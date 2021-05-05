Е.Бунтман― Добрый вечер, это программа «Особое мнение» и я, ее ведущий, Евгений Бунтман. А в гостях у нас писатель Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте.

С.Белковский― Добрый вечер, Евгений Сергеевич.

Е.Бунтман― Все никак не могу привыкнуть, что гость вживую, это очень приятно, в этой студии. Новый законопроект предусматривает запрет отождествления действий СССР и нацистской Германии. Будет ли написан какой-то катехизис, что можно говорить про действия СССР, а что нет, наконец?

С.Белковский― Скорее, это будет субъектно ориентированный катехизис. Кому-то можно, а кому-то – нет. Помните, по известному анекдоту, у армянского радио спрашивают, будут ли при коммунизме деньги. На что армянское радио отвечает задавшему этот вопрос товарищу Абрамяну, что есть разные точки зрения. Китайские ревизионисты считают, что не будет, югославские оппортунисты – что будут, а наша партия как всегда придерживается диалектической позиции: у кого-то будут, а у кого-то и нет.

В общем, если ты – сторонник Алексея Анатольевича Навального или Михаила Борисовича Ходорковского, то тебе нельзя будет сравнивать. А если ты нормальный гражданин, не угрожающий существующему строю, не оспаривающий эксклюзивную власть великодушного игемона, а также императора Тиберия, лучше которого в мире не существует, как мы знаем, то можно… Можно будет как-то проскочить.

Е.Бунтман― То есть, Владимиру Рудольфовичу, условно говоря, можно?

С.Белковский― Можно, можно.

Е.Бунтман― Как мы это уже выяснили практическим путем. Это какое-то строительство новой религии определенной?

С.Белковский― Не. Просто все законы в России существуют для избирательного применения, и этот тоже. Он для того, чтобы прищучить неприятных людей, если это будет нужно. Если это не будет нужно, закон не будет… Если это хороший человек, против него закон применяться не будет.

Е.Бунтман― То есть, только для того, чтобы наказывать?

С.Белковский― А для чего? Понимаете… Нет. Тут есть глубокая философская подоплека, которая состоит в том, что нынешнее российское руководство и элита в целом, как приложение к этому руководству… Каждый член элиты в отдельности может придерживаться разной точки зрения. Но в высочайшие моменты единения с руководством они должны придерживаться одной позиции, что холодной войны, которую Советский Союз проиграл, не было. Вот я придерживаюсь позиции, что мировых войн было три, и сейчас идет четвертая, гибридная, начавшая в 2014 году. Поэтому разговор, будет ли третья мировая война, бессмысленный. Она была. Это была холодная война, и Советский Союз ее проиграл, что влечет за собой, как всякое поражение в войне, определенные последствия. Но современная Российская Федерация отрицает эти последствия. Она до сих пор считает, что справедливыми являются Ялтинские соглашения о разделе мира 1945 года. И Потсдамские соглашения, Хельсинские соглашения… То есть, все, что было до фиксации результатов холодной войны в 1989 году. Победа, условно, 9 ноября 1989 года, в этот день рухнула Берлинская стена, и поэтому можно считать, что так называемый свободный мир победил тоталитарный мир коммунизма.

Е.Бунтман― Конец истории.

С.Белковский― Нет, конец истории еще не скоро. Доживем. Поэтому, чтобы отрицать холодную войну, ее последствия и делать вид, что после 45 года никаких важных конфликтов глобального порядка не было… Они были, они чем-то заканчивались. Вот надо всячески возвеличивать Вторую мировую войну. И говорить о том, что мы – добро. С 45… В конце 80-х ничего не случилось. Просто злые американцы развалили Советский Союз. Не то, что мы проиграли какую-то войну, мы ничего не проиграли…

Е.Бунтман― Не было войны – значит, не проиграли.

С.Белковский― Конечно. А на самом деле было и проиграли. И поэтому мы остаемся источником добра, потому что мы победили нацизм. На самом деле, все спрашивают меня, с позиции моей, белковской… Я бы сказал так, что миссии советского режима, коммунистического и нацистского режима были разные. Нацистского режима миссией было уничтожение евреев, что, в принципе, является формой реализации Ветхого завета, государство Израиль, возвращение евреев в Ханаан, где реки текут молоком и медом, предотвращение их ассимиляции… Стало возможным в результате действий нацистского режима, который просуществовал необходимое для этого… В каббалистской нумерологии – 12 лет.

С.Белковский: Наша правящая элита во главе с самим Путиным стоит на обороне, на страже прошлого

Функция советского режима, которая очень тщательно описана в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, и вот сейчас 13 мая будем отмечать очередную годовщину «фатимских пророчеств» Богоматери… Состояла в уничтожении христианства. Конечно, Советский Союз обломался о христианство и благополучно ушел в небытие. Но по, так сказать, своему антихристианскому, античеловеческому посылу эти режимы примерно одинаковы. И, условно говоря, это как Годзилла и Кинг-Конг, которые могут сражаться между собой, но можем сказать, что кто-то из этих персонажей в современном боевике является у нас моральным образцом, а кто-то наоборот? Ее нет.

Е.Бунтман― Мы можем отождествлять, пока это можно, пока это не запрещено.

С.Белковский― Годзиллу и Кинг-Конга? Я думаю, что Годзиллу и Кинг-Конга тоже внесли в закон.

Е.Бунтман― Хорошо. Но речь же идет о мелочах. И то, что вы говорили как раз – это репрессивная функция этого закона. То есть, нельзя будет говорить, что, не знаю… Как в предыдущем эфире мы говорили с господином Виноградовым, что, скажем, нацистская Германия и Советский Союз признали одновременно независимость марионеточной Словакии. Или вот… За такие мелочи.

С.Белковский― И пакт Молотова-Риббентропа никто не отменял. Деды воевали, воевали деды в разных смыслах. В частности, Вячеслав Михайлович Молотов, квалифицируемый его внуком Вячеславом Алексеевичем Никоновым.. Вы знаете, что Никонов шел с портретом Молотова, своего деда, на этом Бессмертном полку, на марше. Вячеслав Михайлович Молотов как раз, как дед воевал на стороне нацистов…

Е.Бунтман― Это другое, как нам говорит современное… Подписывали, но это другое.

С.Белковский― Конечно. Чтобы предотвратить войну, правда, ее почему-то так и не предотвратили. Так усиленно предотвращали, что несмотря на многочисленные предупреждения Иосиф Виссарионович Сталин так и не внял. И оказался совершенно не готов к войне, в том числе и психологически. И как мы знаем, в сентябре-октябре 41 года товарищ Сталин судорожно искал попыток сдать все-таки… Сдаться Гитлеру на каких-то выживабельных условиях, отдать все территории, завоеванные после пакта, выдать евреев и так далее. Но Гитлер не пошел тогда на соглашение со Сталиным, потому что он считал, что тотальная победа уже у него в кармане. И ему не о чем договариваться. Он ошибся, да. Прокололся. Потому что ясно, что за пределами 45 года нацистский режим существовать не мог, он выполнял свою грязную историческую работу и должен был уйти в небытие как и советский режим в конце 80-х.

Е.Бунтман― Историческая ось как-то нащупана… Я не могу не спросить, вы перед эфиром говорили, что можно обсуждать как прикол статью Николая Платоновича Патрушева, посвященную Ивану Грозному… Там есть удивительные всевозможные исторические утверждения, которые, я надеюсь, мы подробно разбирать не будем.

С.Белковский― Назовите хоть одно, потому что я статью не читал. Я только наслышан о ней.

Е.Бунтман― Так вот, «иностранцы врали о жестокости режима Ивана Грозного…», Это так, я близко к тексту пересказываю. «Для того, чтобы отвлечь от своих проблем, от Варфоломеевской ночи и от других всевозможных проблем».

С.Белковский― При этом Николай Платонович, автор НРЗБ статьи, назовем его так, исходит из того, что тогда существовали какие-то системы глобальных коммуникаций, и люди приходили после Варфоломеевской ночи, входили в интернет и смотрели, что там…

Е.Бунтман― Условно, говорили о том, что у Ивана Грозного вот что происходит, а в Париже – мы не будем вам говорить.

С.Белковский― Это должно было как-то в оперативном режиме происходить. То есть, люди должны были хорошо знать о существовании Ивана Грозного и онлайн отслеживать, что там происходит в его царстве Московском. Нет, ну это же… Такие чиновники как Николай Платонович колеблются вместе с линией партии, подумалось тому же Рабиновичу из анекдота. И это все отражает представления Владимира Владимировича Путина… Это же метафора. Глубокая метафора. Как «Иван Грозный» Эйзенштейна – это метафора Сталина, сначала эта метафора устраивала Иосифа Виссарионовича, он поддерживал этот проект, потом…

Е.Бунтман― Потому что зашло слишком далеко?

С.Белковский― Да, он его зарубил. Так и здесь. Это же, условно, Запад критикует Владимира Владимировича Путина, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем. В переводе с криптоязыка статьи Николая Платоновича на русский это означает.

Е.Бунтман― Чем объяснить это… Не то, что внезапное, но какое-то последовательное и с большим энтузиазмом в последние годы развивающийся интерес к истории?

С.Белковский― Потому что у нас страна прошлого. Наша правящая элита во главе с самим Владимиром Владимировичем стоит на обороне, на страже прошлого. И чтобы… Это называется, есть такое умное словосочетание, пассеистский дискурс. То есть, нужно все найти в прошлом. В первую очередь хорошее. Мы не хотим двигаться в будущее, мы считаем, что солнце не взойдет. Поэтому мы сегодня являемся твердыней и обороной прошлого. Это концепция России, которая, в том числе, сформулирована и в новейшей редакции Конституции РФ, одобренной на плебисците 1 июня 2020 года.

Е.Бунтман― Почему? Почему это пассесистическяа направленность? Потому что…

С.Белковский― Потому что таков тип мышления и способ, в первую очередь, вождя. То есть, Владимира Владимировича.

С.Белковский: Путин понял, в чем его миссия. Миссия в том, чтобы защитить империю прошлого, которой является России

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Это что-то возрастное или психологическое?

С.Белковский― Нет, он всегда был такой, с рождения. Он вообще консерватор глубокий, консерватор всегда бессознательно боится будущего. Именно поэтому архетипически, если брать архетип по лицам тетраморфов, эти символы евангелистов, человек-ангел, ангел-лев и бык, вол, то Путин – бык, вол. Знаете, выражение «крутить вола». Он задерживает все процессы, для него это очень органично. Защищает территорию, обрабатывает землю, защищает землю, с землей очень тесно связан. И любые реформы при нем невозможны, это мы убедились. Сколько раз прогрессивная общественность хваталась за сердце за минувшие 20 лет, кричала: «Вот, сейчас Путин начнет радикальные реформы в какой-нибудь сфере». И что, началось? Нет. Ни в одной сфере.

Е.Бунтман― Смотря, что называть реформами…

С.Белковский― Нет, что разворовали – это не является реформой. Это просто разворовали. Их и не будет при Путине, это невозможно психологически. Но нужны какие-то основания, на чем мы стоим и почему мы хорошие. Хорошие мы потому что, что со всех сторон на нас лезут геи, трансгендеры и трансформеры, Джордж Флойд неожиданно встает из могилы и побеждает Авраама Линкольна. Вот сегодня – 200 лет со дня смерти Наполеона Бонапарта, и во Франции целая истерика по поводу того, что Бонапарт был расистом и сексистом. И я согласен, что во всем этом есть много неприятного. У нас такого неприятного ничего нет. У нас – Иван Грозный, несмотря на то, что он был расистом и сексистом, он хороший расист и сексист. Вы помните манифест Константина Юрьевича Богомолова? НРЗБ ценности старой доброй Европы, сейчас мы их обороняем и защищаем, сейчас мы – крепость старой Европы. На что, может: «Константин Юрьевич, а вот коррупция и непотизм тотальные тоже являются ценностями старой доброй Европы?». «Что-что», — спрашивает Константин Юрьевич. «Про непотизм вы что-то сказали? Мы таких слов не знаем».

Е.Бунтман― А что для него является идеалом? Не для Богомолова, а для Путина? Какая эпоха? Чего ждать.

С.Белковский― Смотрите, я сейчас цитирую себя как классика… Дорвался до такой возможность, как всякие великие философы я остаюсь непрочитанным. И, в частности, не прочитана моя статья начала 2017 или даже 2016 года, которая называется «Путин и немножко нервно», опубликованная в издании «Сноб». Я обратил внимание, что в полном соответствии с духом и буквой кульминационной работы Зигмунда Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» Владимиру Путину присущ синдром навязчивого повторения, построенного на его позитивном опыте бессознательном, когда система, которой он служит верой и правдой, разрушается, и на этом он получает огромный импульс к развитию и росту. Сначала он был верным слугой Советского Союза, без иронии. Верно служил. Советский Союз рухнул. Жизнь кончилась. Через год после этого конца жизни Путин становится ключевой фигурой города Санкт-Петербурга и неформальным хозяином Северной столицы, патроном этого бандитского Петербурга. Вот там, собственно, его индивидуация, выражаясь психоаналитическим языком, произошла там. Там он стал человеком, по-настоящему личностью.

Дальше рушится Анатолий Собчак, в 1996 году, у которого Владимир Владимирович Путин возглавляет штаб. Ужас, кошмар. В том же году сгорел дом Владимира Владимировича Путина с чемоданом наличных, как гласит легенда. Я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Жизнь кончена.

Он перемещается в Москву на среднюю должность заместителя управляющего делами президента. Через два года он – директор ФСБ, через четыре года он – президент Российской Федерации, и с тех пор 21 год ему ничего не мешает оставаться в этой должности.

Поэтому сейчас он идет на третий круг саморазрушения по тому же принципу фрейдистскому.

Е.Бунтман― То есть, он должен все время спасать?

С.Белковский― Нет, он… Разрушается мировая система, она ему должна дать новый импульс к развитию. Он, наконец, понял, в чем его миссия. Миссия в том, чтобы защитить империю прошлого, которой является России. Надо вынуть из сундуков прошлого все, что только есть, и на это помолиться, объявить это сакральным. Иван Грозный – в том числе. У Ивана Грозного, конечно, есть отдельные недостатки, как у нас у всех. Но если мы позволим себе перейти в критике Ивана Грозного определенные красные линии, которые, как сказано в недавнем послании президента Федеральному собранию, устанавливаем мы сами, а это почти точно цитата из «Дракона» Шварца. Что я начну войну, а в какой день – не скажу…

Вообще надо сказать, что Евгений Шварц, его драматургия стала какой-то определяющей российскую политику. Потому что Алексей Анатольевич Навальный говорит о голом короле… Вот дракон и голый король, они как-то взаимно стали… Архетипичны для сегодняшних дней.

Сами переходить эти линии мы не можем, потому что если мы их перейдем, то мы десакрализируем это возрождение прошлого, и люди спросят: «Может быть, все-таки пойдем в будущее». А зачем вам в будущее? Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в будущее гулять. Там акулы, гориллы, злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать.

Е.Бунтман― Про будущее, но такое… И про будущее, и про настоящее давайте поговорим. Про запрет избираться тем, кто консультировал экстремистов Навального, или переводил им деньги… Следующий запрет какой будет? Вот каждый раз кажется, что все, дальше уже нечего запрещать.

С.Белковский― Эти запреты всегда персонализируются, избирательного применения. Сейчас нужно запретить все, что связано с Алексеем Анатольевичем Навальным и Михаилом Борисовичем Ходорковским. Потом – переживем, посмотрим, если возникнет что-нибудь еще опасное, тогда тоже запретим. Но сейчас главное, чтобы на думских выборах 2021 года никаких влияний типа «Умного голосования» не было. Тогда, соответственно, полностью легитимное конституционное большинство «Единой России», потому что ясно, что партии системной оппозиции еще хуже, они с именем Сталина на устах идут на выборы. «Умное голосование» во многом устроилось на том, что надо поддержать кандидатов от КПРФ, ЛДПР И «Справедливой России», он победит единороссов – это хорошо.

Сейчас вопрос к «Умному голосованию» формулируется так: «Мы должны поддержать Иосифа Сталина против Владимира Путина, Феликса Дзержинского против Александра Невского. Это хорошо?». И здесь ответ повисает в воздухе.

Е.Бунтман― Есть разные мнения.

С.Белковский― Есть-есть. Но тогда я задам совсем уже неполиткорректный вопрос. Надо поддерживать те партии, которые объявили самого Алексея Анатольевича Навального агентом ЦРУ. Кстати…

Е.Бунтман― Вы меня, наверное, спрашиваете потому что некого совсем спрашивать про Алексея Навального, не осталось ни одного представителя, и поэтому вам приходится…

С.Белковский― Нет-нет, не то чтобы спрашивать. Я спрашиваю не вас… Я посылаю вопрос во Вселенную. Скоро вообще запретят упоминать имя Навального. И в этом смысле мы сравнимся с Владимиром Владимировичем Путиным, окажемся на одной доске. Он никогда не упоминает, и нам нельзя будет.

Е.Бунтман― Пока мы в этом эфире не упомянули ни одну из организаций, каким-то ловким образом, которые нельзя упоминать.

С.Белковский― Признанные иностранными агентами…

Е.Бунтман― Конечно. Поэтому – соратники Навального, сторонники Навального.

С.Белковский― Такой финт ушами еще случился буквально сегодня. Суд принял к рассмотрению иск Алексея Анатольевича Навального к Дмитрию Сергеевичу Пескову.

Е.Бунтман― А что это значит?

С.Белковский: Гибридная война — наш главный и единственный рычаг давления на Запад

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Смотрите, Алексей Анатольевич Навальной с высокой вероятностью проигрывает суд. Дмитрий Сергеевич… Что-то мне подсказывает, не знаю, что.. Может быть, интуиция. После чего суд фактически тем самым устанавливает, уже после того, как решение вступит в законную силу, будет рассмотрено в апелляционной инстанции, что Навальный – агент ЦРУ. Раз иск отклонен Пескову, который это утверждал. После чего немедленно принимаются еще поправки к закону какому-нибудь о том, что если кто-о в судебном порядке признан агентом ЦРУ, то также при упоминании его имени надо говорить «Навальный, известный как агент ЦРУ». Мне кажется, дело идет к этому.

Е.Бунтман― Возможно, да.

С.Белковский― В полном соответствии с современной cancel culture, которая доминирует на Западе, в принципе запрещается упоминание имен определенных людей, и надо будет говорить «берлинский пациент», «известный иноагент ЦРУ».

Е.Бунтман― Вот это, кстати, возможно. Гораздо возможнее. Это такая… Мы хотя, как говорил господин Богомолов, оплот европейской культуры… Последний бастион. Тем не менее, у нас своя…

С.Белковский― Когда надо что-то запретить, мы об этом забываем. И апеллируем ко всем свинцовым мерзостям будущего, которое наступает вместе с cancel culture. Можно «закэнселировать» человека. Вот Дональд Трамп, знаете, как сейчас борется, никак не возвращают ему аккаунт на Фейсбуке и Твиттере, я ему очень сочувствую.

Е.Бунтман― Остается только посочувствовать. Зато на свободе, можем сказать.

С.Белковский― Тут главное не сглазить, Евгений Сергеевич, там уголовные дела копятся, американская репрессивная машина – не российская, там как 25 лет сразу впаяют без права переписки.

Е.Бунтман― Можно же принимать просто симметричные санкции против Дональда Трампа в зависимости от судьбы Алексея Анатольевича Навального. Просто вот объявить его, например, иностранным агентом, что практически и происходит.

С.Белковский― Что-то такое возможно. Это все, естественно, льет воду на мельницу Владимира Владимировича, который говорит, «а что, в Америке негров вешают?». Так говорил в советское время. «Что вы ко мне пристали? Я Навального всего на 2,5 года посадил, а там смотрите, что. Какие-то сроки огромные».

Е.Бунтман― Я слышу в ваших утверждениях…

С.Белковский― Хотя 2,5 годами, к сожалению, дело не будет исчерпано, опять же, чует мое сердце. Прошу прощения.

Е.Бунтман― Я слышу некоторый скепсис по отношению к «Умному голосованию».

С.Белковский― Не к «Умному голосованию» как к механизму, я его полностью поддерживаю. А к его предыдущей концепции о том, что надо поддерживать представителей системных оппозиционных партий только потому что они могут выиграть у единороссов.

Е.Бунтман― Других-то нет.

С.Белковский― Будь они хоть трижды упырями. Понимаете, моя позиция как гражданина… Я не сравниваю себя с великими, я не утверждаю, что моя позиция здесь стоит хотя бы один промилле от позиции великого Алексея Анатольевича Навального. Тем не менее, как человек и гражданин, все еще не пораженный в правах и не подвергнутый «кэнселированию» формальному и неформальному, я скажу, что на мой взгляд вообще нужно разделить понятия «правильный» и «успешный». Потому что успех современной путинской России достигается в том, что за счет коррупции, непотизма, сталинизации, в том числе – искусственной, потому что многие из тех, кто за памятник Сталину, скажут вам за рюмкой чая, что они все в это не верят и лгут, чтобы прорываться в Думу и так далее. Нужно голосовать за людей, которые не скрывают свои непопулярные взгляды, потому что выбираем мы фактически, на мой взгляд… Смысл для такого человека как я, а я, опять же, человек маленький, но я – социально репрезентативен. Я представляю определенную группу людей, которые живут в России, которые думают так же, как я, такие же маленькие люди, их несколько миллионов наберется. И мы думаем, моя партия, что нужно на выборах поддерживать людей, которые будут баллотироваться в следующую Думу и придут к власти в следующем поколении, а не в этом. А не любой ценой продавливать каких-то персонажей, чтобы потом сказать: «Ох, как хорошо мы поимели «Единую Россию». Потом эти же персонажи будут вместе с «Единой Россией» голосовать за всякие законы подлецов и аналогичные акты и окажутся еще хуже «Единой России», потому что им нужно выслуживаться больше, чем представителям партии власти. Именно поэтому нужно ратовать за памятник Сталину и Дзержинскому, что многие представители системной оппозиции и делали в противовес памятнику Александру Невскому. Конечно, им надо сказать огромное спасибо за то, что ни одного памятника в результате не появилось. Но для меня лично, если выбирать между Невским и Дзержинским, все-таки светлый и благородный князь чуть получше.

Е.Бунтман― То есть, Путин лучше, чем Сталин?

С.Белковский― Да, Путин лучше, чем Сталин, потому что при Сталине мы бы с вами не разговаривали бы так. Это объективно так. И только по принципу, что «давайте мы покажем дулю «Единой России» и будем голосовать за упырей», я считаю этот подход неправильным, а правильным – голосовать за правильных людей, которые пусть не выиграют сегодня, но зато они придут в политику и будут там завтра.

Е.Бунтман― А откуда они возьмутся там через 6 лет?

С.Белковский― Если им будет дан какой-то импульс поддержки сегодня, у них будет стимул там оставаться и этим заниматься.

Е.Бунтман― А как их поддерживать сегодня?

С.Белковский― Если они выдвинутся на выборы – проголосовать за них.

Е.Бунтман― Но их не же допустят до выборов. Это замкнутых круг получается.

С.Белковский― Может быть, не допустят. Это мы с вами не решаем. Мы знаем, навальнистов и Ходорковсокго, безусловно, не допустят на выборы.

С.Белковский: Политтехнологическая машина Кремля должна гарантировать результат

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Ну, допустят «Яблоко». Окей.

С.Белковский― Неважно… Что значит –«Яблоко». «Яблоко» по спискам не пройдет. По одномандатным округам, может быть, какие-то люди имеют шансы не пройти… Но второе-третье место, уже есть смысл поддержать ради этого. И не надо апеллировать к тому, что они не пройдут. Если бы они прошли, это бы как-то изменило структуру Государственной думы?

Е.Бунтман― Я не апеллирую к тому, что они не пройдет. Я апеллирую к аргументу, что это «Яблоко», которое уже много раз видели.

С.Белковский― А мы его там не увидим как фракцию, его там не будет. А если там есть хороший человек, который выдвигается при поддержке «Яблока», почему бы его не поддержать? Я сейчас не называю его конкретно и вообще не имею в виду никого конкретно. Я говорю лишь о принципах и методологии.

Е.Бунтман― Их бы и так поддержали по «Умному голосованию».

С.Белковский― Не факт. Почему?

Е.Бунтман― Есть два или три примера…

С.Белковский― НРЗБ «Умного голосования», что человек должен пройти обязательно, победить единороссов независимо от того, какие его взгляды. И это я оспариваю.

Е.Бунтман― В Москве только один был такой случай, с Романом Юнеманом.

С.Белковский― Еще был случай Магомеда Индиева, которого, в общем.. Резко прорвался в Мосгордуму, конечно, благодаря «Умному голосованию» и поддержке Алексея Анатольевича Навального. Мы получили там правильного кандидата…

Е.Бунтман― Там был выбор между ним и госпожой Касамарой.

С.Белковский― Я, лично я, субъективно проголосовал бы за него, потому что госпожа Касамара вела себя как-то абсолютно лицемерно в ходе всей кампании. Но аргумент, что поддерживать надо… Извините, что я повторяюсь. Что голосовать надо независимо от взглядов человека только потому, что он может победить единоросса, это неправильно. Ну, я ни на чем не настаиваю. А сам механизм «Умного голосования» очень правильный, очень хорошо, если он будет задействован.

Е.Бунтман― По-прежнему… Я просто не очень понимаю, что произойдет через 6 лет, даже если условный Шлосберг или кто-то из безусловно приличных людей получит поддержку…

С.Белковский― Понимаете, такие люди как Лев Шлосберг нравятся мне уже тем, что, в отличие от меня, у них есть силы заниматься политикой. Я совсем не хочу заниматься. Я никогда особенно не хотел, я для этого не гожусь, но сейчас политика меня ужасает. И то, что в стране, где большинство людей ужасает политика, есть все-таки люди, которые стоят на своем – это уже хорошо.

Е.Бунтман― Станислав Белковский, писатель у нас в «Особом мнении», мы вернемся через несколько минут к нашему разговору.

Е.Бунтман― Культура отмены Дональда Трампа и соцсети. Опять ему не восстановили аккаунт на Фейсбуке.

С.Белковский― Там даже совет собирался в Фейсбук. Я даже не знаю, из кого он состоит.

Е.Бунтман― Из мудрецов, по всей видимости. Семь мудрецов.

С.Белковский― Да-да-да. Тут праздник души в майский день для Владимира Владимировича Путина. Майский и так для всех нас. Номинально. Хотя погода не очень. Он скажет: вот видите, как поступают с людьми, где ж свобода слова хваленая у них там. Действительно, за что? Но Дональд Трамп зато создал свой сайт, который он будет раскручивать. Правда, он отменил комментарии под своими высказываниями, что во многом сократит пространство для НРЗБ и привлекательность этого сайта. Но так или иначе любой монополизм, на мой взгляд, в наше время обречен. Если Фейсбук и Твиттер будут вести себя как Роскомнадзор, то значит возникнут параллельные Фейсбуки и Твиттеры и т.д.. Потому что мы вообще живет в эпоху перехода от иерархических структур в управление к сетевым. И как только любая сеть хочет стать иерархической структурой, она будет страдать от растущей конкуренции в этом сегменте.

С.Белковский: Путин любит, чтобы кто-то репутационно страдал больше, чем он сам

Да, Дональд Трамп не является кандидатом большинства. Безусловно, он тоже олицетворение прошлого. Но он кандидат очень значительного меньшинства, которое будет влиять на политику еще довольно долго. В том числе при определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Е.Бунтман― До казуса Трампа многие полагали, что Фейсбук и Твиттер — это и есть люди, это есть горизонтальные сети. Как получилось, что это оказалось не так?

С.Белковский― Всякие тревожные сигналы уже поступали годы назад. Опять же я не сравниваю себя с великими по принципу «Гомер, Ньютон и Паниковский». Как простой смертный могу сказать, что дважды меня забанили в Фейсбуке на месяц за использование цитат. В первом случае Шекспира, во втором — Марины Ивановны Цветаевой. В этих цитатах было слово, которое Фейсбук счел неприемлемым. Слово «жид».

Е.Бунтман― Я догадался, да.

С.Белковский― В первый раз это был «Венецианский купец», а второй раз — «в сем христианнейшем из миров поэты — жиды!». Цитата из Марины Ивановны Цветаевой. В каждом из случаев меня на месяц забанили, жаловаться было некому.

Е.Бунтман― Нас во всяком случае за то, что вы сейчас употребляете это слово, Роскомнадзор ничего не скажет. По-моему.

С.Белковский― Будем надеяться. Причем то они ссылаются на то, что это алгоритм искусственного интеллекта, в который невозможно проникнуть. То вдруг неожиданно выясняется, что, когда банили Дональда Трампа, это вполне естественный интеллект владельцев этого дела. Это их субъективный выбор. Это во многом подрывает базовую изначальную философию соцсетей. И, как я рассчитываю, ведет к углублению и расширению конкуренции в этом сегменте мировой экономики и технологии. Что нельзя не приветствовать, поскольку всякое действие рождает, как мы знаем противодействие. Причем равное действию.

Е.Бунтман― То есть социальные сети — это не соцсети для всех, это соцсети большинства, того или иного?

С.Белковский― Нет. Или меньшинства. Меньшинство может — и часто оказывается — сильнее большинства. Весь вопрос в том, какими ресурсами оно располагает.

Е.Бунтман― Кто громче?

С.Белковский― Историю вообще движут вперед меньшинства. И, как мы знаем из разных классиков, в частности Тойнби, базовые переходы в истории случаются тогда, когда 2% активного творческого меньшинства сконцентрированы в одном месте. Я просто считаю, что в современном мире какое-то однообразие невозможно. Надо сказать, что и Владимир Владимирович Путин думает так же, только он видит сбоку. Он фактически говорит: ну хорошо, давайте будет разнообразие — в Америке так, как в Америке, а в России так, как в России. И не нужно требовать, чтобы мы все пришли к одинаковому стандарту.

Е.Бунтман― При этом все время существует (я еще одно иностранное слово употреблю, с вашего позволения) whataboutism. А у вас происходит то-то, то-то.

С.Белковский― Это провинциальный синдром, поскольку мы по-прежнему глядим Америке в рот. И скрыть этого не можем. Все время думаем об Америке. Америка о нас в такой степени не думает. Она думает о гибридной войне. Поэтому для нас хорошо и плохо. Те, кто думает, что США очень озабочены судьбой российской оппозицией, Алексеем Анатольевичем Навальным, это не так. Они озабочены химоружием, ситуацией на Украине, в Украине — всякими такими эксцессами. Но все зверства, которые происходят внутри российского периметра, США волнуют глубоко вторично, если они не касаются Вашингтона как такового.

Е.Бунтман― Очень любопытно в связи с этим расписание Большой семерки: сначала обсуждается Китай, а потом в одном пакете Россия, Украина, Белоруссия.

С.Белковский― Китай гораздо глобальнее. Он проникает везде. ЕС сегодня объявил о введении протекционистских мер с целью противодействовать китайским инвестициям в подешевевшую из-за ковидного карантина европейскую экономику.

Е.Бунтман― А в России сразу подумали, что это про них опять санкции?

С.Белковский― Нет, это не сопоставимо. В десятки раз китайские инвестиции за границу больше российских. И это огромный ресурс, который действительно угрожает всем, тем более что китайцы еще гораздо в меньшей степени, чем россияне, неизмеримо меньшей степени, придерживаются закона. Поэтому там, скажем, оформить какую-то собственность на 10 паспортов на разные имена выданные одному и тому же человеку, это любимая китайская забава. Все-таки русские так не делают.

Е.Бунтман― Есть куда стремиться!

С.Белковский― В этом смысле Китай, конечно, гораздо большая угроза для западного миропорядка, хотя сам по себе Китай тоже не является глобальной силой. Он очень большая сила, но локальная. Но локальная же сила может приносить много неприятностей.

Е.Бунтман― Про неистребимый провинциализм. Есть забавная… Не то что это новость. Наблюдатели на плебисците, на голосовании за Конституцию, были привезены одним чартером. И выяснилось, что они в основном из таких пророссийских ультраправых партий Европы. Зачем они вообще нужны? Неужели нет людей, которые искренне поддерживают Путина? Почему надо привозить каких-то…

С.Белковский: Никто, оказывается, не хочет быть другом Путина, черт побери

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Думаю, немало людей, которые искренне поддерживают Путина, потому что он очень обаятельный, он против политкорректности, против всех этих зверств новой этики и т.д. Новая этика на Западе многим не нравится, поэтому Путин нравится. Многим не нравится лицемерие политических элит, они предпочитают открытый цинизм Владимира Владимирович, как и он сам. Но надо же гарантировать результат, понимаете. Политтехнологическая машина Кремля должна гарантировать результат. Нельзя рандомно привозить каких-то людей. А если они не соблюдут обязательства? Нет, надо все проверить заранее, потому что заключены контракты, формальные или неформальные с какими-то людьми. Их везут, они выполняют свою наблюдательскую функцию и убывают обратно. Другими словами: смотрите, чтобы сей еврей не оказался жидом, — помните, как говорили про Лиона Фейхтвангера, когда он ехал в СССР. Потому что Андре Жид как-то приехал как друг СССР, а написал не то. А Фейхтвангер — нет. Он все соблел. Хотя его книгу потом изъяли, потому что она была недостаточно восторженная по отношению к Иосифу Виссарионовичу.

Е.Бунтман― Но даже СССР так тщательно не отбирал, потому что ну мало ли. Многие приезжали. Вон Стейнбек приезжал и тоже…

С.Белковский― В СССР не было массовых коммуникаций.

Е.Бунтман― Стейнбек был довольно массовой коммуникацией, надо сказать.

С.Белковский― Но не в СССР. И как говорил Наполеон Бонапарт, 200-летие смерти которого мы сегодня отмечаем (не хочу сказать «празднуем»): если бы у меня была газета «Правда», мир не узнал бы о Ватерлоо. Но тогда еще, когда приезжали Жил с Фейхтвангером, товарищ Сталин был заинтересован в пиаре на Западе правильном. И поэтому для него то было важно.

Е.Бунтман― А сейчас это тоже важно?

С.Белковский― Ну а как же? Сейчас, когда Владимир Владимирович Путин твердо решил, в чем его концепция — защитить старые европейские ценности, олицетворением которых является Россия и которые попираются во всем мире, а мы последний оплот прошлого, — то да, конечно. У него же есть своя референтная группа, свои друзья, люди, которым он искренне нравится. Все эти разборки я внимательно изучил в Чехии и Болгарии с этими складами боеприпасами Эмилияна Гебрева, они во многом связаны с выборами. С парламентскими выборами в Чехии и в Болгарии, где пророссийские силы должны жестоко столкнуться с антироссийскими. В Чехии и Болгарии пророссийские президенты: Земан и Радев. Антироссийские определенные силы, которые доминируют в правительствах. В Болгарии сейчас досрочные выборы будут 11 июня, в Чехии — осенью. И, применяя запрещенный прием: обо всем подробнее мы поговорим в программе «Время Белковского» в субботу в 21:00.

Е.Бунтман― Не буду у вас красть слушателей и зрителей, хоть это и грустно для нашей с вами программы. Про всевозможные зарубежные влияния. Оно бывает в разных формах. В форме, например, ЧВК. Опять заговорили о вагнеровцах, которые в ЦАР совершают военные преступления, преступления против человечности. Если это когда-нибудь дойдет до суда, это именно так классифицируется. Когда их сдадут, наконец?

С.Белковский― При Путине — никогда. Он своих не сдает.

Е.Бунтман― Ну как не сдает? Кого-то ведь наверняка можно и сдать.

С.Белковский― Это полностью противоречит личной этике Путина.

Е.Бунтман― Но от них же отказались, когда их бомбили и расстреливали американцы на севере…

С.Белковский― Нет, это естественно. Простых людей— всегда. Но самую систему во главе с господином Пригожиным никогда не сдадут, пока Владимир Путин остается у власти. Во многом стабильность системы держится на том, что какими бы одиозными ни были его соратники, если они его не предают и не нарушают никаких обязательств, он всегда горой за них. Путин любит НРЗБ плохих парней. Он любит, чтобы кто-то репутационно страдал больше, чем он сам. А не любит он, когда все хотят быть хорошими на Западе и одновременно его друзьями. Сейчас вышла книга Кэтрин Белтон про друзей Путина, с которой судятся российские олигархи. И никто, оказывается, не хочет быть другом Путина, черт побери. Оскорбительно само утверждение, что ты друг Путина. Здесь-то конечно. Как получать госзаказ и собственность — ты друг Путина. А там ты не друг. Я в хороших отношениях с Кэтрин Белтон был, когда она работала здесь в Москве. Я к ней очень нежно отношусь, но книжку ее я оцениваю средне. Там есть очень много недостоверных свидетельских показаний. И в первую очередь Сергея Викторович Пугачева, бывшего владельца Межпромбанка.

Е.Бунтман―С ЧВК. Насколько это скорее вредит или помогает репутации российской? Как это ни парадоксально.

С.Белковский― Смотря с каких позиций. Если кто-то хочет Россию бояться, то помогает. А если уважать и дружить — то вредит. С моей точки зрения, вредит. А с точки зрения тех людей, которые считают «боятся — значит уважают», помогает. Потому что Владимир Владимирович Путин это бы сказал в откровенном разговоре, неофициальном. Слушайте, если нельзя по-хорошему, то гибридная война — наш главный и единственный рычаг давления на Запад. Мы включаем механизм гибридной войны, и они хоть о чем-то начинают с нами договариваться. Когда мы не включаем рычаг гибридной войны, они вообще плевать на нас хотели. Что за бесы?

Е.Бунтман― Здесь нужно просто их наличие, вот этих пригожинских людей? Или эффективность их? Потому что выходили расследования, где роль пригожинцев в той же самой Африке скорее провал, мягко говоря.

С.Белковский― Сама возможность использования, как сказал Барак Хусейнович Обама в марте 2014 года в ответ на вопрос, будет ли он активно заниматься темой аннексии Крыма, он сказал: меня очень беспокоит аннексия Крыма, но гораздо больше меня беспокоит атомная бомба на Манхэттене. Тем самым он ясно объяснил, что любое вторжение в периметр США и непосредственных интересов — это страшновато. Поэтому аннексия Крыма аннексией Крыма, пусть она пока полежит. Мы, конечно, все это осуждаем и санкции введем, но не более того. Воевать за это мы не будем. За себя — будем. Главное не вторгаться на территорию НАТО. Кроме того, пригожинцы используются еще и для того, чтобы определенных людей у которых руки чешутся и которые являются потенциальными героями криминальных сериалов в самой России, иметь возможность отправлять за пределы России. «Остановить терроризм на дальних подступах» — эта софистическая конструкция относится к русским, российским гражданам. Остановить наш, domestic, доморощенный терроризм, отправив его, к черту, на дальние подступы.

Е.Бунтман― Чтобы все выпускники Донецка и Луганска просто здесь не скучали, а где-нибудь там делом занимались.

С.Белковский― Они не выпускники — абитуриенты. Сначала отправляешь в Донецк и Луганск, а потом или в Вальхаллу, или дальше туда, в Сирию, конечно. От нас подальше. Куда бы твоя милость ни запропастила, как говорила унтер-офицерская вдово, только бы от нас подальше.

Е.Бунтман― Спасибо большое! Станислав Белковский был у нас в эфире.