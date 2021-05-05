Особое мнение СПб

А.Петровская― 11 часов и почти 8 минут на часах в студии Эха, у микрофона Александра Петровская. Со своим особым мнением историк Лев Лурье. Лев Яковлевич, здравствуйте.

Л.Лурье― Да, я слушаю вас.

А.Петровская― Вы с нами, прекрасно. Я вас поздравляю со всеми возможными праздниками, которые мы отпраздновали или отпразднуем. Вы кстати, отдыхаете в эти дни?

Л.Лурье― Я нахожусь на Карельском перешейке, не могу сказать, чтоб здесь была дивная погода.

А.Петровская― Всё-таки зачисляем вас к отдыхающим. Я вчера, для тех, кто нас слушает изо дня в день, ошиблась, сказав, что благодаря праздникам каким-то образом прервалась цепочка дурацких, ужасных, безумных новостей и, видимо, Государственная дума, и члены Государственной думы работают. Вот кто-то отдыхает часть россиян, а Государственная дума работает. И там придумали, как не пускать экстремистов в Государственную думу, на выборы в Государственную думу. Оно и понятно. И, наверное, не найдётся людей, кто поспорит с этими депутатами, которые эту инициативу выдвинули. Кстати, Лев Яковлевич, а вы знаете примеры, когда у нас экстремисты рвались на выборы в Государственную думу? Я просто растерялась, стала вспоминать и не знаю.

Л.Лурье― Я понимаю, что ваш вопрос глубоко ироничен.

А.Петровская― Нет-нет, я правда стала думать.

Л.Лурье― Первый Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР из первой думы были довольно жёсткие законодатели. Прежде всего, со стороны Коммунистической партии Российской Федерации.

А.Петровская― Понятно, что это делается во благо нас, чтобы никто не прошёл и т. д. и т. д. Тем более, что речь идёт не о конкретно экстремистских организациях, которые будут таковыми признаны по суду и их сотрудниках. С другой стороны, ведь много лет, это если говорить про последние годы, у нас довольно всё стабильно в политическом плане. В Государственной думе большинство имеет партия Единой России, президент тоже нам понятен много лет. Так вот вопрос: а почему вдруг забеспокоились о выборах? Где увидели угрозу? Где слабое место сегодня?

Л.Лурье― Понятно, что партия Единая Россия, это показывают все опросы, также как коммунисты и либерал-демократы, в общем, все системные партии НРЗБ избирателя. И есть шанс, что в результате этого, через всё это сито, необычайно тщательно выполненное, проползут, особенно в больших городах, Какие-то люди, имеющие волю голосовать против большинства.

А.Петровская― А почему народ вдруг усомнился в Единой России и прочих? Есть у вас ответ?

Л.Лурье― Саш, ну зачем вы задаёте мне такие вопросы?

А.Петровская― Хочется понять.

Л.Лурье― Потому что жизненный уровень падает.

А.Петровская― Жизненный уровень падает и поэтому принимаются новые законы.

Л.Лурье― Жизненный уровень падает, многое обещано за последние 10 лет, ничего не выполнено.

А.Петровская― Вместо того, чтобы обещать, лучше принимать законы. Хорошо. Тогда, знаете какой у меня вопрос? Ведь в этом законе есть ещё 1 хитрая история. Связана она с обратной силой. Это ещё не закон, простите. Это пока только законопроект. То есть речь идёт о том, что не только люди, которые сейчас находятся и являются участниками подобных организаций, которые будут признаны экстремистскими и террористическими. А также те, кто руководил этими организациями в течение последних 3-х лет до принятия этого закона. Принятия – в смысле признания их экстремистскими. А для рядовых сотрудников этот срок составляет 1 год. То есть фактически, может, мы с вами, Лев Яковлевич, тоже что-то нарушаем, что через 2-3 года запретят. А мы с вами и не знали.

Л.Лурье― Мы ничего не нарушаем, потому что ни вы не являетесь экстремистской организацией, ни я не являюсь экстремистской организацией. Поэтому разговаривайте со мной спокойно.

А.Петровская― Это зона безопасности. Но с другой стороны, ведь и эти организации, которые завтра могут быть признаны, не знают на точку отсчёта сегодняшнего дня, что завтра они окажутся экстремистскими. То есть, например, знали ли сотрудники ФБК* – это Фонд по Борьбе с Коррупцией, который признан иностранным агентом, мы должны об этом упоминать в эфире, дело которого об экстремизме сейчас рассматривается в суде, что вот так всё будет происходить? Между прочим, знать это нужно было уже 3 года назад, когда люди соглашались на какие-либо должности в этой организации.

Л.Лурье― Вы вроде и правильно всё объяснили, но что же делать. Перед законодателями поставленная политическая задача. Она заключается в том, чтобы Умное голосование было как можно менее умным. И чтобы не было таких скандалов, как в прошлом году был с госпожой Соболь, которая выдвигалась в московскую Думу. Чтобы таких людей можно было на основании существующих законов отрезать на ранних подступах. Чтобы у них даже и мысли не было, что они могут участвовать НРЗБ соревновании. Вот собственно, что сделано. Крайне неуклюжим способом, совершенно очевидно противоречащим законам, потому что законы действительно обратной силы не имеют. Сделано так, чтобы госпожа Соболь не могла попасть в Государственную думу. Это антисоболиный закон.

А.Петровская― На самом деле, как я понимаю, речь о довольно широком круге лиц может идти.

Л.Лурье― Может идти о широком круге лиц, да. Предположим, у нас предстоят выборы, которые меня гораздо больше волнуют, чем выборы в Государственную Думу – выборы в НРЗБ собрание. А фиг его знает, мало ли кто из известных в городе людей, может быть из действующих депутатов послал 34 копейки в Фонд Борьбы с Коррупцией, считающимся иностранным агентом.

А.Петровская― Например, да.

Л.Лурье― Это является нарушением закона или нет? И можно ли по этому поводу человека снять с выборов? Или среди этих организаций, которые признаны иностранными агентами. Там же совершенно невинные есть, связанные, я не знаю, с борьбой с диабетом. И ты действительно не знаешь. Ты хочешь бороться с диабетом, а на самом деле, ты борешься за иностранного агента. Вот как бывает. А потом это имеет огромные последствия. Так что это есть некое, я видел на своём веку с 1989 года с выборов на Съезд народных депутатов СССР 187 способов не дать ненужному человеку пройти в депутаты. Вот это 188 способ.

А.Петровская― К слову о разных способах. Ещё недавно обсуждались разные истории с возбуждением тех или иных административных, а иногда административные, как у нас бывает…

Л.Лурье― На самом деле это целиком и полностью те задачи, которые власть поставила, это закон не выполняет. Например, депутаты от партии Яблоко не лишаются права быть избранными. Они не посылали деньги Навальному, потому что им было сказано: «Не посылайте деньги Навальному. А то мы вас выключим из Яблока». И оказалось, что Георгий Алексеевич Явлинский предусмотрел это и таким образом вывел своих людей из-под этого закона.

А.Петровская― Я читаю иронию в ваших словах.

Л.Лурье― У меня никогда нет иронии, я всегда говорю прямо и просто. Я учитель истории. Полностью проблему решил бы закон, который бы выкинул Яблоко и всех беспартийных.

А.Петровская― Ну может быть это следующий шаг. Мы с вами не знаем.

Л.Лурье― Это может быть следующий шаг, и я надеюсь, что наши законодатели уже думают, потому что политика – это же игра.

А.Петровская― С другой стороны, Яблоко и не так опасно. Сколько Яблоко есть и когда Яблоко брало большинство?

Л.Лурье― А почему Шлосберг менее опасен чем навальновский Волков? Здесь каждый может представлять опасность. Вы представляете, как им тяжело в Совете Безопасности про это думать? Каждый может представлять опасность.

А.Петровская― Да, это страшная история, не будем им завидовать.

Л.Лурье― Мы даже с вами знаем, Саша, из политической жизни Петербурга, что даже депутат от Справедливой России может представлять опасность. Даже коммунист. А Партия Роста какие может сюрпризы преподнести? Вы же знаете.

А.Петровская― Ну там всё как-то постабильней, мне кажется.

Л.Лурье― Это временно. У них же есть теперь Дмитриевское крыло и Шнуровское.

А.Петровская― Ну не знаю от какого больше сюрпризов ждать. Лев Яковлевич, возвращаясь к сценариям, которые есть. Вот 188 мы с вами обсудили, чуть-чуть назад открутим. Ещё когда этого законопроекта не было, тогда говорили о том, что все эти административные дела по тяжести своего давления могут перерасти в уголовные и т. д. Вот они как раз и создаются чтоб кого-то куда-то не пустить. Помните акции, после акций всех начинают задерживать и все эти дела санитарные и пр. Получается, что решили удобнее, одним махом, чем 1000 дел на каждого отдельного человека.

Л.Лурье― Я думаю, что они посчитали – у них не получалось по времени. То есть, они не успевали всех потенциально опасных прогнать через это сито. И они подумали, что надо срезать угол. Вот они его и срезали.

А.Петровская― Хорошо. Тогда вопрос ещё в отношении политической жизни Петербурга и на федеральном уровне. Что касается штабов Навального, которые ещё экстремистскими не признаны, но уже в списке организаций, причастных к экстремизму и терроризму. В какой-то такой список они уже занесены. Так вот, они уже закрываются. Сейчас уже понятно, что подобного рода законы могут идти дальше. Как это изменит политический ландшафт? Петербуржский и не только.

Л.Лурье― Никак не изменит Петербуржский политический ландшафт. Насколько я понимаю, последние демонстрации, особенно последняя. Они были абсолютно стихийные. То есть, руководство ими возникало прямо на месте.

А.Петровская― Но собирали, объявляли их кто?

Л.Лурье― Никто никого не собирал. Кто-то сказал слово. Любой человек может сказать слово. «Давайте соберёмся, будем галок гонять?», – выкрикнет и соберутся люди. Ничего здесь такого нет. Конечно эти штабы играли определённую роль. Насколько я понимаю, больше в провинции, чем в столицах. Но тем не менее можно быть штабом и не объявлять, что ты штаб. А можно просто быть приятелями Сашей и Толей.

А.Петровская― Хорошо. Ещё 1 момент. К новостям, которыми мы закрыли предыдущую предпраздничную неделю. Там в пятницу прошли обыски, а также предъявили обвинение адвокату Ивану Павлову за якобы разглашение сведений журналисту газеты «Ведомости» по делу Ивана Сафронова, где он является адвокатом, стороной защиты. У меня знаете какой вопрос? Понятно, журналисты, адвокаты ещё пошли и т. д. Если попросить молчать тех, кто говорит невпопад, раскачивает лодку, наступит ли штиль?

Л.Лурье― Я не понимаю о чём вы спрашиваете. Всех давно уже попросили. Сколько просили говорить только впопад? Ну не получается. Малоуправляемое население 147 000 000 человек живёт. Не все достаточно понимают. Недисциплинированная нация. Я приведу пример из школы. Вы входите в класс, там 35 человек. Вы говорите: «Ребята, давайте посидим тихо? Послушаем, очень интересная тема – Куликовская битва». И обязательно найдётся какой-нибудь Коля, Лёня или Эдик. Который будет дёргать девочку за косички и плеваться жёванной бумагой. И вот так Россия. Невозможно ничего сказать.

А.Петровская― Но Колю и Эдика можно отвести к директору. Станет ли тише в классе?

Л.Лурье― Людям говорят, чтобы они не бросали бумажки на тротуары. А они бросают бумажки на тротуары. Им говорят: «Не надо распивать спиртные напитки на улице», например, пиво. А они распивают. Им говорят за кого надо голосовать – за Единую Россию. А они голосуют за кого-то другого. Непослушное население. Правители очень на это жалуются. В Китае по-другому абсолютно. Там скажешь – они сделают. А у нас этого никак невозможно добиться. Со времён Рюрика. Земля наша обильна, порядка только нет. Невозможно. Неуправляемая страна.

А.Петровская― Но всё-таки, Лев Яковлевич. Перевести в плоскость закручивания гаек. Гайки крутим-крутим. В какой-то момент должна устойчивость у того объекта, у которого мы крутим гайки появиться. Либо мы просто перетянем и сорвём резьбу.

Л.Лурье― Вы уже начинаете говорить, как депутат Единой России. В плоскость закручивания гаек, посмотрите. Да они перевели уже давно в эту плоскость. Они собственно говоря, и занимаются закручиванием гаек.

А.Петровская― Так если их долго крутить, в конце что будет?

Л.Лурье― Губернатор нашего города Александр Дмитриевич Беглов, он закручивает гайки. Сидит с утра и до вечера и закручивает гайки. Пот льётся с его лба, а он закручивает и закручивает гайки. С резьбой всё плохо, понимаете? Не закручиваются гайки. Не так закручиваются, как хотелось бы чтоб гайки закручивались.

А.Петровская― Непонятно тогда зачем закручивают. Зачем те, кто их закручивает их закручивает если с резьбой проблемы. Если в конце резьбу может сорвать.

Л.Лурье― Потому что если у тебя случается некая проблема, которую ты не знаешь, как решить, то ты идёшь по пути наименьшего сопротивления. Этот путь наименьшего сопротивления заключается в том, что, если тебя перестают любить сильно, а ты не хочешь отпускать эту невесту Белоруссию, как Александр Лукашенко. То ты закрываешь её дома, не даёшь ей говорить по телефону, смотришь с кем она чатится в интернете и т. д. и т. п. Ты основываешься не на любви, а на подчинении, выполнении неких правил. Заключаешь невесту в терем. Они хотят нас заключить в терем.

А.Петровская― У меня наконец-то серьёзный вопрос, Лев Яковлевич. Вот этот закон, законопроект, который мы сейчас с вами обсуждаем. Он ведь рушит всю систему мирной смены власти, революционной смены власти, потому что для этого есть выборы. Все, кто не согласен – не надо ходить на улицы, не надо ходить под дубинки, не надо всего этого. Идите на выборы и там будьте избранными, если вы хотите или голосуйте за того, за кого вы хотите.

Л.Лурье― Значит надо выбирать из тех, кто не является помощником иностранного агента. Там такой выбор.

А.Петровская― Не повышает ли это всё риски? Выхода людей на улицы, каких-то неправильных и не мирных действий.

Л.Лурье― Для того, чтобы понижать риски выхода людей на улицы существует национальная гвардия.

А.Петровская― Ага. Понятно. Тогда от внутренней политики немножко к международной. Стало известно, что должны в начале июня, это от источников газеты «Коммерсантъ», конкретные даты были названы, по-моему, 13-15 июня встретятся Байден и Путин. Мы уже это обсуждали, мы уже от всех пресс-служб это слышали. Что это значит, с вашей точки зрения? Это перезагрузка, это оттепель? Или, как я понимаю, и во времена даже самые тяжёлые для наших стран, во времена Холодной войны Лидеры встречались, но сильно как-то не менялось. Как вы оцениваете этот шаг?

Л.Лурье― Я думаю, что тактически, это успех Владимира Владимировича, потому что с 2014 года, со встречи семёрки в Австралии, с фактического изгнания нас из восьмёрки. Встречи становятся очень редкими, а для Владимира Владимировича важным является Скипетр и Держава. То есть знаки принадлежности к Великой Империи. Один из причиндалов, который должен быть у главы Великой Империи – это саммиты с представителями Соединённых Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Этот саммит надо было получить.

Использовано было довольно сложное и опасное коленце, связанное с манёврами на границе с Украиной. И старина Байден откликнулся, сказал, что он встретится. Так что это хорошо. Другое дело, проблема заключается в том, на какие уступки готов пойти Владимир Владимирович Путин, готов ли он договариваться про более-менее прочное перемирие на Украине? Готовы ли мы давать некие обязательства относительно наших спецопераций за рубежом? Потому что это всё связанно и престижем внутри и с престижем снаружи. Это вот мы посмотрим в весёлом городе Вене.

А.Петровская― А что касается Навального, он будет там каким-тол элементом торга, разменной монетой? Или Байдена не очень интересует конкретно судьба Алексея Навального?

Л.Лурье― Алексея Анатольевича, насколько я понимаю, я в кавычках говорю, устраивает пребывание в покрове Владимирской области. Он сюда приехал, а не уехал. Он пока что не просится назад. Поэтому я не уверен, что эти переговоры будут вестись. Хотя, наверное, Байден будет выглядеть идиотом, если он договорится о том, что он меняет Бута на Навального, а Навальный скажет: «А я ехать не хочу». В каком положении окажется Бут? Он будет ждать, что сейчас ему можно будет уехать, а навальный не хочет уезжать. Такие сложности могут быть. Поэтому нет, я не думаю, что Навальный – часть этой повестки.

А.Петровская― Хорошо, посмотрим действительно чем всё это завершится. Вы упомянули историю с войсками, которые мы тренировали. Учения мы проводили. Так получилось, что совсем недалеко от границ. Вы считаете, что есть прямая связь? То есть решение о встрече, предложение встречи со стороны Байдена – это реакция на наши учения?

Л.Лурье― Да. Конечно. Я так считаю и большинство обозревателей так считают. Это, в некоторым смысле, было предложение брачного танца и Байден его подхватил.

А.Петровская― Ну то есть это нормальная история для международной политики? Кто-то начинает проводить учения…

Л.Лурье― Она не слишком такая приятная и никто вам в жизни не скажет, что мы проводили манёвры для того, чтобы встретиться с Байденом. Ну, вообще, это обычный ход. То есть, создаётся некое напряжение не потому что что-то горит, а потому что нужно обратить на себя внимание.

А.Петровская― Но всегда в этом напряжении важен контроль, чтобы в момент созданного напряжения что-то не пошло не по сценарию, который предполагался.

Л.Лурье― Это верно, конечно. Политика – вообще рискованное дело, я не видел там большого риска, потому что всё-таки было очевидно, что Украина понимает, что она сильно уступает, не будет наносить ответный удар, понимает уже, что она не является членом НАТО и что её не поддержат.

А.Петровская― Лев Яковлевич, прервёмся на новости московские и вернёмся.

НОВОСТИ

А.Петровская― Возвращаемся мы в эфир «Особого мнения», я напоминаю, что у нас в гостях историк Лев Лурье, мы с вами обещали слушателям, кто нас смотрит и слышит, и видит в ютьюбе на канале Эхо Москвы в Петербурге, поговорить про Вячеслава Макарова, поэтому давайте с этого вторую часть и начнём. В общем как написал Загс.ру, мне очень понравилось, «Манёвр Макарова». Но вот я точно запуталась, намудрил Вячеслав Серафимович. Вначале он вроде как идёт на выборы в Государственную думу вместе с Турчаком, они подают документы, всё так красиво, официально. А потом раз! И нам становится известно, что он хочет возглавить список тех, кто пойдёт в законодательное собрание. И эту новость активно форсируют, репостят его коллеги, депутаты Единой России в социальных сетях и т. д. и т. д. Вы эту игру раскусили, Лев Яковлевич?

Л.Лурье― Вообще то что предложил Вячеслав Макаров, крупнейший политик Петроградской стороны, несомненно. Ничего не решает. Он может пойти в законодательное собрание на выборы по своему округу, кстати говоря, а не возглавлять список, что является неожиданным ходом. Наверное, он будет первым номером в списке, плюс он будет идти по своему избирательному округу и плюс ещё он будет избираться по этому округу, но только расширенному, в Государственную думу.

И уже после того, как его выберут или не выберут, но скорее всего выберут, и туда, и туда, он скажет: «Я хочу оставаться в законодательном собрании, потому что мне нравится быть руководителем законодательного собрания, этого чудесного субъекта Федерации». Или он скажет: «Не, я пойду в думу и там буду возглавлять региональную группу, которая будет решать судьбу северо-запада. При чём, оставлять пространство для торговли. Совершенно очевидно, что ему не хочется просто так уходить с этого поста и он оставляет себе 2 возможности. С одной стороны, для торговли, он говорит: «Ладно, я уйду с этого поста, но тогда вы сделайте меня, пожалуйста, министром обороны или послом в Бразилии» или он говорит: «Не-не, вы хотите, чтоб я ушёл с этого поста, но избиратель, он так меня любит, что я остаюсь на этом посту и буду по-прежнему осуществлять в городе нечто вроде двоевластия».

Проблема заключается в том, что я с огромным, глубочайшем уважением отношусь к господину Макарову, но я не могу сказать, чтобы он был такой уж моратор без Пьеро, Ленин или Сталин (НРЗБ) по своим способностям. Но власть в Смольном настолько слабая, что даже такой не самый сильный политик, как Макаров, сильнее, чем Смольный. Смольному это не нравится. У нас прошлый губернатор, как вы помните тоже враждовал с Макаровым.

А.Петровская― Так это разделение властей просто.

Л.Лурье― Вот и также разделение властей, его нигде нет. Оно есть только в Петербурге. Вы помните, кто возглавляет Московскую Городскую Думу? У нас можно сказать: Беглов и Макаров. А там как сказать? Собянин и кто? Да фиг его знает.

А.Петровская― Да, я забыла фамилию.

Л.Лурье― Мне страшно стало интересно, что неожиданно на поверхности появилась голова Евгения Пригожина. Который дал обширное интервью, такое непонятно семантически, что он имеет в виду. Но он говорит, что «Во, Макаров даёт», смысл примерно такой, этого интервью. Так что, там у них какой-то переполох и это мне нравится.

А.Петровская― Ну то есть такая война, которая признак реальной политики.

Л.Лурье― Кризис верхов.

А.Петровская― А на нас с вами это подковёрная игра, которая признак реальной политики, как-то скажется?

Л.Лурье― Я думаю, что это может сказаться на выборах в законодательное собрание потому что при отсутствии твёрдой воли и наличия многих партий и представителей третьих сил, они у нас в Петербурге совершенно другие, чем в Государственной думе, ещё раз хочу сказать. Что у нас, например, Справедливая Россия – это довольно приличные люди. Или Партия Роста или Яблоко. То есть, у нас есть разные представители разных сил в разных партиях. Им будет проще получить депутатов в законодательном собрании, в Мариинском дворце, а наличие позиций в Мариинском дворце – это всё-таки очень важный момент для нашего города.

А.Петровская― Борьба – это признак силы и заслуга Вячеслава Макарова, спикера Загса или это признак слабости Смольного?

Л.Лурье― Я уже сказал, Саша, это признак слабости Смольного. То есть конечно на кафедре политработы многому научили Макарова, и он профессиональный политработник и полковник. Но с другой стороны ему противостоит доктор экономических наук Беглов, специалист по экономике казачества. Тоже серьёзный учёный, серьёзный специалист. Вот битва этих двух интеллектуальных титанов, она и радует наш город.

А.Петровская― Но ещё же есть федеральный уровень, мы всё время про какие-то вертикали говорим. Получается, что здесь не очень-то и вертикально выходит.

Л.Лурье― Не вертикально совершенно. Я не понимаю, что делает Председательное Правительство президента Российской Федерации по Петербургу, как оно глядит за этим. Тут у нас хаос, смуты против Мариинского дворца. Мариинский дворец против Смольного. Назревает гражданская война, а они сидят себе там спокойно у домика Петра и усами не шевелят.

А.Петровская― Давайте ещё к другим событиям, которые касаются Петербурга. Больше, я бы сказала, социально-культурный подтекст. Граффити с Алексеем Навальным появилось на минувшей неделе. Ну как, оно появилось и сразу исчезло очень быстро. Помните, как в этом фильме: «Не мелко ли это?» бороться с граффити так активно.

Л.Лурье― Риторический вопрос – это ваш главный приём как оратора. Вот зачем вы меня спрашиваете? Что я должен вам отвечать?

А.Петровская― Мне хочется, чтобы это не я сказала. Мне хочется, чтобы это вы сказали. Я-то кто? Тут Лев Лурье сказал: «Это мелко».

Л.Лурье― Мы за этих людей не отвечаем. Им это кажется не мелким. А я бы обратил внимание, что это граффити появилось на месте, где Богородица явилась. Введенская церковь на эту тему. Была Введенская церковь разрушена во время субботников в 30-ые годы, а теперь там нарисован Навальный. Мне кажется, что это чудо.

А.Петровская― Он уже не нарисован.

Л.Лурье― Я не знаю кто нарисовал, ведь не нашли кто нарисовал?

А.Петровская― Потому что там сразу серьёзная ответственность за рисунок.

Л.Лурье― Потому что, не понятно, кто нарисовал. Не появилось ли оно само? Я бы расследовал это, кстати.

А.Петровская― Кстати к вопросу. Искусство и активизм. Искусство и политика. Всё-таки это граффити – это история про политику, а не про уличное искусство. Или как?

Л.Лурье― Ну почему, мне дико нравится это с точки зрения искусства. С точки зрения политики у меня сложное отношение к Навальному, а с точки зрения искусства – потрясающая вещь. Может быть только Сикстинская Мадонна на меня производила такое впечатление.

А.Петровская― На выходных, на площади искусства, активисты устроили публичную выставку картин «Репрессии» их уже забрали, арестовали на 8 или на 10 суток.

Л.Лурье― До 15-30 суток – довольно высокая цена на аукционе заплачена.

А.Петровская― Это тоже, искусство или политика? Потому что они кстати не просто выставляли картины. Они ходили с громкоговорителем, они говорили, что они против репрессий.

Л.Лурье― Свобода на баррикадах – это искусство или политика? А Рабочий и колхозница Мухиной – это искусство или политика? Саш, подумайте, как следует.

А.Петровская― Хорошо, тогда, наверное, последнее что мы с вами успеем обсудить. Авиасообщение с Каиром восстановлено для Петербурга. Вчера вылетел первый рейс в Каир. С одной стороны, это никак не связано с сообщениями в конце апреля, когда мы услышали, что президенты России и Египта договорились о возобновлении авиасообщения, в том числе на курорты Египта, которое было прервано после гибели нашего самолёта в 2015 году над Синаем. С другой стороны, для Петербурга, как мне показалось, история знаковая. Я помню, читала как раз реакцию родственников после 23 апреля, когда заявили о восстановлении авиасообщения. Вы как это оцениваете?

Л.Лурье― Ну бывают трагедии, что ж теперь. Там действовала, насколько я понимаю, ячейка запрещённого к упоминанию ИГИЛА (террористическая организация — прим.ред). И они сбивали и убивали большое количество гражданских людей. Несчастные наши земляки тоже попали под эту раздачу. Но это не значит, что мы должны забыть о Шарм-эль-Шейхе и не ездить туда греться.

А.Петровская― Ну там позиция властей Египта, мне кажется, важна во всей этой истории, которые ведут себя не так однозначно.

Л.Лурье― Ну у нас так много проблем. У нас как видите, Макаров не может с Бегловым договориться, а мы будем думать о позиции правительства Египта. Мы должны думать об удобствах наших соотечественников, которые смогут замёрзшие кости бросить на матрас около берега Красного моря и почувствовать блаженство.

А.Петровская― Спасибо, на этом мы сегодня вынуждены заканчивать, время наше закичилось. Историк Лев Лурье в «Особом мнении».

* — российские власти считают иноагентом