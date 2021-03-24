А. Плющев― Здравствуйте. И в программе «Особое мнение» сегодня Александр Горбунов, также известный как блогер «Сталингулаг». Добрый вечер.

А. Горбунов― Здравствуйте.

А. Плющев― Мы, конечно, обсудим новости дня темы недели и так далее. Я начать вот с чего хотел. Я сегодня посмотрел, сколько времени прошло с того момента, когда вы для публики стали Александром Горбуновым. Благодаря деанонимизации. Два года прошло почти. В мае 19-го это было. С тех пор каких последствий больше: негативных или позитивных?

А. Горбунов― Разных последствий, с одной стороны мне приятно, что ко мне подходят на улице люди, выражают какие-то свои приятные эмоции, фотографируются. Приятно и хорошо, но с другой стороны я рассказываю в Telegram-канале и на Ютубе о том, что некоторое время назад какие-то подозрительные личности с моей фотографией ходили вокруг моего дома. Они узнавали у консьержки, когда я выхожу из дома. Когда прихожу. Причем они представлялись разными личностями. Одним говорили, что они мои какие-то давние друзья и знакомые. Другим говорили, что они из благотворительного фонда. Они теперь узнают именно квартиру, в которой я проживаю. И такие непонятные истории. Спрашивали, в какое время я выхожу из дома. Когда. Я выкладывал сегодня видео, что какие-то непонятные люди ждали около моего подъезда. Когда я прихожу, когда выхожу. То есть такие неприятные моменты тоже случаются.

А. Плющев― Это невероятно неприятно. Но простите, я, например, рад, потому что в том числе благодаря этому вы у нас сегодня в эфире можете быть. Со «Сталингулагом» мы ни разу не разговаривали… Давайте обсудим тему недели и дня сегодняшнего. Сегодня наконец ГД приняла в третьем окончательном чтении закон, благодаря которому Владимир Путин может пойти еще на два президентских срока. Какие эмоции испытываете по этому поводу. Какие мысли приходят в голову.

А.Горбунов: Раньше у нас было летоисчисление от рождения Христа, а теперь от обнуления Владимира Путина

А. Горбунов― Естественно, духоподъемные. Я всех наших граждан с этим поздравляю. Потому что у нас до этого был только один великий праздник – день победы. А теперь будет еще один – день обнуления. И как у нас принято ко дню победы готовиться, праздновать его и потом еще полгода праздновать, то сейчас мы можем полгода до дня победы праздновать день обнуления. Парады, все, кто принимал участие, члены избиркома тащить боевые лавочки, пеньки. Депутаты на колесиках…принтеры, что они все это принимают. То есть раньше у нас было летоисчисление от рождения Христа, а теперь от обнуления Владимира Путина. Ну а если серьезно, то конечно еще раз у нас подтвердили статус самых бесполезных людей, самого бесполезного органа. Мы прекрасно понимаем, что их принятие закона на самом деле ровным счетом ничего не значит. То самое время, когда у нас в стране творится просто полный ужас в экономике, мы видим, что у нас просрочка по кредитам на 18% больше, чем за прошлый период. Мы видим, что у нас количество индивидуальных предпринимателей сокращается. Мы видим, что творится с национальной валютой. Мы видим дикий рост на продукты питания. Мы видим весь тот ужас и с ним ничего не может справиться. Вместо этого депутаты принимают абсолютно ненужную вещь. Потому что оттого, что Путин будет оставаться на 2-3, на 88 сроков – это никак не отражается. Просто приняли и приняли.

А. Плющев― Иной человек скажет, я не запомнил все, что вы произносили. Но две вещи мне врезались. Ну, как же, продукты питания, ну вот по Александру, имея в виду меня, точно не скажешь, что продукты питания дорожают. А что 149 млрд. задолженности, просрочки по кредитным картам – так это люди гады, сволочи, перестали вообще отдавать. Берут в долг и не отдают. Я сегодня слушал, у нас утром по радио выступали коллекторы. Звонили. И они рассказывают, что о людях просто с одной стороны думаете. А они взяли в долг и считают, что отдавать не надо

А. Горбунов― Мы понимаем, если мы возьмем статистику, на что люди берут кредиты, то есть это не на квартиры и не на машины. А это буквально кредиты в размере 5-10-15 тысяч рублей. То есть тот случай, когда человек находится в безвыходном положении. Что ему нужно просто дожить буквально до зарплаты. У него нет денег, он берет кредит. По поводу кстати продуктов питания, лишний вес – свидетельство того, что человек плохо питается. Значит он питается именно дешевыми товарами. Так что, Александр, это наоборот вы можете ставить как плюс того, что у нас экономика все хуже и хуже.

А. Плющев― С хлеба да на макарошки.

А. Горбунов― Да. Хлеб, макарошки и картошечка.

А. Плющев― Но, тем не менее, на самом деле конечно, принятие закона само собой ничего не значит, потому что еще летом проголосовали за поправки к Конституции, которые это предусматривали. Не все это широко обсуждали.

А. Горбунов― Цель была именно в этом. Одна из главных. Для того чтобы обнулиться. Мы видим бессмысленное обсуждение, как будто бы это что-то значило, если бы депутаты не проголосовали, то Владимир Путин сказал бы, что нет…

А. Плющев― Давайте обсудим саму суть. Путин, судя по всему, есть, правда, какая-то легенда, что он все время уходит. Но боится быть «хромой уткой». Но Путин, судя по всему, остается. И остается надолго. Давайте это обсудим. Как вам перспективы Путина еще на 12 лет получается. От 24-го года плюс 3 — 15.

А. Горбунов― На самом деле Путин с нами не надолго. Путин с нами навсегда. Наверное, правильно будет сказать: до конца. Но непонятно, до чьего именно конца. До всеобщего нашего конца. И это на самом деле очень важная тема. Я ее недавно затрагивал. Что никто в нашей стране, ни сторонники Путина, ни противники Путина на самом деле не представляют свою жизнь без Путина. Потому что все крутится вокруг одной конкретной личности. У меня недавно был случай, я недавно заболел. Так получилось, что не было возможности выходить в Интернет. Читать соцсети. Тут мне становится лучше и открываю соцсети и смотрю, неважно, условно какие-то «Раша тудей» или оппозиционеры пишут только о том, что сказал Байден о Путине, как Путин на это парировал, как он шутеечку запустил. Как он ловко срезал или как наоборот дедушка впал в очередной раз в маразм. И все крутится вокруг Путина. И вот завтра не будет, допустим, Путина по какой-то причине, как в книге Александра Проханова «Господин гексоген». То есть растворится в воздухе, уйдет в закат и наступит просто информационный вакуум. Людям будет просто тупо не о чем говорить.

А. Плющев― Ну как это. Про маньяка Мохова. Про Ксению Собчак.

А. Горбунов― Ксения Собчак и маньяк Мохов и обсуждение этой истории – это в той же степени Путин и парадигма того путинизма, в котором мы живем.

А. Плющев― Сейчас продолжим. Не хочу подвешивать в воздухе, но придется.

А.Горбунов: На самом деле Путин с нами не надолго. Путин с нами навсегда

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А. Плющев― Мы тут с Александром Горбуновым, во-первых, в эфире наметили как минимум две темы. А еще за эфиром сколько. Так что оставайтесь с нами. Итак, мы говорили о путинизме и что все крутится вокруг Путина. И даже Мохов с Собчак. Но о них чуть позже с вашего позволения. А сначала все, что кроме них.

А. Горбунов― Да, мы говорим о том, что все крутится вокруг Путина и все обсуждения вокруг Путина. То есть соответственно ни оппозиция, ни охранители или как даже называть. Они никто не создают образ будущей России. То есть были абстрактные понятия, а мы обсуждаем только то, что есть Путин, Путин должен уйти или Путин должен остаться. И ни те, ни другие не говорят, никто не говорит, что Путин должен остаться ради чего. Или Путин останется, чтобы 20 лет делать что. Прыгать с вездехода и пить чаек с Шойгу. А если уйдет завтра Путин – тогда что мы будем делать после. Просто мы будем строить счастливую и прекрасную Россию будущего. Это конечно хорошо и прекрасно. Но нет какого-то конкретного, каких-то конкретных шагов, потому что, наверное, каждый подсознательно не верит в то, что когда-то Путин уйдет. Это такая граница, та бездна, в которую сложно заглянуть и поэтому все заканчивается только на этой конкретной личности и на его жизни и в нашей жизни.

А. Плющев― То есть вы предполагаете, что если бы было обещано, объявлено железно, что Путин уходит тогда-то и туда-то, то это было бы таким неким прологом русской мечты. Во всяком случае, предпосылкой русской мечты.

А. Горбунов― Это стало бы хоть каким-то началом. И даже условный какой-то Владимир Соловьев тут бы задумался, завтра уйдет Путин, и где я буду показывать в своем воздухе карате. Надо будет как-то вовремя переобуться и, по крайней мере, даже он начнет что-то думать и мыслить в таких категориях. Я так он только подражает, ловит карандашик и считает, что так будет вечно, так будет всегда.

А. Плющев― Вы полагаете, у Владимира Соловьева есть такое. Мне казалось, что там уже все выключено и исключительно только по каким-то, условно говоря, методичкам. Ну или собственного представления о прекрасном.

А. Горбунов― Нет, я думаю, мы еще увидим Владимира Соловьева и, скорее всего, наступит такое время, когда мы увидим, когда Соловьев будет и меня и вас отчитывать за то, что мы, допустим, были недостаточны оппозиционны. А вот он один стоял на переднем фланге борьбы с властью и за это страдал. За это корчился в эфире и все его крики – это были нервные срывы оттого, что где-то в администрации президента пытался отстоять свободу слова. Но делал, как мог, и послал нам сигналы и еще станет, что называется, во главе российского майдана условного. Мы же понимаем, что все это движение просто антимайдан – это половина в будущем майдана.

А. Плющев― Пошли по статье — слишком сильно критиковали Навального. У Соловьева я имею в виду. Хорошо. Владимир Путин еще, давайте еще покрутимся вокруг него, он накануне вечером привился. Точнее нам сообщили, что он привился. И предложили поверить этому на слово. Вы кстати верите?

А. Горбунов― А вот это очень важная новость. Тут как бы важного уже в российском информационном пространстве ничего нет, есть, по крайней мере, повод для таких фантазий и размышлений. То есть, во-первых, почему он привился именно сейчас. Очень странное решение, поскольку, когда нам каждый день рапортовал Минздрав о том, что у нас рекордное количество зараженных людей «короной», он говорил, что я подожду, не хочу. А тут, когда мы практически объявили о победе над «короной», врачам развесили медальки и все это уже стало не чем-то серьезным, люди перестали носить маски и перестали спрашивать. И тут он заявляет, что настало время привиться. Возможно, он взял все свои вакцины, которые были доступны, американские, китайские, российские – отвез шаману в тайгу, поводил руками и сказал: именно этой надо прививаться. Или шаман наконец увидел какую-то звезду и сказал, что настало время какой-то защиты и тебе нужен иммунитет. Может, так было. А с другой стороны вы же понимаете, что вся эта история «я привился» — это история человека, который говорил, что я не буду менять Конституцию, я не буду повышать пенсионный возраст, я не буду держаться за власть. Тем более не он сам сказал, что привился. Это со слов его пресс-секретаря Пескова.

А.Горбунов: Сторонники Владимира Путина, их так воспитывали, дрессировали все 20 лет в условиях жесточайшей конспирологии

А. Плющев― Со слов пресс-службы Кремля сначала.

А. Горбунов― Как известно, Песков никогда не лукавил, не водил в заблуждение. Поэтому нет поводов ему не верить. Наверное, все так и есть.

А. Плющев― Но и сам Путин анонсировал. Сказал буквально своим голосом…

А. Горбунов― Учитывая, что он очень трепетно относится к формулировкам, он же не сказал, когда конкретно. И чем привьется. Может, привился от какой-нибудь кори.

А. Плющев― Это интересно, многие обратили внимание…

А. Горбунов― Может, он уехал в тайгу и там привился от какого-нибудь или еще рано клеща.

А. Плющев― Многие просто обратили внимание на то, что Владимир Путин, когда анонсировал прививку, он сказал: «Я завтра тоже сделаю это». Можно формально, конечно, если исходить из словесной эквилибристки, тут тоже как-то оправдаться. Но как вы полагаете, в Кремле считают, в частности Песков сказал о том, что это довольно большой ход для популяризации вакцины. Довольно большое дело. И можно прочесть его слова, что ожидают, что сторонники Владимира Путина, да и вообще граждане России пойдут активнее прививаться.

А. Горбунов― Конечно же, нет. Потому что сторонники Владимира Путина, их так воспитывали, дрессировали все 20 лет в условиях жесточайшей конспирологии. И им каждый день рассказывали, что просто так ничего не бывает. Что всегда за кем-то кто-то стоит. Что обязательные всевозможные прививки и прочее это дело рук какого-нибудь Ротшильда, Билла Гейтса и масона. И сторонник Путина — абсолютно человек, который никому не доверяет. И в том числе не доверяет Путину. И людей настолько воспитали в таких условиях тотального недоверия ко всему на свете, к любой новой информации, что это не произвело никакого впечатления. И какой-нибудь там условный житель Забайкальского края посмотрел на то, что Путин соответственно сказал, что «буду прививаться, прививайся и ты», он сказал: а, его там рептилоиды небось купили или ему рептилоиды что-то сделали. Понимаете, российская идеология – это идеология конспирологии, которая рассказывала, что человек на самом деле не имеет никакой субъектности. У нас любой человек это марионетка и им всем управляют. Если вы о чем-то говорите, значит, вам кто-то заплатил. Вас заставили. Вас принудили или как минимум вами манипулируют. И эту историю таким ходом они, конечно, никак не изменят. То, что президент сказал, что он вакцинируется. К тому же непонятно, почему он не вакцинируются прилюдно. То есть Песков говорит о том, что он хочет оставить это в тайне, но мы знаем, что своей жизнью президент наоборот любит демонстрировать, как он занимается на тренажерах, скачет на лошади, прыгает со снегохода, пьет чаек.

А. Плющев― Там он победитель. Там он мачо. А здесь он пациент…

А. Горбунов― По ситуации.

А. Плющев― …Пациент у нас другое имеется в виду. Амплуа другому отдано властями. Нет?

А. Горбунов― А представляете, какой был бы красивый жест, что он берет, раздевается и сам себе ставит прививку. Сам хоп — это красивая была бы картинка. И Симоньян потом бы рассказывала: а Байден так может? — а Байден так не может. Байден бы не попал, а наш попадает. Тоже был бы хороший прием

А. Плющев― Я сначала, когда вы сказали, что раздевается — я подумал, что же там может быть. Ну не татуировку ли Навального. Оказалось, нет. Он просто сам себе ставит прививку.

А.Горбунов: Если Мохову задать ряд вопросов, то это будет такой твердый, что называется, патриот

А. Горбунов― А может татуировка по поводу обнуления. И знак бесконечности.

А. Плющев― Да. Я напомню, что в 19 часов в программе «Особое мнение» Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ. В 21 час слушайте «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. В 22 часа в программе «48 минут» в центре внимания Дени Сассу-Нгессо, президент республики Конго. Марина Максимова и первый зам. генерального директора ТАСС Михаил Гусман расскажут, что они о нем знают. А что Александр Горбунов, он же «Сталингулаг» думает по поводу всего происходящего, вы продолжите узнавать через 4 минуты после рекламы и новостей.

НОВОСТИ

А. Плющев― Мы уже упоминали ситуацию вокруг скопинского маньяка Ксении Собчак. Тут есть новости, Ютуб ограничил доступ к интервью Собчак со скопинским маньяком. Теперь надо в аккаунт входить, чтобы возраст подтвердить, чтобы его посмотреть. То есть недоступно для тех, кто моложе 18 лет. Вообще посмотрели интервью Ксении Анатольевне?

А. Горбунов― Да, посмотрел. Я как человек, чье детство прошло под тревожную музыку «Криминальной России», рассказывали людоеды, как они обгладывали кости своих несчастных жертв. Меня не очень шокировало. Я хотел бы больше остановиться на реакции общественности. На Ксении Собчак. Конечно, к Ксении Собчак у нас есть масса претензий. И многие из них по делу. И давно спор состоялся, я говорил о том, что ее сравнение Навального с Путиным или Георгия Албурова с Игорем Сечиным это вообще позор и стыдно, такие сравнения делать нельзя. Конкретно в этой ситуации я хотел бы сказать о том, что гораздо важнее говорить о том, что, несмотря на то, что в нашей стране принимается масса запретительных законов, мы выясняем, что главных законов запретительных у нас нет. Например, эта сволочь, этот маньяк, эта мразь может спокойно приближаться к своим жертвам и звонить им, приходить к ним домой. Снять квартиру в их доме. Встречаться с ними каждый день, как-то их нервировать и за это ему ничего не будет. То есть даже буквально, если они будут звонить в полицию, полиция им скажет, когда вас снова убьют или изнасилуют, тогда мы приедем. А может и не приедут, как мы знаем из недавнего ужасного случая, где девушку убивали и никто из экипажа не приехал. Видимо, был занят задержанием одиночных пикетов. И особенно это в нашей стране в России в 2021 году мне кажется очень много, у нас и так много всевозможного Роскомнадзора, разного цвета погон, количества звездочек и прочее. И не стоит с ними солидаризироваться. И кричать о том, что это нельзя показывать, это можно. Мне кажется показывать и снимать можно многое. А если какого-то человека сподвигнет интервью на то, чтобы стать маньяком, то этот человек, конечно же, больной ублюдок, и его может сподвигнуть что угодно. Он может посмотреть фильм «Молчание ягнят», может прочесть какую-то книгу и тоже пойти на какие-то действия. То есть это мне кажется не повод для того, чтобы в частности включать такое морализаторство. Ну и можно сказать, что мы, конечно, перефразируя знаменитое высказывание, конечно, Ксения Анатольевна плохая, ну а кто сделал два миллиона просмотров за сутки. Это сделали все мы, такая желтая подача материалов, всем интересно и приятно. А с точки зрения того как журналистская работа, интервью мне кажется самое главное, что оно не показало ничего, потому что перед нами предстал, то есть не было раскрытия, почему он это сделал, как, просто какое-то никчемное существо, которое творило этот весь ужас. И непонятно зачем и почему. Но именно включать такой суд и говорить о том, что этого нельзя делать, нельзя показать – мне кажется в нынешних условиях и, зная самое главное, к чему приводят эти разговоры у нас, я напомню, что у нас Роскомнадзор с историей про то, что давайте оградим детей от нежелательного контента. Такая размытая формулировка. А все закончилось тем, что и взрослых стали ограждать вообще от любого контента, который Роскомнадзор посчитал нежелательным.

А. Плющев― Но я, во-первых, хотел сказать, что я непричастен к 2 миллионам просмотров, это будет непрофессионально признаться. Но я не видел. Я из атмосферы по рассказам воспринимаю. Но тут, например, еще как говорят людям. Если вся эта история поможет обратно его посадить, например, за слова, сказанные в этом интервью, то Собчак можно давать орден. Ставить памятник, выдавать премии. Или что-нибудь еще. Сказать спасибо. Что вы думаете по этому поводу?

А.Горбунов: Давайте скажем откровенно: Алексея Навального пыталось убить государство РФ

А. Горбунов― Да нет, мне кажется дело не в этом. Этот маньяк оказался, выявил системную проблему. То есть если человек был задержан по какой-то политической статье и даже если он не сидел, то за ним, конечно, ведется какой-то надзор, за ним следят. А если он тем более оказался в тюрьме и потом вышел, то за ним обязательно будут следить какие-то… А тут мы выясняем, что есть вот такие сволочи и страшные чудовища, которые выходят, тем более мы понимаем, что этот маньяк конкретный просто стал таким медийно известным, такое пристальное внимание. А сколько еще сидит сволочи, которая выходит и которая сидит гораздо меньший срок, которая обратно возвращается к своим жертвам. Которые продолжают портить жизнь, напоминать о себе. Это неизвестно и за ними никто не следит. И всем на это плевать и неинтересно и жертва вновь один на один остается со своим истязателем. То есть вот такая главная проблема, которую никому неинтересно решать, потому что тут депутаты не бросятся наперебой принимать какие-то другие законы, потому что Мохов не угрожает ни депутатам, Мохов сталинист, кстати. Как мы выяснили из этого интервью. Я не удивлен. Если Мохову задать ряд вопросов, то это будет такой твердый, что называется, патриот, который поддерживает все эти духовные ценности, который скажет, что конечно, я против всех западных навязанных стереотипов, за крепкую семью. И другой набор бессмысленной чуши, которую мы часто слышим.

А. Плющев― Мне-то, простите, за мое особое мнение, которое я здесь стараюсь не высказывать, в этой истории подсвечивается вот что. Что если человек идет по политике, то ему дело обязательно найдут, чтобы его удержать в тюрьме или под домашним арестом. А вот если человек угрожает другим людям, то тут закон очень свято блюдется. Это очень интересный феномен как мне кажется.

А. Горбунов― Это главное, потому что мы же прекрасно знаем, что у нас за политику дают гораздо больше, чем за насильственные преступления. То есть вы можете избить человека и отделаться штрафом. Зато если вы появитесь и проявите свою гражданскую позицию, то арест в большинстве случаев будет как минимум обеспечен.

А. Плющев― Почему так?

А. Горбунов― Как почему. Потому что Мохов он не претендует ни на что. Мохов претендует только на то, чтобы издеваться над другими и слабыми людьми. И Мохов никому не мешает. Не представляет никакой угрозы. А, допустим, любой политический активист, просто не хочется называть фамилии, чтобы в одном ряду с чудовищем не оказались. Он представляет какую-то угрозу. Хоть мнимую, и власть всегда у нас такая, что называется, охранка гораздо жестче относилась к политическим, чем к каким-то уголовникам. Это было всегда. И в ГУЛАГе и прочем. Что уголовники сидели лучше, чем сидели политические заключенные. У них были какие-то поблажки и прочее. Это опять же наша духовная скрепа.

А. Плющев― Кстати, о политических заключенных. Вы же надеюсь, считаете Навального политическим заключенным.

А. Горбунов― Ну само собой, конечно.

А. Плющев― Адвокат Алексея Навального – Ольга Михайлова сообщила МБХ-медиа, что защитников политика сегодня не пустили в колонию. Они целый день там прождали. Она также рассказала, что у Навального начались проблемы со здоровьем. Вчера у него был адвокат. Были сильные боли, начало отдавать в ногу, есть большие проблемы с позвоночником. Врач приезжал из тюремной больницы, дали две таблетки и лечение на этом закончилось. Дальше будут обжаловать. Что думаете, как будет развиваться ситуация с Навальным в тюрьме.

А. Горбунов― Как это ни печально было говорить, но давайте скажем откровенно: Алексея Навального пыталось убить государство РФ. И, конечно, когда у них не получилось по ряду причин, то они его посадили не для того чтобы создать ему условия какого-нибудь санатория в Кисловодске или Сочи. Они его посадили именно для того чтобы над ним измываться, мучить, унижать, деморализовывать его и его сторонников, его команду. И, конечно, это ужасно и отвратительно. Еще более ужасно и отвратительно то, что с этим по факту в принципе пока не видится каких-то возможностей эту всю чудовищную историю прекратить и самое ужасное то, что мы не видим в массе большой, что называется, российского народа. То есть российского народа в таком его большом проявлении. У этого есть, конечно же, причины. Мы сейчас не будем говорить, долгая тема. Такое ощущение, что какой-то маньяк просто вытащил, расчленил как недавно была выставка тел и из этого тела вытащил какую-то функцию, которая отвечает за самоуважение. Вытащил ее, съел, растоптал, помочился на нее, сжег. Совершил всевозможные деяния. И вот у народа самоуважение и инстинкт самосохранения пропали. И поэтому мы сейчас наблюдаем, вся страна смотрит, как по факту огромное государство уничтожает человека буквально ни за что. Уничтожает за его политическую позицию. И всё. И ничего не происходит. И это страшно, конечно.

А.Горбунов: Активность сетевого протеста гасит градус уличного протеста

А. Плющев― Александр, что думаете по поводу акции, которую объявили сторонники Навального. Они набирают на сайте 500 тысяч и потом обещали объявить новый митинг.

А. Горбунов― ФБК, безусловно, вызывает уважение. То, что они в условиях такого жесткого прессинга, когда ключевые сотрудники находятся кто под арестом, а кто не может находиться в стране, вынужден уехать. Придумывают новые формы протеста. Но вы знаете, я хотел больше времени, чтобы раскрыть тему. По поводу протеста то, что они ищут формы – это, конечно же, хорошо. Но вот у меня есть такое предположение, что активность сетевого протеста гасит градус уличного протеста. То есть создается такое мнимое ощущение, что вот я заполнил какую-то табличку, я нажал какую-то кнопку и я выполнил гражданский долг. И на этом все заканчивается. Больше мне не нужно ничего делать. Потому что я все сделал. Я молодец, я активный гражданин. И на этом моя роль заканчивается. И когда надо приступать к более решительным действиям, он говорит: стоп, ребят, я что-то сделал, пусть это сделает кто-то другой. То есть это проблема не ФБК, это, наверное, проблема всего нашего общества. И как это все решать – пока не представляю. Пока не видно. То есть что это будет. Это может быть наша новая цифровая эпоха, в которой нам всем жить.

А. Плющев― Власти обязывают нас упоминать, что ФБК признан иностранным агентом. В программе «Особое мнение» сегодня был Александр Горбунов, блогер «Сталингулаг». Большое спасибо, Александр. И всего доброго.