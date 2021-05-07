Т.Троянская― 11 часов 7 минут, добрый день, в студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Особое мнение», и я приветствую нашего гостя – Лев Шлосберг – политик, правозащитник, журналист и председатель регионального отделения партии Яблоко. Лев Маркович, добрый день или доброе утро.

Л.Шлосберг― Татьяна и все, кто нас слушает, добрый день.

Т.Троянская― Я хочу всем сообщить, что нас можно слушать в радиоварианте, а также, можно смотреть и слушать на ютьюбе, поэтому если у вас есть возможность, включите компьютер или в телефоне, зайдите на ютьюб, наберите Эхо Москвы в Петербурге и присоединяйтесь. Здесь идёт активное общение, задавайте вопросы. Также, у нас, Лев Маркович, в Петербурге сегодня в очередной раз репетируют Парад. Проехать по центру достаточно сложно, движение частично перекрыто. А как у вас? У вас же тоже репетиции, да? У вас тоже сложности с передвижением в эти дни?

Л.Шлосберг― Псков маленький город. У нас уже была репетиция Парада Победы. И это обычная для Пскова ситуация, она не несёт ничего нового. Больше новостей с движением по городу приходит в связи с реконструкцией улиц. Я не могу сказать, что репетиция Парада Победы в Пскове вносит особую дезорганизованность в движении по городу. Ну, перекрывается мост, перекрывается движение, потом всё возобновляется. Каким-то событием общегородского масштаба это не является.

Т.Троянская― Ну а как вы относитесь к Параду Победы? Это необходимость, это дань, традиция?

Л.Шлосберг― Парад Победы изменился за последние годы и вообще День Победы изменился очень сильно. История этого праздника на мой взгляд ещё ждёт своих исследователей. Ведь День Победы отмечали сначала 3 года после войны, затем Сталин сделал 9 мая обычным рабочим днём, потому что 9 мая это были огромные поминки. Десятки миллионов людей по всей стране вспоминали погибших на войне и нельзя даже сказать, что при жизни Сталина вся страна при этом молилась за здоровье генералиссимуса. Это было не так. И 9 мая напоминало людям о жертвах, родных погибших и Сталин боялся сделать этот праздник каким-то особенным. Он, по большому счёту, первые годы был праздником народа.

Затем, в 1965 году, уже при Брежневе, День Победы вернули государственный статус как праздника выходного дня, ну и т. д. Главным содержанием Дня Победы была память погибшим. Живых участников войны на всю страну остались немногие тысячи человек, участников боевых действий. Тех, кто прошёл всю войну вообще практически не осталось. К сожалению, эти списки нигде не опубликованы в публичном доступе. Мы не знаем сколько сейчас в нашей стране живо солдат, которые прошли с июня 1941 по май 1945.

И при Путине, этот праздник перерисовался полностью. Сутью этого перерисования является то, что теперь история Путинской России отсчитывается 9 мая 1945 года. То есть, День Победы, День Памяти погибшим стал государствообразующим праздником в России. От которого исчисляется легитимность Владимира Путина. И с этим оказались связаны очень многие заметные политические перемены в нашей стране. В том числе, в исторических оценках. В том числе, в отношении к исторической дискуссии. Сейчас в стране, фактически пытаются запретить вести общественную дискуссию роли Сталина и Гитлера в мировой истории и насколько Советский Союз и Германия несут свою часть ответственности за вторую мировую войну.

Эта дискуссия абсолютно нетерпима для действующего режима, её пытаются оставить в научных рамках, но я думаю, что те учёные, которые продолжат эту дискуссию в научных рамках, могут пойти по стопам учёных, которые сначала учувствуют в международных проектах в области ядерной физики, а потом получают обвинение в государственной измене. Примерно так будет оцениваться участие людей в дискуссии о второй мировой войне, в научной дискуссии.

Т.Троянская― У нас в Петербурге в центре города в Союзе Художников проходит выставка, посвящённая войне и в центре кувшин с изображением Сталина с орденами и в общем далее можете фантазировать сами. Но Лев Маркович, вы сказали, предмет исследования – День Победы. Но мы все знаем, что депутаты Госдумы предлагают запретить публично отождествлять цели, решения, действия Советского Союза и Нацистской Германии. И также, отрицать решающую роль советского народа в разгроме Нацистской Германии и гуманитарные миссии Советского Союза при освобождении стран Европы. Вот в этом случае, каким образом могут вообще проводиться какие-то исследования? Если они могут быть наказуемы.

Л.Шлосберг― Основная часть исследований во Второй Мировой Войне уже сделана. Эти исследования вышли в 20 веке. Исследования продолжаются в архивах. Поскольку архивы открываются крайне медленно, в том числе, архив Министерства обороны в Подольске. Это один из самых закрытых архивов в мире. Он таит в себе сотни, десятки миллионов погибших. Десятки миллионов участников войны, которые умерли уже после войны. И вот здесь объем работы просто колоссальный. Эта работа не заменяется никаким Бессмертным полком и никакими фотографиями ни в интернете, ни в окнах, ни на улицах. Это серьёзная исследовательская работа, при том, по мере продвижения эти документы позволяют получить новые доказательства грубейших, тяжелейших, кровавых ошибок советского военного командования.

Всё больше и больше информации мы можем получать о том, какой ценой завоёвана победа и что такое на самом деле День Победы. Я не вижу в этом законе угрозы самой науке. Потому что историческая наука глобальна. Исследованиями занимаются учёные во всем мире, не только в России, но и в других странах. Никуда история не денется, доступ к историческим материалам, будет открытым и свободным. Просто, на какое-то время в нашей стране будет парализована общественная дискуссия о правде в войне. Но это кстати никоим образом не повысит авторитет государства, не повысит уровень достоверности этих мифов. Люди буду просто многого не знать, но сказать, что такую запретную дискуссию каким-то образом повысит авторитет властей в глазах общества – невозможно. Этого не будет. Я абсолютно уверен в том, что эти законы не достигнут своих целей.

Вообще, сейчас полезно вспоминать советское законодательство, ведь всё это уже было запрещено. Была версия Второй Мировой Войны, точнее Великой Отечественной Войны, написанная в знаменитых книгах Леонида Ильича Брежнева. Включая Малую землю, которую изучали в каждом классе. Не то что в институтах и трудовых коллективах. Детям читали эту книгу, как подлинную историю войны. А дети узнавали подлинную историю войны в других местах. Я не буду фаталистом в этом вопросе, да, будет трудно, местами невозможно вести общественную дискуссию. Но она не остановится как таковая. Переписать правду не получится.

Т.Троянская― То есть пройдёт и это. Вы здесь выступаете как царь Соломон.

Л.Шлосберг― Я абсолютно уверен, что это пройдёт и никакого влияния на саму историческую науку ни в мире, ни в России это не окажет.

Т.Троянская― Я хочу отметить, что комментарий на эту тему давал изданию Медуза, которое, я вынуждена сказать об этом, признанно иностранным агентом нашими властями.

Л.Шлосберг― Не нашими властями, Татьяна, а властями Российской Федерации.

Т.Троянская― Михаил Мельтюхов, доктор исторических наук и автор книги «Упущенный шанс Сталина», он дал комментарий и сказал, что все эти юридические тонкости хороши тем, что они резиновые, их при желании можно развернуть куда удобно. Ну, у нас, в принципе, все законы немного резиновые, но с одной стороны это хорошо, с другой стороны это и ужас. То есть, их можно повернуть в зависимости от желания тех, кто хочет.

Л.Шлосберг― Эти законы не резиновые. Эти законы обоюдоострые. Они могут повернуться в любую сторону, в том числе к инициаторам. История террора, история политических репрессий в России, в Советском Союзе показывает, что те, кто организовывает репрессии спустя очень непродолжительное время в силу самых разных причин оказываются на скамье подсудимых и были точно также расстреляны как те люди, приказы о расстреле которых эти организаторы политических репрессий подписывали сами. То есть, маховик репрессии, этот молох имеет особенность оборачиваться к своим инициаторам. Это по сути – бумеранг. Резиновость законодательства — это немного другой эффект, когда можно написать об одном, а потом применить закон к человеку, который вроде как не этим занят.

Это то, что называется «расширительное толкование закона», и оно очень свойственно тоталитарным режимам, когда нормы 58 статьи об антисоветской агитации и пропаганде могла, допустим, быть распространена на сомнение крестьянина в том, что он успеет вовремя убрать урожай. Что погодные условия позволят убрать урожай. Ах, ты сомневаешься, что вовремя не уберёшь урожай? К стенке тебя. И последнее имущество изъять. Поэтому, здесь вопрос не резиновости, здесь вопрос обоюдоострой. Они запустили механизм, который будет работать во все стороны, в том числе, будет бить по ним. Это абсолютно невозможно ставить под сомнение. Именно так и будет.

Т.Троянская― Ещё про выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны, также хотелось с вами поговорить. Что россияне оказались ниже, чем в Казахстане и Узбекистане. В России ветеранам к 9 мая выплатят до 10 000 рублей, при этом в Узбекистане выплаты составят 12 000 000 сумов, это почти 86 000 рублей, но в Казахстане там 175 000 рублей если в пересчёте. Объясняют правда это тем, что просто ветеранов в России больше чем там. Что вы думаете по этому поводу?

Л.Шлосберг― Это объясняется тем, что у властей России меньше мозгов. А не ветеранов меньше. Они внесли эти выплаты в общий план ковидных подачек обществу, которые делаются сейчас перед выборами в государственную думу. Люди живут в нищете. В реальной нищете. У нас в стране минимум пятая часть жителей живёт ниже прожиточного минимума. Получает средства, не позволяющие жить полноценно. И для этих людей 10 000 рублей – большие деньги. Конечно, нужно признать, что реальные участники войны получают сейчас государственную пенсию существенно ниже прожиточного минимума. И участники войны и приравненные к ним ветераны. Безусловно, они нищенствуют. Здесь нужно быть справедливым. Совершенно очевидно, что государство не понимает реальной роли этих людей.

Это вообще потрясающая вещь. С одной стороны, сама легитимность Путинской России возводится 9 мая 1945 года. Но 9 мая 1945 года и, простите, генералиссимус Путин — это отдельно. А люди, которые чудом дожили до 2021 года, лично учувствовавшие в боевых действиях, были ранены и рисковали жизнью, это вот ещё одна категория тех, кто требует социальной помощи в какие-то моменты. И часть предвыборной компании, кому нужно дать денег перед тем как приди на выборы. Поэтому, это скорее всего отражает общий уровень интеллекта и общий уровень понимания человеческой ситуации у тех, кто принимал это решение. В сравнении с бывшими республиками Советского Союза очень красноречивое.

Дело не в том, что в Республике средней Азии осталось меньше участников войны. А дело, наверное, в том, что там нет такой задачи, как легитимировать День Победы, как день начала Путинской России. И в этой ситуации, наверное, власти иначе подходят к бюджету. Но там, кстати говоря, другие политические режимы. Я не стал бы никоим образом идеализировать власти в нынешних среднеазиатских республиках. Там кошмар творится. Там политические заключенные исчисляются тысячами. Там люди не могут свободно сказать вообще ни о чём. Поэтому не нужно идеализировать сатрапов это не предмет для восторга.

Т.Троянская― Ну, естественно, мы обсуждаем только 1 факт. Владимир Путин даровал выходные россиянам, совместив все праздники. И дал свой комментарий на эту тему, что всё это оправдано, действительно число больных коронавирусом снизилось и всё правильно он сделал. Вы думаете, действительно коронавирус отступает благодаря тому, что люди сидят дома?

Л.Шлосберг― Есть 2 мысли по этим событиям. Во-первых, нужно признать, что ковид не побеждён как болезнь. И любая, даже малейшая пауза с минимизацией общения людей между собой, ограничение массовых мероприятий, ограничение перемещения в пространстве даёт свой эффект. Но медицинский эффект будет виден через 2 недели. Инкубационный период ковида составляет около 2 недель. На 5-6 день паузы сделать вывод, что мы увидели изменения статистики –невозможно.

Я не удивлюсь, если в ближайшее время в нашей стране выйдут в свет как бы научные работы, Владимир Путин и вопросы языкознания, например. Возможно, статьи учёных в области биологии, эпидемиологии, физики, химии. Будут открываться вводным абзацем, где нужно будет обязательно упомянуть, что в статье такой-то Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что, допустим, ядерная физика то-то и то-то. Неорганическая химия имеет такое-то значение для государственнолй политики. Мы очень близки уже к такого рода…

Т.Троянская― Что-то мне кажется, что это уже было в истории нашей страны такое.

Л.Шлосберг― И было, кстати говоря, в нескольких периодах подряд. Это было со Сталиным, это было с Хрущёвым, это было с Брежневым. Но это закончилось всё очень печально. Никакого политического результата, в итоге, на который рассчитывали, достигнуто не было. И это переписать невозможно.

Т.Троянская― Вот, только что пришла сводка на вчерашний день. В Петербурге, в частности, зафиксировано 722 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Но давайте пойдём дальше. Ютьюб начал удалять ссылки на проект Умное Голосование на каналах других пользователей и всё это потому, что понятно, что это инициировано Фондом Борьбы с Коррупцией, которая признана у нас иностранным агентом и того и гляди их признают экстремистами. Получается, что с Умным Голосованием случится такая расправа?

Л.Шлосберг― Я не знаю, что случится с Умным Голосованием.

Т.Троянская― Я имею в виду с этим проектом.

Л.Шлосберг― Нет, я понимаю о чём вы спросили. Я не знаю, что случится с Умным Голосованием, реально, мне абсолютно неизвестно. Поскольку Умное Голосование — это проект Алексея Навального и Леонида Волкова, которые сейчас, как мне представляется, утратили возможность руководить этим проектом. При этом, мы с вами в очном эфире в Петербурге, в этом году обсуждали все риски Умного Голосования и здесь невозможно не вспомнить, что 3 дня назад депутаты Государственной думы от всех фракций, подчёркиваю, от всех фракций. Коммунистическая партия, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия. Это не случайно. Это специально, администрация президента так формирует пакеты инициаторов законодательства, чтобы было понятно, что это консенсус всех фракций Госдумы.

Внесли 3 законопроекта, согласно которым, в России отменяется, признанной и конституцией России, знаменитая 54 статья, спасительная для многих людей и установленной всеобщей Декларацией Прав Человека, принцип недопустимости обратной силы закона, который либо устанавливает, либо отягощает ответственность. То есть, на события, которые происходили за несколько лет до признания, допустим, Фонда по Борьбе с Коррупцией экстремистской и террористической организацией, распространяется ответственность людей, которые жертвовали этому фонду, допустим, 1 рубль. И это очень серьёзно. Людей, которые принимали участие в работе.

В России после этих законопроектов и после исков прокуратуры о признании Фонда Борьбы с Коррупцией экстремистской организацией, начался новый поток эмиграции. При том, поток очень скоротечный. Потому что, именно так начинались сталинские репрессии. Блестящий петербургский адвокат Евгений Смирнов, которого знаю лично. Один из ближайших коллег по работке Ивана Павлова, лидера правозащитной журналистской команды 29. Так и назвал своё интервью Новому Проспекту, он дал блестящее интервью Николаю Нелюбину. И в этом интервью он сказал, что именно так, такими механизмами, такими законами начинались сталинские репрессии. Потому что, эти законы коснутся сейчас нескольких сотен тысяч человек. Не сотен человек, а нескольких сотен тысяч. И то, что сейчас происходит с адвокатурой, то что происходит лично с Иваном Павловым.

Я хочу в этом эфире выразить свою полную поддержку этой блистательной команде 29. И Ивану Павлову и Жене Смирновой, и Даше Сухих. Всем, кто работает с ними. Потому что Сталин тоже приступал к расправе над адвокатами. И Лукашенко произвёл массовую расправу над адвокатами, которые защищали политических задержанных. Поэтому, могу сказать, что покушение на принципы обратной силы закона, невозможность обратной силы закона осуществлено депутатами всех думских фракций. Слушайте, какое после этого умное голосование? Ну сколько можно вообще, говорить про Умное Голосование, рекомендующее кому-то, кому бы то ни было, всей стране, голосовать где-то за Справедливую, где-то за Красную, где-то Жириновскую Россию. Люди, смотрите за что вы голосуете. Вы напрямую голосуете за инициаторов закона, о начале нового потока сталинских репрессий в России. Это невозможно. Это вообще не может обсуждаться.

Т.Троянская― Нам периодически, когда слышат такие призывы, наши слушатели пишут: «Всё равно не имеет смысла. Даже если мы проголосуем за тех, за кого мы хотим проголосовать, всё равно подтасуют и наши голоса никто не услышит».

Л.Шлосберг― Это классический ответ. Это синдром выученной беспомощности. Это то, что власти тщательно стимулируют в стране среди оппозиционного демократического избирателя, чтобы парализовать волю людей и желательно до 0 минимизировать их участие в выборах. И совершенно очевидно, что это государственная политика – парализовать волю демократического избирателя. В Санкт-Петербурге есть фракция «Яблоко» в законодательном собрании во главе с Борисом Вишневским. В республике Карелия есть фракция Яблоко во главе с Эмилией Сабуновой. В псковском областном собрании депутатов есть фракция Яблоко во главе со мной. И мы защищали наши голоса, мы контролировали на, почти всех избирательных участках. И чем выше контроль за выборами, тем лучше результаты. Это прямая зависимость. Если вы контролируете выборы на участке, вы препятствуете фальсификации голосования.

Тот, кто не идёт на выборы, тот отдаёт власть в руки вурдалаков сразу, оптом и без всякого собственного усилия. Вообще, нас слушают избиратели активного политического города, в ютубе, наверное, смотрят не только избиратели Петербурга. Уважаемые друзья. Я ещё раз хочу вам сказать, что нас миллионы людей в стране, несогласных с Путиным и Единой Россией. Миллионы. По моей оценке, число оппозиционных демократических избирателей в России находится на уровне примерно 15 000 000 человек. Если представить, что на выборы в России приходит хотя бы половина от списочного состава избирателей. А по списку их около 110-112 000 000 человек. Ну, сейчас добавится несколько миллионов из Донецка, Луганска, это понятно. Добавка Единой России, ничего. Но тогда, при явке 50% эти 15 000 000 людей фактически становятся второй, если не первой политической силой.

И вы увидите, как начнёт меняться политика. Все эти чудовищные законы, сумасшедшие, которые принимают люди, которые, в моем понимании, должны за свой личный голос, как депутата в Госдуме, в Совете Федерации, ответить в рамках уголовного кодекса за принятие таких законов. Но они находятся у власти, потому что они в большинстве. Если они утрачивают большинство. Большинство единой, Справедливой, Коммунистической, Жириновской. Это единое большинство. Это одна партия. Это всё партия Путина. Если эта партия утратит большинство в парламенте, все эти законы будут отменены. Услышьте пожалуйста все. И мы получим большинство в Госдуме. Эти законы будут отменены. И вы не будете ходить под уголовным кодексом.

Т.Троянская― Здесь я могу сказать, что есть такие графики Шпилькена, в которых ты можешь по участкам, ты можешь посмотреть, как прошло голосование. И вот те участки, где шло наблюдение, там значительно отличаются результаты. На это стоит действительно обратить внимание. Как будто бы в разных мирах голосовали. Но вы справедливо заметили, что действительно народ уезжает, поскольку обыски и у сторонников Навального, да и не только. Вот, сегодня Никульшину задержали. Вероника Никульшина, известная по акции Pussy Riot. Около 40 ключевых сотрудников ФБК, которого признали власти России иностранным агентом, уехали из России под угрозой уголовного преследования. Сота, во всяком случае об этом сообщает. Они находятся сейчас в частности в Грузии, здесь перечисляются имена. Это вы называете просто закручиванием гаек или действительно, таким образом власти России хотят обезопасить себя перед выборами? Но ответ на этот вопрос мы услышим после московских новостей.

НОВОСТИ

Т.Троянская― Мы возвращаемся в эфир. Лев Шлосберг у нас на связи. Политик, правозащитник, журналист, председатель регионального отделения партии Яблоко. Лев Маркович, я задала вам вопрос. Кратко, все эти, уже, репрессии. Всё это просто закручивание гаек или это такая подготовка к выборам?

Л.Шлосберг― Все гайки уже закручены. Эта машина сделана. Это такой прообраз Машины Победы для Путина. Победа с большим количеством разных кавычек. И эта машина уничтожает людей не только в политике, но и в жизни. Она выдавливает людей из России, она выдавливает людей из политики. Те законы, которые внесены от группы депутатов от всех фракций Государственной думы – это переход от атаки на политиков, от репрессий по отношению к ним, к репрессиям по отношению к избирателям. Потому что, когда под действие уголовного закона могут попасть сотни тысяч людей – это прямые репрессии против народа. Я абсолютно уверен в том, что с машиной всё понятно, она создана. Генеральным конструктором этой машины является Путин. Он всё согласовал. Это отвечает его политическим интересам.

Да, у этой машины есть прикладная ближайшая политическая задача. Это выборы в Госдуму, где согласно планам властей, не должно появиться ни одной несогласной с Путиным политической партии. Поэтому, в том числе, для недовольных граждан создаются очередные фейковые проекты. На которые люди не очень осведомлённые, не искушённые, не просвещённые в политике, должны клюнуть. Совершенно понятно, что такого рода фейковые проекты нацелены на перетягивание оппозиционного избирателя. Но им, безусловно важно сохранить 100% контроль над Госдумой. Если нам удастся разбить это политическую монополию. Всю, в которую входит Единая, Справедливая, Жириновская, Коммунистическая и вот эта как бы новая, в кавычках. И там будет хотя бы небольшая оппозиционная демократическая фракция, мы разобьём блокаду.

Фактически, сейчас речь идёт о том, чтобы демократические граждане России голосовали за демократических политиков. Я воспользуюсь тем, что мы в эфире и спокойно об этом скажу и прямо: голосованием за партию Яблоко на этих выборах. Разорвали политическую блокаду. Это уместно говорить в ленинградском эфире. Нам необходимо разорвать политическую блокаду в нашей стране.

Т.Троянская― Если ещё на прошлой предвыборной кампании мы говорили: «Голосуйте за нас». Сейчас речь уже идёт о допуске к голосованию, понимаете? Ситуация усугубилась.

Л.Шлосберг― Я это очень хорошо понимаю. Я потенциальный кандидат на выборах и в псковское областное собрание депутатов и в Госдуму. В Санкт-Петербурге также состоятся выборы депутатов законодательного собрания. В республике Карелия состоятся выборы законодательного собрания республики. Все 3 фракции демократической партии Яблоко на северо-западе, я надеюсь, нас сейчас слушает не только Петербург, но и псковская область, слушает и республика Карелия. Это жизненно для всего российского общества, чтобы во всех парламентах сохранились демократические фракции. Фракции партии Яблоко. Сейчас, на этом держится возможность легального участия в политике миллионов людей. Мы не призываем к подполью и партизанщине.

Мы сами политики публичные. Мы не специалисты по подрыву поездов, мы не специалисты по отравлению людей, мы не специалисты по тайным убийствам, мы не специалисты по тайной слежке. Мы публичные демократические политики, которые призывают всю страну к мирной смене власти. К смене власти на выборах. Это невозможно сделать только с помощью политиков. Это могут сделать только избиратели. Да, могут не допустить. Могут вообще ликвидировать, могут зачистить вообще всё политическое пространство. Что могу сказать. Тогда мы будем обсуждать новую политическую реальность. До тех пор, пока у нас всех есть возможность участия в легальной политике, мы должны в ней учувствовать, потому что это спасает жизни миллионов людей.

Т.Троянская― Ещё хотела с вами обсудить забавный факт. Псковский губернатор не будет отчитываться о деньгах, полученных от журналиста которого признали иностранным агентом. Речь идёт о Денисе Камалягине, который сказал, что после присвоения ему этого почётного статуса, перевёл деньги на банковские счета губернатора и мэра Пскова и главы местной Единой России. Журналист написал, что теперь, в ходе агитационной кампании чиновники должны упомянуть, что получили финансирование от иностранного агента, даже если вернули деньги. Как вы думаете, чем закончится эта история?

Л.Шлосберг― Это то, о чём мы говорили в начале эфира. О том, что законодательство, сделанное этими вурдалаками, оно является обоюдоострым, они-то уверены, что жерла этих пушек направлены только против гражданского общества. А на самом деле это пушки, которые стреляют во все стороны. И ножи, которые летят во все стороны. 28 декабря Дениса Камалягина и Людмилу Савицкую – псковских журналистов и ещё трёх замечательных людей, признали физическими лицами иностранными средствами массовой информации, выполняющую функции иностранного агента. Их обязали открыть какие-то, совершенно смешные юридические лица, которые не ведут никакой деятельности. И при этом, они обязаны ежеквартально отчитываться о всех своих тратах. Сходили купили молоко, отчитались, что купили молоко. Они так и отчитываются, там 86 листов отчёта.

Т.Троянская― Не рой другому яму.

Л.Шлосберг― Не рой другому яму. Камалягин прочитал закон и там сказано, что любое лицо, получившее деньги от иностранного агента, становится аффилированным лицом. Он нашёл в открытом доступе контакты губернатора Михаила Ведерникова, главы администрации Пскова Александра Бачикова и депутата Госдумы от Единой России Александра Козловского, который является председателем Единой России в псковской области. И перечислил им умеренную сумму денег. На политическую деятельность. Он это сделал в январе. Эти деньги вошли в его отчёт. Пока он не дал интервью изданию Медуза, иностранному агенту по версии МИНЮСТа, об этом никто не знал.

А теперь узнала вся страна и вдруг стало понятно, что эти пушки могут стрелять в любую сторону. И чтобы представители этих политиков сейчас не говорили, они написали сами и приняли, и Козловский хвалил в прямом эфире Псковского Эха. Да, принято такое законодательство, мы себя защищаем. Нашу страну, наш суверенитет. Если эти люди пишут что-то и делают НРЗБ иностранные деньги, то об это все должны знать. Он хвалил эти законы. Он сам голосовал за них.

Т.Троянская― Лев Маркович, пойдём дальше.

Л.Шлосберг― Я уверен, что им придётся переписывать законы. Теперь, после того, что сделал Камалягин, они в спешном порядке, как писал Есенин: «задрав штаны бежав до комсомола», они будут переписывать эти законы.

Т.Троянская― Посмотрим. В Петербургском Государственном Университете, по требованию МВД провели заседание этической комиссии, с участием студентов, которые были задержаны в зимних акциях в поддержку Алексея Навального. 30 студентов были задержаны. И на этой комиссии профессора сказали, что они не против их убеждений, но они нарушают коронавирусные все дела. Такие разборки проводятся сейчас со студентами.

Л.Шлосберг― Я эти разборки помню по другому поводу. В советское время в вузе, где я учился. Их правда не было так много, они были единичными. Я хорошо помню, по таким случаям, у нас пытались воспитывать студентов оппозиционных взглядов. А в первой половине 80 годов такие студенты на историческом факультете Псковского Педагогического Института имени С. М. Кирова учились. И я хорошо помню, как собирались общие собрания студентов, как высказывались обвинения. Кстати говоря, мы, студенты, тогда человеку, у которого украли рукописную альтернативную историю Советского Союза, учился отличный парень Олег Гуринович, который писал альтернативную историю Советского Союза и Сталина. Ту самую, настоящую, которая потом в 90 годы была признана.

И осведомитель КГБ выкрал у него эту общую тетрадь. Увидел, что он сидит на последней парте и пишет. И прочитал эти записи. И понял, что это антисоветчина. И украл эту тетрадь. И отдал её КГБ. И когда к нам пришли с этим делом Олега Гуриновича. Исторический факультет, Псковский Педагогический Институт в 1984 году. Мы взяли Олега на поруки, мы отказались его осудить. Его не смогли отчислить из вуза. Вот что делать. Защищать своих товарищей. Публично высказываться. Не бояться. Занимать позицию. Профессор струсил? Выразим соболезнования этому профессору. У нас нет ничего другого, кроме нашей открытой позиции. Чем больше людей открыто занимают свою позицию, тем больше безопасность всех.

Т.Троянская― Спасибо большое. Всех с днём радио поздравляем, нас слушатели тоже поздравляют. Перед тем, как покинуть наш ютьюб, поставьте пожалуйста лайки. А мне остаётся лишь добавить, что Лев Шлосберг – политик, правозащитник, журналист и председатель регионального отделения партии Яблоко был у нас сегодня в особом мнении, спасибо.

Л.Шлосберг― Спасибо всем, кто слушал нас. Большое спасибо. Благодарю.