Особое мнение СПб

Т.Троянская― 11 часов 6 минут в студии Татьяна Троянская, и я приветствую Татьяну Москвину, писателя. Татьяна Владимировна, добрый день, доброе утро!

Т.Москвина― Добрый день, Татьяна

Т.Троянская― Я сразу всем хочу сообщить, что у нас на Youtube ведется видео—трансляция, поэтому подключайтесь, пожалуйста, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь также вы можете задавать вопросы и общаться друг с другом

Т.Москвина― Я уж не знаю, следите ли вы за тем, что происходит там, в Америке, как Байден общался с Путиным. И вот сегодняшние новости: Байден выразил надежду, что США смогут наладить взаимодействие с Россией. Вам это интересно?

Т.Москвина― Абсолютно нет. Вы знаете, чему я удивляюсь. Вот Америка с ее роскошной фабрикой звёзд, Голливудом, – клепала больше века фильмы про суперменов, которые смотрели во всем мире, фильмы про героев, отважных, дерзких, смелых, умных и тд. Супер! Так что же теперь – ладно массовое производство героев, так хоть бы одного раскопали сколько-нибудь привлекательного, хотя бы в медийном смысле, для роли президента. Ну что же искусство? Неужели оно совершенно никак не влияет на жизнь, или оно удовлетворяет специфические потребности, а настоящие – нет? Поражаюсь. Вот у нас в России был образ другого рода. Тоже супергерой — идейный служащий, во многих фильмах был такой. У нас немного получилось, хотя бы внешне

Т.Троянская― Вы имеете в виду нашего президента?

Т.Москвина― Да, Владимира Владимировича

Т.Троянская― Он приличнее?

Т.Москвина― Я не скажу – приличнее, этическую точку зрения я убираю. Но он чисто внешне на героев 60-70-х годов смахивает. Вот у нас – мы, видимо, более восприимчивы – какое-то влияние произвели эти мечты человечества о герое. А там, в Амрике, что-то ничего не вышло

Т.Троянская― Но у них всё меняется. У них герои меняются. А у нас 21 год один и тот же герой. И он, кстати, тоже не молодеет

Т.Москвина― Я в этом вопросе безразлична — ну была бы чехарда. Знаете, Господь всё управит, жизнь наладится, только бы ей не мешали. Вот Андрей Платонов, писатель великий, он устами одного героя сказал: «а вот надо вообще ничего делать, ничего не трогать 50 лет — всё будет отлично». И как у Пушкина: «лучшие прочнейшие улучшения те, что происходят от улучшения нравов». Это на самом деле так, а этого как раз мы и не умеем. Мы скучаем, мы азартные, нам нужно, чтобы всё переворачивалось, куда-то мчалось, чтобы кровь закипала в жилах. Может быть, в юности есть такое сильное желание, с возрастом оно проходит

Т.Троянская― Ну смотрите, куражимся, а 21 год ничего не меняется. Получается, не помогает наша…

Т.Москвина― Всё, всё меняется. Главное, чтобы маниакальная сосредоточенность на одном президенте… Люди с ума сходят, всё время про него думают. Я про него совершенно не думаю. У меня совсем нет его в голове – ну что же я сделаю? Нарочно поселю? Я вообще не понимаю, как, если ты не занимаешься специально политологией или другой фантомной профессией, зачем вот так шерьериться. Меня волнует то, что происходит в культуре. Волнует действительно. Это я неплохо знаю

Т.Троянская― Это вещи разве не взаимосвязанные?

Т.Москвина― Нет, они не взаимосвязанные. Культура живет своей жизнью, она автономна. Расцвет культуры при товарище Сталине не означал великого значения товарища Сталина для этой культуры. У нее свои жизни, свои циклы, абсолютно другие, чем политическая жизнь. Не надо, не грузите меня своим Путиным, Байденом

Т.Троянская― Часть деятелей культуры…

Т.Москвина― Часть деятелей культуры… А другая часть живет и делает свое дело. Когда я рассуждаю о личности и творчестве человека, я убираю этот момент из головы. Скажем, Эдуард Николаевич Успенский был совершенно не согласен со всем, он был недоволен, проявлял оппозиционные настроения, а вот умерший недавно руководитель театра Андрея Миронова Рудольф Фурманов, он был доверенным лицом президента. Это не имеет для меня ни малейшего значения. И Эдуард Успенский, и Рудольф Фурманов были чрезвычайно полезные культуре люди

Т.Троянская― То есть вы не из тех людей? Я просто знаю многих деятелей культуры, которые не могут хорошо относиться к Никите Михалкову уже сейчас с его Бесогоном. И говорят, не можем мы отделить Никиту Михалкова-режиссера от Никиты Михалкова-общественного деятеля, которым он сейчас в большей степени является

Т.Москвина― Никита – отличный парень. На 76 году жизни стать звездой Youtube и миллионы просмотры зашибать – это, прямо скажем, человек незаурядный. Да, как публицист, он и ограниченнее, и скучнее самого себя художника. Таков его путь, такая его жизнь. Я с интересом смотрю его Бесогоны

Т.Троянская― А вы соглашаетесь с ним? Или вам этически нравится ход его мысли?

Т.Москвина― А я вообще ни с кем не соглашаюсь. Я принимаю к сведению. Бывает, когда напишешь что-нибудь выразительное, появляются люди, которые говорят «ой вы говорите моими словами», «вы у меня с языка сняли, вы мои мысли выражаетесь». Очень мне надо ваши мысли выражать, я свои мысли выражаю. А вам кажется, что это ваши мысли.

Такого человека у меня нет в принципе. Меня еще мой учитель Евгений Калмановский, когда я была дитя, мне было 19 лет, он говорил: «Москвина — ты страшный человек, у тебя нет авторитетов». Нет, вообще авторитеты есть, но такого нет. Я ни с кем не соглашаюсь

Т.Троянская― То есть сами рождаете смыслы?

Т.Москвина― Не всегда бывают мысли. Знаете, как-то у Эйнштейна спросили, как он записывает свои мысли, он сказал: «у меня за всю жизнь было 5-6 стоящих мыслей, я их отлично помню». Какие-то ассоциации, ощущения.



Михалков у меня ненависти не вызывает, что бы он ни говорил – мне кажется, он в целом желает землянам добра. Вот он своеобразно желает добра. Говорит только свое мнение. Мне нравится его глаза круглые, шарфик. Он отличный парень. Единственное, я рыдаю, ему надо было играть в кино, в театре все время, постоянно. У него огромный запас артистизма нереализованного

Т.Троянская― Да, это правда, он очень талантливый артист

Т.Москвина― Он не просто талантливый артист. Такого вообще не бывает. И он без работы сидит – кто его пригласит?

Т.Троянская― Балабанов его успешно снимал

Т.Москвина― Балабанов — бесстрашный, отвязный, совершенно отмороженный Балабанов. Вот ему было на всё абсолютно положить. Он взял его два раза. Никита Сергеевич даже на отпевание приехал. Было так трогательно, что он приехал. А так, я помню, он по 9—10 лет сидел без работы

Как он играет в «Статском советнике»! И вот сейчас он снимает такой фильм жизни с собой в главной роли… Слушайте, вреда от него нет. Я еще знаю, этот человек реально сделал хорошие дела не сотням, а тысячам людей. Не надо судить человека ни по одной фразе, ни по какому-то одному поступку, по передаче

Т.Троянская― Татьяна Владимировна, я хочу вспомнить один поступок. То, что он рассказал, какие зарплаты, гонорары получают звезды киноэкранов. Ни мелко ли для такого большого художника?

Т.Москвина― Эти сведения открыты во всем цивилизованном мире. Мы знаем, какой гонорар получают все голлливудские звезды. И об этом говорят, открыто этим гордятся. Этично или не этично – я не понимаю такой проблемы. Он что раскрыл какие-то альковные тайны..?

Т.Троянская― Но в каком он контексте говорил – что они такие не благодарные, им платят, а они выходят на эти митинги, высказываются за Навального…

Т.Москвина― Ой ради бога! Избавьте меня от этих фамилий!

Т.Троянская― Вы что, как Путин, боитесь фамилии Навальный?

Т.Москвина― Я не боюсь, мне они противны оба. В равной мере, если хотите. Давайте оставим эту тему, мы ни о чем не договоримся. И формат у нас не тот, чтобы я сразу все рассказала. Актеры с Никитой Сергеевичем договорятся. Я вас уверяю. Это — «милые бранятся, только тешатся». Вот он их пожурил, они ответили… Ничего, у них все будет хорошо. Вы о них не беспокойтесь, вы о себе беспокойтесь. Никита Сергеевич – актерский царь.

Т.Троянская― Хорошо, будем наслаждаться актерским талантом Никиты Михалкова, хотя бы в Бесогоне…

Т.Москвина― В общем говоря, он симпатичный мне парень. Эта волна ненависти, глупой такой… Ну не нравится – не смотрите, не слушайте. У него забавный видеоряд бывает, музыка такая играет. И он так переживает за человечество. Он же верит в то, что говорит. А как говорит! Если у него и есть какой-то спектр сомнений, он его оставляет.

Т.Троянская― Я думаю, это может быть тоже такое актерское мастерство

Т.Москвина― Да—да, мастерство. Он говорил, что будет ставить спектакль «12» в Большом театре, он хочет сценический вариант сделать

Т.Троянская― Оперу сделать?

Т.Москвина― Не оперу, а драматическое представление

Т.Троянская― В Большом театре?

Т.Москвина― Ну дадут ему один вечер, что такого страшного? Мало ли что на этой сцене идет

Т.Троянская― А артисты те же, что в фильме? Некоторых уже нет…

Т.Москвина― Да, уже умерли Петренко, Арцибашев. Нет, того состава не восстановить. Может быть, он сам сыграет. Это была моя мечта. Ему надо на сцену – весь русский репертуар играть, весь шекспировский репертуар

Т.Троянская― Моноспектакли…

Т.Москвина― Он пробовал. У него есть монолог «О вреде табака». Он его иногда исполняет, редко. Чеховский, очень интересный монолог. Человек выходит говорить о вреде табака, а рассказывает о всей своей погибшей жизни.

Да я бы даже не сказала, что Никита Сергеевич для меня очень актуальная тема. Я иногда просматриваю и сержусь… не то, чтобы сержусь, а, скорее, грущу

Т.Троянская― Грустите о том, что он не играет?

Т.Москвина― Да, конечно

Т.Троянская― Вы говорите о культуре. А вот Закон о просветительской деятельности? Он разве не касается культуры?

Т.Москвина― Не в курсе дела, не компетентна. Культура, конечно, имеет отношение к просветительской деятельности. Мы с вами сейчас этих вещей за 2 минуты не переговорим. Что касается законов — вы что не знаете, что у нас с законами? У нас ничего по закону…

Т.Троянская― Да, они у нас избирательно действуют

Т.Москвина― У нас всё от людей. Ничего по закону, всё от людей. Я вам скажу про культуру. Я как входящий в жюри «Золотого пера» — это премия Союза журналистов Петербурга (поскольку дважды лауреат; это как во Франции «мортель», бессмертный, все время входишь в жюри). Я каждый год читаю публикации петербургских СМИ (и радио, и телевидение, бумажная пресса, интернет-издания…). Мне, естественно, поручают рабочую группу, занимающуюся культурой. Замечаю, от года к году уровень всё падает и падает. Это ужасно, как сейчас пишут о культуре! Это даже не уровень советской заводской многотиражки. Этот уровень — всё, дно пробито. Это стенгазета какая-то. С большим трудом мы выкапываем 2-3 приличных публикации. Никаких проблем, связанных с культурой не ставится, не поднимается, ни видится. Ни в театре, ни в кино, ни в музеях, ни в библиотеках, ни в просветительской деятельности – нигде никаких проблем журналисты не достают, они даже не владеют информацией

Т.Троянская― Может быть, проблема в том, что к культуре стали относиться по остаточному принципу..?

Т.Москвина― При чем тут остаточный принцип, когда тебе надо написать смелую, острую, яркую статью, собрать материал… При чем тут остаточный принцип? Какие тебе деньги нужны, чтобы это сделать? Да никаких. Посиди 3-4 дня, войди в проблему и напиши

Т.Троянская― А какие острые проблемы сейчас существуют в культуре?

Т.Москвина― Да вы что с луны свалились?! У нас что сиделец есть, который то ест, то не ест? Ленфильм, о кино в Петербурге, об уровне образования, творчестве в образовании. Проблем нет?! Да там куда ни наступи — одна проблема. Кто написал о Ленфильме, о его новом директоре Щербакове? Одна единственная платформа нахватала что-то там «по слухам». Никто ничем не занимается, вымерли целые профессии. У нас не производится кино! Как и в Свердловске или еще где. Всё сосредоточено в Москве. А как Москва снимает Петербург? Петербург для Москвы аттракцион – занимательность с белыми ночами. Какие тут люди живут..?

Т.Троянская― Подождите. Недавно вот вышел прекрасный комикс «Майор Гром». Снимался он в Петербурге, виды Петербурга там

Т.Москвина― И снимался в Петербурге, и виды Петербурга там… Понимаете, Петербург – это не виды! Это люди. Надо открыть их двери, заглянуть в их окна, надо понять, чем они живут. А мы живем, не чуя бороды, перефразируя Мандельштама. Вот, допустим, Ленфильм – выпускал средние картины, но у нас есть летопись, каким был Петербург и какие люди там жили в 50-60-70-80-х годах. Это хроника в художественной форме. При случае посмотрите картину Авербаха «Голос»

Т.Троянская― Я знаю этот фильм, конечно

Т.Москвина― Это снимал Дмитрий Долинин. Он жив, передаю ему привет, желаю многих лет жизни. Он классик операторского искусства, слава и гордость Ленфильма. Они с Авербахом выкроили из Ленинграда 80-х годах Париж какой-то! И там столько людей, творческих и всяких. В композиторе угадывается Каравайчук, его играет Сергей Бехтерев. Совершенно прекрасная фигура. Перенасыщенные кадры. Там и первый, и второй, и третий план – всё там что-то бродит, всё – поэтизировано, но нет никакой идеализации. Это взгляд ленинградских эстетов. А что мы сейчас имеем? Открыточные вылизанные виды, на фоне которых идет пластмассовый сюжет с пластмассовыми героями. Мы не знаем реального Петербурга. Что у нас в театрах идет?

Т.Троянская― А в театрах, кстати, все не так уж плохо

Т.Москвина― Дело не в этом, плохо или хорошо. Но это всё не имеет никакого отношения к современному Петербургу. Вещей, которые действительно говорят что-то о городе, их по пальцам пересчитать. Вот «Тень города» в театра на Литейном, его Рома Смирнов поставил. Да, это спектакль о таком люмпенском, босятском, вечно несогласном, веселом Петербурге. Там 40 авторов

Т.Троянская― Это же старый спектакль!

Т.Москвина― Он старый. Его сейчас в Москву возили, там люди на люстрах висели и кричали от восторга. Потому что в Москве есть публика, а у нас публики нет. Кое-что, конечно, появляется… Но это должен быть здесь и сейчас, всегда. Надо всматриваться в эту жизнь, которая здесь, понимаете? А мы живем какими-то фантомами. Я имею в виду в культуре.

Т.Троянская― А является ли культурой граффити на ваш взгляд?

Т.Москвина― Тут у меня пунктик — я ярый враг всякой самодеятельности на стенах Петербурга.

Т.Троянская― А если это не самодеятельность?

Т.Москвина― А как это не самодеятельность? Не самодеятельность — это долгий труд утверждения. Я не понимаю, зачем на стенах что-то малевать. Ни Хармса, ни Бродского, ни Ленина, ни Путина, ни апостола Петра, ни Божью матерь — никого не надо. Эти стены — священны. Если создавать прецедент на одной стене, мы на завтра города не узнаем. У нас в городе причудников выше крыши, и они все пойдут с кисточками и красками самовыражаться на исторических стенах города. Этого быть не должно!

Т.Троянская― То есть — пусть лучше ободранные стены?

Т.Москвина― Не надо говорить этой демагогией подлой — «пусть ободранные…». Это абсолютно другой вопрос. Надо ремонтировать, надо следить за городом. Я же говорю о том, что малевать на этих стенах нельзя. Кстати, ободранная стена — не так уж плоха в сравнении с какой-нибудь бесстыжей росписью, автор которой воображает, что он гениальный художник и сейчас всех осчастливит. Закроет подтеки и трещины. Японцы даже целое искусство создали, искусство состаривания. Подтеки и трещины — это ничего страшного. Трещины, да, мне милее. Да, я хочу, чтобы их ремонтировали, но трещины мне милее, чем фотография Бродского на стене, чем Хармс — проходящий ничего не знает, Хармс это или не Хармс…

Т.Троянская― Может быть, как раз узнает, что это за мужик?

Т.Москвина― Не надо! Это закон – ничего нельзя! У нас сколько районов, где можно самовыражаться, рисуй, что хочешь. У меня вчера машину эвакуировали на Ваське – Шкиперский проток, 16а. Товарищи! Балабанов отдыхает! Это такое..! Я вдруг увидела на Васильевском острове уголок, в котором я никогда не была. Вот там – заборы, плиты, бог весть что! Там чуть ли не волки ходят. Вот там самовыражайтесь! Оставьте город в покое! Надо все замазывать беспощадно.

Т.Троянская― Татьяна Владимировна, вот в районе Александро-Невской лавры прекрасный Балабанов, культовый фильм с Бодровым, связанный с Петербургом. Там Балабанов, на которого приезжают посмотреть с разных городов. Это тоже нужно закрашивать?

Т.Москвина― Я не понимаю…

Т.Троянская― Там изображение Бодрова из «Брата»

Т.Москвина― Замазать, ничего не должно быть! У нас есть Комитет по эстетике, есть процедуры. После утверждения – никакой самоволки.

Т.Троянская― Вы бюрократ в этом смысле?

Т.Москвина― Я не бюрократ. Ценность эта – Петербург! Его дома и стены, исторический центр. Не создавайте прецедентов – мое мнение не изменится, меня не переубедить. Изображение чего-либо хорошего не является автоматически хорошим и прекрасным.

Т.Троянская― Сейчас мы сделаем паузу на новости, вернемся через несколько минут

НОВОСТИ

Т.Троянская― Мы возвращаемся в эфир. Татьяна Москвина, писатель, с нами сегодня на связи. Понятно, Татьяна Владимировна, вы не хотите, чтобы рисовали на стенах

Т.Москвина― Малевали

Т.Троянская― Малевали, пусть будет так. А что вы думаете про уличных музыкантов. Дело в том, что на заседании в Законодательном собрании предложили брать налоги с уличных музыкантов и запретить им звукоусиление. На ваш взгляд, музыкантов тоже убрать?

Т.Москвина― Нет. Вот тут у меня другое мнение. Музыка не оставляет следов на исторических стенах Петербурга. Музыка безобидна. Уличные музыканты мне нравятся. Они в Петербурге у нас особенные. У нас, например, один певец поет итальянские арии на 6-й линии, играют на скрипках, есть маленькие оркестры, духовые оркестры.

Иногда появляются бедолаги, которые начинают ломать «как упоительны в России вечера». Наверное, они с Украины, не знаю. Они явно не наши. Нас такой репертуар не пойдет. У нас Цоя поют, Кинчева, Гребенщикова, песни военных лет.

Иногда видно, что люди с образованием, подкованы. Иногда видно, что нужда выгнала – а это как способ заработать. Но брать с них налоги – это, конечно, старинный способ заработка – налог с нищенской сумы, он даже был в разных странах, правда, в Средние века.

Я бы оставила уличных музыкантов в покое. Другое дело, когда приезжает бедолага посторонняя и начинает петь невыразимое свое – какой-то репертуар, который, кажется, остался у нас в южных приморских ресторанах, — вот тут, конечно, когда у него еще и усилитель включен, мне неприятно. Но не то, чтобы сразу запретить. У нас топор такой старинный, и им сразу с плеча рубят сразу всё: «запретить сразу все усилители!». Надо делать индивидуально и на мягких лапах. И без этого ужасного «запретить, закрыть!». Понимаете, «нас лучше же не бывает, бывает только хуже.

Т.Троянская― То есть – если репертуар хороший, то можно со звукоусилением, если репертуар не очень хороший, то..?

Т.Москвина― Проблема репертуара – важнейшая проблема. Я была в Севастополе, пошла в ресторан — и неудачно. Суббота, вечер, у меня кровь из ушей чуть не полилась. Что они пели! Они не пели, они орали. Что-то типа «милое личико алкоголички». Я подумала «где же ты, ОбКом?». Потому что в Советское время была только проблема репертуара, он утверждался очень строго, за ним следили. И поэтому – да, это проблема, что поют на улицах. Если 40-ю симфонию играют в камерном составе, то…

Т.Троянская― Татьяна Владимировна, кому-то нравится 40-я симфония, а кому-то нравится группа «Мираж». Кто будет решать, что хорошо, что плохо?

Т.Москвина― А это очевидно, что хорошо, что плохо! Надо учитывать мнение жителей, под окнами которых это происходит

Т.Троянская― А если это на Невском происходит?

Т.Москвина― На Невском тоже есть жители, вы не знали? Там много жителей

Т.Троянская― Например, у Катькиного сада напротив театра Комедии часто стоят музыканты, проходит огромное количество людей. И к тому же — жители тоже не договорятся. Одному соседу нравится Гребенщиков, другому…

Т.Москвина― Жители договорятся насчет силы звука, насчет времени. Например, в 11 часов прекращается любое выступление…

Т.Троянская― У нас есть Закон о тишине…

Т.Москвина― Вот и хорошо. Надо следить, чтобы он исполнялся. Он же не исполняется.

Давайте поговорим, выясним, поспорим, музыкантов спросим. Вот вам тоже, между прочим, проблема культуры, о которой никто не пишет, никто ее не поднимает.

Т.Троянская― Эту проблему как раз и поднимают…

Т.Москвина― Нет, никто не поднимает. Ни одной публикации нет! Ничего никто не поднимал. Надо над этой темой посидеть, не рубить с плеча, не думать, что росчерком пера решатся такие деликатные и зачастую запутанные вопросы. Я всегда предлагаю дискутировать, обсуждать

Т.Троянская― С граффити вы как-то более категоричны, чем с музыкантами

Т.Москвина― Почему? Говорите, обсуждайте, пожалуйста, закон принимайте. Но пусть он исполняется. Какой порядок появление того или иного изображения на исторических стенах? Просто я буду на своем мнении всегда. Ну и что? Будут другие люди со своим мнением, тоже уважаемые. Будут люди, которые будут нас слушать, появится агора.

В Петербурге должна быть постоянная агора. Надо постоянно что-то говорить, выяснять, спорить. Эта замкнутость, она ужасна. Мы островитяне – с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, это плохо, когда идет речь о чем-то назревшем, наболевшем, интересном, важном, сложном. У нас начинается: то парнокопытное выступает «всё запретить, отменить!», то возмущенные граждане вылезают из недр, описанных еще Достоевским, с плакатами «Долой! Позор!». Вот они и встречаются. Пусть возникает спор, можно даже взволновано поговорить. Но где бы это происходило? Где наши СМИ, где наше телевидение, где наше радио?

Т.Троянская― Вот мы на радио это делаем…

Т.Москвина― Ну вот «Эхо Петербурга», действительно, такая площадка…

Т.Троянская― Татьяна Владимировна, а как вы относитесь к вакцинации? И слышали ли вы о том, что 80-летний человек вакцинировался и умер, хотя прямой связи нет…

Т.Москвина― Знаете, звучит не очень убедительно

Т.Троянская― Да, вероятно, это совпадение.

Т.Москвина― Я не против вакцин. Если это добровольно и в правильном порядке – почему бы и нет? У меня многие знакомые, культурные умные люди, сознательно вакцинировались, ничего ч ними не произошло. Когда только пошли разговоры, что будет вакцина, люди, которые потеряли доверие к чему бы то ни было, начали говорить «не может быть у русских никакой вакцины», «не надо вакцинироваться, вы сразу в корчах умрете». Я пока не вижу такой необходимости, потому что я не в группе риска. Я не социальный работник, ни учитель, ни врач, я не работаю все время с людьми

Т.Троянская― Значит, не планируете, понятно.

Т.Москвина― Если появится такая необходимость, надо будет что-то предъявить, пойду и сделаю

Т.Троянская― Спасибо! Татьяна Москвина, писатель, в программе «Особое мнение»