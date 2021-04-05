Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! 11 часов и 8 минут, в студии Татьяна Троянская. Я приветствую Дмитрия Губина, журналиста. Доброе утро!

Д. Губин― Доброе утро! У нас пасхальный понедельник. Чудо! У нас Пасха, а в России еще нет.

Т. Троянская― В России – нет, но и в России много католиков, и вчера многие из моих друзей тоже отмечали Пасху. Праздник немного и у нас тоже. Присоединяйтесь к нас в Ютуб и ставьте нам лайки, нам это очень и очень важно. Начнем наш разговор про Петербург, про наш прекрасный город, он отличился тем, что «Артдокфест» в этом году в Петербурге не проходит. Слышали ли вы об этом?

Д. Губин― Татьяна, ну какая вы предсказуемая!

Т. Троянская― Ну да!

Д. Губин― «Артдокфест» с Виталием Манским! И вы меня подвигаете на скользкий либерастический путь, хорошо описанный писателем Борисом Полевым, тем самым Борисом Полевым, который всем известен благодаря Маресьеву и «Повести о настоящем человеке», но слабо известна его книжка «Нюрнбергские дневники». Борис Полевой был российским корреспондентом на Нюрнбергском процессе. Это было очень долгое мероприятие, его протоколы занимают огромное количество места. Один из коллег где-то раздобыл очки с искусно нарисованными изнутри глазами и он во время этого процесса спал. А а когда его будили: цитируя Курёхина «Вставай», а Курёхина мне сегодня придется цитировать – «Вставай, сука, Колчак пришёл!», – это цитата.

Т. Троянская― Это «Два капитана два», Дебежева.

Д. Губин― И он вскакивал со словами: «Мерзавцы! Сволочи! Сколько это может продолжаться!» И любому эксперту, который претендует на то, что он порядочный человек, следует завести такие очки, и по поводу любого события, происходящего в России (опять у меня Невзоровские интонации, нужно с этим глубоко бороться!) они могут вскрикивать: «Да сколько это может продолжаться! Что за безобразие!» Вот на этот путь вы меня и толкаете. Но, Татьяна, я не намерен вам поддаваться. Простите!

Т. Троянская― Ну объясните, почему «Артдокфест»…

Д. Губин― Виталий Манский был наказан за свою болезнь, за большую теоретическую ошибку, он ее совершил, потому что забыл о Курёхине, о Шолохове. Сейчас мы вернемся к знаменитой программе 91-го года.

Нельзя сказать про Виталия Манского, что он юноша цветущий, который только вступает в жизнь. Он всего на три месяца старше меня, 1963 года рождения, и здесь без сомнения (а здесь Невзоровские интонации просто необходимы), он воспитан на пионерах-героях. Марат Казей, Лёня Голиков, Валя Котик, Шура Чекалин вбивались ему в голову с детства. Они даже Навальному, который 76-го года рождения, в голову вбивались с детства. И поэтому они считают, что можно ценой своей жизни и биографии, броситься под танк, подсыпать отраву в суп или что-то еще пионерско-героическое сделать и это повлияет на ход мировой истории.

В своих представлениях они исходят из большой теоретической ошибки, что владимирпутин – человек, sapiens, высший примат. А это – царство животных. И поэтому своим поступком, и даже ценой своей жизни, которую Навальный всерьез намерен отдать, по крайней мере он такой вариант точно не исключает, они хотят изменить человечество, исходя из того, что в России существует человечество и владимирпутин – это человечество. И тут они глубоко ошибаются, хотя Володин из предупреждал, говорил им прямым текстом: «Путин – это Россия. Россия – это Путин».

Имелось в виду, что Путин – это не человек, это вообще не sapiens, это – гриб! Я проанализировал массу фактов и пришел к выводу… На на журналистике учили, что если нечто ведет себя как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то это – утка. Как только мы подставим владимирпутин – это гриб, то тут же всё встает на свои места!

Т. Троянская― Просьба пересмотреть этот выпуск «Тихого Дона». Шолохов, Курёхин, «Ленин – гриб» — наберите в Ютубе.

Д. Губин― Эти два примитивных миколога повторили ошибку Карла Линнея, который отнес грибы к царству растений, а это что-то среднее между растениями и животными. А они считали, что гриб – это Ленин. Нет, гриб это совершенно другое. Гриб – это мицелий, грибница. Она огромна, не убиваема, не исчисляема – она всюду под землей, а то, что выходит на поверхность, то, что мы называем грибами – это способ размножения, фаллосы и пенисы, выходящие на поверхность.

Т. Троянская― Вы сейчас уходите в глубь, а я ведь хочу понять, почему в Петербурге «Артдокфеста» нет, а в Москве есть?

Д. Губин― А он там нужее.

Т. Троянская― В смысле? Почему он там нужее?

Д. Губин― Насколько я знаю, на фильм про чеченских геев с одной карты были скуплены все билеты, и поэтому на показ никто не придет. И это опять же ошибка Манского. Типичное поведение гриба. Гифы под землей выхватывают кусок целлюлозы, перерабатывают ее, делают то, на что неспособны люди. Человек неспособен на такое действие – скупить все билеты в кинозал, чтобы никто кино не посмотрел. Хотя кинозалы для того и существуют, чтобы кино смотрело как можно больше людей. Это типичное поведение грибов.

Манский! Виталий! Ты борешься с ГРИ-БА-МИ!

Т. Троянская― Но почему же грибы в Петербурге поступают несколько по иному, и не дают возможности вообще ничего посмотреть? Хотя фильм про чеченского гея, условного гея, там всё не очевидно, а в Петербурге его даже не планировали показывать!

Д. Губин― В Петербурге больше площадок. И позвольте процитировать мне замечательного биолога, выпускника биофака того самого дома, именуется именем «на берегу пустынных волн, стою я…» Николая Кукушкина , чья совершенно великолепная книжка о происхождении жизни и человека «Хлопок одной ладонью» недавно получила главную нонфикшн российскую премию «Просветитель». Вот что Николай Кукушкин пишет про грибы: «Гриб безымянен, анонимен». Обратите внимание, что все, чего боится Россия, эта совершенно разросшаяся грибница безлика. У нас все министры безлики и Путин безлик, мы нечего про него не знаем. Не знаем даже, есть ли у него дети. Да это и не важно. У грибов нет детей, они размножаются спорами. Это не Кукушкин, это я! В Петербурге уже второй подряд губернатор не отличим от первого! Можно провести эксперимент. У второго я даже не помню его фамилии!

Т. Троянская― Я чуть позже вам напомню!

Д. Губин― Да это и не важно! Если жене Полтавченко завязать глаза и подсунуть в качестве мужа нынешнего, а жене нынешнего подсунуть Полтавченко, они не заметят подмены, потому что грибы размножаются спорами.

А вот что пишет Кукушкин: «Мир населен разнообразными грибами, которые постоянно мутируют, совершенно не конкурируют и радостно размножаются, потому что им особо ничего не нужно кроме места и перегноя». И в Петербурге или больше места, или… Это мое предположение, а я начинающий миколог и могу ошибиться. Но скорее всего в Петербурге просто больше перегноя и поэтому грибы там радостно размножаются.

Правда, дальше Кукушкин пишет: «Место и перегной рано или поздно закончатся и начнется конкуренция. И кто-то будет выживать, а кто-то – нет». И это мы видим на примере половых тел грибов, этой грибницы, когда арестовывают губернаторов. Сейчас губернатор, фамилию которого я не помню, он может быть спокоен, потому что перегноя, суд по тому, как размножаются грибы вместо фестиваля «Артдокфест» в Питере – перегноя в Питере просто дофига.

Т. Троянская― Но места может не хватить.

Д. Губин― А место уже закрылось. Места не хватаем Манскому!

Виталий, а что ты хотел? Ты же изображал Марата Казея. Кстати, если Марату Казею пририсовать бороду и морщины, очень будет похож на тебя, Виталий. А ты чего, хотел, потрясая синими трусами?! Кстати, не очень красивыми, в Москве на Лубянке. И ты хотел, чтобы у тебя был фестиваль? Нет, тебя слопают грибы, как они слопывают всех. Главный процесс, который просиходит в России, это – грибизация людей.

Посмотрите, как грибизируется Познер, или Лавров, который превратился в огромный перестоявшийся после сезона дождей подосиновик, нажмешь на него и он отвчает упруго «пииинь!»

Виталий, если ты человек, а я знаю, что ты относишь себя к людям, то и идти нужно туда, где есть люди – то есть в Европу, на Запад, и проводить «Артдокфест» там. И Грузия могла бы его принять. У тебя огромный международный авторитет, ты мог бы найти там деньги, пойти по фондам, объяснить ситуацию и провести «Артдокфест» не там, где грибы займут все места в зрительном зале, а там, где есть возможность осуществить онлайн-трансляцию.

Т. Троянская― А вот сейчас было обидно. Нам хочется смотреть кино вживую и на экране. И в России не сплошные грибы. И люди тоже есть

Д. Губин― Есть. Есть. Есть и грибники. Обратите внимание, подлинные религии… Я серьезно!

Т. Троянская― У нас сегодня фунготерапия!

Д. Губин― Конечно! Ни в одной стране мира. Я в Баварском лесу никогда не видел ни одного грибника. А русский лес состоит в основном из грибников и грибов. А деревья – это так! Декорация, чтобы первым было не скучно искать вторых. Конечно, есть люди! Но людей становится все меньше, а безымянных гребов – все больше! Кто пришел закрывать человека, Виталия Манского?.. Ему сначала штраф дали, а потом «упаковали» за трусы Навального на Лубянской площади. Пришли некие тетки из ФСБ или из «Роскомпозора», а они не отличимы, потому что грибы – не отличимы. Мы же не можем отличить одну поганку от другой.

Т. Троянская― Дмитрий, я после этого эфира не смогу есть грибы!

Д. Губин― И не надо! Нигде в мире ничего не едят, кроме лисичек и шампиньонов. Ну иногда вешенки и шитаки.

Т. Троянская― А это не те, о который мы говорим?

Д. Губин― Они проверенные.

Т. Троянская― А чиновники не могут быть лисичками и шампиньонами?

Д. Губин― Нет. Как правило – там бледные поганки, мухоморы… Вот эти тетки из «Роскомпозора», которые пришли закрывать…

Т. Троянская― Но мы мухоморы не едим.

Д. Губин― Вопрос не в том, едите вы их или нет, а в том, как скоро грибы сожрут вас! Они и не таких пожирают. Грибы – опаснее вируса. Вирусы погибают вместе с живым существом. Вирусы не могут размножаться в мертвой клетке, а грибы радостно паразитируют даже на разлагающейся органике, это значит, что когда Россия погибнет, то грибы в ней останутся. И вас сейчас честно предупреждают об этом. Когда кончится нефть, когда она перестанет будет нужна Западу в нынешнем количестве, а в России радостно хихикают не веря, что к 2035 году ни один немецкий автопроизводитель не будет больше производить машин с бензиновыми или двигателями. Вообще! «БМВ» в 2023 году 50% будет производить электрокары. И что тогда делать? Вас честно предупреждают и говорят, что сейчас люди – это вторая нефть. Нефтяная Россия в нынешнем веке умрет, а паразитирование на мертвой органике продолжится. И тот человек, который не сбежал к людям – обречен на то, чтобы быть сожранным грибами, как они сожрали Мизулину. Она превратилась в роскошную сыроежку, которая разрослась и только шляпка на ней колышется – пах-пах, пах-пах.

Т. Троянская― Как можно заразиться грибной болезнью? Как вампиры кусают свою жертву и превращают ее в вампира?

Д. Губин― Нет, грибы на вас живут. Кто подхватывал грибок, хотя бы на ногтях ног, тот прекрасно знает как тяжело от него избавиться.

Т. Троянская― Но есть же лекарства?

Д. Губин― Повторяю. Ему нужно место и перегной. Достаточно места и органики, которую грибы радостно перерабатывают. Россия, Пелевин дал другую формулу, — это цивилизация, смысл которой в переработке солнечной энергии в народное горе. Это с точки зрения людей. А с точки зрения гриба Россия – прекрасное место, где людей можно превращать в грибы, и не в эти отдельные половые тела, которые появляются не поверхности, а в настоящий мицелий, в грибницу, в ветвящиеся гифы. Вас сожрёт! Вас сожрёт, если вы не сбежите к людям или не намажетесь противогрибковой мазью с головы до ног, здесь у каждого свои рецепты. Если вам не повезет, и вы не будете грибоустойчивым, то вас сожрут грибы и вы превратитесь в гриб.

Т. Троянская― Давайте остановимся с грибами! У нас не так много времени, чтобы только о грибах разговаривать.

Д. Губин― Зато у грибов полно времени, чтобы превратить всех людей в грибов.

Т. Троянская― Александр Беглов, это имя губернатора Петербурга. 3 апреля была годовщина теракта в метро. Она чудеснейшим образом совпала с отпуском Беглова, который уехал на Ставропольщину и написал у себя на странице, что планирует погирать на аккордеоне и почитать «Евгения Онегира» и «Бесов».

Д. Губин― Грибы иногда похожи на людей. (поет) «Парень взял аккордеон, от души играет. Так берет аккорды он, сердце замирает!» Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. (поет) «Этот вальс надежды».

Вы хорошо сказали про Беглова «она совпала». Вот, она совпала. У грибов нет пола, но она совпала…

Т. Троянская― Я про дату, она, дата совпала. Дата теракта и отпуска.

Д. Губин― Если бегловские усики наклеить на пустое место, то получится новый губернатор Петербурга. Усики – часть полового тела гриба, способ их размножения. Губернаторы размножаются спорами. Откуда они берутся? Приклеиваешь усики на пустое место – и появляется губернатор Петербурга.

Т. Троянская― А вы слышали выражение «партия как печень, чем она больше, тем хуже»? Оно принадлежит вашему любимому Григорию Явлинскому.

Д. Губин― Ааааа! Кстати! Процесс грибизации, произошедший с Григорием Алексеевич. Он превратился в маховик, сбившийся набок. Нет, не в маховик, а в такой… В него ткнешь пальцем, а из него (пародирует) «Пфа! Я должен сказать… Пфа! Либеральная идея… Если бы я стал премьер-министром… Пфа! А еще лучше президентом». Я ребенком в пионерлагере, мечтая о пионерах-героем любил давить эти грибы. Они очень смешные выпускали фонтанчики спор. Это Григорий Алексеевич выпускает из себя фонтанчики спор, пытаясь породить новых членов партии при помощи который можно породить новые денежки.

Т. Троянская― А с выражением вы согласны? Теперь условный срок должны пройти кандидаты в партию «Яблоко», то есть пройти проверку. И еще он сказал, чтобы «партия не стала убером».

Д. Губин― Умер-шмумер – лишь бы был здоров. Настолько не интересно говорить о жизни перезрелых маховиков, которые образуют отдельный класс и на этом основании считают себя партией… Можно поехать дальше. Григорий Алексеевич, ну умерли и умерли! И дай бог вам доброго здоровья.

Владимир Лукин, один из отцов-основателей «Яблока», будучи главой комитета в Госдуме, чуть ли не по правам человека… Хотя вряд ли, зачем Думе этот комитет, если это грибы! Он, сидя в своем комитете, сказал мне: «У меня есть секретарша, машина, хорошая зарплата и большая пенсия. Что еще нужно, чтобы достойно встретить старость». Я подумал, что он надо мной издевается. А с Лукиным уже тогда начинался процесс грибизации, и я сегодня на 100% убежден, что Лукин – гриб. Говорил он исключительно серьезно, и он представлялся мне намного более умным человеком, чем Явлинский. Он считал, что я такой же гриб и со мной можно говорить серьезно, что он всего добился и выполнил свои жизненные задачи. А то, что в процессе этого пришлось притворяться и создавать партию «Яблоко» и трепаться про права человека, о которых ни он, ни Явлинский ни малейшего представления не имеют. Это моя оценочная точка зрения.

Т. Троянская― Безусловно, безусловно!

Д. Губин― В том смысле, в каком права людей понимаются среди людей, в Европе и в Германии. Лукин всегда был более умным, и поэтому более циничным. Он и сейчас… Где он там? Спрятался, размножился спорами, или продолжает размножаться? А Явлинский делает вид, что он крепачок-боровичок. Шаде, как говорят тут у нас, печалька!

Т. Троянская― О съезде «Яблока». А вы видели новый символ «Яблока» и жест? Лежачая буква V. Победа. Что вы делаете?

Д. Губин― Пытаюсь понять. Россию невозможно описать с точки зрения плодовых деревьев, как бы Григорий Алексеевич не пытался. Я эту тему разовью, а вы подписывайтесь на мой Ютуб-канал ГУБИН ON AIR. Все объяснимо, но яблоком не объяснить ничего, а грибами объясняется всё.

Т. Троянская― Мы сейчас удалимся из эфира на московские новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Давайте обсудим Владимира Познера, который хотел отметить свой день рождения в Грузии 1 апреля и у него это не получилось.

Д. Губин― А получил – тухлым яйцом, хотя и несправедливо. Он сказал правду. Я не проводил статистических исследований в Абхазии, но те абхазы, который я знаю лично не хотели оставаться в составе Грузии. Но это не та же история, что Крым и Россия. Я был в Крыму за три дня до аншлюса и мне показывали динамику статданных, что раньше крымчане в основном не хотели входить в состав Украины, а хотели бы быть в составе России, в последнее время эта тенденция менялась. Их добила история с Кучмой. Когда Путин должен был встречаться с ним в Левадийском дворце, Кучма его там ждет, а Путин, завтракает, обедает в Кремле, он не вылетает. Путин прилетает с шестичасовым опозданием и отправляется кататься на мотоциклах с байкерами. А Кучма, законно избранный президент Украины, ждет его в Левадийском дворце без извинений и информации. И это крымчан оскорбило. Пусть плохонький, убогонький, но наш президент. И я не очень верю в цифру, что большинство крымчан хотело войти в состав России. Я хорошо помню цифры, которые мне показывали за три месяца до аншлюса – 53% хотели быть в составе Украины.

А Познер сказал правду. Но думаю, что он получил тухлым яйцом за другое. За превращение в гриба. Мы говорили об этом в перерыве, повторю кратко. Когда-то я брал у Познера интервью. Первым моим вопросом было, не считает ли он, что Кремль его использует, как Сталин использовал Эренбурга, в качестве витрины перед Западом, что вот мол у нас свобода и есть умный еврей. Познеру это сравнение адово понравилось. Мне показалось, что он с этим согласен, но он, будучи витриной, рассчитывает «переиграть дракона», так он это тогда называл. И мне какое-то время даже казалось, что он прав. Почитайте его книгу «Расставание с иллюзиями».

А то, что сегодня с ним происходит, это полное превращение в часть мицелий, в систему мицелия. Я даже хотел ему написать частное письмо, у нас есть частные отношения, что какого черта он творит публично свои безобразия! Значит пусть и от меня получит «тухлое яйцо». То, что делает Познер – нормально для грибов, но постыдно для людей. Когда тебя спрашивают про Навального, которого реально убивают по беспределу, а ты начинаешь говорить, что он тебе не нравится, что он не умный человек и говорить о нем нечего, потому что он не принимает моих ценностей, то это то же самое, что делали немцы, когда открыли первый Равенсбрюк и свозили туда евреев. Туда шли составы с евреями, поезд останавливался на станциях, евреев выпускали в туалет, а им не разрешали туда входить. И все рядом гоготали, как мужчины и женщины сидят на корточках и испражняются: «Какие грязные пархатые жиды! И правильно! Это вообще не люди». И Познер сейчас в положении этой гогочущей публики. Он становится отвратительным человеком. Я не представляю, как европеец, как человек Запада может такое сказать. Это невозможно! Он не человек, он гриб!

Т. Троянская― А когда ваше отношение к Познеру поменялось?

Д. Губин― Когда он стал творить эти вещи. Он стал ловко уходить от важных вопросов. «Владимир Владимирович! Вас очень скоро допустят к Владимиру Владимировичу брать интервью», потому что гриб грибу не угрожает. Вы стали частью системы, отвратительным с точки зрения человека, но замечательным с точки зрения мицелия. Это медленно, но происходит даже с таким человеком как Познер, тем более что тенденции у него всегда были. А понял я, что он на это способен, после того как прочел его книгу «Немецкая тетрадь». У него там все немцы – мерзавцы или очень неприятные люди. Вот женщина, которая возглавляет Фонд Екатерины Великой, он пишет, что «вошла женщина ничем не примечательная». Европеец не может так написать, потому что это человек равный тебе и ты должен его уважать и не писать про него гадости, даже и такие умеренные. Единственный из всех немцев, кто вызывает у него интерес, это автор книги «Германия. Самоликвидация» – Тило Саррацин, человек, который предлагал с турками поступать как янычары с детьми покоренных народов. И то, ему нравятся только крайне несимпатичные люди, а обычные люди вызывают отвращение, которого он не скрывает… Мало ли, кто кому не нравится, но приличный человек это скрывает.

И Тило Саррацин, бывший партийный функционер, а теперь министр и банкир, который анализировал ситуацию с турками в Германии, предложил отбирать у них детей, но не буквально, гуманизм все-таки на него повлиял, сказал, что их надо держать в группах продленного дня как можно дольше, чтобы не общались внутри семьи. Он настаивает на этой полунасильственной германизации, чтобы им пособий на детей не платить. У меня волосы вставали дыбом. Но вопросы он ставит правильные, почему целые группы людей не проходят интеграцию, я бы ему много чего и про русских мог бы рассказать, про русскоговорящих в Германии.

Чтобы понять, насколько велика разница между грибами и людьми… Стас Кучер обратился к коллегам с требованием поддержать Навального… Он говорит, что все, что каждый должен выступить в его защиту. Стас! Ты что там в Америке совсем стал ку-ку? Что с человеком произойдет в России, если он публично выступит в защиту Навального?! Это ты можешь это говорить из Америки или я из Германии. Мы защищены! И пока еще «Эхо» может, потому что это витрина перед Западом. А в России сегодня подвиг – не превратиться в гриба. Промолчать в той ситуации, когда от тебя требуют поддакивать. А Познер в тех ситуациях, когда он мог промолчать, говорил. И его вина в этом.

А я, Владимир Владимирович, ставлю вас в вину, что вы допустили, что с вами произошел этот процесс. Вы один из людей в России, который мог бы уехать, или уйти на покой и проводить свои последние годы так, как проводил их Ларри Кинг, но вы остались. И в отношении вас верна фраза Дмитрия Быкова. Вы мудрый человек, господин Познер, мудрый той старостью, который Быков дал определение «Мудрость это просто умение вовремя примкнуть к победителю».

Т. Троянская― А ваш комментарий к тому, что Навальный объявил голодовку? Это крайний шаг?

Д. Губин― Навальный пытается сохранится человеком. Но я ему тоже ставлю в вину… Мне бесконечно страшно за то, что с ним происходит. Это стопроцентное свинство с точки зрения человека. Но либо его превратят в гриб и сломают, либо его сожрут, то есть убьют.

Т. Троянская― И третьего не дано?

Д. Губин― Нет, не дано. Вы навсегда будете жить в стране Третьего мира со всеми его ограничениями, в свободе передвижения, и в свободе слова и в массе всего. Навальному следовало остаться. На моем канале есть запись «Навальный возвращается».

Т. Троянская― Дмитрий Губин был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо, удачи!