И.Воробьева― 19:06 в Москве, всем здравствуйте, это программа «Особое мнение», и сегодня со своим особым мнением политик Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.

М.Шевченко― Здравствуйте, Ира.

И.Воробьева― Начнем с трагедии в Казани. В своем Телеграм-канале вы пишите, что «главная причина это уничтожение классической русско-советской системы образования в ходе отвратительных либеральных реформ», и добавляете, что «доступность для молодежи наркотиков и оружия на этом фоне просто обстоятельства времени и места действия». Объясните.

М.Шевченко― В центре классической системы образования, которая разрабатывалась в России в 19 веке, в 20 веке, стоит человек. Это гуманистическая была система образования. Она исходила из прусской школы, которая базировалась на немецкой философии, философии романтизма, философии модерна и в целом, воспитании человека, развитии человека, его духовных, личностных качеств. И образование как инструментарий развития человека было главным в методологии классического русского советского образования. Об этом говорили Сухомлинский, Ушинский, Макаренко.

Я сам происхожу из потомственной семьи педагогов, мой прадед был педагогом, дедушка, бабушка были учителями в школе, мама преподаватель, я сам работал в школе. Поэтому я, поверьте, неплохо это знаю.

В современной концепции образования эта составляющая – воспитание и развитие человека – полностью исчезла. Это не значит, что каждого, кого воспитывала советская или русская школа, обязательно становился хорошим – это не так. Потому что личная судьба человека, личные качества — один умный, другой глупый, один склонен читать книги, другой склонен заниматься алгеброй и высшей математикой. У каждого еще есть свой дар по жизни, личный. Но в целом, концептуально, человек стоял в центре всего этого. И это была гуманистическая школа.

Современная школа абсолютно антигуманистическая, никакой человек не стоит в ее центре. Мы слышим заявления высших руководителей страны — Дмитрий Медведев нам сказал: хотите денег? – не в учителя идите, а в бизнесмены. Помните эту бессмертную фразу лидера «Единой России»? Это их концепция, их политическая философия, что бы они нам ни говорили, думают они на самом деле так, полагая прекрасно, что социальные профессии, профессии, которые не приносят прямую прибыль и не приводят к прямому доходу человека, они вторичны, второстепенны.

М.Шевченко: Казанская трагедия показывает общий системный катастрофический кризис всего нашего общества

А что главное? Тоже мы слышали из уст высших руководителей: нам нужны потребители, мы должны создавать потребителей. Вот вы и создаете потребителей этой ориентацией всей школьной системы на сдачу ЕГЭ. Но есть регионы, где ЕГЭ покупается. Люди читать и писать не умеют, но выходят со стопроцентными ЕГЭ из школы.

Есть регионы, где совершенно ясно, что школа уничтожена как таковая, которые держаться только на национальных качествах, не впадая в разгул бандитизма и криминала. Я делал репортаж про школу в Хасавюрте, где 4 класса в разрушающейся школе в четыре смены по 40 человек дети учились. Родители отказались пускать в эту школу своих детей. Сейчас Сергей Меликов осуществляет ремонт этой школы, даже новую строят школу в Хасавюрте.

Это по всей стране так – школы разрушены, провинциальные, региональные школы уничтожены. Но главное, что совершено огромное, чудовищное злодейство – то, о чем писал Сергей Кара-Мурза в своей прекрасной работе «Советская цивилизация». Он совсем не апологезировал советскую цивилизацию, он ее просто исследовал. Советская цивилизация ликвидировала систему двух коридоров, когда была школа для элиты, школа для богатых, для детей богатых и для всех остальных. Дети богатых получали хорошее, то самое классическое образование, о котором я говорю — и сейчас получают в школах, где платят 200, 300 тысяч в месяц за образование, получают очень хорошее образование, всесторонне развивающее личность во многом, и совсем не ориентированное на ЕГЭ, потому что дети богатых поступают в вузы и так, без этих балльных систем – у них все хорошо. С их деньгами, как правило, они все равно едут учиться за границу, туда, куда пускают представителей туземных племенных вождей и их потомков из стран третьего мира.

А всем остальным только сдаст этот итоговый тест ЕГЭ. Учителям добавили часов, времени ни на что нет, и об этом говорю не только я. Об этом сказала, как я понимаю. В сердцах, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

И.Воробьева― Она сказала, что нет идеологии.

М.Шевченко― Пока дети не будут заняты аналогично так, как это было в СССР. И это очень точная мысль. Потому что в СССР дети были заняты всесторонне, они воспринимались как маленькие будущие члены общества. А сейчас готовят индивидуумов, которых выбрасывают в этот огромный мир.

М.Шевченко: В современной концепции образования эта составляющая – воспитание и развитие человека – полностью исчезла

Причем, этот парень, который убил эту чудесную учительницу, этих замечательных детей, он, естественно, еще и сумасшедший. И в этой истории есть еще один аспект. Он писал в своих соцсетях «я бог», «я хочу убить». Павел Дуров вроде нам как рассказывает, что это было за 15 минут, но на самом деле это не так. ТО, что мы видим накануне – у него были другие телеграм-каналы, а может, он это писал еще где-то.

И.Воробьева― Сообщение про убийство было в 8 утра.

М.Шевченко― Да, а в 8:57 там было 800 просмотров. Он шел по улицам Казани с ружьем наперевес с сумкой патронов.

И.Воробьева: В 8―57 вышел закрытый пост, потом он его открыл.

М.Шевченко― Я видел скриншот. Вот за пост Навального, за репост, за лайк Навального, за просто взгляд с симпатией на Навального дают сроки, сразу выискивают. Такое впечатление, что все силовые структуры бегают по интернету в поисках тех, кто согласен с критикой коррупционного и воровского режима.

А в то время как убийца открыто покупает оружие, боеприпасы, получает разрешение – причем, имея негативную психиатрическую экспертизу. Все это показывает только одно, что вся эта система, образование, это просто один из факторов всей этой глобальной системы мистификаций, лжи и обмана общества.

М.Шевченко: Я верю, что Израиль демократический, либеральный по-настоящему, антифашистский, победит

Для нас создают видимость общественной жизни. Видимость защиты, безопасности, образования. Я уверен также, что и видимость экономики есть, судя по выступлению премьера Мишустина. В чем причина того, что цены растут? — жадность. А чья жадность? — ну, жадность ритейловских сетей. То есть, это ритейловские сети повышают НДС, они, будучи монополистами, повышают цены на бензин, и так далее. Кругом ложь, предательство, обман. Как Николай II записал в своем дневнике.

Я считаю, что казанская трагедия, помимо того, что этот псих был психом и за ним был необходим надзор, ему нельзя было продавать оружие, показывает общий системный катастрофический кризис всего нашего общества.

Молодое поколение растет как случайный набор индивидуумов, который брошен на произвол судьбы. Ими никто не занимается, несмотря на все молодежные политики, гранты, деньги, которые на это выделяют.

А чем у нас занимается государство, когда речь идет о молодежи? Репрессиями. Вот когда молодые люди выходят на акции протеста, абсолютно мирные молодые люди, их потом по фотопортретам выявляют, к ним приходят домой, дают сроки или административные, или уголовные. Значит, тут у нас камеры работают.

М.Шевченко: Дмитрий Медведев нам сказал: хотите денег? – не в учителя идите, а в бизнесмены. Помните эту фразу?

Но когда вооруженный подонок идет по улице убивать, и идет достаточно долго, тут камеры почему-то у нас не работают. Удивительные у нас происходят события.

Поэтому ад, система образования в целом формирует совершенно нового человека, человека, который готов к антигуманистическому внутреннему выбору, человек, для которого переход от просто бытия к убийству уже не настолько длительный и драматический, как для героя Достоевского, который статью написал «Тварь я дрожащая, или право имею», целую концепцию выдумал. Очень похожая ситуация, правда? «Стереть насекомое с лица земли» — думал Раскольников. А этот говорит: «я бог, вы биологический мусор». Это все описано в русской культуре.

Но из романа Достоевского русская культура и советская сделала огромный вывод. О том, что человека нельзя оставлять одного, вот этого Родиона Романовича. И вот вам опять появился новый Родион Романович в этом страшном мире, который просто напоминает мир перенесшегося в нашу реальность пространства «Преступления и наказания». С пьяными девочками-проститутками, за которыми следят развратные Свидригайловы, со старушками-процентщицами, с этим грязным жутким миром Петербурга конца 19 века.

Вот Россия, которую они потеряли, и они ее восстановили. Это Россия абсолютного человеческого одиночества, гоголевского чиновничьего гротеска и тотального насилия, которое вызревает в душах молодежи.

И.Воробьева― Молодежь в любой стране в любое время в любой эпохи всего лишь отражение всего происходящего в целом в стране?

М.Шевченко― Конечно, разумеется, это абсолютно так.

И.Воробьева― Получается, что у нас бардак, коррупция, никто никому не нужен?

М.Шевченко― Ложь, бардак, коррупция, сословное общество, дикий социальный раскол. Ни один нормальный молодой человек не поверит никаким даже самым изощренным форматам этой госпропаганды о том, что «мы, Россия, мы вместе». В каком это, интересно, мы месте с ними вместе? Да ничего подобного. Все молодые люди прекрасно знают.

Поэтому запрещай или не запрещай запрещенную организацию АУЕ*, в ней они будут находить, в этой криминальной, запрещенной организации гораздо больше общего для себя, чем в контакте с этой властью. В насилии, в индивидуальном жутком террористическом насилии — как Раскольников, как и герои Достоевского, как и герои «Бесов» — тоже будут находить для себя больше, чем в социальном действии.

Потому что эта власть разрушила и уничтожила единое социальное пространство. Вот они как бы себе создали свою Барвиху, свою Рублевку, свои дачи, свои апарт-отели, в Крыму они захватили лучшие места, потому что это их Крым, естественно, он не принадлежит никаким россиянам. А остальным сказали: живите и подыхайте, черви. Как хотите, так и живите.

Вот поэтому и происходит то, что русская литература описывала в 19 веке. Мы вернулись в тот кошмар. С сожалением могу только одно сказать – что если в 19 веке была надежда на революцию, потому что было огромное социальное пространство крестьянства, которое мыслилось прогрессивной интеллигенцией как возможный потенциал перемен, сегодня страна опустошена. Хозяева страны сделали выводы из русской революции и первое, что они сделали – они уничтожили русский народ как социальный фактор. Русские губернии пусты, русский народ превратился в люмпенов. Думаю, что угроза серьёзных социальных перемен ими во многом снята.

М.Шевченко: Все силовые структуры бегают по интернету в поисках тех, кто согласен с критикой коррупционного режима

Казанская трагедия мне показала, что будущего практически нет у страны. Это все будет прогрессировать, в ответ на это они будут усиливать силовые структуры, сейчас какие-нибудь новые полномочия дадут Росгвардии, СБ.

И.Воробьева― А то, что они сейчас предлагают, это не работает?

М.Шевченко― Это будет работать только на фашизацию. А любая фашизация существует только для защиты интересов правящего капитала и правящей верхушки, которая обслуживает этот правящий капитал.

И.Воробьева― Уполномоченная по правам ребенка сказала слово «идеология», что ее не хватает. Как с идеологией обстоят дела?

М.Шевченко― Конечно, не хватает. Она имела в виду именно эту социально-ориентированную концепцию единого общества. Когда власть, или Путин, или Мишустин, или кто-то говорит «мы» — какое «мы» они подразумевают? Что общего у людей, живущих в маленьких городах, в пригородах Москвы, с этими господами, с этими аристократами новыми, которые создали себя за последние 20-30 лет? Ничего общего.

Значит, имеется в виду советский проект. Помимо всех его негативных аспектов он нес в себе огромный позитивный аспект, он реализовывал мечту русского человека. Это Бердяев показал, Кара-Мурза напомнил, Вадим Кожинов писал об этом — многие писали и рассуждали об этом. Об обществе как о едином братстве. Это не государство, которое является ночным сторожем войны всех против всех, а государство, которое охраняет общество, семью. Это именно то, что не нравилось многим в советском проекте, многим индивидуалистам. Я их понимаю — то, что не нравилось Бродскому, что было выражено в этом конфликте интеллигенции, которая индивидуалистична по своей природе с обществом советским, которое на самом деле было обществом-семьей, в котором дети, мы, были в безопасности.

Наверное, вы этого не помните. А я не помню в 70-е годы, чтобы вообще встал вопрос об охране школы. Я из дома садился на троллейбус во 2 классе, 8-летний мальчик, доезжал до школы, пешком шел обратно. Единственный первый раз я милиционера у школы увидел на выпускной вечер. Около каждой школы ставили милиционера, чтобы ребята из соседних школ не устраивали драки.

Я не говорю, что Советский Союз был хорошим, что все было прекрасно. Концепция была другая. Концепция в целом была гуманистическая. И социум был ориентирован на единство, на реальное единство – национальное, политическое, социальное. Единство возможностей. Каждый мог поступить в университет, независимо от того, какие у тебя деньги.

А современное общество лжет, когда говорит про единство. Это общество различия. Богатые и бедные, богатые и нищие. И это все следствие нерешённых, подавленных проблем.

И.Воробьева― Первое убийство произошло в 1999 году. До этого тоже не стреляли.

М.Шевченко― В Америке все эти страшные события начались гораздо раньше, Чарльз Уитман, который забрался на башню и расстрелял 12 человек, бывший морской десантник, да и много чего другого. Все это к нам пришло из Америки. Когда они стали в системе образованиям копировать американскую модель двух коридоров – одна школа для богатых, другая для всего остального. А школы американские 2для всех остальных» это просто школы, которые воспроизводят социальное пространство, бессмысленное и безликое. Черная школа это ад адский, если честно.

И это все они для нас сюда тоже привели. Это сегодня в них проснулся некий антиамериканизм, а так их главная мечта была подражать во всем Америке и стать частью глобального западного мира. Они смотрели на Америку по-щенячьи снизу вверх. Все и реформы либеральные шли оттуда. Это были требования не внутренней российской жизни, а международных финансовых институтов. Пенсионная реформа, монетизация льгот, оптимизация здравоохранения, образования, это все были требования победителей в «холодной войне», чтобы те, кто тут делает вид, что они патриоты Росси, соответствовали их представлениям о том, как надо уничтожить последствия советского проекта, советской истории на разделенной, расчлененной, изувеченной постсоветской территории. Надо называть вещи своими именами.

М.Шевченко: Для нас создают видимость общественной жизни. Видимость защиты, безопасности, образования

Все эти люди, которые во власти, действовали в интересах внешнего противника, внешних сил.

И.Воробьева― А учились они в советской школе.

М.Шевченко― И это была хорошая школа, поэтому они смогли подняться в такие элитные пространства. Современный выпускник российской школы так уже не поднимется. Советская школа воспитывала человеческие качества, но многие из них потом переучились, перевербовались. Многие завербованы просто. Вот они ищут «пятую колонну» — она во власти находиться. Пятая колонна это и есть часть власти. А может быть и вся власть практически.

И.Воробьева― Поговорим про оружие. Одни говорят, что его вообще надо запретить, а другие говорят, что наоборот, надо разрешить. Вы на какой стороне?

М.Шевченко― Как запретить оружие, если ходят сумасшедшие с оружием в руках? Наоборот, это вынуждает меня к тому, чтобы иметь оружие, чтобы защититься от такого ублюдка, который идет убивать.

И.Воробьева― Но если у большого количества людей обнаружится оружие, то…

М.Шевченко― Надо просто чтобы люди, которые владеют оружием, как и в Америке — тут есть позитивное.

И.Воробьева― Тут нормально с Америкой?

М.Шевченко― Конечно, потому что это социальная вещь. Там есть ассоциации тех, кто занимаются оружием. Она не всегда контролирует, но в целом она контролирует оборот оружия. Оборот оружия конечно надо контролировать. Но как его может контролировать государственные органы, которые заведомо коррумпированы? Заведомо коррупционны? Мы прекрасно знаем, что справки можно получить, правильно зайдя в правильную дверь.

А если граждане сами отвечают за безопасность общества – в Америке есть и позитивный опыт. И американский позитивный опыт это, безусловно, опыт гражданской солидарности и гражданских ассоциаций, которые контролируют очень важные общественные процессы. Во многом они контролируют процессы владения и обращения оружия.

Но здесь есть и обратная сторона, безусловно. Потому что никто не защищен от психопатов. И у нас в целом нет такой традиции свободного владения оружием. Я не сторонник того, чтобы оружие было в широком доступе. Не сторонник. Но с другой стороны, ситуация вынуждает владеть оружием.

И.Воробьева― Не сторонник по причине коррупции, правильно?

М.Шевченко: Как запретить оружие, если ходят сумасшедшие с оружием в руках?

М.Шевченко― Ну, конечно. Потому что к кому угодно может попасть оружие.

И.Воробьева― Хотела спросить про Платошкина. На 18 мая перенесли суд. Я так и не поняла, почему его сажают.

М.Шевченко― Никто не понимает, почему его сажают. Он ничего не сделал, не говорил ничего из того, что говориться на «Эхе» или на других независимых медиа-площадках. Он всего-навсего критиковал действия правительства в связи с коронавирусом, и критиковал, на мой взгляд, объективно и справедливо. Критиковал социальную политику правительства, делал это жестко, объективно и справедливо.

Сажают его я не могу понять, за что. Никто не может понять, в чем его вина. Ни Николай Николаевич, ни адвокаты, ни прокурор внятно не может объяснить, в чем его вина. Поэтому мы теряемся в догадках, скажу откровенно. Спрашивайте Евгения Федорова. Донос на него написал глава НОДа Евгений Федоров, член «Единой России». Страна должна знать своих стукачей, как написано в «В круге первом». Позовите этого доносчика, он пусть вам расскажет.

И.Воробьева― Не хочется.

М.Шевченко― Ну, интересно все-таки. По доносу Фёдорова Платошкина и судят, собственно.

И.Воробьева― Вы у себя поговорите с ним.

М.Шевченко― Мне совсем не интересно. У меня нет политической версии. Единственная версия, что это началось в тот момент, когда он пытался партию возглавить. Партию, которая могла участвовать в региональных выборах. И это угрожало руководству КПРФ — есть такая версия. Но так это или не так, мне кажется, это надо будет выяснять досконально. Но мы это обязательно выясним.

И.Воробьева― Максим Шевченко у нас в эфире. Вернёмся через несколько минут.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается наш эфир. Сейчас будем говорить про другую тему, что послужило причиной конфликта Израиля и палестины?

М.Шевченко― Два фактора. Первый — Нетаньяху терял власть. В Израиле формировалась демократическая коалиция, включая арабское меньшинство и его представителей. И если бы не было этой войны, которая была спровоцирована режимом Нетаньяху, который ведет Израиль к диктатуре. Миф о демократическом государстве скоро можно будет забыть. Потому что это никакое не демократическое государство.

Он развязал эту войну тем, что было решение муниципалитета, отмененное судебной инстанцией более высокой Иерусалима выселить палестинцев из домов, которыми евреи владели до 48 года. ДО 48 года палестинцы владели большей частью Израиля, и в их домах, на их землях проживают люди…

И.Воробьева― ДО 48 года палестинцы?

М.Шевченко― Они выгнаны. Несколько миллионов человек покинули Палестину. Живут в Ливане. Иордании. Сирии, в Газе. Люди в Газе смотрят на Ашкелон, в Ашкелоне жили большинство палестинцев до изгнания.

Поэтому тогда давайте восстанавливать муниципальные права для всех. Но почему-то этого не делается. Это было сознательно сделано режимом Нетаньяху, чтобы уничтожить возможность создания демократической коалиции, которая принесла бы стабильность и развитие в израильское общество.

С другой стороны, ХАМАС. На 22 мая там были назначены выборы, в которых ХАМАС побеждал по всем соцопросам без всякой войны. Махмуд Аббас эти выборы отменяет под надуманным предлогом. И я уверен – по сговору с Израилем, у меня даже нет сомнений. Потому что все это приводило к эскалации с обеих сторон.

И вот у нас есть те, кто, — с одной стороны ХАМАС становится единственным защитником Аль-Аксы – мы все видели горящие деревья на Храмовой горе. Но самое страшное – мы видели ликующую толпу евреев под Храмовой горой, которые смотрели на это и радостно снимали видео, которое, к сожалению, есть в интернете. Его не представишь монтажом и не сделаешь вид, что его не было.

М.Шевченко: Власть создала свою Рублевку, в Крыму захватила лучшие места, а остальным сказали: живите и подыхайте, черви

Моно сказать, что это религиозные фанатики – в Израиле есть люди демократических взглядов, либеральных. Которые понимают, что так себя вести нельзя. Но они так себя вели, и это видел весь мир, и весь исламский мир. И это, конечно, чудовищно.

Я понимаю религиозные мотивы этого: вот оно пророчество сбывается, вот Храмовая гора очиститься, сейчас будет построен храм Соломона и исполнятся все пророчества. Религиозный фанатизм рулит с обеих сторон, — подчеркну.

Поэтому обстрелы ракетами и гибель людей это следующий шаг того политического пасьянса, который был разложен. И к этому мы видим еще чудовищную сцену. Видели вы суд Линча — вытащили палестинца-водители, то ли таксиста, то ли водителя автобуса. И просто за то, что он палестинец и араб, ногами в мясо забили на улице.

И.Воробьева― Я видела это видео в вашем телеграм-канале.

М.Шевченко― Это канал из Израиля. И также нацисты обращались с евреями в 30-е годы, вытаскивая их на улицы только потому, что они евреи, их избивали и уничтожали.

Так что миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху и действиями этой фашиствующей толпы, которую мы наблюдали. С другой стороны, разожгли невероятное пламя ненависти между опять двумя народами.

Знаете, что меня еще поражает в России? – на это обратил внимание один мой знакомый – что те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц, за что я тоже его критикую, — очень даже одобряют действия Израиля, когда Израиль бомбит тяжелыми бомбами и ракетами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические. Здесь в России либералы и демократы, там просто откровенные нацики.

И.Воробьева― Мне кажется, что в этот раз ракеты первые полетели на Израиль, и там военщина вполне оправдана.

М.Шевченко― Во-первых, мы не знаем, куда первыми полетели ракеты. Это раз. Во-вторых, считаю, что еще неизвестно, кто эти ракеты запустил – это два. Первые несколько ракет. Третье — «первыми» тут говорить нельзя, потому что периодически продолжаются обстрелы и убийства. Не так давно был убит палестинский подросток израильским снайпером. Но это не становиться темой медиа в России и мировой — убийство палестинского подростка снайпером.

Насилие идёт с обеих сторон. Я слежу за этими телеграм-каналами. Я не на стороне этих радикалов и не на стороне тех радикалов. Я выступал и выступаю всегда за демократическое решение проблемы. Я считаю, что должно быть создано либо два государства, и это должно быть зафиксировано. Либо одно государство, в котором могут жить люди разных вероисповеданий, разных национальностей.

Но мы увидели за это время с обеих сторон абсолютно религиозных радикалов. У нас есть версия, что религиозные радикалы только с исламской стороны – мы увидели с еврейской стороны таких фанатиков, таких беспощадных людей. Которые радуются чужому горю, чужому унижению, которые готовы ногами забивать человека за то, что он другой национальности, другой религии или говорит на другом языке. Обе стороны хороши. Надеюсь, что с обеих сторон найдутся вменяемые люди.

М.Шевченко: А чем у нас занимается государство, когда речь идет о молодежи? Репрессиями

И.Воробьева― Нам пишут в чате, что таксист, водитель остался, к счастью, жив.

М.Шевченко― Это не оправдывает тех, кто его бил.

И.Воробьева― Его защитили люди, которые были рядом. И это началось после того, как то же самое было сделано с израильтянином. Я не говорю, что это оправдывает.

М.Шевченко― Ничего подобного с израильтянином сделано не было. И как это можно оправдать?

И.Воробьева― Никак. Ни с той, ни с другой стороны.

М.Шевченко― Там была убита фанатиками-безумцами еврейская семья – это преступление. А это не преступление? Что тут оправдывать Честь и хвала тем израильтянам, — в Израиле очень много людей, которые являются демократами, левых взглядов, которые не являются никакими нацистами. Это евреи, но не относятся арабам как к животным, людям второго сорта.

Но там полно людей, которые абсолютные нацики по своим взглядам, нацисты. Я много раз бывал в Израиле и говорил с такими людьми. Мне говорил один журналист, родом из Ленинграда — говорит: как ты можешь ставить священную еврейскую кровь рядом с ничтожной арабской кровью.

И.Воробьева― Таких заявлений можно найти в интернете огромное количество со всех сторон.

М.Шевченко― Мне это сказал в лицо известный в России журналист, который работал в известном издании, где я тоже работал. Это был не маргинал в чате. Но есть и такие замечательные люди, как Израиль Шамир, как Вера Рейдер, как люди, которые всегда, будучи евреями — Шамир сражался за Израиль в 70-м году, во время одной из войн, которые выступают за демократические, социальные права для всех.

Я лично верю, что Израиль демократический, либеральный по-настоящему, антифашистский, победит. Это принципиальный конфликт в израильском обществе. Нетаньяху ведет путь к фашистской диктатуре, опираясь на эскалацию насилия и ненависти. Ему противостоит, пусть сейчас ослабленная, но широкая демократическая коалиция, которая угрожает как раз тем силам, которые давно уже превратили Израиль в инструмент глобальной неполитической политики на Ближнем Востоке. И это не интересы еврейского народа.

Интересы еврейского народа – жить на своей святой земле, молиться, или не молиться – человек имеет право быть любым человеком. Еврей должен сесть на машину в Иерусалиме, поехать в Дамаск, Бейрут, в Каир, вернуться. И как в нормальном пространстве, в Европе, ничего людям не должно угрожать.

Но такие же права должны быть и у палестинца. Он должен в Газе сесть на машину, поехать к родственникам в Иерусалим, в Назарет, Ашкелон.

И.Воробьева― А сейчас он этого не может сделать?

М.Шевченко― Конечно, не может. Это люди второго сорта для них.

И.Воробьева― Хотела еще спросить об интересах России в этом конфликте. Здесь мы на чьей стороне, и где у нас там интересы?

М.Шевченко― Мне кажется, Россия заняла самую разумную, самую правильную позицию.

И.Воробьева― Дружба с ХАМАС?

М.Шевченко― Ир, не играйте в дудку сионистско-фашистской пропаганды.

И.Воробьева― Ой, Максим, зачем вы так про меня?

М.Шевченко― А зачем вы так говорите?

И.Воробьева― Мы что, не дружим с ними?

М.Шевченко― То, что пристало какому-нибудь нацисту Сатановскому вы говорите на «Эхе», Мы дружим со всеми.

И.Воробьева― Не будем оскорблять людей, которых нет в эфире, и они не могут вам ответить.

М.Шевченко― А он меня оскорбляет почему? Он в интервью «Собеседнику» оскорбляет меня.

И.Воробьева― Но не у меня в эфире. Давайте я вам не разрешу оскорблять его, а ему не разрешу вас.

М.Шевченко― Пожалуйста. Я не считаю, что это оскорбление, я считаю, что это классификация его взглядов. И тех взглядов, которые он и ему подобные проповедуют в России.

И.Воробьева― Хорошо, давайте про позицию России.

М.Шевченко― Да. Я считаю, что Россия занимает единственно правильную позицию — она поддерживает отношения с руководством Израиля и с теми реальными силами, которые определяют сегодня жизнь палестинского народа — это ХАМАС.

Но кроме этого Россия поддерживает отношения и с тем, что осталось от движения Арафата, давно переродившегося уже в бюрократию, живущую на международные гранты. То есть, Россия поддерживает отношения со всеми сторонами. Поэтому правильно то, что Лавров встречался с руководством ХАМАС, правильно то, что они переписываться и перезваниваться с Нетаньяху. Все это правильно.

Только не надо содействовать тому, чтобы Нетаньяху становился пожизненным диктатором и хозяином Израиля. Это, мне кажется, ошибка. Мне кажется, что надо содействовать в Израиле тому, чтобы демократические силы доминировали в обществе, а не доминировали те, кто делает ставку на насилие, на войну и на эскалацию этого безумия.

И.Воробьева― Почему нельзя оставить Израиль в покое, пусть выбирают, кого хотят?

М.Шевченко― Мне кажется это какой-то странный вопрос. Никто не указывает им, кого выбирать. Еще раз говорю – вы не слышали, что я говорил.

И.Воробьева― Как раз слышала. Высказали, что Нетаньяху не надо выбирать.

М.Шевченко― Я сказал, что Нетаньяху сознательно спровоцировал этот конфликт, чтобы не допустить прихода к власти широкой демократической коалиции. Включающей в себя арабское меньшинство.

И.Воробьева― А при ней такого военного конфликта не должно быть, если они придут к власти?

М.Шевченко― Мне кажется, что его не должно быть при более вменяемом правительстве, которое признает за палестинской стороной, что ХАМАС является такой же политической партией, как и «Ликуд» в Израиле. И что конфликт идет не между Израилем и ХАМАС, как нам говорит российско-израильская пропаганда, а между Палестиной и Израилем. Тогда говорите, что ХАМАС воюет с «Ликудом».

И.Воробьева― Спасибо большое. Политик Максим Шевченко был со своим особым мнением. Максим, спасибо.

М.Шевченко― Пожалуйста.

* организация запрещена в РФ