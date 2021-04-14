О.Бычкова: 19―07, Всем добрый вечер, добрый день. Меня зовут Ольга Бычкова, это программа «Особое мнение» с особым мнением в студии «Эха Москвы» в прямом эфире писатель Виктор Ерофеев. Добрый вечер.

В.Ерофеев― Добрый вечер.

О.Бычкова― Начать хочу с новости «Радио Свобода» (российские власти считают организацию иностранным агентом) телеканале «Настоящее время» (российские власти считают организацию иностранным агентом) и других СМИ, потому что «Свободе» предложили части сотрудников покинуть Россию. Вполне возможно, что они резко сократят численность московских бюро, оставят их, но в другом виде. И также они, возможно, вывезут отсюда технику и средства коммуникации. Сразу хочется вас спросить о том, не является ли это итогом многолетней деятельности «Радио Свобода» в Москве».

В.Ерофеев― «Радио Свобода» вещала и из-за границы, это было из Мюнхена, из Праги. Я был большим любителем этой радиостанции. Она прекрасна, она состоит из интеллектуалов молодых, пожилых, — все, вообще, с этой радиостанцией прекрасно.

Но она настолько более глубокая, чем другие радиостанции, что, конечно, вызывает возмущение всех тех, против которых она направлена. Направлена она, естественно, против режима, против уничтожения демократии в России. И здесь. В общем, война сначала была объявлена информационная, дальше пошла уже финансовая – сколько, они должны заплатить 70 миллионов?

О.Бычкова― Там какое-то невероятное количество штрафов, которые им вынесли за то, что они якобы нарушают якобы закон якобы об иностранных агентах — так скажем.

В.Ерофеев― Дело в том, что это выдавливание. И думаю, все это будет и дальше продолжаться, начиная с НТВ, которое 20 лет назад закрыли и дума, кончая многоточием. Не дай бог, это будет еще и касаться каких-то любимых мною СМИ, в частности, на котором я сейчас нахожусь.

О.Бычкова― Вот этого не надо, пожалуйста.

В.Ерофеев― Я сказал «не дай бог».

О.Бычкова― Безусловно, мы сочувствуем коллегам «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Но скажите, это похоже на то, как их прессовали, например, в советские времена?

В.Ерофеев― Их не прессовали, потому что они были за границей, здесь никого не было – ни «Голоса Америки» (российские власти считают организацию иностранным агентом), — ну, ВВС был.

О.Бычкова― Я имею в виду всякие глушилки.

В.Ерофеев― Глушилки были. «Голос Америки» глушили и все остальные радиостанции.

О.Бычкова― И люди уезжали навсегда, и там работал.

В.Ерофеев― Мы приближаемся к этому периоду – тут, в общем, нет никакого секрета. В той гибридной идеологии, которая нам сегодня предоставлена, там места для «Радио Свобода» и «Голоса Америки» нет. Поэтому это выдавливание совершенно естественное. Оно показывает градус репрессивности той само действительности, репрессивности режима, который мы ощущаем.

Посмотрите — за 20 лет не было ни одного дня, когда бы поворот был в другую сторону. Например, в сторону оттепели какой-то, посвежения – кроме маленького момента Медведева. А все остальное мы шли в одну сторону, с запада на восток, или просто стояли на месте.

О.Бычкова― А сегодняшние все бряцания оружием в связи с Украиной — это потому что нужно здесь внутри что-то доказывать? Или что это за судороги такие?



В.Ерофеев: Мир дрогнул, потому что Байден позвонил человеку, которого он только что назвал не очень красиво

―

Думаю, что пока что больше всего выиграли журналисты, потому что со всех сторон обсуждается, что делается на границе с Украиной – и стой стороны, с кремлевской и антикремлевской все спорят. Мне кажется, что здесь надо, прежде всего, углубиться в психологию одного-единственного человека, который все это предполагает и заводит. Потому что действительно постепенно наш царь из царя постепенно превращается в Кощея Бессмертного, происходят какие-то мутации, которые связаны тоже не только с возрастом, но и с психологией.

Знаете, первое поколение людей, которые из подворотни выходят в люди и поднимаются наверх, они очень обидчивы. И как ни странно, они больше всего обидчивы на словах. И мне кажется, и у меня даже какой-то был жесткий опыт почувствовать это, когда Немцов — помните, однажды в Киеве назвал Путина одним неприличным словом, потом говорил, что они подадут в суд, потому что это слово не будет на всю страну сказано. В суд не потащили, просто убили. Потому что эти слова они в первом поколении жутко задевают, они действительно воспринимаются как реальные.

То же самое, когда Байден сказал насчет убийцы, это сначала ему пожелали здоровья, а потом стали устаревать дикий международный скандал. Кажется, что с одной стороны это непропорционально – ну, сказал, ну и что? Но знаете, во дворе все непропорционально: что ты ни скажешь, потом весь двор начинает лаять.

О.Бычкова― Думаете, что весь сыр-бор из–за этого?

В.Ерофеев― Думаю, там есть несколько причин, естественно, что в Крыму не будет воды летом, и это очень напрягает. Будет еще вопрос Минских переговоров, на которые уже украинцы не идут, потому что они действительно зашли в тупик. Думаю, там еще какие-то и другие варианты. Но этот элемент нельзя не учитывать.

Вот они поехали в тайгу, сказали «как же так, убийцей назвали, — нехорошо. А давайте запустим пол-армии туда». И мир дрогнул, потому что Байден позвонил человеку, которого он только что назвал не очень красиво. И Байден своим звонком, — это звонок сдерживания. Некоторые восприняли это как звонок отступления, а это наступление, сдерживание, потому что «ну, дождись сначала встречи со мной, потом уж воюй, или ты будешь сразу воевать, но тогда звонка не будет».

А такому человеку с такой ментальностью очень важно, чтобы был какой-то крупный пацан, который ему скажет: я с тобой буду общаться, мы с тобой будем делить пространство и времени.

О.Бычкова― В смысле, наконец-то обратил на него внимание?



В.Ерофеев: Они сказали: у нас никто не хочет умирать за Донбасс

―

Сначала обратил на него внимание как на, в общем, неприятного персонажа, а теперь он…

О.Бычкова― Вынужден разговаривать.

В.Ерофеев― С другой стороны не надо думать, что Байден из-за этого поднял руки. Он, видимо посоветовавшись с мудрыми людьми решил, что психология такого человека подразумевает, что его надо держать в состоянии диалога. И, наверное, этот диалог начнется.

Тут надо понимать, что тотальная война выигрышна только в том случае для Кощея Бессмертного, если мы будем говорить серьезно, когда у него рождается Геростратов комплекс. Мне кажется, у этого человека может появиться такой комплекс.

О.Бычкова― Геростратов комплекс применительно к этой ситуации – это что надо поломать?

В.Ерофеев― Это значит, что меня запомнят, потому что я вообще все уничтожу, — это тоже дворовое: взять и разбить все горшки. Взять, и уничтожить весь мир. И сказать: смотрите, никто не осмелился, а я осмелился. Взял и вообще все цветы порвал и горшки разбил.

О.Бычкова― Ничего себе. То есть вы считаете, что правы те, кто считает, что это сейчас противостояние, какие бы оно ни было, реальным или мифическим, и особенно когда пошли корабли в Черное море, что это вроде такого небольшого Карибского кризиса?

В.Ерофеев― Дело в том, что тут такие волны ментальности, они бывают разные. Это же не то, что перед нами академик, доктор наук. Это человек, который получил свои юридические степени, но в принципе, это человек дворовый. Это очень трудно – это тяжелое детство, где-то его даже жалко.

Но с другой стороны, ему не жалко других, которые начинают нервничать по всему миру. И в том числе те, которые могут быть жертвами его агрессии. И поэтому, когда он запускает всякие инструментарии, когда выясняется, что украинцы хотят Донбасс взять. Или еще что-то — это выстраивается система безумия с той стороны. На самом деле… Вот я приехал, мне говорят — он у вас безумный. Да не безумный, у него свой ум.

О.Бычкова― Это кто вам говорил?

В.Ерофеев― Я сейчас был в Париже, там французские товарищи хватаются за голову. Но почему безумец? Он никогда не был безумцем. Наоборот, у него такой вот ум. У Герострата тоже был свой ум.

О.Бычкова― Тоже не дурак был.

В.Ерофеев― Конечно. Далеко не дурак.

О.Бычкова― У меня две свежих новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев уверен, что в Крыму существует опасность подготовки терактов. Прямо нехорошо становится от таких сообщений.

В.Ерофеев― Дело в том, что надо же конфликт подогревать, иначе это остынет, и это блюдо есть будет нельзя. Надо его подогревать.

О.Бычкова― Поддерживать градус.

В.Ерофеев― Думаю, что в Крыму всегда, с точки зрения господина Патрушева, была угроза терактов, прямо с 2014 года. И время от времени об этом надо сказать и подлить масла в огонь.

Вообще, конечно, это грустно, когда поджигателями войны оказываются те люди, которые живут и работают на расстоянии 3-4 километров от нас. Это довольно печально.



В.Ерофеев: Идеология не дружит с телом, женским особенно

―

Это была устрашающая новость, а есть другая новость: президент Путин отметил роль американских поставок по «Ленд-лизу» в годы Великой Отечественной войны. Это, а также открытие второго фронта сыграли существенную роль в победе над фашистами, — сказал он на заседании «Русского Географического общества». Это как-то более успокоительно действует.

В.Ерофеев― Да.

О.Бычкова― Типа Байдена похлопал немножко по плечу.

В.Ерофеев― Если мы к этому относимся серьезно, а не с иронией. Потому что вообще у моих родителей в доме валялась газета «Правда» от 9 мая 1945 года, и там были три победителя: Черчилль. Рузвельт и Сталин. И стали благодарил союзников, — может быть Путин только сейчас узнал про это?

А если говорить серьезно, он играет в разные игры. Представляете, какая у него огромная шахматная доска – он вот сюда двинет, а мы все: «Ой. Вот сюда — так что, будет война, или не будет?». Захочет — будет, не захочет – не будет.

О.Бычкова― Ну хорошо, если вы такой анализ сделали его личности, или того, что мы считаем его личностью, тогда прогноз — что будет дальше? Ведь, наверное, можно сделать вывод, что нужно, чтобы на этом этапе разжигатели и поджигатели войны успокоились.

В.Ерофеев― Есть такая замечательная фраза: «остается одно – произвол». Вот произвол и остается.

О.Бычкова― То есть ответ: все, что угодно?

В.Ерофеев― Да, это произвол. И произвол действительно волнует, он возбуждает мужчину, ему хочется на лошади скакать с голым торсом. Произвол.

О.Бычкова― Про голый торс?

В.Ерофеев― Голый торс — это тоже часть вот этой всей ментальности. Правда, понимаете, тут еще есть момент такого устаревания, может быть, падение рейтингов, падение экономическое, неудачи, топтание на месте. И тут хочется какого-то такого мужского оживления – вот танки пустить.

Конечно, жалко, потому что люди все-таки нервничают, беспокоятся. Мне неприятно за наших украинских — ну, назовем все-таки их братьями.

О.Бычкова― Неприятно.

В.Ерофеев― Неприятно, мягко говоря. Потому что, в общем, армия у них меньше. Понятно, что будет огромное количество жертв, но и с русской стороны тоже, кстати.

Там же может быть и какая-то локальная война, только за крымскую воду. Вот они подойдут, отнимут канал и скажут: вот это нам экзистенциально необходимо, и не подходите больше к нам. Тоже может быть.

Потому что непонятно, как это все может развиваться. Может, они играют большую игру на нервах и маленькую войну. Или они играют большую игру на нервах и большую войну. Потому что нельзя сказать, что они плохо играют – все действительно заволновались.

Но с другой стороны, возвращаясь к моему Парижу – я там действительно разговаривал с людьми.

О.Бычкова― Это вы сейчас разговаривали?

В.Ерофеев― Только что вернулся, позавчера. Они, конечно, совершенно не хотят. Они сказали: у нас никто не хочет умирать за Донбасс. То есть там никакой поддержки, кроме выкриков, не будет. И это понимает Украина, и это тоже та реальность, в которой мы существуем. То есть, не будет вообще ничего. Тишина будет.

О.Бычкова― Но и в России никто не горит желанием умирать за Донбасс кроме бывших военнослужащих.

В.Ерофеев― Много хотят умереть за Донбасс, не вставая с дивана. А так конечно, — там есть контрактники, есть люди, которые готовы идти убивать и быть убитыми тоже. Но вообще, в принципе, все может быть от нуля до ста. Или полный ноль — просто завтра Путин возьмет и все отменит, скажет: проснулся в другом настроении, Америка — любимая страна, вот она нам «Ленд-лиз» давала.



В.Ерофеев: Кадыров и тут расставляет таким образом карты, чтобы подножку сделать Навальному

―

Да, как это мы забыли про «Ленд-лиз», это же многое меняет.

В.Ерофеев― Да, меняет. И тут Байден звонит, говорит: давай встретимся, да еще где-то в Европе, в хорошем месте.

О.Бычкова― Завалялась пара баночек тушенки.

В.Ерофеев― И тушенка, и чего только не было, и грузовики, и все было. Конечно, мы это недооцениваем. Потому что нам не особенно давали оценивать, а «Ленд-лиз» очень сильно помог в войне, очень сильно. Я не говорю, что это было решающим, но я могу сказать, что это было то, что сохранило какое-то количество жизней – меньше погибло. Хотя погибла куча народа.

О.Бычкова― Ну да, и бабушки и дедушки вспоминали об этом. Я вспомнила про тушенку сейчас, потому что слышала в детстве эти рассказы. Было такое.

В.Ерофеев― И ездили на американских «Виллисах».

О.Бычкова― Но это было давно.

В.Ерофеев― Это было просто в другой жизни. Но это было, и это тоже важно. Потому что это говорит о том, что тот самый русский мир, который склоняют больше в сторону Востока, на самом деле мы, конечно, люди европейского образования и культуры. Я не говорю, что мы в подсознании такие большие европейцы, но в сознании мы вполне европейцы. И от этого никуда не деться.

О.Бычкова― Я вспомнила про голый торс.

В.Ерофеев― Как женщина – почему не вспомнить?

О.Бычкова― Разумеется. Потому что, с одной стороны, тут люди скачут с голыми торсами, и это показывают на всех каналах. А с другой стороны, например, кто-то другой пишет доносы на «Эрмитаж», где просто все заставлено голыми людьми во всех видах – скульптуры, картины – ужас, на это смотрят дети.

В.Ерофеев― Да, есть определённое противоречие. Дело в том, что идеология не дружит с телом, женским особенно. А мужское тело по пояс – нормально, это признак силы, признак мужества и признак витальности. А женское тело и «телесный низ», как говорил Бахтин, — это уже не для идеологии.

Вообще мало идеологий на свете, которые готовы дружить с телом. Мало. Можно назвать буддизм, можно найти вуду в Африке, но не те идеологии, с которыми мы имеем дело в нашей стране.

О.Бычкова― Когда кто-то пишет донос на Эрмитаж – что нужно все это немедленно прикрыть, хотя это не первый случай за последние 100 лет как минимум нашей истории. Но это смешно или опасно?

В.Ерофеев― Скажу вещь, которая явно будет против какого-то либерального лагеря. Я был сравнительно недавно в Торонто, там выходила у меня книжка, пошел в музей с друзьями из Торонто. Говорю: что это у вас тут ремонт ведут? Говорят: это у нас от ангелов пиписьки отбивают. Спрашиваю: Почему? — Политкорректность, не полагается.

О.Бычкова― Да ладно!

В.Ерофеев― Да. Это Торонто, Канада, и это совсем недавно.

О.Бычкова― Думаете, что и до Эрмитажа доберутся с молотками?

В.Ерофеев― Это на потолках, не экспонаты, декорация комнат и залов. Я был просто шокирован этим всем. Но, тем не менее, это говорит о том, что любая идеология, включая политкорректность, включая то, что мы считаем либеральным, все равно она выступает против тела, потому что тело — это иррациональность, это страсти, это те самые вещи, которые нас отвлекают от так называемой, или просто духовной жизни. Или о так называемой.

О.Бычкова― А разве это не говорит просто о том, что у дураков нет национальности – что в Канаде, что в России, что в Москве, что в Питере, что в Торонто? Они все приблизительно одинаковые.

В.Ерофеев― Оля, и у умных нет национальности.

О.Бычкова― Это правда. Может быть даже еще больше. Но я вас спросила, как к этому относиться.

В.Ерофеев― Это безумие.

О.Бычкова― Относиться нужно со смехом, или нужно напрячься?

В.Ерофеев― В Иране – у меня там тоже книжки выходили на фарси, — там я пошел в магазин, они говорят: На втором этаже у нас чудесные альбомы. Я поднялся, вижу, что есть иранские альбомы, а есть такие, которые продаются в Европе, большие, итальянский Ренессанс, по-английски или по-французски. Я стал листать, — представляете, все интимные места заклеены ленточками.

О.Бычкова― Их можно отодрать?

В.Ерофеев― Их можно отодрать вместе с интимными местами. То есть, они все заклеены. Причем у женщин заклеена не только грудь или бедра, но заклеена шея. Вот, например, вас бы заклеили.



В.Ерофеев: Грустно, когда поджигателями войны оказываются люди, которые живут на расстоянии 3-4 км от нас

―

А шею-то за что?

В.Ерофеев― Потому что шею тоже нельзя показывать.

О.Бычкова― Ну да, начните только заклеивать, а там уже заклеят с ног до головы.

В.Ерофеев― Вот, пожалуйста – с одной стороны Канада. С другой стороны Иран. Я жалею, что этот альбом не приобрел. Потому что, конечно, это шокирует – зачем шеи-то заклеили? Представляете: приходит почта и там огромное количество подобных книжек. И сидит цензор и заклеивает.

О.Бычкова― И получает большое удовольствие.

В.Ерофеев― Большое удовольствие и, может быть, большие деньги.

О.Бычкова― Мы прервемся на несколько минут. Это «Особое мнение», писатель Виктор Ерофеев вернется в эту студию после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

О.Бычкова― Продолжаем программу «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением Виктор Ерофеев, который начал говорить в предыдущей части нашей программы о том, что вы только что были в Париже. А сегодня у нас новость про Нотр-Дам, который обещают открыть в 2024 году. Правда это, или нет?

В.Ерофеев― Стоял прямо напротив. Париж весь в цвету, все парки открыты, все нарушают все законы в парках и садах. Зато когда выходят на улицу, надевают маски на нос и в магазинах стоят в полутора метрах друг от друга. То есть, в общем, думаю, Ионеску, или Хармс, или Кафка порадовались бы этой истории. В магазине нельзя заражать, а в парке почему-то можно.

О.Бычкова― В парке нельзя заразиться, а в магазине можно.

В.Ерофеев― И они там сидят, целуются, любовь не отменили из-а коронавируса. Молодых много очень, да и туристов — не так много, но все равно есть. И там Люксембургский сад, пройди немножко по бульвару Сен-Мишель и на набережной, напротив, справа Нотр-Дам. И там идет какая-то огромная стойка века. Потому что там какие-то невероятные леса 21 века, немножко отодвинуты от самого собора, но они огромные, больше, чем собор. И такое впечатление, что там будут какие-то оздоровительные фитнес-клубы наверху, кинотеатры, стриптиз-залы.

О.Бычкова― Это вы сейчас фантазируете?

В.Ерофеев― Я так думаю, потому что все это как-то так сделано. Они сначала хотели там сделать бассейн – это я не фантазирую.

О.Бычкова― Бассейн?

В.Ерофеев― Бассейн.

О.Бычкова― Где?

В.Ерофеев― Прямо наверху – надо же очиститься. Это было такое предложение.

О.Бычкова― Ну да, это такая фобия пожаров, — раз был пожар, то нужно что-нибудь, где будет много воды.

В.Ерофеев― Они очень красиво это делают. Не знаю, почему до 2024 года, но, по крайней мере, все это в лесах и видно, как идет активная работа. Но конечно, самое удивительное заключается в том, что зная отчасти довольно четко, что это был поджог, никто не занимается, откуда он взялся и почему.



В.Ерофеев: Наш царь из царя постепенно превращается в Кощея Бессмертного

―

Почему?

В.Ерофеев― Потому что считается, что если поджог, то это, скорее всего, какие-то люди другой веры, а если другая вера, а там сейчас таких людей во Франции сейчас огромное количество, то это может все повернуть.

О.Бычкова― Ну, это считается?

В.Ерофеев― Считается.

О.Бычкова― Или они просто боятся, что так будут думать и станет поводом?

В.Ерофеев― Они так считают, они боятся.

О.Бычкова― Все вместе.

В.Ерофеев― Мы с вами давно не встречались, но вот я попал в ноябре в больницу под Парижем, у меня была какая-то респираторная история, хочу вам сказать, что в больнице я лучше всех говорил по-французски. Там не было ни одного доктора французского, ни одной медсестры, ни одной нянечки – все из третьего мира, — все.

О.Бычкова― Лишь бы врачи были хорошие.

В.Ерофеев― И врачи были тоже из третьего мира.

О.Бычкова― Лишь бы они были хорошими врачами.

В.Ерофеев― Мне поставили четыре разных диагноза. Я вышел, пошел к французскому, настоящему французскому профессору, и выяснилось, что все они ложные.

О.Бычкова― И он поставил вам пятый диагноз?

В.Ерофеев― Поставил мне пятый диагноз.

О.Бычкова― И вы ему поверили?

В.Ерофеев― И я ему поверил, потом еще в Москве проверил.

О.Бычкова― Потому что вы ксенофоб?

В.Ерофеев― Потому что я не ксенофоб, а потому что этот человек действительно владел профессией – он там какой-то академик, мне посоветовали: иди к нему, он тебе скажет. И здесь в Москве проверился у своего лечащего врача, они сказали, что все четыре неправильные диагнозы. Как же тогда?

И я сказал: знаете, у нас разные ментальности. Я вас очень люблю, — сказал я им, — но у вас любимое дерево пальма, а у меня береза. Пальма с березой — это разные деревья, очень трудно ментально это все приспособить. Мне одна сестра из Сенегала предположила свою помощь, захотела быть моей второй женой.

О.Бычкова― Вы же согласились?

В.Ерофеев― Конечно, согласился. Но моя жена сказала: давай отложим это решение.

О.Бычкова― Не сейчас?

В.Ерофеев― Попозже. Так что есть Сенегал, который сидит и ждет меня в Париже.

О.Бычкова― Тут, конечно, я должна была бы вам возразить, сказать, что квалификация врача необязательно зависит от того, откуда он приехал, и в Москве мы знаем миллион случаев, когда ставят 155 фальшивых диагнозов — мне лень все это говорить Можно я это пропущу?

В.Ерофеев― Спасибо, Оля. Но хочу при этом сказать, что техника совершенно потрясающая. Все, что связано с легкими и сердцем уже не то, что было раньше. Там какие-то американские, французские, итальянские, немецкие машины. Тебе не надо с голым торсом идти проверять легкие. На тебя наезжает какая-то машина, сверху раздается щелчок, и все. Но диагноз не тот. Но машины потрясающие совершенно, уникальные, 22 век.

Так что не будем спорить, просто я вам не желаю попасть в больницу под Парижем, хотя тогда мы бы поговорили уже на равных.

О.Бычкова― Давайте мы пожелаем друг другу не попадать ни в какие больницы.

В.Ерофеев― Вообще ни в какие, конечно. Только будем с вами попадать на вечеринки у Аллы Гербер, которую мы одинаково любим.

О.Бычкова― Отлично. Алле Гербер большой привет от нас.

В.Ерофеев― Это точно.

О.Бычкова― И тоже не попадать ни в какие больницы. Но вот тут Рамзан Кадыров сказал, что Коран не должен попадать в руки таких людей, как Алексей Навальный, что он может его использовать для своих политических целей, и всякое такое.

В.Ерофеев― Надо сказать, что Навальный еще до того, как Кадыров это сказал, объяснил, что он хочет понять, что такое мусульманство.

О.Бычкова― И Тору он тоже заказывал, как выяснилось.

В.Ерофеев― Да, он объяснил, что религиозное образование, которое необходимо для каждого. И кстати, Коран это действительно великая книга, и, по-моему, использовать эту великую книгу политически как-то глупо, это глупая идея. Ее нужно использовать для того, чтобы понять, кто мы такие, зачем мы пришли на этот свет, что с нами здесь происходит и как мы из этого выпутываемся мира. И в смысле экзистенциально, и в смысле физически.

И вы знаете, мне кажется, что здесь, в данном конкретном случае, это какая-то история анти-коранная, если говорить «не читай». А может быть вот этот провокатор, который все это прочитает, прольет слезы и тоже обратится в мусульманство.

О.Бычкова― Да, может быть он исправится.

В.Ерофеев― Да, может быть исправится.

О.Бычкова― Может найдет, наконец, истинный источник знаний.

В.Ерофеев― Позвонит Кадырову и скажет: слушай, а тот ему — не читай. Как это «не читай», что это за просвещение? Это нехорошо.



В.Ерофеев: Я вас очень люблю, — сказал я им, — но у вас любимое дерево пальма, а у меня береза

―

В мире больше полутора миллиардов мусульман и мне интересно, Кадыров хочет каждого из них проверить на соответствие тому, могут ли они держать в руках Коран?

В.Ерофеев― Он не проверяет мусульман. Он проверяет тех, которые не мусульмане, но которые хотят понять источник и смысл мусульманской религии.

О.Бычкова― То есть, он проверяет не полтора миллиона, или миллиарда мусульман, он хочет проверить все остальное человечество, — на всякий случай, если они захотят взять в руки Коран?

В.Ерофеев― Он хочет уесть Навального и, наверное, помочь той колонии или концлагерю, как его называют либералы, — потому что не дают Корана. И, наверное, не дают, потому что думают, что будет провокация — возьмет, например, Коран и съест его. А запьет водкой незаконно, или еще что-то сделает.

О.Бычкова― Ужас какой. Кошмар.

В.Ерофеев― Но это игра. Кадыров — умный человек.

О.Бычкова― Несомненно.

В.Ерофеев― И поэтому он и тут расставляет таким образом карты, чтобы подножку сделать Навальному. Но тут можно сказать, что это как-то не по-корановски, потому что все-таки «падающего толкни» это скорее Ницше сказал, этого не было в Коране прописано. И, в общем-то, можно пожалеть человека, который попал, а не бить его по голове тем же Кораном.

О.Бычкова― Вы думаете, зачем условные власти, обобщенный Путин, а также конкретные власти конкретной тюремной системы доводят ситуацию с Навальным уже до такого ужаса кошмарного?

В.Ерофеев― Знаете, это сложный вопрос. Конечно, там есть и элементы мщения, но уж точно не из тюрьмы исходящие. Ну а что касается тюрьмы, то она и есть ад, и не только для Навального. А когда там сверху еще и мщение идет, а тут полыхает ад тюрьмы, это, конечно, совершенно невыносимо.

Алексей, конечно, человек, который самопожертвовался для того, чтобы Россия была другой. Но тут эти муки, прямо скажем, похожи на Иисуса Христа, — если уж упоминать каких-то религиозных людей.

О.Бычкова― Что вы ответите людям, которые говорят: а зачем он сюда приехал? Ему же говорили, он знал, на что шел.

В.Ерофеев― Эти люди просто не способны на такое пожертвование. И самопожертвование. И этим людям кажется, что всегда политик извлекает какую-то пользу из этого. Единственную пользу, которую Навальный может извлечь — она, кстати, немаленькая – он может получить Нобелевскую премию мира в этом году.

О.Бычкова― Но он явно не из-за нее голодает.

В.Ерофеев― Он явно не из-за нее голодает. И скорее всего, он ее не получит. Нет, здесь он очень жестко — и это те позиции, которые занимали и некоторые политики, и не один, а несколько в Южной Африке, когда боролись с апартеидом: хотим другое, не хотим этого, эту власть не принимаем, хотим другую.

О.Бычкова― Очень страшно на это смотреть.

В.Ерофеев― Да вообще на мир сейчас страшно смотреть. Потому что когда Франция лебезит перед этими и не хочет расследовать, кто поджог Нотр-Дам, когда смотришь, что украинцы совсем другой народ, чем наш, и для этого к гадалке не нужно ходить, мы очень разные. Но мы жили всегда дружески, связаны многими узами, а теперь вообще на пороге огромной войны – это ужас. Я не знаю. И при этом нельзя голые тела показывать в Эрмитаже. Я не знаю, где отдохнуть от этого. Хочу отдохнуть.

О.Бычкова― Вот на этом, на слове «ужас» мы закончим программу.

В.Ерофеев― Оптимистически.

О.Бычкова― Оптимистически закончим? Ну да, адекватно, по крайней мере. В программе «Особое мнение» был писатель Виктор Ерофеев, спасибо всем, пока.