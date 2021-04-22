О.Журавлева: 19―07, Всем добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева и сегодняшний гость у нас журналист Максим Шевченко, журналист и политик. Максим Леонардович, здравствуйте.

М.Шевченко― Здравствуйте.

О.Журавлева― Хотела бы вас попросить начать с предположения – в Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии. Вы ждете от этого какого-то невероятно нового события, может быть какого-то резкого поворота в нашей жизни?

М.Шевченко― Ваш вопрос имеет какую-то подоплеку? Вы на что намекаете?

О.Журавлева― Не знаю – вы чего-то ждете от этого?

М.Шевченко― О том, что будет единое союзное государство, или еще что-то? — может быть, да.

О.Журавлева― Каковы масштабы интеграции, к которым вы готовы?

М.Шевченко― Я готов к максимальной интеграции с Белоруссией. Белоруссия для меня как родная страна, поэтому я не вижу никаких проблем. Но я не думаю, что это будет превращение в одну страну, я уверен, что Белоруссия не захочет становиться провинцией РФ. Думаю, что будет просто интегрироваться экономически, политически, военные связи, безусловно.

О.Журавлева― А союзное государство при наличии президента Лукашенко вы как себе представляете?

М.Шевченко― Ну как? Нормально. В чем проблема? Вы заранее преднамеренно относитесь плохо к президенту Лукашенко.

О.Журавлева― Я наоборот, хорошо к нему отношусь.

М.Шевченко― Вопрос подразумевает, что с Лукашенко нельзя интегрироваться, а без Лукашенко, значит, можно. Без Лукашенко будет хаос на данный момент. Непонятно что будет. Поэтому конкретно интеграция с Белоруссией Лукашенко происходит, ни какой другой Белоруссии пока на земле нет.

О.Журавлева― Сколько мы знаем Лукашенко, он вряд ли когда-либо согласился быть младшим президентом, старшим губернатором.

М.Шевченко― Он точно не согласится стать ни младшим губернатором, ни старшим президентом, никаким еще, потому что он уже является президентом суверенного государства, членом ООН, Мне кажется вообще разговоры о поглощении Россией Белоруссии бессмысленны, это интеллигентская болтовня. Потому что я не вижу ни малейшей преференции, ни малейшего бонуса для белоруссии в этом вопросе. И уверен, что этого никогда не будет.

Напомню, что даже советская республика Беларусь была членом ООН.

О.Журавлева― Так же, как Украина.

М.Шевченко― И она была суверенным государством в составе СССР, и имевшая даже право на выход из СССР, которым она воспользовалась в 1991 году, к сожалению.

О.Журавлева― Вопрос от слушателя: «Верите ли вы в заговор с целью убийства Лукашенко странными пожилыми филологами, особенно после более раннего заявления о фейковом якобы подслушанном разговоре Ника и Майка о Навальном?»

М.Шевченко: Я готов к максимальной интеграции с Белоруссией. Это для меня как родная страна, не вижу никаких проблем

―

Нет, в этот заговор я не верю. Потому что я просто считаю, что это обычная интеллигентская болтовня. Мне непонятно, как такие люди, про которых все, кто их знал, или слышали – это достаточно известные люди, как я понимаю. Я лично их не знал, но даже мне их имена в каком-то политологическом пространстве попадались. Я не верю, что эти люди способны организовать даже убийство карася в пруду, а не то, что президента.

О.Журавлева― Вы видите какой-то политический смысл в таких историях? Страшно это выглядит этот фейк со стороны.

М.Шевченко― Мы не знаем, фейк это или не фейк, может, они обсуждали что –то такое, были слова, проклинали Лукашенко. Но от проклятий и слов до конкретной организации террористического акта с целью убийства главы государства достаточно большой путь. Хотя мы помним как люди, которые, казалось бы, не имели отношения к спецслужбам, покушались. Хотя, может, и имели. Освальд учился в Минске, В СССР, на специальной базе – Ли Харви Освальд имеется в виду, проходил обучение для левых радикалов, в том числе, стрелковое обучение в СССР.

Тот, который ан Рейгана покушался, стрелял в него из пистолета, был псхиопатом-индивидуалом. Но в целом, конечно, это все производит впечатление надуманности и непонятно, откуда взятого запугивания. И все это мне кажется синхроном звучит с тем, что происходит в Чехии и это общее нагнетание.

Мне кажется, что это скорее сигнал из Москвы Лукашенко – ведь это же ФСБ раскрыло этот заговор фактически, то есть, на самом деле это как бы сигнал, что мы знаем, что тебя можно убить фактически. Мы спасаем, на этот раз мы этих интеллигентов спасли, но окажутся более изощрённые не интеллигенты, тут, глядишь, и провороним. Мне кажется это такой сигнал скорее, а не с Запада.

Потому что в то, что ЦРУ вербовало этих писателей и политологов, адвоката, что-то мне тяжело представить.

О.Журавлева― Вы сами сказали про Чехию – тоже кокая-то сложная и затейливая история, которая сейчас в реальности обострилась до уровня мощного скандала дипломатического. Здесь вы что-нибудь понимаете?

М.Шевченко― Тоже ничего сложного нет. Дело в том, что Чехия, в отличие от России, это не страна, где президент сказал, все испугались и замолчали, Чехия это парламентская республика, где есть разные парламентские партии и правительство может уйти в ходе кризиса. То есть, оппозиция может поднять вопрос, допустим, о причинах смерти двух граждан Чехии которые погибли от этих взрывов в 14-м году на военных складах. И задать вопросы правительству.

Очевидно, оппозиции кто-то дал какие-то данные – мы же видели скрины с этих паспортов. Это наши старые добрые знакомые с которыми Симоньян так мило беседовала на «Раша Тудей». Может, это фотографии подделаны, может, они туда вклеены, но на одного есть таджикский паспорт, и есть молдавский паспорт. Паспорта у них разные, имена там разные, один Попа, а другого не могу воспроизвести по памяти.

Поэтому очевидно совершенно, что фактор гибели двух граждан Чехии является существенным вопросом. Это в России можно убить трех журналистов в ЦАР, граждан РФ, и потом не вести никакого расследования и это не будет иметь никакого политического резонанса – в отставку не уйдет ни глава Следственного комитета, никто, и даже не допросят тех, кого называют в контексте этого убийства.

В Чехии очевидно это невозможно. Гибель двух граждан выясняют — специально или случайно, взрыв был случайный или взрыв был специальный. Как версия предполагают наличие этих двух ГРУшников-универсалов, которые, как я понимаю, и жрец, и жнец и на дуде игрец, — и отравить ядом Скрипаля они могут и мину подложить могут.

Просто какой-то сериал про Джеймса Бонда очередной. Конечно, абсурд зашкаливает, что одни и те же люди. Мне казалось всегда, что у спецслужб так построено, что одни специалисты по ядам, химики-медики, а другие специалисты по взрывчатым веществам, условно, подрывники.

М.Шевченко: Отвод войск совершенно не значит, что войны не будет

Но тут, смотрю, одни и те же ребята гастролируют по странам НАТО, въезжают туда под разными паспортами, получают доступ на разные секретные объекты – ведь их же допустили на этот объект.

О.Журавлева― Я читала, что этот объект очень слабо охранялся, туда грибники ходили.

М.Шевченко― Два человека приехали по документам явно подделанным, причем, как я понимаю, чешская сторона знала, кто это. Их туда допустили. В общем, мне кажется, там должен исследовать этот вопрос какой-нибудь современный Конан Дойль. Потому что это какие-то «Пляшущие человечки» и «Пять зернышек апельсина».

О.Журавлева― Похоже, согласна. А вы к какой версии склоняетесь, что Мишкин и Чепига, они же петров и Боширов, они сейчас живы и продолжают где-то работать?

М.Шевченко― Я считаю, что это очевидно совершенно – они организовали нападение на Нью-Йорк в 2001 году, потому что больше некому. Мне кажется, что те арабы, которые по арабским паспортам садились в эти самолет, это на самом деле Мишкин и Чепига. Потому что эти ребята везде. Я так понимаю, что настолько обеднело наше великое некогда ГРУ, что одних и тех же храбрых бойцов посылают — ну, предположим, что это делали они, — на все задания – и туда, и сюда, — больше некому.

Я так полагаю, что все остальные генералы, а боевых офицеров осталось только два человека. Не посылать же генералов куда-то. А другая версия – мы будем дать какую-то детализацию. Потому что есть вопросы.

На Украине знаете, сколько было боеприпасов в 14-м году? Там просто все ходили по этим боеприпасам. На хрена их было в Чехии покупать?

О.Журавлева― Здесь мы сделаем небольшой перерыв. Наш сегодняшний гость максим Шевченко. Никуда не уходите.

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О.Журавлева― Мы снова с вами, Ольга Журавлева и сегодняшний автор «Особого мнения» Максим Шевченко, журналист и политик. Сегодня случилось еще важное заявление, на него даже биржа хорошо отреагировала – наш министр обороны сообщил, что закончились внезапная проверка боеготовности войска от южных рубежей отводятся на места постоянной дислокации. Означает ли это, что эскалация конфликта сведена «на нет», что войны не будет?

М.Шевченко― Нет, это совершенно не означает, поскольку опять эти войска перебросить ничего не стоит. И война не потому, что войска куда-то подведены, причинно-следственная связь другая. Кому-то кажется, что Россия хочет запереть Украину, а Путин говорит, что Украина совершала существенные антироссийские какие-то действия. У всех свои версии.

В любом случае хорошо, что войны не будет, я так скажу. Но отвод войск совершенно не значит, что ее не будет при этом. Но то, что стороны нацелились на мирные переговоры, или, по крайней мере, на контакт – это, конечно, радует. Заявление Путина с приглашением Зеленского в любое время, удобное для Зеленского приехать в Москву, я считаю, это огромный прорыв, это прекрасное событие, одно из лучших, которое для меня лично сделало сегодняшний день. Поскольку это значит, что они готовы к реальному, — по-моему, Зеленский не был в Москве ни разу.

Они готовы к двусторонним переговорам, Зеленский начал на это реагировать каким-то образом. Я был бы рад, если бы Зеленский на самом деле приехал бы в Москву, которую он так хорошо знает, в которой он провел столько прекрасных лет.

О.Журавлева― Еще один вопрос от слушателей – как вам понравилось вчерашнее послание Путина, отметили ли вы для себя что-то особо важное?

М.Шевченко― Мы подробно с Дмитрием Потапенко комментировали в прямом эфире это послание онлайн — вот Путин говорил и мы комментировали. Оно мне не только не понравилось, оно мне показалось самым слабым и самым неубедительным из всех президентских посланий за все время Путинского правления.

Собственно, оно разбивается на четыре части. Первое — это, как говорится, на нас напала страшная болезнь, и мы с ней справились на «пятерку», второе: мы дадим вам денег. А вы рожайте детей. Третье: мы окружены врагами, но в обиду себя не дадим. А, нет, третье – это про то, что мы малому и среднему бизнесу дадим денег, будем помогать и поддерживать. А четвертое: мы окружены врагами, но в обиду себя не дадим. И еще Киплинг.

М.Шевченко: Заявление Путина с приглашением Зеленского в любое время приехать в Москву, это огромный прорыв

Это послание запомнилось тем, что мы поняли, что президент любит Киплинга.

О.Журавлева― Причем одно его произведение – «Книгу джунглей».

М.Шевченко― Ну, наверное, она самая главная – Шерхан, Табаки там. Кого он имел в виду под Шерханом, кем он себя видит? Если уж ты называешь героем, ну, предположим, Шерхан это американский империализм. Табаки — ну, допустим…

О.Журавлева― Чехи.

М.Шевченко― Или чехи, или Украина. А кто он-то сам? Маугли, что ли?

О.Журавлева― Конечно.

М.Шевченко― Потерявшийся лягушонок что ли, или волк Акелла? Но Акелла промахнулся. Или он Багира, или он кто, медведь?

О.Журавлева― Балу.

М.Шевченко― Тот самый Балу. Мне кажется, что опасно заходить в дебри таких интерпретаций, потому что люди начинают сразу думать, веселиться и всячески иронизировать на эту тему. Мне кажется, что мы видели – вот я в эфире внимательно смотрел все послание, мы сидели, мы видели очень богатых, очень успешных, очень состоятельных людей, миллионеров, мультимиллиардеров, которые являются ближайшим окружением Путина, которые раздавали народу по две тысячи.

Смешно было видеть, когда эти люди, у которых шикарные автомобили, аплодируют потому, что народу прибавили 2,5 тысячи.

О.Журавлева― 6 тысяч в месяц на время беременности.

М.Шевченко― Мне кажется, это было унизительно для людей. Это послание показало, что во внутренней политике у власти нет вообще никаких стратегий, никакой тактики, что власть относится к народу с презрением, власть полагает народ каким-то стадом, каким-то быдлом, которое можно покупать бесконечными подачками.

Знаете, это как к аквариуму подходишь и рыбкам крошишь чего-то такое, ил и волнистым попугайчикам.

То есть, они себя воображают людьми – те, кто там сидел, в Манеже, а остальных они видят какими-то такими подданными, ну, не знаю, чем-то таким: рожайте, размножайтесь.

О.Журавлева― Это население.

М.Шевченко― Вот население должно плодиться и размножаться. То есть, мы не услышали ни анализа предыдущих каких-то инициатив президента, поскольку вот закончился 20-й год, закончилась стратегическая программа «2020», которая была программой Путина, Медведева, которую разрабатывал РАНХиГС, Высшая школа экономики, под которую выделялись, между прочим, сотни миллиардов, а кто-то говорит, что и триллионы рублей.

Каковы итоги этой программы, господин президент? Вы объявили в свое время о «Майских указах», на основе которых были сформированы нацпроекты. Прошло с тех пор лет уже — это уже 12-й год, если мне память не изменяет? Вот с этого времени прошло достаточно много времени. Господин Путин, какие у вас результаты ваших нацпроектов и «Майских указов»?

Вот результат в здравоохранении мы видели в 20-м году — полная уничтоженная, полная ликвидация здравоохранения кроме дорого для богатых. Все, что дорогое для тех, кто там сидел, клиентов МС, — все более или менее работает. Все остальное по стране – я вижу как депутат Владимирской области, какая разруха. КТ недоступно для людей — по шесть тысяч. Нет у людей таких денег, это треть зарплаты во многих регионах, отдать за КТ 6 тысяч.

Это результаты ваших реформ социальных, ваших нацпроектов? А что вообще, отчитайтесь о проделанной работе, г-н Путин. Он не отчитался. Он опять нам рассказал, что мы преодолеваем трудности.

На него посмотрела толпа миллионеров и миллиардеров. В зале некоторые сдерживали зевки еле-еле и поаплодировали. Вот и все послание.

Да, еще мы поняли, что есть Табаки, Шерхан и очевидно, не знаю, кто он у нас. Сами подберите роль, а то нас еще в оскорблении президента обвинят, если назовем не тем персонажем Киплинга, еще какую-нибудь статью припишут.

Поэтому это послание, мне кажется, является примером ярким, зримым выражением просто деградации политической системы как таковой. Страна превращена в такую латифундию латиноамериканского типа, где есть устойчивое сословие богатых бюрократов, силовиков и олигархов, которые выясняют свои непростые интимные отношения с Западом, — ведь они же не противостоят Западу совершенно. Они мечтают стать частью Запада и чтобы им разрешили переводить туда деньги, которые они тут забирают у нашей несчастной родины.

Переводить в Нью-Йорк, в Лондон. Ну, на Западе не разрешают, так хотя бы в Пекин, Гонконг переводить — ну, куда-нибудь. Вот, что мы увидели.

То есть, у нас опять появилось две страны. Как перед Революцией 17— года, как об этом писал Сергей Булгаков, Николай Бердяев. Два народа: народ богатых помещиков, управленцев, капиталистов, жандармов и каких-то армейских офицеров, которые когда-то присягали Советскому Союзу, а теперь служат точно так же бодро другой стране под другим флагом, — получается, та присяга не имела никакого значения.

И народ, который выживает. Это трудящиеся, это остатки крестьян, это городские какие-то жители, это интеллигенция. И этот народ, часть этого народа, молодежь, по крайней мере, вчера вечером на улицах Москвы и других городов показала свое отношение к этой власти.

М.Шевченко: Послание Путина мне показалось самым слабым из всех президентских посланий за все время его правления

Проблема была не в том, что Навальный доходит где-то в какой-то тюрьме и в одном шаге от смерти находится. Тоже непонятно: что так мучить человека? Если ты такой могучий, Шерхан, вокруг него бегают Табаки и Украина унижает Православную церковь, то Великим Постом, будучи президентом православной страны, православной России по преимуществу, отпусти этого человека под домашний арест, помилуй его.

На Пасху даже цари русские, жестокие, суровые цари, миловали, что вам это стоит? Это какой-то «Ив Роше» — это не государственный преступник, не шпион, не предатель.

О.Журавлева― «Ив Роше» отозвали свои иски еще бог знает, когда.

М.Шевченко― То есть, что им мешает помиловать Навального, перевести его в больницу накануне Страстной Седмицы? Эти люди никакие не христиане, они никакие не православные. Там патриарх сидел в первом ряде — снял бы свой белый клобук и сказал бы: я предлагаю помиловать Навального и других узников российского ФСИНа, которые там томятся. Пусть всех, кто томится по таким статьям, не значащим – не за измену, не за убийство какое-то жуткое — давайте их отпустим домой, давайте им позволим дома исправлять свои ошибки, свои преступления.

Причем, я считаю, что Навальный невиновен. Но нет, они этого не делают. И вот на фоне этого вот эта высокомерное, помещичье, крепостническое федеральное послание.

Поэтому я думаю, что история России будет двигаться туда, куда она опять двигается. Когда власть живет своей жизнью народ озлобленный и озлобляемый все больше и больше живет своей жизнью. Вот эти две параллельные кривые властной элиты и народа, рано или поздно опять встретятся в какой-нибудь точке. 17-го или 91-го года.

Ну, просто надоело то, что власть абсолютно безответственна по отношению к судьбе своей страны. В который раз уже.

О.Журавлева― Это журналист и политик Максим Шевченко. Мы продолжим разговор после новостей и рекламы. Встретимся после новостей.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Мы снова с вами. Ольга Журавлева и Максим Шевченко наш сегодняшний гость. И пока мы тут на новостях обсуждали судьбу Навального — все-таки еще немножко я хотела вас спросить по поводу митингов.

Все теряются в догадках. Системы никакой нет – это мы понимаем. Тем не менее, каждый раз хочется по этим кругам по воде понять, что на самом деле происходит. В этот раз в Москве прошли просто супер-мирно со стороны силовиков.

М.Шевченко― Ну а что? В день послания Путина кто возьмет на себя ответственность кровью залить Москву?

О.Журавлева― А Питер можно, родину президента? В Петербурге был какой-то просто угар.

М.Шевченко― Думаю, что в Москве основная масса журналистов, дипломатов сосредоточена. Очевидно там, где Путин, там нельзя. Там где Путина нет, там можно.

О.Журавлева― То есть, надо жить где-нибудь в Сочи?

М.Шевченко― Нет, тут нет логики. А в Перми вообще никогда никого не избивали. В Перми я смотрел, митинг прошел по бульвару в прямом эфире – большой митинг с фонариками и никто никого не трогал вообще. Это все зависит от такого «держимордства» — можно ввести такой термин — местного начальства.

Вот в данном регионе начальнику вдруг приходит в голову: а давай-ка мы им покажем кузькину мать. А в другом регионе думают: на фига мне это надо? Чтобы меня потом каким-нибудь тираном и кровавым деспотом обзывали? Ну, нафиг, пусть ходят. А если спросят потом из Москвы, чего их не избивал, скажу: Ой, простите, забыл.

Но если ты избивал, на тебя потом могут дети криво посмотреть, сказать: Пап, а чего ты моих друзей из института избивал? Ведь у всех этих чиновников полицейских дети есть, и дети этих чиновников во многом сочувствуют Навальному, поверьте. Потому что они живут совсем в другой реальности, в другой среде.

Поэтому думаю, что это такой, на самом деле, как ни странно, это непростой выбор. Потом все эти омоновцы или росгвардейцы, которые бьют – они же тоже видят не каких-то озверевших.

М.Шевченко: Послание президента показало, что власть видит народ каким-то быдлом, которое можно покупать подачками

Вчера у нас был второй эфир с Дмитрием Демушкиным, мы комментировали, когда были эти события. Дима обратил внимание, говорит: Я помню, когда мы с фанатами ходили, — ну, фанаты это такое подготовленное хулиганье, которые подготовлены к уличным боям, уличные бойцы, — там-то хотя бы… А тут ходят какие-то интеллигенты абсолютно, с крашеными волосами — их-то чего так лупить?

И эти солдаты, росгвардейцы тоже понимают, что перед ними, — уже всем ясно, что это не «пятая колонна» и не десант ЦРУ, который заброшен в центр Москвы. Всем ясно, что это не угроза террористического или какого-то еще восстания. Всем ясно, что это горожане.

О.Журавлева― Но в Белоруссии что мы наблюдали? Пенсионеры, дети, кто угодно.

М.Шевченко― Это разные вещи.

О.Журавлева― Почему? Чем отличается?

М.Шевченко― В Белоруссии значительная часть населения, граждан, поддерживают Лукашенко. Вот что бы вы ни говорили. Лукашенко создал эффективное современное социальное государство. России даже не снился такой уровень социальной защиты.

О.Журавлева― Поэтому можно бить и убивать людей на улицах?

М.Шевченко― Бить нельзя. Поэтому я очень критиковал и критикую режим Лукашенко за это. Но я не могу не сказать, что в Белоруссии есть социальное государство, очень высокого уровня, а в России его нет.

Потому что в России нет людей, которые по собственной воле были бы за власть. Их просто нет.

О.Журавлева― Да ладно?

М.Шевченко― Потому что непонятно, почему они за власть. Их нет, клянусь вам.

О.Журавлева― Да? Вот я сейчас призываю слушателей нам написать, — те, кто по собственным убеждениям за власть

М.Шевченко― Сейчас к вам прибегут толпы троллей, которые вам напишет.

О.Журавлева― Ну неужели человек, искренне поддерживающий Путина, это обязательно тролль?

М.Шевченко― Когда в 18-м году мы боролись против Светланы Орловой во Владимирской области, и она проиграла Сипягину, который сам не ожидая того, стал губернатором, то я тогда просто людям говорил, встречаясь с ними: вы просто придите на избирательные участки. Я верю, что каждый, кто придет по собственной воле, никогда в жизни не проголосует ни за «Единую Россию», ни за ее ставленников, ни за эту власть.

В трезвом уме и здравой памяти даже многие члены «Единой России» и то тайком проголосуют против. Люди же не слепые, люди видят, в каком состоянии находится страна. И поэтому они организуют бюджетников, военных, силовиков голосовать за себя.

Потому что в нормальном состоянии страна не может поддержать эту власть. Это правительство должно уйти в отставку.

О.Журавлева― Максим, вы сами эту власть не так давно в определенных вещах поддерживали.

М.Шевченко― Во внутренней политике я ее не поддерживал.

О.Журавлева― Так для всех же важна внешняя – показать кузькину мать Америке, защититься от НАТО, — все вот это.

М.Шевченко― Вы заблуждаетесь.

О.Журавлева― Почему? К этому все сводится.

М.Шевченко― Я поддерживал власть достаточно давно — 10 лет назад. На самом деле на Поклонной, ну и на Сахарова была власть – извините, Полина Дерипаска, члены семьи просто приходил на Сахарова, на митинг Сахарова, и там был глава Счетной палаты, туда захаживал современный, Капков там бывал. Там на Сахарова тоже, знаете ли, была не маргинальная оппозиция, там была другая ветвь власти.

Я-то как раз был не за власть, я был против, и никогда этого не скрывал, против прозападных либералов-ельцинистов. Всегда был, есть и буду против них. Но Путинизм исчерпал полностью кредит доверия к себе. Никаких ресурсов развития…

О.Журавлева― С либералами можете объединиться в борьбе с путинизмом?

М.Шевченко― Нет, с либералами прозападными-ельцинистами – никогда. С людьми, которые стоят на демократических патриотических позициях я всегда готов идти в будущее. Те, кто говорит, что «давайте как на западе» — с ними мне не по пути. Те, кто говорит «давайте как в России, построим здесь свое, оригинальное, демократическое, социальное государство, национальное, какое угодно» — с теми мы будем думать о том, как нам строить это государство.

Это принцип нашего движения – свобода и справедливость Мы не можем оперировать ни к каким иностранным центрам, ни к Вашингтону, ни к Евросоюзу, ни к Пекину, ни к Эр-Рияду. Опора только на внутренние силы. Как бы это ни было тяжело.

Поэтому я считаю, что как сказал Толстой: если злые люди объединяются ради злых дел, — а порабощение моего народа и истязание моей страны, — значит, добрые люди могут объединиться ради дел добрых. Это принцип.

О.Журавлева― Если они не либералы-западники. Потому что от них добра не жди?

М.Шевченко― Я так не сказал. Есть много хороших людей либералов-западников.

О.Журавлева― Просто вы говорите, что с ними вы никогда объединяться не будете.

М.Шевченко― Это не значит, что от них добра не жди – пусть они идут своим путем. Это политика. Мы же не в футбол собираемся играть.

М.Шевченко: Главная проблема Байдена это не Путин. Главная проблема Байдена это Эрдоган и связь Эрдогана с Китаем

―

Но в политике важны компромиссы и коалиции.

М.Шевченко― А они готовы пойти на компромисс? Признать, допустим, что как ни крути, а Крым российский? Не готовы, например. А я исхожу из реальной ситуации – жители Крыма проголосовали зато, что Крым вошел в состав РФ. Поэтому компромиссы должны быть со всех сторон. Если компромиссов нет, есть взаимное уважение. У меня ко многим либералам-западникам есть огромное человеческое уважение, просто личное.

Но это не значит, что политически я должен с ним объединяться, или готов, или они со мной не готовы тоже. Это нормально совершенно.

Но есть те, с кем мы готовы. Вот Андрей Караулов сказал, что поддержит «Партию свободы и справедливости». Очень яркий, интересный блогер. Наши ряды крепнут и наш федеральный список, думаю, будет очень интересным.

О.Журавлева― Максим, вы как думаете, вас лично до выборов допустят?

М.Шевченко― Я не думаю на эту тему, я просто делаю свое дело. А там посмотрим, как все будет, что мне думать? Если бы я хотел карьеры, поверьте, у меня была масса возможностей занять любое кресло, — масса возможностей. Мне в свое время предлагали войти в состав учредителей Общероссийского Народного фронта, — я отказался с ужасом просто. Мои друзья сидят в тюрьмах, а я должен вот этим сем заниматься?

Поэтому я просто делаю свое дело. Я знаю, что вода по капле камень точит. Я знаю, что надо просто делать свое дело. И эта система лжи и насилия, так или иначе, либо будет модернизирована, либо будет разрушена.

О.Журавлева― Кстати, про Беларусь вам пишут, то вы все неправду говорите и просто не знаете, что у них в стране.

М.Шевченко― Значит, тот, кто пишет, говорит правду? У меня родственники живут в белоруссии. Я знаю, я был в деревне моего деда, откуда он родом. Это прекрасное, современное, европейского уровня село с высокими социальными гарантиями, дотациями, возможностью аренды земли, лизингом дешевым, доступным для многих.

В России нет таких сел и нет таких деревень. Их просто нет в России. Но Лукашенко есть, за что критиковать и мы это будем делать, безусловно. Но не признать, что социальное государство лучше, чем в России, в Белоруссии, просто невозможно.

О.Журавлева― Я просто не могу согласиться с тем, что какое бы ни было прекрасное социальное государство, если силовик может схватить на улице человека и его просто…

М.Шевченко― Ну, силовик и в демократии – я видел во Франции своими глазами, как полицейские избивали студентов около Сорбонны. А это демократическая парламентская Франция.

О.Журавлева― После этого студенты пропали, и никакой суд их не оправдал и все исчезло?

М.Шевченко― Вот это преступление режима, которое не позволяет мне поддерживать Лукашенко. Потому что массовые нарушения прав человека, репрессии, похищения людей, политические репрессии под видом защиты национальной и социальной идентичности, это то, с чем нельзя согласиться ни в коем случае. Это нельзя оправдать.

Действия спецслужб и разных военных секретных служб, массовые избиения людей публичные, которые были в Белоруссии, они омерзительны.

О.Журавлева― Есть вопрос про международную политику, но у нас просто мало времени остается. Наш слушатель спрашивает: «Почему именно сейчас Байден решил заговорить про геноцид армян? Что даст официальное признание?» — как вы знаете, Америка планирует признать геноцид армян.

М.Шевченко― Главная проблема Байдена это не Путин. Главная проблема Байдена это Эрдоган и связь Эрдогана с Китаем. А Эрдоган и Турция – возрождающаяся османская империя, является другой частью проекта «один пояс – один путь», который должен скрепить и объединить всю Евразию с востока до запада.

О.Журавлева― Ах вот оно, что.

М.Шевченко― Поэтому Байден, еще когда не был президентом, говорил гораздо более жестко про Эрдогана, чем про Путина. Про Путина он просто сказал «Yes, I do», когда его спросили, считаете ли вы его убийцей. А сейчас он Путина обласкал.

А про Эрдогана он конкретно говорил, что его надо убирать. И в целом за переворотом, за попыткой убийства Эрдогана, стояла американская администрация, — собственно, это турки доказали. Поэтому Байден тогда имел отношение к администрации Обамы.

О.Журавлева― Значит, это решение в том же ряду, о котором вы говорите?

М.Шевченко― Думаю, что проблему Эрдогана Байден будет решать самыми жесткими методами.

О.Журавлева― И это Максим Шевченко со своим «Особым мнением». Меня зовут Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго.