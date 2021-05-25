А.Петровская― 11 часов и почти 8 минут на часах в студии Эха. У микрофона Александра Петровская. Со своим особым мнением общественный деятель, политик, блоггер – Максим Кац. Добрый день, Максим.

М.Кац― Добрый день.

А.Петровская― Для тех, кто слушает нас в Петербурге смс-портал для ваших сообщений +7-931-291-58-00. Максим, начинаем мы, естественно, с событий минувших двух дней, событий в Беларуси, которые резонансно отзываются и в сообщениях в Европейском союзе и в России. У меня к вам прямой и конкретный вопрос: благодарны ли вы, Максим, Владимиру Путину за то, что подобного не происходит сегодня в России? Я имею в виду, задержание экс-редактора Nexta –Романа Протасевича.

М.Кац― Довольно странный вопрос. На мой взгляд, подобное в России очень даже происходит.

А.Петровская― У нас сажают самолёты, которые летят транзитом через территорию страны?

М.Кац― Самолёты у нас не сажают, но, по политическим причинам задерживают людей, они находятся в тюрьме, в частности, Алексей Навальный. Кстати, его самолёт тоже приземлился не в том аэропорту, в котором должен был, что тоже было нарушением правил безопасности полётов в политических целях. Так что я бы не сказал, что здесь есть какая-то существенная разница. До воздушного пиратства мы пока ещё не дошли, но, возможно, это связано с тем, что режим Путина находится на чуть более ранней стадии развития таких систем, нежели Лукашенко. Лукашенко, всё-таки, и раньше пришёл и он утратил летом всяческую легитимность. Всем понятно, что он не президент, а просто удерживает власть силой. А Путин ещё не в таком положении находится. Есть ещё мнение россиян и в принципе оно соответствует реальной картине. На последних выборах президента он получил своё большинство. Я думаю, этим обусловлена разница, но это не повод для благодарности.

А.Петровская― То есть, вы хотите сказать, что мы смотрим, что происходит в Беларуси и ожидаем, что подобное может быть и для развития российского режима?

М.Кац― Да, политические режимы очень похожи. Это информационная электоральная автократия, персоналистская. Она основана на личности. Конечно, в Беларуси она более персоналистская, чем у нас. Но это очень похожие системы, которые по большому счёту глобальны по траектории и повторяют путь друг друга. Я думаю, что вполне можно ожидать дохождения нашей системы до похожего уровня безумия. Хотя сейчас это представить трудно. С другой стороны, если бы подумать несколько лет назад, что у нас будет отравлен лидер оппозиции боевым ядом, а потом посажен в тюрьму по политическому уголовному делу, тоже сложно было себе представить.

А.Петровская― Я помню, у нас в одном из предыдущих эфиров вас спрашивали о том, что вы делаете много информационных выпусков, посвящённых Беларуси, но при этом остаётесь в Москве. И вы сказали, что если вы приедете в Беларусь, то вы думаете, что вас прямо в аэропорту сразу задержат. А в России вы остаётесь, вас не задерживают. Вы делаете сообщения не только про Беларусь, но, в том числе, и про российские политические ситуации, и даже выходите на акции. Всё-таки, прямых параллелей проводить, наверное, нельзя? Или как?

М.Кац― Я же говорю, оно произойдёт позже. Оно идёт по траектории, но оно не находится на той же стадии развития. Это большая разница. Для таких режимов и для лидеров таких режимов очень важна легитимность и сила, которую они ощущают в связи с ней. То есть, сейчас российская система уже совсем не на той стадии, на которой она была, например, в 2013 году. А в 2013 году она была очень сильной. Она могла позволить себе участие Алексея Навального как лидера оппозиции в выборах мэра Москвы. Она совершенно не беспокоилась за свою устойчивость.

Сейчас она не такая. Она не то что участие в выборах не может позволить для оппозиции, но даже и нахождение на свободе и политическую деятельность она пытается признавать какими-то безумными экстремистскими статьями. Признавать Алексея и его коллег нехорошими и неправильными. Клеймить их. Вот как Лукашенко делает. Он называл их террористами, а здесь называют экстремистами. Это похоже, но оно находится на другой стадии. Потому что ещё не произошло утраты легитимности. В глазах жителей России Путин – легитимный, настоящий президент. Ничего особенного, никакой автократии в глазах жителей России нет. Вот избрали и есть.

В Беларуси это не так. Его не избирали, он удерживается с помощью силы. Он проиграл выборы. Это всем понятно. Он удерживается с помощью армии, это по сути можно назвать государственным переворотом. Он удерживает с помощью военных, с помощью полицейских. Удерживает власть. Он намного в более отчаянном положении и делает более отчаянные шаги.

А.Петровская― Максим, ещё момент. Это связано с тем, что вы сказали, вот, 2013 год. Режим отличался от сегодняшнего дня. По крайней мере, по отношению к тому, что можно и что нельзя Алексею Навальному. Вы считаете, что это связанно как раз со снижением легитимности или снижением позиции силы власти, как вы говорите, или это связанно с эмоциональным фактором? Нет никакой личной неприязни, нелюбви к Навальному? Вы считаете, это обусловлено реальными возможностями Навального, которые с 2013 года увеличились?

М.Кац― Это не столько именно возможностями Навального, сколько самочувствием системы. Эти вещи слишком существенные, чтобы кто-то принимал какие-то эмоциональные НРЗБ. У нас не до такой степени персоналистская система, чтобы от ощущений Путина зависело, что у нас происходит. До такой степени — нет. Это просто само ощущение системы стало более шатким. То есть, если раньше они чувствовали поддержку людей. 2013 год это что у нас? Это нет ещё никакого Крыма, нет никаких санкций по большому счёту, мы находимся после десятилетия длительного экономического роста, который только-только прекратился, буквально 2 года назад.

То есть, люди не чувствуют никаких проблем, это не 2021 год. Когда мы больше чем после 10-ти лет падения доходов. Когда мы в явном тупике, из которого нет выхода без политических изменений. И система ощущает, что она – главное препятствие россиян к нормальной жизни. К развитию, к экономическому росту. И она намного слабее себя чувствует, потому что она понимает, что допустить сейчас в бюллетень какую-то альтернативную политическую силу, то выберут её. И выбирают даже тщательно отобранных кандидатов. И всё равно их выбирают вместо единороссов. И все это видят. То есть, система намного менее уверена сейчас и поэтому, он так действует.

А.Петровская― Эта неуверенность системы, кроме какого-то общего самочувствия, описания характеристик, которые есть. Можно отразить как-то в цифрах? Что до этого уверенность выглядела вот так, а неуверенность выглядит вот так. Может быть, по соцопросам или что-то ещё?

М.Кац― Есть конечно и соцопросы, которые показывают падение рейтинга Путина, рейтинга доверия к нему и рейтинга Единой России.

А.Петровская― Насколько объективно это показывает самочувствие системы?

М.Кац― Достаточно серьёзно. Для таких систем соцопросы – это очень важно. Вчера, даже, Лукашенко принимал закон, запрещающий публиковать какие-либо результаты соцопросов. Почему? Потому что всем понятно, что там будет. Такие системы живут в состоянии перманентных выборов. Так как всем понятно, что выборы – не основание для легитимности. Возьмём в пример западные выборы. Там прошли выборы – всё, понятно, избранный человек будет руководителем до тех пор, пока не пройдут следующие выборы. Все знают, что вокруг этого есть общественный консенсус. У нас не так. У нас все понимают цену этим выборам. Все понимают, что выборы фальсифицируют, что никакую оппозицию до них не допускают, что они нечестные. Поэтому подтверждает свою легитимность и право вообще чем-то управлять.

Почему должны слушаться Путина или Лукашенко? Потому что он проводник народной поддержки. У него есть народная поддержка и он её проводник. Отец нации, национальный лидер, как у нас всё это время было.

А теперь нельзя этого сказать. Из-за социологии. А для таких систем очень важно постоянно видеть, что эта поддержка есть. Чтоб этим людям, которые находятся в системе, было зачем слушаться Путина или Лукашенко. Поэтому, для них очень важна социология. И когда социология перестаёт выполнять ту роль, которая требуется, то они начинают пользоваться дубинками и репрессиями. Правда, этот путь недолговечный. Долго на таком не удержишься в 21 веке.

А.Петровская― По поводу того, что долго не удержишься. Скоро уже будет год, как Беларусь держится на этом. Что такое «долго не удержишься»? Какие временные рамки?

М.Кац― Десятилетия или даже 5 лет. То есть, год, два, три можно удержаться на этом. Если ты конечно Лукашенко. Если ты получаешь помощь от огромного соседа, который тебя поддерживает только потому что ему не хотелось, чтобы в результате народных протестов, очень похожий режим, на такой как есть в России, что он вдруг взял и упал. Пока есть финансовая поддержка, политическая поддержка. Поддержка может держаться какое-то время. Всё равно не десятилетия, но какое-то время может. В России, конечно, будет всё сложнее, никакой подобной поддержки не будет ни от кого. Россия конечно более ресурсная, есть запасы и всё такое. Она тоже несколько лет продержится.

А.Петровская― Что касается поддержки. Вот вы сказали про поддержку России Беларуси. Действительно, Беларусь воспринимается большинством и в России, и за пределами, как некая зона влияния, где Россия как раз влияет. Но если это так, то Россия фактически как будто бы берёт на себя негласную ответственность за происходящее. И казалось бы, заинтересована в некотором порядке. А там какой-то беспорядок. Самолёты сажают.

М.Кац― Я думаю, что это большое и ненужное сейчас Путину международное давление на него. Потому что совершенно понятно, что Лукашенко действует от его имени, что, если бы не политическая и финансовая поддержка Путина, Лукашенко там бы давно не было. Я думаю то, что вчера-позавчера произошло это нарушает вообще все нормы приличия, которые вообще хоть как-то существуют в мире. Хуже только, я не знаю, взять и посла арестовать, дипломатические нормы какие-то нарушить. Но нормы гражданской авиации, перехватить транзитный борт с помощью истребителя, угрожая ему. Это невозможно себе представить что-то такое. Это дополнительное давление на Путина, которое ему совсем не нужно.

А.Петровская― А есть способы влияния? Вот Лукашенко совсем скоро должен быть в Москве. Есть вероятность, что Владимир Путин скажет: «ай-ай-ай, а зачем вы так всё устроили?». Или нет инструментов давления?

М.Кац― Криминология это называется. Вы предлагаете залезть в голову Путину, Лукашенко и понять, как они друг на друга могут влиять и что они там думают. Это мы понять не можем и знать не можем. Мы не знаем что у них там за взаимоотношения. И инсайды, которые приходят на эту тему – это всегда чушь какая-то. Нет, надо анализировать публичные данные, публичную информацию. Пройдёт встреча – увидим. Что будет после, насколько он опять активизирует свои разговоры о конституционной реформе, которые он постоянно активизирует после визита в Москву. Будем смотреть.

А.Петровская― но всё-таки есть возможность анализировать инструменты давления. Вот если вы говорите, что, если Россия поддерживает и даёт денег, значит, как минимум, мы с вами видим объективно один инструмент. Так же с Европейским союзом. Ещё в августе было очень много разговоров про то, что, нужно, чтобы Европейский союз, Соединённые Штаты тоже как-то свою позицию высказали, приняли какие-то инструменты давления. У них любимый инструмент – санкции. Есть какие-то инструменты в реальности?

М.Кац― По большому счёту – нет. Влиять на внутреннюю ситуацию в Беларуси Запад вряд ли может и Россия тоже вряд ли. Россия может вызвать глобальный экономический кризис или даже если просто перестанет оказывать Лукашенко политическую поддержку, то местные элиты могут понять, что Лукашенко им больше не нужен вообще. Если он раньше был проводником народной поддержки, то сейчас он проводник поддержки Путина. Пока так. То это, знаете, далёкие какие-то штуки. Ситуация может решиться только внутри Беларуси. Только белорусы могут как-то это решить.

А.Петровская― Ещё хочу спросить вас про СМИ. Про журналистов, про средства массовой информации. Вот в таких режимах, как Беларусь, в такой ситуации. Поскольку, давление на журналистов активно возобладало, насколько могут журналисты и независимые СМИ сегодня существовать? Мы вспоминаем Медузу, которую недавно причислили к числу иностранных агентов. Российские власти от нас требуют, чтобы мы это проговаривали в эфире. Там сразу возможности для существования накрываются, поскольку рекламодатели уходят, эксперты уходят и т. д. СМИ сегодня могут существовать?

М.Кац― Конечно же эти режимы они не зря называются информационными автократиями. Они так называются, потому что для них главное – это контроль за информационной повесткой. И какой-либо независимый от них источник информации для них опасен. Чего они так на NEXTу ополчились? Казалось бы, сажать самолёт журналисту, чтобы как-то его захватить. Что было главное в NEXTе? Это был независимый от власти источник информации о событиях в стране. И когда начался острый момент, туда все подписались. Там больше 2 000 000 подписчиков было. Были подписаны все активные люди из Беларуси, из России, кто следил за ситуацией. Это стало главным рупором, главнее любого телевизора.

Конечно для таких систем, когда для них главное – это создать свою картину мира, которая не соответствует реальности и с помощью этого управлять и сохранять свой рейтинг. Это для них очень плохо. Они с таким борются. Методы пока отличаются. Если в Беларуси просто к стенке и в тюрьму, то у нас пока иностранный агент, заполняйте дополнительные отчёты, у вас будет поменьше рекламодателей, зато они сразу собрали кучу донатов. У нас пока не та стадия развития.

А.Петровская― По поводу поддержки. Вы сказали про донаты Медузе, которые стали отправлять. Насколько СМИ сегодня могут существовать с поддержкой только читающих или смотрящих, или слушающих эти издания граждан? Насколько граждане осознают важность и нужность этой информации и готовы за неё платить?

М.Кац― Судя по тому, что Медуза собрала 80 000 донатов, граждане всё очень хорошо понимают и осознают.

А.Петровская― В Петербурге и в Москве или по всей России?

М.Кац― В основном конечно в Петербурге и в Москве. Потому что жертвовать деньги способны те, у кого они есть. А всё-таки чаще деньги есть у жителей Петербурга и Москвы. Но из других регионов тоже. Эта картина любых фандрайзинговых сборов. Всегда там около половины пожертвований, иногда больше, из Москвы и ещё треть из Питера и оставшиеся из других регионов. Это нормально, ничего страшного.

А.Петровская― Давайте от Беларуси отойдём и вернёмся к нам. У нас, между прочим, выборы в сентябре предстоят. Вы говорили, я помню, что выборы очень важны. Это как раз один из факторов, которые помогают некой сменяемости власти, особенно в контексте…

М.Кац― Опять же, система не зря называется электоральной автократией. Для неё выборы очень важны.

А.Петровская― Но вопрос. Я помню, что вы в нашем эфире неоднократно говорили о явке, что пытаться не идти и показывать демонстративно, что я не пойду – нет смысла, вы разделяете эту точку зрения. Хорошо, люди пойдут. Услышали Максима Каца на Эхе Петербурга и пошли на выборы. За кого им там голосовать, учитывая последние нововведения и законопроекты, которые сейчас в Госдуме находятся. Уже первое чтение прошли. Я имею в виду, ограничивающие пассивное избирательное право для части граждан.

М.Кац― Во-первых, у нас пока никто не снял с выборов Яблоко, оно всё-таки есть. Яблоко, при всех вопросах к нему естественных и понятных, оно всё-таки сохраняет публично антипутинскую позицию и какую-то демократическую риторику. Да, оно сейчас заявляет про Навального нехорошее, делает всякие странные шаги, в том числе, с продвижениями. Но, тем не менее, это всё-таки остающаяся демократическая партия. Можно проголосовать за него, например.

А.Петровская― Я вас на секунду перебью, про Яблоко тоже интересный момент. Получается, что Алексей Навальный и его структуры выглядят куда опаснее и потенциально более успешные на выборах, по крайней мере, с позиции российских властей, чем то же Яблоко.

М.Кац― Конечно, так и есть. Яблоко для российских властей – это понятная давно существующая, с их точки зрения, системная структура, где они знают и общаются с лидерами, где совершенно понятный им Явлинский, Иваненко и пр. и др. И лаже Вишневский, он очень хорошо действует всегда и адекватно, его давно знают, с ним знакомы. С Навальным незнакомы, это новая история, непонятно чего ожидать…

А.Петровская― Максим у нас куда-то пропал, мы сейчас попробуем с ним снова наладить связь, я напоминаю, что это особое мнение общественного деятеля, политика, блоггера Максима Каца. Сейчас мы как раз только перешли к Петербургу, к самому интересному и Максим у нас пропал. Пока я читаю чат в ютуб трансляции. Ирина Орлова напоминает нам, что Ирина Фатьянова, что будет выдвигаться от Яблока, да, действительно, у нас на прошлой неделе Борис Вишневский в нашем эфире сообщил, что они договорились с Ириной Фатьяновой, она будет выдвигаться, если получится. Максим у нас снова на связи, слышите ли вы нас?

М.Кац― Да, я тут. Прервались на Питере. Конечно, когда Навальный участвовал на выборах мэра Москвы и председатель Яблока на тех же выборах, то председатель Яблока получил 3%, а Навальный 27%. Всем понятна сила этой истории, она сильно отличается. Но тем не менее Яблоко всё равно может иногда провести адекватную кампанию, сделать что-то хорошее.

А.Петровская― Вы про адекватную кампанию уже несколько месяцев говорите, я посмотрела предыдущие ваши эфиры, в том числе, с моими коллегами. А компания вроде уже должна начаться, но она как-то не начинается. Вы всё ещё верите в адекватную кампанию Яблока?

М.Кац― Руководство Яблока сильно сопротивляется. Мешает, не хочет, упирается. «Пошли кампанию делать?», «Не хотим, нет! Хотим сидеть в особняке и обсуждать программу».

А.Петровская― Не любят вас в Яблоке, видимо.

М.Кац― Нас не любят, да. Потому что мы какую-то кампанию хотим, выборы и всё такое прочее. Демократические дедушки, что с них взять. Какие есть, такие и есть. Других нет.

А.Петровская― Вы сами себе противоречите. Минуту назад вы говорили, Яблоко – это та потенциальная сила, за которую можно голосовать и сейчас говорите, ничего они не хотят, сидят и не шевелятся.

М.Кац― Они и не хотят. Они не хотят ни в какую думу.

А.Петровская― Зачем тогда их выбирать?

М.Кац― Ну вы же спросили: «Кого выбирать?», вот я вам говорю, кто хочет в думу на выборы не пустят. У вас же нет выбора за кого голосовать на самом деле. За вас делает выбор Путин. Он решает кто будет в бюллетенях, а кто нет.

А.Петровская― Максим, мы прервёмся на новости и продолжим с этого момента через несколько минут.

НОВОСТИ

А.Петровская― Общественный деятель, политик, блоггер – Максим Кац в Особом мнении. 11:36 на часах в студии. Продолжаем. Остановились мы с вами на разговоре про Яблоко. Вы сказали, они упираются, а вы всё равно будете им помогать, выбор не велик.

М.Кац― Я сказал, что не мы с вами выбираем кто будет в бюллетени. Такие системы контролируют кто у них в бюллетени. Конкретно сейчас пока Яблоко в бюллетени допускают. Яблоко всячески прикидываются мёртвыми перед выборами. Оно всегда так делает, это способ защиты. Как в дикой природе. Когда маленький зверёк при виде огромного хищника – раз! И прикидывается как будто он уже умер. Не ешь меня, я невкусный, уже протух. Это стратегия выживания Яблока. Поэтому, ничего страшного, не надо пугаться, я надеюсь, они дойдут до бюллетени и, я надеюсь, их кандидаты будут самые адекватные, пусть даже и самые тихие в мире. И по-моему, нам надо попробовать их избрать. Если не нравится вам Яблоко, кого-нибудь другого можете.

А.Петровская― Кого другого?

М.Кац― Ну, я называть не буду, это совсем уже зашквар. Но это всё равно не Единая Россия. Если бы прокатили единоросса, которому уже всё согласовали, мы вот в Москве прокатили в 2019 году, я вам скажу, было очень весело. Когда у нас председатель Единой России проходил, случайные записи в бюллетени и выигрывали люди, которые просто регистрировались на выборы как тёзка основного кандидата, которых находили реально по телефонной книжке. Открывали телефонную книжку, находили кто там в районе живёт с такой фамилией и он выигрывал потом выборы. Это было весело. Это была большая оплеуха Единой России. Это было хорошо.

А.Петровская― Мне это напоминает местные разборки во дворе. То есть, сильно как-то не влияет на политику, но просто сделал гадость Единой России и на сердце радость. Такое впечатление, что на этом всё.

М.Кац― Нут, вся система держится на том, что есть какой-то один оператор ресурсов. Есть депутатские ресурсы, один его оператор. Идёшь в администрацию президента и договариваешься, будет у тебя мандат или нет. Там тебе говорят куда занести и чего сделать, что говорить, чего не говорить. Есть один оператор и это называется «власть». Управляют так. Когда вдруг уже нет одного оператора, а есть, например, два. Когда половину депутатов избрало Умное голосование, а половину – администрация президента.

А.Петровская― А потом они все вместе внесли законопроект, последний, который касается избирательных прав.

М.Кац― Очень большой фактор неустойчивости. Это не фигня на палке. Это я говорю как бы в шутку, но на самом деле это очень серьёзный фактор неустойчивости, если они теряют контроль и не могут проводить тех депутатов, которых они хотят.

А.Петровская― Хорошо, не могут тех, но с другими явно тоже договорятся. Это показывают предыдущие позывы, предыдущие выборы.

М.Кац― Из прошедших в Мосгордуму договорились примерно с третью. Из тех, кто несогласованно прошёл. С третью договорились, а двумя третями – нет. Так что это всё не вот так автоматически работает. Это трудно, это большие проблемы создаёт. Это выборы просто. Сходил, 15 минут потратил, галочку поставил. Не рисков, ничего. Требуется какое-то серьёзное обоснование что ли?

А.Петровская― Я думаю, мотивация требуется. Потому что, если люди считают, что им не из кого выбирать или что их голос ничего не меняет, то они не отправляются на выборы.

М.Кац― Будет весело. По-моему, достаточно мотивации.

А.Петровская― Максим, у нас не так много времени остаётся до конца программы. Ещё хочу одну тему успеть обсудить – вакцинация. В Петербурге вчера была пресс-конференция на новую партию новой вакцины – КовиВак, институту Чумакова доставили. Скоро ей начнут прививать в нашем городе. А темпы как снизились с зимы почти в 2 раза, так и держатся. Очевидно, что этих темпов недостаточно для того чтобы тот самый коллективный иммунитет достигнуть. Что не так делают российские власти и Петербургские в частности?

М.Кац― Я сам привился Спутником, сразу как только он появился и всем это рекомендовал, у меня все знакомые привились и всё хорошо. Коронавирус – опасная штука и ,если есть возможность от него обезопасится, обязательно это надо сделать. Слушатели, если кто-то не привился, обязательно привейтесь. Это безопаснее, чем болеть. У меня болели родители, не успели привиться, очень было нехорошо. Что касается вакцинации, там те же проблемы, что и со всем остальным. Такая система, она утрачивает возможность чего-то реально объяснить гражданам. Она же вся переделана в пропаганду. И когда граждане из того же самого телевизора, из которого они целыми днями слушают, как мы ведём непримиримую войну с Америкой и как вот-вот солдаты НАТО приедут и пока надо потерпеть, а в Украине всё плохо и всё такое.

И вдруг, из этого же телевизора начинают вещать, что у нас самая лучшая вакцина в мире и надо вколоть её себе в плечо, то граждане, совершенно понятно, как-то не очень доверяют. Все же всё понимают про нашу пропаганду, ей никто не верит. Но когда речь заходит про какую-то дальнюю даль – давайте вместе нелюбить Америку. Да что им эта Америка? Они её там не любят, социально одобряемое действие производят, всем пофиг. То, когда речь заходит о том, что Америку не люби, а в плечо вколи то, что там по телевизору говорят, то люди не хотят. И это понять можно. В данном случае это необоснованно. Вакцина хорошая, она работает, она безопасная. Но как это объяснить теперь? Нет такого канала информации, заслуживающего доверия. Люди не доверяют ничему. Им годами объясняют, что никому нельзя верить, всегда ищи кому выгодно, ищи заговор. И теперь им говорят вколоть вакцину. Они и не колят.

А.Петровская― Ну то есть ничего на местном уровне сделать нельзя. Уровень доверия власти и информации такой, что можете забирать все эти вакцины.

М.Кац― Можно попробовать убедить наших слушателей. Я своих зрителей ютуба вроде убедил. Я вначале делал опрос, там 15% собиралось прививаться, а сейчас я делаю опрос и у меня 85% говорит, что привились. Я убедил. Аргументы приводить, объяснять, личным примером показывать. Вот я привился. Вы привились?

А.Петровская― Да.

М.Кац― Вот можно наших слушателей призвать. Прививайтесь пожалуйста, чтобы вы не заболели этим ковидом. У меня отец 3 недели в больнице провёл, очень тяжело было. Не надо вам этого. А вот как выйти за пределы нашей с вами аудитории это мы не можем с вами. Та, которая за пределами, она не доверяет никому. Я надеюсь, слушатели Эха доверяют спикерам.

А.Петровская― Вы только что агитировали за Яблоко голосовать, а потом сказали, что они ничего не хотят. А теперь за Спутник агитируете, тоже сомнительно.

М.Кац― Спутник работает, а Яблоко не хочет и не хочет. Мы хотим, а не они. С Яблоком все кампании так. Они упираются, а я их тащу.

А.Петровская― Ещё последний вопрос. Про воспитание молодёжи. «Коммерсантъ» написал о новой политике, которая будет управляться из администрации президента. До этого нам сообщали, что появятся новые люди, помощники, правые руки директоров. И все вместе составят единую систему. Не знаю, какая там будет новая система, но очевидно мне, по крайней мере, что если работать с молодёжью, то явно не так. С вашей точки зрения — это тупиковая история или нет?

М.Кац― Конечно, кто-то попробовал насадить идеологию. Здесь кроме смеха ничего не вызывает, потому что какая идеология у такой власти как сейчас? Давайте вместе с детства воровать? Никакой идеологии нет и даже в проекте не намечается. У нас же руководители страны – выходцы из КГБ СССР 70-х годов. Сформировавшееся у них сознание так и осталось. Сам Путин в 70-ые, 80-ые, он как вырос, получил образование, потом он работал чиновником, потом стал президентом очень давно. И с тех пор он ничего нового не узнал. Компьютером не пользуется, что такое соцсети, не знает, смартфоны не видел никогда. Это человек телепортированный далеко из прошлого. У него видимо где-то сидит мысль и у его товарищей, что надо бы государству идеологию замутить. Вот они и пытаются. Какая у государства идеология у тех, кто выстроил себе в Геленджике дворец?

А.Петровская― Максим Кац – общественный деятель, политик, блоггер. Об идеологии в следующий раз. Спасибо.