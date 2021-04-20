Е. Бунтман― Добрый день. Это программа «Особое мнение». И у нас в гостях экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте.

С. Алексашенко― Добрый день, Евгений. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, зрители.

Е. Бунтман― И мы, разумеется, будем обсуждать в первую очередь Навального, ФБК, который уже надо называть в эфире иностранным агентом, будут теперь считать и экстремистской организацией. Что это изменит во внутренней жизни, во внешней и внешнеполитической?

С. Алексашенко― Я не думаю, что сильно что-то изменит во внешнеполитической жизни. Давайте все-таки трезво смотреть на жизнь. На мир. А во внутриполитической жизни мне кажется, что это худшая реинкарнация Советского Союза. Когда есть одна-единственная идеология, одна-единственная партия, которая знает, что делать, куда вести. Хотя объяснить это внятно никому не может. А все, кто придерживаются другой точки зрения, все, кто пытаются излагать другое мнение, не совпадающее с мнением партии, — они являются врагами родины и подлежат, могут подлежать в той иной степени жесткости уголовного преследования. Поэтому вы знаете, я бы сказал так. У меня в воскресенье была длительная дискуссия на эту тему здесь в Вашингтоне. Это Советский Союз образца конца 70-х годов. Если это решение суда, сомнений мало, если оно будет прописано и начнет реализовываться – то это такой Советский Союз конца 70-х годов. И никакие хихоньки и хаханьки, что Советский Союз это конец 80-х – ничего подобного. Это еще на 10 лет назад.

Е. Бунтман― И если дальше продолжать мысль насчет Советского Союза 70-х, успех митинга тоже риторический вопрос. Это примерно так же как в 70-х годах к памятнику Маяковскому приходили или на Пушкинскую.

С. Алексашенко― Евгений, ведь я почему говорю, что все это после решения суда. Митинг он пройдет до решения суда. Каким он будет – мы не знаем. Мы не можем понимать, сколько людей придет. По крайней мере, у меня такого дара предвидения нет. И для многих россиян это такой шанс попытаться отстоять возврат к совку образца 70-х годов. Те, кому активно не хочется – они могут попытаться этому противостоять. Соответственно, если ты не выходишь на этот митинг, если не протестуешь, — значит, ты с этим согласен. Поэтому что будет в результате этого митинга, я, честно говоря, не знаю. Но само движение, сам квантовый переход состояния из точки А в точку В, потому что он будет сделан фактически не по логике развития событий, а волей одного единственного человека. Бумажку подписали и, пожалуйста, вот вам Советский Союз. Поэтому для внутриполитической жизни будет абсолютно полная заморозка. Любые попытки выражать протест, любые попытки заявить о своей деятельности для, назовите организацию КГБ, тем не менее, в вашей истории найдется, что вы один раз поставили репост какого-нибудь фильма ФБК или поставили ему лайк, который вообще нельзя уничтожить из истории Ютуба. И вот вас уже можно привлекать к ответственности за распространение или поддержку экстремистских материалов. Поэтому это такая абсолютно серьезная и нешуточная угроза всем, кто захочет заниматься в России политической деятельностью, не санкционированной Кремлем. Поэтому я думаю, что митинг это такая точка для тех людей, кому это не нравится.

Е. Бунтман― Финальная точка? В конце предложения точка?

С. Алексашенко― С точки зрения квантового перехода – да. С точки зрения квантового перехода к новой ситуации – да, конечно, я думаю, что будет такая последняя жирная точка. Потому что после этого подобные митинги, призывы к подобным митингам точно совершенно будут рассматриваться как экстремистские. Со всеми вытекающими последствиями для какого-то количества людей. Не означает, что будут сотни тысяч или десятки тысяч. Но достаточно десятков людей с большими сроками тюремных наказаний, как все люди оставшиеся тут же поймут, в чем состоят новые правила игры. Я не хочу сказать, после этого жизнь остановится, заморозится. Нет, конечно. Я сам жил в такой ситуации, хорошо помню Советский Союз конца 70-х, начала 80-х годов. Тогда приспосабливались, ты понимаешь правила игры…

Е. Бунтман― У нас прерывается иногда связь.

С. Алексашенко― …Ты понимаешь, где стоят эти красные флажки. Конечно, пытаешься иногда за них переступить. В той или иной степени. Если настоящих буйных мало, если ты к буйным относишься, то можешь попытаться эти флажки переступить. Но в какой-то момент тебя бьют по голове. Объясняют, что вот сюда ходить нельзя. Вот здесь ты можешь шевелиться, а здесь нет. И это такая уже абсолютно будет серьезная другая ситуация. И я из нее, собственно говоря, так же как в Советском Союзе, когда большинство населения в середине 80-х годов над Советским Союзом начали смеяться, над его системой. Но все равно молчали. И по большому счету Советский Союз рухнул не потому что у него было внутри такое либерально-освободительное движение за права человека, за демократические ценности. Советский Союз главным образом рухнул из-за того, что советское правительство, советские власти не смогли справиться с экономическими проблемами. То есть они начали реформировать экономику, но не смогли это сделать до конца, и экономика рухнула. То есть основной причиной развала СССР, распада бывших советских республик и смены власти стало то, что правительство не справилось с экономикой. В нашей ситуации пока таких угроз не видно. Можно говорить, ну да, смотрите, они сейчас начали цены замораживать. Они там начали дотации. Ну, в перспективе это может, то есть в 20-летней перспективе это действительно может к чему-то привести. Но по большому счету я думаю, если это решение суда войдет в силу, то не силовых и как бы сказать, не естественно физиологических способов смены политического режима в России – их не будет существовать.

С.Алексашено: СССР главным образом рухнул из-за того, что советское правительство не справилось с экономикой

Е. Бунтман― Раньше мы говорили и с вами, и многими другими гостями про митинги, хорошо, демократическое движение хорошо. А так получается, что надо просто ждать для смены власти, чтобы экономика рухнула. И всё. И зачем тогда вообще выходить на митинги.

С. Алексашенко― Евгений, экономика не рухнет. По крайней мере, сегодня для этого нет никаких предпосылок. Я много раз на эту тему говорил. И могу повторить, что принципиальная разница. Советская экономика была плановой и ее равновесие держалось на способностях чиновников, бюрократов принимать большое количество решений… не увязанных между собой. Которые поддерживали этот велосипед на ходу.

Е. Бунтман― Тогда никакие аналогии и невозможно проводить получается.

С. Алексашенко― Евгений, я говорю, в мире вообще крайне тяжело найти примеры смены политического режима под влиянием экономических проблем. Единицы — исключения, а не правила. Правило – дворцовый переворот. Правило – это смерть или уход диктатора в сторону по тем или иным причинам. Все остальное – да, сидите, ждите. Экономика точно совершенно не рухнет. Вот на это надеяться точно не надо.

Е. Бунтман― Вернемся к Навальному. Вот признают экстремистским, скорее всего, ФБК. Есть руководство ФБК, но Навальный сидит в тюрьме. Руководство ФБК либо под арестом, либо за границей. Есть заграничный центр. Волков, а теперь Милов. Получится ли из-за границы вынужденно управлять адекватно какой-то протестной деятельностью?

С. Алексашенко― Я не думаю, что вообще из-за границы можно всерьез заниматься политической деятельностью внутри страны. На самом деле не очень важно, называется Россия, Турция, Уганда, США. Находясь за границей, ты не имеешь контакта с избирателями, личного контакта со своим активом.

Е. Бунтман― А Интернета недостаточно?

С. Алексашенко― Вы знаете, недостаточно, потому что избиратель хочет видеть человека живьем. Хочет пожать ему руку, хочет похлопать его по плечу. А потом не надо забывать, мне кажется, что то, что сейчас вытворяет Кремль с этим признанием ФБК и вообще штабов Навального, всех организаций экстремистскими организациями, говорит о том, что уж на что, а на деятельность Навального, как бы она ни называлась, под каким бы именем она ни функционировала, отношение будет более чем серьезное. Будем запрещать, будем бить, будем наказывать просто за одно прикосновение к Навальному. И понятно, что штабы Навального, руководство, организации Навального, которые за границей, до него будем надеяться, что руки российского правосудия не дотянутся. Если конечно, какая-нибудь из европейских стран не выполнит ордер Интерпола. И не арестует его. Но люди, которые будут жить в России и которые будут сотрудничать с этой политической организацией, они же останутся под ударом. И никто их здесь не защитит. И мы видим, что по всем выдуманным делам: медицинское дело, квартирное дело и прочее, там большое количество активистов Навального из центральной организации можно сказать под разными мерами судебного пресечения свободы деятельности. И их не видно, не слышно и они не функционируют. Вот что мешает такие же меры или более жесткие применять по отношению к тем, кто в регионах начнет говорить: а вот я представитель Навального здесь. Как только прозвучит слово «Навальный» из чьих-то уст – этот человек тут же попадает на заметку. И назовите организацию «Друзья Степашки» или «Друзья Чебурашки» или «Друзья Игоря Ивановича Сечина» — вы все равно тут же будете протрактованы как друг Навального. И со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С.Алексашено: Как только прозвучит слово «Навальный» из чьих-то уст – этот человек тут же попадает на заметку

Е. Бунтман― А конспиративная работа невозможна?

С. Алексашенко― Евгений, наверное, возможна. Но пока мы про нее здесь ничего не слышали. И вряд ли будет публично о ней известно.

Е. Бунтман― По конспиративную работу не должно быть известно. В этом суть конспиративной работы.

С. Алексашенко― Ну конечно. Пока никаких признаков в России существования, по крайней мере, сильных серьезных организаций нелегальных политических не видно. Ну, все может быть. Но пока мы их не видим.

Е. Бунтман― Про внешнеэкономическое и политическое давление. Вернее про отсутствие его. Как мне, во всяком случае, кажется. Несколько угас интерес. То есть лидеры европейских стран иногда выражают обеспокоенность, иногда высокую обеспокоенность или озабоченность состоянием Навального. Но не более того. Почему?

С. Алексашенко― Об этом уже много говорилось у вас в эфирах и в других СМИ. Для Запада важна его внутриполитическая жизнь, его проблемы. Те проблемы, которые существуют в жизни этих стран или в отношениях между этими странами. Те угрозы, которые для них существуют. И при всей важности проблемы прав человека, человеческой жизни, при всей важности и значимости Алексея Навального как политического персонажа, для мировой сцены, конечно, при всей важности Украины, да и независимости Украины, никто в Украину войска посылать не будет для защиты от российской агрессии. Так же как никто не будет высаживать десант из морских пехотинцев США в Покровской колонии для того, чтобы освободить Навального. Давление будет идти. Возможно, мы о нем не знаем. Здесь помощник президента США по национальной безопасности звонил в Кремль и пытался объяснить, что с Навальным так обходиться невозможно. В какой-то момент по каким-то причинам мы не знаем, в рамках какого-то компромисса «обменяли хулигана на Луиса Корвалана», и Навального могут выставить за пределы РФ без права возвращения на родину. Что на самом деле делается очень просто. Вы сажаете его в самолет без российского загранпаспорта и отправляете в другую страну по выбору политического руководства. В Германию, Францию, Италию, Литву. Куда угодно. У него нет российского паспорта и нет никаких шансов его получить. Потому что ни одно консульство ему паспорт не выдаст. Навальный находится за пределами РФ, ну это может быть в рамках какого-то политического компромисса, в рамках каких-то переговоров, о которых мы необязательно будем знать. А вообще жертвовать своими интересами, своей безопасностью, своими деньгами для спасения… Советский Союз образца 70-х годов или еще дальше, как кто-то в Ютубе написал: Германия начала 30-х, никто не будет. В конце концов, каждая страна выбирает свой путь развития. И наша страна потратила 75 лет в Советском Союзе, пытаясь найти обходной путь к светлому завтра. Не нашли – вернулись на столбовую дорогу с отставанием лет на 50. Но сейчас 10 лет прошли по этому пути, 15. И сейчас опять пошли в сторону. И пошли назад. Может счастье оно оказалось сзади. И силой никто россиян толкать вперед не будет. Никто не будет тратить свое время, ресурсы, давить на Путина, на Кремль. Зачем, ребята, вы хотите сидеть в этом болоте, — ну, пожалуйста, если вам там нравится. Поэтому мне кажется, что давление оно идет, все санкционное давление оно возникает, когда российские действия, действия российских политических властей выходят за пределы РФ и затрагивают интересы других стран. Обратите внимание, указ президента Байдена о возможности введения новых санкций, об объявлении чрезвычайной ситуации в отношении с Россией. Там же в очень многих пунктах говорится о том, что США может применять санкции, если будет вмешательство в выборы в США или в странах союзников. Если будет нарушена территориальная целостность США или стран союзников. То есть таким образом недвусмысленно демонстрируется, что мы как США защищаем свои интересы, интересы своих союзников. Но не интересы российского населения, которое будет прозябать следующие 20 лет в том состоянии, в которое они попали благодаря Владимиру Путину. Поэтому давление на Россию возникает только в тот момент, когда Россия свои привычки, свои отравляющие вещества в прямом и переносном смысле слова выкидывает за пределы своих границ.

С.Алексашено: И Навального могут выставить за пределы РФ без права возвращения на родину

Е. Бунтман― Про вещества, которые выходят за пределы российских границ. Про газ. Это же та же история, что никто не хочет поступаться своими интересами. Меркель сказала, что этот газ ничем не хуже. И все равно это российский газ. И у стран Европы и Запада есть разные интересы, разные позиции. И внутри Германии разные позиции. Это такая же история?

С. Алексашенко― Да, абсолютно. Точно так же как до недавнего времени США были заинтересованы в покупке российских ракетных двигателей РД-180, потому что альтернативы не было. Только сейчас появились альтернативы, созданные Илоном Маском, Безосом. И Америка уже начинает переходить на собственные ракеты для запуска спутников. Не прибегая к российским ракетным двигателям. Но до тех пор, пока это было невозможно, пока американская космическая программа нуждалась в российских ракетных двигателях, ни о каких санкциях в отношении этих предприятий речи не было. Но смотрите, закончатся поставки в Америку, еще год, по-моему, остался, я думаю, что эти предприятия мгновенно или весь Роскосмос подпадет под американские санкции. То же самое относится к поставкам российского титана ВСМПО-АВИСМА из Верхней Салды в интересах Боинга и Эйрбаса. Поставляют примерно 50% титановых деталей, включая элементы крыла. То есть большие. Не просто чушки титановые поставляют. Их можно заменить. Поставляют элементы конструкции самолета. Точно также российские инженеры, работающие в том числе в государственных компаниях, выполняют заказы Боинга по проектированию новых моделей гражданских самолетов. Поэтому да, есть интересы, есть коммерческие интересы, технологические интересы. И никто не собирается стрелять себе в ногу для того, чтобы как — назло мамке отморожу уши. Это путинская логика. Контрсанкции образца 14-го года – это как раз сделать хуже своему населению. Ассиметричный ответ Западу состоит в том, что российскому населению стало хуже. Соответственно западные политики себе такого всерьез позволить не могут. Ни в Америке, ни в Европе, ни в Японии. Поэтому, конечно, дружба дружбой, а табачок врозь. А здесь наоборот, табачок тоже нужно понимать, где находится.

Е. Бунтман― Сергей Алексашенко, экономист у нас в программе «Особое мнение». Мы сейчас прервемся на новости, после этого вернемся и будем говорить о войнах дипломатических и не только.

НОВОСТИ

Е. Бунтман― Это программа «Особое мнение». Про войны обещали поговорить. Дипломатическая война – что происходит. Чехия, США, Болгария. Со всеми перессорились.

С. Алексашенко― С одной стороны ничего страшного не происходит, потому что высылка двух болгарских дипломатов или двух российских дипломатов из Болгарии, понятно, что никак не влияет всерьез на те отношения, которые есть между Россией и Болгарией. Не влияют на работу посольств. Нужно напомнить, что в Болгарии поймали российских шпионов, которые высокопоставленных болгарских политиков вербовали. В Чехии развернулся скандал с возможной причастностью сотрудников ГРУ к взрыву склада боеприпасов. И засветились вроде как, доказательств нет…

Е. Бунтман― Те самые наши любимые сотрудники.

С. Алексашенко― Да, любители шпиля, выяснилось, что они еще, наверное, и древний град тоже любят…

Е. Бунтман― На Собор Святого Витта посмотрели.

С. Алексашенко― Поэтому с одной стороны носит элемент нормальных в кавычках дипломатических отношений. Если одна сторона высылает дипломатов другой, то обязательно следуют ответные меры. И здесь в этом отношении, отношения между Россией и Чехией, Россией и Болгарией они как-то вписываются в более-менее эту практику. Хотя такое жесткое действие властей Чехии, когда они выслали всех сотрудников, которые связаны с разведслужбами.

Е. Бунтман― Я прошу прощения, пришло срочное сообщение от ТАСС, что возглавляющий МИД Чехии вице-премьер допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. То есть это разрыв отношений фактически.

С. Алексашенко― Это близко к разрыву отношений. Потому что всех, наверное, с правом замены. Это же означает то, что терпение правительства Чехии, видимо, перешло ту красную линию. Потому что там русские позволяли себе убийства на территории Великобритании, на территории Германии. А теперь выясняется, что они позволяют себе осуществление террористических актов на территории Чехии. То есть как-то правительство должно реагировать. Оно нашло такой способ. Меня гораздо больше занимает ситуация дипломатической войны между Россией и США. С послом Салливаном, которого так сказать, я не знаю, какими аргументами, но уговорили уехать или согласиться на то, что он уедет из России. И если Россия отозвала своего посла Антонова из Вашингтона после того, как президент Байден сказал, что он согласен, что Путин убийца. То посол уехал на консультации и это такой опять дипломатический жест, снижающий уровень отношений. И показывающий недовольство. То американская администрация и Госдеп говорили, что мы не видим оснований уезжать нашему послу. И здесь последовали многочисленные какие-то формы давления, включая то, что посла Салливана вызывали в Кремль, с ним беседовал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. И говорил, что вам обязательно нужно уехать, требовал от него фактически уехать. На что Салливан говорил, что я не поеду, мне там нечего делать. Я со своим начальством общаюсь здесь. В общем, видимо, наши какие-то аргументы, видимо, Ушаков, а, может быть, и Путин звонили в Вашингтон и каким-то образом уговорили американцев на то, чтобы они отозвали своего посла хотя бы временно из Москвы. Когда он вернется, очевидно, что это такой, как сказать — вот в этом случае это уже не просто дипломатический жест, а это осознанная политика России на снижение уровня дипломатических отношений. То есть когда страны живут без послов, у них есть посольства, но нет послов. Это такое уже достаточно серьезное событие. Примерно так же как у России в отношениях с Украиной и Грузией. Не знаю, сейчас посольства работают или нет. Да, это такая дипломатическая война. Россия долгие годы пыталась, считала возможным проводить политику, что мы великая держава и нам все можно. И нам за это ничего не будет. Вот теперь выясняется, что есть какие-то формы ответа, которые российским властям не нравятся. И это вызывает возбуждение, нервную реакцию, которая выливается в дипломатические жесты.

Е. Бунтман― От войны дипломатической к войне вполне реальной. Будет ли война у России с Украиной?

С. Алексашенко― Война России с Украиной идет. Она не прекращалась.

С.Алексашено: Россия долгие годы считала возможным проводить политику, что мы великая держава и нам все можно

Е. Бунтман― Я ждал этого ответа. Я имею в виду активную фазу и вторжение в Украину. О котором говорят все, и Украина, и США и Wall Street Journal пишет про переброшенные самолеты на авиабазы около границ Украины.

С. Алексашенко― Я, мне кажется, уже отвечал на этот вопрос, могу повторить. Что я считаю, что сильного расширения российско-украинской войны или агрессии России с целью захвата большой части украинской территории – ее не будет. Потому что для Кремля, для Путина это никоим образом не меняет политическую ситуацию, не дает никаких выгод. Но зато чревато большими неприятностями. То есть если захват Крыма прогнозировалось, что серьезного противодействия не будет и практика показала что Кремль просчитал правильно. Что санкции за Крым, вообще говоря, были самыми мягкими и можно сказать вообще плюшевыми. То сейчас понятно, что новая война в центре Европы, на границах со странами НАТО – она вряд ли вызовет одобрение. Повторюсь, что никто не бросится защищать Украину, но то, что в отношении России будут предприняты новые жесткие действия, новые ограничительные санкции, возможно какие-то, вспомните как в 14-м году санкции на самом деле были серьезными. Это точно. А что Россия от этого получит – я уже говорил, что представить себе, что Россия сможет захватить всю левобережную часть Украины, я еще могу. А вот как она будет удерживать эту территорию под своим контролем — я представить себе не могу. Поэтому зачем, просто захватить еще такой же кусок по территории, сейчас мы оккупируем территорию двух Израилей, ну хорошо, будет 4 Израиля. Это принципиально ничего не поменяет. Поэтому там прорваться, коридор до Днепра, до Херсона и Крымский канал захватить – ну какие-то такие вещи, слишком серьезные войсковые операции и мне кажется, что соотношение плюсов и минусов и результата и затраты, потенциальных рисков явно не в пользу Кремля. Это идет гибридная война, которая выполняет свою функцию. Уже Байден разговаривает с Путиным по телефону. Договаривается о встрече. Украинское правительство всерьез позабыло обо всем и обсуждает только грядущую российскую военную агрессию, даже не обращая внимания на то, что в стране бушует коронавирус и, вообще говоря, вакцинация полностью провалена. Я не говорю про то, что экономические реформы, судебные реформы заторможены.

Е. Бунтман― Нельзя не обращать внимания на возможную агрессию.

С. Алексашенко― Нельзя не обращать внимания на возможную агрессию. Но украинская политика построена таким образом, что если речь заходит о российской агрессии, то ни на что другое времени и сил и желания не остается. Это единственная тема, которую все готовятся с удовлетворением обсуждать. По большому счету в гибридной войне России и Украины есть очевидная цель – дестабилизировать ситуацию в Украине и не дать Украине превратиться в устойчивое процветающее государство. И в этом плане постоянные военные маневры, переброски войск вдоль границы с Украиной, они по большому счету заложены в бюджет российского министерства обороны. И можно говорить, что ничего не стоят РФ. Для Украины это стоит потерянного времени, потерянной энергии, потерянных шансов на хорошее светлое будущее.

Е. Бунтман― Последнее, наверное, что мы успеем обсудить. Это завтрашнее послание президента Путина. Есть ли там вообще что обсуждать и каким оно будет. Какая будет направленность, внутренняя часть послания только экономическая?

С. Алексашенко― Нет, будет обязательно политическая часть. Что у нас сложная политическая ситуация. Что опять нас атакуют.

Е. Бунтман― Но это внешняя часть, не внутренняя.

С. Алексашенко― Нет, почему, у нас внутри проблемы возникают.

Е. Бунтман― Враги притаились.

С. Алексашенко― Враги. Пятая колонна, вот смотрите, доблестные органы разоблачили. Поэтому всем нужно как один сплотиться. Обратите внимание, что выборная кампания — ну короче говоря, нагнетание внутриполитической истерии. То есть месседж направлен внутрь страны. Помните, Путин три года назад показывал ракеты, которые летят в сторону Америки. То в Вашингтоне их обсуждали. Если сейчас Путин начнет говорить о том, что организация Навального это пятая колонна, которая подрывает ситуацию в России, что финансируется за счет ЦРУ – вот эта тема вообще в Америке не обсуждается. То есть даже всерьез никто не хочет рассматривать, то есть просто бред больного сумасшедшего. Поэтому это точно совершенно элемент внутренней политики. Поэтому конечно будет какая-то раздача денег, будут обещания поддержать национальных чемпионов. Ну и какие-то я думаю, угрозы в адрес стран Запада прозвучат. Что если вы нам будете и дальше грозить пальчиком, то мы найдем, чем вам ответить. Не забывайте, что у нас есть много ядерного оружия.

С.Алексашено: Если вы нам будете и дальше грозить пальчиком, то мы найдем, чем вам ответить

Е. Бунтман― Внутренняя экономическая часть – это распечатывание ФНБ? Что это будет?

С. Алексашенко― Евгений, на самом деле про распечатывание ФНБ уже фактически было объявлено. Было совещание у Путина месяц назад по инвестиционным вопросам. Может быть чуть больше. И там министр финансов Силуанов четко сказал, даже цифры обозначил. 180-220 млрд. рублей ежемесячно. Тот предел, на который Минфин готов согласиться. 200 млрд. рублей на 12 месяцев — получается почти 2,5 триллиона. Ну соответственно Путин скажет, что давайте мы в этом году из ФНБ потратим триллион рублей на инвестиционные проекты. И я даю поручение министерству финансов, министерству экономики вместе с губернаторами, с Госсоветом и прочее, определить приоритетные проекты, куда мы эти деньги вложим… Ну что-то такое. То есть принципиальное решение о том, что деньги ФНБ можно тратить, оно уже принято. Я думаю, что Путин просто озвучит цифры, сколько можно потратить.

Е. Бунтман― Гражданам что-то достанется? Будут какие-то вертолетные деньги?

С. Алексашенко― Гражданам что-то достанется. Думаю, что достанется пенсионерам, семьям с детьми. Возможно, немножко чуть-чуть достанется бюджетникам. Но на вертолетные деньги каждой российской семье по 1400 долларов как сделал президент Байден – на это, конечно, рассчитывать не стоит.

С.Алексашено: Про распечатывание ФНБ уже фактически было объявлено

Е. Бунтман― Это маленькие вертолетные денежки хотя бы.

С. Алексашенко― Но мы уже знаем, вся щедрость Путина измеряется 5, максимум 10 тысячами рублей разовой раздачей. Это было года 4 назад, пенсионерам давали разовую выплату в 5 тысяч и весной на детей сначала дали 10, потом 5. То есть это максимальный предел, о котором может идти речь, измеряя щедрость Путина по отношению к российскому населению.

Е. Бунтман― Ну какие-то хотя бы в конце хорошие новости. И благостные прогнозы. Пять тысяч рублей – уже хорошая новость.

С. Алексашенко― Это правда.

Е. Бунтман― Спасибо большое. Сергей Алексашенко, экономист был у нас в программе «Особое мнение». В 19 часов — главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов. В 20 часов тема программы «В круге Света» — послание президента: о чем стоило бы говорить. И в 21 час – «Статус» с Екатериной Шульман.