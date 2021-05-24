И. Воробьева― Всем здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением музыкант Андрей Макаревич. Андрей Вадимович, здравствуйте.

А. Макаревич― Привет.

И. Воробьева― Скажите честно, какие мысли у вас возникают, когда вы смотрите на всю ситуацию с самолетом над Беларусью и с таким довольно экзотическим арестом молодого оппозиционера

А. Макаревич― Если честно, мыслей уже не возникает. Возникают эмоции и мне их описать трудно.

И. Воробьева― Я понимаю, некоторые слова нельзя в радиоэфире произносить.

А. Макаревич― А хочется. Хочется называть вещи своими именами.

И. Воробьева― Понимаю. Действительно вызывает много эмоций. Мы видим, что департамент министерства транспорта Беларуси нам говорит, что там давления на принятие решений не было, что в этом письме якобы угрожали взорвать самолет прям над Вильнюсом. У нас других источников сейчас нет. Но вы верите, что Беларусь такая героическая?

А. Макаревич― Нет.

И. Воробьева― Почему?

А. Макаревич― То есть Беларусь может и героическая. А вот власть точно не героическая. По-моему, власть в Беларуси слетела с катушек окончательно.

И. Воробьева― То есть, что бы они ни сделал Лукашенко, что бы ни говорили официальные источники, ничему верить нельзя.

А. Макаревич― Ну конечно нет. Если учитывать тот факт, что в момент этого объявления о бомбе они были к Прибалтике ближе гораздо, чем к Минску. Надо было разворачиваться. Лететь обратно.

И. Воробьева― Вы помните, в какой момент Лукашенко перестал быть народным президентом и стал тем, кого называют сумасшедшим.

А. Макаревич― Как с автоматом начал бегать.

И. Воробьева― Так в прошлом году было.

А. Макаревич― Да.

И. Воробьева― А до этого все нормально было?

А. Макаревич― Как-то терпели, вообще белорусский народ очень добрый и терпеливый. Что называется плохонький, да свой. Ну да, у нас со странностями. Но, в общем, терпели. Дотерпелись.

И. Воробьева― В одном из предыдущих интервью вы говорили, что «не понимаю, зачем все делают вид, какую-то законность соблюдают», — там речь шла про Навального и про обнуление. Лукашенко перестал делать вид.

А.Макаревеч: Власть в Беларуси слетела с катушек окончательно

А. Макаревич― Это просто уже стояло за дверью. Это совершенно понятно.

И. Воробьева― А так лучше?

А. Макаревич― Мне страшно интересно, как наш президент на это отреагирует. Пока, по-моему, тишина. Это можно расценивать как молчаливое одобрение.

И. Воробьева― А так лучше? Лукашенко перестал делать вид, перестал законность соблюдать.

А. Макаревич― Не надо было придумывать историю с бомбой. Просто посадили и все. Можно сбить уже, господи. Делов-то.

И. Воробьева― То есть еще не до конца отмороженный Лукашенко.

А. Макаревич― Нет, что вы. Нет предела совершенству.

И. Воробьева― Лукашенко вообще нужен кто-то кроме Путина?

А. Макаревич― Нет, он не нужен никому. Это совершенно понятно. А другое дело, что вот не получается вот так, раз и… Власть у него пока, сила у него. Военные у него. КГБ у него. И там есть люди, которые преданы ему или расчетливы или у них нет выхода. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Я понимаю только одно – долго это продолжаться не может. Потому что такое долго продолжаться не может. Не было такого в истории.

И. Воробьева― Если мы поговорим о бунтующей молодежи. Протасевич, которого арестовали, он очень молодой. Ему 26 лет. В России сейчас как пишет «КоммерсантЪ», снова возьмутся делать «правильную молодежь». Это возможно?

А. Макаревич― Нет, невозможно. Потому что они не Буратины. Они не из чурок выстругиваются. У них есть свои головы, свои глаза, уши и возможность сравнивать то, что пытаются в голову вложить с тем, что происходит вокруг на самом деле. Сегодня пока это возможно. И я думаю, что они нормальные люди.

И. Воробьева― Молодежь – нормальные люди?

А. Макаревич― Да. Молодость добавляет им оптимизма, мне кажется. Мне кажется некоторой бесшабашности, смелости.

И. Воробьева― Я почему про молодежь спросила. Потому что когда были зимние протесты, очень многие говорили, что власть молодежь проиграла. Потому что молодых лиц на улицах было много. И, наверное, логично, что Кремль озаботился таким воспитанием. Может и это и правильно.

А. Макаревич― Я очень хорошо помню, как воспитывали молодых людей (неразборчиво) Я сам был тогда из их числа.

И. Воробьева― Расскажите.

А. Макаревич― Что тут рассказывать. Нам уже тогда было смешно. Неужели вы думаете, что наша власть с тех пор изобрела что-то новое.

И. Воробьева― Ну как это было. Моя молодость – когда нас не трогали. Мы были потерянным поколением.

А. Макаревич― …Пионерские собрания, потом комсомольские собрания, политинформация. Ой. Утешало только то, что это было не каждый день и не очень долго.

И. Воробьева― Хорошо. Давайте поговорим про музыкантов в Советском Союзе. Сейчас «Новая газета» запустила петицию в поддержку групп «Ногу свело», Noize и так далее, кому запрещают концерты. И, во-первых, вы поддерживаете эти музыкальные коллективы…

А. Макаревич― Конечно, поддерживаю. Было бы странно.

И. Воробьева― Я согласна. Но с вами же то же самое происходило.

А. Макаревич― Происходило неоднократно. В разные исторические отрезки времени.

И. Воробьева― И как это заканчивалось? Неожиданно – просто раз и начали концерты разрешать.

А. Макаревич― Всякий раз по-разному. И всегда причины были разные. Мотивации разные. Все проходит – сказано. Просто жалко времени жизни.

И. Воробьева― Тут сложно не согласиться. А давайте опять про Советский Союз. Музыка в Советском Союзе, там все говорят, что в Советском Союзе было все запрещено. Правда?

А.Макаревеч: Все проходит – сказано. Просто жалко времени жизни

А. Макаревич― Нет, было далеко не все запрещено. И была масса дырок в этой системе, через которые можно было тихонечко пускать свой дымок какой-то. Но сейчас уже всех этих ухищрений не вспомнишь. Да как-то выживали.

И. Воробьева― А если сравнивать Советский Союз и нынешнее время.

А. Макаревич― Невозможно сравнивать.

И. Воробьева― Где подлее было?

А. Макаревич― Да и там и там подло было. Сравнивать невозможно, потому что мы жили и живем в совершенно разных информационных полях.

И. Воробьева― Тогда ничего неизвестно было.

А. Макаревич― Ничего не было известно. И, в конечном счете, переставало в такой большой степени и интересовать. Потому что все равно ничего не узнаешь. А «Голос Америки» заглушили. Радио «Свобода»* ( *Ранее Министерство юстиции внесло Радио «Свобода» в список СМИ-иностранных агентов).

почти заглушили. И всё. И как-то жили, занимались своими делами, стиснув зубы. Выпивали.

И. Воробьева― Давайте поговорим про страх. Тогда было страшно?

А. Макаревич― Когда первый раз менты свинтили – было страшно. Потому что это было что-то новое. И было совершенно непонятно, чего от них ждать.

И. Воробьева― Это на концерте было?

А. Макаревич― После концерта. Сразу после. Ну собственно, его тормознули. Вырубили электричество. Это в нескольких фильмах хорошо показано. В фильме «Лето» и у Гарика Сукачева. Но потом у них оказываешься и понимаешь, во всяком случае, как это тогда было, что, во-первых, они не знают, что делать. Во-вторых, им вообще не хочется этим заниматься. Тогда еще милиционерам было интересно ловить преступников, бандитов, а тут какие-то волосатые, которые вроде приличную музыку играют. И с ними чего-то надо делать. Указание поступило. Как только мы это поняли – мы поняли, что где-то внутри мы на одной стороне. Только они не могут показать вида. Ну держали тебя, уныло допрашивали и отпускали. А что было делать. Иногда до ночи сидел там.

И. Воробьева― А если про сейчас поговорить. Сейчас страх другого качества или его просто нет?

А.Макаревеч:Я всегда с младых лет был лишен способности праздно мечтать.

А. Макаревич― Я не знаю, как устроены головы омоновцев наших, росгвардейцев. Я допускаю, что там есть люди, которые фанатично верят в нашего президента. И хотят видеть страну такой, как он себе представляет. Есть люди, которые попали в этот капкан и не знают, как оттуда вырваться и уволиться. У них жены и дети. Я не изучал этот вопрос.

И. Воробьева― Но вот вам сейчас страшно? Жить в России страшно?

А. Макаревич― Мне тоскливо, честно скажу. Страшно — чего мне еще бояться. Но то, что висит в воздухе такая мряка, как называется. Это противно.

И. Воробьева― Давайте помечтаем. Мне очень нравится мечтать о том, что мы живем в какой-то другой стране, что у нас все по-другому. Это бы как-то отражалось на музыке, на кино, насколько это взаимосвязано?

А. Макаревич― Я всегда с младых лет был лишен способности праздно мечтать. Для этого надо иметь массу времени, желательно лежать на диване. Пить пиво. Что было бы, если бы мы сейчас полетели на Венеру. Мы не полетим сейчас на Венеру. Если полетит — то Илон Маск. Мы не полетим. Поэтому чего мечтать. Надо решать проблемы, надо реально смотреть на вещи. Надо строить какие-то планы. Надо пытаться их осуществлять. Жизнь коротка и достаточно печальна.

И. Воробьева― Достаточно печальна? Ну как же так.

А. Макаревич― Так вот, видите.

И. Воробьева― Лето уже пришло. Концерты снова можно. Где же печаль?

А. Макаревич― Это радует. Лето радует. Но ковид достал до невозможности. Уже просто. Собственно не сам ковид, потому что я привился давно, музыканты все наши привились. И что изменилось в нашей жизни? Да ничего.

И. Воробьева― Пока что, может когда привьется больше людей, будет попроще.

А. Макаревич― Он не хотят. Видите, какая штука. Есть люди, которые не хотят и все. Потому что это все чипирование от Билла Гейтса.

И. Воробьева― То есть мы с вами оба чипированные уже.

А. Макаревич― Чипированные.

И. Воробьева― Может, телефон лучше принимать будет. На самом деле как вы думаете, почему люди не хотят прививаться? Никому не верят больше.

А. Макаревич― А что, раньше верили?

И. Воробьева― Когда речь идет о вакцине, это другая история.

А. Макаревич― Слишком много обмана вокруг и слишком много всяких хайпов. Какой-то идиотской информации, цель которой – только на полчаса привлечь внимание. Какую чушь только ни пишут, какую только ни несут. Чтобы заработать свои 10 копеек. Это адски вредно. В конце концов, человек вообще перестает воспринимать информацию со знаком плюс. Даже когда ему говорят какие-то толковые вещи.

И. Воробьева― То, что вы сейчас описали – это то, чем сейчас занимается молодежь. Та самая, тиктокеры. Действительно у них клиповое мышление. Воспринимают все вот так.

А. Макаревич― Не только из них состоит вся молодежь. Я не люблю классовыми пластами мыслить. Молодежь очень разная. Так же как и взрослые разные. Есть очень достойные люди. Есть масса идиотов, причем уже безнадежных. Потому что возраст не позволяет ни на что надеяться.

И. Воробьева― Может быть на вакцину все-таки. Говорят, что вакцина меняет сильно человека. В принципе некоторым можно было понадеяться на вакцину и может быть что-то изменилось в их жизни. Вдруг мало ли что. В чате нам пишут, что да, согласен, действительно стало тоскливо и все сбежали. Люди, которые сейчас принимают решения бежать, они правы?

А.Макаревеч:Музыка от несвободы умирает моментально

А. Макаревич― Не знаю. Это решение, которое каждый принимает для себя. Потому что все занимаются разными делами и кому-то, например, не настолько нужны нити, которые тебя связывают со страной, в которой ты родился, с людьми, с этой природой. С тем, что происходит здесь. А кому-то они необходимы. Я всегда себя здесь чувствовал очень хорошо.

И. Воробьева― Поэтому вы не хотите такое решение принимать.

А. Макаревич― Сейчас я каждый день жду новостей, причем все это по экспоненте идет. То президент зубы хочет кому-то выбить. То Лукашенко пиратством занимается. Ну черт знает что происходит.

И. Воробьева― Угнетает, правда.

А. Макаревич― Угнетает.

И. Воробьева― Но при этом ни у кого нет рецепта, что делать. И у вас, видимо, тоже.

А. Макаревич― Нет, у меня, к сожалению, нет рецепта. Наверное, не психовать, прежде всего, в ответ. И набраться терпения.

И. Воробьева― А кого слушать? Потому что политиков осталось чуточку. Вот вы кого слушаете?

А. Макаревич― А вы когда-нибудь слушали политиков?

И. Воробьева― По работе приходится.

А. Макаревич― Это другое, извините. Есть некоторое количество друзей, которыми я восхищаюсь, которые что-то умеют делать гораздо лучше, чем я. Я с наслаждением провожу время в обществе их и слушаю их. А еще есть книги – тоже не вредно.

И. Воробьева― А еще есть музыка, и нам написали некоторые слушатели, что основная свобода сейчас в музыке. Не находите?

А. Макаревич― Дай бог. Пусть она будет там.

И. Воробьева― Действительно сейчас политика полезла в музыку.

А. Макаревич― Музыка от несвободы умирает моментально. Это очень четкий катализатор. Все превращается в большое ВИА коллективное. Мы это наслушались в свое время.

И. Воробьева― Что вы имеете в виду. Я не понимаю.

А. Макаревич― Ну были такие вокально-инструментальные ансамбли, власть думала, что это наш ответ бит-группам. На самом деле это были бит-группы, только без яиц. Понимаете. Без слез это невозможно было слушать.

И. Воробьева― И сейчас мы снова к этому приходим?

А. Макаревич― Думаю, что нет. Потому что мы живем в другой атмосфере, другом воздухе. Другом информационном поле. Молодые команды плевали на все и делают то, что считают нужным.

И. Воробьева― Еще очень сильно повлиял ковид. Ограничения прошлого года. Потому что вся музыка ушла в Интернет мгновенно. Это плохо или хорошо?

А. Макаревич― Это плохо, потому что для этой музыки все-таки необходим контакт с аудиторией. Это энергетическая составляющая, она мощнейшая.

И. Воробьева― На концертах.

А. Макаревич― Концерты необходимы. Мы сейчас проехали, сыграли 10 концертов в Украине, даже притом, что там тоже соблюдалась ковидная рассадка. Через два, минус один. Я получил очень большой заряд от реакции зала. Это важно.

И. Воробьева― Расскажите про тур по Украине. Хорошо вас приняли?

А. Макаревич― Нас приняли очень хорошо. Как нас вообще всегда принимают. Очень хотел увидеть хотя бы одного укрофашиста, как Скабеева сказала. Или жидобандеровца. Не увидел. Не повезло мне, не встретил.

А.Макаревеч:Ну еще одно поколение – вырвутся. Просто время нужно

И. Воробьева― Не ходят они на ваши концерты.

А. Макаревич― Они и по улицам не ходят, как выясняется. Очень красиво выглядит западная часть, да вообще идет нормальная жизнь. Я понимаю, что у них куча проблем, они озабочены своими проблемами, но у них идет нормальная жизнь. И это ощущается по настроению людей. Что бы у нас ни писали.

И. Воробьева― А вот там же наверняка вы с кем-то разговаривали. Они что вам говорят про Россию? Украинцы.

А. Макаревич― Мы не говорили про Россию. Они деликатные люди и щадили мои чувства.

И. Воробьева― Специально. Чтобы не конфликтовать.

А. Макаревич― А потом чего говорить, когда и так все ясно.

И. Воробьева― Сейчас очень мало, что становится ясно. Потому что в Украине много чего своего происходит. Похожего на наше.

А. Макаревич― Похожего на наше? Вы что имеете в виду?

И. Воробьева― Ситуацию вокруг Медведчука. Закрытие каналов. Дела про госизмену. Настоящая путинская история.

А. Макаревич― Я, честно говоря, так глубоко не нырял в эти их проблемы. Печально, если так. Там естественно до идеала очень далеко. Но покажите мне идеальную страну.

И. Воробьева― Кстати, про идеальную страну. Есть ощущение, что некоторым странам из постсоветского пространства не вырваться из этой какой-то жуткой парадигмы. Нет у вас такого ощущения? Украина, Беларусь, Россия.

А. Макаревич― Вырвутся, конечно. Ну еще одно поколение – вырвутся. Просто время нужно.

И. Воробьева― Даже я когда росла, нам говорили, что ничего, сейчас сменится поколение, чиновники и все будет. Вот я всю взрослую жизнь при Путине живу.

А. Макаревич― Так он оттуда, между прочим.

И. Воробьева― Как и все мы. А нынешние чиновники, люди, которые принимают решения, они в то время тоже ходили на концерты рок-музыки.

А.Макаревеч:Искусство в принципе не делает человека лучше

А. Макаревич― Ходили, конечно. Про многих это мне известно совершенно достоверно. Не надо переоценивать влияние искусства вообще на человеческое устройство. Искусство в принципе не делает человека лучше. Оно дарит ему какие-то теплые минуты, в которые он может, наверное, стать лучше. Потом они проходят. Он опять занимается своими делами. Идет головы рубить, например.

И. Воробьева― Мне казалось, что рок-музыка тогда это было что-то протестное. Даже если ты это слушал – тоже был протестным.

А. Макаревич― Да не протестное. Это было прекрасное. Сводить задачу рок-музыки к протесту и все – это тоска. Ничего подобного. Тогда протест был эстетический больше. Это тоже было достаточно сильно. Потому что вся обложка у советской власти тоже была фальшивой невероятно. С этими плакатами, рабочими с такими вот ручищами. Крестьянин несет охапку ржи, ученые с моделью атома.

И. Воробьева― Даже я помню эти плакаты. И это просто сильно контрастировало с тем, что давала музыка новая.

А. Макаревич― Конечно, это было искренне и по-настоящему. А от этих плакатов веяло чудовищной нелюбовью художников, которые это рисовали. Они это рисовали с ненавистью.

И. Воробьева― Я надеюсь, что сейчас любви больше стало. Согласитесь.

А. Макаревич― Да, но и ненависти стало больше. К сожалению. Вообще нервная обстановка.

И. Воробьева― Сложно не согласиться. Но мы здесь поставим запятую, а не точку. И вернемся через несколько минут. После новостей и рекламы.

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается «Особое мнение». Вы можете смотреть нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы», а также писать нам сообщения +7-985-970-45-45. Вопрос ребром: вы смотрели Евровидение?

А. Макаревич― Кусочками. Но финал почти весь смотрел. Манижу не застал, правда. Но сразу после нее смотрел уже.

И. Воробьева― А Манижу вы вообще не посмотрели? Или просто в финале не увидели.

А. Макаревич― Я видел фрагменты ее выступления. Вообще она очень хорошая артистка.

И. Воробьева― Я как раз про нее хотела у вас спросить. Манижа – такое выступление было, Манижа сделала для русских женщин больше, чем многие другие русские женщины, скажем так.

А.Макаревеч: Сводить задачу рок-музыки к протесту и все – это тоска

А. Макаревич― Вам как журналисту хочется во всем видеть, прежде всего, социальный аспект. Мне как музыканту хочется, прежде всего, музыкальный. Музыки никто не отменял. Она хороший музыкант очень. А то, как было придумано, какой социальный текст, как поставлено – вопрос тоже важный. Но меня поразило вот что. Такое невероятное расхождение мнений жюри и народа. Это удивительно. Потому что если с жюри я процентов на 70 совпадал, то с народом я не совпадал вообще. Эти итальянцы, которые изображали группу Sweet, это все делала 25 лет назад, но гораздо лучше, я не понимаю, за что? Песня никакая. Что это было?

И. Воробьева― Вообще разве на Евровидении бывает как-то иначе?

А. Макаревич― Не знаю. Я не большой знаток Евровидения. Но мне кажется, великолепная француженка была. И я очень надеялся, что она возьмет первое место.

И. Воробьева― Но остальных, честно говоря, никого почти не запомнила. Просто смотрела на Манижу. Но 9-е место это же несправедливо, согласитесь. Просто даже по музыкальному.

А. Макаревич― Это не самое плохое место. Это не англичане, притом, что этот остров задает вообще тон рок-музыки уже 50 лет. Не получил ни одного голоса. Но там причина понятна.

И. Воробьева― Какая? Плохо очень плохо.

А. Макаревич― В Англии вообще Евровидение ни во что не ставят. Человек, который туда поехал – да, выиграл талоны какие-то…

И. Воробьева― Если вы следите за Евровидением хотя бы иногда…

А. Макаревич― Нет, это случайно получилось.

И. Воробьева― Я хотела спросить про людей, которые от России туда ездят. Какие-то всегда вопросы возникают. В том числе к Маниже были вопросы. Правда, у части людей…

А. Макаревич― Понимаете, мы живем в обстановке, когда Манижа поедет — будут вопросы. Не Манижа поедет – будут вопросы. От других. Причем вопросы на грани истерики. С хамством, с какими-то националистическими штуками. Омерзительное… какое-то.

И. Воробьева― Знаете, мы с вами говорим очень много про музыкантов, потому что тут нам пишут, что мол, есть же музыканты и музыкальные коллективы, которые появляются на телеке и постоянно везде светятся. Они-то что сделали такого, чтобы там появиться. Человек не понимает.

А. Макаревич― Мое ощущение, что на телеке вообще никакой музыки нет. Какие там коллективы появляются? Остались музыкальные программы разве что какие-то.

И. Воробьева― В новый год есть музыкальные программы.

А. Макаревич― Раз в год – это да, замечательно… Это елочные игрушки, они лежат в коробке, раз в год коробку достают, сдувают пыль и на елку их вешают. Вот это наши артисты на новогоднем огоньке. У меня еще бабушкины есть.

И. Воробьева― У меня тоже. А если мы говорим про концерты большие, «Крымская весна».

А. Макаревич― На «Крымской весне» выступают артисты, которые, видимо, приветствуют присоединение Крыма к России. Я так понимаю.

И. Воробьева― Или им все равно.

А. Макаревич― Или им все равно. Мне они не очень интересны.

И. Воробьева― Хорошо. Тут сразу про Евровидение начали писать, что вот нет, эта песня была ужасная. Италия прекрасная. Это вкусовщина, согласитесь.

А. Макаревич― Абсолютно.

И. Воробьева― И потом вы же сами сказали, что ваше мнение и мнение народа не совпало практически ни разу.

А. Макаревич― Так и есть.

И. Воробьева― Может, поэтому мы не понимаем, почему одних выбирают, а других не выбирают. Про выборы ближайшие, в сентябре которые состоятся, внезапно решила я с вами поговорить. Вы как-то уже мотаете головой. На них не пойдете, я так понимаю.

А. Макаревич― Нет, конечно.

И. Воробьева― Вы вообще на выборы не ходите?

А. Макаревич― Нет, ходил. Последний раз получилось смешно. Я приехал с гастролей и пошел искать наш участок выборный. На Ленинском проспекте. И я помню, раньше было в школе какой-то. А я смотрю. стрелочки висят, стрелочки меня завели в какой-то двор, я не нашел. Я потратил час времени, плюнул. И как Шукшин говорил: не жили красиво, не фиг начинать.

И. Воробьева― А это не в прошлом году, когда за обнуление Конституции?

А. Макаревич― Нет. Это было года 3 назад или 4. Да нет, во-первых, я не считаю, что мой голос принципиально что-то изменит. Во-вторых, я глубоко убежден, что в сложившейся сегодня системе вообще никакие выборы не нужны. Это трата денег. Ну зачем. Мы прекрасно знаем, кто там будет сидеть, принимать законы. Ну зачем этот театр, никому не нужный. Уже все всё видят и понимают.

И. Воробьева― А как, чтобы просто назначили депутатов и всё?

А. Макаревич― Так они там сидят, пусть уже досиживают.

И. Воробьева― Пока Путин ни уйдет.

А. Макаревич― Кстати, прекрасная идея.

И. Воробьева― А если серьезно, все равно будут выборы. И в этот раз, кстати, мы видим, что туда идут в том числе музыканты. Но это неплохая идея, согласитесь, Андрей Вадимович.

А. Макаревич― Плохая идея.

И. Воробьева― Почему?

А. Макаревич― Потому что там должны сидеть профессиональные юристы. Когда они не будут выдавать ахинею за какие-то новые законы.

И. Воробьева― Помимо юристов там наверняка есть люди, условно говоря, придет человек из музыкальной какой-то индустрии и начнет отстаивать права музыкантов.

А. Макаревич― Не отменяйте нам концерты.

И. Воробьева― Например. Каким-то образом лоббировать это все. Вы разве не будут счастливы, если у вас появится представитель.

А. Макаревич― Я вас умоляю. На все это грустно смотреть.

И. Воробьева― Так можно вообще на все смотреть и вообще везде будет все грустно.

А. Макаревич― Не везде. Но мы с вами поговорили про сериалы, пока был перерыв. поговорили о хорошем. Было приятно.

И. Воробьева― Но вот кино действительно стало более качественным. Даже не сериалы. Кино. Полнометражные фильмы. Сейчас «Майор Гром» неплохой. Я, правда, не смотрела.

А. Макаревич― Не видел. И «Девятаева» не видел. Хотя Бекмамбетов, в общем, плохо не делает.

И. Воробьева― Конечно. Я об этом и говорю, что какие-то либо деньги появились, либо умение.

А. Макаревич― Конечно, рано или поздно профессионализм появляется.

И. Воробьева― Пишут, мол, Воробьева ищет везде негатив, а как же наше здравоохранение пережило ковид. Вы согласитесь, что ковид в части здравоохранения Россия прошла хорошо.

А. Макаревич― Я соглашусь с тем, что могло быть гораздо хуже. Да, я думаю, что это был не худший вариант. Если бы еще какие-то лампочки у людей в головах зажглись, они пошли бы и сделали прививку. Чтобы их не пришлось через месяц кнутом туда загонять. То, наверное, мы были бы в этом смысле в числе самых успешных стран.

И. Воробьева― А как же так, скажут вам, этого не пишут, но я сразу точно вам могу сказать. Вот люди, которые оппозиционно настроенные к нынешней власти, пропагандируют вакцину, которую сделала нынешняя власть. Путинская вакцина.

А. Макаревич― Ну послушайте, я же не идиот. Если какие-то действия власти мне глубоко не симпатичны, это не значит, что я буду ругать все только потому что это имеет отношение к власти. Это глупо. Я все жду от нее каких-то логичных и миролюбивых поступков. Может и дождусь.

И. Воробьева― Может быть, мы все дождемся. Тут Юля спрашивает, мы всю программу говорим о том, что тоскливо. Но скажите, что нам делать, чтобы просто жить. Даже не то чтобы менять систему. А просто как жить-то? У вас есть ответ на этот вопрос?

А. Макаревич― Стараться жить весело. Заниматься любимым делом. Не заниматься нелюбимыми делами. Не тратить время на ерунду. Вы себе не представляете, насколько это короткая штука, которая называется жизнь. Потом будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как говорил писатель Островский.

И. Воробьева― Посоветуйте, что вы слушаете из современного российского. Вы слушаете что-нибудь из современного российского? Из молодых.



А.Макаревеч: Итальянцы, которые изображали группу Sweet, это все делала 25 лет назад, но гораздо лучше

А. Макаревич― Очень мало. Уриевский из недавних для меня открытий. Ромарио собирает вокруг себя интересных музыкантов, устраивает разные проекты. «Ундервуд» люблю по-прежнему. Хотя молодыми их назвать трудно.

И. Воробьева― Мне кажется, что «Ундервуд» всегда просто молодые.

А. Макаревич― Они всегда молодые и всегда немножко какие-то 300-летние при этом.

И. Воробьева― Вопросы от слушателей. Когда в России будет тур? Будет ли.

А. Макаревич― Это все зависит от ковидной обстановки. Очень хочется, наконец, увидеть толпу. В хорошем смысле слова. Я очень рад, что будет «Нашествие». Что оно переехало на новое место. 30-го августа, по-моему.

И. Воробьева― Июля, по-моему.

А. Макаревич― Да. Мы там будем в числе прочих. И поскольку это на воздухе, то это будет все-таки немножко больше похоже, я надеюсь, на то, как это должно быть.

И. Воробьева― Ну я думаю, что все надеются на то, что «Нашествие» не отменят и что концерты восстановятся. Потому что наша аудитория ждет, когда у вас будут концерты. Когда они смогут увидеть вас.

А. Макаревич― А мы-то как ждем.

И. Воробьева― Спасибо большое. «Особое мнение». Музыкант Андрей Макаревич сегодня был на «Эхо Москвы». До встречи.