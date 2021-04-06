Особое мнение СПб

А. Петровская― 11 часов и 7 минут. У микрофона Александра Петровская. Со своим особым мнением журналист и телеведущий Кирилл Набутов. В Ютубе уже идет трансляция, присоединяйтесь и обязательно ставьте нам лайки, подписывайтесь и задавайте вопросы. Начнем с Алексея Навального. Поступили новости, что его перевели в медико-санитарную часть, но это связано не с его предыдущими жалобами на боль в спине и ноге, а с повышением температуры. В колонии сказали, что у него орз. Сам Навальный в тот же день говорил что из его отряда у троих был диагностирован туберкулез и они были госпитализированы. Подробностей пока нет. Вопрос в другом, образ будущего Навального и будущего оппозиции, лидером которой очевидно сегодня для всех является Навальный, а у вас есть этот образ? И представления о том, как будут развиваться события дальше. Его осудили отправили в колонию, в колонию не сладкую. А что дальше? Он должен был там тихо пропасть из поля зрения?

К. Набутов― Я не очень понял, есть ли у меня образ Навального, вы что имели в виду?

А. Петровская― Образа будущего! Я представляю, что возможно у людей, которые принимали решение как поступить с политическим оппонентом Навальным, был какой-то план, и какое-то представление о том, что будет после того, как вынесен приговор. И часто люди…

К. Набутов― Никакого не было! Была задача избавиться от него максимально глухо, чтобы его слышно не было.

А. Петровская― Так значит образ был!

К. Набутов― Образ?

А. Петровская― Образ будущего, чтобы после приговора Навальному было тихо. Вы сейчас сами это сказали.

К. Набутов― Это вопрос формулировок, вам нравится красивая формулировка «образ будущего», а я, человек уличный, обычно я формулирую проще. Отравить его не получилось, но надо его заткнуть, и как в фильме «Белое солнце пустыни» надо чтобы «еще и помучился слегка». Но это работает над созданием героя, но по этом поводу не хочется иронизировать. Я не знаю были ли вы, но я бывал в закрытых учреждениях разного типа, включая колонии особого режима для пожизненных преступников. Ни одно заведение этой организации не является домом отдыха. И главное, что человек находится там в абсолютной зависимости. И мы лишней болтовней можем только портить свою карму. Любой человек, Навальный ли это или сидоров, петров или джанибеков в тюрьме может погибнуть.

Это не значит, что там ужасно зверские условия и обязательно пыточные. Нет, многие люди себя там отлично чувствуют. Я знаю человека, который не хотел выходить из тюрьмы. Вообще! На свободе ему нечего было делать. Он с малолетки, с беспризорников все время чалился по зонам. Он проводил на свободе один-два-три дня и его принимали опять, вешали на него какую-нибудь квартирную кражу и сажали. Из своих 55 лет он тридцать провел в тюрьме, или даже тридцать три. Он не хотел выходить на свободу. Но здесь не тот случай.

А. Петровская― И это не было связано с тем, что там было не так сладко…

К. Набутов― Ему там было хорошо. У него там была репутация, все знали, что это – дядя Вова, он совершенно безобидный человек, и он – наш! Его там подкармливали, к нему там хорошо относился весь персонал, его никто на заставлял там работать. А здесь история другая – демонстративная, чтобы показать всем сомневающимся, мечущимся, задумывающимся о протестах и даже просто иронизирующим, что государственная машина имеет длинные железные руки и она любого переломает. Демонстративно! Совершенно нормальная практика – надо посылать в общество сигналы. Сегодня у нас такое государство и такие сигналы.

Вот взяли послали сигнал любителям документального кино, которые хотят посмотреть фильмы на фестивале «Артдокфест» про преследования геев в Чечне, про протесты белорусов в прошлом году, в программе есть такие фильмы.

А. Петровская― Но есть и невинные, например, про Александра Расторгуева, режиссера-документалиста, погибшего несколько лет назад.

К. Набутов― Совершенно невинных фильм! Но вы знаете судьбу Орхана Джемаля?

А. Петровская― У нас нет внятной позиции государства по поводу того, как произошла эта гибель и кто в ней виноват.

К. Набутов― Частные лица в частном порядке поехали куда-то в Африку, не обеспечив себя контактами в посольстве, чтобы быть там под прикрытием нашей дипслужбы, и, к сожалению, попали в руки бандитов, которых в Африке полно, там кругом черные бандиты. Но сейчас вопрос не в Расторгуеве, а в фильмах «Артдокфеста». На одной площадке в кинотеатр «Родина» в Доме кино пришли девицы в форме и все оклеили. А на второй площадке «Лендок», которой тоже надо как-то жить и выживать, у них там есть кафе-ресторация, которая зарабатывает какие-то денежки, сейчам они придут и их оклеят, а у них уже проданы вперед банкеты, свадьбы, вечера. Надо же зарабатывать! Они в тяжелом состоянии. И они, «Лендок», сами отказались показывать документальные фильмы. И это был сигнал со стороны государства – тут у вас крамола? Мы вам посылаем сигнальчик!

А когда было нужно послать другой сигнальчик, мы все это видели в телевизоре. На митинге в Лужниках было по разным оценкам от пятидесяти до семидесяти тысяч человек без всяких масок. И первое лицо государства – без маски. В курточке вышел и вещал. Послали сигнал, что все равны, но некоторые равнее. Одним нельзя собираться даже в масках двести человек, а тут можно без масок шестьдесят тысяч.

А. Петровская― А в случае «Артдокфеста» может это и не сигнал от государства? В Москве же «Артдокфест» идет?

К. Набутов― Это сигнал от государства, воплощенный в городе Петербурге от петербургских региональный властей.

А. Петровская― А что это у нас такая самостоятельность вдруг у Смольного взялась? В Москве разрешили, Министерство просвещения сверху разрешение выдало, фестиваль этот разрешенный, а тут в Смольном решили развести самодеятельность!

К. Набутов― А причем здесь Смольный? Здесь достаточно «Роспотребнадзора». Нашего местного. И на местах люди хотят заявить и продемонстрировать свою эффективность как управленцев, и тогда их могут повысить. Могут заплатить премию или добавить звездочки. А кто-то мог осуществить и излишнюю активность. Это называется «эксцесс исполнителя». Да боже мой! Это же всё было в Советском Союзе, это отрыжка большевистского прошлого. Это никуда не делось из головы наших людей. И из нашей с вами.

А что Москва?! Москва – это Садовое кольцо. Там вообще не Россия, а отдельная жизнь. Мол в Москве много недовольных, ну и пусть проходит! А за Москвой уже не надо. Пусть товарищ Манский отдыхает. Я не друг Виталия Манского. Мы с ним знакомы, но он не мой близкий друг, но он большой энтузиаст своего дела и талантливейший человек. Кому может мешать фестиваль документального кино? На сеансах документального кино людей меньше, чем тех, кто его снимает. Это способ самовыражения за чужой счет. Но очень важный способ. Они документируют события эпохи.

А. Петровская― Позвольте мне еще вернуться к Навальному. Я все-таки буду оперировать этими красивыми понятиями, которые вам не очень нравятся, про образ будущего. Я спросила вас об этом не случайно, а ответа ждала именно того, который вы дали, что будет тихо.

К. Набутов― А зачем тогда спрашивали?

А. Петровская― А потому что у меня был припасен заранее заготовленная «конверва», заготовочка – второй вопрос. А если был образ, что будет тихо, зачем тогда Мария Бутина приезжает к нему в колонию вместо врачей, снимает репортаж, который в разных вариациях показывает РТ и НТВ, и сам Песков постоянно высказывается о Навальном. Зачем тогда на федеральных каналах Навального продолжают вспоминать? Если нужно, чтобы было тихо, ну и забыли!

К. Набутов― Навального продолжают вспоминать только к контексте съемок Раша Тодэй вместе с рыжей красавицей, чтобы показать, что вот, гнида!

А. Петровская― А зачем? Переубеждать? Ну забыли и забыли!

К. Набутов― Не переубеждать, а наоборот показать какая гнида, вот мол посмотрите! Девушка, познавшая на себе много чего в Америке, не только любовь американских мужчин, но и ужасы тюремной американской системы, и она и разоблачила, какой он гнида и нехороший. Поганец!

А. Петровская― А я не вижу смысла в это пропаганде.

К. Набутов― Вы не видите, а другие видят.

А. Петровская― А в чем смысл? Если идея в том, чтобы Навального списать со счетов? Ну списали, и всё! Зачем постоянно к нему возвращаться?

К. Набутов― Не постоянно. Вернулись к нему только тогда, когда было осуществлена спланированная на государственном уровне акция под названием «видеосъемка» по заказу Раша Тодэй и давно пристегнувшегося к государственным органам Лайфа, эти две компании отправили в колонию одну группу, которая шарилась там без всяких масок, хотя без масок нельзя ходить никому. Это чтобы еще раз показать населению какой Навальный – и дальше матерное слово, какой он нехороший. А больше они о нем ничего не рассказывают. А рассказывают про него только на «Эхе Москвы» и еще в маленьком числе сми.

А. Петровская― Не могу с вами согласиться. Я регулярно вижу вопросы, которые адресуют…

К. Набутов― А «Российскую газету» вы читаете? Честно! Смотрите в глаза камере!

А. Петровская― Я честно читала «Российскую газету», когда ее нам приносили.

К. Набутов― А сейчас не читаете! А программу «Время» когда последний раз смотрели? От корки до корки?

А. Петровская― У меня нет телевизора.

К. Набутов― У вас нет телевизора!!! Так вы, радость моя, окуклившаяся! Вы сидите в маленькой ракушке, где не бывает никаких волн и думаете, что вся жизнь там. А жизнь она вокруг! Больше 50% нашего населения берет информацию из программы «Время» и сочленённых с нею сми. А среди населения 55+, которые ходят голосовать за двести поправок в Конституцию одной галочкой, там – 85%. И поэтому, туда показали, и всё! Это плохой!

И вы не бываете на улицах, вы вышли из дома, сели в такси, доехали до студии «Эха Москвы в Петербурге», сели за стул и сидите там с регулярной зарплатой и вам хорошо. А вы пойдите и поговорите с народом, с таксистами полезно поговорить, они же – срез общества. И они вам расскажут. Я на днях разговаривал с одним сорокалетним чувачком. Он все знает, и то что Навальный… Не хочу материться в дневном эфире, что он и такой, и сякой и правильно его урыли. Он же сука! Он детей на улицы выгоняет под палки, водомет и полицию. Он, гнида, хочет захватить власть посредством детей! Это мне говорит сорокалетний таксист. А когда я его спросил, почему же случились эти январские манифестации, я шлангом прикинулся, и в ответ – а потому что они их справоцировал! А фильмы про коррупцию? А их он и не смотрел.

А. Петровская― Тогда я не буду вас спрашивать о перспективах акции, которую штаб Навального объявил – собрать пятьсот тысяч, сначала тех, кто просто готов поставить галочку в интернете, а потом вывести их всех на улицу за свободу Навального. Но вы видимо не верите в перспективность этого направления, этой борьбы. Или я ошибаюсь?

К. Набутов― Вы задаете вопросы примерно уровня Карла Маркса, а я не политик, и не флософ. И тем более – не Ванга. Но все происходящее напоминает мне некоторые события русской истории начала ХХ века и даже конца XIX, когда начинались первые массовые манифестации, их разгоняла полиция и жандармы, и самой страшное – казаки, которые тогда были аналогом Росгвардии и спецназа. Их страшно боялись, потому что у этих людей со свинцовыми нагайками не было ни малейшей мысли о жалости. Общественное мнение было резко против манифестаций, газеты клеймили тогдашних навальных. Их сажали в тюрьму и отправляли на каторгу, некоторые были повешены. А в итоге оказалось, что это кирпичики, которые копились, и кончилось это тем, что система российского самодержавия рухнула и стало совсем плохо.

И то, что происходит сегодня сильно напоминает те события. Сегодня ничего не произойдет, но это тоже постепенно копится. И параллельно в людях политически не активных копится усталость. Колоссальная усталость от несменяемости власти. Хочется новых лиц и новых веяний. Это чувствуется и в людях, которые не являются врагами Путина и даже хорошо к нему относились, но это просто усталость.

А официальные власти дают замечательные постоянные поводы для стеба над собой. То Терешкова вдруг выступила, тем самым испоганив себе биографию, с обнулением сроков, то, самое свежее сегодня, Дума обсуждает законопроект, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Государственная дума не знает более серьёзных вопросов, чем этот.

А. Петровская― Но этот вопрос хотя бы безобидный!

К. Набутов― Как это, безобидный? Что это значит – безобидный? Безобидный на политическом уровне?

А. Петровская― Если бы про новых иностранных агентов, это было бы хуже.

К. Набутов― В том-то и дело! Если бы они обсуждали бы борьбу с иностранными агентами, то я бы понимал, что они стоят на страже интересов государства, а тут они стоят на страже восьмилетнего балбеса, который не заплатил три копейки в автобусе за проезд. И этим занимается Государственная дума! Меня потрясает масштаб деяния нашего парламента. Им больше заняться нечем за те зарплаты, которые они получают.

А. Петровская― Здесь мы опять с вами расходимся. Я думаю, что и хорошо, что масштаб такой, и хорошо, что не новые иностранные агенты, которые у нас уже повсюду. Нам уже впору собирать новый словарь русского языка. А вы слышали, что Государственная дума дала разъяснение, по поводу участия физических лиц-иностранных агентов в выборах. Можно. Так что все в порядке. Но они должны именовать определенным образом, иначе все было бы не так просто. Они должны называться кандидаты-иностранные агенты, или кандидаты, аффилированные с иностранными агентами. А дальше можно фантазировать, как можно назвать выборы, которые выиграет кандидат, аффилированный с иностранными агентами. И собрать новый словарь.

К. Набутов― Молодцы! И слов новых много появляется всё время. Аффилированный с иностранным агентом это сокращенно будет – слово из трех гласных аиа. Напоминаем ослика Иа-иа. Но вы очень негативно смотрите на нашу жизнь. Погода прекрасная, солнце а улицах Санкт-Петербурга, а это большая редкость. Правда, снежная метель была только что, но есть же радость! Или сейчас будет чемпионат мира по фигурному катанию – командные соревнования в Японии. Они были придуманы не так давно и очень на руку как россиянам и японцам. У нас сильная команда и мы гарантированно завоюем там медали. Вот же счастье! На обычных чемпионатах мира по фигурке, какой сейчас был в Стокгольме, запрещено нашей команды России выступать под флагом России и гимном России. А на командных соревнованиях в Японии – разрешено! Это же счастье? Счастье! Так радуйтесь, же, черт побери!

А. Петровская― Я готова радоваться, но по пунктам. Но как же вышло, что российским спортсменам запретили выступать под собственным флагом и гимном? И поэтому я теперь должна радоваться, что разрешили.

К. Набутов― Происки! Происки натовских держав и Госдепа. Запомните это. Происки Запада, которые не в силах легальными способами устоять под натиском российских спортивных талантов, которые побеждают, и они хоть таким способом хотят «написать нам в ботинки». Набить туда стекла и специально запретить нашим спортсменам под нашим гимном, чтобы мир не слышал нашего великолепного гимна сталинских времен, написанного когда-то Михалковым и Эль-Регистаном. Специально, чтобы унизить нашу страну. Вот для чего это делает проклятый Запад. Вам это должны быть понятно, вы же работаете на радио, в сми! Как вы можете не знать таких простых вещей.

А. Петровская― А теперь я понимаю таксистов, если они слушают «Особое мнение» Кирилла Набутова, то мне логика их размышления становится мне понятной. Перед перерывом я успею только задать тему, а продолжим мы ее только после перерыва. Левада-центр, и мы напомним радиослушателям, что это иностранный агент…

К. Набутов― А я бы добавил – проклятый!

А. Петровская― Очередной опрос о доверии Владимиру Путину и Навальному. Хоть вы и не политолог, но человек здравый, поэтому попробуем эти цифры проанализировать. А сейчас перерыв на московские новости.

НОВОСТИ

А. Петровская― На протяжении трех лет Левада-центр (иностранный агент) проводит опросы о доверии политикам, в том числе и Владимиру Путину. За три года уровень доверия Владимиру Путину значительно снизился. В разных возрастных категориях разная доля снижения, но в целом, в среднем она заметная, около 60% уровень доверия у него был в 18-м году, а в 2021-м году – около 40%. И эта история настолько заметная, что ее нельзя списать на математические ошибки и погрешности. Можно было бы подумать, что при этом вырос рейтинг Алексея Навального, и что это он отобрал доверие у Владимира Путина. Но нет, если не считать молодежную группу, а в среднем по популяции России, то уровень доверия Навального за это время вырос всего на 1% — с трех до четырех процентов, что можно отнести и к погрешности. Люди просто перестали доверять.

К. Набутов― Что это значит? Просто перестали доверять.

А. Петровская― Люди перестали верить политикам, или вообще перестали интересоваться политикой. Как вы бы интерпретировали бы эти цифры?

К. Набутов― Как среднюю температуру по больнице. Мы сегодня с этого начали разговор, что подавляющая часть жителей страны в возрастном диапазоне 45+, которая хавает информацию о жизни из программы «Время», а у нас сейчас 22 бесплатных государственных канала, и все они будут дуть в одну дуду. А около этой дуды сидит колоссальное количество жителей старшего возраста и хавает всю информацию, что сыплется оттуда на них. А молодежь, кстати не очень активная политически, она сидит в интернете, и если смешать одно с другим и получить среднее, то получим такие значения.

И второй вопрос, где мы находимся. Вы находитесь в «Эхе Москвы» и получаете одну информацию, и другой слышать не хотите. А народ сидит возле программы «Время» и получает ее оттуда, и плевать он хотел на «Эхо Москвы». Вы же иностранные шпионы!

А. Петровская― Я не против, но в программе «Время» вряд ли способствуют понижению рейтинга Владимира Путина, почему не действует эта пилюля?

К. Набутов― Но есть и усталость, которая накопилась за эти двадцать с лишним лет. Вы – девушка молодая и прекрасная, и какое счастье, что вы сидите без маски, и я даже в ленте вижу, что трудящиеся кричат «Ура! Наконец без маски!» Всем кто долго добивался освобождения Сашеньки от маски – благодарность и респект! Вместе мы сила! И вы, Саша, юное создание, вы же ни жили в совке? В позднебрежневском совке?

А. Петровская― Нет.

К. Набутов― А мы жили. И Путин, хочет он или нет, он же постепенно двигается. В глазах все большей и большей части людей к образу позднего Брежнева. Или среднего Брежнева. И последние годы жизни этого несчастного человека, уже больного (я о Брежневе) прошли под общенациональный хохот. Просто в голос! Люди всей страны видели искусственного человека, который не может говорить, у которого не работает челюсть, в него был парез челюсти, который читает по бумажке и еле-еле двигается. Про это было миллион анекдотов. И за этим стояла усталость людей от существующей власти, воплощенной в одном образе стареющего и не очень здорового человека.

А. Петровская― Но Владимир Путин и с Шойгу в тайгу ездит, и летает, и ныряет.

К. Набутов― Путин в отличие от Брежнева человек спортивный, и никогда не куривший, насколько я знаю, парень режимный. И сегодня мы находимся на новом уровне знаний о собственном здоровье. Вы – человек молодой, не живший при Брежневе, а тогда слов холестерин и жиры-белки-углеводы никто не знал, и не употреблял. А вы наверняка покупая упаковку еды, смотрите – сколько там калорий и углеводов. Смотрите же, Сашенька?

А. Петровская― А я считаю, что в жирах и холестерине не так уж и много плохого. Вы на меня не ориентируйтесь!

К. Набутов― Но вы же смотрите! И знаете, что такое холестерин, низкая плотность и жиры-белки-углеводы? Знаете же? И мы это знаем, а при Брежневе не знали.

А. Петровская― Это его и сгубило.

К. Набутов― Да, и люди старели раньше, и не доживали до тех возрастов, до которых доживают сейчас. Сегодня люди больше следят за своим здоровьем, и тот же Путин для своего возраста – в великолепной форме. Но это не избавляет народ от усталости. Уже 21 год человек находится у власти. Уже поколение людей, которые заканчивают сегодня институты, оно не знает другого человека у власти кроме Путина. Чисто по приколу, давайте посмотрим, а что будет еще. И отсюда второй ответ на вопрос о статистике.

И третье, как говорил товарищ Сталин, не важно как голосуют, а важно как считают. Любой опрос общественного мнения, любая социология – это всегда и вопросы погрешности, и метода – как считать, а считать можно по разному. Я приведу пример, который с утра подбросил меня с койки. Я листал новости в телефоне и вдруг увидил, что ВЦИОМ (не Левада – проклятый иностранный агент), ВЦИОМ – самый честный, синоним слова абсолютная честность и он провел опрос россиян на тему занятий физической культурой и спортом…

А. Петровская― И оказалось, что все вспортсмены!

К. Набутов― …чтобы выяснить, какой процент россиян занимается физической культурой. А в вашем окружении, Сашенька, сколько человек регулярно занимается физической культурой?

А. Петровская― Довольно много, правда я не ВЦИОМ…

К. Набутов― Много, а это сколько?

А. Петровская― Больше 50%.

К. Набутов― Вы говорите о своих юных ровесниках? Таких же юных и прекрасных.

А. Петровская― Прекрасных и юных в разном возрасте процентов 50 занимаются спортом регулярно. День/через день.

К. Набутов― Больше 50%?! Меня надо срочно познакомить с вашими знакомыми, потому что я быстро экстраполировал это на собственных знакомых, я не такой юный как вы, но тоже прекрасный, и кстати занимаюсь спортом каждый день, но я именно тренируюсь, а не в магазин хожу с лыжными палками, за пивом и назад. Но среди моих знакомых есть только один человек, который регулярно занимается физкультурой. Про спорт я не говорю, спорт – это соревнования. Один человек! Но я открывают отчет ВЦИОМ, и там действительно написано, что больше 50% россиян занимаются физичской культурой и спортом. И я мгновенно проснулся.

А. Петровская― У вас конкуренты со всех сторон!

К. Набутов― Большей фуфлологии придумать невозможно, но это официальные данные ВЦИОМ. Это как измерять и как формулировать вопросы. Открытые вопросы, скрытые – социология, очень хитрая область.

А. Петровская― Про просвещение. Несмотря ни на что, и не будем перечислять на что, президент подписал закон о контроле за просвещением в России. А просвещение и авторитарные режимы правления, это вещь совмещаемая?

К. Набутов― Я не жил при авторитарных режимах никогда. Если вы намекаете на наш режим, то он не авторитарный, а самый демократический.

А. Петровская― Я не намекаю, а спрашиваю.

К. Набутов― Просвещение возможно при любом режиме. А лучше всего о просвещении в России сказал Фамусов у товарища Грибоедова: «Уж коли зло пресечь, собрать бы книги все, да сжечь». Это наилучший совет…

А. Петровская― Просветителям. Журналист и телеведущий Кирилл Набутов сегодня был в «Особом мнении».