Особое мнение СПб

А.Петровская― 11 часов 7 минут на часах в студии Эха, у микрофона Александра Петровская и я приветствую журналиста и телеведущего Кирилла Набутова. Добрый день, Кирилл.

К.Набутов― Здравствуйте, дорогая Сашенька. Поздравляю вас со всеми праздниками, включая завтрашний – день Советской Печати.

А.Петровская― Да, это прекрасно, но на самом деле, я думаю, что пока всё-таки россияне и петербуржцы, в частности, продолжают праздновать праздник весны и труда. С весной, правда, не получилось. Там, где-то не передали природе.

К.Набутов― Это называется не занесли. Надо было занести побольше.

А.Петровская― Ну вот, явно не получилось. Но что хорошо? Зато хорошо с трудом. Потому, как мы с вами сегодня у станка, продолжаем праздновать день труда и весны. Давайте тогда труд вперёд поставим, раз с весной не вышло.

К.Набутов― Нет, Сашенька. Пожалуйста не путайте рабочий класс с трудовым крестьянством. НРЗБ, потому что я нахожусь на даче как раз. И сейчас обширное поле полевых работ зовёт меня.

А.Петровская― Ну я против классового разделения, Кирилл. Давайте вместе.

К.Набутов― Хорошо. То есть, я отставляю лопату в сторону и ведро с жидким навозом, предназначенное для удобрения подзолистых бедных северных почв?

А.Петровская― На ближайшие 45 минут очевидно, что да. Я чувствую, что следующий вопрос, который я хотела вам задать: «Порадовали ли вас длинные праздники?» уже можно отставить, поскольку у вас большие планы на эту неделю, судя по всему.

К.Набутов― Подождите, какие длинные праздники? Они только что начались. Даже судя по тому, как ваши продажники размещают в эфире рекламу. Они только что разместили в эфире рекламу одного из видов кваса, не буду говорить какого, которая построена на том, что он НРЗБ после вчерашнего бухла. Это совершенно правильное рекламное размещение. И мне кажется, что вся неделя впереди пройдёт под знаком подобной рекламы. Праздники только начались и вчера вечером у нас по соседству тоже было гульбище. Но я вам должен честно сказать, признаться и поклониться в ноги нашим врачам, причём говорю это без шуток и без кавычек. Я вчера взял себя в руки, это было довольно трудно сделать, потому что я довольно крупный, и отнёс себя в поликлинику №30. Учреждение здравоохранения бюджетное, где мне сделали первый укол вакцины, понимаете?

В честь праздников, поскольку 2-го числа, как вы знаете, происходил, не буду произносить какой, большой религиозный праздник, а накануне, сошёл святой благодатный огонь, как мы видели в прямом эфире российского телевидения. И началась новая жизнь и я решил её начать посредством прохождения вакцинации. Идеально организовано всё, ни людей, ни очередей, ничего. Всё прекрасно, замечательно, записался по Госуслугам, всё отлично, вежливо, всё прекрасно. И в ответ на это мой организм отреагировал как надо: у меня нет вообще никаких последствий. Сутки просто летаю.

А.Петровская― Кирилл, я могу вас с этим только поздравить, это прекрасно. Пускай и второй этап вакцинации пройдёт легко. По поводу очередей. Про вакцинацию я тоже хотела с вами поговорить, но ближе к концу программы, но раз уж мы с вами эту тему затронули. Очередей нет, это с одной стороны хорошо для тех, кто приходит вакцинироваться, а с другой стороны, к сожалению, показатель тех цифр, статистических, которые мы видим по темпам вакцинации, которые снижаются и не соответствуют тем ожиданиям, которые были у правительства. У Смольного, если говорить о Петербурге и у Федерального Правительства, если говорить о всей стране. Да что уж там, даже на мировые темпы вакцинации, если взять европейские страны, там тоже одно расстройство.

К.Набутов― Ну почему? Там 2 расстройства. Там с одной стороны не хватает вакцин, а с другой стороны не все ответственно относятся. Но я знаю ситуацию по некоторым европейским странам. От севера к югу, порядком меньше, но там ситуация такая: маленьких детей не вакцинируют, поскольку они легко переносят всю эту заразу. А дальше идут по возрастным категориям и действительно, может идёт не быстро, но только свидетельствует о том, что наши производители вакцины… Я вчера вакцинировался вакциной под названием «Гам-КОВИД-Вак», знаете такую вакцину?

А.Петровская― Я честно сказать, путаюсь. Это и есть Спутник (торговое обозначение вакцины «Спутник-V»)? Вы меня поправьте.

К.Набутов― Это и есть Спутник, я об этом узнал вчера. Я тоже путался. Но её же делают разные предприятия, в том числе, я знаю даже очень сильную питерскую фармацевтическую фирму, которая тоже поставлена в этот ряд. Они фигачат эту вакцину и с вакциной всё хорошо. Я себя чувствую отлично. Что касается Европы, то у них там есть проблемы просто по количеству доз в некоторых местах.

Но разгильдяи, везде разгильдяйство! Народ разгильдяев, который надо пинать в задницу ногой, чтобы он шёл вакцинироваться. В том числе и у нас.

А.Петровская― Да, но вот история с российской вакциной, которая ожидает заключения от зарубежного европейского агентства. Они обещали нам, что в июне-июле дадут оценку Спутнику, с точки зрения его безопасности. Но параллельно, в начале мы видели, как те европейские, особенно, небольшие страны, которым не хватало вакцины были готовы брать Спутник и без разрешения национального международного регулятора. А потом был со Словакией скандал, Чехия сказала, что у них не стоит вопрос о покупке Спутника и так хватает вакцин. Нет ли у вас ощущения, Кирилл, что как-то упущен момент, когда мы могли использовать вакцину при всех, я сейчас не обесцениваю человеческое значение вакцины для здоровья всего мира, но упустили момент использования этой мягкой силы? На политическом уровне, когда у нас была вакцина первая, хорошая и производимая с хорошими темпами, скажем так.

К.Набутов― Ну, во-первых, у нас позднее были озвучены результаты всех официальных тестов нашей вакцины. Европейцы или американцы вроде первыми закричали, что у нас всё готово-готово-готово. Во-вторых, на счёт мягкой силы упущен момент, нет, я думаю, что момент никогда не упускается. Пока будет проблема с вакцинированием в мире наша страна и РФПИ будут стараться продвигать вакцину везде, как пропаганду России. Другое дело, что, когда начинаются скандалы со взрывами складов с боеприпасами в Чехии, в Болгарии и там появляются разные имена отравителей и всего остального. И по этому поводу собираются разные правительственные организации и как остановить агрессию России, такую ползучую, гибридную, мелкую. На этом фоне довольно трудно продвигать вакцину. Вот в чём дело. Поэтому дипломатам приходится решать нетривиальные задачи, а что делать – это Мировая Игра.

Ведь эта вакцина, как газопровод Северный поток-2. Понимаете? Все жить хотят. В Германии все тоже хотят жить на газе. Поэтому мы продвигаем газопровод. Там у нас есть много сторонников, несмотря на то, что зелёные там гавкают против голубого российского газа.

А.Петровская― Да, вот это очередные новости, которые мы с вами перед началом программы «Особое мнение» услышали. Я кстати обращаюсь к нашим слушателям: к ютьюб трансляции можно подключаться, она уже идёт на канале Эхо Москвы в Петербурге и смс-портал +7-931-58-00 для ваших сообщений. Вернёмся к праздникам.

К.Набутов― Главный-то праздник. Главный-то праздник, почему вы с него не начали, Сашенька?! Ну самый главный-то праздник был 2 числа. Это я не имею в виду даже, что Христос Воскресе, я имею в виду победу Зенита над Локомотивом с унизительным…

А.Петровская― А я хотела…

К.Набутов― Ой, ну вот с этого же надо начинать, ну что же вы.

А.Петровская― Как тяжело. Как тяжело разговаривать с профессиональным талантливым журналистом. Ведь весь сценарий, который я выстроила просто ломается на корню. Хорошо, давайте про Локомотив.

К.Набутов― А что про Локомотив. Растоптан, пущен на шпалы. На шпалы, промазанные креозотом. Вот на что пущен Локомотив.

А.Петровская― Я вот не пойму кто и где их топтал, потому как болельщики Локомотива уже не вспоминают сам матч и эту, в переносном смысле, растоптанную команду.

К.Набутов― Это проклятые игрища локомотивских пиарщиков. Пускай скажут спасибо, что их не отлупили прямо с выхода на стадион. В конце концов их пустили посмотреть футбол. Мы живём в ковидное время, везде ограничения на посещения массовых мероприятий и только великий город Петра проявил свой абсолютный демократизм, допустив десятки тысяч людей вместе, наплевав на их идиотизм и глупость, небоязнь заразиться, чтобы они порадовались футболу. Локомотивцы приехали, пускай скажут спасибо.

А.Петровская― Но они хотели сказать спасибо, но их погрузили, увезли, автобусы сломали, судя по тому, что пишут СМИ, а машины их остались недалеко от стадиона.

К.Набутов― Специально сломали. Специально сломали автобусы петербуржские автобусники. Специально чтоб насолить локомотивским болельщикам, безусловно. Потом ведь те люди, которые на машине, специально едут в другой город посмотреть футбол и идут в такую толпу, они это делают не первый раз. Раз они это делают не первый раз, они должны реально понимать, что без эксцессов может не обойтись. Тем более, что питерские фаны знамениты своей силой и своим единством, понимаете? И поэтому 3 человека остались без машины – это просто статистическая погрешность. Не надо нам жалеть Локомотив. Зенит – чемпион и всё. Кому не нравится – те пускай идут в низшую лигу. Вот моя позиция.

А.Петровская― Кирилл, подождите. Сейчас серьёзно, без иронии. Но ведь если подобным образом действовать болельщикам Локомотива, потом ещё к чему ни будь. Это же формирует абсолютно неблагоприятный образ главного туристического направления Петербурга. Что ж мы, даже с болельщиками разобраться не можем? Задерживают на акциях у нас больше всех? Ну ладно, хорошо, смирились. Но болельщики здесь вообще не при чём, но можно же как-то мягче действовать. Даже при условии того, что это может быть оправданная мера и часто практикуемый способ разведения болельщиков по разным углам города.

К.Набутов― Вы не могли бы конкретизировать вопрос, я не совсем понял.

А.Петровская― Я не пойму, зачем так жёстко, Кирилл? Ну правда.

К.Набутов― Я не слышал о том, что было жёстко, если говорить серьёзно. И о том, как портится образ города. Я тут прошёлся по Невскому проспекту, потом по Большому проспекту Петроградской стороны. И то количество мусора, которое валялось вокруг урн неразобранных и всего остального. Я как раз задумался о том, какой образ формирует город. Хорошо, что сейчас туристов мало. На этом фоне то, что несколько локомотивских болельщиков не успели на поезда и на самолёты, это несчастье выглядит совершенно не значительно. Да, это очень нехорошо. Да, это неприятно, безусловно. Да, в этом смысле виноваты организаторы матча и в том числе менты, которые отвечали за обеспечение отъезда. Безусловно. Но это произошло. Да, это плохо, не разобрались, не учли всего, согласен.

По большому счёту, компенсировать людям деньги за эти неудобства, за потерянные билеты – это можно сделать при желании. Таких людей, кстати, было немного. Я на их стороне полностью, мне их жалко. Испорчен праздник посещения футбола. Мало того, что Зенит наковырял 6 мячей Локомотиву, так ещё и такое. Но это, что называется, лес рубят – щепки летят. Вы можете меня ругать, за то, что я бездушный и т. д. На футбольных делах, на футбольных матчах с большим народом бывают вещи, гораздо хуже, чем это. И очень часто.

Я, так получилось, что наблюдал в Марселе побоище ровно 5 лет назад между русскими и англичанами в старом порту Марселя перед матчем Россия-Англия. Безобразная была игра, они час играли, но перед матчем я был там и видел. Это толпа, потерявшая человеческий облик с обеих сторон. Полиция ничего совершенно не могла там сделать, там даже жертва 1 была и т. д. И русские там бандосы понаехали и вломили им сильно. Но англичане выглядели нечеловечески совершенно. Это с раннего утра тысячи пьяных животных. Это тоже футбольная массовка. Это тоже обратная сторона современного футбольного зрелища.

И здесь я согласен, что очень нехорошо получилось по отношению к этим ребятам, приехавшим смотреть футбол, болеть за Локомотив. Но это частный случай. Да, безусловно нехорошо. Но на нём надо делать выводы и двигаться дальше. Сейчас городу надо принимать чемпионат Европы. Если говорить серьёзно, без хохм. Там дикое количество геморроя. Учитывая общую колоссальную международную напряжённость вокруг России в первую очередь, созданную нашими руками. Тут менты стоят на ушах. Не только менты и ФСБшники, и все остальные. Поскольку будет мировое событие, к которому будет приковано внимание всего мира. Мне жалко этих ребят, приехавших болеть и неудобно перед ними и хотелось бы извиниться за косяки со стороны организаторов и питерских ментов, но так бывает.

А.Петровская― То есть, никаких дополнительных конспирологических теорий вокруг этого строить не надо, произошло и произошло?

К.Набутов― Не надо строить никаких конспирологических теорий вокруг этого. У нас есть масса тем, где можно строить конспирологические теории.

А.Петровская― Хорошо, я думаю, мы этим тоже успеем сегодня позаниматься. Давайте, всё-таки вернёмся. Мне кажется, что одним из плюсов того, что сейчас часть страны отдыхает, я скажу часть, потому что я знаю многих, кто всё равно работает, несмотря на эти объявленные нерабочие дни, это то, что прервалась череда безумных новостей, которые сыпались на нас последние 2 недели.

История, на которой закончилась минувшая неделя – это дело против Ивана Павлова – адвоката, который занимается делами Алексея Навального и Сафронова Ивана, много какими делами, связанными с гостайнами и ФСБ. Получается, что вначале активисты были несогласны, их задерживали, против них возбуждали дела, там всё понятно. Потом пошли в ход журналисты, которым предъявлялись обвинения: «тут вот влезли в частную жизнь», это я Романа Анина вспоминаю и т. д. А теперь получается, вроде, как и адвокаты. Вас не пугает эта новая реальность, новая нормальность? Если продолжать историю с новой этикой, значит у нас есть ещё какая-то новая реальность.

К.Набутов― я честно говоря, так и не понимаю, что значит новая этика. Потому что я не могу разобраться что такое новая этика.

А.Петровская― Ну об этом в следующий раз.

К.Набутов― Хорошо, просто я туповат, вы найдите кого-нибудь более умного, кто может про новую этику рассуждать. Что касается новой реальности, не пугает ли она меня. Так я уже испугался, что разве не видно по мне? Посмотрите, как я весь дрожу. Конечно испугался. Но к сожалению, я это предвидел. И могу сказать, что дальше лучше не станет. Пока не сменится верховная власть нашей страны. А когда она сменится – мне знать не суждено. Судя по тому, какие внесены изменения в конституцию, верховный властитель нынешний – Владимир Путин может быть ещё 2 срока и ещё 2 срока может быть его заместитель Дмитрий Медведев. Так в общем трактует нынешняя конституция. Вот можно прибавить, посчитать – я точно не доживу.

И сейчас то, что вы сказали про Ивана Павлова – это просто ещё 1 шаг, это ещё 1 акцент, намеренно демонстрирующий всем: «Ребята, вы хотите выступать по политической части» и чего-то там, видно меня?

А.Петровская― Вы пропали с картинки в ютьюбе.

К.Набутов― Извините, просто мне звонит великий кинокритик и организатор кинопроцесса Алексей Дунаевский и он всегда это делает не вовремя. Ваш коллега – он работает на другой радиостанции. Короче. Просто это ещё один сигнал в общество: «Заткнитесь, сидите тихо, не заткнётесь – ещё что-то будет». Вот и всё.

А.Петровская― Кирилл, поскольку вы предвидели, хочется вас спросить, что вы предвидите дальше? Смотрите, как мне представляется сейчас наша разворачивающаяся на глазах история: вначале были активисты, потом журналисты, потом адвокаты. Все нелояльные чтобы они не мешали устойчивости системы, не раскачивали лодку, их попросят пока помолчать и т. д. Останутся, например, только лояльные. На этом и будет существовать прекрасное, стабильное, устойчивое общество. Или как будет дальше? Можете предвидеть это?

К.Набутов― Вообще-то это основа демократии, если уж на то пошло. Там могут существовать и лояльные, и нелояльные, согласные с действующей властью и несогласные с её шагами. Мы живём в очень демократической стране. У нас многопартийный парламент, сейчас у нас будут выборы происходить в сентябре месяце по смешанной системе, когда будут мажоритарные округа, там можно будет бороться индивидуалам за место в государственной думе. Всё отлично. Всё прекрасно. Что вы в самом деле?

А.Петровская― Нет, всё прекрасно. Но вот смотрите, адвокат Иван Павлов без интернета и возможности коммуницировать со своими подзащитными, какие-то журналисты, например, станут иностранными агентами или та же Медуза, которая признана СМИ иностранным агентом, мы должны это упоминать в эфире по требованию Роскомнадзора, останется без рекламодателя, а соответственно и возможно в скором времени, вынуждена будет как-то сокращать свои ресурсы и может быть закрываться и т. д. Когда это поле будет очищено от тех, кто мешает нам спокойно и плавно плыть по течению. Мы дальше спокойно поплывём?

К.Набутов― Вы задаёте мне вопрос, как будто я Кириенко, у которого есть KPI и планы по…

А.Петровская― Нет, ну представьте, что когда-то это произойдёт. Останутся только люди лояльные, спокойные, которые не выходят на улицу, не кричат. Дальше будет спокойствие или что обычно, как вам кажется, может вы знаете или предполагаете может произойти с обществом?

К.Набутов― Вы намекаете на мой возраст.

А.Петровская― Нет, я на прекрасное знание истории.

К.Набутов― А, вы запомнили. Вы помните, что было в 17 году, да?

А.Петровская― Нет, я так и не знаю. Но это мы в следующий раз с вами обсудим.

К.Набутов― Как ловко она уходит от невыгодных исторических тем. Всё будет на мой взгляд вот как: действующая власть, можете назвать как хотите, режим, исполнительная власть, как угодно, она естественно будет стремиться к сохранению статуса-кво в чрезвычайно невыгодной обстановке, потому что факторов невыгодности очень много, начиная от ковида, заканчивая политическую неустойчивость в мире. Постоянные скандалы вокруг очередных странных взрывов в Европе, хакерских атак на выборы в Америке и т.д. Всё это вместе ведёт к напряжённости и плюс рубль чрезвычайно волатильный может скакать куда угодно. Примерно 15% доходов населения сократились за последний год или рост цен, как угодно.

Власть будет стараться во что бы то ни стало сохранять статус-кво и порядок. На этом фоне, особенно любимым региональным управителем для Москвы будет господин Кадыров, поскольку в Чечне у него будет всегда порядок. В ближайшее время, во всяком случае. Внешне это будет так. Сейчас задача минимум – с наименьшими репутационными потерями для власти и желательно без физических жертв дойти до выборов и дальше быстро обеспечить победу нужной партии на выборах в сентябре месяце, а дальше поглядеть, что будет уже с новой думой. Там будет много молодёжи всякой. Сейчас её активно вербуют, покупают, договариваются, переформатируют и т. д. Сейчас, во чтобы то не стало их удержать, а там посмотрим. Сильно большой глубины, я просто знаю это, на много лет вперёд, вот чётко прочерченной на данный момент нет. Что там дальше будет – непонятно.

А.Петровская― А не с точки зрения решений, Кирилл, а с точки зрения общества. Представили себе такое общество. Гомогенное, спокойное. Оно так и будет жить себе спокойно.

К.Набутов― Кого волнует общество? И когда оно было гомогенным? Сашенька, ну смеётесь что ли? Нет, мы к этому не стремимся. Мы с вами к этому не стремимся. Мы журналюги, наше счастье – чтоб нам давали возможность писать и болтать то, что мы хотим. И при этом, чтоб нам давали бабло. При этом чтоб нам платили зарплату, правильно?

А.Петровская― Кирилл, вы подвели меня к следующему вопросу. Который вытекает из Медузы, которая теперь СМИ иностранный агент, они объявили сбор средств на своё существование и т. д. Как вы считаете, будут ли люди и готовы ли они, российские люди, платить за информацию? Поддерживать Дождь, Медузу

К.Набутов― Они не только готовы, они и платят, и поддерживают. Когда совершенно издевательским, омерзительным способом, я просто знаю, как это было, убивали телеканал Дождь, отрезая его от телевизионных систем распространения, я имею в виду спутниковые пакеты и т. д. Да, за Дождём стояла спина мужа Синдеевой, который обладал определёнными деньгами.

А.Петровская― Кирилл, я прошу прощения, прервёмся на новости.

НОВОСТИ

А.Петровская― Особое мнение журналиста и телеведущего Кирилла Набутова, мы продолжаем. Во время перерыва на московские новости, мы в ютьюбе вспомнили про НТВ, 20 лет с разгона которых, не так давно мы вспоминали в наших других эфирах. Давайте закончим историю с тем, что называется «рисуем наше будущее». Здесь специальный докладчик ООН, которую зовут Ирен Хан высказалась в отношении дел, которые ведутся по отношению к штабам Навального. Кстати штабы сейчас находятся в списке организаций причастных к экстремизму и терроризму. Но на самом деле, дело ещё не рассмотрено, оно идёт. Так вот, сами штабы уже закрываются. Ирен сказала о том, что всё происходящее ей кажется несправедливым и вообще назвала это чуть ли не признаком репрессий.

Слово «репрессии» сильное и у нас с ними целая историческая память связана. Насколько вы считаете правильным и корректным сегодня и здесь говорить по отношению к тому, что происходит с Алексеем Навальным и его структурами признаком репрессий?

К.Набутов― Вопрос часа на 4 на самом деле. Что касается репрессий и всего остального. Если вас интересует моё частное мнение обычного жителя нашей страны. Вы сказали: «Вот у нас исторические репрессии, туда-сюда», вы видимо имеете в виду сталинское время и т. д.

А.Петровская― Согласитесь, когда мы говорим «репрессии» у нас некая картинка перед глазами, это сильное сравнение.

К.Набутов― Это у вас некая картинка перед глазами. У меня некая картинка другая перед глазами. Я терпеть не могу слово «репрессии», когда речь идёт об уничтожении десятков и сотен тысяч людей, на самом деле миллионов, но я не буду вторгаться в детали. Если считать сталинское время, сколько миллионов прошло через разные виды наказаний. От ссылки и тюрьмы до расстрела. Там к 20 000 000 поднимется число. Так вот, я считаю, то что вы имеете в виду большевизм и сталинизм не репрессиями. Я считаю это геноцидом против советского народа как такового. Или народов, точнее говоря, которые составляли на тот момент общий советский народ. Нам всем рассказывали, что мы живём, мы члены новой исторической общности людей под названием «Советский народ».

Так вот тогда, это были не репрессии, это был геноцид. В том числе целых наций. Эстонцев, литовцев, латышей, когда в двое суток выселяли десятки тысяч. Немцев Поволжья. Позднее, мусульманских народов Кавказа, маленьких, включая чеченцев, ингушей. Это был геноцид. А репрессии на самом деле – это слово, обозначающее наказание, карательную меру, применяемую государством. Справедливая или несправедливая репрессия – это второй вопрос. Но если преступника берут за руку, уличают в преступлении, его сажают в тюрьму по отношению к нему – это репрессия тоже. Он заслужил тюряги. Это тоже будет репрессия. Сегодня речь идёт о том, насколько законны те репрессии, которые сейчас мы видим в отношении штабов Навального, в отношении самого Навального и как над ним демонстративно издеваются. Демонстративно издеваются.

Я хочу напомнить, что 150 лет назад демонстративно издевались над Сергеем Геннадьевичем Нечаевым. Если вы знаете такого человека – хорошо, если нет – почитайте. Сергей Геннадьевич Нечаев – это был парень, который придумал катехизис революционера. И русский терроризм, который приводил к взрывам, убийству царя Александра, к бесконечным взрывам, потом к кровожадности репрессий правительства, потом к кровавой революции и т. д. Он обязан во многом товарищу Нечаеву. Над ним тоже издевались. Из него делали в глазах молодёжи тогдашней, мученика. Сегодня ничего умнее не придумали как делать тоже самое в отношении господина Навального Алексея Анатольевича.

Что касается других репрессий относительно Павлова. Насколько я понимаю, это демонстративная репрессия такая же самая. Конечно в цивилизованных странах люди говорят: «Как же так, он же адвокат. Как же с адвокатом так можно?». Там же речь идёт о том, вокруг Сафронова пытаются построить государственную измену, как я понимаю. И соответственно Павлову говорят: «Нет, через вас может сливаться государственная тайна, поэтому сидите тут без интернета». Конечно это демонстративно всё делается. Сигнал остальным адвокатам – заткнитесь. Саша Добровинский, знаменитый адвокат. Он очень богатый человек, очень классный и весёлый и т. д. Про его моральный облик не говорю – не знаю. Его же тоже лишили адвокатского статуса на всякий случай, когда он не так себя повёл в деле с Ефремовым. Павлова не лишили адвокатского статуса. Он остаётся адвокатом.

А.Петровская― Но как я понимаю, это дело, которое заведено на Павлова и будет ли это статья, которая сейчас ему вменяется единственной или нет, мы с вами не можем знать и гарантировать.

К.Набутов― Не можем на данную секунду знать и гарантировать. Предвижу много неожиданностей по этой части. Но я бы хотел закончить тему, которую вы начали перед нашим уходом на новости и рекламу. Это касательно Медузы. Вы несколько раз сказали слово «Медуза».

А.Петровская― Которая СМИ иностранный агент.

К.Набутов― Медуза, которая принята СМИ иностранный агент. И я отвлёкся, сказав про телеканал «Дождь». Вы спросили, готовы ли люди платить и т. д. Готовы, да. Может быть не очень много, но готовы. 100%. Потому что, в стране всё равно достаточное количество умных людей, которые будут видеть свой гражданский долг в том, чтобы поддержать независимое СМИ, кто просто любит журналистику Медузы и, кто просто хочет помочь обижаемым. 100%.

Я могу сказать следующее – завтра День Советской печати. Вы знаете, почему так называлось?

А.Петровская― Нет.

К.Набутов― И слава богу, Сашенька. Потому что вы юное создание и к счастью, дерьмо советской пропаганды не смогло вам запачкать мозги. Уже сдохла, к тому времени, советская пропаганда. Дело всё в том, что 5 мая 12-го года что ли, я уже забыл, вышел первый номер газеты то ли «Правда», то ли «Искра» большевистской газеты от которой считается рассвет самой правдивой в мире большевистской печати. Хотя нигде в мире больше лжи не было, чем у большевиков в прессе, но это был день, когда советские журналисты набухивались по полной программе, и я в том числе.

Даже молодых журналюг посвящали в журналисты, студентов факультета журналистики именно 5-го мая. Это был дополнительный день бухла для нас, журналюг. Так вот, я много знаю, как работают факультеты журналистики и ленинградские, и московские и всякие другие, их сейчас задницей ешь, всяких факультетов журналистики. Их всех можно собрать в пучок и закрыть, потому что это просто трата денег, где очень мало чему учат, а вместо этого, журналистам преподавать, как теперь говорится «Кейс» или историю издания «Медуза», которая признана теперь иностранным агентом. Я знаю, как она создавалась. Я знаю, в каких муках и в какой нищете это запускалось. Я знаю олигархов, которые на раннем этапе предлагали свою финансовую помощь, которая выражалась в том, что они хотели просто купить с потрохами, как привыкли.

Купить несчастных журналюг, которые будут писать, что я им скажу, я им буду зарплату платить. Так вот, эти олигархи были посланы на три буквы Галиной Тимченко. И её судьба – это судьба выдающегося медиаменеджера эпохи. Хотя она никакой не журналист, кстати говоря, она врач. И она сумела построить издание, которое сегодня задаёт стандарты журналистики. Начиная от стиля заканчивая приёмами, которые они придумали. Всякие игры, которые там есть, разбор карточек шапито и т. д. Это все форматы, придуманные за 6 лет одной редакцией. Маленькой. Живущей на свои деньги. И они заслуживают того, чтобы любой ответственный человек, думающий о будущем страны хотя бы чуть-чуть им помог, это 100%.

А.Петровская― Ну то есть фактически, свободу слова убить нельзя. Она как вода, она всегда найдёт путь.

К.Набутов― Молодец. Конечно. Конечно свободу слова любить нельзя. В совке, когда мы жили всё было перекрыто, но свобода слова жила на кухнях и под глушилками в радиоприёмниках. И люди на завтра знали, что советские войска вошли в Афганистан. Люди на завтра знали, что произошло то-то и то-то. Программа Время говорила: «Ура-ура», а люди в курилках обсуждали всё что знали.

А.Петровская― Спасибо большое. На этом, время у нас сегодня закончилось. Кирилл Набутов – журналист и телеведущий со своим особым мнением. для наших слушателей, я скажу, что сегодня и всю неделю мы продолжаем антологию программы «Всё так +» с Максимом Кузахметовым и всю неделю специальные выпуски этой программы начиная с сегодняшнего дня в 13:05 слушайте. На этом заканчиваем. Кирилл Набутов. Хорошего дня.

К.Набутов― Пока