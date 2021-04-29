Особое мнение СПб

А.Веснин― 11 часов 8 минут в Петербурге, всем привет, меня зовут Арсений Веснин – программа «Особое мнение» и сегодня у нас в гостях доктор философских наук Иван Микиртумов. Иван, приветствую вас.

И.Микиртумов― Здравствуйте, Арсений, здравствуйте, уважаемые слушатели.

А.Веснин― Новости приходят прямо по ходу нашего эфира, перед самым его началом. Леонид Волков – глава сети штабов Навального уже теперь не глава этой сети, потому что штабы Навального все распускаются официально. В общем это была ожидаемая новость, надо сказать, но официальное объявление прозвучало буквально только что. Всё, штабов Навального как таковых, которые просуществовали, кажется, 4 года – их больше нет. Как вы считаете, это изменит как-то политический ландшафт, оппозиционную деятельность России? Или в общем ну и ладно, исчезли и исчезли?

И.Микиртумов― Ну, они исчезли, поскольку набег состоялся, собраны крупные силы, чтобы этот набег отразить, ну, значит, надо рассеяться теперь по джунглям, по лесам разбежаться. И чтобы давать какие-то другие НРЗБ всего этого дела. В общем это естественно. Потому что, если мы сопоставим репрессивный аппарат государства, всю его мощь, которая направлена на протестное движение, НРЗБ протестным движением, мы увидим, что различия в возможностях и силах огромные. Протестное движение можно вообще легко раздавить до нуля, вообще ничего не оставить. Поэтому они, конечно, ускользают от разных ударов, которые на них обрушиваются. Тактика вполне понятная.

А.Веснин― Ну, здесь надо пояснить, я думаю, что многие наши слушатели понимают, что речь идёт о возможном и ближайшем, я думаю, ни у кого нет сомнений в признании всех структур Навального экстремистскими, а соответственно, если эти штабы продолжат существовать, кто-то в них будет работать или кто-то будет их поддерживать финансово, соответственно, против этих людей могут быть возбуждены уголовные дела и серьёзные уголовные сроки. В связи с этим Волков распустил все эти штабы. Иван, вы говорите, что одним ударом можно всю оппозиционную деятельность раздавить и действительно кажется, что можно. Посади пару-тройку десятков человек, ну, может быть, пару сотен человек и всё, и оппозиция России практически закончится. Но этого почему-то всё ещё не происходит. Как думаете, почему?

И.Микиртумов― Ну, тут разные движения. Есть и внутренние сдерживающие факторы, и внешние. Потому что никто никому не является здесь агентом, никто не является ничьей НРЗБ, просто фактор Навального и фактор оппозиционного движения – важная вещь во внутренней политике, всё равно должен быть внутренний враг, и он должен быть хоть как-то виден. И поэтому вокруг этого внутреннего врага вращаются силовые структуры, что позволяет им контролировать самих себя, уравновешивать самих себя, что очень важно у нас: ни одна группа силовиков не должна быть доминирующей, они все должны друг за другом присматривать. Для этого и должно быть какое-то поле деятельности, должны быть какие-то реальные оппозиционеры, ходить на свободе где-то.

Но зато имеются внешние сдерживающие факторы. Ужасная заграница. Страна, так сказать, в осаде, но у нас своеобразный торт происходит из последних разговоров Путина с Байденом по поводу Украины. Мы не знаем, о чём они говорили, но результат налицо: и в отношении Навального тоже есть подвижки, и в отношении украинских событий. То есть мы говорим: «Сейчас вот мы что-то такое совершим ужасное прям тут у нас!», а нас умоляют этого не делать или грозят нам какими-то наказаниями за это. Потом сходятся на каком-то компромиссе. Такая вот истерическая схема, откровенно говоря. «Держите меня, я сейчас все волосы на голове себе выщипаю, порву все рубахи на груди, ничего не останется». Вот для этого, чтобы не доходить до крайности, нужно сохранять какое-то количество оппозиционеров на свободе.

Дело в том, что это как бы сюжет. У нас 20-летний застой, а не какой-нибудь там. Значит нам нужно долго длить, отодвигать, одну и ту же разыгрывать сцену, тот же спектакль. Длить некоторый сюжет. Если так сразу всех посадить, то сюжет этот исчезнет, возможно, появятся какие-то другие протестующие. И что с ними делать, опять заново возиться? А этих уже хорошо знаешь, тут много есть таких вот обстоятельств. Говорить о расколе элит, пожалуй, было бы поспешно, но и такой вариант тоже не исключён, поэтому уместно держать этих оппозиционеров на свободе.

А.Веснин― Вы считаете, что всё-таки эти миньоны Навального, как их называют в соцсетях пропагандисты, они полезны тоже Путину и нынешней системе?

И.Микиртумов― Тут никто никому до конца не полезен и до конца не вреден. Это игра такая. Игра, которая предполагает наличие контрагента. Сейчас в связи с оживлением холодной войны, а пошла холодная война 2.0 с украинских событий 2014 года. Возникла ясность в мыслях. Она возникла и у нас, и возникла такая же ясность мыслей на Западе. Ну не у всех конечно, но у некоторых. Наконец опять НРЗБ такой вот враг маловменяемый, который известно, чего хочет, но непонятно почему и уже заговорили о железном занавесе, чтобы россиян никуда не пускать. Вот это общественное мнение, оно сформировалось за эти годы в таком ключе именно потому, что присутствие этого контрагента было. Если бы вдруг что-то рассосалось и отношения бы изменились, этот сдвиг общественного мнения не произошёл бы. Так и здесь.

Для того, чтобы те или иные политические силы внутри страны или настроения тех или иных групп граждан. Чтобы они оставались устойчивыми, необходимо сохранять сложившуюся конструкцию. В ней более-менее всё ясно, что можно, что нельзя. Вот это надёжный вариант.

А.Веснин― Возвращаясь к моему первому вопросу по поводу роспуска штабов Навального. Вы сказали: «Ну, надо сейчас рассеивать». Как вы думаете, что-то изменится серьёзно во внутренней политике, в стране, в оппозиционной деятельности в связи с тем, что эти структуры не существуют теперь и что они будут считаться экстремистскими? Ну очевидно, что это произойдёт.

И.Микиртумов― На счёт того, что изменится пока сказать не могу. Хотелось бы посмотреть на человека, который знает, что изменится.

А.Веснин― Ну смотрите, штаба Навального в Петербурге не будет. Как вы считаете, большая потеря или нет?

И.Микиртумов― Потеря? Трудно назвать потерей или приобретением. Потому что мы не знаем, чем это кончится. Тут надо смотреть на последствия. По-видимому, дальнейшая организация протестных действий будет проходить другим путём. Каким, мы пока не знаем. Обычно все готовятся к прошедшим выборам, а карательные структуры и революционеры готовятся к прошедшим революциям. А вот как будет происходить в новых условиях, с новыми людьми, в новом другом обществе, другой информационной среде и коммуникационной, как будет происходить теперь? Пока не понятно.

Могут быть самые разные варианты. То, что мы наблюдали на примере Гонконга, какие-то формы самоорганизации граждан или чилийские протесты, или та же арабская весна. Многообразие форм велико. Поэтому стабильно было бы сохранить те же штабы Навального, потому что про них всё знаешь. Там в каждой лампочке микрофон, в каждой розетке камера, но теперь они не существуют, значит придётся усовершенствовать систему слежки и контроля за теми же людьми, которые отчасти возобновят свою деятельность, отчасти нет. Может так, может случится иначе. Хоть иногда бывает, как с партией Явлинского, пожалуй. В какие-то моменты эта партия играла тормозящую роль. Это структура, которая как раз энергию новых людей и сил блокирует дабы не создавать самой себе каких-то конкурентов на том же политическом рынке. Поэтому изменение структуры – это всегда полезно. По умолчанию. Это всегда основание для того, чтобы эту структуру изменить на что-то новое, более эффективное. Так я думаю.

А.Веснин― Ну раз Навальный не сходит ни с заголовков газет, ни российских, ни зарубежных, у нас в Петербурге в каком-то смысле комичный случай, а с другой стороны и не комичный. Наверняка видели сообщение о граффити, которое появилось на петроградской стороне накануне. Там был изображён Навальный, там была надпись: «Герой нового времени» — понятная отсылка к Лермонтову. Его тут же закрасили, взяли соскобы и уже появилась информация о том, что уголовное дело возбуждено в связи с появлением этого портрета Навального.

И сегодня появилось второе граффити, тоже на петроградской стороне, там изображён, видимо, этот вежливый человек, некий военнослужащий с триколором и там написано «Герой нашего времени». Непонятно, один и тоже автор, не один и тот же автор, хотя понятно, что некий общехудожественный замысел тут существует, и, может быть, это такой ответ. Как вам вообще такая война граффити, война символов?

И.Микиртумов― Ну, это обычное дело. Так с самых древних времен всегда было. И сектанты разнообразные появлялись и пытались отвоевать себе паству и занять какое-то значимое положение, они распространяли свои образы, символику, визуальные объекты. Революционное движение, карикатуры, шаржи на разных политических деятелей. Ну, граффити – да, конечно, уместно.

А.Веснин― А как думаете, это один человек делал эти граффити? Вежливый человек, военнослужащий российский и Навальный с этими надписями: «Герой нашего времени» и «Герой нового времени»?

И.Микиртумов― Вот не знаю, не берусь судить, я не эксперт по граффити, честно говоря. Не берусь судить. Война с граффити понятна, она идёт всегда и везде, потому что это такая любопытная форма, она всегда немножко экстремальна. С одной стороны, она – проявление какой-то молодёжной свободы, попытка наполнения городского пространства образами, которые делают его своим. Но при этом это всегда активность какого-то меньшинства.

По реакции на это меньшинство можно примерно оценить степень напряжения в обществе. Если у нас всякое, невинное граффити вызывает агрессивную реакцию типа: «Непорядок, что такое, закрасить, всё должно быть ровненько», то это отражает общее настроение очень консервативного характера. И люди, которые это рисуют, должны сразу начать ощущать себя в подавленном состоянии, они являются очевидными маргиналами.

Но вообще феномен граффити хорошо изучен в культурологии. Много на этот счёт данных литературы. А у нас политическая повестка. Поэтому всё ясно. Очередной символ говорит нечто. Указывает нам гражданам. И само его присутствие что-то значит уже и с ним нужно как-то бороться. Безусловно закрашивать всё и вся.

А.Веснин― Но чем быстрее его закрашивают, чем больше соскобов берут и уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено, как написала «Фонтанка.ру», при чём по второй части. То есть там «Возбуждение политической ненависти, вражды, идеологической, расовой». Художнику, если его найдут, грозит тюрьма до 3 лет.

И.Микиртумов― Безусловно. Одна физиономия Навального уже всё это делает, что вы назвали. А кроме того, на трансформаторной будке кажется случай?

А.Веснин― Да, да. На подстанции трансформаторной.

И.Микиртумов― …тут не без магического. Помните, когда перед премьерой какой-то из серий фильма «Хоббит» на московском небоскрёбе зажгли глаз Саурона, то какие-то иерархии церковные требовали это дело ликвидировать и глаз Саурона погасить. Я думаю, именно потому что они в серьёз верили и продолжают верить в существование Саурона. И опасались, что, посматривая на Москву своим глазом он нанесёт непоправимый урон. Так и тут. Богомерзкий образ Навального повредил электричество. Будет иск от электросетей, наверняка.

А.Веснин― Как вы думаете, если найдут художника, ему действительно грозить какое-то серьёзное наказание?

И.Микиртумов― Наверняка. Они ж не зря дело завели именно по этой статье. И кстати, боюсь, что найдут. Потому что сейчас везде средства слежения и наблюдения и кажется, не такое это сложное дело.

А.Веснин― Ну, если человек как-то не замаскировался. Как вам кажется, возникает ощущение за последние несколько месяцев, после возвращения Алексея Навального точно, страна, с точки зрения репрессий и преследований как-то очередной раз немножечко изменилась, ну или пошла куда-то дальше и глубже? Или в принципе ничего необычного?

И.Микиртумов― По-моему, так, ничего необычного, просто поводы яркие. В целом, нарастание репрессивности происходит все последние 20 лет, просто происходит это не равномерно, а скачками. Начиная с украинский событий, с 2012 года с протестов всё это приобретает уже систематический характер. Украинские события тем более подействовали. Мы помним, что Украина начинается в 2014 году, а с 2013 года начинается экономический застой. Всё это накладывается одно на другое, быстрых каких-то успехов и счастливых событий не удалось достичь. И вот за эти годы НРЗБ очередная холодная война с заграницей, а внутри сформировалась холодная гражданская война.

Есть часть общества, которая видит и считает, что устройство российского государства должно происходить на совсем иных началах, чем то, как оно выглядит сейчас. Эти люди несовместимы, их модель общества, модель государства совершенно различна двух тех групп. И там, и там меньшинства. Большинство наблюдает, смотрит что получится. Но поскольку в руках одной из групп государство, она естественно использует его в своих целях НРЗБ аппарат и постепенно всё это нарастает. Вот и Медуза теперь иностранный агент.

А.Веснин― И к журналистам сейчас в Москве ходят после акции к активистам. Мы видели удивительную историю. Прошла акция в Москве почти никого там не задержали, а в итоге теперь после акций ходят ко всем и говорят: «А мы вас по биллингу мобильного телефона и по видеокамерам вычислили. Пройдите в отделение». Ну это такое ноу-хау своеобразное, раньше так не было.

И.Микиртумов― Это весьма несложно. Везде камеры в хорошем разрешении, даже если ты в маске, они тебя по маске определят, кто ты такой, куда и откуда идёшь. Но просто времена конечно уже другие, всё-таки не 1937 год и всё такое. Поэтому большие репрессии не в моде. Надо скорее действовать профилактически-упреждающе поэтому я думаю, что зачистка будет проведена прежде всего в сфере средств массовой информации и в интернете. Какой-то вариант фильтрации интернета хоть турецкий хоть китайский должен быть обязательно реализован.

Вот мы с вами беседуем и у меня нет уверенности, что через год наши с вами такие беседу буду ещё возможны. Потому что, кажется вот Медуза – качественный и хороший ресурс, я не думаю, что Медуза имеет какое-то колоссальное влияние на общественное мнение. Наверняка есть статистика, наверняка компетентные органы располагают своей социологией, они знают сколько примерно миллионов человек, они знают кто её посещает, кто её читает и какова степень влиятельности. Примерно так же, как они могли бы оценить степень влиятельности разных просветительских мероприятий, которые тоже попадают под новые законы и будут впредь невозможны.

Хотя кажется, что этих людей, которые пользуются всеми этими источниками информации, не очень много, но видимо считается что эту враждебную пропаганду надо как-то блокировать. Уже заговорили об обществе знания, что оно скоро вернётся, а это почтенная была организация. Те, кто читали лекции о Марксизме-Ленинизме получали даже 10 рублей за лекцию. По советским меркам прилично. А по прочим темам, о семье и браке, о воспитании детей и прочем 3 рубля платили. Кроме того, были разнарядки предприятий этих лекторов, они в обязательном порядке должны были раз в месяц закупать чтобы они просвещали общественность. То есть будет создана какая-то система, естественно она будет пародийная и смешная, какая-то будет альтернатива всему этому движению.

Но я ожидаю информационной какой-то зачистки. Это самый простой, надёжный способ. Кроме того, опробованный другими режимами и не предполагающий скандалов с посадками, судами, защитой сидящих за решёткой, потому что вся история с Навальным с голодовкой и врачами и с последним митингом – это конечно последствия того, что вместо того чтобы оставить его в этой тюрьме в покое решили там его дальше прессовать. Уже из соображений личной мести и лёгкого садизма.

А.Веснин― Почему прессовать? Тут вроде бы в тюрьме его прямо не прессуют.

И.Микиртумов― Нет, нет, тут с медицинскими сюжетами, конечно. Или там, когда они ходили проверять его каждый час спит он или не спит и вообще на месте он или не на месте. Это всё излишне. Вообще Навального надо беречь. Если собрались держать его в тюрьме 20 лет, надо его там бережно держать. С Манделлой разные были истории, но всё-таки 20 лет он просидел. Могли уж убить его 150 раз. Зачем? Они правильно предположили, что однажды это сработает. И оно сработало. Всякое может быть. Понимаете, радикально потравить всех можно было, но так политика не делается. Когда у тебя есть противник и уже известный, изученный, то он гораздо интересней в своём статусе, чем, когда его нет. Потому что, если его не будет, на его место придёт какой-то другой. А каким будет этот другой никто не знает.

Поэтому если у нас консервативный тренд, то враги должны быть всегда одни и те же. Не нужно обновлять состав противников. С одной стороны, это конечно выглядит странно. Вот ты с ними борешься много-много лет в кольце врагов и противный Запад всё ещё нас не любит. И мы наносим ему постоянно какие-то очень колкие слова против него говорим и удары наносим такие искромётные, а он всё не чешется. Но вот это такое постоянное поддержание лёгкого возбуждения…

А.Веснин― Ну с Америкой понятно, как это работает, а с Навальным-то? Думаете работает?

И.Микиртумов― Вот вполне можно действовать этим же путём. Стабилизировать с ним ситуацию, держать его много лет в тюрьме и иметь этот постоянный…

А.Веснин― Нет, на кого-то это впечатление будет производить?

И.Микиртумов― Это будет производить впечатление, но оно будет такое затухающее, вялое впечатление. Хороши острые сюжеты свежие и новые. Там, где происходит что-то животрепещущее. Решается какая-то судьба, что-то происходит существенное. Стратегией власти должно было быть снижение всей проблематики Навального, сведения её на какие-то бытовые сюжеты. Сахар ему там в чай не докладывают. А вместо этого, они ставят его в положение, когда он объявляет голодовку…

А.Веснин― Иван, давайте мы продолжим через несколько минут, у нас Московские новости сейчас. Иван Микиртумов – доктор философских наук у нас в гостях.

НОВОСТИ

А.Веснин― Возвращаемся в эфир Петербургского Эха, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение», доктор философских наук Иван Микиртумов у нас в гостях. Мы вот в перерыве продолжали на ютьюбе беседовать, и я коротко перескажу. В общем, несмотря на то, что событий происходит много, и многие эти события воспринимаются, во всяком случае людьми, которые не поддерживают действующую власть, крайне критично, и Иван говорил о том, что в целом всё равно хуже-лучше ничего не будет, пока такой режим существует, примерно всё так в ближайшие годы и будет, правильно я вас пересказал?

И.Микиртумов― Да, вы спросили, что будет дальше, а я интерпретировал так ваш вопрос «будет ли хуже или лучше?» и отвечаю, что не сильно хуже, не сильно лучше.

А.Веснин― Я вот хотел тогда продолжить эту тему. Вот мне интересно. С одной стороны, вроде бы люди в России живут не то чтобы как-то замечательно. Денег много не зарабатываем, нет каких-то возможностей больших для самореализации, образование хуже становится, это уже все отмечают, кто имеет какие-то отношение к ВУЗам. И как-то всё не так, но люди совершенно все спокойно стоически терпят, и до сих пор многие поддерживают того же Владимира Путина и в Америке видят страшного врага и так далее. И всё это вроде бы какие-то механизмы из мира 19-го века, первой половины 20-го, середины 20-го. Вроде бы и человек, и мир довольно сильно изменились, а продолжает работать всё тоже самое. Я вот вас как философа спрашиваю, почему так? Почему человек так сильно не изменился?

И.Микиртумов― Ну человек вообще никогда не менялся с античных времён. Не можем сказать, что мы стали другими, умнее, глупее, лучше или хуже. Но то что вы сравниваете с 19-ым, первой половиной 20-го века, вы, наверное, имеете в виду всё-таки подвержены ли граждане воздействию идеологий? Вот россияне, они очень опытны в этом вопросе и ни в какие идеологии они в серьёз не верят. Если им показывают кнут, кулак и говорят: «Вы имейте в виду, что в Украине фашистская хунта», то россияне кивают головой: «Да-да-да, мы сами так думали, мы всегда догадывались. Вот теперь мы точно понимаем». А потом выясняется, что хунты нет, хунта отменена. Россияне говорят: «Да, действительно. Как-то переоценили». В предлагаемые властями версии жизни опытные люди не сильно в неё верят, но и не сильно с неё спорят. Потому что их стратегия состоит в том, чтобы выживать в данных обстоятельствах, вот и всё.

А.Веснин― Почему выживать в данных обстоятельствах, а не пытаться поменять систему вокруг себя?

И.Микиртумов― Ну знаете, поменять систему. Для этого вы должны оценить всевозможные издержки от такого рода бунда/бунта(НРЗБ) и сопоставить их с теми выгодами, которые вы можете получить. Всякому очевидно, что издержки от борьбы с мощным государством со всем его аппаратом гораздо больше…

А.Веснин― Сейчас да, а в начале нулевых? Всё совершенно по-другому было.

И.Микиртумов― В начале нулевых и вся конструкция была другая, и история была другая. Другие были обстоятельства. Там накопилось огромное чувство мести и разочарования, на которых и сыграл новый режим, предложивший программу вставания с колен и реванша. Это был чистый популизм. Потому что популизм – это игра на низменных чувствах, к которым месть и зависть относятся в первую очередь. Вот это и сработало.

Сейчас народ поспокойней в этом смысле. А те, которые не очень спокойные – вот они сталкиваются с разными неприятностями. При чём обратите внимание, неприятности у нас не бог весть какие суровые. Да, отдельные случаи ужасны, там, замучали Сергея Мохнаткина, помните, был такой чудесный человек. Посадили и Дмитриева на много лет, ну, всякое бывает конечно. Но в целом, издержки общества, даже такой умеренной протестной активности, пока не бог весть какие. Но все знают, что может быть что угодно. Вот академика некоего в Нижнем Новгороде тоже прищучили на эту тему. Его спрашивали про образование, как там с образованием и наукой. Вот академика прищучили и есть у него толика здравого смысла, он сейчас наверное собирает чемоданы.

А.Веснин― Я помню, да. Академик репостнул что-то по поводу митинга Навального. И его прямо во время заседания академии наук удалённого, пришли к нему в кабинет и сказали: «Пройдёмте».

И.Микиртумов― А нечего баловаться с социальными сетями, если ты академик. Смотри в свой лазер и всё. И не тыкай пальцем в какой-нибудь контакт или фейсбук.

А.Веснин― При чём он тот же лауреат Госпремии получал какие-то там высокие награды за открытия физические.

И.Микиртумов― Сейчас соберёт чемодан и уедет в Америку. И там у него будет и образование, и наука и фейсбук. Вот вы говорите НРЗБ образование и наука и почему никто не волнуется. Во-первых, дифференциация. Одно дело — столицы, другое дело — всё остальное. Общество устроено пирамидально и жители столиц пользуются гораздо большим объёмом разнообразных благ, чем жители всех остальных частей страны. Это неравенство и это неравенство фактическое, но оно устранимо в том смысле, что если ты очень активный, бодрый и живёшь в провинции, ты можешь, используя свои чудесные качества реализоваться в столице. Довольно открытая пока ещё система. Сословия ещё не образовались. Там дальше куда-то влезть в бизнес-элиту и властную-элиту уже не получится так просто. А просто переместиться и наслаждаться большим объемом благ – это пожалуйста.

Я говорю о конкретных вещах. В эпоху пандемии всем интересно, сколько денег тратится на твоё возможное лечение от коронавируса или от какой-то другой ужасной болезни. Ясно, что денег в больших крупных городах на человека больше, чем во всех других местах. Вот вам прямая иллюстрация этого неравенства регионального. И точно также с образованием. Те, кто живут ближе к центру и в центрах, у них с этим гораздо лучше, чем у всех остальных. А поскольку держава наша в технологических свершениях не сильно замечена, и мы в хвосте плетёмся этой технологической цивилизацией и пользуемся секонд-хендом. Теми технологиями, которые были введены 5-7 лет тому назад и уже сейчас устарели. Их можно дёшево купить у китайцев, даже уже можно не купить, а готовый товар купить у тех китайцев. За недорого. Поэтому тут, никаких вызовов у нас нет.

Вообще надо понимать, что Российская Федерация находится в очень выгодных обстоятельствах. У нас в общем всё хорошо. У нас нет больших внутренних проблем, нет больших внешних вызовов, пожалуй, вообще никаких. Экономическая конъюнктура на много лет в нашу пользу, денег нам хватит. И на ваш вопрос «Будет хуже или лучше?» я поэтому и отвечаю. Не вижу поводов чтоб стало хуже и не вижу поводов, чтоб стало лучше. Потому что, кажется, чтобы стало лучше мы упёрлись в какой-то, потолок структурный, нужно что-то менять в обществе для того, чтобы оно смогло стать каким-то другим.

Мы наблюдаем международный опыт и видим: различие между странами, развитыми и не очень, оно практически непреодолимо. И это исторические обстоятельства. Почему страны запада оказались лидерами цивилизаций и останутся ими ещё долго. Так исторически сложилось. Для них – это череда случайных событий, череда событий, которые невозможно воспроизвести, поэтому бессмысленно абсолютно что-то копировать.

А.Веснин― то есть, всё-таки особый путь?

И.Микиртумов― У всех особый путь. Не бывает общего пути. Все пути особые. Особенно если длинный масштаб какой-то. На коротком отрезке можно попытаться посадить тюльпаны и разбить газон, но для того, чтобы он хорошо рос это нужно 300 лет подряд делать. Длинная дистанция – она нивелирует все попытки сиюминутных движений и дёрганий. Вот в этой ситуации важно понять кто ты и как ты будешь жить дальше?

А.Веснин― Кто ты как гражданин или, кто ты, как государство?

И.Микиртумов― Ты как гражданин и как государство вместе, поскольку мы усматриваем субъект и в нации как таковой. И вот есть разные варианты, как можно жить небогато и не в центре, то есть на периферии. Можно жить с достоинством, можно жить без него. Можно жить при хорошем настроении, можно жить при плохом. Вот для нынешней России и последних 10-ти лет России характерно плохое настроение. Характерно ощущение того, что что-то идёт не так. И скорее всего будет хуже.

Характерно ворчание. Ворчание – то странное состояние, когда человек сам не знает, чего он недоволен и чувствует, что что-то не то, что он не реализовался, объяснить себе не может, выхода найти не может. Ворчание – это печальное, унижающее тебя состояние. Но мы не перестанем ворчать. Не перестанем говорить, что что-то пошло не так. То ли пытаясь вызвать жалость к самим себе у себя самих же или со стороны внешнего наблюдателя. То ли надеясь на какой-то авось, который поможет. Боюсь, что не поможет. Мой прогноз на «как там будет дальше? – так примерно и будет, постоянно будут сюжеты какие-то, то одни, то другие. Выход из сюжетов всегда будет скорее негативный, чем позитивный, но слабо негативный. Вот Навальный приехал, всё взбудоражил, перевернул. Можно ли считать последствия приезда Навального из Германии – помещение Медузы в состав иностранных агентов. В общем-то да.

А.Веснин― Да, наверняка. Иван, наверное, здесь мы должны поставить точку с запятой или многоточие. Будем тогда следить за этим всем происходящим и надеюсь, что удастся нам встретиться в эфире и побеседовать. Спасибо. Иван Микиртумов – доктор философских наук был у нас в гостях в программе «Особое мнение», меня зовут Арсений Веснин, всем счастливо и пока!

И.Микиртумов― До свидания.