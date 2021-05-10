С.Крючков― 17 часов и 7 минут в Москве, меня зовут Станислав Крючков, и с нами на связи со своим особым мнением сегодня главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Александр, приветствую вас.

А.Баунов― Добрый день, нормально видно-слышно?

С.Крючков― Все отлично. Мы можем приступить к нашему диалогу, который уже транслируется на ютуб-канале «Эха», на основном канале в Яндекс.Эфире. Можете писать смски на номер +7-985-970-45-45. Он привязан к мессенджерам, все ниже сказанное будет оперативно появляться в телеграм-канале «Сказано на Эхе», подписывайтесь. Александр, сегодня несколько таких ремарок от президента последовало. Уровень позитивности – 15,о результатах своего теста он сказал. И то, что ситуация на полке у нас лежит, стабилизируется, по оценкам специалистам. При этом президент сделал прививку, обещает в очном формате присутствовать на Питерском форуме, будет играть в Хоккейной лиге, я вот за Мышкина, Фетисова и Буре переживаю, которые, видимо, тоже две недели отсиживались на карантине. И работающие с президентом люди, встречающиеся с ним должны выдерживать двухнедельный карантин по-прежнему. И как-то…

А.Баунов― Мне об этом ничего неизвестно, честно говоря. Если вы хотите, чтобы я это подтвердил или опроверг, я не могу. Может быть, да, может быть – нет. Когда-то, кажется, это было. Много было свидетельств. Сейчас я не знаю.

С.Крючков― Во всяком случае, об этом свидетельствуют собеседники издания «Проект» кремлевские, они об этом в утвердительном довольно ключе говорят. Я ситуацию бы хотел…

А.Баунов― Я не работаю в издании «Проект», поэтому я не знаю, так это или нет. Мы можем обсуждать ситуацию о двухнедельном карантине, о котором мне неизвестно, верна она или нет. Просто обсуждать карантин политиков, которые встречаются с президентом, мне нечего будет об этом сказать. Я не знаю, сидят они на карантине или нет.

С.Крючков― Хорошо. Если исходить из допущения, в такой логике мы можем работать?

А.Баунов― А зачем мы будем обсуждать не новость, а допущения? Есть же прекрасные новости.

С.Крючков― Согласен, но тем не менее. Не находите ли вы, что есть логика, в которой есть личная стратегия главы государства, где он призывает… Вот новость, сегодня президент говорит: «Нужно активизировать вакцинацию среди населения. Я вакцинировался, у меня уровень позитивности 15, я иду в плюс». И есть отдельная логика, которой можно руководствоваться оставшемуся населению. В частности, даже тем высокопоставленным людям, которые входят в контакт с президентом. Это не некий дисбаланс, не некие, если рассуждать в вашей терминологии, качели допущения для президента, с одной стороны. И с другой стороны – для всех остальных?

А.Баунов― Во-первых, для всех остальных есть правила дорожной безопасности, а для президента, не только российского, но французского, американского и даже британского премьер-министра есть кортеж, который сопровождает его по улицам и даже, прости господи, мигалки, которые не являются признаком исключительно авторитаризма, а являются признаком страны, которая, ну, не является Скандинавией с премьер-министром на велосипеде. И, кстати говоря, скандинавскому премьер-министру я бы тоже не советовал рассекать на велосипеде, Улофа Пальме прекрасно, у нас улица, у нас человек в кино сходил. Так что видите, здесь тоже не общее… И я думаю, что в многих других вопросах будет не общее. Просто очень много точек принятия решений замкнуто на этого человека независимо от того, является он демократически избранным или, не знаю, самоназначенным, манипулятивно избранным и так далее. Является он итогом прозрачных демократических процедур или является итогом манипулятивных демократических процедур и так далее.

То есть, само это место от лица, которое его занимает, требует особого отношения. Вот, собственно, если мы предполагаем, что достаточно просто соблюдать правила дорожного движения для безопасности, то первым лицам нужна еще машина сопровождения, маяки и так далее. Если мы примем за истину, что, несмотря на вакцинацию, существует карантин для лиц, встречающихся с президентом, я могу объяснить это так. Что мне неизвестно, я не могу это никак подтвердить. Мы однажды обсуждали вопрос, вакцинировался ли Путин на самом деле. Я думаю, несомненно да. Мы обсуждали вопрос, почему он не сказал, какая это вакцина – я думаю, это потому что у нас несколько конкурирующих вакцин. Вот. И так далее. Это уже за пределами вашего вопроса.

С.Крючков― Коль скоро о главе государства заговорили. Накануне весьма формальная, по сути, речь, стала предметом обсуждения, поскольку, обращаясь с трибуны на Красной площади, президент произнес ряд довольно ярких и широко обсуждавшихся сентенций, слов. На ваш взгляд, вот слова о недобитых во время войны карателях и из последователях, которые пытается переписать историю Слова об одном народе советском, противостоявшем нацизму. Когда глава государства допускает отклонения от текста, это погрешности речи или то, что действительно достойно внимания, за чем стоит пристально наблюдать и к чему стоит внимательно прислушиваться?

А.Баунов: Я не уверен, что партии типа Навального – это источник фидбека и рефлексии

А.Баунов― К речам главы государства нужно внимательно прислушиваться, тем более, в нашем случае. На настоящий момент ситуация далека от Леонида Ильича Брежнева, который зачитывает текст… Это все-таки человек произносит некий текст сознательно и, больше того, участвует в его написании по-прежнему. Вот это мне, в отличие от истории с карантином, известно, что все равно Владимир Путин правит собственные выступления, вписывает куски, вычеркивает. То есть, он работает над текстами, тем более – на 9 мая. Интересная история про карателей, тут возможно много толкований. Честно говоря, не то чтобы это часто у нас звучит от высоких спикеров, потому что тема карателей неудобная.

Мы знаем, что тема коллаборационизма вообще неудобная для любой страны. Мы помним, насколько она неудобная для Франции, Нидерландов, Норвегии, Дании. Все предпочитают апокриф о короле, который нашил себе желтые звезды. И потом все жители маленького королевства ходили на НРЗБ, чего на самом деле не было, были другие положительные действия по спасению евреев, по сопротивлению. Чего не было – того не было, это такие датские панфиловцы, если переводить на понятный здесь язык критики традиционной военной мифологии, скажем так. Так вот, тема карателей, конечно, неудобная. И то, что ее поднимает первое лицо, означает, с одной стороны, что у него не совершенно черно-белое, плоское восприятие войны. С другой – вот он зачем это делает. Он это делает в каких-то нынешних целях, поскольку Мировая война, Великая Отечественная война – это установочное, рамочное событие в свете которого. В системе координат которого предлагают рассматривать вообще всю новейшую российскую историю, включая ее современные состояния, где есть тоже люди, которые убили бы фашистов, а есть люди, которые встали бы на их сторону.

Я думаю, что контекст нынешний, скорее, такой. Да, у нас был подвиг. Да, в целом героическое усилие всего советского, российского народа. Но был… Что было очень трудно признать советскому руководству, если мы помним, что бился Солженицын – он бился за то, чтобы… Довольно позитивно относился к этой гражданской войне в рамках, скажем… Вернее, неоднозначно. Но советское руководство страшно не любило вспоминать о том, что были русские, которые воевали против советской армии. Хотя тема коллаборационизма, конечно, всего присутствует в кино о войне, в литературе о войне, все это было, никуда от этого не деться. Но ее не любили поднимать. Ее подняли, видимо, чтобы спроецировать некоторую систему координат, некоторые силовые линии этого установочного события на современность, напоминая, что и сейчас есть люди, которые патриоты, а есть люди, которые, случись что, случись большая беда, большая война, встали бы на сторону противника. Что, конечно, является в некотором смысле косвенной словесной атакой на, в том числе, критиков режима. Если не на всех, то на их часть.

С.Крючков― Результатом этой рамочной проекции… Адресатом этой рамочной проекции, скорее, являются внутренние потребители или здесь… К этим словам должны прислушаться, и расчет в Кремле на то, что прислушиваются и западные собеседники?

А.Баунов― Война идет на два фронта. Есть, естественно, желание действующей власти стать прямым наследником победителей. Потому что кто победил? Страна, чье руководство находилось в Кремле. Кто сейчас правит страной? Руководство, которое находится в Кремле. Оно чтит победителей, легитимируя себя через эту память, через эти почести в качестве наследников этих победителей, что, в общем-то, делало бы любое более-менее руководство. Может быть, выбирая формы так или иначе. Вот, президент Зеленский тоже вышел в Украине… Казалось бы, где очень конфликтная память о войне, все равно вышел и сообщил, что знамя над Рейхстагом держал, в том числе, украинец. Что подписывал капитуляцию Японии, в том числе, украинец и так далее.

То есть, не нужно быть автократом, чтобы легитимировать себя через великое прошлое. И ни один президент не отказывается от этого удовольствия. Вот через Вьетнамскую войну никто себя не легитимирует. И Владимир Путин через Афганскую войну никак не пытается проецировать на современность, на Сирийскую кампанию. А вот Втору мировую, где довольно четко было разграничено до недавнего времени, где зло, где добро, кто на какой стороне, это вещь, к которой хотят прислониться так или иначе все политические руководства всего мира. Наши здесь, скорее. Впереди других, потому что… Ладно, долгий разговор.

А.Баунов: Мы не живем в революционной ситуации, когда люди не боятся. Людям есть что терять

А что касается внешнего потребления – да, это тоже имеет место, потому что место России в мире… России-преемницы Советского Союза завоевано на фронтах Второй мировой войны. Советский союз до победы в войне – это почти страна-изгой, которая с трудом начала устанавливать дипломатические отношения с внешним миром. Страна, которую долго никто не признавал. Представьте себе, талибы* захватывают власть в Афганистане… Я аналогии с большевиками провожу. Некоторые радикальные экстремисты, по сути, партия после вооруженного переворота захватывает власть в другой стране. Их не то чтобы побегут признавать, на них еще посмотрят. Вот, собственно, так было с большевиками до войны. А после войны так вопрос не стоят. После войны стоял вопрос, кого признает Советский Союз. Например, когда Испания и Португалия избавлялись от околофашистского наследия, для них невероятно важно было установить дипотношения с Советским Союзом. Для них это было признание, что они нормальная страна. Поэтому этот Советский Союз, который сам был ненормален, условно, в 20-е и начале 30-х, на начало 70-х был страной, которая устанавливала, в том числе, кто нормален, а кто – нет. Поэтому, это все наследие войны, завоевано на фронтах кровью и так далее. Но к этому… Современные нарративы изменились, стали сложнее. В результате того, что слышнее голоса восточных европейцев, бывших советских республик, бывших стран Восточного блока. И кроме этого, просто в холодной войне за много десятилетий той стороне было не очень выгодно подчеркивать союзничество с Советским Союзом. Точно так же, как Советский Союз избегал лишних напоминаний о союзничестве с Америкой. Или вспоминая о нем… Мы прекрасно помним,, как советские школьники и студенты, как двусмысленно говорилось об этом союзничестве. Что союзники-союзники, но что-то они не донесли, не доложили, не довоевали, недопогибли и так далее.

И в результате этого противостояния в холодной войне, и это правда… Ну, скажем так, вклад Советского Союза в победу над Германией виден оттуда совершенно иначе. 30 миллионов погибших никому неизвестны. История второго фронта и считается историей победы над Германией огромным количеством, если не большинством населения Соединенных Штатов и западной Европы. Где-то была война на Востоке, но высадились союзники и разгромили Гитлера. Это правда. И я считаю, что этому надо противостоять. И я считаю, что надо противостоять не только будучи Владимиром Путиным или Владимиром Жириновским, надо противостоять любому лидеру России, выбирая методы. Можно делать это smart или менее smart, можно делать более или менее изящно. Но сама по себе история про уменьшение вклада Советского Союза в войну, безусловно, существует. Это факт.

С.Крючков― А вот смотрите, этот пассаж про одиночество, это не огрубление ли этого самого нарратива, не упрощение ли его и не подгонка под текущую ситуацию, когда нынешняя Россия противостоят Западу в одиночестве?

А.Баунов― Я не думаю, что НРЗБ… Это же не юбилей, юбилей мы пропустили. Обычно много людей приезжает на юбилей. Картинка получилась странная, но я бы не очень стал на нее напирать, потому что а кто собирался приехать? Когда был 70-летний юбилей, собиралось приехать одно число людей, а в результате приехало другое. Должны были быть вообще почти все западные лидеры, а кто-то не приехал. Вот это было… Довольно серьезное… Неприятность. Здесь же не было заявлено, что приедет много важных гостей. Мы видим, что отменили офлайн-«Бессмертный полк», хотя грозились провести. Эпидемию никто не отменял, коммуникация офлайн между странами сейчас затруднена, никто особо никуда не ездит. Даже «Двадцатка» или «Семерка» проходят онлайн. И вдруг кто-то полетит в Москву…

А.Баунов: В Азии есть элемент соперничества, большой игры, но это не так лобово происходит, как в Европе

Так что, я думаю, это скорее инициатива Рахмона, такая вот, прилететь и посветиться рядом с Путиным. Во-первых, у него конфликт с Киргизией, которая входит в ОДКБ… Россия – союзник и тех, и других. И показать там у себя, в Центральной Азии, кто ближе к Путину – это было важно. Тем более, что он понятный многоликий лидер, он правит с 90-х. А в Киргизии все время революции цветные, бунты, приводят новых людей к власти… И он так хорошо, выгодно выделиться на фоне этих киргизов, с которыми пришлось воевать. Это ему было важно. И он сейчас власть передает своему сыну… У него сейчас будет выбираться преемник, а сын совершенно не того веса и авторитета, которого он сам, чтобы он действительно возглавил страну на волне победы в гражданской войне… А вот сын…

С.Крючков― Тут же есть еще аспект…

А.Баунов― Поэтому эта история, скорее, про Рахмона, чем про Путина, к которому в этом году ехать никто не собирался.

С.Крючков― Можно в этой ситуации абстрагироваться от годовщины Победы очередной, ведь после обострения с Киргизией, казалось бы, логично обсудить с партнером по ОДКБ ситуацию. Wall Street Journal сообщает, что власти США выводят войска из Афганистана и рассматривают возможность размещения своих контингентов на территории Таджикистана и Узбекистана. По-моему, ожидается визит НРЗБ в ближайшее время. Вот в этой перспективе не ближе ли мы к тому, чтобы на следующей годовщине не оказалось даже Рахмона? Могло ли это стать предметом обсуждения? Или это все в руках Вашингтона?

А.Баунов― Не забываем, что там есть еще третий игрок – Китай, который все более влиятельный, который не хочет видеть американские войска у своих западных границ. Да, конечно… Американцы уходят с Афганистана. В прошлый раз, когда они ушли, случился побег талибов*. И Россия, я помню, готовилась к тому, чтобы НРЗБ встречать талибов* на своих границах. Перед 11 сентября. И политики, и дипломаты проводили в уме и на картах линии обороны. Сначала по границе, потом, в случае чего… Поддерживались узбекские и таджикские силы на севере Афганистана. Я думаю, что ситуация в какой-то степени повторяется, и вообще надо понимать, что российско-американские отношения за пределами Европы сложнее и практичнее, чем отношения в Европе. В Европе есть НАТО, есть Россия, которая противостоит НАТО.

А.Баунов: Эта история, скорее, про Рахмона, чем про Путина, к которому в этом году ехать никто не собирался

Но в Средней или Восточной Азии НАТО нет. Поэтому Южная Корея, где стоит американский контингент, и он расположен у российской границы, совершенно не является противником России. Если мы представим аналогичную ситуацию, 80 000 американских военных в Польше, Чехии или в одно из стран Балтии – это невероятный скандал, невероятное нарушение баланса. А в Южной Корее стоят и стоят. У нас безвизовый режим, неплохие отношения экономические и политические.

Я к тому, что в Азии, безусловно, есть элемент соперничества, большой игры, но это не так лобово происходит, как в Европе.

С.Крючков― Мы же и с таджиками дружим, но партнерство по ОДКБ, появление американских войск гипотетическое на территории партнера не может ли нанести урон дружбе?

А.Баунов― Смотрите, недавно был момент, когда Россия заявляла что вывод американских войск из Афганистана не в интересах России. Когда Россия, несмотря на большую игру в Азии, наследованную от времен двух империй, тогда, правда, была Британская империя… Помогала транзиту американскому в Афганистане, был перевалочный пункт, которым пользовались НАТОвские военные, чтобы перемещать грузы в Афганистан. И позволяла работать в Киргизии. Совсем недавно Россия помогала НАТО.

С.Крючков― Работает общий интерес. Главный редактор сайта Carnegie.ru со своим «Особым мнением», мы вернёмся в студию послан новостей и рекламы на «Эхе»

НОВОСТИ

С.Крючков― Меня зовут Стас Крючков, Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru сегодня со своим «Особым мнением». Казалось бы, мы отстоим по времени уже давно от выхода Навального из голодовки. Но по-прежнему присутствуем в новостях вокруг его соратников, их действий. Они анонсировали выработку некоего нового формата своих проектов, Волков обещает рассказать, как жертвовать деньги… Фактор Навального в свете начинающейся, начавшейся думской кампании, он насколько действенным остается во внутренней российской политике?

А.Баунов― Ближе к делу будет видно, потому что сделано все, чтобы этот фактор отсутствовал. Это сделано путем повышения порога риска. Рисков, связанных с взаимодействием с Навальным и его, не знаю, структурами, организацией. И запрет работает в данном случае. Мы не живем в революционной ситуации, когда люди не боятся. Людям есть что терять. Кроме студенческой молодежи и людей, которых я назвал современным городским пролетариатом постиндустриальным, часть которого тоже не боится ничего потерять, потому что работа продавцы сим-карт пока еще доступна вне зависимости от политических предпочтений, выраженных публично. Тем не менее, мы видим, что когда «Медуза»** этот некрасивый лейбл, от нее ушли рекламодатели, не потому что они действительно верят в то, что «Медуза»** вчера была хорошим изданием, а сегодня стала продвигать иностранный интерес… Потому что они не очень понимают, чем это обернется для них как бизнеса. Там много партнерских материалов, кликабельной рекламы обычной…

А.Баунов: «Станьте властью, тогда мы вас поддержим». Это парадокс

Все это совершенно было не джинсой, подавалось как партнерский материал, там все было очень корректно сделано. Эти люди стоят в недоумении, думают, что им теперь делать, чем это для них обернётся. Они же вроде как финансируют что-то, что теперь под вопросом. Вот вокруг структур Алексея Навального порог рисков поднят. В том числе и в том, что касается финансирования, взаимодействия на выборах… Теперь они скованы. И все это сделано для того, чтобы отсечь по максимуму самых… Безбашенных. От участия в выборах.

С.Крючков― Это отсечение донатеров структур Навального, адептов, сторонников, наиболее общую дефиницию хочу подобрать… На ваш взгляд, кратковременный эффект может иметь? Потому что эти люди не могут замереть в безвременье, потому что это люди, пусть они названы современным городским постиндустриальным пролетариатом или как-то иначе, тем не менее, имеют свои взгляды. И эти взгляды нуждаются в точке своего приложения, а этой точки их лишают.

А.Баунов― Смотрите… Навальный – это человек, который как политик, вышедший на позицию лидера внесистемной оппозиции просто аккумулирует протестное голосование. Собственно, в этом состоят главные риски для властей, когда они смотрят на структуры Навального. Не в том, что он супер-популярен среди населения. У него повысилась узнаваемость, о нем стали открыто говорить по телевидению, чего раньше не было. Естественно, осуждая, но у него узнаваемость очень высокая. В принципе – звезда. Даже по официальным, а не только интернету.

Положительный рейтинг у него действительно не такой высокий. Нам нравится, что он делает, потому что популярность политическая в России очень сильно связана с властью… И вообще, к возможностям, связанным с отправлением исполнительной власти, скажем так. Если человек лишен доступа к этим возможностям, если он не отправляет исполнительную власть, то он плохой политик, плохой руководитель. Вот власть делает, а остальные говорят. И, к сожалению, структуры мышления такого массового – они такие. «Станьте властью, тогда мы вас поддержим». Это парадокс, но это так в ситуации, когда просто власть не менялась на выборах никогда.

В ельцинское время был небольшой шанс разбить этот парадокс, когда вчера была одна власть, сегодня другая власть, та работает, эта работает… Этого не случилось. Тогда казалось, что это будет полная катастрофа, если это случится. Партия, от которой только-только с таким трудом избавились, и вдруг опять. Поэтому тогда вообще был вопрос не очень дискуссионный. Но сейчас в перспективе мы понимаем, что ситуация, когда власть ни разу не сменилась на выборах, привела к тому, что «станьте властью – тогда мы вас поддержим». А как стать властью, когда нет механизмов для этого? В общем, мы там и застряли в этой истории.

Так что риск не в том, что у него супер-поддержка или даже, несмотря на региональные структуры, которых не было у предыдущей оппозиции, условного Касьянова или партий…

С.Крючков― «Союз правых сил»…

А.Баунов: К речам главы государства нужно внимательно прислушиваться, тем более, в нашем случае

А.Баунов― У них было все слабее. Но вроде бы это все есть. Но риски, с им связанные, для власти не в этом, а просто в неизвестном объеме протестного голосования. То есть, протестное голосование – это голосование, которое довольно трудно предсказать, в том числе в демократии. Вы видели, что Трамп победил. Как многократно проходили разные правые силы, новые правые, альтернативные правые в странах Европы. Поэтому риски протестного голосования очень большие. А протестное голосование кристаллизируется против самой известной протестной фигуры. Кто больше выступает против – на того и оседает. В Греции больше ходило по улицам и кидало камни в американское посольство… Условные еврокоммунисты с анархическим оттенком, вот за них проголосовали. Во Франции мы видим, какая ситуация, там военные письма пишут европейской угрозе. Вот «Национальный фронт». В Германии эмиграция… «Альтернатива»… И так далее. И никогда не понимаешь, насколько глубинный народ протестно проголосует. Поскольку Навальный выбился на протестную фигуру номер один… Вы его отправьте сейчас в Новосибирск, Хабаровск… Не обязательно президентом, его не воспринимают как президента, не обязательно воспринимают как главу важной парламентской оппозиции. Его воспринимают как человека, проголосовав за которого (или за людей, связанных с которым) можно показать «козу» нынешней власти.

Он, я открыл для себя такой термин, универсальный контркандидат. Человек, который на любом уровне выступит, от муниципального до президентского, и те, кто недоволен, за него проголосует. В этом его опасность для властей, поэтому они решили его купировать и повысить порог риска поддержки, потому что коль скоро какие-то люди от него окажутся на выборах, они не смогут саккумулировать этот протест.

С.Крючков― Власти полагают, что сила универсального протестного контркандидата проецируется на людей, окружающих его? Потому что, кажется, Навальный выведен НРЗБ в места не столь отдаленные, лишает структуры…

А.Баунов: Есть, естественно, желание действующей власти стать прямым наследником победителей

А.Баунов― Смотрите, конечно, это классический разгром оппозиционной партии, даже не оппозиционной, а революционной. Мы говорим об оппозиционной партии, когда эта партяи может участвовать в политике. Если партия не может участвовать в политике, она поневоле становится революционной. Вот такой разгром революционной партии, как при позднем царизме в России… Кто-то в тюрьме, кто-то в эмиграции, кто-то в подполье прячется, вот у него членский билет зарыт в огороде или саду. Деньги дают какие-то сочувствующие. Кто-то дает, не только за границей, мы же понимаем. Может быть, за границей они и не особо брали. Не знаю, я структуру финансирования не очень знаю, они же ее не очень публичили зачастую.

Дело не в финансах. Можно быть гол как сокол, занять это место, нишу главного контракандидата универсального. Это в данный момент разгромленная революционная партия в силу вытеснения из легальной политики. Она была радикальной до того, как ее вытеснили из официальной политики, тем не менее, сейчас это выглядит так. И до выборов в Думу, а то и до президентских, они постараются в этом состоянии эту штуку поддержать. И что это значит? Если кто-то в политическом руководстве продолжает делать какие-то ставки, если я понял ваш вопрос… Очевидно, сейчас – нет. Слишком высокие риски. Есть люди, которые не согласны с этим разгромом…

С.Крючков― Даже не столько с самим разгромом, сколько с отсутствием фидбека. Потому что власть, хоть и осознает опасность структур Навального для своего функционирования в том или ином виде, тем не менее, нуждается и в некоторой рефлексии.

А.Баунов― Нуждается в рефлексии, но я не уверен, что партии типа Навального – это источник фидбека и рефлексии. Рефлексия имеет ценность, когда она не НРЗБ. Вот в чем была цена рефлексии старой газеты «Ведомости», нынешнего сайта «Карнеги» или даже «Эха Москвы».

С.Крючков― Пожалуй, в достоверности и объективности…

А.Баунов― Она ценна тем, что если что-то сделано хорошо, то это сделано хорошо. То есть, есть силы признать в себе, что здесь правы, а здесь не правы. Здесь – единственное возможное решение, или находится в рамках некоторых действий, которые служат общественному благу. А это, пожалуй, нет. Или к этому есть масса вопросов. Мы же понимаем, что источником такого фидбека партия, структуры Навального не являются. Там не было вообще ничего хорошего. Это была моя всегда претензия, когда мы с Соболь разговаривали по поводу действий московской мэрии. Говорю: «Слушайте, скажите же – транспорт! Вот трамвай, лучше же, чем был? Гремел, качался, а это хороший трамвай, люди на него пересели». У меня был пост лет 10 назад, что людей удастся пересадить с собственного транспорта на трамвай, если трамвай будет удобный. Я написал чистую абстракцию, и вот прошло пять лет – он ездит у нас в городе. В нем приятно находиться, на него приятно смотреть.

«Вот скажите, это – хорошо. А здесь – нехорошо». Они неспособны это были сказать. Поэтому я считаю, что как источник фидбека они не ценны. И в этом была суть конфликта с Иваном Голуновым. Он остается критиком, расследователем, и все рассматривает под лупой своей. Но где он не видит воровства, то говорит, что здесь не видит. А вот структуры революционной партии нынешней, они везде видят воровство, даже где его нет. А это обесценивает.

С.Крючков― Александр, к сожалению, пролетел наш час…

А.Баунов― Пролетел наш час? А вот понимаете, если бы Путин был я, в чем была бы моя проблема с такой оппозицией? Даже не обязательно Путин, Джо Байден. Вот проблема в том, что если человек не различает добра и зла, в чем смысл?

С.Крючков― Нужно различать добро и зло. Это было «Особое мнение» главного редактора сайта Carnegie.ru Александра Баунова, эфир провел я – Станислав Крючков. Оставайтесь с нами. Александр, спасибо вам большое.

* Талибан — организация запрещена в РФ

**Российские власти считают СМИ иностранным агентом