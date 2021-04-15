А. Плющев― Здравствуйте. «Особое мнение» сегодня представлять нам будет писатель Виктор Шендерович. Как это часто бывает по четвергам после 17 часов. Виктор Анатольевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер.

В. Шендерович― Добрый вечер.

А. Плющев― Соответственно давайте начнем вот с чего. Продолжают поступать новости информационных агентств, Белый дом рассказывает про санкции и каким образом там они будут поступать дальше. Как они вообще смотрят на российско-американские отношения. Я бы вот что попросить прокомментировать. Вот эти санкции как продолжение игры Байден-Путин, Байден называет Путина «убийцей», обижаются, не обижаются, «кто как обзывается, так и называется». Потом Байден звонит и предлагает встречу. А теперь вот санкции. Кто пока выигрывает в ваших глазах, кто более убедителен. Что вы видите в этом самое главное.

В. Шендерович― Давай отвлечемся от уровня «обзывается, называется». От личностного уровня. Есть США и есть сегодняшняя Россия. Это совершенно несопоставимые по мировому влиянию величины. Тут не надо говорить о Байдене и Путине. Байден – очередной президент США, которые развиваются в целом вот так, как они развиваются. Со всей их турбулентностью, тем не менее. Путин – человек за 20 лет приведший Россию в нынешний ее статус. Это отношение силы, огромной и вариативной силы с вот этой геополитически опасной шпаной. И эти отношения совершенно ясно заданы американскими танцами и комментариями к этим танцам. Америке не нужен никакой Шестой флот у берегов Украины для того, чтобы продолжать превращение России с помощью Путина и изоляционной политики Путина, помочь России под руководством Путина превратиться в полный экономический отстой. Перекрыть все технологии, финансирование, продолжать отдавливать Россию на периферию мира. Туда, где обитают большинство ее геополитических партнеров. Туда, в ту сторону. В сторону политической Азии. Пожалуйста, вы так себя ведете – побудьте там в этом чулане. Надо сказать еще раз, что в этот чулан мы себя загоняем сами. Америка только, мир свободный снаружи только навел на резкость через 20 лет, а теперь пожимает плечами и говорит: вы хотите так – давайте так. Вот что происходит сейчас. Американский посол, ты цитировал, покинул без комментариев. Ну вот последовали комментарии. Чего ему-то комментировать. Вот Америка прокомментировала. Россия будет дальше, Америка и западный мир только реагируют на тот статус, изгойский статус, который сама путинская Россия для России придумала. Путин сам придумал для России. При нашем молчаливом одобрении. Причем тут, собственно говоря, что? – Америка. Америка в данном случае пожимает плечами и нас отодвигает. То, что от имени Запада с нами разговаривает теперь Америка, а не Меркель и Саркози – это тоже симптоматичный в каком-то смысле…

В.Шендерович:Изгойский статус придумала путинская Россия для России. При нашем молчаливом одобрении

А. Плющев― Тем более что и Саркози никакого нет. Он условно осужденный.

В. Шендерович― Да, я вспоминаю поведение Саркози.

А. Плющев― Я понимаю вас.

В. Шендерович― Осетинская агрессия. Двусмысленное поведение Запада во время украинской, донбасской, крымской агрессии.

А. Плющев― Позвольте два уточняющих вопроса. Вы сказали, что не нужен Шестой флот. А еще несколько часов назад выглядело так, что Америку как бы заставили отвести не Шестой флот, а два корабля из Черного моря. Не отвести, а не приводить их туда, скажем так.

В. Шендерович― Саша, не пейте из копытечка и не смотрите программу «Время». Что значит заставили. Как можно заставить. Америка может отвести Шестой флот, снова его привести. Если говорить о военной стороне дела, то наши достижения лежат все как всегда в области вранья. Читайте статью Александра Гольца на «Ежедневном журнале», если сможете ее найти. Через зеркала. Это запрещенный ресурс.

А. Плющев― Гольц у нас вчера утром был в Развороте.

В. Шендерович― Тогда послушайте. Я думаю, что он примерно то же самое рассказывал. Вранье, беспрецедентные учения, о которых докладывал Шойгу. Все это вранье. Ничего этого толком не было. Нам кроме вранья в военном смысле мало что можно противопоставить, подчеркиваю, Америке. Пустить вразнос Европу и устроить ад в Донбассе, на Украине, в Украине, как хотите – это мы можем. Что касается Америки – никакой угрозы мы не представляем. В рамках этой торговли этой приоткрытой двери – пожалуйста, хотите разговаривать, если вы что-нибудь поймете, если до вас дойдет, то милости просим. Предпринимайте меры какие-то. Прекращайте агрессию, прекращайте изоляционистскую политику. Прекращайте преследование политзаключенных и так далее. Здесь печальнее всего в этой истории – что тактически Путину удалось, видимо, выбросить тему Навального из повестки. Он приставил очередной нож к горлу с этой украинской авантюрой, с угрозой войны. И как бандит, который приставляет ножи к горлу, он заставляет договариваться с собой. Он вводит новые угрозы. Это то, что мы можем. Мы об этом все время говорим. Мы ничего не можем предложить в смысле технологий, но мы можем предложить нож у горла. И в качестве бонуса и предмета для торга мы можем убрать этот нож от горла. Вот чем занимается путинская Россия. И, конечно, угроза большой войны в Европе это как повестка для Запада, гораздо более серьезная повестка, чем угроза жизни Алексея Навального. Чем пытки, которым он подвергается и угроза жизни. В этом смысле ужас, настоящий ужас произошедшего заключается в том, что, видимо, Навального решено уморить. Высочайше. И сделано так, что Запад перестал включать это в повестку. По крайней мере, мы не знаем, может быть, там были какие-то договоренности внутри. Не знаю. Дай бог, чтобы. Но пока не похоже. Пока похоже, что новая угроза войны большой заставила Байдена включить именно этот предмет торга.

В.Шендерович: Если говорить о военной стороне дела, то наши достижения лежат все как всегда в области вранья

А. Плющев― Вы просто еще упомянули в первом ответе, вы сказали, что мы сами себя загоняем. Разве не этот аргумент применяют власти, когда рассказывают об оппозиционерах. Что это они виноваты в гонениях на них, они выходят на несанкционированные митинги. Они делают как бы все для того, чтобы власти их, как сказать, гоняли.

В. Шендерович― Вы сейчас повторяете, я понимаю, что в закавыченном примерно виде повторяете риторику официоза. Но можно поставить телегу сильно впереди лошади и сказать, что все проблемы России из-за того, что выходят оппозиционеры. Две тысячи людей в Москве и в лучшие дни несколько сотен тысяч на всю 140-миллионную Россию вышло два раза на улицы. Что все наши проблемы из-за этого. Видимо, из-за этого у нас пенсионеры бьются за просроченные продукты. Видимо, это виноват Навальный и все остальные оппозиционеры. Чего мы будем обсуждать эту риторику. Все довольно очевидно. Посмотрите курс рубля за истекший период путинский. Можно с 14-го года, можно посмотреть как это двигалось. Мы можем увидеть, что каждый очередной всплеск противостояния с Америкой, который…тем, что Путин всех переиграл, разумеется, если пить из копытечка и смотреть программу «Время». Заканчивается очередным скачком доллара наверх, рубля – вниз. Очередным витком инфляции. Сейчас прямо то, что вы процитировали, прямо поставлена задача – мы будем проедать резервный фонд. Разумеется. Америка говорит: ребят, если вы такие упертые идиоты, что готовы продолжать настойчиво лезть носом в этот чулан изоляционный – ну давайте. Мы вам поможем. Идите в этот чулан. А что еще Америка может сделать. Истерика одного «яблочного» по поводу того, что Байден нас предал, — вот сейчас Байден бросит все свои дела и будет бороться за нашу демократию. Ну как-то полвека назад уже разрядкой занимался с Брежневым. Ему как-то надоело это немножко. У него есть некоторые обязательства перед американским народом. Он давал присягу ему, а не нам. И, разумеется, это наши проблемы. Путин – это наша тяжелая проблема. И путинизм. Америка делает что может в том смысле, что помогает, поскольку через мозги до россиян не доходит, Америка говорит: ну хорошо, значит, вы сами настаиваете. Будет доходить через живот. Через живот тоже плоховато доходит. Могло бы с 14-го года дойти. Не доходит. Ну значит какими-то другими путями. Но Америка тут, не надо ее делать крайней за нашу демократию…

В.Шендерович:Путин приставил очередной нож к горлу с этой украинской авантюрой, с угрозой войны

А. Плющев― Два вопроса, которые задают все, учитывая сегодняшние новости. Они мне кажется, взаимосвязаны и может быть даже взаимоисключающие. Будет ли в результате теперь встреча между Путиным и Байденом и будет ли война с Украиной?

В. Шендерович― Встреча между Путиным и Байденом я думаю, будет. Потому что все-таки как сказано в русской пословице: дурак, дурак, а мыло не ест. Встреча с Байденом будет обставлена как большая победа, Путин опять переиграл. Они вынуждены встречаться. Хотя Байден когда еще соглашался с тем, что Путин убийца, он же в следующей фразе сказал, что это не значит, что не будем жевать жвачку и разговаривать. Конечно, будем. Ничего личного, это политика. Кого бог пошлет, хоть с аятоллами, хоть с Путиным. Будем разговаривать. Будут разговаривать, разумеется. Разумеется, это будет очередная победа Путина. Разумеется, Америка не будет закрывать двери, потому что мы не Албания времен Ходжи и нельзя просто закупориться, чтобы мы тут жили. Все-таки большая страна с большими возможностями по разрушению, по нанесению вреда. Конечно, нас будут как сказано: друзей надо держать близко, врагов еще ближе. Нас будут держать близко. С нами будут общаться. Но путь, который прошла американская, Белый дом прошел от Буша-младшего, который почувствовал вкус души брата Владимира в Любляне в 2000 году. Это был прямо взасос объятия, новая жизнь. Вот до Байдена. Это то, к чему Путин за 20 лет привел Россию. И он помог Западу понять, что Запад имеет дело с противником. Это стоило некоторого количества крови. Это стоило некоторого количества нервов. Но до Запада наконец дошло.

А. Плющев― Но вы отвечаете на вопрос, будет ли встреча – с точки зрения Вашингтона. А Путину теперь зачем встречаться, внешне выглядит, что его кинули. Сначала позвали на встречу, а на следующий день санкции объявили. Нормально?

В. Шендерович― Пиаровски все равно будет даже бессмысленно заключать пари, все равно выяснится, что мы переиграли, мы заставили Америку с собой разговаривать. Пиаровски в копытище будет именно это. Тут нечего обсуждать. Это в наших интересах эта встреча. Не в американских. Америка занимает в нашем телеэкране, в нашем воспаленном сознании гораздо больше места в разы, чем Россия занимает в западном сознании. Если вы посмотрите наугад сегодняшние новости американские, я не видел, их еще нет, но раннеутренние — там не будет России или почти не будет. Ну вот в связи с этим. Мы занимаем какое-то место. Есть Китай. Есть Иран. Есть взаимоотношения с европейскими партнерами. Есть внутренние проблемы, которые занимают три четверти времени обсуждения на американских каналах. Самодостаточная страна.

В.Шендерович:Каждый всплеск противостояния с США заканчивается скачком доллара наверх, рубля -вниз

А. Плющев― Джо Байден сегодня объявил аж режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из-за России.

В. Шендерович― О! Еще раз, мы можем сделать. Это единственная наша повестка дня. Мы можем, мы способны доставить большие неприятности. Байден подчеркивает наведение на резкость. Это я думаю, связано не с какой-то реальной опасностью военной, я думаю, а это как бы подчеркивает дипломатически, он говорит, как говорил полицейский в американских фильмах: я за вами слежу. Я вас вижу. Я за вами послеживаю. Вот он нам говорит, что он нас видит. И будет реагировать. И не дай нам бог начать проверять. Потому что тут-то программа «Время» и закончится. На этой проверке. Наша техника военную проверку прошла во время карабахского конфликта. Это еще НАТО не подключился. Как мы знаем. Это только Турция вооруженная со стороны НАТО и Азербайджан. И Армения вооруженная с нашей стороны. Вот мы примерились там. Это еще НАТО еще близко не подходил. Поэтому я думаю, что те, кто не сошел с ума там внутри и не путает пропаганду с реальностью — они прекрасно все понимают.

А. Плющев― Мы про войну не поговорили. Возможна война с Украиной сейчас? В свете всех событий.

В. Шендерович― Я думаю, что нет в ближайшее время. Я думаю, что Путину гораздо безопаснее тактика держания ножа у горла, постоянная угроза, постоянное накачивание этой темы. Очередные распятые и убитые русские мальчики, очередная истерика в СМИ. Очередная демонстрация мышц. Пиаровским способом, с подрисовкой этих мышц. Это всё. Это направлено в основном на внутренний рынок. Для телезрителей программы «Время». И Путин, я думаю, будет продолжать делать это. Я думаю, полагаю, что после встречи министров на яхте, как говорил Остап, вероятность буквальной войны резко снизилась. Но это не значит, что повестка уйдет. Другой повестки у Путина по большому счету нет, кроме агрессивной, агрессивного противостояния. Все остальное он уже давно проиграл. Поэтому нагнетание напряжения будет по-прежнему, а войны думаю, уже нет.

В.Шендерович:США не будет закрывать двери, потому что мы не Албания времен Ходжи и нельзя просто закупориться

А. Плющев― Тогда может быть пройдемся еще не так подробно, но по другим темам. Вы сказали, что тема Навального как-то ушла. И в том числе благодаря тому, что Владимир Путин украинской активностью ее вытолкнул оттуда. Но сегодня соратники Навального представили новый фильм про еще одну резиденцию Владимира Путина. Не знаю, будет ли настолько же популярной, как и «Дворец Путина» известный ролик. Сомневаюсь, тем не менее, многие смотрят, уже много комментариев. Вы успели посмотреть?

В. Шендерович― Я проглядел. Ничего нового. И самое главное, самое сущностное – в том, что мы проглядываем уже эти расследования и понимаем в очередной раз: ничего нового. Еще одно задокументированное воровство. Предмет, мы знали, что они воры и коррупционеры. Ну вот еще 115-е, какое там 115-е — 2015-е подтверждение документированное того, что они коррупционеры. И? Дальше очень важный вопрос: и? Такого рода публикация взорвала бы любую администрацию в любой свободной стране. Ее нет на завтра. Под судом все фигуранты послезавтра. В Америке я вспомнил в связи с этим расследованием, среди неприятностей Билла Клинтона была такая, там не только с Левински была неприятность. Он еще подстригся за 200 долларов. Он куда-то опаздывал на какую-то встречу и где-то быстро за 200 долларов. И это стало известно, кто-то стуканул. И его с потрохами там ели в очередной раз. Потому что это казенные 200 долларов. А он на них подстригся. Хотя мог подстричься на 30-40. А у нас какой там 200 баксов. Вот прямая коррупция, доказанная, подтвержденная. Вот она. Прямое нарушение всего. Ничего не будет. Запредельное торможение. Страна все это съела по большому счету. Ни для кого ничего нового не сказано. Все знают, что он вор. Те, кто не понимают, что он вор до сих пор, — это люди уже стокгольмского синдрома психики. Либо договорились, что да, вор, но это все равно лучше, чем распад России. А придут другие еще больше. А этот рвется к власти. Которые с собой как-то договорились. Ничего нового это расследование не сказало. Я не думаю, что какое-то расследование Навального может сказать что-то новое, к сожалению. Я полагаю, что мы присутствуем при таком торможении психиатрическом.

В.Шендерович:США занимает в нашем воспаленном сознании больше места, чем РФ занимает в западном сознании

А. Плющев― Для меня это расследование сам факт его говорит о том, что, несмотря на то, что столь тяжелое положение у Алексея Навального и его сторонников, потому что штабы Навального громят по всей стране. Буквально главу питерского штаба сегодня-вчера посадили на очередной арест. Сегодня в Пскове пришли. Уже путаешься в городах, где куда пришли. За что, что вменяют. И, тем не менее, они работают и они выпускают очень качественное расследование. Я вот об этом. Когда вы говорили о том, что замылена история с Навальным и ушла повестка на второй план, а в это, собственно, кто виноват. В том плане, что если у Алексея Навального есть народная поддержка, то почему народ, собственно говоря, часть народа, которая его поддерживает, не обсуждает это хотя бы.

В. Шендерович― Та часть, послушайте, мы раздроблены чрезвычайно. Вы правы, это прекрасно, что продолжают работать штабы, что продолжается расследование. Что продолжают они сорганизовываться. Активисты. Что касается поддержки, мы видим, что полмиллиона набрать пока не удается. Тех, кто готов выйти на улицу и заявить об этом. И свой адрес написать. Не побояться.

А. Плющев― Там даже необязательно это делать.

В. Шендерович― Тем не менее, вот это важный момент. Потому что одно дело где-то в Интернете лайкнуть, другое дело сказать: я, живущий там-то, я за Навального. Это в нынешней ситуации уже извините, гражданский поступок. В связи с этим смежная тема, вот ситуация с девочками-мальчиками из этого студенческого журнала DOXA.





В.Шендерович: Наша техника военную проверку прошла во время карабахского конфликта…

А. Плющев― Давайте мы перейдем к ней сразу после новостей. И продолжим говорить о Навальном и взаимоотношениях власти и теми, кто ее критикует. Я напомню, что в 19 часов в программе «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. В 20 часов – архивная запись из аудиобиблиотеки ООН: пресс-конференция Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в штаб-квартире ООН в 1963 году. И в 21 час в программе Алексея Венедиктова «Тузы» — адвокат, заслуженный юрист России Генри Резник. А с Виктором Шендеровичем мы продолжим через 4 минуты.

НОВОСТИ

А. Плющев― Мы продолжаем «Особое мнение» с писателем Виктором Шендеровичем. Остановились на том, почему не обсуждают Навального и Виктор Анатольевич перешел к тому, что произошло с интернет-изданием DOXA

В. Шендерович― Да, это произошло ровнехонько в дни 20-летия разгона телекомпании НТВ. Вот, собственно, путинский след в работе со СМИ. Это работа со СМИ. Начали с уничтожения федеральной телекомпании, которую смотрело, лучшей телекомпании и самой популярной. 80 миллионов охват был аудитории. С отрывом первое место в информационном вещании. Вот первое, что они сделали, вообще придя к власти, как они все делают, — они взяли под контроль свободу слова и главные источники… За 20 лет они утрамбовали, мы замучаемся перечислять через запятую. Телекомпании, журналы, радиостанции, которые они утрамбовали. Уничтожили. И дошло до студенческого журнала. Вот смотри, несколько молодых людей, которые делали студенческий журнал, от которого позорно отреклось их учебное заведение. За что? За их призыв быть просто гражданами России. Напоминание о том, что мы имеем право выходить на улицы, мирно собираться. За их приверженность к Конституции, за напоминание, что полицейский режим несовместим, что он антизаконен, антиправовой режим. Что люди могут, да мы можем выходить на улицы мирно, в защиту Навального, не Навального. Вот за это их теперь прессуют. Параллельно сегодня получила приговор, по счастью условный, по относительному счастью Соболь. За что — вы помните. За попытку проникновения на жилплощадь убийцы. Подводим итог того сюжета. Убивать можно, с подачи президента страны пытаться убить, отравить боевым отравляющим веществом главного оппозиционера – это абсолютно нормально. Но потревожить на его жилплощади убийцу – это уголовное преступление. За него следует приговор. Обвинительный. Это мы просто фиксируем, где мы находимся. В какой точке исторического развития. Убивать можно, убивать можно. Беспокоить убийц нельзя. Вот если в двух словах. И все, кто беспокоят убийц достаточно настойчиво – подвергаются уже уголовным преследованиям. И вот здесь реплика Людмилы Телень, которая когда-то работала в «Московских новостях», замечательная ее реплика. О том, о выгорании, которое сопутствует сегодня работе, и она пишет: ну как так, в Чечню люди ездили, за копейки работали в 90-е годы, бандитские разборки и так далее. Но ты знаешь, она говорит, как же молодых журналистов чему-то учить, если ты должен им объяснить, что могут прийти в 6 утра с обыском. Просто за твою журналистскую работу, даже необязательно за расследование непременно коррупции, допустим, хотя за коррупцию убивают как Щекочихина. За расследование коррупции. Но просто могут прийти в твою квартиру в 6 утра с обыском. К нам с обысками не ходили. Нас прессовали, нам угрожали. Люди на войны ездили. Но вот в Москве…

В.Шендерович:Сказать:я, живущий там-то, я за Навального.Это в нынешней ситуации-гражданский поступок

А. Плющев― Перестало быть слышно Виктора Шендеровича, к сожалению. Видно отлично. Мы рано или поздно, может быть, научимся читать по губам. Если будет такая хорошая картинка. Сейчас и видно плохо стало. Что называется технологии современные. С одной стороны как здорово, можно соединиться с любой точкой. А с другой стороны никогда не знаешь, что тебя ожидает в следующий момент. Я воспользуюсь этим для того чтобы сказать, что, во-первых, в 18 часов 30 минут у нас программа Рикошет. Мы поговорим с одним из авторов публикации «Образовательный ценз» — исследование о том, кто учит российскую молодежь. Анастасия Куц будет в эфире из издания «Проект». При участии журнала DOXA. Представит сегодня публикацию: образовательный ценз, Подавляющее большинство руководителей российских вузов оказались связаны с органами власти партией «Единая Россия». Показало совместное исследование «Проекта» и DOXA. Возможно, именно это объясняет нарастающие репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей. Как у нас говорят: образование вне политики. Так что рекомендую. Во-первых, пока Шендеровича нет, а во-вторых, до 18.30 еще будет какое-то время. В издании «Проект» ознакомиться с этой публикацией. Она довольно большая. Впрочем, у «Проекта» маленьких публикаций мне кажется не бывает. Редко, но все большие. И как вузы перестали выбирать себе начальство. Раньше действительно было. Как вузы перестали быть местом для дискуссий. И кто возглавляет естественно российские вузы. А в 18 часов 34 минуты вы сможете услышать наше обсуждение. Не вышел ли на связь, куда дели Виктора Шендеровича на самом интересном месте. У нас еще много вопросов, хотелось бы услышать особое мнение. Не мне же его выражать, в конце концов, иначе от поклонников Виктора Анатольевича приму смерть тут же. Пока нет связи. Или есть, но немножко. Слегка. Наши техники работают над созданием телемоста с Виктором Шендеровичем. Расскажу пока о новостях, которые здесь поступают по-прежнему. Пошире расскажу о санкциях, о которых предупреждал Байден. Мы с этого начали передачу с Виктором Шендеровичем. Байден сейчас говорят нам источники в американской администрации, предупреждал в ходе недавнего телефонного разговора Владимира Путина о неизбежности санкций. И Кремль не ответил пока на приглашение США на саммит в третьей стране, сказал этот источник. А источник цитирует корреспондента телеканала CNN Кейтлин Коллинз в своем твиттере. А нам уже об этом рассказывает соответственно агентство Интерфакс. Дальше Блумберг со ссылкой на американского чиновника отмечает, что в США пытаются избежать дальнейшего обострения отношений с Россией. Источник также заявил, что некоторые действия Вашингтона против России остаются внешне незаметными. И отметил, что саммит с участием Путина и Байдена был бы необходим, чтобы определить «стабильные» дальнейшие шаги. Собственно, это о Байдене. Есть еще одна тема. На которой вы знаете у меня бзик, поэтому я не могу обойти. Тем более когда есть время такое рейтинговое. 17 тысяч в Ютубе только смотрят. Страшно представить, сколько слушают по радио. В ожидании Шендеровича. Поэтому я еще рассажу о том, что сегодня много историй, связанных с вакцинацией. И сообщили также, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вакцинировался от ковида. Это РПЦ. Не источники никакие. И вот «Медуза» очень интересное исследование провела. Дело в том, что интересно, что наши лидеры, что светские, что духовные почему-то не говорят, чем они прививаются. Ну казалось бы, у нас целых три российских вакцины. Можно гордиться. Можно распределиться, кто будет чем прививаться. Путин, условно говоря, «Спутником», кто-нибудь «ЭпиВакКороной», например, патриарх. «Медуза» кстати выяснила, что скорее всего патриарх привился «ЭпиВакКороной». Кто-то чумаковской, кто-то на себе еще какую-то испытывает. И вот можно было, но никто не говорит, какой. Поэтому население в некотором недоумении, какая же вакцина может быть действенна. Но вот патриарх привился, как говорят нам. Может быть, это тоже окажет какое-то влияние на верующих. Поскольку среди них тоже, как и среди неверующих, среди прихожан и не среди прихожан, среди вообще российского населения много людей и антипрививочников и тех, кто просто не доверяет конкретным данным российским вакцинам от коронавируса или сомневается вообще в существовании этого самого коронавируса. Что пишет «Медуза». Выбор мог быть сделан в пользу этой самой вакцины из-за того, что при производстве «Спутника» используются эмбриональные клеточные линии. Внимание. Применение которых РПЦ не одобряет. В отличие от «Спутника» — «ЭпиВакКорона», например, искусственная пептидная вакцина, не вызывающая подобных этических вопросов. И это самое, пожалуй, интересное объяснение. Другое дело, что источник считает, что если уж патриарх действительно привился, а мы кстати не можем быть в этом уверены, правда ведь. Мы не видели. То это была «ЭпиВакКорона». Но другое дело, что пока есть большие трудности с тем, чтобы с этой «ЭпиВакКороной» как бы сказать, некоторые люди критикуют, считая, что она менее эффективна, а может быть еще менее эффективна, чем другие вакцины. Ну почитайте в «Медузе» об этом подробнее. Там они отлично об этом пишут. Вот я прекрасно выступил, я считаю. В том смысле, что занял место Виктора Шендеровича. Придется ему когда-то отдавать, вероятно. Напоминаю, что в 19 часов в программе «Особое мнение» журналист Максим Шевченко, а в 18.30 мы с вами встречаемся в Рикошете. Обсуждаем публикацию издания «Проект». Это был Александр Плющев. Еще сегодня увидимся.