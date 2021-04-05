С. Крючков― 17.07. И со своим особым мнением сегодня экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин. Константин Исаакович, приветствую вас.

К. Сонин― Здравствуйте.

С. Крючков― Уже идет трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в Ютубе. В Яндекс-эфире. Присоединяйтесь, используя все наши платформы и средства связи, привязанные к sms +7-985-970-45-45. Президент сегодня дал поручение активизироваться в очередной раз и добиться опережающего роста доходов населения. В два раза снизить уровень бедности. Есть такая возможность до 2030 года, — говорит Кудрин. Но реальные доходы, как мы видим, падают уже восьмой год подряд. И на этом фоне какая-то невиданная активизация на украинском направлении. У вас есть объяснение тому, как эти две вещи друг с другом соотносятся. С одной стороны мы ставим такие амбициозные задачи, а с другой стороны милитаризируемся, демонстрируем игру мускулами, как это назвали в Киеве. Или это вещи из разных отраслей знаний, разных реальностей.

К. Сонин― Можно я начну со слов президента, которые я до того, как вы их пересказали, не слышал. Это будет совершенно правильно, если это прямое указание правительству увеличить выплаты гражданам. Это нужно было сделать год назад. Это та мера, которую во многих странах практически все странах Европы, в Америке было сделано год назад. Это в России удивительная вялость и пассивность правительства привела к тому, что не только упал ВВП в 2020 году, это естественно. Это во всем мире упало. Но и сильно упали реальные доходы населения. Что мне кажется просто показатель профнепригодности. Если эти слова президента просто указание на то, что это нужно поменять, пусть с годичной задержкой – слава богу, что это произнесено.

К.Сонин: В России удивительная вялость и пассивность правительства привела к тому, что не только упал ВВП в 2020

С. Крючков― Речи о прямых выплатах никакой не идет. Говорится о том, что нужно добиться…

К. Сонин― Понимаете, если президент Путин по этому вопросу увеличить реальные доходы населения, увеличить опережающим темпом — вот если он просто эти слова доведет до конца, то будут прямые выплаты. Не беспокойтесь. Потому что в течение года нет другого способа увеличить доходы опережающими темпами. Придется. Если люди будут бегать так, как они бегают в России в области военной или области борьбы с политической оппозицией, то это считайте прямое указание, чтобы граждане получили выплаты.

С. Крючков― А на ваш взгляд мотивация за этим стоящая, она имеет какой корень. Забота о гражданах или связано с предстоящей думской кампанией.

К. Сонин― От профессиональных политиков, от тех, кто является в этот момент текущим руководством, кто принимает решения — это не так уж важно. Они делают в собственных электоральных интересах. Или для того чтобы помочь гражданам. Потому что если граждане голосуют из-за того, что им помогают, — ну и хорошо. Какая разница, какие интересы у политика, если то, что он делает, помогает гражданам. Не во всех ситуациях прямые выплаты это хорошая мера. Во многих ситуациях это просто плохая мера. Но в 2020 году это было необходимо сделать, сейчас если экономика начнет восстанавливаться, может быть это не так важно. Но это в какой-то мере компенсирует провальную политику правительства в 2020 году.

С. Крючков― Но пока экономика не демонстрирует готовность восстанавливаться. Во всяком случае, об этом свидетельствуют цифры, о которых отчитываются Минэкономразвития, в иных ведомствах.

К. Сонин― То, что я вижу в цифрах – что слабое восстановление идет, начиная с третьего квартала. То есть если не будет третьей волны, если не будет новых ограничительных мер по борьбе с третьей волной, то восстановление таким не быстрым, но устойчивым темпом, оно продолжится. Восстановление есть, это сейчас не второй квартал 2020 года.

С. Крючков― А когда Минэкономразвития говорят о том, что ВВП России не вырастет на 3,3% как предполагаюсь прежде – это значит, что, тем не менее, уровень оптимизма несколько ниже в ответственном ведомстве.

К. Сонин― А последние годы требования к уровню оптимизма сильно снизились. То есть теперь оптимизма это не 3-4%, оптимизм – это 1,5%. То есть пока что это все находится в зоне этого оптимизма по новому определенному.

С. Крючков― А теперь, если я вернусь к тому, с чего начал. Активизация на украинском направлении и в Кремле сегодня говорят, что наши войска могут передвигаться на своей территории в любом из направлений. Притом, всякие отголоски с Запада идут на сей счет. Такие гласные и негласные переругивания. Значит, определенный оптимизм существует в том смысле, что Россия может себе позволить вот эти маневры. Эту маленькую победоносную войну, в чем бы она ни проявилась, в конечном счете. В бряцании оружием или чем-то ином.

К. Сонин― Я вот про слова «маленькую победоносную войну» не вижу особенных примеров маленьких победоносных войн.

С. Крючков― Фигура речи.

К. Сонин― В 2008 году была одержана победа над грузинской армией, победа огромной страны над маленькой. Но все-таки все, что Россия от этого выиграла в кавычках – она защитила 20 тысяч людей от нападения или провокаций со стороны грузинской стороны. Это не то что какая-то большая победа в чем-то. Точно также результаты войны в Донбассе это не победа, даже если взять просто максимально благожелательную интерпретацию. То есть российские войска, российские сотрудники там защитили мирных украинских граждан от воображаемых украинских фашистов. Допустим, это произошло. В чем тут такая особенная победа для России? В этом нет ничего хорошего. Я просто не могу представить, меня чем пугает нынешняя ситуация – что нет никакого хорошего сценария. Допустим, сейчас у России, Россия – одна из сильнейших военных держав в Европе, допустим, ее войска дойдут до Киева. Пройдут прямым маршем через какие-то города. И будут небольшие потери. Что в этом будет хорошего? Мы сейчас не в 19-м веке, когда нужна дополнительная территория. Россияне не собираются, российская армия не собирается угонять украинцев в Россию, чтобы они работали на каких-то фабриках. Вот что выиграть-то можно в этой войне.

К.Сонин: Восстановление экономики есть, это сейчас не второй квартал 2020 года

С. Крючков― Как минимум переговорную площадку со странами Запада, где Украина становится точкой приложения интереса с обеих сторон.

К. Сонин― Не знаю, как говорить за Запад. Но если смотреть на то, что происходит в Америке – американский президент Байден вспомнил об Украине из-за того, что Россия двигала войска вокруг Украины. Если бы Россия не двигала войска – президент Байден, возможно, никогда бы не вспомнил вообще о том, что есть Украина. Есть президент Зеленский. Или что-то такое. Интерес к Украине вызван только тем, что опасаются, что там Россия нападет, будет отбирать какие-нибудь области. И придется защищать, потому что когда-то 20 лет назад обещали защищать территориальную целостность. Но так никто бы Украиной не интересовался. Да и Россией бы никто не интересовался.

С. Крючков― А нынешний интерес к Украине – он в чем на ваш взгляд?

К. Сонин― Я не мог это понять. Я могу понять корпоративный интерес военных. Потому что если вооружения произведены, если военные натренированы – им хочется воевать. В любой стране в любом историческом эпизоде, во многих исторических эпизодах, особенно когда мир, военные хотят куда-то вдарить, пройти, взять что-то одним полком. Это нет никакой специфики русских военных в этом. Но это сила государства, это сила правительства. Сила президента. Не допустить войны. Не допустить, чтобы хвост вилял собакой. И военные определяли стране воевать или не воевать.

С. Крючков― На ваш взгляд может статься так, что лейтмотивом предстоящей думской кампании то есть внутренней российской политики станет эта конфронтация с Украиной ли, с НАТО ли, со Штатами. На фоне обещанных санкций, отчасти реализуемых.

К. Сонин― Я не знаю, что сказать. Потому что трудно анализировать предстоящую думскую кампанию как избирательную. Все-таки лидер российской оппозиции находится в колонии. Держит голодовку из-за того, что он находится в тяжелом медицинском положении. Какие в этой ситуации могут быть выборы. В стране не должно быть политзаключенных. Говорить про то, что в стране происходят выборы, когда есть политзаключенные — это в каком-то смысле оксюморон. Поэтому если вы будете говорить о какой-то публичной кампании, привязанной к тому, что называется выборами – можно говорить, ее лейтмотивом может быть что угодно. Меня, экономиста больше всего пугает в происходящей сейчас риторике, что очень сильно усиливается риторика в пользу закрытости. Потому что любой грамотный экономист скажет, правительственный, не правительственный, любой – что открытость экономики, торговля с миром, возможность перетока капитала, возможность перетока талантов и в страну, и из страны – это необходимое условие экономического развития. С помощью автаркии можно погубить экономику, как погубил Советский Союз. Изоляция — это крупнейшая экономическая проблема. Открытость экономики – это важнейшее условие. Можно быть как азиатские тигры экспортоориентированным, можно участвовать по-другому в международной торговле, но в любом случае экономическое развитие должно опираться на открытость. И в этом смысле риторика нарастает по разным поводам, в том числе думской кампании в пользу автаркии — замедление твиттера или слишком много разговоров об агрессивном мире. Это все для экономики плохо.

С. Крючков― Левада-центр, признанный российским государством иностранным агентом представил опрос о том, считают ли россияне справедливым осуждение политика Навального. Лидера российской оппозиции, который оказался в изоляции в преддверии этой думской кампании. 48% полагают, что да, это справедливо. Как вы интерпретируете эти цифры. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? С какой стороны смотреть.

К.Сонин: Последние годы требования к уровню оптимизма сильно снизились

К. Сонин― В России очень маленький опыт избирательной демократии. В России фактически полноценно конкурентными были только одни выборы в 1996 году. И они помнятся как выборы плохие. Хотя на самом деле они были хорошие. По всем объективным показателям это были выборы, на которых люди голосовали сами, и страна была разделена. Больше всего россияне любят такие выборы, на которых побеждает кто-то один с огромным преимуществом. И это все вписывается в логику, в которой есть, вот есть власть и есть враги. Они неправильные. Поэтому мне кажется, что Навальный пока еще считается, возможно, большей частью населения, уже не значительной частью, большей частью населения вот этой неправильной властью. Но как потом это бывает, когда как с Горбачева до Ельцина, как Хрущева до Брежнева потом отношение сменится в какой-то момент. То есть вдруг покажется, что те, кто сейчас у власти – это совершенно неправильные. А новый лидер, может быть необязательно Навальный – это как раз правильный. И тогда сразу же появится в опросах, что предыдущих лидеров нужно всех сажать в тюрьму. Я помню, было в мемуарах Никсона про то, как Фидель Кастро, когда победил с революцией, он сначала дружил с США, сначала приезжал в США. Ему пытались говорить, что вот, тех, которых вы свергли, нужно им дать шанс. Политическое представительство. Он говорил, что кубинский народ не хочет, чтобы их судили или чтобы участвовали в выборах. Кубинский народ хочет, чтобы их расстреляли. Мне кажется, что в странах, у которых маленький опыт демократии, честно исторически маленький опыт демократии — в них альтернатива, просто тот, за кого я не хочу голосовать, — он воспринимается как враг. Притом, что это в сущности неправильно. Это просто альтернатива.

С. Крючков― А пока Навальный держит голодовку в Покрове и люди частным образом съезжаются в этот город, при этом врачи требуют допуска своих коллег, приглашенных Навальным и его адвокатами. Потому что резко ухудшается здоровье по его словам. Впрочем, у госпропаганды проблем с допуском в колонию не возникает.

К. Сонин― К сожалению, разговор сейчас перешел на тему о здоровье Навального. Дело в том, что даже если бы Навальный был абсолютно здоров и бегал бы со 100-киллограмовой штангой, это все равно неправильно, что лидер оппозиции находится в заключении. Тем более по очевидно придуманному обвинению, по очевидно противоречащему всякой логике. Потому что, не знаю, слушает ли меня хоть один человек во власти эту передач. Допустим, Навальный представляет только 10% населения. Но 10% — это миллионы людей. Это важная часть. Важно, чтобы они участвовали в жизни страны. Навальный если как вы считаете, его поддерживает не 40%, а 10% граждан – он должен быть в думе. У него будет маленькая фракция. Он будет убеждать в том, что его взгляд на вещи является правильным. В связи с этими событиями, из-за того, что сейчас такая дикая ситуация, что сначала Навального пытались убить сотрудники ФСБ, сейчас возможно его пытаются убить в колонии. Мы обсуждаем как бы не базовый возмутительный факт. Лидер оппозиции не должен находиться в тюрьме. Он должен находиться в думе.

С. Крючков― Коль скоро о цифрах. Здесь с вами сложно не согласиться. Тем не менее, о цифрах речь зашла и уровне поддержки. 10% или не 10. Навальный изолирован, а его соратники объявили акцию. Соберем 500 тысяч подписей, готовых выйти на митинг и организуем митинг. На сегодняшний день начало апреля 380. На ваш взгляд будет ли иметь политические последствия эта акция, если эти люди выйдут и в противном случае, если эти люди не выйдут. И останется зафиксированная цифра. Сколько собрали.

К.Сонин: Трудно анализировать предстоящую думскую кампанию как избирательную

К. Сонин― Я бы сказал, что эти цифры спокойно можно умножать на 10, потому что все-таки от людей требуется не проголосовать за кандидатуру в бюллетеней. А требуется выйти, притом, что сейчас все наполнено историями совершенно возмутительными, что людей увольняют, выпихивают с работы, что что-то закрывают просто за то, что они поддерживают какую-то альтернативу. Эти люди 500 тысяч человек – это считайте политические активисты. Это люди, которых власть вынуждает делать активные действия, а не просто обычную стандартную процедуру выбора в бюллетене. Это на самом деле грустно, это неправильно. Политическая борьба не должна вестись такими методами, что одна сторона арестовывает, сажает под замок, выдумывает уголовные дела, избивает кого-то. А другая сторона устраивает митинги и демонстрации. По-нормальному одни проводят избирательную кампанию, другие проводят. У граждан есть возможность выбирать. Точно так же как мы доверяем гражданам выбор машины или выбор зубной пасты в магазине. Точно также отношение к власти – в сущности то же самое.

С. Крючков― Это чудесная цифра, это активисты, пусть так. И это понимают сами активисты. Но госпропаганда госпропагандой и она будет иметь дело с цифрой, которая зафиксирована. С результатом, который представлен. А это, если мы отсчитываем от списочного состава избирателей российских – порядка процента. На данный момент. Даже меньше. Не промах ли это.

К. Сонин― Я долго до 18 лет жил в стране в Советском Союзе, в котором было гораздо больше государственной пропаганды, чем сейчас. Мы говорим, сколько сейчас пропаганды. Это все детский лепет по сравнению с Советским Союзом. Когда все было заблокировано, альтернативные источники наглухо. И только была государственная пропаганда. То есть в детсаду ты учишь имя Ленина и потом самые разные имена и все новости устроены о наших успехах, об их неудачах. Спортивные новости. Погода. Я это все помню. И потом, когда оказалось, что гражданам нечего есть, что нужно стоять в огромных очередях, чтобы купить базовые продукты, когда оказалось, что чуть-чуть стал более открытый мир и стало видно, что за границей люди живут гораздо лучше, несравнимо лучше, чем в Советском Союзе. Вся эта пропаганда перестала действовать. То есть я бы на том, чем занимается пропаганда, я бы не очень сильно зацикливался. Я не верю, что она сильно действует. Еще пример. Мы сейчас перестали немножко про Лукашенко говорить. Вот у Лукашенко пропаганды гораздо больше, чем у президента Путина. У него давно уже были все новости, это просто культ личности Лукашенко. Но потом выясняется — вот гражданам Лукашенко надоел. Они его отвергли. И выясняется, что пропаганда вообще значит ноль. Что единственное, что имеет значение – это кого ты можешь избить и кого ты можешь засадить в кутузку. То есть ничего кроме насилия на белорусов не действует. Всякая пропаганда как бы стерлась, ветер подул – и никакая пропаганда не действует. Действует только то, что у тебя миллион омоновцев и это позволяет удерживать власть.

С. Крючков― А в преддверие выборов инструмент, предложенный изолированным Навальным, «умное голосование» — это инструмент, в том числе засвидетельствует, что в России есть политзаключенные. На предстоящих выборах. Или это инструмент политической борьбы. Будет выбираться ГД в сентябре или инструмент проштамповки или будет выбираться инструмент транзита. Выборы предстоящие сохраняют этот референдумный характер, как было прежде. В данном случае – освободите Навального. Или здесь речь идет уже о другом, о выборе будущем.

К. Сонин― Мне кажется, что Навальный и российская оппозиция пытаются найти хоть какие-то способы продемонстрировать власти, какое количество людей недовольны тем, что происходит. То есть это в каком-то смысле «умное голосование» — это не политическая борьба, это борьба за минимальные политические права. За право избирать муниципальных депутатов. Когда человек голосует по «умному голосованию» — он голосует не за того, кого он хочет, он голосует, чтобы сказать: прекратите издеваться, допустите в бюллетень того, за кого я хочу проголосовать. И этот человек, конечно, будет гораздо более конструктивным, чем те, за кого приходится голосовать по «умному голосованию». Например, я уверен, что одним из ответов на «умное голосование» будет то, что теперь альтернативные кандидаты, каждый из них будет расист, сталинист, педофил. Вот это будет ответ.

К.Сонин: Говорить, что в стране выборы, когда есть политзаключенные — это оксюморон

С. Крючков― Вернемся к этому после новостей.

НОВОСТИ

С. Крючков― Это программа «Особое мнение». Я бы хотел, чтобы мы закончили начатое до новостей. Продолженное за пределами радиоэфира. Касающееся стратегии «умного голосования». Выстрел в ногу, который дает возможности прийти к власти кому угодно, в том числе сталинистам, гомофобам и так далее. И ущерб от этого. Если об этом рассуждать в категориях выгоды и ущерба, как вы расставляете здесь акценты и приоритеты.

К. Сонин― Мне кажется, что «умное голосование» — это целиком про посылку сигнала. Притом, что это действительно выстрел в ногу. Это действительно наносит ущерб. Да, очень часто избрание расиста, сталиниста, гомофоба в парламент вместо карьерного номенклатурного бюрократа, который есть, — это ухудшение. Но, как мы видели на московских выборах 2019 года – граждане согласны на это ухудшение. Потому что они совершенно не согласны с тем, что им не дают никакой возможности повлиять на то, кто занимается управлением. Причем заметьте. «умное голосование» это же не просто власть в стране. Власть в России – это президент, это Совет Безопасности, ГД. Это не такой уж важный орган. Но «умное голосование» впервые появилось на муниципальном голосовании. Где вообще никакой речи про захват власти нет. Гражданам хочется, чтобы их городами управляли люди, которые хотя бы отчасти подотчетны им. И участие в «умном голосовании» для граждан я уверен это именно попытка послать этот сигнал. Что мы хотим иметь возможность высказаться по поводу того, что управляет.

С. Крючков― Пустеющий холодильник, не растущие доходы, хоть и поставлена президентом задача в выборе между ростом цен и Навальным, которого нужно освободить, не сыграет ли злую шутку с теми самыми россиянами, о которых мы говорим.

К. Сонин― Мне кажется, что все больше россияне как раз поддерживают Навального из-за того, что считают, что его экономический подход лучше, чем у правительства. Причем экономический подход Навального, если его анализировать – он в сущности примерно такой, что будет так же как при Путине, только будет гораздо меньше воровства. У него фокус о том, что будет гораздо меньше воровства – это большая тема. А то, какие будут изменения в макроэкономической политике или изменения в других мерах государственной политики – этого гораздо меньше. Он в прошлом году выступил по поводу безусловных выплат и это было очень популярно. Это было не популярно то, что в итоге было сделано очень мало. Но чем больше граждан думают, что коррупция это действительно проблема, мне кажется, что они так думают не потому что это какая-то пропаганда, а потому что действительно уже проблема. Тем больше они поддерживают Навального именно по экономическим причинам.

К.Сонин: Очень сильно усиливается риторика в пользу закрытости

С. Крючков― К теме коронавируса, вакцинации, идущей полным ходом. Голикова, выступая пару дней назад, сказала, что у нас чуть ли ни очереди на вакцинацию выстраиваются. При этом три вакцины у нас запущено. Но цифры говорят о том, что темпы не столь высоки. Как мы здесь выглядим на общем фоне, потому что я смотрю, по Америке показатели существенно круче. По Израилю круче. Да много где круче.

К. Сонин― Сравнивать Россию с Америкой или Великобританией или с Израилем не очень честно. Это страны с гораздо более развитой, гораздо более производительные страны, с гораздо более современным и продвинутым устройством государственных структур. Это не удивительно. Про Америку удивительно, каким провальным в смысле потери оказался 2020 год. То, что вакцинация проходит очень мощно и каждый день сейчас вакцинируется 3 миллиона человек. И каждый день эта цифра увеличивается. Это как раз не удивительно. Россия выступает, я бы сказал примерно на своем уровне. 50-60-я страна в мире. ВВП на душу населения. И соответственно наши 8% вакцинированных это вдвое меньше, чем в Европе. В пять раз меньше, чем в Англии. В 5 раза меньше, чем в США. Это нормальные цифры. Что обидно – то, что по 2020 году казалось, что Россия может быть одним из мировых лидеров. Потому что Россия действительно была одним из лидеров в разработке вакцины. И вот это удивительная вещь, что как можно было оказаться первой страной, в которой была одобрена разработанная вакцина, и после этого настолько сильно отставать как обычно в ходе вакцинации. Это странно. То есть темпы вакцинации нормальные.

С. Крючков― А с чем это отставание связано? Это отсутствие производственных мощностей. Допустим, задействуем мы китайский потенциал здесь, достигнем тех показателей, о которых Путин говорит. К середине лета выйти на нормальную в плане здоровья жизнь.

К. Сонин― Мне кажется, что в 2020 году были допущены серьезные ошибки в плане коммуникаций. То есть то, что в какие-то моменты объявлялось и победах над коронавирусом, когда никакой победы не было. То, что были ослаблены ограничения перед началом гораздо более страшной и тяжелой осенней волны. Это как-то заложило такую инерцию, что к 2021 году, когда нужно проводить массовую вакцинацию, у многих граждан нет ощущения, что это вопрос выживания страны. Что это реально фронт, на котором идет война. Что нужно срочно вакцинироваться, чтобы было 60-70% населения. Америка – страна, даже в ходе войн, которые ведет, она внутри не очень-то мобилизуется. Это страна децентрализованная и не любящая мобилизовываться. Но вот здесь ощущение сфокусированности всех государственных органов независимо от политической борьбы на том, что нужно вакцинироваться, нужно победить коронавирус — это очень сильно заметно. Это заметно у граждан, у органов власти. В России это как бы гораздо меньше. Получается странная ситуация, что есть одни органы власти, те, кто разрабатывали вакцину, кто создавали дополнительные больничные места, те, кто вводили ограничения – они сражаются как на фронте. И есть другие части правительства и администрации, которые как будто живут в какой-то другой стране. У которых вообще всех проблем нет. Они собирают большие митинги, сообщая гражданам, что все в порядке. Можно не носить масок. Мне кажется, что это сейчас является в каком-то смысле основным препятствием для быстрой массовой вакцинации.

С. Крючков― Если о жертвах этого фронта, потому что избыточная смертность в России с апреля 2020, то есть со времени, когда статистика, судя по всему, стала вестись. По март нынешнего года составила более полумиллиона человек. Официально смертность у нас от ковида лишь 100 тысяч. Вот эту дельту объяснить как-то можно. И каковы последствия утраты этих людей, этих 500 тысяч человек.

К.Сонин: Лидер оппозиции не должен находиться в тюрьме. Он должен находиться в думе

К. Сонин― Реальность немножко сложнее. Потому что я считал, что цифры избыточная смертность ниже. И официальные цифры выше, потому что есть разные официальные цифры. Есть официальные цифры оперативного штаба, которым является «Стоп, коронавирус». Это просто чистое вранье. Есть те цифры, которые озвучивает Министерство здравоохранения. И министр Голикова. Это цифры более адекватные и понятно, откуда, из каких определений они берутся. В любом случае избыточная смертность высока. Эти потерянные люди – 500 тысяч, 400 тысяч россияне – это большой город. Это большая потеря. Если посмотрите на свою френд-ленту в фейсбуке, много людей умерло в этот год. Знакомых и важных людей, чем в предыдущие годы.

С. Крючков― Я обещал задать вопрос о Льве Любимове. Это один из основателей ВШЭ, профессором которой вы являетесь. Что это был за человек?

К. Сонин― Я не знаю, какой он был человек. Я с ним был лично очень мало знаком. Хотя много общался по работе. У него было удивительное свойство. Это был человек, который все время говорил о том, что нужно двигаться вперед. Все время предлагал новое, смотрел в будущее. И при этом у него никогда не было такого, что он говорил, что в России все плохо или что здесь ничего не вырастет. У него было удивительное сочетание. Он не считал, что Россия родина слонов и в то же время он всегда гордился и за российское образование, и за российскую науку. И очень сильно верил в потенциал. Редкое сочетание большого оптимизма и реалистичности. Обычно люди делятся на одних, которые все видят в черном цвете и на людей, которые видят в розовом цвете. А у него была удивительная комбинация, что он понимал, как устроено российское образование, что нужно менять и при этом он видел все хорошее и видел, какой новый горизонт открывается. Поэтому конечно это была потеря.

С. Крючков― Горизонты для России не закрыты. Сегодня мы все-таки маленькими шагами движется вперед.

К. Сонин― Понимаете, даже когда в стране происходит абсолютно черти что, а в России не абсолютно черти что, просто есть много тревожных и плохих вещей. Есть миллионы людей, которые делают свою работу, режиссеры снимают фильмы, ученые доказывают теоремы или создают новые материалы. Врачи лечат разных людей. То есть прогресс происходит всегда. Когда мы критикуем то, что происходит в политике, в государственной власти – это значит, что государственная власть не поддерживает этот прогресс. Мешает этому прогрессу. Но сам по себе прогресс происходит буквально в любой ситуации.

С. Крючков― Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ сегодня был гостем программы «Особое мнение».