного курса не очень плохие, может, даже он укрепляться будет, в общем, заработать можно неплохо. И когда речь идет о том, что нужно что-то заработать – мы видим на примере уже злополучного «Северного потока-2», что Германия готова поссориться с Америкой всерьез, если только Америка будет заставлять отказываться от покупки более дешевого российского газа. Поэтому то, что иностранные инвесторы, в том числе европейцы, в том числе американцы покупают российские долговые обязательства – мы используем финансовые ресурсы наших партнеров или как называть, по диалогу или оппонентов в своих интересах. На самом деле такая интересная конструкция, потому что она сейчас очень активно обсуждается, например, в Америке в отношении Китая. Китайские компании последние лет 10 активно привлекают капитал за счет продажи акций в свои компании. Причем зачастую компании пустышки, компании, которые представляют липовую отчетность, потому что китайское правительство запрещает предоставлять настоящую отчетность на западные биржи. И на самом деле Китай высасывает из Америки десятки, наверное, даже сотни миллиардов долларов для финансирования своих каких-то не очень даже понятных проектов. Россия пошла по этому же пути, просто не так активно. Потому что российские акции практически сегодня не размещаются. Они не очень интересны. Экономика не развивающаяся. И новых компаний не возникает. И на рынок американский россияне не очень идут со своими акциями. Но в принципе нормально для современного финансового мира ничего страшного не происходит.

С. Крючков― А дискурс и разговор о потенциальной угрозе санкций в отношении российского суверенного долга – он применим к этому разговору. Или это не опасность?

С. Алексашенко― Наверное, он применим. Потому что если об этом говорится, знаете, если на сцене висит в первом акте ружье, то надо дождаться третьего, чтобы оно выстрелило. Просто не очень понятно, мы сейчас все еще в первом акте или приближаемся к третьему. Если верить Андрею Костину, который президент банка ВТБ дал сегодня интервью каналу РБК, он говорит, что американские инвесторы, иностранные инвесторы держат примерно один триллион ОФЗ российского Минфина. Он говорит, а банк ВТБ держит 1,7 триллиона. То есть в принципе величина не сильно значимая. Она конечно большая. По любым человеческим понятиям триллион рублей – какая-то безумная сумма. Но я думаю, что даже если вдруг с какого-то большого бодуна американская администрация решит заставить американских инвесторов продать все российские бумаги, государственные бумаги очень быстро, немедленно, то в краткосрочной перспективе это приведет к падению цен на российские ОФЗ. Российские инвесторы возьмут по дешевке деньги у российского ЦБ, скупят их и потом все вернется на круги своя. То есть, в конце концов, от такого давления проиграют те инвесторы, которые вложились в российские бумаги. И это является одним из мотивов, почему американцы не идут на этот шаг.

С. Крючков― То есть малореалистичный сценарий. А вот как экономиста хочу спросить. Есть экономический термин в металлургии – «нахлобучка». Я накануне узнал об этом. Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказывал о том, что в части госкапвложения и гособоронзаказа на 100 млрд. рублей российские металлурги «нахлобучили» российский бюджет. Что это такое? Кто кого нахлобучивает здесь?

С. Алексашенко― Я даже не очень понимаю, как можно к этому делу относиться. Потому что мы должны поверить Андрею Белоусову на слово. Такой вальяжный человек, развалившийся в кресле а-ля Владимир Путин. И говорит про эти 100 млрд. рублей. При этом никаких, конечно, доказательств нет. И фактов тоже нет и какие металлурги конкретно, условно говоря, если речь идет об арматуре для инфраструктурных проектов, то причем здесь, условно говоря, «Норильский никель» или РУСАЛ. Если речь идет о каких-нибудь титановых сплавах для наших ракет боевых, которые гособоронзаказ – так причем здесь производители российской стали. Поэтому я, во-первых, в эту цифру не очень верю. Тем более что в своем интервью Андрей Белоусов позволил себе несколько раз соврать. Причем очень по-крупному. И я скажу, наверное, при случае. Поэтому кто кого нахлобучил – я бы, честно говоря, на месте первого вице-премьера меньше тратил времени на то, чтобы выполнять функция Госплана и Госснаба в одном лице. А вот разобрался бы на самом деле, ведь когда металлурги условно поставляют какую-то металлопродукцию для инфраструктурных проектов или для гособоронзаказа, там же есть контракты. Обе стороны — производитель и потребитель подписывают какой-то контракт. Где написаны все условия, в том числе и ценовые. И если в этих контрактах была написана формула цены, привязанная к ценам мирового рынка, то я не очень понимаю, о какой нахлобучке может идти речь. Мне кажется, что в данном случае Андрей Белоусов «нахлобучил» Владимира Путина. Так, если честно говорить. Потому что он ему повесил лапшу на уши, объяснив, что российские металлурги абстрактные, обратите внимание, что Белоусов никого по имени не называет. Что бюджет заплатил, в целом бюджетные организации заплатили на 100 млрд. рублей больше, чем они планировали. Ну значит либо они так плохо договаривались, либо они такие плохие условия в контрактах прописали. Либо там просто не очень грамотные финансисты. И гнать их всех взашей надо. Но, памятуя свой опыт работы в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, я помню, насколько упорными были все переговоры по ценовым условиям поставок. То есть сотрудники Минобороны, Минфина выедали мозги людям из авиастроительной корпорации, выжимали до последней копейки, выясняя, кто у кого что покупает, по каким ценам. Тома справок. Поэтому как в такой ситуации можно было кого-то нахлобучить, кроме Путина – я, честно говоря, не очень понимаю.

С.Алексашенко: В данном случае Андрей Белоусов «нахлобучил» Владимира Путина

С. Крючков― Это стоит воспринимать как некое обозначение новых рамочных условий в духе лившицевского «делиться надо». Ребята, контракты контрактами, ценовые условия, которые прописаны ценовыми условиями. Но 100 млрд. сверху – будьте любезны. Вась-вась негласно, как угодно. Мимо контрактов, но в пользу государства. Мы вам это говорим прямым текстом. Я – первый вице-премьер.

С. Алексашенко― Он так и сказал. На самом деле, если вы послушаете интервью Андрея Белоусова, он сказал, что я им показал ценник. На ценнике написано: 100 млрд. рублей. То есть абсолютно блатная лексика, я включил счетчик и счетчик начал тикать. Мне кажется, только не А. Я. Лившица надо вспоминать, который сказал «делиться надо», а это надо вспоминать уже советскую систему до, наверное, 88-го года она сохранялась, где у каждого предприятия было такое понятие – свободный остаток прибыли. То есть отраслевое министерство для каждого предприятия считало, сколько денег можно потратить из его прибыли на премирование сотрудников, на социально-культурные мероприятия, всякие путевки в дома отдыха. Сколько денег нужно потратить на инвестиции. А все, что оставалось – называлось «свободный остаток прибыли» подлежало перечислению, там делились соответственно в министерский фонд, в союзные бюджеты и если был республиканский бюджет, может быть, тоже какие-то крошки перепадают. То есть это абсолютно практика работы советского Госплана, даже отраслевого министерства. И когда первый вице-премьер хвалится этим, что он вот такую работу титаническую проделал, то меня, честно говоря, ужас берет. Потому что я все это видел 35 лет назад. И думал, что навсегда от этого ушли.

С. Крючков― От экономики к политике. Сегодня с раннего утра обыски у Гудкова. Уголовное дело в отношении Пивоварова, судя по всему с транспортировкой в Краснодар. Приговор Полюдовой. Какой-то дикий по годам вынесенным. Это все новости пара дней только. С одной стороны не стреляют, скажите спасибо. Но речь уже не о штрафах идет. А о реальных сроках, длительных сроках. Штрафы – бог с ними можно было всем миром собрать деньги. Тут более-менее все ясно. Но в короткой перспективе понятно, поляна зачищается перед думскими выборами. А вот в длинной. Это накопленное в обществе раздражение, злость от падающих реальных доходов населения. Оно в последующем может на ваш взгляд во что-то конвертироваться. Потому что власть действует так, ведет себя как слон в посудной лавке. Не находите?

С. Алексашенко― Мне кажется, что это не слон в посудной лавке, а медведь на помойке. Если вы были в местах, где бывают туристы и где живут медведи, обустроенных местах, то все мусорные баки, свалки закрывают специально на какие-то запоры, чтобы медведь не мог туда залезть и иначе он там все разбросает мусор и загадит всю территорию. Единственное ,что в вашем вопросе мне не понравилось или я не согласен с тем, когда вы говорите, что это все в краткосрочной перспективе. Когда человека сажают на 3-5-6 лет, то это краткосрочной перспективой назвать невозможно. И очевидно, что речь не идет о том, чтобы зачистить поляну к сентябрьским выборам, до которых осталось всего 3 месяца. То есть не об этом идет речь. Мне кажется, речь идет об уничтожении, изоляции инакомыслящих в максимально большом количестве. И уже конвейер работает что называется, не переставая. Новости: Пивоваров, Гудков и так далее – на самом деле можно каждый день собирать список фамилий людей, которые подвергаются всевозможным репрессиям. Что случится дальше – видя, насколько инертно политически российское общество и российское население, я не думаю, что мы можем ожидать российского бунта бессмысленного и беспощадного в этой ситуации. Но в тот момент, когда политическая ситуация будет меняться, когда тем или иным способом Владимир Путин уйдет от власти – я думаю, что в этот момент население достанет фигу из кармана и ситуация приблизится к этому беспощадному и бессмысленному бунту. То есть пружину нельзя сжимать бесконечно, она, в конце концов, отвечает и бьет со страшной силой. Ну примерно так же как было в 1991 году. Когда систему зажимали 75 лет, а в конечном итоге просто вся страна и развалилась. Поэтому насколько бессмысленны и беспощадны действия власти сегодня – настолько же беспощадным будет обратное действие пружины.

С.Алексашенко: Речь идет об уничтожении, изоляции инакомыслящих в максимально большом количестве

С. Крючков― Говоря о краткосрочном эффекте, я имел в виду, что это лишь сгущает потенциал аккумулирования протестной энергии. Пусть и не разряжающейся. И мне сетуют тут по поводу штрафов в чате Ютуба. Что это не нормально. Безусловно. Это попытка откупа за несправедливость законоприменения. Говорит нам Димитро Лекс, наш Ютуб-зритель. Тем не менее, вот текущая ситуация буквально час назад в нашем эфире Владимир Пастухов констатировал, резюмировал таким образом: «В России сформировался по-настоящему фундаментальный неототалитаристский, готовый на все режим. Обладающий соответствующим ресурсом, идеологией и решимостью идти до конца». На ваш взгляд на сегодня действительно эта решимость идти до конца Кремлем и тем, кто ему служит, явлена. И явлена российскому обществу и миру.

С. Алексашенко― Мне кажется, что сомнений в этом уже не остается. Подкуп, в крайнем случае, убийство, мне кажется, что российская власть уже прошла все ступеньки. И соответственно имея на руках уже несколько десятков политических убийств, уже сотни политических заключенных, число которых сегодня превышает число политических заключенных, которые были в Советском Союзе в 70-80 годы, в общем, власть очень четко показывает, что она пойдет до конца. Но если в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, который я помню, 70-80 годы, давление на инакомыслящих и политические заключенные – это была изоляция смуты. В принципе вопрос о том чтобы удержать власть, он не стоял. Потому что на самом деле ни в 70-е, ни начале 80-х годов никто всерьез не покушался на монополию КПСС, на власть. На известную 6-ю статью советской Конституции. Что КПСС это руководящая и направляющая сила советского общества. Сейчас ситуация в России совершенно иная. Я думаю, что в Кремле есть достаточное количество людей и на Лубянке, которые очень хорошо понимают, что то, что власть удерживается одной группой людей на протяжении уже двух десятков лет – это не подкрепляется народным волеизъявлением. То есть результаты рисуются. То есть Советский Союз там все было очень просто. Там избирался Верховный совет, где на одно место был один кандидат. И в принципе сказать, что там как-то сильно фальсифицировали, приписывали кандидату какие-то голоса – может быть, приписывали и может быть он получал не 98%, а 74. Но в принципе когда есть один кандидат на одно место – там победитель известен. А в России же это все не так. И в России уже выборы, начиная с 2011 года, они показывают, что кандидаты партии власти будут проигрывать на любых свободных честных выборах. И сейчас речь идет не о защите идеологии, которая была в Советском Союзе, не о борьбе со смутьянами, которые сеют неразумное, недоброе и невечное в головы российских граждан. А сейчас речь идет о том, что эта группа людей, эта хунта, неоавторитаризма, как назвал Владимир Пастухов, по мне так просто кровавая диктатура – это люди, которые стремятся всеми правдами и неправдами удержать власть. И они точно пойдут до конца. То есть если мы считаем, что конец для них убийство – да, они уже пошли на них. И их это не останавливает. Мы это хорошо видим. Поэтому да, к сожалению, эти люди и преследуют одну-единственную мысль. То есть там нет задачи сделать жизнь в стране лучше, сделать граждан счастливее. Двигаться к коммунизму, обещать коммунизм к 80-му году или 2000-му году квартиру каждой российской семье. Или решения продовольственной программы. То есть, всего этого ничего нет, никакой идеологии нет. Есть одно-единственное желание – сидеть и держать власть в своих руках.

С. Крючков― Кстати, давненько никаких обещаний глобального порядка внутри страны не давалось. А вот эти сентенции по поводу того, что на фоне Лукашенко Путин, встречаясь с ним в Сочи на лодке, не считая Николая, выглядит как-то выигрышнее. Они уже не к месту. Выглядят они примерно одинаково на ваш взгляд.

С. Алексашенко― Конечно. Просто у них разное базовое образование. Разный исторический бэкграунд. Один худо-бедно окончил вуз под названием Ленинградский университет. И каким бы слабым студентом ни был, все-таки хоть чему-то он там научился. За границей пожил, посмотрел, как там приличные люди себя ведут. А другой – директор совхоза. Он и есть директор совхоза. Каким ты был – таким ты и остался. Действительно сравнивать, если мы просто говорим о чисто внешнем виде, о манерах поведениях, лексике – да, у директора совхоза одна лексика, у подполковника КГБ – другая лексика…

С. Крючков― При прочих равных директор совхоза всегда уезжает отсюда вопрос очередным траншем небольшим, очередными договоренностями по поводу налогового маневра. По белорусским МПЗ. То есть он переигрывает, получается, выпускника ленинградского юрфака.

С. Алексашенко― Да, конечно. Потому что Александр Лукашенко, приезжая на переговоры к Путину, четко понимает, для чего он приезжает. Он приезжает получить денег. Он приезжает для того, чтобы Путин выделил ему очередные несколько сотен миллионов долларов. Для этого он готов приезжать на лодку, в Сочи, сидеть часами. Говорить: да, Владимир Владимирович, как вы все правильно, да-да-да, кивать. Но при этом выдавать такие обещания, что потом можно их не выполнять. А соответственно Путин для чего встречается с Лукашенко – тоже примерно понятно. Это сукин сын, но наш сукин сын. И если менять этого сукина сына, то менять его можем только мы. Соответственно нужно договориться, поторговаться и заставить его исполнить все ритуальные пляски, тем более, чтобы сын посмотрел, как папа пресмыкается перед богатым барином. Ну и договориться. Сумма понятная, для российского бюджета не шибко обременительная.

С. Крючков― Экономист Сергей Алексашенко. Здесь сделаем небольшую паузу. Вернемся после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

С. Крючков― Мы продолжаем. К международной повестке. И за актора возьму не МИД, не Кремль, а зам. главы Совета Безопасности, кто знает – это Дмитрий Анатольевич Медведев. Был президентом в свое время в стране. Отношения России и Запада драматически ухудшились, — говорит Дмитрий Анатольевич в интервью «Коммерсанту», — это хуже, чем во времена Карибского кризиса. Не открывает Америку здесь, но, тем не менее, вот в этом сложении инициатив, потому что он говорит, что ухудшение отношений произошло не по инициативе России. Готовность Запада культивировать эту драму, о которой он говорит – она имеет место? Хотя бы отчасти. Действительно это движение на встречных курсах. Или лукавит экс-глава.

С.Алексашенко: За эти 10 лет, когда идет ухудшение отношений, я не очень понимаю, что РФ может предъявить Америке

С. Алексашенко― Экс-президент, президенты не бывают бывшими, в Америке. А России понятно бывают. Наверное, готов и дальше идти вниз по карьерной лестнице. Но первое, Дмитрий Анатольевич, видимо, все-таки с историей не в ладах. И про Карибский кризис знает понаслышке только. Потому что в Карибский кризис мир реально стоял на грани ядерной войны. И российское политическое руководство, так же как американский президент уже готовы были наносить друг другу ядерные удары. И там уже, что называется, нужно было удерживать руку от того, чтобы нажать на кнопку. Мне кажется, что сегодня до этого России и США еще очень далеко. Поэтому сравнивать с Карибским кризисом мне кажется все-таки перебор, который лишний раз подчеркивает, что с интеллектуальным багажом у выпускников ленинградского университета юридического факультета как-то они, может, юриспруденцию они и знают, но со всем остальным с гуманитарным образованием неважнецки. Теперь что касается кто обостряет отношения и по чьей инициативе. Давайте, что выкладывает Америка. Почему Америка называет Россию страной, которая разрушает международный порядок, страной, которая вмешивается в реализацию американской демократии. И страной, которая осуществляет кибератаки на территории США. И убивает политических оппонентов, применяет химическое оружие в мире. То есть можно расшифровывать, это агрессия против Украины, аннексия Крыма. Это кибератаки в США многочисленные. Это взломы сервера демократической партии, это «фейк ньюс» через фейсбук в избирательную кампанию 16-го и 20-го годов. Отравление Скрипалей. Отравление Навального. Убийство в Берлине. Весь набор претензий, о которых говорит Америка. Россия, вы ведете себя не так, как ведут в приличном обществе. И поэтому мы хотим сделать, чтобы вас в приличное общество не пускали. А чего Россия может предъявить Америке? Я думал, думал и чего-то и за эти 10 лет, когда идет ухудшение отношений, я не очень понимаю, что Россия может предъявить Америке. То есть можно конечно сказать, что они негров линчевали, еще что-то было в прошлом в истории. Ну можно про татаро-монголов вспомнить. Соответственно с Монголией испортить отношения, наверное, при этом. Не обидев татар при этом. Казань. Но по большому счету Америка ни у какой другой соседней страны, или даже не соседней страны кусок территории не оттяпывала. Политических убийств не совершала. Политических оппонентов в стране в тюрьму не сажала. И может быть, конечно американцы и проводят какие-то кибероперации на территории РФ, но мы о них не знаем и российские власти если знают, видимо, хорошо их скрывают. Поэтому сказать по чьей вине идет ухудшение отношений – мне кажется, что достаточно очевидно. По крайней мере, для меня. У Дмитрия Анатольевича своя логика. К сожалению, ее не раскрывал.

С. Крючков― Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленное, поговорить Байдену с Путиным, не с Дмитрием Анатольевичем, отмечу, в Женеве 16-го числа будет о чем. В том числе и по этим темам. Или они останутся на ваш взгляд без ответа?

С. Алексашенко― Это будет первая встреча. Я думаю, на этой встрече очень грубо можно будет поделить на две части. Одна часть – темы, по которым Россия и Америка заинтересованы в том, чтобы достичь соглашения быстро и где контуры соглашения, наверное, все понимают. Это и ядерное вооружение, это Иран, это Афганистан. Это Северная Корея. И возможно Сирия. Борьба с потеплением климата. Я думаю, что этот набор, повестка дня примерно устраивает обе стороны. И если абстрагироваться от всех остальных противоречий – наверное, в какой-то другой ситуации стороны могли бы постепенно двигаться к заключению соглашений. И есть вторая часть, которая будет, что называется – а теперь давайте выставим друг другу претензии. И вот здесь будет все то, что я называл. Соответственно я подозреваю, что Путин будет выставлять деятельность — информационный терроризм, потому что в голове российских людей из Совета Безопасности, которые пишут все эти концепции безопасности – свобода информации и поддержка информационных источников на территории РФ – это является вмешательством во внутренние дела. Что еще там Путин может выставить, я не очень понимаю. Но зато мне кажется, что здесь просто произойдет обмен мнениями и на этом стороны разойдутся. Скажут: ну да, мы обсудили спорные вопросы.

С. Крючков― Спорные вопросы, тем не менее, есть политика санкций. Есть действующие санкции и гипотетические. После заявления президента Франции Макрона о том, что политика санкций в отношении России де-факто неэффективна, может ли быть поставлен вопрос о некоем, скажем так, обнулении этого давления по линии экономики, по линии Москва-Вашингтон. Или это за пределами текущего диалога. Даже гласного или негласного.

С. Алексашенко― Мне кажется, что это за пределами, скажем так, нельзя сказать, что совсем за пределами текущего диалога, потому что позиция и ЕС, кстати, и США она в отношении санкций достаточно четко заявлена. Самые болезненные санкции, касающиеся экономики – санкции, введенные за агрессию России на востоке Украины. И, собственно говоря, было уже неоднократно сказано, что как только Россия выполнит Минские соглашения и передаст границу под контроль Киева, российско-украинскую границу – то соответственно можно будет снимать санкции. Я думаю, если и когда это вдруг случится, то европейцы это сделают очень быстро, отменят санкции экономические со своей стороны. Американцы думаю, что будут делать это медленно, но в конечном итоге выполнят данные ранее обещания. Но мне кажется, что сегодня ничего не говорит о том, что Путин собирается отдавать Донбасс. Уходить из Украины. Поэтому говорить о том, что вопрос о санкциях может найти какое-то решение на этой встрече – я бы не стал. Мне кажется, что Джо Байден очень четко об этом заявил. Подписав указ о том, что будущие санкции могут вводиться за это, за это, 38 позиций, и против всех, кого только можно. Юридическая основа для будущих санкций. И соответственно этот указ президента Байдена будет разъяснен российской делегации. Что вот здесь мы пишем все, за что мы будем против вас вводить санкции. Мы надеемся, что вы больше не будете всего этого делать. Поэтому за старое, за содеянное раньше мы с вами ничего делать не будем.

С. Крючков― Кажется, внутриполитическая российская повестка в этот перечень не входит. То есть делайте все, что хотите в приемлемых рамках по внешнему контуру и ведите себя внутри страны так, как вам это удобно. Потому что о правах человека речь уже как бы и не ведется. Или я ошибаюсь?

С. Алексашенко― Вы правы абсолютно. Повестка дня, связанная с правами человека, с политическими свободами в России абсолютно вычеркнута из этого диалога. И американская администрация на самом деле Европа тоже устали от России и они не очень понимают, кого в России, защищая права человека, можно поддерживать. Если россиянам это все не нужно. Если россияне устойчиво поддерживают нынешний режим, если они считают, что Владимир Путин это достойный лидер, который должен возглавлять страну и не пытаются что-либо сделать. Не могут же они присылать туда спецназ, осуществлять здесь государственный переворот. Неизвестно в чьих даже интересах. Поэтому да, повестка гуманитарная, что называлось раньше третья корзина заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки в 75-м году, она окончательно задвинута в такой темный угол, из которого я не уверен, кто его будет доставать.

С. Крючков― Чего же они нам морочат голову всеми этими иностранными агентами, организациями, потенциально претендующими на то, чтобы быть признанными экстремистскими. Потому что много правозащитных структур под эту лавочку были включены в списки. Коль скоро этой темы де-факто не существует в отношениях между двумя странами. В диалоге между лидерами двух стран. Пока только намечающемуся, тем не менее, уже как-то готовящемуся.

С. Алексашенко― А причем здесь диалог лидеров двух стран. Мы же возвращаемся к той теме, про которую мы уже говорили. Для Владимира Путина есть внешняя повестка дня и соответственно если вести переговоры, то с президентом США. Не с какими-то карликами из ЕС, правда, общаться. К тому же их по именам трудно вспомнить. Не говоря уже о политических взглядах. Непонятно, чего они защищают. Но есть внутренняя повестка дня. Это удержание власти и угрозы, которые видит российская власть, Кремль, Совет Безопасности – они, собственно говоря, как раз отражаются в том наборе репрессивных мер или том наборе организаций, которые признаются иностранными агентами. Нежелательными, экстремистскими. Это все угрожает Кремлю, мешает Кремлю удерживать власть. Поэтому это конечно никак не связано с внешней повесткой дня. Но это не означает, что для Путина это менее важная тема. Я бы сказал, что для него это гораздо более важная тема. Потому что с Западом он как раз научился общаться. То есть позиция пьяного хулигана, который говорит: а я делаю, чего хочу. Сосед по лестничной клетке. И вы попробуйте со мной чего-нибудь сделать. Я великая держава, а величие состоит в том, что я делаю все, что мне угодно и мне за это ничего не будет. Поэтому и Запад оторопевает и его оторопь берет и не очень понимает, а как на это можно ответить. А соответственно внутренняя повестка дня – здесь, конечно, у Путина большие еще перспективы впереди.

С. Крючков― Коронавирус, победа над коронавирусом, Россия постепенно выходит из пандемии. Сегодня сказал глава государства. Но опасности все еще сохраняются. Кто бы сомневался. Как-то у нас стопорится с вакцинацией. Вы видите какие-то внешние по цифрам, по темпам признаки выхода. Или это история как про капитана Врунгеля: как яхту назовете – так она и поплывет. Выходит – значит выходит.

С.Алексашенко: Все, что касается интересов простых людей, Кремль совершенно не волнует

С. Алексашенко― Мне кажется, что с вакцинацией уже давно все понятно. И Путин в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никуда Россия не выходит. Уровень вакцинации в России составляет первая доза 11% населения. Что примерно в два раза ниже, чем в среднем по миру. Россия по скорости вакцинации сейчас занимает 72-е место в мире. Конечно, хорошо, потому что сзади нас еще 100 стран. По которым есть статистические данные. Поэтому в верхней половине турнирной таблицы находимся. Количество смертей в России даже по официальным данным, которые публикуются оперативным штабом – продолжает оставаться достаточно большим. Я сегодня написал в твиттере, что Россия в очередной раз продолжила запрет на полеты в Турцию, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую обстановку. Но в Турции в расчете на численность населения количество смертей в два раза меньше, чем в России. И вакцинация в два больше, чем в России. Мне кажется, что Путин, вот помните, Ангела Меркель лет 10 назад сказала, что он живет в какой-то виртуальной реальности. Мне кажется, что Путин все дальше и дальше туда уходит. И ему можно на стол положить все, что угодно. Любую цифру или без цифр объяснить, что мы вышли из коронавируса. Вышли, замечательно. Причем Белоусов и сказал, что нас нахлобучили на 100 млрд. Путин сказал: как нахлобучили, быстро разобраться с ними, отобрать у них 100 млрд. Он просто действительно живет где-то там. За пределами нашей вселенной.

С. Крючков― Можно под занавес немножко необязательную, скабрезную даже отчасти тему затрону. Сегодня в Кремле пришлось комментировать историю с конкурсом на худшие школьные туалеты. «Это вопрос общей культуры», — сказал Песков. И трудно с этим не согласиться. Тем не менее, мне кажется, что при всей необязательности вопрос парадигмальный. Потому что сегодня день защиты детей, мы выясняем, что в 21 веке у нас школьные сортиры не в порядке. На ваш взгляд будет решена эта проблема, вообще это элементарно, цена вопроса какова. Это можно сделать раз и навсегда, чтобы руководству государства, Кремлю опускаться до комментариев такого уровня.

С. Алексашенко― Да, конечно, можно. И цена вопроса не очень велика. Но помимо школ у нас есть и больницы. Где, извините, сортиры ничуть не в лучшем состоянии. И поэтому просто все, что касается интересов простых людей – Кремль совершенно не волнует. Это же не геополитические вопросы. Если людей устраивают такие сортиры, если родители и ученики находят хайп в том, чтобы провести конкурс на худший сортир в России – ну пусть проводят. Конечно, неприятно. Но провели конкурс и забыли. А инициаторов мы потом найдем, к ним придет подполковник ФСБ с фамилией Кутин и поговорит с ними.

С. Крючков― Сергей Алексашенко, экономист сегодня был со своим особым мнением. До скорых встреч. Берегите себя.