А. Плющев― Добрый вечер. С особым мнением у нас сегодня Сергей Алексашенко, экономист. Добрый вечер.

С. Алексашенко― Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, зрители, слушатели.

А. Плющев― Начнем мы с проблем, которые связаны с коронавирусом. Сегодня ВОЗ представляет доклад и вроде бы ознакомились уже с его черновиком. И там соответственно вроде бы говорится о том, что подозрение насчет того, что вирус был искусственным, что он из лаборатории утек, они скорее всего несостоятельны. Очень мала вероятность. Скорее всего, вирус передался от летучей мыши к человеку через какое-то животное посредника. Но мог и напрямую. И это все обсуждают. Конечно, много конспирологических теорий. Что от нас что-то скрывают, и так далее. Вы, анализируя всю информацию, как полагаете, ученым из ВОЗ можно доверять в этом вопросе?

С. Алексашенко― Можно. Им можно доверять, потому что они совершенно честно сказали, что мы точно не уверены в том, как вирус возник и как он был передан человеку. В основном, конечно, скорее всего, это естественная какая-то мутация, передача от летучих мышей. Но могло быть и что-то другое. Мне кажется, что знаете как фраза «если звезды зажигают – значит кому-то это нужно». Обратите внимание, что делегация ВОЗ поехала в Китай практически через 15 месяцев после того, как там была зафиксирована вспышка эпидемии. Где-то в феврале, по-моему, приехали. А вспышка была в декабре. Но понятно, что за 15 месяцев там се следы можно замести. При желании. Если встать на такую конспирологическую точку зрения.

А. Плющев― Давайте на ней постоим подольше.

С. Алексашенко― То, что врачи из ВОЗ не ездили в Китай, это не была проблема организации здравоохранения. Это была проблема китайских властей. Они не давали разрешение на приезд ученых. Не хотели, чтобы они занимались исследованиями. Говорили, что мы вам сами все на блюдечке с голубой каемочкой принесем. Поэтому, конечно, то, что китайцы долго не пускали международных экспертов и то, что эксперты не сделали четкого заключения, я даже понимал, что 90% участников этой делегации подписались бы. Мы абсолютно уверены, что это от летучих мышей, через рыбу, птицу, кого-то еще. И есть 10 человек, 10%, у которых особое мнение. Так здесь же на самом деле все подписались практически под такой двоякой ситуацией. Поэтому мне кажется, что до конца эта ситуация не разрешена. И врачи, и эксперты из ВОЗ достаточно честно об этом сказали. Поэтому я им доверяю.

А. Плющев― Бывший глава CDC, на прошлой неделе был скандал большой. Это американская структура, которая лекарства одобряет.

С. Алексашенко― Комиссия по контролю за лекарствами.

А. Плющев― Совершенно верно. Он сказал в интервью CNN, хотя и не привел никаких доказательств, что все-таки он склоняется к мысли, что была лабораторная утечка. И вирус имеет искусственное происхождение. И вообще большинство россиян так думают, судя по опросам. Значительная доля, большая. Откуда это. И в том числе ладно, россиянам, может быть, по РЕН-ТВ так рассказали. Бывший чиновник администрации-то почему так думает?

С. Алексашенко― Александр, в этом отношении россияне ничем не отличаются от американцев. Многие американцы, достаточно значимое число тоже считает, что вирус искусственного происхождения и что он проистек из китайской лаборатории в Ухане и что он каким-то образом просто случайно убежал. Такой человеческий фактор, технологическая ошибка. Еще как-то. И я думаю, что этот бывший руководитель CDC это как говорится его тоже личное экспертное мнение, которое присоединяется к тому, о чем мы говорили пять минут назад. Могло такое быть? – да, конечно. Потому что известно, что многие лаборатории во всем мире, в Китае и в России, и в Америке работают с различными вирусами. И никто не гарантирует вам, что этих вирусов не создают или над ними как-то не экспериментируют. И конечно бывают всевозможные технологические ошибки, инциденты. Вспомните рассказы создателей «Новичка» о том, как он у них утекал в лабораториях и какие тяжелые последствия это вызывало. Поэтому могло такое быть? – могло. И соответственно бывший руководитель CDC говорит о том же. А я считаю, что это так. Потому что я не верю по каким-то причинам китайцам. И меня после всего этого разговора с конспирологической точки зрения, все-таки мне кажется, что если бы были какие-то веские доказательства того, что вирус искусственного происхождения, я думаю, что американские официальные власти, именно официальные власти сделали какое-то заявление, которое можно было бы между строчек прочитать. О том, что у нас имеются какие-то данные, подтверждающие, что в Ухане работали с этим вирусом. Но таких заявлений я не припомню. И поэтому, наверное, опять вопрос остался открытым. Вопрос происхождения вируса и передачи его человеку, скажем так, вирус похоже, что все-таки естественного происхождения. Но как он передался человеку через летучих мышей и каких-то рыб, птиц или через лабораторию в Ухане, — это вопрос остался неизвестным.

С.Алексашенко: Зависимость от китайских поставок будет снижаться. Лет 10 проживем и увидим, насколько

А. Плющев― Все, уже чистовик есть заявления, доклада миссии ВОЗ о визите в Ухань. Лабораторное происхождение ковид-19 крайне маловероятно. Буквально несколько минут назад.

С. Алексашенко― Александр, обратите внимание, чуть о другом. Лабораторное происхождение – значит искусственно созданный вирус. Вот я пока вообще не говорил о том, я всегда говорил, что мне кажется, что это вирус естественный. Он от летучих мышей. Но с этим вирусом могли работать в лаборатории Уханя, и он оттуда мог утечь. Тогда это вирус естественного происхождения от летучих мышей, но утек не через каких-то животных, птиц, рыб. А через посредников. В результате технологической ошибки, аварии и так далее.

А. Плющев― Будем смотреть дальше, что будут говорить и специалисты, и как они будут рассуждать. С другой стороны это уже вопрос скорее интереса, изучения, наверное, сейчас многим странам гораздо интереснее, как эту заразу купировать. И везде спрашивают, поможет ли вакцинация. В российском Минздраве заговорили про третью волну, если к маю вакцину не получит треть россиян. Пока по тем данным, которые есть, к сожалению, нет сводных данных официальных, но тем данным, которые собираются по регионам — меньше 5% провакцинировано. Удастся ли сделать так, как планирует Минздрав?

С. Алексашенко― Очень бы хотелось. Мне кажется, что третья волна она все-таки в России практически неизбежна. Если мы посмотрим на то, что происходит в Европе, в Северной Америке, в Южной Америке. Мы везде видим третью волну, которая идет буквально на наших глазах и поднимается. Есть сообщения из Франции, что там переполнены палаты интенсивной терапии. Есть из разных европейских стран, такие же тяжелые сообщения. Украина говорит, что у них уже больше чем полстраны в красной зоне. Это означает самая высокая степень эпидемиологических ограничений. И то, что мы знаем на сегодня – что есть несколько вакцин, созданных в мире, которые спасают. Которые не только предотвращают тяжелые заболевания и болезни. Буквально появились сегодня результаты исследований в Америке проведенных, что вакцины «Модерна» и «Пфайзер» предотвращают заражение. То есть важно не только то, что вы не заболеете, вы можете заразиться, но ваша болезнь пройдет легко. А здесь говорят, что риски заражения практически сводятся к минимальным. То есть, есть вакцины работающие. Я сегодня в твиттере разместил график, где третья волна и очень хорошо видно, что третьей волны в Северной Америке нет. Северная Америка в этом отношении очень простая. Там есть США с населением 320 миллионов, Канада с населением 20 и Мексика. То есть понятно, что траектория Северной Америки определяется США. И США сейчас не впереди планеты всей, они уступают Израилю и Великобритании. Но в принципе уже больше трети населения страны вакцинировано. И буквально позавчера президент Байден поставил новую, еще более амбициозную задачу, что к 19-му апреля все взрослые американцы должны получить возможность вакцинирования. То есть все должны при желании иметь возможность записаться в прививочный пункт, который находится на расстоянии не более 8 километров от их дома. И вот эта задача спасения, сохранения здоровья страны, она с самых первых дней президентства Байдена стала для него одной из ключевых. Потому что он буквально в первый же день провозгласил, что его цель – довести до миллиона вакцин в день. Потом планка поднялась на полтора, потом на два, теперь на два с половиной. И точно также предоставление вакцин всему населению сначала это был конец июля, потом начало июня, потом начало июля, потом начало мая. Теперь еще ближе. То есть фактически через три недели проблема доступности вакцины для взрослых американцев она должна быть решена по заверению президента Байдена. Соответственно на этом фоне то, что происходит в России, мне кажется это откровенное дуракаваляние. То есть российское правительство, наверное, все-таки не хочется их совсем дураками называть, я думаю, что они понимают весь вред эпидемии. Проблемы, связанные для здоровья с вирусами. Но предложить гражданам какую-то очевидную внятную исполняемую программу у них не получается. Ведь в США проблему доступности вакцин начал решать еще президент Трамп. Который прошлой осенью в мае, когда еще не было вакцин, уже американский бюджет выделял деньги фармацевтическим компаниям на их разработку. По приказу президента Трампа американские власти подписывали контракты на поставку вакцин, которых не было. И сообщалось, вот с «Пфайзер» подписали на столько-то, с «Модерной» на столько-то. С «АстраЗенекой» на столько-то, с «Новаваксом» на столько-то. То есть вся эта информация была доступна. Когда мы смотрим на то, что дают российские власти – здесь без слез не взглянешь. Я понимаю, что они могут врать, мы к этому привыкли. Но они хотя бы врать научились одинаково. Им бы какие-нибудь методички, чтобы они цифры одинаковые говорили, сроки. А то берешь двух соседних министров, которые сидят на расстоянии 300 метров друг от друга, и они дают совершенно разные цифры, совершенно разные даты. И пока, вы абсолютно правы, у нас есть последние данные буквально неделю назад, что меньше 4% россиян было вакцинировано первой дозой.

С.Алексашенко: Понятно, международным судам не хочется принимать четкое решение о том, что Россия аннексировала Крым

А. Плющев― На самом деле сейчас 4,5%.

С. Алексашенко― Сейчас 5, я даже готов согласиться. Но провакцинировать за месяц или два оставшиеся 45% двумя дозами практически невозможно. С учетом того, что между первой и второй дозой…

А. Плющев― Хотя бы одной. В Великобритании одной дозой практически все вакцинированы. Второй очень мало народу и все отлично работает.

С. Алексашенко― И у «Модерны» и у «Пфайзер» первая доза тоже работает достаточно эффективно. И на несколько месяцев, на 3-4 месяца точно совершенно работает как две. Что будет дальше – пока никто не знает. Но я к тому, что проблема вакцинации мне кажется, глядя, что называется на то, как российские власти доносят эту проблему, как они о ней рассказывают, она почему-то не является приоритетной. Почему-то считают, что проблема рассосется сама собой.

А. Плющев― Я хотел бы не столько поправить, сколько дополнить, США по проникновению по проценту вакцинированного населения сейчас на 7-м месте, они абсолютные лидеры по общему количеству. Там 93,6 миллиона человек вакцинированы. Соответственно у них 28% вакцинированного населения, сейчас делается 2,7 миллиона прививок в день. Для сравнения в России всего сделано около 7 миллионов прививок.

С. Алексашенко― То есть три дня в Америке это больше, чем в России за 3 месяца.

А. Плющев― Это правда. Просто чтобы были представимые цифры в этом плане. Я хотел спросить, не пойдут ли власти России по привычному пути. Вот у нас привычный путь – принуждение к чему-либо. Мы принуждаем к миру, к голосованию людей. Может быть, мы принудим к вакцинации в конце концов. Не самое плохое дело может быть.

С. Алексашенко― Я бы сказал так, что я не исключаю такого шага, но для этого должно быть, наверное, два предварительных условия. Первое – что российская промышленность должна научиться производить вакцину. Потому что из всего, что известно, что мы видим, пока проблемы лежат на стороне производства. То есть российская промышленность не может произвести столько вакцин, чтобы вакцинировать не то что 50% населения, а хотя бы 20. И это проблема пока не решается. И неизвестно, в какие сроки она будет решена. Поэтому, конечно, принудиловку ввести можно, но дальше дело не пойдет. Потому что нечем вакцинировать. Второе предварительное условие – это то, что эпидемия должна распространяться и стать видимой и наносить серьезный ущерб и здоровью населения, и экономике. То есть если третья волна, как правильно называть, новые штаммы или региональные штаммы вируса, которые то ли британский, то ли южноафриканский, то ли еще какой-то третий, четвертый, пятый, десятый. Вот если эти вирусы штаммы будут распространяться интенсивно и число заболеваний, доля тяжелых случаев будет резко возрастать и региональные власти должны будут сами вводить различного рода ограничения по всей стране и это уже нельзя будет скрыть, при условии, что вакцины будут. Я думаю, что Кремль вполне может проводить какую-то более или менее жесткую кампанию вакцинации, начиная с бюджетников, работников административных служб, военнослужащих. Полицейских, силовиков и так далее. И в массовом порядке показывая по телевизору всех министров построить и перед экранами телевизора каждый день вкалывать по новой вакцине. Экспериментируя на все трех или четырех созданных в России. Лишний раз не помешает.

С.Алексашенко: Задача сохранения здоровья страны с самых первых дней президентства Байдена стала одной из ключевых

А. Плющев― На самом деле я просто смотрю про вакцинацию по российским регионам, у нас лидер вообще Чукотский АО. Там 11% аж привито. Но если из больших брать – то Москва – 7,9%. Почему вообще люди не очень хотят прививаться в России? На самом деле кроме некоторых регионов мне пишут, что мы ходим, нет записи, нам говорят, что нет вакцины. Кроме тех регионов, в которых реально перебои и просто любой желающий не может записаться. На самом деле там, где есть вакцина, там большой очереди нет.

С. Алексашенко― Опять скажу, что россияне в этом плане не сильно отличаются от американцев. В Америке не менее трети взрослого населения считает, что вакцину делать не надо и они относятся к противникам вакцинаций любых. Не только против коронавируса. Они считают, что вакцины это вред, что это изобретение дьявольское и что это оскорбляет чувства верующих. Американцев в данном случае. Притом, что в Америке идет достаточно интенсивная пропаганда вакцинации со стороны федеральных властей. Даже властей многих штатов. И после прихода администрации Байдена это редко активизировалось. Об этом очень много говорится. Очень много показывают по телевизору в разных программах. Практически все высшие чиновники, которые делают прививки, делают это под фотокамеры, телекамеры. Это все показывается. Что не надо этого бояться. И объясняется вред от эпидемии. На самом деле для того, чтобы убедить людей, что вакцину делать нужно, им нужно объяснить — почему это нужно. Почему эпидемия это плохо, это вредно. Насколько это вредно для вашего конкретного здоровья. С цифрами и фактами. А ведь мы весь год, который идет эпидемия в России, мы все время обсуждаем, что российские власти постоянно врут или скрывают информацию. Мы не знаем, сколько тестов где делается, каких тестов. В каких регионах, по сколько каждый день. У нас нет точной статистики адеватной, которой мы бы доверяли по количеству заболеваний, по количеству смертей. И в принципе, если послушать высказывания российских чиновников от медицины, ну да, конечно, коронавирус, но мы справимся. И не с таким справлялись. Мы великую победу одержали. Мы в 812 году Наполеона изгнали. А в 1480 татаро-монгольское иго изгнали навсегда. Мало ли побед было в России. Ну и с этим справимся. То есть, с одной стороны у населения нет четкого понимания, что это опасно и что вероятность смерти в молодых возрастах 18-24, условно говоря, она меньше процента. Извините, если меньше процента – то это один 200. И вот на самом деле вы собираете студентов в аудитории и говорите: ребята, вас здесь 300 человек, по статистике один или два человека из вас умрут, если мы сейчас заразим коронавирусом. И учтите, что этого избежать невозможно. А еще 10 человек из вас пройдут через тяжелейшее заболевание, и последствия будут ощущаться еще 3 месяца. Об этом никто не говорит. И конечно в этой ситуации рассосется. Конечно, рассосется.

А. Плющев― А разве решающий фактор – отсутствие информации, отсутствие какой-то пропаганды и прочего. Разве решающий фактор не наличие локдауна. Европа, Америка месяцами сидит в локдауне. Поэтому они хотят оттуда выйти. Поэтому они хотят вакцинироваться. И Израиль сидел в локдауне. Мы в локдауне практически не сидели. Мы ходим на свободе. Поэтому и вакцинироваться не хочется. Разве нет?

С. Алексашенко― Саш, локдауны были в Европе очень жесткие и не по одному разу. В Израиле то ли 3, то ли 4 очень серьезных локдауна, когда закрывалась вся страна. Но благо страна маленькая. В Америке национального локдауна не было.

А. Плющев― Были местные и довольно серьезные. В каждом штате свой.

С. Алексашенко― В Нью-Йорке был очень жесткий. Где была сильная вспышка весной. А в Вашингтоне, где я живу, был локдаун, но такой, я бы сказал умеренно-мягкий. Где можно было гулять, кататься на велосипедах, ходить в парки. Самое главное не приближаться. То есть сказать, что Америка настолько испугана локдаунами – нет, конечно. Мне кажется, что точно совершенно усталости от локдаунов, есть большое количество, 10 миллионов человек, которые потеряли работу и не могут пока на нее вернуться. И это огромная социальная проблема. Но точно совершенно желание вакцинироваться в первую очередь подталкивается тем, что правительство четко и внятно говорит о том, что это опасно и что оно делает все возможное, чтобы вакцина была доступной. Вот когда президент Байден, если посчитать, 2,5 месяца или 2 месяца и 10 дней в офисе. Он за это время раз 10, наверное, говорил о разных цифрах, разных задачах в скорости вакцинации. И когда он объявил, первое, что мы хотим выйти на миллион вакцинаций в день – все хихикали. Ну да, как же у вас это получится. Всего 200 тысяч. А потом еще не достигли миллиона, а он уже говорит: полтора миллиона — задача. А потом два. И уже все понимают, что если президент об этом говорит, то у него есть расчеты и действительно количество вакцинаций в день в Америке постоянно растет и растет. Там устойчивый тренд виден. Поэтому мне кажется, что то, что в Америке треть взрослого населения практически вакцинировалась, — это все-таки результат. Как танго танцуют вдвоем. Движение с двух сторон. С одной стороны власти объясняют, что это опасно и делают вакцину доступной. То есть вакцин становится в стране все больше и больше. С другой стороны население готово для того, чтобы выйти на работу, нужно сделать прививку. Иначе вас на работу уже не возьмут. Я думаю, что рано или поздно особенно для мест общественного питания, развлечений и так далее это будет введено как норма. Нет вакцины – не можешь работать.

С.Алексашенко: Мы везде видим третью волну, которая идет буквально на наших глазах и поднимается

А. Плющев― Мы продолжим по другим я надеюсь уже темам в программе освобождение через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Плющев― И давайте уже, наконец, стопроцентно об экономике. Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента прокомментировал работу правительства над сдерживанием цен на продукты. Говорит, что это делает так, чтобы это не привело к товарным перекосам. По его словам регулировка цен является филигранным процессом. Ранее правительство продлило заморозку цен на сахар и масло.

С. Алексашенко― Как говорится, Дмитрию Пескову виднее. Что это филигранный процесс. Я бы ему советовал найти экспертов из советского Госкомцен, вот уж кто филигранно работал. Еще из Госплана. Они по всей стране на все товары пытались филигранно контролировать, регулировать цены. А также зарплаты, объемы производства, размеры премий. А также размеры инвестиций. И мы хорошо знаем, чем все это дело закончилось. Мы прекрасно видим, что если брать условно пример сахара, в октябре было понятно, что с сахаром есть в стране проблемы. Потому что с одной стороны был неурожай, с другой стороны Минсельхоз приказал за год до этого сократить посевные площади.

А. Плющев― Там же вроде и мировые цены вверх тоже пошли.

С. Алексашенко― Да, неурожай. И все три фактора, уже в октябре было понятно, что в стране может сложиться дефицит сахара. И есть соответственно два способа. Первый – административный. Который восхваляет Дмитрий Песков. А второй – рыночный. Рыночный способ сводится к тому, что отменяются импортные… на сахар, которые есть в РФ и соответственно коммерсанты начинают решать эту проблему поставок сахара. Естественно, никто из них не будет поставлять сахар, который существенно дороже, чем тот, который продается в России по внутренним ценам. Но российское правительство упорно сохраняет до настоящего времени импортные пошлины на сахар, тем самым ограничивая предложения. То есть больше сахара в стране не становится. Весь упор состоит в том, что с января начинаются те или иные административные ограничения. Это договоренности производителей розничных сетей, это бюджетные дотации, это продление договоренностей на второй квартал, а потом уже и до сентября месяца. Я абсолютно уверен, что это проблему не решает. Понятно, что 5 или 6 миллиардов рублей из российского бюджета, которые будут потрачены на попытку стабилизации цен на сахар, доплаты производителям сахара, это не такие большие деньги для российского бюджета. Может, конечно, он себе это позволить. Резервный фонд президента или правительства. Там денег хватит. Или Минфин кому-нибудь сократит расходы. Тоже хорошо это делает. Но самое главное, что все эти административные воздействия от попытки административного влияния на рыночные цены – они приводят к тому, что у производителей искажаются стимулы. Они не очень хорошо понимают, нужно мне на следующий год заниматься производством сахарной свеклы, когда там черт знает что может случиться. А, может, я лучше картошку начну выращивать. Цена на картошку в РФ колеблется в три раза в течение года. Когда урожай большой – она дешевая. Когда заканчивается старый урожай и импортный ввозится – она дорогая. На самом деле можно на картошке зарабатывать гораздо больше, потому что никто не контролирует цены. А тут ты начнешь производить опять сахарную свеклу – а черт ее возьмет, природа она же непредсказуемая. Опять хороший урожай, опять переизбыток свеклы. Опять цены пойдут вниз и я опять прогорю. И поэтому самое страшное во всей этой административной активности российских властей – то, что стимулы искажаются. И экономические субъекты принимают твои решения, то есть они обоснованы, но совершенно с другой точки зрения. Зачем ввязываться в бизнес, где государство может в любой момент своими щипцами, кусачками, пилами, ломами менять ситуацию.

А. Плющев― Но, возвращаясь, простите, к теме вакцинации. Я напомню, что в 20 часов будет продолжена. Программа «В круге Света»: справится ли вакцинация с пандемией. Будет у нас Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса и Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор Telegram-канала «Безвольные каменщики». Послушайте, что они скажут насчет вакцины и вакцинации в целом. Мне кажется, это будет полезно. А мы возвращаемся к нашим внутренним событиям. Не только внутренним. Зарубежный суд впервые встал на сторону России в разбирательстве, связанным с принадлежностью активов в Крыму. Речь идет об апелляционном суде Парижа, который отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского Ощадбанка к России. Банк требовал компенсации за изъятие у него собственности в Крыму после выхода региона из состава Украины. Точнее вхождения его в состав России. Скажем так. В 2015 году международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил Ощадбанку компенсацию в размере более миллиарда долларов. Теперь апелляция это решение отменила. Означает ли это постепенное признание Крыма российским в международном масштабе?

С.Алексашенко: Если бы были веские доказательства, что вирус искусственный, американские власти сделали бы заявление

С. Алексашенко― Ну нет конечно. Ощадбанк – это украинский Сбербанк. И он на сто процентов контролируется украинским правительством. И он был одним из первых, кстати, вместе с Игорем Коломойским, который пошел защищать свои активы в международные суды. И понятно, что никому из международных судов не хочется принимать однозначное четкое решение о том, что Россия аннексировала Крым, и нужно дать определение нынешнего состояния Крыма. Что Крым находится под российской оккупацией. И при этом активы украинских компаний, украинского государства фактически конфискованы. И это дело рассматривалось в международном арбитраже. То есть на самом деле здесь ситуация сильно напоминает дело ЮКОСа.

А. Плющев― Похоже.

С. Алексашенко― Потому что ЮКОС судился в Голландии по европейской энергетической хартии. В арбитражном суде Гааги, по-моему, так назывался. Но поскольку тот арбитраж находился на территории Гааги, а этот проводил заседание на территории Парижа, то российские власти и в том и другом случае воспользовались судебными возможностями, юридическими, чтобы оспорить это решение. То, что мы видели в деле ЮКОСа – это по процедурным вопросам. Соответственно в национальном суде. И мне кажется, пока более подробной информации об этом решении парижского суда нет, я готов предположить, что российские власти использовали какие-то процедурные моменты для того чтобы притормозить исполнение решение международного арбитражного суда. Но опять смотрим на дело ЮКОСа, прошло какое-то время и ЮКОС преодолел эти возражения и решения национальных судов, локальных национальных судов были преодолены и процесс пошел дальше. Просто дело оккупации Крыма состоялось в 2014 году, а ЮКОС национализировали в 2004. То есть лаг во времени 10 лет и мы хорошо понимаем, что ЮКОС уже судится больше 15 лет. Бывшие акционеры ЮКОСа судятся. А Ощадбанк, украинские владельцы активов, которые были конфискованы на территории Крыма, — они судятся 6 лет. С лагом в несколько лет они идут ровно по той же самой дорожке, по которой прошли бывшие акционеры ЮКОСа. Поэтому мне кажется, что это решение суда оно промежуточное, не окончательное. И надо дождаться, собственно говоря, полного текста и понять, в чем были претензии российских властей, на что они делали ставку. И почему суд пошел им навстречу.

А. Плющев― Еще хочу спросить про международную тему. Только что поступила новость, что владелец судна, который блокировал Суэцкий канал, не получал запросов о компенсации. Есть вопросы у одного из посетителей нашего сайта. Конспирологический вопрос: кому выгодна была блокировка Суэцкого канала, кто проиграл, а кто выиграл? Если вообще что выиграл.

С. Алексашенко― В любом случае транспортировка через Суэцкий канал из Азии в Европу это же вопрос, сколько получается, наверное, 7-8 недель. То есть судно идет достаточно большой срок. И очевидно, что не может быть никаких скоропортящихся товаров. Не может быть какой-то срочности и строить конспирологическую теорию на том, что нужно было заблокировать Суэцкий канал для того, чтобы какой-то груз срочно в назначенный срок не пришел в Европу, — я бы не стал.

А. Плющев― Условно говоря, цены на нефть поднять на какой-то момент или еще что-нибудь.

С. Алексашенко― Глобальный рынок, есть много поставщиков, в мире огромные запасы нефти, в том числе и в танкерах в море, которые ждут своего момента. Поэтому какие-то перебои с поставками нефти, которые безусловно случились, они немножко были компенсированы использованием тех запасов, которые есть в других источниках. То есть на рынке нефти там ничего серьезного не произошло. По-моему, даже она чуть понизилась. Не буду говорить, что связано с блокированием Суэцкого канала. В этой части я бы не стал говорить, что блокировка кому-то выгодна или кто-то мог сделать это осознанно. Другое дело, что блокирование канала, даже если это была такая человеческая ошибка вместе с природным фактором, сильный ветер, который развернул этот сухогруз поперек канала, говорит о том, что международные технологические цепочки крайне неустойчивы и зависимы от каких-то случайных факторов. И хорошо его достаточно быстро сняли, недели не прошло. А ведь говорили о том, что эта ситуация может продолжаться и несколько месяцев. Будь команда более настойчивой. Если бы она все это делала осознанно, они могли бы так врезаться в берег, что их бы пять лет не вытащили. И тогда, конечно, издержки судоходных компаний, логистические издержки многих производственных компаний бы резко возросли. И мне кажется, что это подтолкнет крупные международные компании еще больше к диверсифицированию размещения своих производственных мощностей, сокращению этих трансконтинентальных поставок. И, наверное, в какой-то мере это заденет экономические интересы Китая. Зависимость от китайских поставок будет снижаться. Насколько – давайте лет 10 проживем и увидим, насколько снизится доля Китая.

А. Плющев― И в заключении тоже вопрос от одного из посетителей нашего сайта. Немного такой наивный. Но я к нему полностью присоединяюсь. Почему наши чиновники, которых арестовывают за коррупцию, хранят огромные суммы, целые миллионы наличными у себя дома. Да еще и в рублях. В чем фишка? Спасибо.

С.Алексашенко: Никто не гарантирует вам, что этих вирусов не создают или над ними как-то не экспериментируют

С. Алексашенко― Фишка в банке. То есть в банке как в организации. В России существует организация, которая называется Росфинмониторинг. Которая контролирует крупные вклады, крупные движения денег и любой банк обязан сообщать в эту организацию и ежедневно сообщает на самом деле, о всех поступлениях на счета физических лиц и всех платежах на сумму, которая, по-моему, 600 тысяч рублей. То есть уже меньше 10 тысяч долларов. Могу ошибаться в сумме, но она когда-то была такая. Соответственно вы представляете, губернатор области кладет вот эти деньги свои полмиллиарда по 500 тысяч, он же всю жизнь будет класть. И, естественно, банк будет каждый день в Росфинмониторинг об этом сообщать. Но поскольку любой губернатор знает про существование этой организации, он для того чтобы так же как полковник Захарченко хорошо знает об этой организации, то единственным способом достойным что называется применения, хранения – наличные деньги в обувных коробках или коробках из-под ксерокса. Или еще какой-то. И то же самое почему в рублях, а не в иностранной валюте. Потому что давайте честно говорить, за последние лет 20 в России произошло существенное уменьшение дедолларизации экономики. Все-таки экономика все больше использует рубли как средство платежа. И в этой связи ты получаешь взятку в рублях, давайте так: компания производит что-то и продает рубли. Соответственно ты обналичиваешь и получаешь рубли и губернатору деньги заносишь в рублях. Потому что в любой момент появление крупного спроса на валютном рынке, оно отслеживается Росфинмониторингом. Не говоря уже о МВД, ФСБ и всякими другими крышующими обменные пункты организациями. Поэтому пожалейте губернаторов, полковников. У них просто нет выбора. Они вынуждены хранить деньги в стеклянных банках, а не в коммерческом банке.

А. Плющев― Но вы только что сказали, что Росфинмониторинг работает эффективно, судя по всему. Раз его так боятся. У нас был Сергей Алексашенко, экономист. Спасибо большое. Напомню, что в следующей программе «Особое мнение» в 19 часов – писатель Александр Проханов. В 20 «В круге Света» про пандемию, как я уже сказал. А в 21 час – программа «Статус» с Екатериной Шульман. Я еще раз благодарю Сергея Алексашенко. Спасибо большое и до свидания.