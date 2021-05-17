Особое мнение СПб

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Добрый день, в эфире «Особое мнение», меня зовут Татьяна Троянская, наш сегодняшний гость – экономический обозреватель, Дмитрий Прокофьев.

Д. Прокофьев― Здравствуйте!

Т. Троянская― Завершился прием документов на праймериз «Единой Россией» в минувшую пятницу. Некоторые СМИ писали, что активно призывают бюджетников зарегистрироваться там через Госуслуги. Были даже созданы специальные конторки, которые объясняли, как это сделать. Это же не голосование. Зачем устраивать такое далеко предвыборное шоу?

Д. Прокофьев― Это нормальный подход наших методологов, которые рулят процессом. Такая армейская практика, где солдат 10 раз поднимают по тревоге, чтобы они действовали автоматически. Тоже самое здесь! Проверить управляемость, зарегистрируются ли. Сам факт этой регистрации говорит о том, что информация до человека доходит. Можно сравнить с рекламной акцией: «Зарегистрируйся на сайте, получи бонус». Проверка каналов прохождения информации, как все работает. Приближенные к действительности учения: прошла ли информация, как она сработала, что не так. А если не зарегистрировался, значит поставим галочку, ты уже не лояльный чувак, будем с тобой дальше работать.

Т. Троянская― То есть по факту это такая репетиция.

Д. Прокофьев― Да, репетиция, проверка каналов связи. Также как мы проверяем микрофоны перед радиоэфиром.

Т. Троянская― Я, например, задавала вопросы своим друзьям, которые работают в бюджетных организациях, зарегистрировались ли они. Они говорят: «Да зарегистрировались, а что здесь такого? Это же не голосование». А есть ли здесь какие-то подводные камни?

Д. Прокофьев― Тем, кто не зарегистрировался, будут подводные камни.

Т. Троянская― То есть, если ты – бюджетник, лучше зарегистрируйся?

Д. Прокофьев― Как я могу прогнозировать действия начальников, которые этими процессами рулят? Мы видим, что поскольку власть считает, что ты в той или иной форме работаешь на них, то она имеет право требовать твоей полной покорности. Проверяют, да. Зарегистрировался – молодец! Проблема, если ты не зарегистрировался, сразу вопрос: «А почему?».

Т. Троянская― Что будет потом? Это как-то отразится на голосовании?

Д. Прокофьев― Обязательно отразится!

Т. Троянская― Как?

Д. Прокофьев― А мы не знаем, какие цифры у нас будут появляться на голосовании. Это проработали канал, по которому до людей будут доводить информацию. Дальше им будут объяснять, как когда вы подписаны на какую-то рассылку, хоть каждый час будете получать уведомления сделай то, пойди туда, обратись за этим. Так это и будет работать. Зарегистрировался, канал есть, его проверили. Дальше можно спросить, пойдет ли он на выборы, что он будет делать. В общем, с этим всем уже можно работать. А еще можно отчитываться о работе.

Т. Троянская― Мне кажется, скорее это, потому что потом, когда условно нарисуют, если эта цифра будет какая-то огромная, они сказали: «Посмотрите, у нас было зарегистрировано такое количество людей». И у всех, кого будут претензии, не возникнет дополнительных вопросов.

Д. Прокофьев― А тем, кто там проголосует, еще интереснее. Много желающих участвовать в праймеризе. Представьте себе, человек приложил большие организационные и финансовые усилия, чтобы пройти, получил какие-то договоренности, а ему могут сказать: «Парень, мы тебя любим, но праймериз-то у тебя какие…». Плюс еще будут на праймериз обкатываться разные варианты подачи информации: кто понравится, кто нет.

Т. Троянская― В общем, разведка.

Д. Прокофьев― Да, разведка боем. Это не просто наблюдение, подслушка, а когда идет подразделение вперед на пулеметы противника, чтобы понять, что происходит.

Т. Троянская― Вообще праймериз в чистом виде – это неплохая штука, и вполне себе отвечающая демократии.

Д. Прокофьев― В том случае, если она проводится с реальными документами. И это та ситуация, когда вы действительно хотите определить наилучшего кандидата. Это

как отборочные соревнования перед Олимпийскими играми. Когда команда формируется по результатам соревнований. Но это не всегда работает. Масса есть ситуаций, чаще в американском спорте, потому что у них прозрачнее – выиграл отборочные, поехал на Олимпиаду, не выиграл – будь ты хоть трижды чемпион, извини.

Т. Троянская― Спорт – это все-такие другое, тело может дать сбой. А в политике немного по-другому. Но, тем не менее, «Единая Россия» проводит праймериз. Где праймериз партии «Яблоко»? Партии, которые считают себя демократическими, не проводят свой праймериз?

Д. Прокофьев― Это вопрос не ко мне.

Т. Троянская― Я хочу знать ваши размышления.

Д. Прокофьев― Видимо, сейчас, если он будут проводить праймериз, им в два счета объяснят разницу между праймериз и незаконной агитацией до выборов. Там в принципе для них все понятно, кого и как выдвигать. Можно было бы провести, но у нас же партии, при всем уважении, в огромной степени фан-клубы, которые строятся вокруг одной персоны. Есть фронтмен и есть бэк-вокал, на который никто не обращает внимания, когда он меняется.

Т. Троянская― Но, тем не менее, можно же было демократам устроить праймериз таким, каким он должен быть?

Д. Прокофьев― Вопрос к демократам. В любом случае, эти партии играют по тем правилам, которые для них установлены. Я думаю, что здесь были какие-то договоренности, что мы проводим, а вы – нет.

Т. Троянская― Договоренности кого с кем?

Д. Прокофьев― С кураторами нашей внутренней политики.

Т. Троянская― То есть, условное «Яблоко» договаривается с кураторами?

Д. Прокофьев― Не знаю, это надо у них спрашивать.

Т. Троянская― Это просто размышления на тему…

Д. Прокофьев― Из уважения ко всем партиям я ответил так, как ответил. Если бы начальник был я, я бы провел, но трудно понять, за кого и как люди проголосуют. Когда вы проводите праймериз, вы реально не знаете, как поведут себя избиратели. И потом, будет ли он голосовать за этого человека. Праймериз – это одно, а реальное голосование – это уже другое. Для ЕР – это другая история, они отрабатывают административные механизмы влияния. Это отработка государственной политической машины. Для тех, кто не является ее элементами, провести это все, черт его знает, как оно получится. И кто у нас с кем в каких отношениях.

Т. Троянская― У нас наметилась интрига. Вы прекрасно знаете спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, которого торжественно какое-то время назад губернатор Беглов отправил в Госдуму. Сначала Вячеслав Серафимович согласился, потом вдруг появились его портреты с подписью «Это наша победа» ко Дню Победы, Смольным они стали активно сниматься. Вячеслав Серафимович сказал, что он к ним не имеет отношения.

Д. Прокофьев― Фанаты повесили.

Т. Троянская― Возможно, но вдруг внезапно Вячеслав Макаров подал документы на праймериз и захотел баллотироваться кроме Думы еще и в ЗакС. Нравится ему руководить Законодательным Собранием Петербурга. Но что-то произошло, что-то пошло не так и в последний день он забирает документы, и получается, что спикер ЗакСа покорно отправляется в Госдуму. Что это за расстановка? Раньше, нам журналистам, было интересно, мы знали, что существует некое противостояние Смольного и ЗакСа, которое каждый отрицал.

Д. Прокофьев― Мне это напоминает сцену в фильме «Крестный отец».

Т. Троянская― А тут получается, если Макарова отправят в Москву, то…

Д. Прокофьев― Если он выиграет выборы.

Т. Троянская― А есть сомнения?

Д. Прокофьев― А вдруг, мы ж не знаем, что еще может произойти на праймериз!

Т. Троянская― Но, тем не менее, не станет ли скучной картина в городе с уходом Макарова?

Д. Прокофьев― Вообще, у нас 7-ми миллионный город, в нем парламент колоссальный, всего 50 человек. А не мало ли? И кого мы из них знаем сейчас? Вишневский, Резник, Четырбок, Макаров, Егоровы. Хотя по идее в таком парламенте, как в Петербурге, должно быть 50 звезд. Вот здесь, мне кажется, проблема большая.

Т. Троянская― Да, это действительно так. Нам поступают свежие новости. Сегодня суд по делу ФБК, иностранный агент, возможно его еще признают экстремистским. Вы как считаете, есть шансы, что не признают?

Д. Прокофьев― Не знаю, у нас любят играть в кошки-мышки. Довести ситуацию до крайности. Если признают, то все, кто так или иначе с ними были связаны, оказываются в зоне риска.

Т. Троянская― Опять же у нас закон обратного значения не имеет.

Д. Прокофьев― Придумают, примут.

Т. Троянская― То есть получается, если кто-то что-то репостил когда-то и прочее, нужно подчищаться свои ленты.

Д. Прокофьев― Уже поздно, они все уже откопированы. Надо просто понимать, что вся эта информация уже так или иначе существует, ничего вы не подчистите.

Т. Троянская― Судебное заседание отложили на 9 июня, но к делу приобщаются 6 томов. Кроме того, адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов, приехали в Мосгорсуд, и не всех пускали на это заседание. Зачем все это растягивают?

Д. Прокофьев― Ожидание пытки может быть страшнее пытки. А потом, видимо, что-то случилось. Довольно долгое время ведь не обращали внимания, предпочитали игнорировать. Но что-то случилось, и мы не знаем, что. То, что мы видим внешне, всю активность, у нас очень любят вбрасывать множество версий, врать, чтобы отвлечь внимание от каких-то реально происходящих процессов. Как в цирке, на арене дерутся клоуны, идет конферанс, а внутри меняют декорации, актеров.

Т. Троянская― Условно говоря, чтобы все наблюдали за этим делом, а там что-то случилось?

Д. Прокофьев― Не знаю, что не буду врать. Единственный мотив, который реально управляет людьми, принимающими решения, это их сотни миллиардов долларов, которые они настойчиво целенаправленно сохраняют и преумножают. Этому подчинена их экономическая политика, внешняя политика. Это люди, которые живут богаче саудовского короля, и они понимают, что никогда больше эта ситуация не повторится. Им сейчас по 60-70 лет, и сейчас ключевая задача все это передать детям, и получить гарантии. Причем сделать это в течение ближайших 10 лет. А сейчас время для миллиардеров не самое лучшее. Financial Times опубликовали статью ведущего стратега Моргана Стэнли, с детальным анализом, причем России там немного места отведено, там они пишут о хороших\плохих миллиардерских состояниях. Например, что Швеция вовсе не утопия социал-демократии, они там очень серьезно разбираются с ситуацией в Китае. Сразу расставляют приоритеты: Европа, Китай. Россия там идет тремя абзацами. Но ключевой посыл такой, что недовольство сверхбогатством во всем мире растет. И ответ на это появление Байдена, политика Берни Сандерса, китайские действия против Джека Ма. Там действительно возник экстремальный уровень неравенства. Если раньше миллиардерам многое прощали, сейчас нет. Какие бы вы ни были хорошие, сколько бы не жертвовали на благотворительность, вы слишком разбогатели. В статье есть замечательная фраза, что Moscow authorities успешно подавляют растущее недовольство. То есть для них ключевой момент политики — вот здесь: недовольство гиперобогащением. Они видят в этом Global political trend. Это не только у нас, это во всем мире проблемы. И скорее всего, ответ надо искать здесь. Если по неофициальным данным, сколько выведено из России за последние 20 лет, речь идет о полутора триллионах долларов.

Т. Троянская― Вот взгляд экономического обозревателя. Я правильно понимаю, что сверхзадача всех людей, которые рулят этими выборами, это сохранить свое богатство?

Д. Прокофьев― Фантастическое богатство, накопленное в результате невероятно удачного стечения обстоятельств в последние 20 лет. Каждый раз, когда появляется кто-то из начальства и начинает нам что-то рассказывать, у вас должна вспыхивать такая табличка: «Долларовый миллиардер», и имейте ввиду этот ключевой элемент. Все, что говорит о сплочении, особых путях, это говорит сказочно богатый человек, сколотивший состояние на существующей системе в последние 20 лет.

Т. Троянская― И вы сказали почему-то, что 10 лет только остается. А что будет потом?

Д. Прокофьев― Возраст.

Т. Троянская― Есть дети, которым будет все передано. Они не смогут приумножить эти богатства?

Д. Прокофьев― Понимаете, с детьми серьезная проблема: вы обращали внимание, что часто проскакивает, что в Росреестре вместо имен и фамилий какие-то непонятные аббревиатуры.

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Т. Троянская― Мы остановились на том, что все накопленное богатство будет передано сыновьям и дочерям.

Д. Прокофьев― Вот может быть не передано.

Т. Троянская― А почему?

Д. Прокофьев― Потому что эти аббревиатуры. В чем с ними проблема? Когда все получилось, люди придут и скажут: «Вот я – АБВГД», а авторитетные люди ответят: «Кто так решил? Кто ты такой? Вот придет АБВГД, мы ему отдадим, а ты – не он, мы тебя впервые в жизни видим».

Т. Троянская― Ну это, смотря кто будет там рулить.

Д. Прокофьев― А мы этого не знаем. Сам факт. Для них же ключевой момент, что все сохранено, волнует в десятой степени. Вопрос, как это будет воспринято там, за бугром. Потому что все интересы у них лежат, естественно в фокусе заграницы. И ведь это проблема разворота нашей политики, которую мы наблюдаем с конца нулевых, что в какой-то момент, наша государственная олигархия, придя на запад сказали: «Ребят, смотрите, какие мы хорошие, миллиардеры, пустите нас с вами рулить миром». А им ответили: «Не надо нам только рассказывать, что вы это честно купили. Вы это не покупали, вы это себе записали. И гарантий, что вы это сможете сохранить, мы не видим. Вы у себя не можете судиться по своему суду. По всем проблемам вы судитесь в Лондоне. Вы сами боитесь, что отнимите это друг у друга, вы между собой не можете договориться».

Т. Троянская― Так чего тогда хапать?

Д. Прокофьев― Не остановиться! Они несутся на велосипеде под гору. Любой камень может его остановить, а условный запад смотрит на все это и думает, что ж с ними будет. И говорит: «Ребят, пока вы не разберетесь внутри себя, какие с вами могут быть мегапроекты?». Обратите внимание, российского мегабизнеса нет нигде в мире. Он есть где-то вписан на вторых-третьих ролях, в поставщики сырья. Но ни к какому преобразованию мира русские деньги не допускаются. Потому что все понимают: сегодня они такие, а завтра что-то случилось, придет новый Стенька Разин, скажет, ничего нет все украли, я ничего не знаю, а кто не согласен, у меня есть атомная бомба.

Т. Троянская― как говорили в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Все, власть меняется». И герой постоянно переодевался, не понимая, красные пришли или белые.

Д. Прокофьев― Власть меняется, да. Поэтому эта проблема, что все эти их состояния не очень-то Запад признает.

Т. Троянская― С собой мы не можем разобраться, зато пытаемся разобраться в арабо-израильском конфликте. Сенатор Климов сказал, что Россия заинтересована в мирном разрешении этого конфликта. Насколько она заинтересована, и как, если сами с собой не можем разобраться, можем ли каким-то образом на арабо-израильский конфликт повлиять?

Д. Прокофьев― Насчет заинтересованности. Как говорил товарищ Коганович, у каждой аварии есть фамилия имя и отчество. Одна из организаторов этого конфликта – это организация ХАМАС, которая признана в Европе террористической, в России, при том, что у нас огромное количество организаций признано террористическими, ХАМАС таковой не считается. Дальше можно не комментировать.

Т. Троянская― Это значит, что никакого объективизма нам в этой истории ждать не следует?

Д. Прокофьев― Здесь не в объективизме дело. Одна из основ военной стратегии, что какая цель любого конфликта: состояние мира лучшего, чем до войны, хотя бы с одной точки зрения. То есть война не может быть самоцелью, целью может быть только мир. А мы здесь не видим лучшего мира.

Т. Троянская― А как нам лучше? России.

Д. Прокофьев― Давайте не будем говорить о России, давайте говорить о людях. Как каждому из нас лучше. Пусть просто каждый спросит себя, на чьей он стороне.

Т. Троянская― Допустим, у многих в Израиле родственники. В том числе, и у меня. Мне очень тревожно за своих близких, которые находятся там. И как я могу объективно смотреть на эту ситуацию?

Д. Прокофьев― Мы не говорим об объективности. Нужно просто в какой-то момент решить, на чьей ты лично стороне. Не обязательно об этом выборе говорить.

Т. Троянская― Но сможет ли это повлиять на разрешение конфликта?

Д. Прокофьев― Сможет. Дело в том, когда люди знают четко, на чьей они стороне, они начинают так или иначе действовать или даже бездействовать, в том или ином направлении.

Т. Троянская― Даже, если мои симпатии могут быть на стороне одной страны, я понимаю, что я не объективна, потому что, когда существует конфликт, в нем обычно двое виноватых.

Д. Прокофьев― Нельзя требовать от человека объективности, нельзя требовать от него слишком многого, пусть он просто для себя решит, на чьей он стороне.

Т. Троянская― Это какое-то философское рассуждение. А как с экономической точки зрения для России лучше?

Д. Прокофьев― В целом для людей с экономической точки зрения лучше мир. Для тех, кто фантазирует, что поднимутся цены на нефть, и вырастет валютная выручка, они готовы разжигать военные конфликты до бесконечности.

Т. Троянская― Вообще этот конфликт длится уже очень продолжительное время. На ваш взгляд, он как-то трансформируется? Его сущность как-то меняется или те же грабли?

Д. Прокофьев― Мы же все знаем, что в 48-м году, когда было образовано государство Израиль, оно ни на кого не нападало. И еще один момент, те люди, которые принимают решения, они сами не страдают, они отсиживаются в безопасном месте. И, если бы встал вопрос о том, чтобы прекратить конфликт, для начала в зоне конфликта не должно было быть оружия.

Т. Троянская― Давайте здесь поставим точку, всем удачи и мира. До свидания.