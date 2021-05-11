Е.Бунтман― Добрый день! В студии Евгений Бунтман. И с особым мнением у нас сейчас — экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте!

С.Алексашенко― Добрый день, Евгений! Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, зрители.

Е.Бунтман― Мы обязательно поговорим о стрельбе в Казани, которая главная тема сегодняшнего дня. Но начнем немного с другого, начнем с событий в Киеве, которые происходят. Потому что Сергей Владимирович тоже находится сегодня в Киеве, не там, где идут обыски у господина Медведчука, тем не менее. Что это происходит, и что из этого выйдет?

С.Алексашенко― Наверное, надо начинать с того, что президентом Украины является Зеленский.

Е.Бунтман― Это правда.

С.Алексашенко― Президентом России является Владимир Путин. А до 20 января 20-го года президентом США являлся Дональд Трамп. И где-то полгода назад, может быть, чуть больше я написал такую заметку в одном из украинских онлайновых изданий, которую озаглавил «Три сапога пара». Вот политическое поведение — не обращать внимания на законодательные ограничения, они движимы своими мотивами, а не государственными интересами и так далее. И в данном случае, мне кажется, что то, что происходит Виктора Медведчука, это некое сочетание украинских методов ведения войны и желание найти врага в своем отечестве. На самом деле на прошлой неделе в Киев приезжал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, и он сказал, что у Украины есть два врага: внешний враг — это Россия, это понятно, и внутренний враг — это коррупция. И сказал, что если в части противодействия России США и западные страны готовы поддерживать Украины, то в части борьбы с врагом внутренним, то есть с коррупцией, украинские власти должны рассчитывать только на себя и должны сделать это домашнее задание.

Е.Бунтман― Медведчука он не упомянул среди врагов.

С.Алексашенко― Ну, про олигархов был разговор, но конкретно Медведчука он врагом не называл. Но, соответственно в в информационной повестке дня в украинской вторая часть, она как-то осталась вне зоны внимания. Ну, и, соответственно, нужно было показать, что у Украины тоже есть враги.

Я не хочу преумалять заслуги купа российского президента. Он, действительно, занял активную политическую позицию, активную позицию в информационном пространстве. Соответственно, как любят у нас говорить, распространял фейк-ньюс со своих каналах, ездил неоднократно в Москву, где общался с российскими политическими руководителями, демонстрируя, что он и есть тот самый пророссийский кандидат в президенты, который существует в Украине. И, конечно, это не может не вызывать определенного негативного отношения у значительной части украинской политической элиты. Мне много раз приходилось на эту тему говорить, что для Украины отношения с Россией сегодня — это война. Они характеризуются одним словом. И в Украине продолжают гибнуть люди каждую неделю есть некоторое количество погибших военнослужащих. И для Украины всё, что происходит на Востоке Украины — это российская военная агрессия.

Е.Бунтман― А если продолжить эту логику, пророссийскость Медведчука — это, как ему сегодня предъявили обвинение в госизмене, подозревают в госизмене.

С.Алексашенко― Евгений, мы к этому подойдем. Помимо того, что Виктор Медведчук активно транслировал на контролируемых им телевизионных каналах такую пророссийскую точку зрения, еще украинские следственные органы и украинские независимые расследователи показали, что финансирование Виктора Медведчука, то есть его денежные потоки формируются из активов, находящихся в России. В том числе получил неслабое нефтяное месторождение, на котором на честном российском конкурсе обыграл компанию под названием «Роснефть». То есть вы представляете, что должно было случиться, чтобы ему отдали — не ему, его жене, насколько я помню — нефтяную компанию, обыграв такого монстра как «Роснефть».

С.Алексашенко: Для Украины отношения с Россией сегодня — это война. Они характеризуются одним словом

И это в украинском политическом сознании воспринимается как предательство национальных интересов. И обвинение в государственной измене, насколько известно, на протяжении последних нескольких недель, во многих обысках компаний и организаций, связанных с Медведчуком проводились обыски, выемки документов, проводились допросы. И генеральный прокурор Украины Ирина Ведениктова заявила, что у следственных органов, у прокуратуры есть достаточные основания для того, чтобы объявить подозрения.

Надо уточнить сразу, что в Украине объявления подозрения — это такой процессуальный шаг, который на самом деле не влечет за собой никаких ограничений прав и свобод. Некоторая аналогия в России — это как бы вот вас вызвали на допрос. У нас есть некие подозрения. А давайте-ка мы с вами поговорим. Вот это не совсем, может быть, точная аналогия. Может быть, юристы, если захотят, меня поправят, но, в принципе, это такая стадия. То есть это не предъявление обвинений. В этом отношении человек находится в стадии подозреваемого. У него ровно такие де действия, он может ходит с адвокатом и защищать свои интересы.

Известно, что у предыдущего украинского президента Петра Порошенко больше десятка, может быть, даже два десятка подозрений, ни одно из которых не трансформировалось в обвинение. Поэтому сказать, что вслед за этим подозрением обязательно последует уголовное дело в отношении Медведчука, я бы не стал спешить. Не надо забывать все-таки, что Украина, она тоже осваивает методы гибридной войны. И почему бы не воспользоваться ими, что называется, в прямом эфире.

Е.Бунтман― Медведчук — это такой, своего рода мост между Россией и Украиной, потому что у него официальный статус народного депутата Верховной рады Украины. И при этом он едет на переговоры в Москву. Он не скрывает своих близких отношений с Владимиром Путиным. Это сожжение мостов каких-то между Россией и Украиной окончательное?

С.Алексашенко― Евгений, давайте все-таки разделять сожжение мостов между Россией и Украиной как между соседними странами или сожжение мостов между российским политическим режимом во главе с Владимиром Путиным и украинским государством. Я думаю, что Россия и Украина обречены все-таки жить как соседние государства. И когда-то эта чума пройдет, и когда в России поменяется политический режим, отношения между странами, они как-то нормализуются. У меня есть почему-то в этом полное убеждение.

Что касается Медведчука, но неправильно говорить, что он ездит в Москву на переговоры. Потому что мы все-таки относимся к категории переговоров… категории переговоров, это как либо политические переговоры, где официальные представители государства встречаются между собой, и в данном случае статус депутата Верховной рады не дает господину Медведчуку так же, как и остальным депутатам какого-то специального статуса в проведении переговоров от имени Украины.

Е.Бунтман― Нет, я имею в виду переговоры, которые не шашечки, а ехать, которые неофициальные переговоры.

С.Алексашенко― Насколько мы понимаем, его и Владимира Путина связывают не родственные, наверное, семейные отношения правильно сказать — он является кумом российского президента. Поэтому у них могут быть и личные темы для общения, что называется интимные. Мы же этого не знаем. Но мы знаем, в свое время и Путин и Алексей Миллер, руководитель «Газпрома» через Медведчука пытались предложить Украине покупать российской газ со скидкой 25%. То есть здесь такая уже смесь политики, бизнеса, откровенного подкупа украинской политической элиты, украинского государства.

О чем он говорит, непонятно, но понятно, что он представляет лишь самого себя и тех людей, которые называют его партией, которых он там финансирует.

Насчет сожжения мостов. Медведчук не является частью политического истеблишмента Украины, и в этом отношении между Россией и Украиной все политические мосты сожжены еще в 2014 году. Поэтому ничего нового не случилось.

Е.Бунтман― Сергей Алексашенко, экономист у нас в «Особом мнении». Сейчас прервемся на две минутки, после этого вернемся к разговору.

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Е.Бунтман― Сергей Алексашенко, экономист сегодня у нас в «Особом мнении», но сейчас по-прежнему не про экономику будем говорить, хотя в прошлой части было и про экономику тоже, а будем говорить про ваш опыт проживания в США. И вы как-то за этим следили в связи с трагедией в Казани. Шутинг в Казани. Человек пришел и расстрелял детей в школе. Термин «шутинг» произошел из США. Там есть какие-то методы борьбы, методы предотвращения, профилактики?

С.Алексашенко: Между Россией и Украиной политические мосты сожжены еще в 2014 году. Ничего нового не случилось

С.Алексашенко― Давайте начнем с того, что это огромная трагедия. И мои соболезнования семьям пострадавших. Мне кажется, что задавать вопрос, есть ли профилактика борьбы с людьми душевно неуравновешенными, которые теряют контроль временами или постоянно, не обладают контролем над собой, нет, конечно, невозможно. Потому что, как правило, шутинги — это дело рук одиночек. И когда есть террористическая организация какая-то или какая-либо организация, теоретически можно говорить, что вы можете внедрять туда своих агентов, следить за пересечениями людей, за телефонными сообщениями, перепиской в WhatsApp. Когда речь идет об одиночке, то здесь профилактика крайне проблематична. Тем более, что в Америке есть поправка к Конституции — свобода ношения оружия, которая на самом деле дополняется статьей в Конституции, что народ имеет право на восстание против диктатор имеется в виду. То есть не просто так дано оружие американскому народу, чтобы ходили и стреляли друг в друга. То есть когда Конституция писалась, то были очень серьезные опасения, что конструкция президентской власти, сильного федерального правительства может привести диктатора во главе страны и для этого населению разрешалось иметь оружие, и для этого население США имеет право на восстание.

Е.Бунтман― Сергей Владимирович, прошу прощения, но психически неуравновешенный человек без оружия и психически неуравновешенный человек с оружием или со взрывным устройством — это несколько разные все-таки люди, разная степень опасности.

С.Алексашенко― Евгений, всё правильно. Но практика показывает, что большинство людей, которые совершали это преступление, они легально покупали оружие, проходя какие-то минимальные, может быть, не очень жесткие правила.

Е.Бунтман― В том-то и проблема.

С.Алексашенко― В Казани, насколько я понимаю, этот человек тоже совершенно законно купил оружие. То есть прошел через все необходимые разрешения. То есть это означает, что эта система контроля за покупкой оружия, она не является эффективным фильтром.

В Америке пытаются договориться о том, чтобы ограничивать продажу в магазинах, особенно к винтовкам многозарядным, что бы лишить возможность осуществлять серийные выстрелы, многочисленные выстрелы, то есть хотя бы как-то ограничивать эту свободу ношения оружия с тем, чтобы это не было доступным. Но дальше этого речь не идет, потому что большинство населения США считает, что это право у них отбирать нельзя.

Е.Бунтман― Но разговоры как раз о том, что можно было бы как раз ограничить это право, они пошли после «Колумбайна».

С.Алексашенко― Евгений, они идут давно. И до «Колумбайна» они шли и после «Колумбайна» и сейчас они идут, хотя «Колумбайн» был уже много лет тому назад. Но серьезного продвижения вперед пока нет, потому что это поправка к конституции и отменить ее можно только соответствующей новой поправкой к Конституции. А здесь мнение всех экспертов, все опросов однозначно — что это не пройдет. Поэтому вот так.

Смотрите, опять в России нет свободы ношения оружия, есть дико зарегламентированное под контролем всевидящего ока российского МВД, Росгвардии система приобретения оружия, медицинские справки…

Е.Бунтман― Система приобретения медицинских справок опять же.

С.Алексашенко― Есть система приобретения медицинских справок. И если почитать обзоры, которые сегодня на российских сайтах имеются, то вы увидите, что это не единичный случай, то есть нельзя сказать, что случай в Казани, он такой один, никогда такого не было и вот опять. Да были. И каждый год, смотришь: 4, 5, 7 случаев стрельбы в школах. Мы же не знаем, просто, наверное, никто еще не сводил стрельбу в каких-то других местах, когда массовые убийства происходят нескольких человек сразу… Помните майора Евсюкова? Ну что, после того, как появился майор Евсюков нужно российским полицейским запретить носить оружие?

Е.Бунтман― Но бывший полицейским почему бы и нет? Вот это все наградное оружие, которое есть у каждого бывшего высокопоставленного полицейского или военного. Это же тоже гражданский оборот оружия, практически.

С.Алексашенко― Да, конечно. Я, кстати, сейчас вспоминаю, по-моему, в Англии или в одной из скандинавских стран у полицейских в принципе запрещено носить оружия. То есть они практически всегда ходят без оружия. И, кстати, там стрельбы на улицах и стрельбы в полицейских практически нет. То есть это одно с другим не связано.

Не могу сказать, что где-то существует такая система, которая навсегда предотвратит.

Е.Бунтман― А полный запрет гражданского оборота оружия не позволит избежать?

С.Алексашенко― Что значит, полный запрет? Мы же хорошо понимаем, что в ситуации, когда Россия сама провоцирует многочисленные частные военные компании, провоцирует российских «отпускников» покупать в российских «военторгах» автоматическое огнестрельное оружие, пулеметы, танки…

Е.Бунтман― Но они же из него стреляют в Сирии, в Ливии, в Центральноафриканской республике.

С.Алексашенко― Евгений, а вы уверены, что граница между Донбассом и оккупированными районами Донецкой, Луганской областей и России надежно контролируется и что там комар не пролетит не то что с пулеметом, а с патронами к автомату Калашникова? Да нет, конечно.

Е.Бунтман― Когда хочет — контролируется, когда не хочет — не контролируется. Были люди, которые с Донбасса привозили оружие типа нацбола Аверина, которого потом за это посадили.

С.Алексашенко: Ну что, после того, как появился майор Евсюков нужно российским полицейским запретить носить оружие?

С.Алексашенко― Вот это означает, что не контролируется. Не бывает так, чтобы граница часть контролировалась, час не контролировалось — вахтой. Так не бывает. Либо граница на замке, и, как правило, граница на замке, когда она контролируется с двух сторон. Если она контролируется с одной стороны, мы видим, что происходит на границе Мексики и США, где поток беженцев остановить не удается, несмотря на все усилия США.

Поэтому полный запрет оружия в стране, которое поощряет вооруженные формирования, незаконные, кстати, которые противоречат российскому уголовному законодательству, не вписываются ни в какие нормы, в России, которая провоцирует провластные группировки, провластных хунвейбинов применять силу в отношении политических оппонентов, передавая им право на насилие, поверить, что в России может быть в такой ситуации полный запрет на гражданский оборот оружия, я не могу, простите. Как-то не связывается одно с другим.

Е.Бунтман― А что делать? Ничего не делать?

С.Алексашенко― Вот что значит, что делать?

Е.Бунтман― Хочется получить ответ на это всегда, когда происходит что-то подобное что в США, что во Франции, что в России — хочется получить, что делать: контролировать интернет, запрещать оружие, ставить вооруженных спецназовцев в каждую школу?

С.Алексашенко― Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И есть проблемы, которые непонятно, как решить. Например, как избежать аварий на дорогах? В принципе в России десятки тысяч людей гибнут ежегодно на дорогах. Хорошо бы сделать так, чтобы не было аварий? Ну, конечно, хорошо. Хорошо бы, чтобы вообще в мире не было преступлений — тоже хорошо. Но есть вещи, которые пока неподвластны ни общественному сознанию, ни какому либо политическому режиму. Просто, в конце концов, не надо забывать, что человек по биологии — это животное со всеми присущими ему инстинктами, которые развивались на протяжении миллионов лет… сотен тысяч лет. И вот человека сдерживать внутри тех ограничений, которые мы сегодня с вами обсуждаем — общественная мораль, общественное поведение, пропаганда на телевизоре и в конечном итоге воспитание. А говорить о том, что мы 20 лет через телевизор внедряли российскому народу, что можно всё, и тебе за это ничего не будем, и что это признак твоего величия, признак твоего могущества — конечно, мы будем получать после этого появление людей, которые говорят: «А я бог, и мне можно всё». Ну да.

Е.Бунтман― Но это же не только из-за телевидения. Я не хочу быть телеканалом RТ, но в США же тоже происходят шутинги. А там м почему?

С.Алексашенко― Потому что в США количество сцен насилия с применением оружия на экранах телевизоров тоже превышает все разумные пределы. И в Америке значительная часть населения гордится тем, что они могут защищать себя с использованием оружия. Хотите соглашайтесь, хотите нет, но это часть национальной культуры. Мы же говорим сейчас про Россию. И в России появление всего этого дела, оно понятно. Я не знаю, может быть, если вы пригласите кого-нибудь из сотрудников МВД. А вообще, скажите, в конце 90-х или в начале 2000-х у нас были такие случаи? Я, честно говоря, не помню.

Е.Бунтман― Это правда.

С.Алексашенко: Есть вещи, которые пока неподвластны ни общественному сознанию, ни какому либо политическому режиму

С.Алексашенко― Хотя там и силы полиции были гораздо слабее, и вертикали власти у нас не было. Значит все-таки есть какая-то зависимость между тем политическим режимом и теми правилами общежития в России (в хорошем смысле слова), которые навязали России за последние 20 лет, и тем, что все это дело развивается: делай, что хочешь — и тебе ничего не будет.

Е.Бунтман― Сергей Алексашенко, экономист у нас в «Особом мнении». И после перерыва мы поговорим уже про экономику , про нефть будем говорить.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Это «Особое мнение» экономиста Сергея Алексашенко. Теперь, наконец, будем говорить про чистую экономику, но опять же с некоторыми политическими нюансами, про хакеров и про трубопровод Colonial Pipeline. Что это за история и как она повлияла в целом на американскую экономику за последние дни?

С.Алексашенко― Colonial Pipeline — это нефтепродуктопровод, много труб, которые идут из Техаса вдоль Восточного Восточного побережья США, где сосредоточена значительная часть экономической активности. То есть это и Вашингтон и Нью-Йорк, и Филадельфия — все эти восточные штаты, которые лежат здесь. И эта Pipeline, их продуктопроводы, по ним передается 45% нефтепродуктов, которые идут на Восточное побережье, то есть очень грубо — половина. И пока неизвестно, каким способом, в происхождении которых есть следы, ведущие в Россию, но не связанные с государством, смогли проникнуть в офисную систему этой компании и установить контроль, фактически заблокировать систему выставления счетом клиентам. То есть компания могла технически продолжать прокачивать нефтепродукты, но при этом она не могла вести учет и не могла выставлять клиентам счет за переданные им нефтепродукты.

И в этой связи, если, компания остановила свою работу. Требования хакеров: денежный выкуп, сумма которого пока не называется.

Е.Бунтман― То есть главное ощущение у тех, кто следил за этими новостями… у меня главное ощущение, как же легко торпедировать нефтяную систему, получается. Потому что это и повысило цены на нефть, соответственно. Наверное, это нельзя назвать коллапс, но временный коллапс, наверное, существует.

С.Алексашенко― Действительно, пока на Восточном побережье есть некоторые запасы бензина, авиационного топлива. Еще как-то можно существовать. Естественно, сняли ограничение на использование бензовозов, которые могут ездить по дорогам и развозить в этой ситуации.

Но нужно понимать, что в этом отношении Россия ничем не отличается от Америки. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не о том, что установлен контроль над той системой, которая управляет прокачкой нефтепродуктов — нет. Эта система не затронута…

Е.Бунтман― А финансово-расчетная затронута.

С.Алексашенко― Расчетная система взаимоотношения с клиентами. В Москве же тоже есть какое-нибудь Мосэнерго или областная электросетевая компания, которая, собственно, выставляет счета клиентам. И построить ее без использования интернета в современном мире невозможно. То есть это не управление технологическими процессами.

Сказать, что это такая катастрофа, которая останавливает всю экономику жизнь в Америке, наверное, неправильно. Но пока всерьез никто не понимает, сколько времени продлиться такая ситуация, насколько тяжелыми могут быть последствия.

Е.Бунтман― А какими они могут быть, последствия?

С.Алексашенко― Помните, когда сухогруз перекрыл Суэцкий канал, его развернули и вытолкали обратно в море. Поэтому давайте смотреть, сколько времени понадобиться на преодоление этой ситуации, но этот факт, это событие показывает хрупкость современной экономики, опирающейся на информационные системы. Да, за каждое удовольствие приходится платить какими-то рисками.

Е.Бунтман― Чем более высокотехнолоничней, тем рискованней?

С.Алексашенко― Наверное, да.

Е.Бунтман― Хотя вот видите, с Суэцким каналом это не то чтобы прямо высокотехнологичное, но просто застрял поперек Суэцкого канала и все.

С.Алексашенко― Много ходило судов, а застрял один. Мне тоже кажется, что еще не до конца понятно. Опять-таки, Евгений, смотрите, мы сейчас можем сколько угодно рассуждать. Но пока нет ответа на вопрос, каким образом хакеры проникли в информационную систему Colonial. Когда-то это вскроется, когда-то это станет понятно. И будет понятно то ли это человеческая ошибка, то ли это вредоносное программное обеспечение типа SolarWinds откуда-то зашло. Пошел, вставил флешку в компьютер, как иранскими атомными объектами. Надо разбираться.

Можно упрекать Colonial в том, что они не принимали необходимых мер информационной безопасности, но пока все это будут наши разговоры, не опирающиеся на конкретные факты.

Е.Бунтман― Конкретные факты про нефть. Министр природных ресурсов и экологии господин Козлов сказал, что при нынешних уровнях развития запасов нефти хватит на 59 лет. Мы с вами вряд ли доживем до того времени, когда кончится нефть. А что будет дальше?

С.Алексашенко― Я вам могу сразу сказать, что вы точно не доживете, потому что в какой-то момент добыча нефти в России начнет снижаться в связи с тем, что огромное количество запасов нефти уходят, что называются на север и на восток, месторождения становятся все более мелкими. Не знаем, насколько там включены месторождения в арктической зоне, шельфовые месторождения. Поэтому объективно, если почитать документы Минэнерго, то там все время прогнозируется, что Россия вот-вот, в течение ближайших 5 лет пройдет пик добычи нефти, добыча нефти начнет снижаться. Но вы сами понимаете, что есть числитель, а есть знаменатель. И вот если знаменатель, где добыча нефти тонна в год, его уменьшать, то количество лет, на которые хватит этих запасов, будет расти.

Но кроме того не надо забывать, что по прогнозам экспертов где-то на рубеже 2035-2040 года в мире начнется глобальное снижение спроса на нефть. И, соответственно, Россия в этом отношении тоже — а 2040-й год — это я так далеко, это через 20 лет, это намного меньше, чем 59. И объективно спрос на российскую нефть за пределами России будет снижаться. Поэтому то, что хватает ее на 59 лет, но можно успокоиться, что, скорей всего, на нашу с вами жизнь, на жизнь большинства наших слушателей этого хватит…

Е.Бунтман― Слава богу!

С.Алексашенко― Слава богу, но из этого ничего не следует. Ну, ну, хорошо.

Е.Бунтман― Хорошо.

Еще одна экономическая новость, которую я хотел бы попросит вас разъяснить — это законопроект, разработанный депутатами Государственной думы, который позволит гражданам России оформить добровольный запрет на выдачу им кредитов. То есть можно какую-то составить бумагу, чтобы обязать банки не выдавать кредиты вам никогда. Это о чем говорит?

С.Алексашенко: По прогнозам экспертов на рубеже 2035-2040 года начнется глобальное снижение спроса на нефть

С.Алексашенко― Это говорит о том, что в России распространилось огромное количество случаев мошенничества в банках, безусловно, с участием сотрудников банков, когда на основании украденных документов или на основании ксерокопий, а не оригиналов документов россиян делают заемщиками по кредитам, когда, по сути дела, деньги получают третьи лица.

Ведь когда вы приходите в банк за получением кредита, то вы должны предъявить просто свой паспорт, оригинал. Операционист банка или менеджер банка снимает копию и кладет в досье. И, в принципе, банк, руководства банка, система контроля рисков в банке верит этому менеджеру, что он лично сделал копию с паспорта. После чего в информационной системе банка этот человек, чьи паспортные данные включены, он фигурирует как заемщик.

А, соответственно, если есть сговор между преступником или менеджером банка — в данном случае менеджер тоже становится преступником, — ему приносят изначально хорошую ксерокопию паспорта, что, в общем, выясняется, что это мошенничество, и количество таких случаев растет. И риски россиян возрастают с каждым годом все больше и больше. Но и, очевидно, что так же, как что делать со стрельбой в школах, на улицах — сказать, что можно создать какую-то систему… ну, наверное, можно, если каждый офис банка оснастить какой-то специальной техникой, сканировать паспорта клиентов, которые как-то защищены…

Е.Бунтман― А в США есть мошенничество такое с кредитами?

С.Алексашенко― Я не слышал.

Е.Бунтман― Просто в России в это попадает чуть ли не каждый второй в эти ложные кредиты.

С.Алексашенко― Каждый второй, я думаю, конечно…

Е.Бунтман― Ну, хорошо, ладно каждый 10-й точно.

С.Алексашенко― Мы согласились, что это много, что это массовое явление. Я думаю, что мошенники есть везде. Собственно, наверняка такие случаи есть в Америке, но эти случае не являются массовым явлением. Притом, что по большому счету, чтобы получить кредит, ты должен дать свой номер социального страхования, который по большому счету является… в Америке же нет внутренних паспортов — в принципе, этот номер и есть ваш идентификатор.

Е.Бунтман― Который достаточно просто называть.

С.Алексашенко― Нет, вы его вбиваете в компьютер или пишете от руки на бумажке, если вы заполняете бумажку. И, соответственно, он же является налоговым номером. Но у вас вся жизнь завязана на него. А дальше есть огромная информационная система, где банки создают между собой… и проверяют этого клиента. Потому что вы без номера социального страхования не можете платить за жилье, потому что за жилье вы должны заплатить с банковского счета, банковский счет привязан к номеру и так далее.

То есть то, что в Америке вся информационная система, все знания Big data о человеке привязаны к оному единственному идентификатору, является защитой. Потому что в России у нас есть паспорт, у нас есть ИНН, СНИЛС и так далее. Номер водительских прав и еще куча всяких документов. И каждый раз мы должны разные документы передавать в разные организации, с которыми мы взаимодействуем, а они должны снять с них бумажную копию. То есть если говорить о том, как решать эту проблему, то вообще-то говоря, попытка законом или запретом… нужно чтобы все 109 миллионов взрослого населения знали, что такое можно написать, после чего пошли и сдали в какой-то банк. А после чего все банки создали информационную единую базу. Это мне кажется, что закон малореалистичный к исполнению.

С.Алексашенко: Если есть сговор между преступником или менеджером банка — менеджер тоже становится преступником

Е.Бунтман― Это раз. А потом я не пойму, почему нельзя подделать запрет на выдачу кредита. Подделать отмену запрета.

С.Алексашенко― Это уже сложнее, потому что можно сказать, что отзыв от с заверением у нотариуса. Я не считаю, что эта система правильная. Правильная система — создать нормальный, полноценный информационный механизм, где все данные о клиентах обобщены и можно проверять на основании фальшивая информация — не фальшивая информация, достоверная — недостоверная. Но от всех мошенничеств все равно не застрахуют.

Е.Бунтман― Спасибо большое! Экономист Сергей Алексашенко со своим особым мнением был у нас. Спасибо большое, Сергей Владимирович!

В 19 часов в «Особом мнении» писатель Александр Проханов.