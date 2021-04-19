Особое мнение СПб

Т.Троянская― 11 часов 6 минут, в студии Татьяна Троянская, действительно программа «Особое мнение» и я приветствую журналиста Дмитрия Губина. Дмитрий, добрый день, доброе утро!

Д.Губин― Да, доброе утро, Татьяна, доброе утро всем. Какие гадкие вопросы сегодня вы мне приготовили? Ведь у Эха не может быть других вопросов.

Т.Троянская― Ах, вот что вы думаете о моих вопросах! Я каждую ночь думаю о том, что же я спрошу у Дмитрия Губина.

Д.Губин― Весенней ночью думай обо мне

И летней ночью думай обо мне,

И будто в море на тугой волне

На белой и прохладной простыне

Покойся, словно в море на волне,

Отдавшись мягкой медленной чему-то там,

Со мной, как с морем, вся наедине.

Я не хочу, Татьяна, чтоб думали вы днем

Пусть день перевернет все к верху дном

Окурит дымом и зальет вином.

Черт, почему у меня только чай…

Т.Троянская― Лирический Дмитрий Губин сегодня у нас в эфире. Но давайте к прозе. 21 апреля — очень важный день в России. Вы с этим согласны или нет? У нас две части Марлезонского балета.

Д.Губин― День рождения Гитлера, в смысле?

Т.Троянская― Это третья часть, которая будет над нами висеть где-то там сверху. В Манеже выступает Путин, потом…

Д.Губин― В качестве кого?

Т.Троянская― В качестве президента, который делает очередное послание.

Д.Губин― Татьяна, манеж — это где выгуливают лошадей. Один раз Владимир Владимирович на моих глазах сел на лошадь, а лошадь поехала задом наперед, что с моей точки зрения является великолепной метафорой России вообще и Путинского правления в частности. В ютьюбе довольно легко найти этот момент. Вот я думаю, он опять будет сверху, или его будут под уздцы выводить? Вы объясните, потому что я начинаю постепенно утрачивать внутреннюю мистическую связь с родиной предков.

И слова, которые для вас звучат привычно — «Путина будут показывать в Манеже» — для меня звучат несколько странно, потому что слова у нас знакомые самые, в привычку входят, ветшают как платья. Я же сиять хочу, составить заново величественное слово «Манеж» — место, где выгуливают лошадей. Итак, там будет Путин, сгораю от нетерпения, в качестве кого?

Т.Троянская― Дмитрий, если бы я знала, в качестве кого он будет, я бы, наверно, не сидела здесь и не задавала бы вам дурацкие вопросы. А где-нибудь находилась бы на какой-нибудь вилле и попивала может быть коктейль, щурясь от жаркого солнца. Видите, вы меня тоже выводите в несколько иной жанр. А я должна быть более или менее деловой с вами.

Д.Губин― Да, продолжайте.

Т.Троянская― Продолжаю. Послание Федеральному собранию. Мы уже тут вспоминали, что действительно, когда Путин выступает в Манеже, он что-то очень важное сообщает нам. Из последнего это, если я не ошибаюсь, были поправки в Конституцию. Ждете ли вы что-то важное на выступлении Владимира Путина?

Д.Губин― Нет, ну конечно я жду радикального жеста. Например, ввести лошадь в Манеж и сказать: «Это ваш новый президент». Кстати сказать, не сомневаюсь, что большинство населения страны за это проголосуют. И кстати, найдется большая философская база. Конечно, начнем с Калигулы, объясним, что Москва — это третий Рим, и поэтому вводить в Сенат, сначала в Манеж и потом можно вводить в Сенат, а потом в какие-нибудь еще естественные отверстия нашего социального тела. Можно не только лошадь, но уже нужно и должно осла. Будем считать, что это та самая белая ослица, на которой осеняемой и осиянной пальмовой ветвью входил в свое время в Иерусалим один исторический персонаж. Оправдает всё.

Поэтому, вот если Путин введёт лошадь или осла, и скажет: «Все, теперь это ваш брат возлюбленный», мне будет очень интересно посмотреть на реакцию всех присутствующих. Думаю, раздадутся долгие продолжительные аплодисменты. В России можно все. Не скажу, что уникальная страна в мире, существует еще центральная Африка, например, но то, что можно всё из запрещенного в других странах, это, конечно, делает страну уникальной. Не скажу, что меня это преисполняет гордостью, но преисполняет интересом, это однозначно.

Т.Троянская― Завидуете нам, сидите там в своей Германии.

Д.Губин― Не то слово. Смотрите, завидуйте.

Т.Троянская― Да, мы — граждане того самого союза, которого, кстати, уже нет, и президент периодически печалится на эту тему. По поводу коня, мне кажется, рядом с Путиным будет Песков, и это более вероятно.

Д.Губин― Маленький-маленький белый ослик, который всегда в нужный момент.

Т.Троянская― Вы сейчас обзываете пресс-секретаря?

Д.Губин― Слушайте, нет, как можно? Во-первых, осел имеет крайне положительную аннотацию в библейской истории. Возьмем, допустим, Валаамову ослицу, которая заговорила со старцем Валаама. И Песков с нами разговаривает, что примерно такое же чудо. Поэтому сравнить себя с Валаамовой ослицей…

Т.Троянская― Это оценочное суждение Дмитрия Губина.

Д.Губин― В роли ослицы, на которой въехал один исторический персонаж не только в город Ершалаим, но и в мировую историю, по-моему, это очень почетно. И, по-моему, этот достойнейший джентльмен по фамилии Песков должен гордиться этим сравнением.

Т.Троянская― Я сразу вспомнила поездку в Иорданию, и там ослики предлагаются в виде доставки.

Д.Губин― В виде Пескова?

Т.Троянская― Нет, вы можете проехаться на осликах. Иорданцы выучили русский язык: «ослик потом?» — они говорили, «ослик потом?» Ну потому что все русские говорили «ослик потом», и они выучили это словосочетание. Поэтому, ослик потом.

Д.Губин― Знаете, это хорошая фраза для всего кремлевского пула. При виде Пескова нужно ее вспоминать: ослик потом. Причем потом является практически именем. Ослик по имени Потом. Был ослик Иа, теперь ослик Потом. Главное, чтоб до потомок он потом не дошел в своих странствиях.

Т.Троянская― Это мы уже дальше обсудим. 21 числа еще одно событие произойдет в нашей стране, мы не можем говорить, когда…

Д.Губин― Ко дню рождения Гитлера выступление в Федеральном собрании — это не случайно приурочено?

Т.Троянская― Я не знаю, совпадение – вспоминаем мы вашего друга?

Д.Губин― А, совпадение, Татьяна? Не думаю.

Т.Троянская― Конечно, у вас это лучше получается. Ну так вот, ФБК – это организация, которая является иностранным агентом, мы должны об этом говорить, сообщила о митинге. Не собрали они нужное количество голосов, но тем не менее ситуация критическая. Навальный в очень тяжёлом положении, мы не можем говорить где и когда это произойдёт, но тем не менее, вот несанкционированный митинг. Как вам кажется, это переломный момент в жизни нашей страны или всё будет как обычно?

Д.Губин― Татьян, я не могу рассуждать в условном наклонении, да ещё и в будущем условном наклонении, не могу высказывать свою точку зрения по отношению к этому. Потому что, как известно, зайка на Кипре, а вы на топляке. Вот я нахожусь на Кипре, условно говоря, а Россия находится, условно говоря, на топляке. И поэтому мне в этой ситуации как-либо комментировать призывы ФБК in mittwoch zusammen spazieren (гулять вместе в среду), те, кто знает немецкий поймут, что я хочу сказать, суд, в который на меня захотят подать, замучается с переводом, вот. Я никак не могу это комментировать.

То, что навального убивают и убьют скорее всего, ну об этом написала Ольга Романова, которая, как умный человек. А вот теперь наконец-то Милов Владимир поумнел, уехав за границу, Ольга Романова уехала за границу, она находится в Берлине. Занимается тем же, чем занималась в России, то есть «Русью Сидящей». С моей точки зрение, с удвоенной эффективностью, потому что довольно малоэффективно заниматься проблемами «Руси Сидящей», когда тебе в 6 утра могут спилить дверь с болгаркой и потом на допросы отправить.

Вот Ольга Романова сразу сказала, что, когда Навальный был задержан по прилёту, помните ту дивную историю с перенаправлением самолётов, только в России такое может быть из аэропорта в аэропорт без предупреждения. Она сказала, что, если Навального оставят в Москве в КПЗ, в тюряге такой. В Матроске (следственный изолятор № 1), в Бутырке (следственный изолятор №2), не важно где, то значит он выступает разменной монетой при переговорах с западом. Навального можно на кого-нибудь обменять или на что-то. Например, обменять его на санкции, например, обменять его там, я не знаю, на SWIFT условно говоря. Но если его пошлют по этапу в зону, значит его убьют.

Романова правда предполагала несколько другой сценарий, что, условно говоря, проснётся однажды утром с проломленным черепом, а 2000 заключённых под присягой дадут единогласно показания, что он сам с верхней шконки свалился. Сейчас это происходит по-другому. Навального нужно убивать, Навального нужно убивать наглядно, публично, пролонгировано с мучениями по одной простой причине: чтобы не появилось другого Навального. И вот здесь, Татьяна, мы входим в очень интересную зону, потому что те гадкие, мерзкие вопросы, которые вы мне каждый раз задаёте, обратите внимание, я не имею к ним никакого отношения, я имею отношение только к ответам. Они складываются в странную картину мира, не скажу, что приятную, но исключительно цельную.

И я должен каждый раз, вместо того, чтобы вскакивать и кричать, помните, мы с Вами говорили, как полагалось вскакивать во время Нюрнбергского процесса если ты заснул, с криком: «Господи, как это может продолжаться, как этих зверей земля носит, гореть вам в аду», ой, прошу прощения за фразу «гореть вам теперь в аду», обращённую к врачам колонии Навального была заблокирована в фейсбуке, как известно, мама Навального. Так вот, чтобы не совершать поступок и проступок мамы Навального я должен давать другие, более глобальные объяснения, которым легко может последовать другой.

Помните, в прошлый раз мы с вами обсуждали можно ли рассматривать Россию как мицелий, а каждого российского политического чиновника или пошедшего на какую-либо связь с ними, как половое тело мицелия, просторечье известное как «гриб». По-моему, это была очень вдохновенная концепция. Можно выйти на мой YouTube-канал «Губин ON AIR» или выйти на YouTube-канал «Эхо Петербурга» и ещё раз это пересмотреть. Но сегодня я предлагаю взглянуть, Татьяна, на мир по-другому, серьёзно. Вы, будучи глубоко образованным петербургским интеллигентом, хотя в наше время эта фраза звучит, согласен, несколько оскорбительно, разумеется знаете, что такое теодицея.

Т.Троянская― Нет, не знаю.

Д.Губин― Татьяна, бог с вами. Теодицея – это вообще вещь, которую должен знать любой человек, живущий в России. Теодицея, известная также как «проблема зла» — это доктрина в христианстве, которая позволяет объяснить, почему в мире столько зла, хотя Господь, как известно, всесвят, всеблаг и вседобр. При чём самое простое и единственно верное объяснение, всё дело в том, что никакого бога не существует, оно к сожалению, не может быть в рамках этой доктрины использована. И тогда лучшие умы человечества начинают ползать подобно паукам внутри вот этой бессмысленной банки и ткать свою паутину, иногда приходя к удивительным узорам.

Вот я и предлагаю посмотреть на происходящее в России и на все ваши, повторяю, довольно гнусные вопросы с точки зрения теодицеи. То есть, если нам дано по определению, что Путин всесвятой и всеблагий и что Россия – это самая духовная и самая крутая в мире сверхдержава, то как объяснить то, что Россия сегодня является самой бедной европейской страной, вперёд пропуская по степени бедности только Молдову, Украину, Албанию и Турцию. О Турции не будем забывать, если Россия, Европа, то и Турция, у неё даже больше оснований, по площади в процентах европейской территории, считаться Европой, чем Россия. Вот почему, во-первых, такая бедность, во-вторых, почему убивают Навального, в-третьих, почему царит беспредел. И так далее и так далее.

Если вы мне скажете, что проблема не имеет никакого решения, вы будете глубоко неправы. Посмотрите на упомянутого уже вами, как бы подразумевалось за скобками, Дмитрия Киселёва или потрясающего теолога нашего времени Маргариту Симонян, которая вообще в этой концепции зла, в этой теодицеи пришла к совершенно новым инструментам типа раффаэлки. Нужно проявлять искреннее сочувствие, ведь когда Навального убьют, когда он элементарно умрёт просто в НРЗБ, возможно его на время вытащат, а потом опять отправят. Повторяю, задача убивать Навального долго, мучительно, страшно, наглядно и в режиме прямого времени, чтобы все сбежали, что кстати единственно разумный выход в этой ситуации, либо навсегда заткнулись.

Что является оптимальным выходом для тех, кто не хочет бежать или не может бежать по какой-либо причине? Вот она проникновенно скажет: «Но Лёша, мне так жалко». Она ведь придёт к гробу, она положит гвоздичку рядом со шкуркой бобра, вот она ещё что-нибудь сделает, а вечером нам вот так вот об этом расскажет. Режиссёр, некогда снимавший «Ландыш серебристый», он нам расскажет, подаст в виде глума у гроба всю эту историю. Но она скажет проникновенно: «Лёша», положит в гроб эту гвоздичку, скажет: «Лёшенька, бедненький нужно было…

Т.Троянская― Главное, чтоб на коленки не встала и слёзы не пускала

Д.Губин― Встанет. Вся страна стоит на коленях, уж одной отдельной Симонян взятой, не встать на колени. За кого вы её считаете? Вы считаете она не дочь своего народа, вы считаете Кеосаян не сын своего народа? Они все дчери и сыновья, также как Владимир Владимирович Путин – это образцовый петербургский интеллигент. Я абсолютно убеждён, что, если взять любого образцового петербуржца, то есть человека, который ради трёхкомнатной квартиры по ипотеке и места для парковки своего автомобиля под окнами убьёт кого угодно. Вот если его посадить в Кремль, поливать деньгами и всевластием, через 20 лет будет всё тоже самое. Путин вечен.

Поэтому те, кто пытается объяснить, что в России зло и пытаются бороться с этим злом, они не просто борются с богом, они борются с верующими, ничего у них не получится. Потому что повторяю, то что сделали Ольга Романова, то что сделали на Эхе Москвы Ксения Ларина, которая сейчас в Португалии, то что проделало огромное количество людей, которые уехали, вот это люди умные. А те, кто остались, это люди бьющиеся над проблемой теодицеи в одной отдельно взятой и поцелованной, не скажу куда, богом стране.

Т.Троянская― Хорошо, давайте вот сейчас отстранимся и тоже к уехавшим. Выступили Жданов и Волков, вот сегодня стало известно, что и Владимир Милов уехал в Европу тоже из России и эти люди тоже обратились с призывом выйти на митинг. Вы считаете это честно?

Д.Губин― Я не знаю. Бывает ситуация, когда срываются внутренние гайки. Вот я думаю, на самом деле, сейчас вполне возможна была бы ситуация и я её как-то раз вспоминал на эфире, но повторение – мать учения. Когда Ростропович приехал в Россию и держал в руках автомат. Я считал, что он держал его при обороне Белого Дома в 1991 году, но мне говорили, что это НРЗБ. То есть Ростропович своими гениальными пальчиками держал автомат и был готов стрелять, принося в жертву и свои пальчики и свой мозг.

Я не исключаю ситуации, что бывает, когда срывают резьбу. Представляете, был бы жив Ростропович с Вишневской? И они приезжают сегодня и идут на митинг. И разумеется, Ростроповичу ломают его пальцы, а не хрен, ты что самый умный что ли. А Вишневскую заталкивают в автозак, при чём я её вижу, она кричит голосом Рынской: «Я Божена, я, блин, Галина и пошли вы все!». А у Вишневской бы не заржавело, она послала бы всех вообще и одного человека там наверху конкретно в известном направлении. Вот если у Ростроповича в определённый момент срывало совершенно резьбу, и он готов был поставить свои мозги и свою жизнь просто чтоб превратить своё гениальное тело в одно из тел, которыми пишут историю, да, такие моменты бывают. Бывает какой-то беспредел.

Как правило, он связан с деньгами, ой, оговорочки у меня по Фрейду, с детьми. Но в 1991 году он не был связан с детьми, он был связан с представлением о будущем. Вот когда срывает крышу, тут бесполезно говорить пойду я на митинг, не пойду я на митинг, в таких случаях люди говорят: «закрой за мной дверь, я ухожу». И они выходят, они пишут своими телами историю.

Т.Троянская― Ну а почему руководство уезжает? Всё-таки Милов за границей, то есть получается страдалец только один – Навальный, всё остальное руководство… Да?

Д.Губин― Честно? Все, кто в России – все предатели. Вот для меня каждый живущий в России в той или иной степени предатель. Предатель своего ума, предатель эволюции, предатель великого творения, кому его не приписывай. Любой живущий в России – пре-да-тель. Он предатель мозга, он предатель рода сапиенсов. Из таких стран нужно бежать. Немцы в 1933 году бежали, бежали все, бросая абсолютно всё. Немцы тут же превратились из уважаемых в Европе людей в презираемых. Потому что их хлынуло в огромном количестве во Францию, где они, плохо зная французский язык, точно также как белогвардейская эмиграция шофёрами такси. Они бежали в Швейцарию, где из-за того, что у них осталось всё – деньги, имущество, связи в Германии, они были людьми второго сорта. Но они бежали. Другая нация.

Вот почему Гитлер был болезнью, но не сущностью. А в России любой изверг(НРЗБ) – это сущность, но не болезнь. И вообще единственное назначение, русские утешают себя много чем. «Вот, мы боремся за свою страну, за своё будущее». Ребят. С 1238 года в России существует одно единственное будущее. И где вы другое видели? И у России есть единственная великая функция, которую очень тонко подметил Карл Маркс, а в середине прошлого века её увидело вообще всё человечество – это лечь на пути какой-нибудь уж совершенно немыслимой гадости. Россия – это тот крокодил, который сжирает абсолютно всех, включая солнце. Что мы кстати знаем из детских стихов.

Вообще 2 великих стихотворения описывают всё происходящее в России – «Тараканище», которым можно описывать, что эпоху Сталина, что эпоху Путина, что хоть эпоху Ленина. «Тараканище» объясняет всё. И «Краденое Солнце», когда крокодил сжирает солнце. Но этот крокодил может казаться спасителем, когда, допустим, прёт орда. Себя он не спасает, но спасает Европу, о чём, кстати, Маркс или Энгельс, я уж не помню, 1 это был или 2 человека, довольно точно описали, что великая историческая функция в России, в том, что она легла на пути Монголо-Татарских полчищ на пути в Европу. Также она спасла от Гитлера. Вот этот крокодил потом конечно перекусал огромное количество стран и людей, но он спас от Гитлера.

Возможно в будущем будет такое же спасение от Китая, но пока нет такой угрозы, где Россия, угробив огромное количество людей, способных угрозу остановить, она будет сжирать всё живое, что существует внутри. Поэтому, если вы сапиенсы, если вы относительно молоды, думайте, как уехать, спасайте свои гены. Тот, кто остаётся в России, он вольно или невольно, повторяю, он включается в эту теодицею, в это вечное оправдание зла. И он находит, и он начинает говорить: «Кто, если не мы, кто если не я. Дмитрий, если все будут рассуждать так как вы, во что же это превратится?»

Т.Троянская― Дмитрий, нам пишут наши слушатели: «На что ехать?» — это раз. А второе – «Это моя страна, почему я должна её покидать?»

Д.Губин― Вот это ваша страна (показывает фигу)! И-ди-о-ты! Ходорковский думал, что на его заднице трусы его собственные, но Владимир Владимирович очень быстро ему доказал, что нет ничего своего, ни ЮКОСа, ни трусов.

Т.Троянская― Эти люди приходят и уходят, а земля остаётся

Д.Губин: И―ди-о-ты. Сущность России в патримониальной автократии. Откройте Ричарда Пайпс, любую книгу. Хоть «Русский консерватизм и его критики», хоть про Струве, там двух— или трёхтомник. Хоть трёхтомник «Русской революции», хоть великолепную совершенно книжку «Россия при старом режиме», хоть сборник мемуаров «Я жил». Прочитайте. Сущность России в патримониальной автократии. Или вотчиной автократии. Вотчинное самодержавие. Это и есть Россия. И никакой другой России никогда не было и нет, если не считать времена Новгородской Республики. Вот и всё. А вотчинное самодержавие означает, что один человек управляет Россией также как моя тёща в своё время, царствие ей небесное, распоряжалась шестью сотками. Лично решая — сажать здесь огурцы или помидоры и на какой срок конкретно их сажать. Россия принадлежит оному человеку всегда.

Т.Троянская― Это ваше мнение.

Д.Губин― Это мнение Ричарда Пайпса – великого учёного.

Т.Троянская― Мы сейчас прервёмся на Московские новости, останемся на ютьюбе, а потом поговорим о том, как журналисты будут работать на митинге.

НОВОСТИ

Т.Троянская― Дмитрий, сейчас поговорим про то, что Союз по правам человека при президенте предложил, как работать сотрудникам на митингах и ещё про Беларусь тоже

Д.Губин― Слушайте, я посмотрел вчера последнего Серебренникова

Т.Троянская― Это что? А, «Петровы в гриппе»?

Д.Губин― О «Парсифаль».

Т.Троянская― А, да. Который он репетировал на дистанционке.

Д.Губин― Это уже которая по счёту постановка на дистанционке. Значит я посмотрел. За что люблю Вагнера – начинаешь смотреть за завтраком, и неделя прошла

Т.Троянская― Это правда, да. Как это – Вагнер хороший был композитор, но никак не мог кончить. Оперу.

Д.Губин― Вот. Это любопытно. Там же как известно 3 действия. 1 у Серебрянникова в тюрьме, 2 в гламурном журнале, 3 опять в тюрьме. Что в общем на меня никакого впечатления не произвело, потому что я перед этим смотрел НРЗБ постановку Чернякова. Там всё действие в офисе происходит. Там вообще стреляют они не из луков по лебедям, а из винтовки произвольной, там всё закручено. Ну в общем такая чисто европейская постановка. Но, Татьяна, вам её нужно конечно посмотреть. Главный трюк, который устроил Серебрянников – это раздвоение Парсифаля. 1ый – это 54 летний Йонас Кауфман, который честно говоря, прозябал всё. Пел с холодным носом, вообще не вписывался, возможно потому что публики не было, это же шла трансляция при пустом зале.

Так что Кауфман к величайшему моему сожалению, не то что не спел, там пел фантастический бас. Есть такой Георг Цеппенфельд, он просто гениально всё совершенно сделал. Он пел конечно Гернеманцем — вторая по значимости роль. И кто ещё у нас был хорош – Элина Гаранча – сопрано. Она просто была потрясающа, но. Она соответственно Кундри пела, а кому там ещё сопрано петь, не считая хора. Но самое главное, что там действительно реально 2 Парсифаля. Так вот, 1 54 летний с холодным носом Кауфман, а 2 Кауфман на 40-35 лет моложе.

Хорошенький мальчуган. Кудрявый, с потрясающей фигурой и с выбитым зубом, который там в тюрьме. На самом деле, к нему приближается не менее хорошенький мальчуган в бане. Белобрысый, да ещё и альбинос. И вот этот дивно хорошенький, юненький, которого естественно раздевают на сцене разнообразно, тщательно со всех сторон. 1 раз до без всего, должен сказать, что этим тоже никого не удивишь. И вот он в бане, с ним хочет вступить в противоестественную связь альбинос. И тут конечно Парсифаль юный достаёт изо рта припрятанную бритву. И вот этот грех убийства гомосексуалов в бане – это главный получается теперь грех в Парсифале, который нужно постоянно искупать, а вовсе там не козни злого волшебника. И вот эти 2 Парсифаля действуют постоянно.

Это вообще очень богатый ход – вытаскивать двойника актёра, который нифига не будет петь, но зато будет юн и прекрасен собой и которого можно до бесконечности раздевать, любуясь, тому что откроется не только внутреннему взору. То есть представляете какой широкий простор для Лизы в Пиковой даме, в которой можно петь хоть в 60, выставив юную девицу, которую жалко её не разденешь вечером знаменитая сцена на зимней канавке, там холодно и она вся в каких-то шиншиллях ходит. Ах, как было бы прекрасно.

Т.Троянская― Ну сейчас кстати много прекрасных Лиз вполне себе поющих. Ну поменялись уже те времена, когда Аида вставала на колени и уже не могла обратно встать.

Д.Губин― Нет, вы понимаете какая штука, Нетребко конечно можно раздеть, я бы посмотрел, но на это бюджета не то что Венской оперы, на это Метрополя не хватит.

Т.Троянская― Согласна.

Д.Губин― То есть, допустим Кауфмана раздеть – это ещё можно уложиться в бюджет, но зуб Кауфману выбить – это точно не НРЗБ

Т.Троянская― Ну можно же подгримировать

Д.Губин― Нет, всё-таки двойников. Богатая идея. И тогда наконец в Мариинском театре появится юный прекрасный Герман. У них, помните, один раз было раздвоение Германов, в одной из идиотских самых постановок. Там Герман мальчик. Он там из карт строит карточный домик.

Т.Троянская― Мы возвращаемся с вами. Продолжаем программу «Особое мнение», потом на ютьюбе посмотрите

Д.Губин― (показывает табличку «Губин ON AIR»). И будет вам счастье

Т.Троянская― Вот это вы видите с табличкой специальной. Дмитрий показывает её на ютьюбе, посмотрите потом. Давайте вернёмся к делам нашим и к моим противным вопросам. Журналисты, которые работают на митингах и пикетах будут обязаны носить нагрудный номерной знак и QR-код, который доступен будет для верификации сотрудниками полиции и росгвардии. Во всяком случае, Коммерсант об этом написал и сослался на проект предложений совета по правам человека при президенте. Вот как вам такой подход? Спасёт ли это журналистов от бесконечных задержаний, которые так или иначе случаются на этих самых митингах?

Д.Губин― Нет, это глупый промежуточный этап. Нужно сразу задерживать безо всяких митингов…

Т.Троянская― Дмитрий, вы сегодня очень агрессивный

Д.Губин― Я агрессивен? Сравните меня с Владимиром Владимировичем, я – агнец божий, будь я в России то мог бы уже точно…

Т.Троянская― Я не хочу вас ни с кем сравнивать, я хочу вас, чтобы вы были добрым и прекрасным

Д.Губин― Татьян, это вы ударяетесь в глухой акмеизм. Не сравнивай: живущий несравним, как говорится. Что мне делать с равенством равнин, да, там дальше рифма, по-моему, такая. Насколько мне память не изменяет. Нет, журналистов нужно сразу, номер должен быть на телаге вышит, на телогрейке, вот просто. Группа крови на рукаве, ну и так далее, ну и так далее. Простите мне моё пение. Как известно, я попадаю в пение, как и любой с моим уровнем певческого таланта в 12,5% случаев. Тут конечно глупые люди будут спрашивать: «Почему вы, Губин, попадаете в ноты только в 12,5% случаев?». Объясняю: нот 7 и вероятность каждый раз, что я попаду в ноту ровно 12,5%.

Поэтому да, это очень хорошая идея выдавать номер сразу в лагере в бараке. Прекрасно, я согласен с советом по правам человека. Совет по правам человека, переживает ту же самую грибизацию, о которой мы говорили или он ласково и весело со всей порывом и страстью включился в этот процесс примирения зла с богом, который в конечном итоге сводится к оправданию зла. Ну что ж, оправдаешь зла, полюбишь и козла

Т.Троянская― То есть всё это от Лукавого, всё что предлагает совет по правам человека…

Д.Губин― Что мы сегодня о копытных животных? Лошади, ослы.

Т.Троянская― Да, скоро Пасха, видимо туда нас и подтягивает.

Д.Губин― Решение русского вопроса существует только одно: отъезд из России. И другого решения не придумано. Вот вы приедете сюда и увидите, как здесь проходят митинги

Т.Троянская― А вот как кстати они проходят в Германии и какие номерные знаки есть у журналистов?

Д.Губин― Нет никаких.

Т.Троянская― Просто удостоверение личности или что?

Д.Губин― Ничего нет

Т.Троянская― Ну в смысле пресс карта, нет?

Д.Губин― Да ничего нет, я ничего не знаю, что у них там есть, потому что я был здесь на митингах. Ну стоят там даже, когда 2 толпы друг против друга. Собирались там антифа против условных фашиков. Ну и что? Там женщины ходят с колясками, потому что полиция существует не для того, чтобы разгонять митинги, а для того чтобы перекрыть трамвайное движение. У нас как митинг, так в городе перекрывается трамвайное движение. Не допустить чтобы кто-нибудь пострадал. Вот для чего существует полиция. В Германии нужно подавать заявку на митинг, но ситуация очень простая: тебе не имеют права отказать в проведении митинга. А заявку ты должен давать чтобы полиция потом тебя охраняла.

Вот сейчас из-за ковида запрещают митинги и вообще тут будет много всяких разных и странных с моей точки зрения вещей, например, комендантский час с 21 часа. Я совершенно не понимаю, как комендантский час в 21, а для меня это катастрофа – у меня занятия заканчиваются немецкие в 21:00, я в таком состоянии после 2 с половиной часов онлайн занятий без перерыва, что мне нужно просто выйти на улицу. Теперь я не могу. Поэтому придётся пить. Что хорошо для баварских пивоваров, то плохо для моего бедного Gehirn, то есть мозга.

Т.Троянская― Вот видите и у вас всё не так хорошо

Д.Губин― Вот когда запретили митинги, потому что запрещён сбор людей массовый на улицах, тут устраивали митинг в благословенной Швабии на автомобилях. Собирались автомобилисты. Люди протестуют, протестовали и будут протестовать. Я нахожу это очень хорошим. Никакой там в жилетах прессы я ни разу не видел. Я не берусь утверждать, что этого нет, возможно где-то есть. Но ты приходишь на митинг, здесь женщины с маленькими детьми в колясках приходят на митинг, и никто не собирается лишать на этом основании родительских прав.

Чем больше я смотрю на Россию, тем… Понимаете, каждый раз, когда я слышу новости из России я думаю только об одном — Боже, благослови Германию. И он это делает, он меня слушает и благословляет Германию. Потому что сколько бы я не говорил: «Боже, спаси Россию», Господь этого делать не будет. Ну а дальше повторяя вопросы теологов, повторяя вопрос теодицеи.

Т.Троянская― Ну раз вы про коронавирус вспомнили, вот только что пришли сводки. У нас зафиксировано на вчерашний день 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Русский вопрос давайте пока прикроем. Белорусский вопрос. Там тоже происходит много интересного в нашей соседней республике, стране и Владимир Владимирович собирается с Александром Лукашенко переговорить. Не ожидает ли нас воссоединение?

Д.Губин― Не знаю, этот вопрос опять не ко мне, а к теологам. Возможно ли воссоединение ада с его филиалом? В качестве, допустим, аншлюса филиала ада. Я этого не знаю. Это глубоко теологический вопрос. Может быть Кураева нужно спросить, он теперь у нас поп-расстрига, он что-нибудь скажет. Или обратиться к отцу Тихону Шевкунову, уж он точно найдёт как оправдать любые телодвижения в любом аду. К Алексею Уминскому, единственному, кто посмел вообще сказать, что человек, которому плохо, который в беде, задача и обязанность христианина помогать ему и он имел в виду Навального. Мы знаем, что произошло: тут же православные потребовали его упаковать в тюрьму и объявили его инагентом, агентом запада.

Но повторяю: русское православие – это очень странное христианство. У Мережковского когда-то в дивном сборнике статей «Больная Россия», я очень люблю Мережковского за его публицистику. Стихи и проза меня вдохновляют гораздо меньше. Вот этот сборник как будто я вчера написал, хотя Мережковский писал век назад. И вот там, по-моему, в очерке «Петербургские радуги» Мережковский упоминает учёного-богослова из Уппсалы Иоанна Ботвида, который писал теологическую диссертацию «Христиане ли Московиты?» Я уж не знаю какой ответ он дал на этот вопрос, ног мне кажется, что иногда я ощущаю себя человеком, который вместил в себя душу Иоанна Ботвида и я стараюсь каждый раз с этим бороться. Глядя на очередные выступления представителей РПЦ и, так называемых, православных.

Христиане ли Московиты? Ответа на этот вопрос у меня нет, если поглядишь на Уминского, то христиане, а посмотришь на тех православных, которые требуют упаковать Уминского до конца своих дней в тюрьму – то какие же они христиане?

Т.Троянская― Короткий вопрос и короткий ответ. На Оскаре вспомнят фамилию Навальный?

Д.Губин― Думаю, что да. Потому что у меня новости постоянно идут про Навального. У меня всегда включено радио классической музыки, вот там постоянно про Навального говорят.

Т.Троянская― Это был Дмитрий Губин, программа «Особое мнение».

Д.Губин― Подписывайтесь на мой канал «Губин ON AIR», там я и не такое говорю.

Т.Троянская― Счастливо.