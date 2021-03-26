Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 7 минут. В студии Татьяна Троянская. Я приветствую нашего гостя – Леонид Гозман, политик и общественный деятель. И я всех призываю присоединиться к нам на Ютубе – «Эхо Москвы в Петербурге» и не забывайте ставить там лайки. Это очень полезно нам.

Давайте начнем. 21 год назад в этот день был избран Владимир Путин. Вот такая дорога «21». Признайтесь честно, вы голосовали за Владимира Путина 21 год назад?

Л. Гозман― Нет. Нет!

Т. Троянская― А вы понимали…

Л. Гозман― Да ничего я не понимал! Тогда лично о нем я знал только хорошее. Я знал, что он был предан своему патрону, Анатолию Александровичу Собчаку, и что его рекомендовал и выбрал Борис Николаевич Ельцин, и для меня все это было значимо. Но я не голосовал потому что я не мог проголосовать за офицера КГБ. У меня рука не поднималась. Совершенно. Вот не могу и всё! Классовое чувство. КГБ я ненавидел всегда, и хотя многие говорили рациональные вещи, которые звучали убедительно, я не голосовал за него.

Т. Троянская― Я вспоминаю документальный фильм Манского про Путина, когда его жена в самом начале фильма, это документальная съемка, кричит: «Что вы делаете! Вы выбираете человека из КГБ! Вы ещё вспомните мои слова!» Так оно и получилось.

Л. Гозман― Но я не думал, что будет так плохо. Такой прозорливости у меня не было. Более того, в свою первую каденцию Владимир Владимирович сделал очень много хорошего. Правда, он и плохое начал делать практически сразу, но по крайней мере он доводил до конца вещи, которые не смог сделать Борис Николаевич. Первые пару лет он выглядел вполне прилично, а потом уже всё началось.

Т. Троянская― Я правильно поняла, что вы никогда не ставили галочку напротив его фамилии?

Л. Гозман― Нет и нет. Никогда. В этом не грешен. Во многом грешен, а в этом – нет.

Т. Троянская― Не будем давать прогнозов, но как вам кажется, сколько еще лет продолжится этот путь?

Л. Гозман― Трудно сказать, но я убежден, что сейчас мы присутствуем при агонии этого режима. Но эта агония может быть очень долгой. Можно провести аналогию с очень старым, очень больным человеком. Понятно, что он уже никогда не встанет и не вернется к разуму и к нормальной жизни, но жить, с учетом современной медицины он сможет довольно долго. И мне кажется, что мы живем ровно в этой ситуации. Это агония и этого режима нет будущего. Он никогда не откроет новых горизонтов и новых путей, у него не появится новых союзников, он не начнет новый конструктивный проект. Войну – да, а конструктивный проект он не начнет. Это умирающий режим. Он умирает. Задача в том, чтобы вместе с ним не умерла бы вся страна, и весь мир.

Т. Троянская― А эти поездки – в тайгу с Шойгу, это фасад? Потёмкинская деревня?

Л. Гозман― В тайгу с Шойгу! (смеется) А это – реклама, причем старая реклама, которая могла работать в начале, тогда, когда он летал на истребителе и еще что-то такое делал, то это на часть граждан действовало, потому что Борис Николаевич последнее время сдал, в последние два года своего правления он потолстел и обрюзг, а тут – здоровый и спортвный, и это работало. А потом перестало работать, потому что нельзя рекламировать старое.

Говорят, что когда началась Великая отечественная война, то Будённые предложил вернуть в армию тачанки, потому что по его воспоминания тачанки показали себя довольно неплохо во время Гражданской войны. Только неадекватные люди, идиоты пытаются возвратиться в прошлое. И тут – попытка вернуться в прошлое.

Конечно, он хочет показать, какой он крутой. А в чем тут крутизна? Непонятно! Любой дурак, если он умеет водить машину, может сесть за руль шведского вездехода и ехать напролом по тайге. Дело нехитрое! А еще он всё это показывает, потому что ему самому это нравится. Вокруг него давно нет людей, которые могут ему сказать, что мол, Владимир Владимирович, не надо это показывать! Хочешь летать с птичками, ну летай! Но не показывай этого по телевизору. Зачем это? Чтобы вся страна со смеху помирала?

Т. Троянская― Ну Леонид Яковлевич! У человека нет Инстраграма, а человек любит вывесить фотографию и потом считать лайки! И ему также хочется. Это у него такой Инстаграм!

Л. Гозман― Возможно. Но если в молодые годы он понимал, что смешно, а что нет, как мы про себя это понимаем, что что-то и хорошо, но всем это показывать не надо. И он наверное это понимал, он же не дурак, а очень умный человек! По крайней мере, был. Но годы пребывания у власти, когда, как говорил Достоевский: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Он живет без обратной связи, абсолютно без обратной связи! Ведь по телевизору показывают только то, что он сам сказал показать по телевизору. «В интернете одна порнуха, а теперь еще и детская порнография» — кто бы мог подумать! Он не понимает, как люди на него реагируют. И поэтому он живет в иллюзорном мире. Ему хочется поехать в тайгу, и думаю, что он действительно это любит. Забавно, что при своей любви к животным, он сидел на скамье, покрытой шкурами животных. С Шойгу пирует.

Т. Троянская― Это такая любовь!

Л. Гозман― Да, такая любовь. И все это настолько похоже на фильм «Горбатая гора», что уже совсем смешно становится.

Т. Троянская― И особенно учитывая наши скрепы семейные и прочее. А про Навального. он понимает, что происходит? Или тоже находится в некотором заблуждении?

Л. Гозман― Он про все находится в заблуждении, вообще про все. А Навального он ненавидит. И это глубоко личное человеческое чувство. И когда говорят, что он робот и что у него нет чувств, то это неправда. У него есть чувства и очень яркие. Чувство ненависти, которое он испытывает к Навальному – оно искреннее и яркое. Еще до возвращения Александра Анатольевича в Россию на последней публичной пресс-конференции, которая был в прямом эфире, когда его спросили про Навального, а это был разрешенный вопрос, к которому он был готов, он вдруг впал в какое-то странное состояние, стал хихикать и сказал, что «если бы хотели убить, то убили». Он его искренне ненавидит, поскольку у этого человека, который сейчас правит Россией, давно нет никаких границ. Никаких берегов. И конечно, он может еще раз попытаться его убить, довести дело до конца. И вероятность того, что он может убить Навального, к сожалению, очень велика.

Т. Троянская― А вы это как-то связываете с ухудшением его состояния здоровья? Информация об этом поступает, а ФСИН говорит, что они не разглашают персональные данные, и поэтому ничего не скажут. Однако, адвокат это подтверждает.

Л. Гозман― Они же заботятся о правах человека! Но я не знаю, что происходит с реальным состоянием здоровья Алексея Анатольевича. Информация очень ограничена, и я не знаю, является ли это признаком нового отравления, или это реальное ухудшение здоровья, которое вполне могло быть. Его же только что откачали! Он с того света вернулся, так, на минуточку! И он тут же оказался в тюрьме. А пытка бессонницей, лишение сна – это по всем признакам пытка! Она могла ухудшить состояние здоровья без всякого яда. Этого я не знаю, но у них есть внутренние основания, для себя, его убить, в этом я уверено.

Кроме ненависти Владимира Владимировича они видят, что никто лучше Алексея Анатольевич сейчас не мобилизует людей на протест. Нет в России такого человека. Он в этом был чемпион, делал это лучше всего. Но они недооценивают факта, что если они его не дай бог убьют, то появится кто-то другой. И появится быстро. У режима нет другого пути удержаться сейчас кроме войны, войны внутренней и войны внешней. Большую внешнюю войну они не хотят, они ее боятся и правильно делают. А борьба с внутренними врагами, без этого они не могут существовать. Без врагов и без войны нет оправдания тому, что уже третий десяток лет один и тот же человек сидит у власти, и все провалил и развалил. Им надо напугать людей в рамках этой войны. И они понимают, что смерть Навального – это то, что очень многих напугает. И не столько политических активистов и его команду, сколько рядовых людей.

Т. Троянская― А вам не кажется, что наоборот – люди выйдут! То, что Навального посадили, это уже был триггер на протесты, а если не дай бог, мы говорим страшные вещи, но случится так, что Навального не станет, то это может стать точкой невозврата. Ситуация может быть обратной.

Л. Гозман― А я не уверен. Был же расстрел – Кровавое воскресенье. Тогда отец Георгий Гапон, лидер этого движения, сказал, что царь не может стрелять в свой народ, самодержавный монарх, стоящий над законом, не может этого сделать. А он стал стрелять! Царя у нас больше нет. Но после этого царь сидел еще 12 лет. Жестокостью можно напугать. Это стратегически тупиковый путь. Когда ты держишься за счет жестокости и террора, то к тебе не пойдут. Ты не сможешь создать Кремниевую долину, скорее всего не сможешь освоить Луну, но многие будут сидеть тихо. Многие! И это приведет к радикализации протеста. Я стараюсь участвовать во всех мероприятиях и все чаще и чаще слышу от людей, которые туда приходят, и от молодых, и от не очень молодых, от разных, что всё бессмысленно и надо действовать иначе и другими способами. Я боюсь их здесь произносить, потому что скажут, что это экстремизм, но о чем речь – понятно, потому что просто выходить на улицу и махать флагами – это неэффективно, но количество протестующих может уменьшиться. Это не исключено.

Т. Троянская― Такая реакция Путина на Навального, показывает, что это его ахиллесова пята, его слабость, которую он не может скрыть, несмотря на свой опыт дипломата.

Л. Гозман― Не может скрыть. А он все меньше может скрывать. Мы с вами умеем скрывать свои чувства, потому что это воспитание культурного человека, и мы чувствуем свою зависимость от ситуации и от других людей. Мы не полновластные хозяева жизни и других людей, и мы должны с ними договариваться, и поэтому мы должны учитывать их желания. Вот я хотел бы так сделать, но я так не сделаю, потому что это будет неприятно, например, моим соседям, моему окружению и друзьям, семье и так далее. А Владимир Владимирович давно живет один. Вообще один. У политиков такого ранга, это такое базовое качество, и поэтому они так любят международные встречи, потому что та они на равных. Но он живет совсем один. Без обратных связей. По-видимому, без близких людей, по крайней мере, в ежедневном общении. Без нормальных человеческих отношений. И поэтому ему не надо ничего скрывать. Вот так барин мог ходить в исподнем при крепостных, потому что крепостные – не люди, так и мы для него уже давным-давно не люди. Он плевал на всех, и на вас, и на меня, и на своих западных партнеров, как он их называет, потому что они его тоже не приняли. Он без семьи, он теперь одинок. Он больше не может сесть на раных с Байденом или с Меркель и сказать: «Слушай! Какая у нас с тобой тяжелая жизнь! Они же все гады неблагодарные». А они ему: «Конечно, дождешься от них благодарности!» Так уже нельзя разговаривать. Уже все враги. И он один над планетой летает и наводит порядок.

Т. Троянская― Да, тяжело Владимиру Путину. А давайте перенесемся в Петербург. А вы следите за тем, что происходит в вашем родном городе?

Л. Гозман― Конечно, слежу.

Т. ТРОЯНСКАЯ. У нас губернатор Александр Беглов и есть спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Считается, что между ними существует конфронтация. Появились слухи, что якобы следующее Законодательное собрание может остаться без Вячеслава Макарова. Вчера, когда журналист брал интервью у Беглова, он обратил внимание на то, что у нас есть Красный Бор, это такая мусорная история и с ней может справится только наш человек в Государственной думе. И журналист стал пытливо спрашивать, а как зовут этого человека? И тогда прозвучало имя тяжеловеса – Вячеслав Макаров. А вы знаете Макарова? Слышали ли вы о нашем спикере?

Л. Гозман― Я слышал о спикере. Он замечательны человек. Особенно если этот человек губернатор Александр Беглов. Знаете, что сталинские репрессии по отношению к Грузии были еще более жестокими, чем по отношению к другим частям империи, потому что он там вырос…

Т. Троянская― Нет, он в Азербайджане вырос, он из Баку, Беглов.

Л. Гозман― Нет, я говорю про сталинские репрессии. А я думаю, что Владимир Путин так особенно ненавидит Петербург. Чем еще, кроме патологической ненависти можно объяснить губернаторство Беглова кроме ненависти Путина к своему родному городу, я не понимаю! Фигура Беглова даже на уровне наших губернаторов, это замечательная фигура, да и Макаров тоже. Если он может его съесть, он съест. А что ли город много потеряет?

Т. Троянская― Да нет, но если хоть какая-то борьба была между Смольным и Законодательным собранием, и несколько человек депутатов там спорили с «Единой Россией», то сейчас может и это прекратиться.

Л. Гозман― Такие замечательные питерские люди, как Вишневский или Резник, они что ли перестанут спорить?

Т. Троянская― Нет, они могут не стать депутатами. Впереди выборы.

Л. Гозман― Они могут не стать депутатами не потому, что Беглов съест Макарова. Это решение будет принимать не губернатор Петербурга. Принимать его будут в Кремле. И Вишневский, и Резник, и Шлосберг у себя в Пскове – это ребята, особенно с учетом в Питере значимости города, они раздражают федеральную власть. И федеральная власть будет принимать это решение. И это решение исполнит любой спикер Заксобрания, любой губернатор и прочее. Может они и побоятся это делать, может позиции Вишневского и Резника настолько сильны, настолько популярны, мне это трудно оценить, что не пустить из в Заксобрание будет слишком дорого. Слишком большие усилия надо будет предпринимать и начальство наверху решит – черт с ними! Пускай они так кричат, наплюем! Может быть, может быть. Но все равно это не будет зависеть от спикера Заксобрания.

Т. Троянская― Считается, что выборами он рулит. И то, что его отсюда изгоняют, с этим связано. Смольный хочет поставить в Законодательное собрание поставить своих людей. Есть такие слухи.

Л. Гозман― В террариуме единомышленников наверняка происходит масса интересных событий, но не думаю, что это всерьез отразится на судьбе города. Сейчас предприятия крышует одна банда, а будет – другая. Может быть с этим бандитом разговаривать приятнее, чем с тем, но важно то, что предприятие не свободно, а его крышуют бандиты. Примерно так. И пока это не выборы, а черт те что, то, кого они поставят – это не важно. Отдельные самоотверженные люди как Вишневский и Резник могут менять атмосферу, и они ее меняют, добиваются решений, добиваются справедливости в массе конкретных случаев. Боря, я знаю, он не вылезает из полицейских участков, вынимая оттуда захваченных людей. Но это не то изменение, которое может повлиять принципиально на ситуацию.

Т. Троянская― Про судьбу Макарова, не конкретно Вячеслава Серафимовича, а человека, который был крупной рыбой, пусть в небольшом озере, а если он переберется в Государственную думу, не потеряется ли он там? Мы наблюдали за Виталием Милоновым, который был здесь звездой, не важно какого жанра, но в Государственной думе он растворился. Макарова ждет та же история?

Л. Гозман― Поскольку Милонов – клоун, то он как клоун в Государствнной думе остался достаточно заметным. Из 450 народных избранников по известности Милонов где-то наверху, не на самом, но на верху. А Макаров совершенно не клоун и больше шансов, что он там потеряется. Может я кого-то сильно обидел? И кто-то переживать будет? Он сильно хороший человек для вас?

Т. Троянская― Нет! Он неоднозначный человек и я не могу рассуждать хороший он или плохой, но это была интересная персона. Говорю была, но она и будет, но наверное в Государственной думе. А сейчас мы прервемся на московские новости, но останемся на Ютубе и перебирайтесь к нам, мы там продолжим разговор.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Посмотрите потом, мы в перерыве говорили на Ютубе про детство Владимира Путина. А коллеги передают, что им владимирский омбудсмен сообщил РИА-Новости, что получил жалобу по состоянию здоровья Алексея Навального. А вы вспоминали имена наших депутатов, Максима Резника и Бориса Вишневского. Появилась информация, точнее, Максим Резник говорил у нас, что не исключает, что он будет баллотироваться на нынешних выборах. Многие знают, что в 14-м году был скандал и Максим Резник разошелся с партией «Яблоко». А сейчас газета «Ведомости» пишет, что для того, чтобы баллотироваться от «Яблока», возможно Максиму придется извиниться перед «Яблоком». А как вы рассматриваете такое возвращение блудного сына? Даже статья именно так называется. И нужно ли извиняться? Не напоминает ли это того же Путина и Кадырова? Эти коленопреклонения, и прочее?

Л. Гозман― Конечно напоминает. Я не судья никому, ни «Яблоку», ни Максиму. Кто я такой? Ни «Яблоко», ни Максим не спрашивали моего совета, а если бы и спросили, то я говорить об этом бы не стал. Но люди вынуждены идти на компромисс в своей жизни, даже самые смелые, самые самоотверженные из нас. Мы оказываемся в сложных ситуациях, надо бы сделать так, но у тебя есть обязательства перед женой, перед родителями, перед ребенком. Всякое бывает. И каждый сам решает, на какой компромисс ему идти, а на какой – нет. И внешний суд здесь почти всегда неадекватен. Все же изнутри. Есть барьеры, которые нельзя переходить даже, когда у тебя сложная ситуация. Нельзя доносить. Нельзя использовать насилие. А извиниться или не извиниться? Господи! Человек сам разберется. И его избиратели разберутся. Им решать.

Т. Троянская― Но одно дело, если Максим сам решит извинится, а другое, если это будет условием – извинишься прилюдно, тогда будешь баллотироваться от «Яблока». Разница есть, согласитесь.

Л. Гозман― Если такова позиция «Яблока», то это странно. Хотя, может быть у них есть к этому какие-то основания. Но на фоне всего происходящего у нас, на фоне убийств, насилия и тотальной лжи… Ну, разберутся!

Т. Троянская― Действительно, разберутся! Но если Максим Резник пойдет от «Яблока», то это будет красивый жест со стороны «Яблока». В любом случае, особенно учитывая статью Григория Явлинского, о которой уже все высказались. А на какой стадии ваше обвинение Красовского в прослушке телефона? Вы же обращались в Следственный комитет? Буквально два слова, вдруг не все в курсе, маленькая фабула.

Л. Гозман― Есть прекрасная станция «Russia Today» с совершенно замечательной Симоньян. Меня туда сначала позвали в запись, но я их далеко послал. И тогда они пригласили в прямой эфир, а в прямой эфир я хожу к кому угодно. Я пошел туда, предполагая объяснить зрителям, которые будут это смотреть, как их обманывает «Russia Today». По моему глубокому убеждению – это лживая организация и преступная. Понятно, почему лживая, а преступная, потому что их ложь является преступлением, потому что приводит к кровопролитию. Например, когда они придумали испанского диспетчера Карлоса, которого не существовало в природе, который в аэропорту Борисполя увидел военный самолет ВВС Украины, который и сбил боинг. А ложь и клевета в этом направлении к чему может привести? Кто-то из наших не очень умных сограждан может, услышав как бандеровцы лютуют, может решить пойти туда воевать и может там погибнуть, или, что еще страшней, кого-то убить. Кто-то из украинцев, которые и так нас не любят, послушают эту клевету и тоже пойдут воевать, и тоже могут погибнуть или кого-то убить. Здесь прямая связь с кровью и жизнью.

Перед тем как идти, я позвонил человеку, который все это знает, замечательному журналисту Игорю Яковенко, чтобы посоветоваться какие вещи могут быть наиболее значимые. И мы с ним минут пятнадцать поговорили и я поехал к ним в студию. Приезжаю, прошло около четырех часов со времени нашего разговора. И Красовский прямо в эфире выкладывает, что все беспокоятся, звонят из Администрации президента, что Гозман едет сюда с досье на нас, которое ему дал Яковенко. Всё. Занавес. Значит нас прослушивали и передали это Красовскому. А то, что они нас слушают, это не ньюс. Но это доказательство. Одно дело, когда я говорю, что они слушают, а мне в ответ – а кому ты там на фиг нужен! А тут вот – я только что об этом говорил, а они об этом уже знают.

И вторая ужасно смешная вещь. Это означает, что «Russia Today» является подразделением спецслужб. А может ЦРУ? Может это меня ЦРУ слушает? Мы обратились в Следственный комитет, чтобы они защитили наши права. А они – подразделение той службы, которая нас слушала. Чтобы передать результаты прослушки надо было это согласовать на высоком уровне, тот своему генералу, а тот – генералу мвдшному, пропанагдистскому и так далее. А тут – прямо передали. Они реально сидят в одной комнате! И какой-то товарищ майор позвонил Красовскому и сказал, что негодяй, который будет у него в эфире, вот что готовит. И поэтому мы обратились в Следственный комитет. Он зарегистрировал наше дело и присвоил ему номер. И ровно сейчас начинается ожидаемый фарс. Они классифицируют наше обращение не как сообщение о преступлении, которым оно и названо. Обращения граждан они пытаются спустить на тормозах, а мы будем не давать им это сделать.

Т. Троянская― Удачи вам! Леонид Гозман, политик и общественный деятель был сегодня в программе «Особое мнение». До свидания.