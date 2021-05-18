Особое мнение СПб

А. Петровская― В эфире программа «Особое мнение», наш гость – депутат Законодательного Собрания Петербурга, Борис Вишневский.

Б. Вишневский― Здравствуйте.

А. Петровская― Теперь уже с большой долей вероятности можно сказать, что Законодательное Собрание Петербурга останется без Вячеслава Макарова, значит, время подводить некие итоги, политические в том числе. Политическая оценка Вячеслава Макарова от политика Бориса Вишневского.

Б. Вишневский― Сперва хочу поздравить с Днем рождения журналиста Ивана Сафронова, человека, который находится под арестом по чудовищному нелепому обвинению в государственной измене, которого мы вместе с коллегами по «Яблоку», журналистами, защищаем, добиваемся его освобождения. Я хочу пожелать ему скорейшей свободы, снятия всех обвинений, возвращения к своим близким. Это один из ярчайших примеров политических репрессий в нашей стране, которые, к сожалению, увеличиваются.

А. Петровская― Уже год Иван Сафронов находится в СИЗО.

Б. Вишневский― Да, скоро будет год. Я вместе с журналистами «Эха Москвы» участвовал в пикете на Невском в защиту Сафронова.

А. Петровская― Вернемся к Петербургу.

Б. Вишневский― Что я могу сказать по итогам. Понятно, что осенью у городского парламента будет уже другой спикер, если только планы у «Единой России» еще раз не поменяются, что я тоже не исключаю.

А. Петровская― Планы «Единой России» или лично Вячеслава Макарова?

Б. Вишневский― Мы же прекрасно понимаем, что не лично Вячеслав Макаров принимает решения о том, куда ему баллотироваться. «Единая Россия» устроена по армейскому принципу: ждать поступления команд и докладывать об их исполнении. Я наблюдаю Вячеслава Макарова два созыва, как председателя Законодательного Собрания, и хочу сказать, что его манера поведения, и то, что он делает, очень зависит от политического расклада сил. Вот в прошлом созыве ЗакСа, у «Единой России» не было большинства. У нее большинство было только с верными союзниками из ЛДПР, которых никто еще не оскорблял, называя их оппозицией, и перебежчиками из «Справедливой России». И в этой ситуации приходилось договариваться, искать компромиссы, убеждать, слышать. В этом созыве ситуация, к сожалению, другая. Изменили избирательную систему, «Единая Россия» получила фактически квалифицированное большинство в городском парламенте. И это означает, что договариваться не надо ни с кем. Никто не имеет значения. «Единая Россия» может сама принимать все решения, не оглядываясь ни на кого. Естественно, это сказывается на линии спикера, поскольку в этом созыве у нас перестали приниматься инициативы оппозиции, все больше идет закручивание гаек. Это касается и тех, кто приходит в Мариинский дворец, и тех, кто там работает. Это касается, самое главное, депутатов. Месяца три назад была такая «замечательная» новация, что оппозиция лишилась возможности включать свои проекты гарантированно в повестку дня, брать перерывы. Это все делается только потому, что сегодня у «Единой России» абсолютное большинство в ЗакСе.

А. Петровская― Из того, что вы говорите, выходит, что есть «Единая Россия», у которой большинство, соответственно, она навязывает свои правила, свой устав, вот и все устройство ЗакСа. А спикер, ну что, он – просто часть этой партии.

Б. Вишневский― Нет, я хочу сказать другое. В условиях, когда все можно и нет противовесов, нет реальных рычагов сопротивления, фактически любой бы спикер от «Единой России» вел бы себя также. Постарался бы делать все, что хочется, потому что никто не может помешать.

А. Петровская― Вы сейчас обидели Вячеслава Макарова-то.

Б. Вишневский― Нет, отнюдь.

А. Петровская― Вы буквально сказали, что как политик, этот человек ничем не выделился.

Б. Вишневский― Я хочу сказать другое. Я говорю, что, когда у тебя 36 голосов, можно не считаться ни с кем. Если был бы другой человек на месте спикера, я думаю, он точно также ни в чем бы себе не отказывал, точно также не считался бы с оппозицией. Я хочу объяснить, почему это плохо. Потому, что когда такая ситуация, и при этом мы понимаем, что «Единая Россия» — это филиал Смольного, и она делает то, что хочет губернатор, когда не было не единого случая, чтобы предавали вето губернатора, отклоняли его закон, вот именно тогда городской парламент начинает принимать законы, которые городской бюджет направляют в карманы Ротенберга и Тимченко, вместо того, чтобы направлять его на расселение коммуналок и капитальный ремонт домов. Когда он поддерживает дружно повышение пенсионного возраста, обнуление Путина, вычеркивает зеленые насаждения из списка. Совершенно возмутительная последняя ситуация, за которую мы несколько лет боролись, когда просто в последний момент взяли и вычеркнули сквер в Кузнечном переулке из перечня зеленых насаждений. Для меня это очень больная тема, мы с жителями бьемся за это несколько лет, чтобы сохранить этот сквер.

А. Петровская― Я не буду с вами спорить, но то, что вы говорите – это общая история по стране. Мне кажется, что Петербург все-таки особенный город, и Вячеслав Макаров – особенный спикер, как бы мы не относились к нему, тем не менее, мне кажется, что так ровнять его с общей линией партии, не совсем верно. У меня ощущение, что есть конкретные заслуги, а есть конкретные пункты, которые можно поставить в вину конкретно спикеру, политической личности Макарова.

Б. Вишневский― Вячеслав Макаров, с которым у меня вполне хорошие личные отношения, мой принципиальный политический оппонент. Это надо понимать. Его заслуга в том, что он старается сохранять парламент профессиональным, хотя администрация давно лелеет мечту, чтобы депутатами работали на общественных началах, и тогда уж точно ни во что бы не вмешивались. Он иногда добивался того, чтобы парламент все-таки высказывал свою точку зрения, отличную от администрации, хотя и не очень часто. Но минус в том, что парламент превращается в какое-то подобие воинской части. Я понимаю, что Вячеслав Макаров, по своему военному прошлому, только так и может воспринимать, как он считает, руководимое им учреждение. Но парламент – не воинская часть, у него нет командира, как часто его называют коллеги из «Единой России». В нем нельзя отдавать депутатам команды, в нем не может быть армейской дисциплины, единоначалия. Спикер – это первый среди равных. Повторяю, пока был другой расклад, Макаров себя вел именно так, договаривался, слушал, шел на компромиссы. Когда у него 36 голосов из 50, это значит, что у него полный контроль. Мне кажется, что такая милитаризация парламента – это неправильно, от этого надо уходить. Парламент – это абсолютно открытая, гражданское, а не военное, учреждение.

А. Петровская― Вы сказали про хорошие личные отношения. Позволите личный вопрос?

Б. Вишневский― Пожалуйста.

А. Петровская― С точки зрения человеческих отношений, вы сожалеете, что Вячеслав Макаров уходит с поста?

Б. Вишневский― С точки зрения человеческих отношений, да. Мы часто с ним общаемся, несмотря на диаметральную разницу политических взглядов. Но я понимаю, что политически эти решения принимаются его начальниками. И я думаю, что для него это серьезное понижение в статусе. Вряд ли в Государственной Думе он будет руководителем фракции «Единая Россия», условно говоря. А любое другое место значительно меньше по влиянию, чем то, которое он занимает сейчас. Я прекрасно понимаю, почему его выпихивают в Москву. Потому что губернатор Петербурга, Александр Беглов, не хочет иметь еще одного человека, который считает себя одним из первых лиц города.

А. Петровская― Как слушатели пишут, мягко вы проходитесь по оппоненту, господину Макарову. Общую вашу позиция можно скорее охарактеризовать, как положительную, отсюда вопрос: что ЗакС и Петербург потеряют с уходом Макарова?

Б. Вишневский― Я бы не сказал, что ЗакС и Петербург что-то сильно потеряют, потому что, повторяю, при том, что у меня с ним неплохие личные отношения, та политическая линия, которую он проводит в парламенте в последнее время, для меня неприемлема. Я об этом прямо говорю. Никому так часто не отключают микрофон на трибуне, как мне. И, что будет дальше, на самом деле зависит от того, что будет осенью на выборах. Это крайне важно. Часто получаю вопрос: кто будет следующим спикером? Дорогие петербуржцы, от вас это зависит. Если вы или не придете, или опять поддержите Единороссов, то какая разница, кто из них будет спикером? Будет тоже самое. Ничем по манере поведения это не будет отличаться от того, что есть сейчас. Точно также будут приниматься губернаторские проекты, давить оппозицию, не будут принимать наши депутатские запросы, точно также будут отключать микрофон и самое главное, точно также будут приниматься законы, которые вам во вред: уничтожающие скверы, допускающие разрушение исторических зданий, допускающие направление бюджетных денег не туда, куда надо. И вам не будет хватать на капремонт, на расселение коммуналок, точно также вам будут протаскивать транспортную реформу.

А. Петровская― Из Москвы или из Смольного?

Б. Вишневский― Из Смольного. Вот, что нам грозит на самом деле. Вы говорите, что я – человек мягкий. Моя оценка очень простая – Вячеслав Макаров – это неотъемлемая составная часть своей политической партии, верный солдат партии. Для меня линия этой партии абсолютно неприемлема. Когда я сравниваю это с тем, что было в городском парламенте первого созыва, второго, третьего, было совершенно иначе. Но и времена были другие. Так вот, дорогие радиослушатели, если вы хотите, чтобы так не было, чтоб парламент не был воинской частью, которой команды отдает Смольный, чтоб принимались законы в ваших интересах, тогда проголосуйте за других. Сделайте так, чтобы парламент не был филиалом Смольного с одной стороны, и подобием воинской части с другой.

А. Петровская― А сильный политик Вячеслав Макаров?

Б. Вишневский― Да, конечно.

А. Петровская― Вы просто его так соединили с партией, а я пытаюсь отделить.

Б. Вишневский― Конечно, он сильный влиятельный политик. Но сейчас мы видим, что его попытка пофрондировать, и после того, как было сказано уже сверху, что он будет идти в Государственную Думу, выдвинуться на праймериз в Законодательное Собрание, была довольно быстро и эффективно дезавуирована. И он не смог ничего сделать, он сказал, что я – солдат партии, выполню приказ. Не должно такого быть.

А. Петровская― А зачем он вообще этот шаг сделал?

Б. Вишневский― Не знаю, и даже не хочу разбираться. Одно понятно, что он хотел остаться тут.

А. Петровская― Я понимаю, что вы не знаете, но интересно ваше мнение, как политика.

Б. Вишневский― Видимо, он все-таки надеялся договорится остаться тут. Но не получилось.

А. Петровская― Выглядит это действительно так, как будто Вячеслава Макарова выживают. Чем он так недоговороспособен? Вы же сказали, что партию слушает, законы принимает, которые приходят от Смольного.

Б. Вишневский― Я думаю, что просто Александра Беглову не нужен никакой самостоятельный спикер во главе петербургского парламента. Ему нужно, чтобы была только губернатория и ничего больше. Я абсолютно в этом уверен, и понятно, что Беглов, скорее всего, приложил все учили, чтобы через Москву добиться такого решения.

А. Петровская― Но, если Беглову, как политику, ничего не угрожает, и Вячеслав Макаров ему на политическом уровне не угрожает, проводя те инициативы, которые ему интересны, то зачем его убирать?

Б. Вишневский― Я не могу влезать в голову Беглову, но все, что я знаю и понимаю, мне подсказывает, что конечно же это его инициатива. Ему вообще не нужен никакой мало-мальски сильный спикер на этом посту. Даже из «Единой России». Ему нужен человек, который просто будет брать под козырек и не делать вид, что он – одно из двух первых лиц города.

А. Петровская― А знаете такого? Кто бы устроил.

Б. Вишневский― У них там полфракции таких. Но я очень надеюсь, что наши жители осенью выберут других. Потому что большинство в парламенте должно быть у оппозиции, которая способна отстоять Смольному, отклонять его негативные предложения, настаивать на своих. Если это будет, то будем жить иначе. Потому что сегодня мы живем так, как голосовали вчера. А завтра будем жить так, как голосуем сегодня. И когда я получаю огромное количество обращений, что стоит расселение коммуналок, не проводится капитальный ремонт, нет лекарств, не попасть в больницу, не ремонтируют дороги, скверы под угрозой, я, конечно, делаю все возможное, чтобы им помочь, но, если бы уже в этом созыве большинство было бы у «Яблоко», то, конечно, этого всего бы не было. Никогда бы не было того, что есть деньги у Ротенбергов, а нет денег на коммуналки. Вот не было бы и все тут.

А. Петровская― Борис Лазаревич, звучит это так, что вы говорите: «Так это вы виноваты, вы не пришли не проголосовали за «Яблоко». А сделало ли «Яблоко достаточно, чтобы за него проголосовали?

Б. Вишневский― Дело политика всегда – это предложить. Предложить альтернативу, свою программу, свою репутацию, сказать: «Дорогие друзья, если вы нас поддержите, будет то-то и то-то». Еще 10 лет назад, на выборах 2011 года, мы говорили о том, что надо сохранять исторический центр, ограничивать рост тарифов и делать их прозрачными, о том, что надо пересматривать безумную реновацию, запретить мансардное строительство в центре, выделять деньги на метро. Если бы нас тогда поддержали в достаточном количестве, этого бы не было. Есть шанс в этом году поддержать, если мы не хотим жить так, как сейчас.

А. Петровская― Остановлю вас в перечислении достоинств.

Б. Вишневский― Я не перечисляю достоинства, я говорю, какую альтернативу мы предлагаем.

А. Петровская― Она была не услышана.

Б. Вишневский― Если они считают, что им это нужно, значит, надо ее поддерживать.

А. Петровская― Давайте закончим со Смольным. Вы сказали, что, чем хорош Вячеслав Макаров, некое противостояние он держит. То самое разделение властей и так далее. Некий политический накал сохранялся в Петербурге, в том числе благодаря Макарову. Если город разделен на тех, кто за Смольный, и тех, кто за Макарова, вы за кого?

Б. Вишневский― Он не так разделен. Смольный и Макаров, и его компания из «Единой России» в ЗакСе, это две головы одной партии власти. Да, они могут между собой спорить время от времени, могут в чем-то друг другу противостоять, потому что у них могут быть разные интересы, но это одна партия власти. Разделение же происходит совсем по другому критерию: тех, кто за то, что есть сейчас, кого это устраивает, и тех, кто так жить не хочет. Я отношусь к тем, кто считает, что дальше так жить нельзя и нужны перемены. Надо менять ситуацию категорически. Иначе так и будем ходить по замкнутому кругу и сетовать на то, что не решаются городские проблемы. А не решаются они потому, что парламент абсолютно подконтролен Смольному и принимает все его инициативы. Они не решаются потому, что нет фактически реально самостоятельно законодательной власти в городе.

А. Петровская― Встает вопрос о доверии Вячеславу Макарову. Вы как голосуете?

Б. Вишневский― В каком качестве?

А. Петровская― В качестве спикера.

Б. Вишневский― Я не голосовал за него, как за спикера Законодательного Собрания Петербурга.

А. Петровская― Если в этом противостоянии между Смольным и ЗакСом в лице Макарова, вы для себя какое из весов выберете?

Б. Вишневский― Никакое, потому что я никогда не выбираю наименьшее между двух зол. Я всегда за добро, считаю, что нужен другой парламент, другое парламентское большинство и другая законодательная власть.

А. Петровская― Касательно Смольного и его участия в выборах. Нужно согласовывать свои кандидатуры в Смольном? Вы свою тоже будете согласовывать?

Б. Вишневский― Нет. Ни в коем случае! Я понимаю, что для Смольного я, возможно, самый принципиальный оппонент.

А. Петровская― Нескромно.

Б. Вишневский― Да, но я это вижу по тому, как они себя ведут. Можете посмотреть на планы Смольного, когда председателя комитета по социальной политике, Александра Ржаненкова, выставляют против меня на выборах по одномандатному округу в Законодательном Собрании. Мне же понятно, зачем это делается. Я вижу, как губернатор отвечает на мои вопросы. Вижу, что острые вопросы ему задаю практически только я, отвечает он с диким раздражением.

А. Петровская― Там Максим Резник еще есть, как минимум.

Б. Вишневский― Он, безусловно, есть, он тоже яркий оппонент у Смольного, но вот договариваться с ними я ни о чем не собираюсь.

А. Петровская― Консультироваться не пойдете.

Б. Вишневский― Нет, Смольный, конечно, хочет попытаться отформатировать парламент и, конечно, мечта губернатора, чтоб меня в следующем парламенте не было, но я не дам ей не осуществиться.

НОВОСТИ

А. Петровская― Завершилась подача документов на праймериз «Единой России», там выбраны 300 человек, теперь пойдет голосование. Были претензии у «Справедливой России», что там используются госуслуги, у вас, что кого-то принуждают. Но, ведь согласитесь, партия сейчас реально обкатывает себя до выборов. То ест все слабые моменты будут учтены и подправлены. Это же хорошо!

Б. Вишневский― Нет, она ничего не обкатывает. Любая политическая партия использует свои процедуры для отбора кандидатов. Мы два года назад такие же праймериз проводили в Петербургском «Яблоке», когда выбирали кандидата в губернаторы. Было четверо кандидатов, длинные дебаты. Разница только в том, что у нас в голосовании конечно же участвовали члены партии, а не люди со стороны. Я полагаю, что результат этих праймериз, которые проводит «Единая Россия», на самом деле, для них уже предопределен. Именно поэтому так много внимания журналисты уделяют тому, кто у них там зарегистрировался, особенно из вип-персон, кого оттуда сняли. Честно, меня это не волнует. Кого бы они не выставили на этих выборах, это будут наши оппоненты, поскольку они представляют другую политическую линию. Они за то, что было как сейчас, а «Яблоко» за то, чтобы изменилась ситуация.

А. Петровская― Ну это нормально. Вы – политические оппоненты, никаких вопросов.

Б. Вишневский― Мы все время предлагаем альтернативу. Вот, вы говорите, а что вы сделали для того, чтобы вас услышали? Мы все стараемся делать для этого! Особенно в век интернета и социальных сетей. Я бы хотел, чтобы те, кто нас слушает, ознакомились с моим отчетом о моей работе. Сделан специально сайт виншевский21.рф. Там можно и найти полный текст моего отчета, посмотреть, что я сделал за эти годы. Там можно записаться в команду и поддержать меня на будущих выборах, можно посмотреть на мои ключевые позиции. И вот, мне кажется, что, если люди хотят осознанно относиться к выбору кандидатов, им надо смотреть, что они сделали. Давайте посмотрим, что сделала «Единая Россия» за этот созыв? Я уже называл краткие итоги. Я не хочу, чтобы также было и в следующем законодательном сезоне. Мы не только на российском, на федеральном уровне тоже. Мы больше 10 раз предлагали альтернативу гражданам. Когда был 2018-й год и были выборы президента, я знаю точно, поддержали бы Явлинского на этих выборах, не был бы повышен пенсионный возраст. И деньги бы не тратились на войну в Сирии и Украине, а тратились бы на лекарства, жилье и пенсии.

А. Петровская― Это сейчас монолог из дебатов предвыборной кампании. Но почему-то не услышали, Явлинского не выбрали. У меня есть мнение, почему. И на мой взгляд, здесь довольно много ошибок партии «Яблоко». Но мы сейчас не об этом. Я хочу все-таки вернуться к подготовке партии. И «Яблока», и других оппозиционных партий. Почему не проводится праймериз? Любые выборы – это еще и технологии, нормальные, чистые. Ощущение, что кроме «Единой России» это никто не может, не умеет или не хочет.

Б. Вишневский― Мы это тоже умеем делать, но мы не считаем технологию, которую они применяют, полезной. Мы считаем, что нам вполне достаточно в рамках партии определять кандидатов. У нас довольно большой список, и это не только члены партии. У нас много желающих баллотироваться от «Яблока» в Законодательное Собрание и государственную Думу. Одно имя могу назвать сразу: от яблока в ЗакС по избирательному округу №3, тому, где пока еще депутат Макаров, будет баллотироваться Ирина Фатьянова. Я надеюсь, все знают, кто она. Человек, который возглавлял штаб Навального в Петербурге, с которым у нас нет никаких идеологических разногласий.

А. Петровская― Здесь два момента. Первое, очевидно выбор Ириной Фатьяновой конкретно этого округа и второе, федеральная повестка. Фактически участников штабов Навального, который находится в списках причастных с экстремизмом, проигрыш заведомо очевиден.

Б. Вишневский― Мы понимаем эти опасности. Но для меня является принципиальным поддержать Иру Фатьянову. Человека умного, мужественного и честного.

А. Петровская― Понимая, что вы проиграете?

Б. Вишневский― А я не понимаю, что мы проиграем. Мы еще не знаем, что будет с этими законами, будут ли они на нее распространяться. Но, если будет хоть малейшая возможность ей участвовать в выборах, «Яблоко» готово оказать ей всю возможную помощь.

А. Петровская― Это выглядит, как политическое решение, но не как борьба за избирателя.

Б. Вишневский― Нет, это именно борьба за избирателя. Мы считаем очень важным, чтобы общественные и политические активисты, не являющиеся членами нашей партии, баллотировались от нас. Мы ведем переговоры и с другими, муниципальными депутатами, правозащитниками, экологическими активистами об их участии в выборах от «Яблока». Я надеюсь, что у нас будет сформирована такая команда, за которую точно будет не стыдно.

А. Петровская― Коротко про коронавирус. Говорят, про третью волну, вы как считаете, город справится?

Б. Вишневский― Мне хотелось бы надеяться. Город сейчас, конечно, лучше готов, но вызывает опасение то, что у нас планируются опять новые массовые мероприятия, которые могут привести к распространению инфекции. Городская администрация не извлекла уроков из прошлого года. Судя по отчету губернатора, он жил в каком-то другом городе, где были сплошные успехи. Я куда более скептично оцениваю полезность действий администрации по борьбе с пандемией.

А. Петровская― На этом время закончилось. До свидания.