И.Воробьева― Здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьева и сегодня со своим особым мнением политолог. Кирилл, здравствуйте!

К.Рогов― Добрый вечер.

И.Воробьева― Новый виток репрессий мы наблюдаем сегодня. Как вообще это можно назвать? Пришли к адвокатам и не просто к адвокатам, к Ивану Павлову из команды 29 и что они пытаются сделать? Есть ли у вас какой-то ответ?

К.Рогов― На мой взгляд, эта новость стоит даже чуть особняком, в стороне ото всех остальных довольно мрачных новостей, потому что здесь понятны уши, и понятна природа. Это очередной такой как бы срыв и полное беззаконие, которое происходит в отношении штабов Навального, участников митингов, он срывает такую крышу окончательно и в других сферах. Здесь, насколько я понимаю, насколько я понял, речь идет о деле Ивана Сафронова, и они как бы претензии к Павлову, в деле видимо очень мало какой-то фактуры, и фсбшникам очень трудно его защищать, и любая информация о нем оказывается для них губительна и тяжела им, потому что сразу понятны нитки белые, которым оно пришито, и именно такая месть за то, что какая-то информация через адвоката поступала общественности об этом деле, и эта месть, мы ее наблюдаем.

И.Воробьева― То есть, это месть ФСБ?

К.Рогов― Да, и это по-моему там достаточно очевидно и уже много даже информации

И.Воробьева― Сам Бортников подписывал лично

К.Рогов― Да, личная месть ФСБ. И что важно для темы, о которой я хотел бы еще поговорить, что мы с одной стороны видим какой-то галопирующий произвол, а с другой стороны, мы понимаем, что этот произвол – это следствие некомпетентности, которую проявляют в каком-то предшествующем эпизоде и чтобы эту некомпетентность компенсировать или прикрыть, нужен новый раунд какого-то такого сумасшедшего произвола.

Корр.― А когда вы говорите: галопирующий произвол, это что?

К.Рогов― В принципе, если оценить происходящее в последние недели, то мы находимся сейчас в эпицентре таких событий, которые происходят нечасто, это такой системный очередной накат на общество, и попытки зажать гайки еще крупнее, и это системное явление. Мы видим сейчас, и увидим дальше, что они занимаются по всем линиям, по всем направлениям, это такой переход на следующую ступеньку репрессивно попытку тотального контроля всего и всюду, и вот то как задерживают людей, хватают, оставляют в кутузках, пожилых, полудетей, всех, чтобы напугать, чтобы устрашить, закон темных веков о просветительской деятельности. Это одно из таких системных наступлений, вот мы такое системное наступление видели предыдущий раз в конце 12 – 13 году после волны митингов, когда начались все эти Болотное дело, все эти новые законы о митингах, сейчас тоже такая идет политическая реакция, и здесь полезно на секундочку задуматься: А почему такая реакция? За что такая реакция? Что произошло, что режиму понадобилось такое массовое репрессивное наступление? И это реакция на казус Навального. Этот нынешний виток эскалации просто сюжетно, он начался с неудачного отравления Навального, с раскрытия этого отравления, и затем возвращение Навального, невозможность справиться с массовыми акциями протеста, с тем, что люди все-таки выходят на эти акции, попытка такого системного наступления на общество в целом. Наступление, которое мы видим сейчас, это не наступление на сторонников Навального, это не наступление на тех, кто ходит на митинги и поддерживает Навального, это наступление на все общество, его путает все, по всему фронту. Ему все запрещают, и сейчас будут везде запрещать: лекции читать, собираться больше трех. Как и в случае с ФСБ, мы видим, что была некоторая эскалация, она была проведена неудачно – попытка убийства Навального – она вскрылась, это начало подрывать легитимность режима, Навальный выпустил фильм, который имел дикую популярность в ответ на эту попытку убийства,

И.Воробьева―Вы про Дворец — фильм?

К.Рогов: Наступление, которое мы видим, это не наступление на сторонников Навального, это наступление на все общество

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Конечно. И после этого началось вот это наступление системное такое реакция, новый виток реакции. Опять-таки здесь характерны 2 особенности. С одной стороны – это некомпетентность, которая вызывает критическую ситуацию, кризис некоторый, и на которую надо отвечать новым вот этим репрессивным, новой репрессивной волной. Некомпетентность, я имею ввиду, что хотели убить, но не убили, и дальше начинает развиваться эта пружина. Любопытно, что это происходит у нас очень много раз и со всем. Вот прекрасно Пастухова колонка, это был его блог, и на Эхе она была, колонка Пастухова про этот механизм путинской эскалации, который он сравнивает с пирамидой такой, когда ты начинаешь повышать ставки, но не получаешь того, чего ты хочешь, а дальше повышаешь ставки. И это такая бесконечное раскручивание спирали, которое в общем-то невыгодно, и кончится некоторым кризисом, потому что так себя не ведут, и так не работает. Но это тот механизм, который мы видим все время. При этом странно – все началось с попытки убийства Навального. А зачем было Навального убивать? Вот это зачем было Навального убивать, и кому это нужно было. Но после того, как была предпринята эта попытка, раскрыта попытка, уже как снежный ком тянется, тянется весь этот… И если мы обернемся на историю путинского режима, того, как мы пришли в эту точку, то мы увидим, что это работает все время. Непонятно, зачем было убивать в Лондоне Скрипалей? Я до сих пор не могу понять. Ну, человек двойной агент, его посадили, потом обменяли, так это делают постоянно в разведке. А почему потом полезли его убивать? И опять попались. Новая волна в отношениях с западом эскалации: они нам, мы им и так вот и идет. И это такой системный характер имеет этого рода развитие, эволюция путинского режима в России при Путине, она вся подчинена механизмам.

И.Воробьева― А можно немножко вернуться к митингам и к арестам, сейчас мы продолжим вашу мысль, но можно немножко назад? Иначе я не успею. Смотрите, это же какая-то новая тактика получается: 21го в Москве, именно в Москве, никого не трогали. Никого не трогали, не арестовывали, не тащили, не били. Зато потом начали приходить ко всем. То есть, получается, что момент напугать людей кадрами, как бьют людей на улицах, уже не работает? Надо приходить вот так точечно, когда люди одни?

К.Рогов― Ну видите, они пробуют то одно, то другое. Я думаю, что в Москве не били, потому что считалось, что эта картинка испортит путинское послание сильно, и лучше так. А у нас есть такой новый инновационный метод репрессий понятно опять-таки, что если бы речь шла о соблюдении каких-то правовых норм, то этого сделать было бы невозможно, потому что у нас нет в уголовном кодексе и в административном кодексе механизма доказательства, что ты был в центре, и тебя в центре Москвы засекла видеокамера, и поэтому тебе дают 15 суток. Нет такой статьи и нет такого механизма доказательства. Но как уже показала практика по 21 и 23 января вот человека если схватили где-то, привели, неважно он был на митинге, не был на митинге, ему 15 суток и все. И теперь они решили: а этот механизм можно сделать так, что просто мы смотрим на видеосъемку, и кого узнали – тех всех сажаем. Да, это некоторая новая техника, но это несущественно, она могла быть одной, могла другой. Механизм-то один и тот же, он заключается в том, что никаких правовых оснований нет, и просто мы хватаем людей методом террора. И столько-то, вышло распоряжение не меньше 200 человек чтобы прошли через суды и получили столько-то суток. Администрации президента сказали, и теперь менты ходят и отрабатывают эти 200 человек или сколько там у них в разнарядке было.

И.Воробьева― Давайте вернемся к тому, что вы говорили про эскалацию. Правильно ли я понимаю, что то, что сейчас происходит у России в отношении с другими странами, с Чехией, с Болгарией, с США, которые мы сегодня видим, это результат эскалации в т.ч. который внутри растет, где курица, где яйцо?

К.Рогов― Это хороший вопрос: где курица, где яйцо, и мне кажется, что его нельзя так с наскока решить, и здесь мы можем тоже попробовать разобраться, как этот механизм работает. Вот мы сегодня находимся, это второе, мы с точки зрения жесткости политического режима, который мы сейчас имеем, мы ушли в какие-то группы самых несвободных стран в мире, и с точки зрения наших международных взаимоотношений, мы тоже находимся в самой напряженной ситуации. Я думаю, что такого напряжения в отношениях с Европой и Соединенными Штатами не было с 1983 года, когда сбили корейский боинг советский истребитель, а может быть, это и круче, чем было тогда. Потому что у нас сейчас нет послов в Америке и американского посла в Москве, американское посольство прекратило выдавать визы, а Европарламент принимает резолюцию, и она мы знаем, мы можем ее чуть попозже обсудить подробнее, она не является исполнительным документом, но таких вещей в Европе не артикулировали на высоком официальном политическом уровне до этого никогда, и еще 3-4 года назад это казалось маловероятным, что это будет произнесено, что отключение от СВИФТ, запрет на торговлю нефтью и газом. Это пока только произнесено, но это и есть шаг. И тоже знаете, задумываешься: А почему мы сегодня находимся в таких жутких отношениях с Соединенными Штатами и в чем причина? И на этот вопрос не так легко ответить, что мы не поделили-то? Если посмотреть на санкции, то они в основном даже не за Крым, за Крым – это ерунда, а они за войну на Востоке Украины и за вот эти диверсионно-террористические операции, которые Россия периодически проводит в Европе. И здесь тоже какой-то у меня вопрос, а вообще: кому это нужно? Я даже не про россиян говорю, а про политическую элиту? Политический класс.

К.Рогов: Я думаю, что в Москве не били на митингах, потому что считалось, что эта картинка испортит Путинское послание

―

Кому нужны в смысле такие отношения?

К.Рогов― Да, да. В 7 году заседал в Восьмерке, он там уже, у него был такой государственный национализм в его речах был, он там произнес мюнхенскую речь, но в рамках какой-то прагматики, он там предлагал им какую-то газово-энергетическую сделку, России как энергетической сверхдержавы. Но эта идея была не очень компетентна и не очень состоялась, но почему надо все стекла разбить в доме? Из-за этого? Как этот механизм эскалации работает? Я думаю, что он работает в основном за счет вот этого, о чем писал Владимир Пастухов, когда некомпетентность, эскалация плюс некомпетентность побуждает необходимость прерывать это новой эскалацией, чтобы некомпетентность не вышла наружу. Например, война на востоке Украины… Причем, как и положено в пирамидах, когда ты вот этот механизм разгона совершаешь, то кажется, что в долгосрочной перспективе ты выиграл. Был Крым, и тут бац – с помощью Гиркина, этих отрядов Кремль устроил в Донецкой и Луганской областях вот этот сепаратистский не было, если бы не пришли эти отряды из России. И думал, наверное, что таким образом он покажет западу, что его нельзя третировать за Крым. Но в результате началась полномасштабная война: пригнали туда технику, сбили Боинг и новый ком начал разворачиваться, уже совершенно новый уровень эскалации, уже про Крым никто не помнит, уже бежит дальше. И так происходит шаг за шагом, это раскручивается. Например, у нас сейчас в апреле Путин собрал настоящую армию вблизи границы Украины. Это больше ста тысяч военнослужащих, и это, как считают западные аналитики, эта армия была подготовлена и сформирована таким образом, чтобы она могла вести наступательную полномасштабную операцию против украинской армии, взять Киев, это вовсе не в защиту донецкой и луганской территорий, а это полномасштабная, она была готова к полномасштабной войне.

И.Воробьева― Почему она не случилась? Сразу возникает вопрос.

К.Рогов― Были вообще разные предположения, зачем это нужно, и что из этого будет. Но 22 апреля Путин просто отозвал все эти войска и отправил их по местам.

И.Воробьева―Ну, учения же прошли, можно в принципе, их домой отправить. Мы же говорили, что у нас учения.

К.Рогов― Теперь дело мне представляется так, что это был ответ Путина на слова Байдена, который согласился с мнением, что Путин – убийца. И действительно, перспектива полномасштабной войны в Украине, очень испугала Америку и Европу. У них не было на это ответа. И Байден пригласил Путина на переговоры, таким образом как бы косвенно извинившись.

К.Рогов: Вполне себе можно представить сценарий, при котором происходит отказ от российской нефти

―

Как бы он: поговорим, посидим…

К.Рогов― Да, вот я признаю вас, мы не то что убийца с которым я не хочу иметь дела, а вот забыли про убийцу, я приглашаю вас на переговоры. Путин выиграл, 22 апреля после своей презентации в Манеже, он отозвал войска. Но вчера мы получили резолюцию Европарламента, и о чем она нам говорит? О том, что у Запада не было ответа на внезапную эскалацию, и что Путин действительно разворачивает войска, с которыми он может наступать на Украину. Будет наступать – не будет, — кто его поймет, но может наступать, и вот он их разворачивает и показывает, что в любой момент он может это сделать. Заставил Байдена извиниться. Что происходит дальше? Дальше Соединенные Штаты и Европы начинают готовиться к тому, чтобы у них был ответ на следующее разворачивание войск. Как бы резолюция европарламента это некоторый политический первый камень совершенно другого уровня санкций, и резолюция европарламента предполагает, что например, если Путин официально введет войска в Донецкую и Луганскую территории, то это может считаться как новая эскалация военная на Украине, и может запустить механизм вот этих новых санкций, которые подразумевают политические резолюции.

И.Воробьева― То есть получается, резолюция – это эскалация с их стороны?

К.Рогов― Резолюция – это часть системной подготовки. Дело в том, что это совершенно разные тактики. У Путина – это такая быстрая эскалация, рассчитанная на краткосрочный успех. После этого он достигает тактического краткосрочного успеха, после чего Запад начинает готовиться к новому уровню ограничительных мер вокруг России и делает это, у них другой механизм принятия решения, они делают это системно в течение длительного времени, и основательно. И мы получаем новую стену, которая сейчас будет возводиться, Путин добился успеха, что с ним Байден согласился поговорить, но в результате Запад начинает такую выстраивать систему ограничительных мер, которая не допустит в следующий раз его вторжения в Украину. И в долгосрочной перспективе мы получим такое системное ухудшение отношений и системное ограничение возможности в России. Но зато Путина пригласили поговорить в Вене.

И.Воробьева― А я пропустила: каким образом резолюция, которая там вот про отключение СВИФТ и прочее, не допустит повторного вторжения в Украину?

К.Рогов― Потому что, сказано, что все что там говорится: отключение СВИФТА, ограничение торговли нефтью и газом, это все наступит если Путин начнет вновь действия враждебные против Украины, военные. И ее можно по-разному толковать, например, если какие-то новые контингенты российских войск войдут на территорию республик этих непризнанных, то это можно трактовать с точки зрения международного права тоже как военное вмешательство на Украине. И тогда оно запустит резолюцию как политический документ. Это не значит, что немедленно это все примет Еврокомиссия, нет это политический документ, но этот политический документ значимый для еврокомиссии, который она не может отмахнуться просто так. И она вынуждена будет работать с предложенными в нем мерами.

К.Рогов: Перспектива полномасштабной войны в Украине, очень испугала Америку и Европу. У них не было на это ответа

―

Но на ваш взгляд, меры, которые там перечислены, они действительно страшны для Путина?

К.Рогов― Они очень страшны для России.

И.Воробьева― Я спросила «для Путина», Кирилл?

К.Рогов― Для Путина – да. Для Путина тоже страшны. Но тут опять-таки у нас говорят все время думают короткими, как и Путин, тактическими выигрышами и проигрышами. Вот не могут они отказаться от наших нефти и газа. Значит, мы будем делать все, что хотим. Да, сейчас не могут. Но шаг за шагом будут отказываться. И сегодня для этого есть основания очень широкие основания, и сегодня ситуация в этом отношении гораздо более иная, чем была 4-5 лет назад. Это как раз интересный вопрос, который, я надеюсь, мы обсудим после новостей.

И.Воробьева― Хорошо. Мы сейчас действительно прервемся буквально на несколько минут в программе «Особое мнение», напомню, политолог Кирилл Рогов, если вы слушаете нас по радио, то пишите нам сообщения на номер +7985-970-45-45, если хотите на нас посмотреть, то включайте ютуб «Эхо Москвы», и там кстати в чате тоже можно задавать вопросы.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение», Кирилл Рогов:, Ирина Воробьева, и мы сейчас я просто вынуждены начать со срочных новостей, того, что сейчас падает на ленты, потому что, мы следили за тем, что происходит в суде по избранию меры пресечения адвокату Ивану Павлову, вот сейчас как сообщает РИА, суд запретил адвокату Павлову пользоваться интернетом и общаться со свидетелями, фактически заблокировал полностью жизнь Ивана Павлова как адвоката.

К.Рогов― Ну, да. Это кстати очень важная вещь, и это особая тема. Именно всякие такие нового типа репрессии: запрет людям фактически на профессиональную деятельность в той или иной форме, постоянные штрафы, такие денежные изъятия. Я уже думал, что в рамках переходного правосудия, которое наступит, когда с режимом что-то случиться, необходимы будут людям компенсации денежных потерь, которые они понесли. Потому что там огромные всякие штрафы, которые люди выплачивают один раз, другой раз, пятый раз, ну это репрессии нового типа. Мы думаем, что штраф, ну чего – хорошо отделался, не расстреляли

И.Воробьева― Не посадили, да.

К.Рогов― Если не расстреливают – вообще нет репрессий. У нас такая базовая идея в стране есть. Но я хочу вернуться к тому, что говорил. Во-первых, о мерах, которые в резолюции. Во-первых, эти меры может быть никогда и не будут использованы, но само то, что они политические на официальном уровне объявлены как темы, это новое событие, они раньше никем не объявлялись официально как возможный ответ, и парадоксальным образом ситуация даже за последние 4 года радикально изменилась. Еще в 14 году после Крыма представить себе, что мир откажется от российской нефти было практически невозможно. Сегодня это вполне реально. Избыточное предложение нефти находится где-то на уровне 8% процентов потребления. А российская доля нефти – это 11% потребления. То есть, вполне себе можно представить сценарий, при котором происходит отказ от российской нефти. Это будет удар гораздо менее слабый, чем, скажем, эмбарго 73 года, которое западной экономике пережили, и которое в перспективе нескольких лет оказалось очень благотворным для западных экономик, потому что из-за этого пошли новые источники энергии, новые энергосбережения, и оно очень продвинуло технологический прогресс. Сейчас зеленые повестки и возобновляемая энергия – это важнейший вопрос для запада, и это база нового технологического прорыва, когда это получится. Для того, чтобы зеленые возобновляемая энергия и отказ, т.н. декарбонизация случилась, нужны значительные инвестиции в эти технологии. Чтобы были инвестиции, эти инвестиции маловероятны когда традиционные источники энергии: нефть, газ, дешевы. Стимулов мало инвестировать в альтернативную энергетику. Если представить себе отказ мира от русской нефти, то это будет шок, потому что 2-3.5% будет не хватать, цены взлетят. Но в течение нескольких лет можно будет во-первых, это компенсировать, и это даст возможность еще один толчок инвестировать в альтернативную энергетику, в зеленые технологии, еще больше энергосбережения, в общем, на самом деле, парадоксальным образом, в долгосрочной перспективе очень многим игрокам рынка такой сценарий будет выгоден. Не говоря уже о том, что он будет выгоден членам ОПЕК, которые легко большую часть потерь нефтяных и восполнят. Я думаю, что для такого сценария еще пока далеко, для него должны произойти какие-то серьезные нового уровня эскалации, но надо понимать, что и на сегодня он реален, и он многих бы устроен. И это интересная новая ситуация, я думаю, что скорее всего, при дальнейшей эскалации и каких-то дальнейших шагах, которые будут восприняты как недружественных так и серьезных шагах, типа нового вмешательства на Украину, новых каких-то военных действий, я думаю, что скорее можно ожидать например частичного запрета на покупку нефти государственных добывающих компаний. Это вполне можно себе представить, и таким образом будет блокировано поступление на рынок части российской нефти, но для России это будет все равно очень чувствительно и плохо.

И.Воробьева― Я сейчас по-новому посмотрела на все эти заявления о спасении планеты, зеленых технологиях и возобновляемых источниках энергии. Раньше-то мне казалось, что они планету спасают, а они просто с иглы слезают?

К.Рогов― А это одно и тоже. Это программе декарбонизации. Чтобы было меньше выбросов, нужно убрать самые грязные источники энергии. Это прежде всего уголь, его уберут уже скоро совсем, второе – это нефть, ее уберут через 15-20 лет.

К.Рогов: Путин добился успеха, с ним Байден согласился поговорить, но Запад выстраивает систему ограничительных мер

―

Ну а если коротко: мы-то переживем подобное?

К.Рогов― Нет.

И.Воробьева― То есть, наша экономика, она стабильно стоит только на этих…

К.Рогов― Об этом, кстати, это одна из главных идей, вы упомянули доклад Застой-2, доклад экономистов, редактором которого я был, собрал всех этих замечательных экономистов, и одна из мыслей, что мы входим во второе десятилетие экономического застоя, у которого очень большие темпы роста, которое будет прелюдией к десятилетию мощного экономического системного кризиса в 30-е годы, он будет связан с изменениями, это сценарий, я не говорю, что так будет обязательно, это сценарий, вероятность которого очень повысилась за последние годы, он будет связан с изменениями на энергетических рынках, и с изменениями стратегий игроков. Сейчас игроки ОПЕК, ОПЕК ПЛЮС, чем они заняты? Они удерживают цену на нефть. И они сокращают предложение специально, чтобы держалась высокая цена. А когда будет ясно, что нефтяная эра заканчивается, возможно, что игроки, макроигроки, они придут к другой стратегии, что надо будет удержать долю на рынке и успеть продать как можно больше нефти, потому что она все больше и больше будет терять в цене. И тогда стратегия изменится, она будет работать на понижение цены, эта стратегия, на удержание доли рынка, и это даст толчок к системному экономическому кризису в России. Это такой сценарий, который обсуждается.

И.Воробьева― Ничего хорошего, если честно.

К.Рогов― Ну а что, да, при таких политиках. Я хочу вернуться еще к теме, которую мы оставили, которую мы обсуждали в перерыве, а вот почему это все так необъяснимо происходит, почему такие неизвестно зачем убивали Литвиненко? Это вскрылось, начался скандал, и началась эскалация в отношениях, неизвестно зачем убили Скрипалей – вскрылось, начался скандал, пошло как снежный ком. Но это мы в результате сейчас катимся к той ситуации, если посмотреть на страны в мире все, значимые, крупные страны – то только 2 страны находятся в состоянии такого конфликта с западом, как мы – это Иран и Северная Корея. Это закрытые страны, они под санкциями, они совершенно закапсулированы в себе, и там жесткий очень режим, и какая-то вот эта жизнь. И глядя на этот механизм эскалации, который ведет к еще большей эскалации, еще большей изоляции мы просто понимаем, что люди, которые находятся, вот Путин, и кто-то вокруг него, потому что всегда это не один человек, это некоторая группа, которая им выгодно, чтобы Россия была закапсулирована, им выгоден этот конфликт. Потому что он совершенно непрагматический. Все остальные страны, даже которые не любят Соединенные Штаты и не любят Запад, они поддерживают какой-то прагматический уровень взаимоотношений, который соответствует их экономическим интересам. Здесь полная депрагматизация внешней политики, которая ведет к изоляции и капсулированию страны. Я думаю, что это и есть на самом деле вот такой политический людям в окружении Путина и которые грубо говоря, устроили очень большое перераспределение собственности в 2000е годы, и у них не достает компетенции, чтобы эту собственность закрепить, оставить под своим контролем при всех других стратегиях. Если не Северную Корею или Иран, такую закапсулированную закрытую страну, осажденную крепость, в этой ситуации они этот в более открытой ситуации у них это не получится, и это приведет к кризису в управляемых ими активах, и это является грубо говоря, в этой логике, этим людям выгодно, когда мы скажем, травим Скрипалей, и об этом все узнают. И это увеличивает вот этот конфликт.

И.Воробьева― То есть, они специально сделали все неряшливо, чтобы все узнали что-ли?

К.Рогов: Не могут они отказаться от наших нефти и газа. Значит, мы будем делать все, что хотим

―

Я не говорю, что специально. У них издержки нет от этого. Если все узнают, то это только хорошо. Мы будем конфликтовать с западом, и это замечательно. Они нам скажут, что нельзя травить, мы им скажем еще что-нибудь хуже, и кого-нибудь еще отравим, и Навального отравим. Это такие шаги, которые не оставляют пространства для маневра. Оно все время суживается. И для самого же Путина пространство для маневра все время суживается в результате каких-то событий причины которых даже не очень понятны, и мотивы не очень понятны. Но последствия этих событий совершенно четкие, они маневры, и все ведут к этой ситуации закапсулированности, которая скорее всего и есть наиболее ситуация для той элиты, которая его окружает и которая заинтересована в таком развитии событий.

И.Воробьева― Нам тут напоминают: да, мы сказали, что убили Литвиненко, но отравили Скрипалей. Скрипали, слава богу, остались живы. Погибла случайная женщина. Не остается у нас к сожалению больше времени, я бы хотела еще пару часов поговорить, но времени этого нет. К сожалению, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что это была программа «Особе мнение», политолог Кирилл Рогов, если не успели послушать, вы можете сделать это у нас на сайте «Эхо Москвы» или на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, там будет доступно видео. Спасибо большое, до встречи.