Особое мнение СПб

А. Петровская― 11 часов и 6 минут на часах в студии «Эха», у микрофона Александра Петровская. Со своим особым мнением писатель и переводчик Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте! Видеотрансляция на Ютуб-канале «Эхо Москвы» в Спб» уже идет, ждем ваших сообщений и ваших вопросов. Событие, которое все обсуждают, это телефонный разговор. Новоизбранный президент Соединенных Штатов позвонил Владимиру Путину. Они о чем-то поговорили. Кремль написал одно, а Белый дом – другое. Вы, как человек творческий, как думаете, с чего начал разговор Джо Байден, что там было?

Д. Пучков― Джо Байден, как известно, публично накосячил, назвав президента Путина «убийцей». С моей точки зрения, специально подготовленный специальный корреспондент задал такой вопрос, а он ответил утвердительно. Я не дипломат, но это не нарушение каких-то протоколов, а вульгарное хамство. И это просто недопустимо. Байден понимает, что он публично накосячил и надо предпринимать какие-то меры по исправлению ситуации. Россия, что характерно, отозвала посла из Соединенных Штатов Америки, и посол туда до сих пор не вернулся. Надо принимать какие-то меры, как-то выходить из ситуации, и поэтому гражданин Байден и звонит Путину, первый звонит. Про что говорит? Не знаю! Наверное, как-то пытается разрулить ситуацию.

А. Петровская― Говоря простым языком, позвонил извиниться?

Д. Пучков― Не думаю, что он извиняется. Видимо какими то околичностями, мол давайте дружить! Наверное, за этим звонит.

А. Петровская― А почему так долго молчал?

Д. Пучков― А этого не угадать. Он же старенький, этот Байден. Может уже и соображает туго, а может и коллектив, который стоит у него за спиной, тоже не очень соображает. К сожалению, вся мировая политика теперь такая не только у Байдена, а по-моему, у всех вообще.

А. Петровская― Вам кажется, что это проскочило случайно, и это не заранее продуманный ответ на вопрос? Это не часть политики Байдена и Соединенных Штатов в отношении России и ее президента?

Д. Пучков― Допущенное хамство? Нет, это вполне осознанное хамство. Публично говорить подобные вещи… Ладно, если это какие-нибудь слесаря во время обеда за рюмкой водки кого-то обсуждают и кроют матом, и обзывают как попало. Для слесарей это абсолютно нормальные бытовые беседы. А для политика такого уровня – это вещи недопустимые. Это либо полное отсутствие мозгов, в чем при всём его старческом маразме заподозрить сложно, либо это дело умышленное. Вот мол мы потыкаем тебя палкой и посмотрим на реакцию. Увидели реакцию, посла отозвали, и по всей стране идут военные учения. Вот реакция. Ты этого хотел? Ты добиваешься полномасштабной ядерной войны подобными заявлениями? К чему ты провоцируешь окружающих и эскалируешь конфликты? Зачем ты это делаешь? Очевидно, что войны он не хочет, но есть пределы, где он бегает и тыкает острой палкой и смотрит как ему ответят.

А. Петровская― А это симметричный ответ? Даже на хамство, на недипломатичные ответы? Может быть это позиция страны, может быть позиция отдельного человека, президента, представляющего ее. Ответ – это по поводу учений. Там около четырех тысяч на учениях, так сообщается без конкретики. Это симметрично?

Д. Пучков― Ответ прозвучал следующим образом: президент Путин Байдену пожелал здоровья. Этому персонажу, который обозвал его убийцей, президент Путин пожелал здоровья.

А. Петровская― Это вербально.

Д. Пучков― Естественно, но это важно. И Байден – вербально. То, про что говорите вы, как то так получилось, что Соединенные Штаты – с одной стороны глобуса, а мы – с другой. И каким-то образом американские войска оказались на Украине возле наших границ. И это прямая угроза физическому существованию России. Должна ли Россия что-то предпринимать в ответ на появления войск НАТО у своих границ? Наверное, должна. Для чего этот блок НАТО? Я помню, что нам рассказывали, что он был создан в ответ на действия стран коммунистического блока, что естественно – ложь. Этот блок НАТО был создан для военного контроля над странами советского коммунистического блока. В Варшавский договор страны объединились после создания НАТО, то есть НАТО был создан против нас изначально. Сейчас нет никакого коммунизма и нет стран советского блока, а НАТО есть, и внезапно оказывается, что оно не против стран коммунизма, а против России.

Вот ведь как получилось то, а?! А объяснить зачем оно, они не могут. И даже не пытаются объяснять. Они чего-то пообещали бестолковому Горбачеву, что НАТО не будет двигаться в нашу сторону. И что? Не двигается? А они подходят к нашим границам все ближе и ближе. А для чего военные силы продвигаются к нашим границам? Чужие. Мы представляем для них угрозу? А я не слышал, чтобы мы на кого-то нападали. А они постоянно нападают, кого-то бомбят и своим железным кулаком стучат по столу или по головам. Или убивают кого-нибудь, кто им не нравится, это главное занятие блока НАТО. А мы должны сидеть и смотреть?

А. Петровская― Я еще хочу вернуться к ответу на вербальную заочную коммуникацию. Вы упомянули, что был вербальный ответ с пожеланием здоровья, и было еще продолжение, и в том числе – развернутые активные учения по всей стране. Если это ответ не на НАТО, а на сказанное Байденом, то я хочу понять насколько это симметрично, и надо ли нам так обижаться? Ну сказал…

Д. Пучков― Я не вижу никаких обид. Это ответ ассиметричный, когда тебя называют убийцей и фактически обвиняют в смертном грехе, а тебе в ответ желают крепкого здоровья – это ассиметричный ответ. Никто не говорил, что Байден – убийца, что Обама – убийца, а он развязал четыре войны и убил сотни тысяч человек, и – получил Нобелевскую премию мира. Вот это – убийца! Совершенно конкретный. Нет, в ответ было сказано – здоровья вам крепкого.

Далее, если вы вводите куда-то войска, и кидаетесь к чьим-то границам… В свое время была замечательная книжка, она называлась «Откуда исходит угроза миру». Сейчас ее можно в интернетах скачать и посмотреть картинки. Там ничего не изменилось. У США – семьсот с лишним военных баз по всему глобусу. Если посмотреть книжку, то там по границе с Советским Союзом – вереница этих баз. Вереница! Американские самолеты круглосуточно летали вокруг Советского Союза с ядерным оружием на борту. Летают ли сейчас – мне не ведомо, но скорее всего – да. И что? На это надо как-то реагировать?

Чисто для справки, атомную бомбу впервые сделали в США. США – это единственная в мире страна, которая применила ядерное оружие к мирным жителям. К мирным жителям, по мирным городам, специально устроив геноцид японского народа для идиотского запугивания. И вы считаете, что таких людей не надо опасаться? Говорят… Говорят, я не считал, что военный бюджет США, на который уходит триллион баксов, он превышает совокупный военный бюджет следующих десяти стран. И зачем США такие вооруженные силы? На них кто-то хочет напасть? Мексика или Канада?

А. Петровская― Но и мы тратим немало, и демонстрируем и показываем, что у нас впереди…

Д. Пучков― Вы меня, наверное, не слушаете. Я вам объясняю, что это они создали ядерное оружие. Они первыми его применили. А то, что делаем мы, мы делаем в ответ.

А. Петровская― Этими учениями стали озабочены лидеры европейский стран, и они стали обращаться по этому поводу с вопросами к российскому руководству – зачем к границам Украины, и почему, и как, и что это за учения, на что МИД ответил, что это наши военные перемещаются внутри нашей страны, и здесь мы делаем, что хотим. Почему МИД не говорит, что это мы отражаем атаку НАТО? Они не говорят, что мы это – в ответ.

Д. Пучков― Давайте вернемся к началу. Это войска НАТО находятся на территории Украины. Вы это понимаете или нет? Это войска НАТО находятся на территории Украины. Это не российские войска в Мексике, и не советские ракеты на Кубе. Это войска НАТО находятся на территории Украины. Это войска НАТО подходят к нашим границам. И если вы не в курсе, то Украина – не член НАТО. Минуточку! А что делают там американские войска? Они подходят к границам России. Российских войск возле США нет, и никогда не было. Это они идут к нашим границам. Это они провоцируют нас на ответные действия. И вопросы со стороны Европы, а почему это ваши войска перемещаются по территории Российской Федерации? А куда хотят, туда и перемещаются по территории Российской Федерации. Вы себе задайте вопрос, а что ваши войска делают на Украине? Это гнуснейшее лицемерие, настолько гнусное, что даже не смешно становится.

Ну да, вы нагнали туда танков, под вашим руководством этот клоун Зеленский, возглавляя свое шапито, пригнал на линию соприкосновения семьсот танков. Хотелось бы узнать, зачем? Картошку собирать? А эти танки куда поедут? К Москве? К Белгороду? К Краснодару? И вы считаете на полном серьезе, что там создан стальной кулак, и что он никого интересовать не должен?

А со стороны нашего МИДа никто не стучит железными кулаками по столу и не орет, что мы вас своими ракетами и авиацией раздавим вас. МИД спокойно отвечает, что мы на своей территории проводим учения, и что вам не нравится? Мы что ли не имеем права проводить учения? Это нарушает какие-то международные положения? Это все происходит законно.

А. Петровская― Нет, ничего не нарушает, но у меня вопрос к нашей стороне. Можно задавать вопросы и Зеленскому и Байдену, но сейчас меня интересует наша позиция. Из того, что вы говорили до этого, у меня сложилось впечатление, что это некий ответ. Ответ на действия НАТО или Джо Байдену за «убийцу», то я хочу понять, почему МИД не говорит – «А это наш ответ». Почему МИД говорит, что это наши свободные перемещения. По поводу российских передвижений, можно почитать экспертов, например Павел Фельгенгауэр для «Новой газеты» писал о том, как располагаются войска, вблизи и, где они расположены сейчас. И мне хочется понять почему? Если это наш ответ, так давайте скажем – это наш ответ, и мы будем защищать свой суверенитет. А если это не защита суверенитета, то я не понимаю, о чем вы мне рассказываете. Я только в этом пытаюсь разобраться.

Д. Пучков― Если вы про мои ответы говорите, то я вам уже трижды сказал, что Владимир Владимирович в ответ на оскорбления со стороны Байдена пожелал ему здоровья. Это ответ. Далее, войска НАТО подходят к границам Российской Федерации. Надо ли предпринимать ответные меры? Согласен, надо наверное спросить гражданина Фельгенгауэра. А он где-нибудь служил? Мне интересно. Хотя бы рядовым или до сержанта дослужился? Откуда у гражданина понимание, что происходит в армии?

А. Петровская― Он – военный эксперт!

Д. Пучков― А он хотя бы где-нибудь служил? Если нет, то мне не смешно слушать этого персонажа. Если на границе военные силы, то должны ли мы принимать ответные действия? Да! Обязаны! Их задача – сохранять территориальную целостность Российской Федерации и защищать жизни граждан Российской Федерации, которых подходящие войска вероятного противника будут убивать. Вы не поверите, но танки, ракеты и самолеты сделаны для того, чтобы убивать население и войска противника. Они для этого и собираются, для того, чтобы нас убивать. А если вы считаете, что армия не должна ничего делать, то, наверное, даже Фельгенгауэр с вами не согласиться. И почему вы спрашиваете именно меня, почему господин Лавров говорит вот так? Извините, но не я советую гражданину Лаврову, наверное, он в этих вещах разбирается гораздо лучше меня и знает как надо говорить.

А. Петровская― Оставим этот порочный круг, по которому мы с вами ходим. В отношении недавних публикаций нидерландской радиокомпании, которая обнародовала ранее не опубликованные переговоры про российских служащих и командиров. Все это касается расследования сбитого малазийского Боинга. Там вполне конкретные данные, которые были опубликованы. Я правильно понимаю, что вы этим данным не доверяете?

Д. Пучков― А чему там можно доверять? Никаких доказательств они не публикуют. В каком году это произошло? Когда сбили самолет?

А. Петровская― В четырнадцатом!

Д. Пучков― Это уже семь лет прошло. А они ничего до сих пор расследовать не могут. Я некоторое время служил в правоохранительных органах и занимался подобными вещами, например я неплохо знаю, как проводится следствие. Скажите, кто стрелял, и из чего стрелял, каким боеприпасом, какой поражающий элемент, что откуда вылетело, и что откуда упало. Это задача для первокурсника, а не для международных комиссий. Они лгут изначально. Лгут постоянно. Это они сбили этот самолет, а их задача – свалить это на Российскую Федерацию. Но не получается. В течение семи лет вынимают какую-то чушь. Вот они пишут – «пророссийские командиры». Что это за «пророссийские»? Вы провели следствие? В узнали, кто они, что они?

А. Петровская― Там установлены личности…

Д. Пучков― Они голословно утверждают, что это «пророссийские командиры», а если они не пророссийские? Может это какие-нибудь нацисты? Или большевики, которые за воссоздание нового Советского Союза? Может быть это украниские националисты?

А. Петровская― Всё возможно, но установлены личности и называются имена.

Д. Пучков― А вы можете называть кого угодно, и какого-нибудь Стрелкова, или Мозгового, или кого попало.

А. Петровская― Вот видите, и вы их знаете!

Д. Пучков― Называть вы можете кого угодно! А вы покажите результаты следствия. А никаких результатов никто не показывает. Ничего нет и все это ложь. А вопрос, что вы пытаетесь скрыть, и примитивные ответ – они сбили этот самолет, а приписать это кому-то другому – не получается. Категорически не получается. Семь лет прошло. И невозможно ничего сделать. И все это следствие – это профанация и обман. А то, что вы говорите – это дешевый пропагандистский трюк.

А. Петровская― Еще один вопрос про Украину и пойдем дальше. Обострение на Донбассе привлекло к себе внимание. Некоторые эксперты считают, что история с Донбассом – это не история России и Украины, а скорее история России и Европы, или России и Соединенных Штатов и Европы. Из того, что вы только что рассказывали про НАТО, вы разделяете эту позицию?

Д. Пучков― Естественно! А как ее можно не разделять? Если службой безопасности Украины в открытую руководить ЦРУ, то как? Там этажами сидят сотрудники ЦРУ. И кто управляет этой страной? Украина находится под внешним управлением США. А их всенародно избранный президент Зеленский – это Петрушка, насаженный на руку, им двигают, а он рот открывает. Так оно работает. Зачем там войска НАТО стоят? Зачем туда европейские войска влезли? Зачем это всё? Если они направлены против России, то на здоровье! В России всё благополучно и отлично. До этого был Афганистан, в котором воевал Советский Союз, и там рядом были Соединенные Штаты. Это они давали деньги душманам, это они, Соединенные Штаты вырастили Усаму бен Ладена, они его финансировали. Это они своими руками вырастили Аль-Каиду (запрещена в РФ) – Соединенные Штаты и ЦРУ. Тоже самое происходит и на Украине. И чего вас так удивляет?

А. Петровская― Здесь вопрос не про Американские или Европейские войска, которые в Украине, а про Украину, которая становится разменной монетой, и, как я понимаю, если разделять эту позицию, то Россия ее тоже разменивает.

Д. Пучков― А как вы хотели? Есть великие державы, например, Россия и Франция. Или Россия и Германия. Это великие державы. Это могучие экономики, огромные армии. И будучи капиталистами, то есть убийцами и негодяями, она норовят переподелить мир так, чтобы им было выгодно. Делят они его всегда силой. Если вы не в курсе, то это две мировые войны в ХХ веке, и их устроили самые передовые, самые демократические державы в рамках передела мира, так, как им выгодно.

Вот, могучая держава Франция, из нее выскочил и Наполеон, который нагнул фактически всю Европу, и побежал в Россию воевать, и там получил по шапке и побежал обратно к себе во Францию. При этом он пробегал через всякие Латвии, Украины и еще чего-то там. А потом немцы решили мир переподелить и побежали в Россию воевать, и опять через Украину, Латвию, Прибалтику, а потом – назад побежали, их русские гнали. И так происходит все время. Если ты мышь, живущая у слоновой тропы, то вы непрерывно осознавайте, что когда слоны друг друга бьют, то они и вашу нору могут затоптать. Так устроена жизнь, а не чья-то злая воля. Мышь, которая сидит у себя в норе и требует, чтобы слон признавал ее за равную, она может это требовать, но слон ее за равную не признает. Она мышь.

А. Петровская― Давайте от Украины отойдем к другим темам. Наши проблемы с Турцией. С 15 числа полеты туда будут приостановлены. Многие это тоже связывают с политикой. Зеленский с Эрдоганом встретились, Эрдоган всего наговорил про Крым и Украину, а потом запретили полеты. Правда, господин Песков отрицает эту связь и говорит, что там просто плохая эпидемиологическая ситуация, с чем спорить невозможно. А вы как считаете? Это политика?

Д. Пучков― Я считаю, что это нормальная практика. Абсолютно нормальная. Кто Соединенным Штатам не нравится, а им много кто не нравится, они против них немедленно вводят санкции. Например, против Северной Кореи. Жесточайшие санкции введены. Если ваш корабль зайдет в Северную Корею, то вашим кораблям Соединенные Штаты навсегда запретят заходить…

А. Петровская― Да оставим Соединенные Штаты в покое!

Д. Пучков― А кого тогда? Это самый понятный пример! Не нравится Соединенным Штатам Иран – будут введены санкции. Не нравится Соединенным Штатам Россия – будут введены санкции, и они непрерывно вводятся, являясь инструментом политического давления. Политического!

И вот – страна Турция. Мы с ней воюем лет пятьсот, не меньше. Ну, хорошо, столетие…

А. Петровская― Они же еще не так давно были нашими партнерами.

Д. Пучков― Были, конечно. Но война – это не самый хороший способ решения проблем. Есть разные стадии. Сначала можно поговорить о том, что мы хотим так, а вы – так. «Не будут брать – отключим газ!» Прекрасно. Во-первых, у них там действительно эпидемиологическая ситуация, говорят, что у них там 50 тысяч зараженных ежесуточно, и это они сами говорят, а не мы.

А. Петровская― Так с этим и невозможно спорить!

Д. Пучков― Минуточку! И говорят, что две самые опасные разновидности этого коронавируса – британские и южноафриканские, я слышал это вчера по радио, к нам как завезли из Турции наши туристы, которые отправляются туда на отдых, абсолютно не имея мозгов. И эту заразу везут в родную страну.

А. Петровская― Но это все-таки эпидемиологическая ситуация или политический ответ?

Д. Пучков― Думаю, это комплексное.

А. Петровская― Остается только один вопрос, почему, как и в случае с учениями, нам говорят о том, что это, в первую очередь коронавирус? А сейчас прервемся на московские новости.

НОВОСТИ

А. Петровская― Писатель и переводчик Дмитрий Пучков в «Особом мнении». Хочу вас спросить как у человека, хорошо знакомого с киноиндустрией, а что для вас кино? Что можно назвать фильмом? Что кино, а что уже не кино?

Д. Пучков― Сложный вопрос. Могу сказать, что мне интересно, а что не интересно. Кино, которое как правило нравится гражданам, массовой аудитории – это интересная история, хорошо рассказанная и показанная. Это нравится людям.

А. Петровская― Тогда – история с премией кинокритиков «Белый слон». Как вы для себя оцениваете? Андрей Кончаловский сказал, что просит снять с номинации его фильм «Дорогие товарищи», потому что там есть и не кино, и соревноваться с фильмом Алексея Навального про дворец Путина… Это не может быть в одной плоскости, потому что это – не фильм.

Д. Пучков― А это как раз пример того, о чем как раз говорили ранее. Это политическая акция, или это про кино? Это – политическая акция, в рамках которой граждане учредители или организаторы, не знаю, страстно хотят наградить так называемый фильм Алексея Навального. С моей точки зрения – это не художественное произведение. Я не сильно в курсе, как они его позиционируют… А что касается гражданина Кончаловского, то на мой взгляд, абсолютно нормально. Среди нашей, так называемой интеллигенции есть термин «нерукопожатный», когда люди не хотят находиться с неким персонажем рядом. И гражданин Кончаловский просто не хочет, чтобы его фильм был условно в компании творения Навального, который он делает совместно с Белингкэтами под управлением западных разведок. Он этого не хочет. У нас свободная страна. Вот вы хотите взять мой фильм в вашу конкурсную программу, а я говорю – нет! Я вам его не дам. Вот и всё.

А. Петровская― Там и большой вопрос, и организаторы премии уже сказали, что это как раз не фестиваль, куда фильм дают, его прокатную копию. Это номинация, которую дают, и это решили за Андрея Кончаловского…

Д. Пучков― И здоровья ему! У Андрея Кончаловского свое мнение по этому вопросу, и он его озвучил. Имеет право. Это нормальная ситуация.

А. Петровская― Но тогда наверное нужно и ограничивать вход на фильм Андрея Кончаловского тем зрителям, которые посмотрели в сети фильм Навального, потому что зрители у них одни и те же! Вот вы говорите – «не хочу быть в одной номинации». Но смотрят то эти фильмы одни и те же! В основном аудитория их совпадает.

Д. Пучков― Понятия не имею.

А. Петровская― Ну частично!

Д. Пучков― Это личное дело гражданина Кончаловского. Он свое мнение озвучивает, а не людей, которые смотрят кино. Он же про себя говорит и от своего лица. Имеет право!

А. Петровская― А чем картина Алексея Навального не фильм?

Д. Пучков― Я не понимаю, может они там в разных категориях, один – художественный, другой – документальный. А мое мнение про фильм Навального… Во-первых, он сделан с помощью западных спецслужб, что уже само по себе прекрасно, еще надо выдать премию ЦРУ и БНД, которые принимали в этом активнейшее участие. Во-вторых, повторюсь, я длительное время был причастен к расследованиям и неплохо понимаю, как они делаются. И если мне показывают картинки, созданные на компьютере, и рассказывают, что здесь – зал для стриптиза, а тут – бассейн, а тут живут шлюхи, а здесь – комната для грязи и прочий бред. И все это построено на компьютере, дешево и убого, и мне говорят, что так есть на самом деле, то это, мягко говоря, странно. И никакое это не расследование, а обман. Глупость полная. И сам факт преподнесения этого добра…

У меня есть канал на Ютубе, и не только у меня, но у меня два миллиона подписчиков. И я знаю как разворачивается динамика просмотров. Например, есть такой мега блогер Женя Баженов, ролики которого с разборами фильмов действительно все смотрят, в стране все, кого я знаю. Но почему-то у Жени Баженова получается 5-10 миллионов, а у Навального – 100 миллионов. А так получается, потому что внутри Ютуба кто-то накручивает просмотры. По чьему поручению? Правительства США, ЦРУ? Я без понятия, но делается это руками, и это очевидно всем, кто хоть мало-мальски в этом соображает. Не может такого быть! Физически. В России нет столько людей, которые могут это посмотреть в таком количестве. Их физически нет, вообще. Но наблюдать за этим очень интересно, что вот это гениально! Сто миллионов просмотров! Сто миллионов, представляете? Представляем! А вот у нас фестиваль – «Белый слон». И мы тут дадим ему приз.

И вопрос, а почему вы дадите ему приз? И ответ примитивный – Кончаловскому они приз дают исключительно потому, что он снял сугубо антисоветское кино. Эти люди, организаторы, они ненавидят Советский Союз и все, что с ним связано. И точно также последовательно ненавидят Российскую Федерацию. И поэтому у них фильм Леши Навального. Это, на мой взгляд, глубоко ангажированное мероприятие, которое преследует определенные цели. Я бы на месте организаторов, обратился бы к режиссеру и сказал, что он снял прекрасный фильм, и мы его – в конкурсную программу. А он: «Я, вас, Пучков, ненавижу! И не хочу, чтобы вы моему фильму прикасались». И я бы, чисто из воспитания: «Раз не хотите, то я вообще ну буду к этому прикасаться. Вы оскорбляете меня, вы оскорбляете моих коллег своим отношением к нашему мероприятию. Нет, на надо!» А тут – хоть плюй с расстояния полметра (передразнивает) «А нам без разницы! Мы всё равно!» И получается политическая дурацкая акция. Устроили очередное шапито. Стыдно смотреть.

А. Петровская― Это ваше особое мнение! А по поводу всяких Ютуб-способов не буду с вами спорить, возможно так и есть, но мы видим и размер канала Навального и большую информированность и информационную компанию вокруг этого фильма, и она была не по чьему-то заказу, но я хочу вернуться…

Д. Пучков― Извините, я вас перебью, вы еще скажите, что все это бесплатно! Нет никакого заказа, всё бесплатно. И Ангела Меркель по велению души бежит в госпиталь к Леше Навальному. Все от чистого сердца!

А. Петровская― Заплатили Ангеле Меркель?

Д. Пучков― А она преследует свои интересы. Только по велению души, только! Ей так мил и люб Леша Навальный, что она бежит к нему сломя голову. Но никакие документы она показать не может. Да Лешу отравили, но никаких документов об этом нет.

А. Петровская― Я вам рассказываю про переговоры, а вы – там все наврали, личности не установили. Покажешь вам что-то, а вы – наврали! А кому вы верите? Поверите ли вы тому, что вам покажет Ангела Меркель?

Д. Пучков― А почему я должен ей доверять? У меня это вызывает массу вопросов и я вам их озвучиваю.

А. Петровская― И по поводу спецслужб. Вы сказали про зарубежные, а я вспомнила про Василеостровский отдел милиции, где один или два сотрудника полиции сейчас проходят по делу, что отдельные базы данных были переданы… Какое бы подобрать слово? Получается, что и наши…

Д. Пучков― Я бы не стал стал называть милицию спецслужбой.

А. Петровская― Хорошо, не спецслужба, наши силовые структуры…

Д. Пучков― То, что там есть негодяи, вас не должно смущать. Негодяи есть повсюду. И в правительстве есть негодяи, и в сельской бане есть негодяи, и в том числе и в полиции. И особенно в капиталистической! Там на негодяев особенно богато. Люди, если вдруг вы не знаете, при капитализме ищут работу для того, чтобы обогащаться, чтобы зарабатывать как можно больше денег. И если их закон не сильно пугает, они вам все налево и направо будут продавать. И если эти дела расследуют, то правильно делают, что расследуют. Это преступление, и оно должно быть расследовано, а преступники выявлены и наказаны. А если это сотрудники полиции – добро пожаловать на нары!

А. Петровская― Сегодня время у нас закончилось. Писатель и переводчик Дмитрий Пучков был в «Особом мнении».

Д. Пучков― Большое спасибо!