О. Бычкова― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». С особым мнением экономист Сергей Алексашенко. Добрый день.

С. Алексашенко― Добрый день, Оля. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

О. Бычкова― И начну я с важной международной и одновременно российской темы, конечно, — Украина и НАТО. Президент Зеленский сказал, что единственный путь для окончания войны в Донбассе – вступить Украине в НАТО. У Украины уже есть некий особый расширенный статус партнерский в НАТО. Как вы думаете, к чему все эти заявления и с российской стороны, поэтому это очень наша внутренняя история и с украинской стороны могут привести?

С. Алексашенко― Наверное, надо сказать, что этот вопрос является важным и для обеспечения будущего украинского государства. И, вообще говоря, большинство украинских избирателей выступают за то, чтобы Украина двигалась в сторону НАТО и ЕС. Поэтому в этом отношении, если говорить о генеральном движении – это то, что признано большинством украинских политиков. Большинством населения. Соответственно вопрос встает, предположим, Украина вступает в НАТО, я сказал бы так, есть хорошая русская пословица или присказка: против лома нет приема окромя другого лома. Украина уже 7 лет живет в состоянии войны. Для России Донбасс – что-то такое далекое, непонятное, да и вообще где-то за пределами России. Что там, неясно, воюем мы с Америкой. Америка какие-то диверсии там постоянно осуществляет. Для Украины Донбасс это ежедневные перестрелки, ежедневные практически, если вы посмотрите на украинскую ленту новостей – смерть украинских военнослужащих. Это реально горячая точка и никакой это не замороженный конфликт.

С.Алексашенко: Для Украины Донбасс — это реально горячая точка

О. Бычкова― И очень большой кусок территории.

С. Алексашенко― Очень большой кусок территории. Примерно 17-18% территории. Если мерить по площади. И примерно такая же часть украинского экономического потенциала. То есть действительно Украина находится в состоянии войны и все хорошо понимают, что этот вооруженный конфликт продолжается, он начался и он продолжается, будет сохраняться до тех пор пока РФ всеми возможными способами ни поддерживает тех людей, которые говорят, что они здесь власть. Соответственно президент Зеленский, когда вел свою избирательную кампанию, он заявлял о том, что он президент мира. Что он ставит своей целью заключить мирное соглашение и прекратить войну в Донбассе. Прошло почти два года и, видимо, Владимир Александрович понял, что прекратить войну доступными украинскому президенту средствами не получается. РФ категорически отказывается идти на какие-то серьезные переговоры. Постоянно заставляя Украину вести переговоры с фиктивными фигурами, стоящими во главе этих оккупированных территорий. И соответственно перед Зеленским, который, видимо, уже задумывается о втором президентском сроке, встает вопрос: что же делать, как быть с исполнением обещаний. Потому что раньше он говорил, что если я за год не договорюсь о мире, то я вам всем покажу. Не кузькину мать, но вообще покажу, что надо делать. И здесь этот кролик из рукава – вступление Украины в НАТО звучит очень красиво. Потому что и после прихода в США администрации Байдена, НАТО сделало несколько жестов и несколько заявлений о том, что готовы к более тесному сотрудничеству с Украиной. И в принципе это было понятно сразу после победы Байдена, что Америка будет поддерживать вооруженными средствами, военной помощью независимость Украины. Что будет предоставлять вооружение, будет выстраивать особые отношения в рамках с НАТО. Но при этом все равно Америка в первую очередь воздерживается от каких-либо жестких гарантий, что Украина к такому-то моменту вступит в НАТО. Но давайте предположим, что Украина вступит в НАТО. Прямо завтра. Означает ли это войну в Донбассе. Я считаю, что нет. Скажем так, это вопрос определений. Война в Донбассе заканчивается в тот момент, когда там прекращают и стрелять или в тот момент, когда Донбасс переходит под контроль Киева. Я считаю, что вступление Украины в НАТО никоим образом не решает вопрос перехода Донбасса, оккупированной территории Донбасса под контроль Киева. Просто не решает и все. Потому что любые войны начинают генералы, а заканчивают политики. И смотрите, сколько времени прошло с окончания Второй мировой войны и советская армия, российская армия давно выведена с территории Китая. А мирный договор между Россией уже как наследницей Советского Союза, Советский Союз исчез и Японией до сих пор не заключен. И это означает, что вообще говоря, итоги Второй мировой войны еще не подведены.

О. Бычкова― Но и нельзя сказать, что Россия находится в состоянии войны с Японией.

С. Алексашенко― Россия не находится в состоянии мира. У нас нет мирного договора. Оль. Я же говорю о том, что закончилась ли Вторая мировая война для России и Японии. Юридически — нет. Мы не находимся в состоянии войны. Да, слава богу, мы не стреляем друг по другу и не угрожаем друг другу ракетами и ядерными или не ядерными. И в этом отношении вступление в НАТО никоим образом для Украины не решает вопрос, это не есть заключение мирного соглашения с Россией, которая является противником с другой стороны. Поэтому мне кажется, что Владимир Александрович заявляет, готовит свою вторую выборную кампанию, готовится к выборам 2024 года и, видимо, это вступление Украины в НАТО будет таким коньком его внешнеполитической повестки.

О. Бычкова― Не могу не спросить вот о чем. Эти все последние заявления или какие-то телодвижения, вернее передвижения каких-то военных подразделений близко к территории Украины, границы с Украиной и все заявления, нет, нет, мы здесь не собираемся ничего такого делать – это все к чему вдруг с российской стороны возникло?

С. Алексашенко― Я расцениваю эти действия как продолжение гибридной войны. Гибридная война ведется всеми доступными средствами. И я повторю тезис главный, что для Украины все, что происходит в Донбассе, вокруг Донбасса, с оккупированными территориями — это война. И стоит РФ побряцать немножко оружием, передвинуть туда или сюда одну дивизию или другую и в Киеве тут же начинается серьезное будораживание умов. Вот-вот Россия сейчас на нас нападет. Вот-вот Россия сейчас агрессор перейдет границу. А еще если к этому времени Россия разместит в Беларуси какие-то войска на северной границе Украины, – тут вообще уже начинается, не скажу, что паника, но все мысли украинских политиков переключаются на эту тему.

С.Алексашенко: Вторая мировая война для России и Японии юридически не закончилась

О. Бычкова― Но это же как-то не сказать, чтобы было сильно безосновательно.

С. Алексашенко― Что значит безосновательно? Россия, слава богу, после февраля 2015 года, когда были подписаны вторые Минские соглашения, свои войска на территорию Украины вроде как не вводит и никакой новой агрессии в новых регионах не осуществляет. Никакую новую территорию Украины не захватывает. То есть с 15-го года, если поднимите украинские ленты новостей, в комментариях угроза российского нового вторжения каждый год несколько раз.

О. Бычкова― Все-таки вот эти такие забросы Россия делает или не делает, не знаю, для того чтобы что? Для того чтобы держать просто Украину в тонусе и напоминать периодически о том, что все может произойти или зачем им это нужно?

С. Алексашенко― Оль, вы абсолютно правы. Это делается все для того, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Для того чтобы украинские политики вместо того, чтобы заниматься решением тех проблем, которые стоят перед страной, начинали обсуждать, нужно или не нужно отвечать на эту агрессию, как нужно отвечать, какие действия нужно предпринимать и так далее. Да, второе я хочу сказать. Это продолжение гибридной войны, а с другой стороны, очевидно, что это ответ Кремля на санкции в отношении Виктора Медведчука и на закрытие его телеканала. То есть на то, что Украина ответила своими методами ведения гибридной войны и прекратила то, что называется российская пропаганда для территории Украины. Поэтому «око за око, зуб за зуб». Поэтому такая гибридная война и к этому нужно относиться не скажу что спокойно, потому что поставьте себя на место украинского президента, украинского генерального штаба. А что вы должны. Вы должны всегда понимать угрозу, которая существует для вашей страны и всегда быть готовым к ее отражению.

О. Бычкова― Поговорим о других аспектах российской жизни и политики. В данном случае финансовой. 7 апреля, то есть уже с завтрашнего дня Минфин увеличит покупку валюты до максимума с начала года. Как нужно относиться к этой новости, как ее расшифровывать, что это значит.

С. Алексашенко― Оля, к этому нужно относиться достаточно спокойно. Это означает, что мировая цена на нефть, которая сложилась на мировом рынке, спасибо Владимиру Владимировичу Путину за это, мы за все должны ему говорить спасибо, весна пришла и лето придет. И она достигла такого высокого уровня, что не только российский бюджет наполняется сполна и все нефтегазовые доходы, которые запланированы, в него поступают. Но и министр финансов Силуанов может продолжать наполнять свою кубышку более интенсивно, чем это делалось в марте. Поскольку объем покупки валюты всегда устанавливается немножко с запозданием, это означает, что по итогам марта цена на нефть была выше, чем в феврале. И соответственно объем покупки валюты будет больше. С точки зрения нашей обычной жизни это ничего не меняет. Потому что это не означает увеличение бюджетных расходов. Но это означает некое повышение спроса на иностранную валюту со стороны Минфина. Тактически, наверное, это выглядит не очень правильно, потому что сейчас и так курс рубля испытывает давление, он медленно снижается. И соответственно, чем больше Минфин покупает валюты, тем менее уверенно будет себя чувствовать российский рубль. Но с другой стороны, если мы посмотрим на более долгую историю использования то, что называется новое бюджетное правило, то действия Минфина покупать валюту, когда цена на нефть растет или продавать валюту, когда цена на нефть снижается – в общем, это все стабилизирует, делает менее волатильным, менее подвижным курс рубля. Поэтому мне кажется, что к этому нужно относиться спокойно. На нашу жизнь это никак не влияет.

О. Бычкова― А вот как влияет на нашу жизнь решение по поводу сахар, квот на его производство, и прогнозов продуктовых сетей по поводу роста цен на сахар. И пишут не только про рост цен, это отдельная история с сахаром. Но говорят и про рост других цен и прежде всего на продукты питания в России.

С. Алексашенко― Мне кажется, что российские власти попали в своеобразную ловушку, когда они взяли на себя обязательство не допускать роста цен на отдельные виды продовольствия. Которые с одной стороны, как известно сельское хозяйство сильно зависит от природного фактора. Может быть урожай, а может быть не урожай. А с другой стороны цены на многие базовые продукты сельскохозяйственные зависят от того, что складывается на мировом рынке. Это и зерно, и сахар, и подсолнечное масло. И соответственно вот, пытаясь не допустить роста цен внутри страны в тот момент, когда у вас был неурожай сахарной свеклы. А в мире цены на сахар подросли. Это что называется плевать против ветра. И любые административные меры, которые предпринимают или пытаются предпринимать российские власти, они ведут только к обострению проблемы дефицита. Конечно, можно в приказном порядке запретить торговым сетям повышать цены и производителям продавать сахар по повышенной цене. Но все это означает, что теми или иными способами сахар будет уходить за границу. Он будет уходить в Казахстан, в Беларусь. В Киргизию, Армению. Откуда будет экспортироваться. Но точно совершенно он не будет приходить на полки российских магазинов. Поэтому это, к сожалению, желание ломать или, скажем так, идти против принципов базовых рыночной экономики – это с одной стороны возврат к такому плановому хозяйству, когда в Советском Союзе все планировалось, где сколько произвести, по какой цене продать, кому какую зарплату выплатить. Но плановая экономика, если и может существовать, то вам нужно планировать всё. Начиная от цены на сахар, кончая зарплатой главного редактора «Эхо Москвы». И, кончая зарплатой администратора Ютуба, который сидит в Вашингтоне и управляет нашим каналом. Но я думаю, что все-таки это точно совершенно не под силу Кремлю с его ядерными ракетами.

О. Бычкова― Но за исключением Ютуба, да, но в принципе государство в лице Кремля или Минфина, кого угодно пытается максимально контролировать и зарплаты, и цены, и все что только можно. И нет никаких причин для того чтобы оно не стремилось расширить свои возможности максимально на все.

С. Алексашенко― Оль, это не возможности, это хотелки. Все-таки давайте говорить честно, что зарплаты за исключением бюджетного сектора наше российское правительство пока не контролирует и не имеет никаких возможностей контролировать. Более того, даже я про попытки не слышал как-то договориться с РСПП, например. Не говоря уже о том, чтобы договориться с какими-то малыми и средними предприятиями, с банкирами. У нас 77% банковской системы — государственная. А если вы посмотрите на статистику Росстата об уровне зарплаты в различных секторах российской экономики, то в финансовом секторе одни из самых высоких зарплат. Соответственно если начинать контролировать зарплаты, то нужно начинать с банкиров. А банкиры они свои, они государственные. И вот как им ограничить зарплаты – не очень понятно. Поэтому пока это все сосредоточено на очень значимом и очень чувствительном пятачке розничных цен, тех товаров, которые у всех на слуху. И сахар, и подсолнечное масло, и бензин автомобильный. Но я повторюсь, что все эти попытки ведут только к ухудшению экономической ситуации и ухудшению состояния на полках магазинов.

О. Бычкова― То есть в том смысле, что хотелки еще или уже есть, все регулировать, а физических возможностей сделать это грамотно и не нанести еще большего вреда уже или еще не существует.

С. Алексашенко― Я думаю, что хотелка условного Кремля состоит в том, что если у нас есть инфляция 4% в год, чтобы все цены росли ровно на 4% в год. А еще лучше – на 3,9. И ежедневно по графику.

О. Бычкова― По струночке.

С. Алексашенко― Да, примерно такую линию выстроил Минфин вместе с Минэнерго в отношении цен на бензин. То есть там, наверное, 25 индикаторов по каждому предприятию, по каждой компании. И все регулируется туда-сюда. Предоплата в одну сторону, переплата в другую. Но то, что может работать на уровне нефти, нефтеперерабатывающей промышленности, где у вас существует 5-6 компаний крупных – это, конечно, не может работать в розничных сетях с товарами, которые продаются десятками, сотнями, если не тысячами производителей или импортеров. Поэтому идеал Кремля – цены, которые двигаются по струнке. Такая стабильность, как и во всем. Во всей стране стабилизец, а вот цены позволяют себе вести как-то неполиткорректно. Поэтому, конечно, это и есть хотелка Кремля, но очевидно, что она недостижима ни в одной стране мира. Если вы посмотрите на движение цен на бензин в любой стране — во Франции, Германии, Америке, Мексике, — вы увидите, что везде цена на бензин колеблется вслед за ценой на нефть. Диапазоны разные. Зависит от того, насколько большие или маленькие налоги на бензин акцизные. Но в принципе нигде это не вызывает социального возмущения. Ни в одной из этих стран. Поэтому хотелки есть, а конечно возможностей их достичь и реализовать не существует в принципе.

С.Алексашенко: Во всей стране стабилизец, а вот цены позволяют себе вести как-то неполиткорректно

О. Бычкова― Правильно ли я понимаю довольно злобно, что отрегулировать цены на сахар – это, в общем, самое простое, что можно сделать в этих ковидных и постковидных условиях. Не пост, конечно, еще ничего не закончилось. Ковидных условиях, когда не хочется давать лишних денег бизнесам, гражданам. Ну а там типа сахар подкрутить – почему нет.

С. Алексашенко― Оль, я не думаю, что это самое простое. Меня на самом деле что удивляет. Что если бы М. В. Мишустин или В. В. Путин хотели бы зарегулировать цены на сахар и заставить двигаться их по струнке, — ну, во-первых, этим нужно было начинать заниматься осенью, в сентябре-октябре, когда уже было понятно, что урожай сахарной свеклы существенно ниже, чем год назад. Примерно почти на 25-30%. То есть урожай упал. И уже в тот момент нужно было об этом задумываться. То есть если бы я двигался в их направлении, я бы сказал так: окей, я закупаю у всех производителей сахара сахар по той цене, который сложился в прошлом году. Просто все производство сахара скупаем в государственный резерв. Все, что не хватает, условно говоря, России нужно на год 6 миллионов тонн, произвели 5 с небольшим – значит, еще миллион тонн сахара и импортирую за счет госрезервов. И потом сахар равномерно по ценам, которые по струночке продавал бы в розничные сети.

О. Бычкова― Простите, прервемся буквально на минут на краткие новости и небольшую рекламу. Это Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Мы начали в перерыве говорить, в том числе и про вакцинацию. И начал говорить Сергей Алексашенко, перескажу я слушателям, которые не смотрят трансляцию в Ютубе, что непонятно, какое количество вакцин, как количество вакцин, которые способны произвести все фармацевтические производства всех стран, которые этим занимаются, как они соотносятся с необходимостью и количеством жителей на планете. В связи с этим у меня вопрос. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться. И не тянуть с этим. И, честно говоря, я может ошибаюсь, но мне кажется, что это вообще говоря, первый призыв такого уровня к нашим согражданам вот так напрямую и без всяких экивоков произнесенный. И это странно.

С. Алексашенко― А я бы повару иному велел на стенке зарубить, — там попусту не тратить слово, где нужно власть употребить. Власть в данном случае Михаил Владимирович Мишустин один из первых российских чиновников в мире высоких руководителей переболел коронавирусом. Это было в мае прошлого года.

О. Бычкова― В самом начале или первые недели и месяцы.

С. Алексашенко― Да. Так вот, американские врачи, известный доктор Фаучи утверждают, что люди, переболевшие коронавирусом все равно должны делать как минимум одну прививку из двух. Я М. В. Мишустину советовал бы помимо этого призыва, что абсолютно правильно, и я об этом говорил в своем последнем ролике на канале, что российская власть делает вид, что ей по фигу вакцинация. И ей самое главное, чтобы министр промышленности отчитался о том, сколько вакцин произведено. А руководитель фонда прямых инвестиций отчитался о том, сколько этих вакцин продано за границу. А не сколько людей вакцинировано, сколько граждан России вакцинировано. Я бы советовал Михаилу Владимировичу Мишустину провести публичную вакцинацию под камеры. И показать, что это не страшно, что он этого не боится. Потому что людям, переболевшим коронавирусом, все равно требуется как минимум одна вакцина. По состоянию на сегодня.

С.Алексашенко: Я бы советовал Михаилу Владимировичу Мишустину провести публичную вакцинацию под камеры

О. Бычкова― И у них тоже исчезают антитела. И может требоваться не одна вакцина, а две как всем остальным. Потому что уже прошло время.

С. Алексашенко― Оль, по состоянию на сейчас как минимум одна вакцина точно совершенно рекомендуется тем, кто болел. Поэтому я считаю, что Михаил Владимирович помимо того, что он обратился и правильно сделал, я считаю, что…

О. Бычкова― Конечно, правильно. Просто это мало я хочу сказать.

С. Алексашенко― Да, следующий шаг – пойти и провакцинироваться публично. Сказать: вот смотрите, пожалуйста, я делаю эту вакцину. Я ее не боюсь. И вы не бойтесь, пожалуйста, граждане.

О. Бычкова― Есть версия, что с самого российского верха не раздавались такие призывы, и Путин как-то очень долго темнил с этой вакциной и с собственной вакцинацией, потому что в России нет достаточного производства. И пока не заключили договоры с другими странами, с Индией и кем-то еще по поводу того, чтобы на чужих заводах, ради бога, нам все равно, производили наш «Спутник» и поставляли обратно в Россию. То кампания не велась, потому что боялись, что сейчас все ломанутся, а тут у нас и так присылают по несколько тысяч доз на Санкт-Петербург. Условно говоря. Как вам такая версия.

С. Алексашенко― Это проблема. С ней сталкиваются все страны. И не нужно думать, что Россия в этом отношении уникальная. Так же как в отношении многих других проблем. Везде правительства пытаются осуществить ту или иную систему рационирования. То есть определить порядок, в котором люди могут получать вакцины. И если вы откроете, например, газету «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк таймс», то в принципе там можно найти табличку, в каком штате какие возрастные ограничения существуют. То есть кто может претендовать на получение вакцин. По состоянию на сегодня на 5 апреля в каких-то штатах уже написано 16+…

О. Бычкова― На 6 апреля. Сергей.

С. Алексашенко― Я вчерашнюю значит. Они сегодня публикуют данные на 5 апреля.

О. Бычкова― Я к тому, чтобы слушатели не заподозрили нас, что мы с вами имитируем прямой эфир. Это календарь, газета, плюс разница в часовых поясах, друзья. Не более того.

С. Алексашенко― У меня тот же самый день, что и у вас – 6 апреля. Так вот, по состоянию на 5 апреля в каких-то штатах это 16+, то есть в принципе все взрослые, пока просто вакцина меньше 16 лет не рекомендуется. Все могут записываться в очередь и каким-то образом до них доходит вакцина. А в каких-то, например, в том же Вашингтоне пока 65+. Не успевают. В каких-то штатах много вакцин, в каких-то мало. Я считаю, что в городе Вашингтоне плохо работает распределение вакцин. Очень много вакцин не использовано, они застревают в медицинских учреждениях и не доводятся до населения. Но, тем не менее, эта проблема решается очень просто. Вы произвели вакцины, на прошлой неделе Левада-центр, которого российские власти принудительно признали иностранным агентом, опубликовал исследование о том, насколько вакцины доступны в разных федеральных округах. И вот опрос врачей. И выяснилось, что в Москве практически все врачи сказали, что в Москве вакцина доступна всем.

О. Бычкова― Мы это и знаем сами. Просто на примере своем и друзей и что мы видим вокруг.

С. Алексашенко― Да. А, условно говоря, Урал, Сибирь, Поволжье, еще какие-то регионы, там 35-40% врачей говорят, что вакцин у нас нет.

О. Бычкова― Там по-разному.

С. Алексашенко― Это означает, что вакцина распределяется неравномерно. Это означает, что в Москве, условно говоря, московские власти могут ставить ограничения действительно 16+. И всем желающим ставить вакцины. Но я думаю, что одну вакцину для Михаила Владимировича Мишустина найдут. Все-таки. Если он очень попросит Сергея Семеновича Собянина, все-таки никто телефонное право еще в России не отменял. Но если бы он поехал в какой-то Омск, Томск, Урюпинск или Покров, где сидит Алексей Анатольевич Навальный, то вполне вероятно, что там вакцины для Михаила Владимировича Мишустина и не нашлось бы по возрастным причинам. Нашли бы какую-то другую причину. Правда.

О. Бычкова― Ну да. Про Покров тоже хотела с вами поговорить. И про Алексея Навального. А зачем они так себя ведут. Вот вся эта история с паспортом, как препятствием госпитализации в гражданскую больницу. Все эти жареные курицы и какие-то конфеты, подсунутые в карман. Это все, что снаружи выглядит как издевательство. Это действительно издеваются или это просто система так работает, что сама не понимает даже, насколько она ужасна.

С. Алексашенко― Оль, с одной стороны это издевательство над Навальным. И это хорошо понимают те, кто являются его сторонниками, кто ему сочувствует просто по-человечески. А с другой стороны это элемент государственной пропаганды. Когда на выходных или вчера Левада-центр опубликовал достаточно парадоксальный ответ, что практически половина россиян 48% считают, что приговор Навальному обоснован. Но самое интересное содержится дальше в этом опросе. Там 56% россиян об этом что-то слышали. То есть они не знают содержания. Они просто слышали какой-то кусочек по телевизору, краем уха. А количество тех, кто считает приговор необоснованным и количество людей, доля опрошенных, кто считает, что приговор необоснованный и кто внимательно следит за процессом – практически совпадают. Чуть больше четверти. То есть на самом деле…

О. Бычкова― А это коррелирует с аудиториями телевизора и Интернета. Например.

С. Алексашенко― Это примерно коррелирует. То есть 50% — это люди, получающие информацию в основном из телевизора. А от четверти до трети – в основном из Интернета. То есть на самом деле сочетание издевательства и государственной пропаганды. Ну как, если не положено без паспорта в больницу ложиться. Ну, мы же не должны для Навального делать исключение. Поставьте себя на место дяди Васи в каком-нибудь сибирском селе. Действительно не должны. А почему.

О. Бычкова― А сидеть в тюрьме без паспорта можно что ли. А до этого момента они не были уверены, кто этот человек, действительно ли это его личность тут фигурирует, а не кто-нибудь другой. Это странно очень.

С. Алексашенко― Оль, так в тюрьме вообще сидят без паспорта. Там паспорта нет у вас на руках. Там ни у кого нет паспортов, кто сидит в тюрьме. Их отбирают. Пока ты не выходишь на свободу, тебе его не отдают. Поэтому дядя Вася в Сибири не знает об этом. И задача телевизионной пропаганды – убедить, что с Навальным все в порядке, с ним обходятся так же, как со всеми. Это издевательство и пропаганда. И то и другое вместе в одном.

С.Алексашенко: Ни у кого нет паспортов, кто сидит в тюрьме. Их отбирают.

О. Бычкова― Вы думаете условные обобщенные «они», которые держат Алексея Навального, которые не пускают его туда-сюда. Условная власть в широком смысле. Она что в результате хочет от этой ситуации? Очень страшно произносить эти слова, но неужели действительно они хотят его там уморить.

С. Алексашенко― Я думаю, что в краткосрочной перспективе, только давайте не говорить: кто-то, они. Это Владимир Владимирович Путин. Вот есть конкретный человек, бенефициар всей этой ситуации. Как говорится: кому выгодно. Выгодно ему. И соответственно все делается по его велению, по мановению его пальчика. Ему хочется, чтобы в краткосрочной ситуации Алексей Анатольевич замолчал. И чтобы его информационные каналы перестали будоражить российское население. Я думаю, что в долгосрочной ситуации вряд ли ему хочется, чтобы Навальный погиб в тюрьме, но ему хочется сделать так, чтобы Навальный был недееспособен. Ну вот тем или иным способом. Чтобы он стал инвалидом, чтобы у него там повреждение психики началось. Мало ли что бывает с человеком по состоянию возраста, еще чего-то, съел не то. А там, глядишь, вступит в конфликт как Ходорковский с каким-нибудь сокамерником, который на него с ножом бросится. Все бывает в тюрьме. Ну зона такая неконтролируемая. Поэтому мне кажется, что в любом случае то, что хочет Владимир Владимирович – чтобы Навальный исчез как политический оппонент. Чтобы его не существовало в политической повестке дня.

О. Бычкова― И сделать ничего нельзя.

С. Алексашенко― Сделать можно, если количество сторонников Навального будет достаточно большим. Если их будет миллион, два миллиона, пять миллионов. Которые выйдут на улицу. Этого потребуют. Но если 50 тысяч будут этого требовать или даже 100 тысяч по всей стране – наверное, Кремль не пойдет на какие-то подвижки.

О. Бычкова― Поняла вас. Спасибо большое. Это Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». В следующей программе «Особое мнение» у нас писатель Александр Проханов. После 20 часов в программе «В круге Света» речь идет о том, нужно ли голосовать на выборах при установленных правилах. И говорят об этом политолог Дмитрий Орешкин, журналист Александр Рыклин, главный редактор «ЕЖ» и после 9 вечера не пропустите «Статус» с Екатериной Шульман. Спасибо всем, пока.