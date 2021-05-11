Особое мнение СПб

А.Петровская― 11 часов и почти 8 минут на часах в студии Эха, у микрофона Александра Петровская. Со своим особым мнением политик Дмитрий Гудков, Дмитрий здравствуйте.

Д.Гудков― Да, здравствуйте.

А.Петровская― Ютуб трансляция на канале Эхо Москвы уже вот-вот должна начаться и смс-портал +7-931-291-58-00 для ваших сообщений. Начинаем мы с вами с тех сообщений, которые приходят сейчас из Казани. Сегодня утром, в школе №175 была открыта стрельба. Пока нет никаких точных данных. Разные источники по-разному описывают происходящее. И непонятно, был это один нападавший или несколько. Как минимум, один задержан. По последним данным погибло 11 человек и большинство среди погибших – дети. После таких событий, которые происходят в России и, к сожалению, нельзя утверждать, что, то, что произошло в Казани – это в последний раз. Обычно начинаются жаркие споры, разговоры о безопасности, которые заканчиваются определёнными запретами. При этом, нельзя сказать в полной мере, что становится безопаснее. Или вы с этим не согласны, Дмитрий?

Д.Гудков― Для начала, конечно, хотел бы выразить соболезнования всем, кто оказался в этой ситуации, родственникам погибших и пострадавших. Ужас, что там происходит, я тоже за этим всё утро наблюдаю. С одной стороны, ты понимаешь, что такие вещи могут происходить в разных странах Мира, а с другой стороны, когда ты читаешь 2 новости. Новость про теракт в Казани, а параллельно идёт новость о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали граффити-художника из Хабаровска. Есть такой Максим Смольников, по делу Жлобицкого. Если вы помните, это часть 2 статьи 205.2 – оправдание терроризма.

То есть, правоохранительные органы у нас так борются с терроризмом. Они нашли Вконтакте какой-то его рисунок четырёхлетней или трёхлетней давности. И задержали достаточно известного художника в Хабаровске, который участвовал в протестных акциях за оправдание терроризма. А если вы помните, по этой же статье задержали Светлану Прокопьеву из Пскова. Независимую журналистку, которая как раз написала про теракт. Причём, она там никого не оправдывала, а просто сказала о том, что власти сами виноваты, когда такие вещи происходят. И всё. Она проходит по статье «Оправдание терроризма». То есть, когда ты понимаешь, что у нас действительно есть такая угроза – совершение террористических актов.

Но когда сотрудники спецслужб днём и ночью занимаются только тем, что ищут участников разных акций, когда они пытаются приравнять к экстремизму любую оппозиционную протестную деятельность, ты понимаешь, что в нашем государстве абсолютный бардак. И, вместо того, чтобы выявлять таких террористов, которые действительно угрожают обществу, они борются с теми, кто пытается бороться с коррупцией, кто пытается бороться за права и свободы граждан нашей страны. Поэтому, если сотрудники правоохранительных служб днём и ночью занимаются тем, что читают и выискивают Вконтакте способ как себе очень быстро можно заработать лишнюю звёздочку на погонах, ты понимаешь что такие террористические акты и дальше будут происходить. Потому что, очевидно, что несколько человек, я сейчас смотрел видео из Казани, там же ведь не только была стрельба. Там был взрыв.

Значит, это готовили, значит, где-то доставали оружие, где-то готовили взрывчатое вещество. Чем у нас занимаются правоохранительные органы? Они у нас находят какую-то свастику пятилетней давности Вконтакте. Это же очевидно, что при подготовке теракта были использованы те же самые мессенджеры, которые они читают. Только они занимаются не тем, чем нужно, понимаете? И вот это меня и возмущает.

А.Петровская― Не давая никаких оценок тому, что вы сказали, но при этом всё-таки позволю себе заметить, что здесь, наверное, не только про правоохранительные органы стоит вести речь. Когда мы говорим о стрельбе в школе, когда мы говорим о школьниках, то здесь, наверное, довольно много взрослых людей, которые должны были заметить и предотвратить. Ещё до того, как правоохранительные органы должны были обратить внимание на оружие или прочие вещи, которые кто-то как-то доставал и организовывал.

Д.Гудков― Правоохранительные органы занимаются ещё, так называемой, оперативной работой. Например, когда мне нужно вручить, просто вдумайтесь, всего лишь повестку о явке в отделение полиции для составления протокола за акцию 23 января, меня остановили 2 экипажа автомобилей, 4 сотрудника полиции, которые вели меня по биллингу телефона просто, чтобы вручить повестку. Понимаете, куда брошены основные силы? Если у нас участковые успевают обойти всех потенциальных участников каких-то акций протеста, почему же участковые не работают с родителями, почему участковые не работали с детьми? Я имею в виду не участковые, а оперативники, извините. Они должны были выявить это ещё до момента совершения террористического акта, это их работа.

Я и говорю, что они занимаются не тем, чем нужно. Не все конечно. Но я говорю о тенденции, которая сложилась за последнее время. Да, многие должны были обратить внимание на это. Но для этого и есть оперативные подразделения, которые заранее устанавливают контакт разными людьми, выделяют потенциально опасных граждан и начинают с ними работать. Только они работают не с теми потенциальными гражданами. А только с теми гражданами, которые угрожают стабильности нынешней власти. Они занимаются оппозиционерами, занимаются журналистами. Они занимаются политиками, экологами и всеми теми, кто участвует в каких-либо протестных акциях, но только не террористами.

А.Петровская― Что касается оружия. Телеграм-каналы сообщают, что устраивавшему стрельбу в казанской школе было 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие, ссылаясь на президента Татарстана. Я думаю, что здесь ещё много сообщений, в которых нужно разобраться и вопрос всё ещё остаётся открытым. Вопрос о том, как дальше будет обеспечиваться безопасность, кроме того, что вы сказали про политическую линию работы спецслужб. Мне кажется, здесь ещё вопрос стоит о работе со школьниками вообще, который часто заканчивается запретом каких-то отдельных видео в интернете и т. д. Что, по мнению экспертов, и я здесь с ними солидарна, не очень хорошо работает.

Д.Гудков― Это однозначно. Я просто могу предсказать, что будет дальше. Если у нас уже есть дело Жлобицкого, по которому у нас осудили журналистку Светлану Прокопьеву и многих других, то сейчас, наши доблестные правоохранительные органы будут читать Вконтакте и выявлять тех школьников и граждан, которые будут, с их точки зрения, оправдывать терроризм. Вот чем это всё закончится. И сажать уже будут на большие сроки и большее количество людей.

А.Петровская― А что касается безопасности в школе, как вы считаете? В Казани уже пришло сообщение, что все занятия отменены во всех школах Казани. Что касается всей остальной

Д.Гудков― Я не думаю, что они как-то могут ужесточаться. Вы же не поставите рамки через каждые полтора метра по пути школьника от дома на урок. Это просто невозможно. Если вы обратите внимание, сколько у нас людей погибает от терактов и сколько от коронавируса. Вы просто поймёте, что это несопоставимые цифры. И почему-то у нас законы ужесточаются именно в области борьбы с терроризмом. Тратятся огромные деньги и ресурсы, при том, что в сотни, тысячи раз больше людей погибает от болезней, в авариях в ДТП и т. д. У нас всегда наблюдается абсолютно нездоровый перекос. Сотрудники правоохранительных органов должны выявлять подобные преступления ещё на этапе подготовки.

А ставить металлоискатели абсолютно бессмысленно, это ни к чему не приведёт и не даст никаких результатов. Ну давайте, в метро, в автобусах металлодетекторы поставим. Думаете, это на что-то повлияет? Конечно нет. Здесь должна быть нормальная оперативная деятельность. Поэтому надо высвободить силы, которые заняты борьбой с оппозицией. Даже не с оппозицией, а с гражданским обществом. И заставить их заниматься тем, чем они должны заниматься.

А.Петровская― Что касается интернета. Ссылаясь на Телеграм-канал, появилась информация, что один из стрелявших в казанской школе предположительно завёл Телеграм-канал незадолго до стрельбы. Тут видимо, выложены скриншоты из этого Телеграм-канала. Если убрать политический подтекст, какова роль интернета в подобных историях?

Д.Гудков― Роль интернета – это роль инструмента. Молоток – это же инструмент. Он плохой или хороший? Им можно забить гвоздь или убить кого-нибудь. Поэтому, вообще бессмысленно обсуждать инструмент. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что сотрудники правоохранительных органов читают Телеграм Дмитрия Гудкова. Чтобы узнать, не ходил ли он или не призывал ли ходить на какой-нибудь митинг. Про подростка они даже не думали, я просто уверен. Поэтому, здесь надо исключить роль интернета, как роль инструмента. Молоток не нужно отменять, так же как интернет не нужно отменять. Но, я боюсь, что они пойдут по пути ограничений свободы слова в интернете. Только не для того, чтобы выявлять террористов, а для того, чтобы бороться с гражданским обществом. Но они будут это делать под соусом борьбы с терроризмом. В этом я с вами согласен.

А.Петровская― Пресс-служба президента Татарстана сообщает, что школа в Казани, в которой было совершено нападение, теперь снова безопасна. Видимо, операция там завершена. Но я думаю, что мы в течение дня ещё будем следить за происходящим, естественно. Как пишут Телеграм-каналы и у нас в чате ютуба, было в видео, которое уже ходит по интернету, что видно, как дети выпрыгивают из окон и двое подростков погибли после того, как они выпрыгнули. Так что, мы будем за этим следить и наши соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Давайте с вами перейдём к политическим событиям. Вчера стало известно, что соратники Алексея Навального готовят новые проекты взамен тех старых, которые находятся под угрозой быть признанными экстремистскими, например, проект ФБК, признан уже иностранным агентом. Штабы закрываются или уже закрыты по всей России. Новые структуры, новые способы поддержки для этих структур. Мы сегодня утром проводили опрос среди наших слушателей, не стало ли им страшно. Потому что законы и законопроекты, в частности, на этих длинных каникулах вносились и теперь имеют обратную силу. Сегодня это законно, а завтра будет признано то, что ты делал вчера было, оказывается, незаконным с сегодняшнего дня. Как вы считаете, насколько эти идеи создания новых структур перспективны?

Д.Гудков― Знаете, мы уже проехали тот поворот, когда стоит наблюдать за работой бешеного принтера Государственной думы. Они могут напринимать сколько угодно законов, но в целом, государство уже отказалось от права. И у нас уже не нужен закон, чтобы тебя посадили. Достаточно просто желания какого-нибудь товарища майора. Буквально, недавний случай, как один из участников Pussy Riot, фамилию сейчас не вспомню, приехал в Тулу на концерт. Его не пустили, задержали и посадили на четверо суток. Он не участвовал ни в каких митингах, он не нарушал никаких законов, даже тех репрессивно действующих законов. Просто кому-то захотелось посадить человека на четверо суток.

Если раньше, например, они принимали законы чтобы у них был какой-то формальный повод посадить человека. Например, пришёл на несанкционированный митинг, встал в одиночный пикет. Но теперь есть закон, который может очередь к одиночным пикетам посчитать за несогласованную скрытую массовую акцию. То есть, законодательство подгонялось под практику.

А в последнее время, практика уже настолько ушла от законотворчества, от нашей законодательной базы, что в принципе не имеет значения, состоишь ты в штабе Фонда Борьбы с Коррупцией (признан в РФ иноагентом) или не состоишь. Формально, ты являешься участником какой-нибудь Открытой России, которая вообще самоликвидировалась. Нет такого юридического названия «Открытая Россия», юридической организации. Тем не менее, людей привлекали за участие в ней. Например, Михаил Иосилевич, мой хороший товарищ из Нижнего Новгорода, который к этой организации формально и неформально не имеет никакого отношения, он сейчас находится в СИЗО Нижнего Новгорода и его судят за участие в нежелательной организации.

Наступило время Андроповщины. Когда критика власти, оппонирование власти, когда любая гражданская активность приравнивается к преступлению. Здесь уже не имеет значения, формально нарушил или не нарушил. Гулял ты с Шариком в центре или участвовал в какой-то несанкционированной акции. Если тебя надо посадить, тебя посадят. Поэтому, совершенно очевидно, что как бы там не назывались Штабы Навального, Открытая Россия или какие-либо политические движения и организации, сажать будут только потому, что им можно, им ничего за это не будет и у них есть отмашка сверху. Душить всё живое в стране.

А.Петровская― Так что, ставим крест на этом и расходимся?

Д.Гудков― Ну почему ставим крест на этом и расходимся? Просто каждый выбирает для себя риск и должен понимать, что смена одной юридической конструкции на другую, на самом деле никак тебе не поможет в судебных процессах в будущем. Но многие люди берут на себя риски и продолжают заниматься политикой или политическим активизмом, или борьбой за окружающую среду. Понятно, что никто сдаваться не собирается, но и не нужно апеллировать к законам, вот о чём я говорю. Нет никаких больше законов, нет никакого права, Россия уже самая настоящая диктатура, в которой мы живём как в условиях таких политических джунглях. Кто сильней – тот и прав. Никаких законов, никаких правил больше нет.

При чём для нас с вами, Александра, в том числе для представителей элит, которым я постоянно говорю о том, что во власти быть сейчас опаснее, чем в оппозиции. У нас самая опасная профессия – это профессия губернатора и профессия мэра. У нас по статистике. За 10 лет 15 губернаторов посадили, мэров намного больше. Каждый 7 мэр в стране, причём доклад был от комитета гражданских инициатив, который когда-то возглавлял Алексей Кудрин. Они посчитали, что каждый 7 мэр обязательно окажется в тюрьме. Каждый 11 губернатор окажется в тюрьме. Это надо понимать. Правил уже нет никаких ни для кого. Кроме, может быть совсем узкого круга членов кооператива «Озеро».

А.Петровская― Если вернуться к Навальному и его сторонникам, вы сказали, что мы уже проехали развилку, последнее время ощущение, что мы поехали под горку, набирая обороты. С чем это связано, с вашей точки зрения?

Д.Гудков― Это связано с тем, что рейтинги Путина, рейтинги всех системных партий уже стремятся вниз и процесс принимает необратимый характер. Они уже не могут руководить страной, опираясь на какую-то народную любовь. Народная любовь закончилась. Соответственно, в этих условиях выигрывать выборы без фальсификации, без посадки конкурентов, без недопуска представителей оппозиции невозможно. И они это прекрасно понимают. Более того, в таких условиях роль силовых структур и правоохранительных органов возрастает, потому что глава государства теперь обязан силовым структурам в большей степени чем, когда это было 2-3 года назад. А когда силовые структуры начинают играть политическую роль, роль первой скрипки. Когда уже никаких других центров силы, центров принятия решений нет, то они начинают лезть в экономику, политику, бизнес и чувствуют себя хозяевами жизни.

Поэтому, у нас самый главный человек в стране – это товарищ майор. Не важно ФСБ, МВД – уже в зависимости от региона. Он главнее мэров, депутатов, сенаторов и т. д. Кто не верит, может спросить у бывшего пензенского губернатора и бывшего сенатора Шпигеля, который сейчас находится в СИЗО несмотря на то, что они были просто идеальными единороссами. Идеальными, с точки зрения целей и политической структуры. Давали нужные рейтинги партии, Путину, обеспечивали референдумы. Шпигель боролся когда-то с НКО – некоммерческими организациями. Но когда оказался в СИЗО, к нему приехали только правозащитники из тех НКО, против которых он боролся. Больше никому не нужен.

А.Петровская― Вы сказали про рейтинги, которые идут вниз. Что с вашей точки зрения, Алексей Навальный обладает достаточной поддержкой, ссылаясь на те же рейтинги, которые в общем высокого рейтинга не показывают у Навального? А он реальный кандидат в оппозиции, что нужно было все его структуры сравнять с землёй.

Д.Гудков― Надо понимать, что мы живём в авторитарной, не демократической стране. В демократической стране 40% или 35% – это очень высокий рейтинг. В авторитарной стране, если у тебя нет 80%, то значит у тебя нет никаких рейтингов, потому что, как минимум, треть участников опросов не говорят правду. Они говорят социально одобряемый ответ, за который тебя не уволят, не выгонят и т. д. И даже по этим опросам у Путина меньше 50%. Это уже, на самом деле, провал. Это в условиях отсутствия альтернативы, в условиях, когда всех оппонентов гос пропаганда чем только не поливает.

Я вам просто хочу напомнить, 2013, по-моему, был год – выборы мэра Москвы. Рейтинг Навального изначально был 4%. Сколько он получил в Москве? 27%. Мне давали на выборы в Госдуму 3%. Я получил 21%. При том что у меня было 11 кандидатов. Поэтому эта социология не имеет никакого значения, потому что люди понимают, что никакого Навального на президентских выборах не будет. Поэтому они не относятся серьёзно к этой ситуации, понимаете? Это знаете, это рейтинг доверия. Но когда начинается избирательная кампания, когда начинают работать агитаторы, когда про кандидата оппозиции узнаёт большинство избирателей.

А.Петровская― Ну узнают, кстати, из телевидения государственного, того самого.

Д.Гудков― Нет-нет. Телевидение работает в штатном режиме. По телевидению мы видим – агент госдепа, сотрудник ЦРУ и т. д. Но, когда начинается избирательная кампания, начинают работать другие источники информации. Большинство людей, которые не интересуются политикой в обычной жизни, они всё равно дойдут до какого-то альтернативного источника. И ситуация может измениться. Чаушеску имел 97%. За сколько-то дней до расстрела. В книге Гайдара «Гибель Империи» написано было, что рейтинг Горбачёва в 1986 или 1987 году был 57% или сколько-то. Очень много короче. Не 57%, там выше. Но это, тем не менее, вы знаете к чему привело через несколько лет. Или вспомним рейтинг Лужкова в Москве. За неделю до отставки рейтинг был около 70%, но через неделю после отставки, уже больше 50% поддерживало отставку. Вот так работает общественное мнение в диктатурах.

А.Петровская― Мы сейчас с вами должны прерваться на Московские новости и продолжим в ютубе. А с этого момента продолжим уже в эфире после новостей и рекламы

НОВОСТИ

А.Петровская― Возвращаемся в эфир, я напоминаю, что это Особое мнение. Сегодня в гостях политик Дмитрий Гудков. Ещё раз, Дмитрий, здравствуйте.

Д.Гудков― Приветствую.

А.Петровская― Для всех, кто нас слушает только по радио, рекомендую вернуться к ютубу, во время московских новостей мы продолжили говорить про выборы в Государственную думу, про рейтинги, про партию Яблоко и про новые законы. Кстати, что касается новых законов. Не дремлет Государственная дума даже в эти большие праздники. И часть законов, в том числе, касаются тех, кто собирался избираться. Использовать пассивное избирательное право. Если тот законопроект, который был внесён будет принят, то это может ограничить тех, кто сотрудничал любыми способами с организациями, которые признаны экстремистскими и террористическими. А Фонд Борьбы с Коррупцией, который сейчас иностранный агент, в дальнейшем именно таким и может быть признан.

Д.Гудков― Есть такой мем в интернете «Посадили всех человек». И здесь приняты законы, которые могут лишить избирательных прав тоже всех человек. Всех свободных людей нашей страны, потому что, этот закон прописан таким образом, что под него может попасть вообще кто угодно. То есть, если вы оказывали какую-либо помощь, финансовую, организационную, консультативную и иную, там прям так и написано, помощь экстремистским организациям. А под экстремистские организации сейчас попадут любые люди, любая организация, то вы уже не участвуете в выборах в Государственную думу. А что такое иная помощь? Ну, например, вы перевели Любу Соболь через дорогу. Я сейчас шучу немного, утрирую. Или вы вышли на акцию протеста, на которую призывал ФБК, который как там вы говорите на радио?

А.Петровская― Признан иностранным агентом, а может быть ещё и экстремистским.

Д.Гудков― А мы с этим несогласны. Но власти заставляют говорить этот идиотизм каждый раз на всех эфирах. Поэтому, сейчас говорить о выборах во время Андроповщины. Ну это, наверное, просто обманывать надежды многих людей. Если ещё когда-то я верил в возможность, что через выборы можно что-то изменить и на что-то повлиять, скажу честно, что круг людей, кто в это верит, как минимум уменьшился на Дмитрия Гудкова и ещё нескольких человек из его команды. Я уже не верю.

А.Петровская― Тогда второй раз предлагаю вам ставить крест и расходиться.

Д.Гудков― Крест не надо ставить. Дело в том, что если бы в 1984 году вы бы спросили у какого-нибудь Буковского: «Что делать и когда всё изменится?», то вряд ли бы он что-то серьёзное, содержательное или какие-то точные прогнозы дал. Но тем не менее за 1984 наступил 1986, потом 1989, 1990 и т.д. А этот режим, совершенно очевидно, обречён. Этот режим не сможет поддерживать экономику в течение многих лет. Он не может остановить падение доходов граждан. Этот режим, совершенно очевидно, проиграет технологическую конкуренцию в мире и этот режим не в состоянии решать накопившиеся проблемы граждан. Вопрос времени, когда он рухнет, этот режим. И я сейчас совершенно уверен, что для этого даже не нужна оппозиция.

Потому, что этот режим рухнет под грузом собственных ошибок. Потому, что они повышают пенсионный возраст и им плевать как они это делают. Они продолжают воровать, когда об этом уже знают все. Им плевать на общественное мнение. Они во время пандемии не помогают гражданам, когда весь мир гражданам помогает. И т. д. Они не поддерживают бизнес, они уничтожили право, они уничтожили суды. У нас огромный отток капитала. Вопрос времени, когда это всё рухнет. На этот вопрос просто пока нет ответа, но совершенно очевидно, что жизнь в стране становится некомфортной уже не только для тех, кто занимается политикой, какими-то гражданскими движениями. Даже если ты, допустим, защищаешь какой-нибудь парк. Ты прекрасно понимаешь, что режим уже абсолютно неадекватный. И очевидно, что долго он не просуществует.

Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем. Кто-то может заниматься публицистикой, кто-то помогает задержанным, занимается правозащитной деятельностью, кто-то финансирует такие организации, кто-то помогает задержанным в качестве адвоката и т. д. Мы должны заниматься всем этим, просто быть готовыми, что в момент, когда появится окно возможности сделать так что, когда это рухнет, чтобы оно упало в нормальное русло. Чтобы можно было осуществить нормальный транзит этой диктатуры. Абсолютно безбашенной и людоедской. К нормальному правовому демократическому государству. Это время обязательно наступит.

А.Петровская― Кроме вопроса «когда?», я понимаю, что на этот вопрос у вас вряд ли есть чёткий ответ, но есть ещё вопрос: «откуда пойдёт это движение?». Вы сегодня сказали про элиты. Вы предполагаете, что это будет история откуда-то сверху элит, которая будет заставлять трансформироваться сегодняшний режим?

Д.Гудков― История не может идти только с одной стороны. Это движение будет с двух сторон. С одной стороны — это будет рост недовольства граждан, соединение политического протеста и социального. Это рано или поздно произойдёт, потому что уже 7 лет падает уровень жизни у большинства граждан. Средний класс больше всех пострадал, я даже об этом не хочу говорить. С другой стороны – в элитах тоже не самые лучшие настроения, потому что они живут в большом страхе, им гораздо больше терять, в отличие от нас. Заработанные капиталы им не принадлежат. Они, вроде бы, и богатые люди, но в любой момент у них всё могут отнять. При чём аппетиты силовиков растут. Они это прекрасно понимают. Поэтому, жить в такой стране, даже имея большие деньги, очень некомфортно. Помните, когда Немцов сказал: «Да, жить стало лучше, но противнее».

Вот такие настроения сейчас испытывают. У всех чемоданное настроение, у большинства в элитах страх, что утром тебе кто-то позвонит в дверь и это будет не молочник. Как по Черчиллю: в демократиях только молочник может в дверь позвонить. А здесь к тебе могут прийти сотрудники полиции и с концами. Поэтому, я считаю, что, когда будет высокий процент протестного настроения, произойдёт раскол элит. И вот это станет причиной смены политического режима. Но я надеюсь, что это будет мирно, без крови, без потрясений.

А.Петровская― Пару сообщений, которые приходят на Ленту новостей. Сказали сейчас, что МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников и он был один. Также сообщается, что 8 человек погибло в результате стрельбы в школе Казани. 20 пострадали. Правда по следующим сообщения Минздрава пострадал 21 человек. Они находятся в больнице, 6 детей находятся в реанимации. Мы будем следить за развитием этих событий. Это Особое мнение, на этом мы сегодня заканчиваем. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был политик Дмитрий Гудков, спасибо.