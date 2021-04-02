Особое мнение СПб

Т. Троянская― В эфире «Особое мнине», у микрофона Татьяна Троянская. Я приветствую журналиста Сергея Шелина. Давайте начнем разговор с ужесточения наказания активистов. В Петербурге суд арестовал всех участников факельного шествия против замедления Твиттера, если сравнивать и наблюдать за динамикой, как все развивается, то становится не очень радостно. Как вы думаете, это так, или это нам только кажется?

С. Шелин― Нам не кажется. Как минимум с начала этого года мы видим общее резкое ужесточение репрессивной политики. Видимо наверху принято решение сделать такой ущерб для людей, которые выходят на мирные протесты, чтобы для большинства людей это стало неприемлемо, чтобы человека, вышедшего на совершенно безобидный протест против блокировки или замедления Твиттера, могли бы арестовать. И тогда другие бы подумали бы, взвесили и решили, что они этого не захотят. Думаю, что именно такая задача и была поставлена.

Т. Троянская― Это связано с выборами? Или потому, что власть почувствовала угрозу?

С. Шелин― Выборы – это одно из начальственных мероприятий, и они организуют действия властей, но не думаю, что это привязано к выборам, и что после сентября будут какие-то смягчения из-за того, что выборы позади. Думаю, что это ужесточение политики.

Т. Троянская― И дальше будет еще хуже?

С. Шелин― Не будем заранее строить такие мрачные прогнозы. Всё может быть. Всё зависит и от общего хода событий, и от того, какой «восторг» у людей будут вызывать такие репрессии. Репрессивная политика может и в тупик зайти. Давайте и пожелаем, чтобы она зашла в тупик.

Т. Троянская― А что может стать спусковым крючком, который может завести в тупик эту не очень приятную историю?

С. Шелин― Неудача этой политики. Власти довольно чувствительны к тому одобряют или не одобряют люди того, как они действуют. Если будет видно, что это вызывает рост неприятия, то снова будет поставлен вопрос ужесточать или нет репрессии. Трудно говорить обо всех составных частях принятия таких решений, но я не считаю, что ужесточение предопределено только потому, что наверху один раз приняли такое решение. Решения пересматриваются.

Т. Троянская― А то, что Алексей Навальный объявил голодовку, как это может сказаться на протестах? И вообще, на настроениях в стране.

С. Шелин― Сегодняшняя публикация фонда «Общественное мнение» и мониторинг, который они публикуют еженедельно, показала, что голодовку и репрессии против Навального люди заметили, хотя и не в очень большом количестве. Они помимо много прочего предлагают людям сообщить их о том, какое событие прошедшей недели они считают важным. Из примерно 40% людей, которые вспомнили хоть какое-то событие, 2%, то есть – каждый двадцатый сказал, что арест Навального и жестокое обращение с ним заметили. Много это или мало? Это не так мало, если сравнить эти 2% с 4%, которые заметили деятельность Владимира Путина. 2% заметили, что Путин привился, 1% заметил, что он ездил на отдых в тайгу и 1% — другие действия Владимира Владимировича. В какой-то степени общественное мнение, хотя и не очень вовлечено в это, но оно это замечает.

Т. Троянская― Но голодовка Навального имеет на такой резонанс, как его арест, согласитесь?

С. Шелин― Соглашусь, голодовка – жесткое решение, и даже не хочется строить прогнозов, к чему это приведет.

Т. Троянская― Сегодня в эфире Василий Уткин давал комментарий нашим московским коллегам и он вспоминал, что по поводу голодовки говорил Джемаль, что это очень ответственный шаг – голодовка. С одной стороны – это персональная история. Человек берет ответственность на себя. А с другой стороны – по нему будут судить о тех, кто будет голодать после, по тому, во что это выльется. А что вы думаете на эту тему?

С. Шелин― Я бы не хотел много говорить на эту тему. Мы тут едим и не голодаем, а человек голодает и подвергает себя очень большой опасности. Я только пожелаю Навальному, чтобы он добился, чтобы его требования были выполнены, чтобы к нему пустили врача.

Т. Троянская― А он этого добьется? У нас есть печальный опыт, например, мы помним имя Магницкого.

С. Шелин― Не знаю.

Т. Троянская― Естественно мы будем говорить о выборах. Элла Памфилова. Не знаю, удивило ли вас, что срок ее полномочий продлён и она будет заниматься ближайшими выборами. Вы среди тех, кто говорит, что хорошо, что хотя бы они, или тех, кто категорически против?

С. Шелин― Меня удивило бы, если бы не продлили срок ее полномочий. Она прекрасно справляется с порученным делом. Она ни разу не оступилась на должности главы Центризбиркома. Она всегда делает то, что от нее ожидают пославшие и назначившие ее. И ни против, и ни за, потому что все решает не Элла Памфилова. Она просто чиновник, который выполняет свои задачи, хорошо справляется с этим и совершенно безупречен. И не надо думать, что она преподнесёт нам сюрпризы, она уже испытана в деле.

Т. Троянская― Идеальный кандидат!

С. ШЕЛИН. Да. Идеальный, прекрасный.

Т. Троянская― Про Петербург. Вчера «РБК» сообщили, что списки «Единой России» на выборах в Госудму возглавят около пятидесяти губернаторов. Это в два с половиной раза больше, чем в 16-м году, но вряд ли лидерами в списке станут Александр Беглов и Александр Дюмин. Понятно, что нас интересует персона Александра Беглова и вспоминается история Вячеслава Макарова, которому прочат переход из Законодательного собрания в Государственную думу. Насколько это важное и яркое событие – уход спикера из ЗакСа в столицу? Не потеряется ли Вячеслав Серафимович в Белокаменной?

С. Шелин― При всей симпатии к Вячеславу Серафимовичу, я в первую очередь думаю о наших городских делах, что изменится, если он переедет в Москву. Я даже думаю, что можно сказать, когда он переедет в Москву. Это предопределено.

Т. Троянская― А когда? После выборов?

С. Шелин― Да, после выборов, уже в качестве депутата Госдумы. Уход Макарова из законодательного собрания, хотя у него репутация несколько одиозная – ультра консерватора и менталиста, для нашего города его уход не будет замечательной новостью, потому что у нас какой-никакой, но у нас был баланс властей между Смольным и Мариинским, и в какой-то степени они не были абсолютно зависимы от городской администрации. А с отъездом Макарова такое существование по-видимому перестанет существовать, и не думаю, что это большой плюс, так хоть какая-то живость у нас была, хоть какая-то подковерная конкурентность. И даже ее хотят изжить.

Т. Троянская― А вдруг на место Макарова придет человек, который будет, как это принято считать, не любить… У нас нет доказательств этого, прилюдно Макаров всегда признается в любви всем губернаторам Петербурга, но мы подозреваем, что это не совсем так. Вдруг на место Макарова придет человек, который тоже будет противостоять Смольному? Или в нынешней ситуации это нереально?

С. Шелин― Это маловероятно, но всё возможно. Но я думаю, что Макарова отправляют в Государственную думу не просто так, а для того, чтобы на его место пришел человек более управляемый, чем он, не только внешне, но и по существу. Да, на словах Макаров и друг Смольного, и друг всех наших губернаторов, смешно с этим спорить, но он много думает о себе, можно назвать это и амбициями, но это работает на раздробленность и разделенность наших ветвей власти, что для города не такое плохое явление, но это хотят изжить.

Т. Троянская― А теперь о судьбе самого Вячеслава Серафимовича. Это яркая звезда на небосклоне Петербурга. А в думе он не потеряется? Милонов поблек с уездом в Москву.

С. Шелин― Я в последнее время вообще ничего о нем не слышу. И я из-за этого, во вторую или в третью очередь тоже тревожусь за Марарова лично, что его яркие качества не будут так востребованы в Москве как в Петербурге. Хотя возможно для принятия каких-то одиозных законов возможно он и пригодится в политическом смысле. Но это не то, что здесь. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме.

Т. Троянская― Вячеслав Серафимович ведь у нас – первый парень!

С. Шелин― Или второй, но независимый от первого. Думаю, что он без всякой радости собирает вещи, пока мысленно собирает. Но что делать? Он сам говорит, что он человек военный, он в чине полковника: «Приказано – пойду!»

Т. Троянская― А с Красным Бором он разберется? Ведь Александр Беглов отправляет его туда именно за этим. Проблема Красного Бора – действительно серьезная история.

С. Шелин― Мне трудно сказать в какой именно степени Макаров будет принимать участие именно в принятии решений и думаю, что не очень. Средний депутат Государственной думы оказывает на это довольно слабое влияние. Но совсем исключать это невозможно. Если Макарова убедили ехать в Москву и пообещали, что он будет управлять какой-то думской структурой, тогда его власть там будет заметна. И тогда он может быть будет в чем-то участвовать, что-то лоббировать.

Т. Троянская― Сегодняшняя публикация в «Деловом Петербурге» о том, что в «Горизбиркоме» до конца года заберут себе полномочия муниципальных избирательных комиссий. Уже сейчас 26 муниципалитетов из 111 существующих в городе отказались передавать полномочия. Это тоже интересное передвижение.

С. Шелин― Это длящаяся история, когда разные структуры спорят друг с другом. У Памфиловой есть конфликт с избирательными комиссиями у нас в городе. Имеет ли это большое значение для горожан? Некоторое второстепенно значение имеет, но житель Петербурга вряд ли замечает в каких они отношениях, и кто от кого идет. Это еще меньше, чем противостояние Макарова со Смольным. Это уже вопрос даже третьестепенный.

Т. Троянская― Но это как-то коррелируется с уходом Макарова? Он же «пас» все муниципалитеты? Во всяком случае, существует такое мнение, что по муниципалитетам главный – Вячеслав Серафимович.

С. Шелин― Это мнение не лишено почвы. Когда такая фигура перестает быть в городе такой влиятельной, куда-то уезжает…

Т. Троянская― Получается, что отару овец уводят от чабана? Значит и чабану в городе делать особенно нечего!

С. Шелин― Идет подготовка к его отъезду, это так.

Т. Троянская― «Среди оппозиционно настроенных граждан в Петербурге, — пишетеТелеграмм-канал «Занимательная конспирология», — «Растет популярность партии «Яблоко». Объяснить это не трудно, это самая радикальная в части оппозиционности из системных партий. И если еще присоединить Умное голосование, то возможно это будет локальная петербургская победа. Главное, чтобы Григория Явлинский и Николай Рыбаков молчали бы, и не распугивали избирателей». А действительно ли Умное голосование может принести «Яблоку» очки? Но при этом «Яблоко» отчаянно сопротивляется Умному голосованию.

С. Шелин― «Яблоко» в лице Явлинского, духовного лидера «Яблока», а формально он уже не лидер…

Т. Троянская― Формальности нам не важны!

С. Шелин― В лице Явлинского, федерального духовного руководителя, «Яблоко» озабочено проложить в сентябре спокойную дорогу для себя на выборах в Думу и в другие структуры власти. И с этой целью отмежевывается в том числе и от Навального, навальнистов и Умного голосования. Но интересы «Яблока» в Петербурге в том, что если Умное голосование осуществиться, что не факт, то чтобы оно было в пользу «Яблока». Всё нужно собирать в одно место – все голоса и все возможности. Такой разрыв между желанием успокоить верха, которые категорически против Умного голосования, и отсекают всех от него, и стремлением все-таки подать сигнал избирателям, что «Яблоко» — наиболее реальная структура, за которую можно голосовать в Петербурге. Вот такая сложная конфигурация и сложный надрыв души наших политиков.

Т. Троянская― А ближе к выборам оппозиционеры будут способны договориться? Или всё останется на том же уровне, что и было?

С. Шелин― Не думаю, что так уж важны договоренности каких-то активистов, потому что избиратель слабо зависит от этих договоренностей. Важнее насколько велик интерес избирателя к этой выборной кампании, он может быть и мал, и насколько сильным будет давление сверху, чтобы сделать ее наиболее стерильной, а ее пытаются сделать абсолютно стерильной, даже не похожей на управляемые кампании прошлых лет, в этом году ситуация не такая, какой она была еще несколько лет назад. Все зависит от этих двух составляющих: от напора сверху и интереса снизу. А договорятся они или не договорятся? Если избиратель захочет кого-то поддержать, то он это сделает, не глядя на все эти договоренности.

Т. Троянская― Максим Кац, изгнанный из «Яблока», говорит, что у них большая проблема с менеджментом. Сейчас идет избирательная кампания и мы видим в городе портреты Марины Шишкиной, а где портреты Бориса Вишневского? Крупным планом. Этот вопрос я задавала Льву Шлосбергу и он признал, что у «Яблока» есть проблемы с менеджментом. Борис Вишневский этих проблем не признает. А какой точки зрения придерживаетесь вы?

С. Шелин― Проблемы с менеджментом у «Яблока» всегда существовали и продолжают существовать, это не новинка, но такого менеджера как Кац я не пожелаю никому, к кому я отношусь хоть сколько-нибудь хорошо. Тут другие механизмы. Вишневский в городе весьма известный человек. Нуждается ли он в добавочной рекламе? Не знаю.

Т. Троянская― А может быть это ошибочно? У нас ощущение, что все всё знают, у нас ощущение, что и Навального каждый в стране знает, но это не так.

С. Шелин― Навального в стране знают уже хорошо. Если верить опросам, то его знают уже почти все. Мало кто спрашивает кто такой Навальный и говорит, что слышит это имя в первый раз. А что касается Вишневского, может я ошибаюсь, но я основываюсь не только на личных впечатлениях, но и на опросных сведениях, но его опознают довольно хорошо. И отношение к нему в городе позитивное, несмотря на постоянно ведущуюся против него кампанию в сми, в телеграмм-каналах, в медиа, в интернете и не в интернете, несмотря на полное отсечение от телевидения. Его «рекламируют» скорее со знаком минус, но люди сами способны разобраться.

Т. Троянская― Но в предвыборный период правды мало не бывает. Вы считаете, что на эти постеры и денег не стоит тратить?

С. Шелин― Я такого рода советов не даю, стоить тратить или не стоит, но думаю, что главное, что это не деньги потраченные на постеры, а реальная возможность участвовать в выборах. А если она будет, то Вишневский, а мы говорим не только о нем, но он как символ городского «Яблока», а «Яблоко» — символ тех, кто может в городе набрать хоть сколько-нибудь голосов. И если эти люди будут нормально допущены к выборам, то они свое соберут.

Т. Троянская― А не помешает ли выборам третья волна коронавируса? Сейчас не понятно, будет она у нас или нет. С одной стороны показатели заболевших падают, а с другой – в Европе треть волна уже началась. А мы как?

С. Шелин― Это два вопроса. Выборам она может помешать, даже если будет, только как предлог для каких-то ограничений. Когда надо, то у нас разрешают любые массовые акции, волна или не волна. А когда нужно что-то другое, то людей штрафуют и даже отправляют по арест за нарушение санэпиднорм. Как предлог коноравирус может быть использован.

А что касается третей волны, то я не исключаю, что будет новый всплеск, но не думаю, что его пик придется на август или сентябрь.

Т. Троянская― Некоторые медики, потому что мнение медиков часто разнится, предполагают, что возможно это будет конец апреля в России.

С. Шелин― Это правдоподобное предположение, но не более того. Пошел второй ковидный год и покажите мне специалиста или эксперта, которые всегда предсказывал бы что-то верное. У каждого ошибок больше, чем попаданий. По логике, всюду, где плохо идет вакцинация, идет подъем заражаемости коронавирусом. Трудно будет и нам уклониться от этой закономерности. А у нас вакцинация идет очень медленно.

Т. Троянская― А то, что Владимир Путин вроде привился, это сыграло рекламой для жителей России?

С. Шелин― Какую-то роль сыграло, но меньшую, чем могло бы. Никто не видел, как он прививался. Речь не только о том, что не сказано какой вакциной, но не показан даже сам этот исторический акт.

Т. Троянская― Здесь на самом интересном месте мы прервемся, и продолжим именно с этого момента. Но наш разговор в перерыве можно слушать в Ютубе.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы остановились на том, что нам не сказали, какой вакциной вакцинировался Владимир Путин. Мы понимаем, что нам всё время врут, но почему сейчас не соврали? Могли бы сказать, что Спутником или имитировать сценку с вакцинацией. Почему этого не сделали?

С. Шелин― Сам Путин объяснил это тем, что не хочет обезьянничать, а кто знакомился с его полным высказыванием, то он сказал, что можно было вколоть и томатный сок и имитировать это, но зачем имитировать? Он не хочет обезьянничать! Видимо он имел в виду, что другие главы государств охотно делали вакцинацию под телекамеры, чтобы так подать пример своим сомневающимся согражданам. Путин…

Т. Троянская― Он не такой как все!

С. Шелин― Он невольно сказал, что его действия адресованы не своим гражданам, а другим иностранным правителям – Байдену, Меркель и кому угодно. Они вакцинируются, а вот он не будет обезьянничать! А они вакцинируются не потому, что подражают кому-то, а потому, что обращаются к своим гражданам, убеждают их. А Путин не хочет убеждать. И поэтому рекламный эффект его вакцинации сильно понижен, и это видно от отзывам людей в том опросе, на который я уже ссылался. Люди отзываются об этом скептически и с иронией: «Привился, но непонятно чем! И привился ли?» Люди не очень в это верят.

Т. Троянская― 708 случаев заразившихся на вчерашний день в Петербурге. А давайте поговорим про Владимира Познера, у которого вчера был день рождения. Дай бог ему здоровья и процветания. Ему исполнилось 87 лет. Он захотел отметить день рождения в Грузии, но там устроили акцию протеста в связи с его приездом. Он эту ситуацию уже прокомментировал. «Люди, которые устроили этот шабаш не стоят внимания». А стоил ли отвечать за свои слова, сказанные когда-то? Познер говорил, что часто бывал в Абхазии в70-х годах и сделал вывод об ужасных отношениях между грузинами и абхазами.

С. Шелин― Я больше думаю об истории приезда Познера в Грузию чартером. Одним людям Путин запретил самолеты в Грузию, а другой Владимир Владимирович – Познер, организовал туда чартер, привез гостей. Приезд с мигалками, с полицией его охранявшей, пиры в гостиницах и ресторанах. Скорее это комический и веселый эпизод на фоне довольно мрачных событий, происходящих сейчас и о которых мы говорили. Никто не пострадал, кроме может быть кошелька Владимира Владимировича Познера, ему пришлось уехать, да и стоил недешево этот день рождения, который не задался. Но нам бы такие проблемы! А должен ли отвечать Познер? Я не уверен, что акция протеста была вызвана заявлением, сделанным несколько лет назад. Он же каждый год приезжал в Грузию?

Т. Троянская― Вы считаете, что моральный ущерб Познеру не принесли? Но неприятно в канун дня рождения слышать неприятные слова в свой адрес, которые раздаются из окон, где ты находишься.

С. Шелин― Ну что делать? Владимир Владимирович Познер – публичный человек. Мы радуемся, что он в весьма почтенно возрасте бодр и в здравом уме.

Т. Троянская― Даже в теннис еще играет!

С. Шелин― И это прекрасная и замечательная сторона произошедшего, а то, что он встретился с какими то протестами, с небольшими неприятностями? У каждого есть свои неприятности и заботы. Мы не можем жить его заботами больше, чем своими. И может быть у нас заботы поважнее, чем у него.

Т. Троянская― Это как комический случай с крокодилом в Пассаже, как у Достоевского. Вы расцениваете историю примерно так.

С. Шелин― Скорее как смешную, чем как печальную. Там ничего ужасного не произошло.

Т. Троянская― Давайте поговорим о политкорректности в театре. Недавно на «Медузе» режиссер Алвис Херманис дал интервью. Недавно он опубликовал «Семь правил этичного поведения», где сказал, что театр и политкорректность несовместимы, его поддержал российский коллега Константин Богомолов и тоже взял эти правила себе в театр. Мы всех отсылаем прочитать это интервью, чтобы не выдергивать что-то из контекста. Херманис говорит, что несколько лет назад поставленные им спектакли, сейчас были бы запрещены. Появилась эта эфемерная новая этика, хотя не все понимают, что это такое. А политкорректность и театр, эти вещи вообще совместимы?

С. Шелин― Я тоже всем порекомендую прочесть это интересное интервью Херманиса, я с большим удовольствием его прочитал. Богомолова, как подражателя Херманиса, я оставил бы за скобками. У вас своя жизнь, а у нас – своя. А с Херманисом я согласен. Сейчас речь идет не только о Западе, это возвращается и к нам, все эти бесконечные запреты и обязательные правила. А кого интересует что-то свободное, в том числе и свободное искусство, тот не может одобрять наступление запретов и предписаний, обязательных ритуалов и несвобод. Он рассказывает о своих беседах с немецкими коллегами, которые говорят, что у них в Германии – политический театр. И это правда, там долгое время, в течение ХХ века, процветал и был прекрасный политический театр, очень интересный. Херманис говорит, а какой у них сейчас политический театр? Это просто единомышленники, которые развлекают друг друга тем, что повторяют одно и то же друг другу. И все согласны. Выйти за рамки запретов уже нельзя. Тебе фактически не позволят работать. И то искусство, которое они производят, это кастрированный продукт, который интересен ограниченному числу ценителей-любителей. И я с ним согласен, и добавлю, что это касается не только искусства, потому что такая постоянная дрессура людей всё больше проникает и в обыденную жизнь и делает их запуганными.

Т. Троянская― Это правда! Спасибо. Еще раз призываю почитать интервью Херманиса «Медузе». В «Особом мнении» был Сергей Шелин, журналист.