Особое мнение СПб

С. Кагермазов― 11 часов 6 минут в Петербурге. Меня зовут Сергей Кагермазов. Сегодня вы слушаете особое мнение депутата Законодательного собрания, лидера фракции партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Пришла утром новость, что взламывают Телеграм-канал вам и Максиму Резнику. А что случилось? Кто взламывает?

Б. Вишневский― Ночью просыпаюсь от уведомления Телеграма, что что кто-то с какого-то другого устройства пытался войти в мой аккаунт из Хельсинки. Я не владею даром телепортации, и меня точно этой ночью не было в Хельсинки и не мог оттуда войти в свой Телеграм, а это означает, что была попытка взлома, и подобная была у Резника. Я принял меры, тоже буду писать жалобу в Мегафон. Понятно, что хотели получить доступ к переписке, хотя я никаких государственных тайн в этой переписке не обсуждаю, хотя я в Телеграме обсуждаю вещи, которые никак не хочу делать достоянием наших властей. И вообще, это частная переписка, доступ к которой запрещен законом. Тайна переписки пока охраняется.

С. Кагермазов― А во сколько был вход в ваш аккаунт?

Б. Вишневский― Около трех часов ночи. Или утра и я сразу это обнаружил, потому что я проснулся от того, что мне пришло уведомление, услышал писк телефона и решил посмотреть в чем дело и увидел попытку взлома из Хельсинки.

С. Кагермазов― То есть, скорее всего вашу переписку не успели скопировать?

Б. Вишневский― Надеюсь, что не успели, хотя уведомление от Телеграма могло и запоздать.

С. Кагермазов― Вы говорите про государство, а может это просто хакеры? Денги хотели из вас вымогать, прислать вам вирусы. Почему сразу государство, политика?

Б. Вишневский― Одна из моих любимых поговорок – стыдно подозревать, когда уверен. Я думаю, что если одновременно были попытки взлома аккаунтов у меня и у Максима Резника… Ну не бывает таких совпадений! Чтобы хакеры интеревались только нами, людьми, которые жестко критикуют губернатора Беглова, президента Путина и не боятся об этом говорить. Я думаю, что это связано с уже идущей избирательной компанией. Ни в Смольном, ни в Администрации президента никакого желания видеть меня дальше депутата они не имеют, я их слишком раздражаю. Я им мешаю. Со мной трудно спорить. А когда невозможно спорить, значит надо просто напакостить. Допускаю, что будут попытки административный путем не допустить меня до выборов, могут и «Яблоко» не допустить до выборов. Это вполне реальный сценарий в нынешних условиях, когда власть понимает, что честно ей не выиграть, а может даже и нечестно не выиграть, учитывая отношение к ней, и надо просто оппонентов не пустить!

С. Кагермазов― Позвольте уточнить, у Резника взломали служебный депутатский телефон, провайдер «Мегафон». А у вас?

Б. Вишневский― И у меня тоже самое! Телеграм привязан к номеру, который получил в Законодательном собрании и он оформлен на Закс. Все идентично!

С. Кагермазов― Тогда давайте и перейдем к выборам. Вчера глава петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова объявила, что пойдет на выборы в Законодательное собрание по округу Вячеслава Макарова, спикера Закса, нашего главного Единороса. И у нее два пути. Либо самовыдвиженцем, либо от какой-то партии, чтобы не собирать подписи. Я понимаю, что это партия «Яблоко» будет решать коллегиально поддерживать ее или нет, если Фатьянова обратиться. А лично вы, как политик Борис Вишневский, вы поддержали бы Фатьянову. Она достойный кандидат?

Б. Вишневский― Без всякого сомнения, я бы Иру Фатьянову поддержал. Я ее лично знаю и считаю человеком достойным и имеющим полное право участвовать в выборах, если она этого хочет. И я буду предлагать это решение поддержать и думаю, что это будет серьезный конкурент для Вячеслава Макарова.

С. Кагермазов― А по срокам, когда может произойти это обсуждение? Если Фатьянова обратится к партии.

Б. Вишневский― Обсуждение может идти вплоть до лета. Окончательные решения могут приниматься только тогда, когда кампания будет официально объявлена. Предварительные переговоры ведутся. Ира – человек достойный. На прошлых выборах 2016 года от «Яблока» в этом округе баллотировалась тоже женщина, и тоже – хорошая и замечательная, известный адвокат Ксения Михайлова, которая защищает задержанных на акциях протеста, и вообще защищает тех, кого преследует наш политический режим. Выиграть ей не удалось, но было очень важно, чтобы там был кандидат от Яблока.

С. Кагермазов― На прошлой неделе Оксана Дмитриева, депутат Заксобрания, лидер Партии роста в нашем городе объявила, что по вашему избирательному округу пойдет от них кандидат Вадим Суходольский. И были всякие крики на просторах сети, кто-то возмущался решением Оксаны Дмитриевой. А как вы отнеслись к этому? Говорят же, что оппозиции надо разводить округа, и вот!

Б. Вишневский― Это – символический акт, когда за исключением самой Оксаны Генриховны, первый кандидат, о котором публично объявляет Партия роста на выборах в Закс анонсирован именно в том избирательном округе, где будет баллотироваться лидер «Яблока» и я это расцениваю как желание немножечко помочь Смольному. Я конкурентов не опасаюсь, хорошо знаю Вадима Суходольского, мы с ним вместе во многих акциях и кампаниях принимали участие. Если он хочет попробовать свои силы в таком качестве, то – флаг ему в руки! Те реальные дела, которые стоят за мной в течение последних десяти лет, когда я был депутатом Законодательного собрания и я много сил прикладываю в историческом центре города, в Центральном районе, это дает мне основания претендовать на депутатский мандат и я буду участвовать в выборах по этому округу, и, если мне доверит партия, то и в выборах в Государственную думу по 216-му избирательному округу.

216―й округ – это четыре района города: почти весь Центральный район, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский. Как раз эти районы я на муниципальных выборах и вообще «Яблоко» традиционно получает наибольшую поддержку. И я буду бороться за победу в округе, где сейчас депутатом является товарищ Бортко и этот выбор надо изменить осенью этого года.

С. Кагермазов― К нам в Телеграм в наш канал радиослушатели тоже могут нам писать. Нас туда пришел вопрос, а если вы или Резник, но я спрашиваю вас, баллотируетесь в Думу, то кем мы будем наполнять Закс, беспокоятся избиратели. Вы нас бросите?

Б. Вишневский― Уважаемые избиратели! Если предположить, что если я и Максим Резник окажемся в Государственной думе, то это будет означать, что у вас будет еще больший уровень поддержки и защиты, потому что у нас будет больше возможности вам помогать. Этих возможностей у депутата Государственной думы больше, чем у депатата Законодательного собрания. Перед ним открывается больше дверей, к его запросам – гораздо больше внимания и его статус позволяет лучше защищать интересы граждан.

И уверяю вас, в нашем городе много молодых, талантливых и ярких людей, которые могут и должны быть в Законодательном собрании. Единственное условие, это даже не честные выборы, это банальность, а люди просто должны прийти на выборы. И если те, кто нас слушает и хотят, чтобы, например, я и «Яблоко» продолжили бы свою работу в городском парламенте – придите на выборы! Приведите друзей! И вы дадите нам и мне лично продолжить эту работу и защищать вас дальше. А если вы не придете, то будет очень просто подделать результаты.

С. Кагермазов― Справедливо! Еще пишут люди в чат и я вас когда то об этом спрашивал, а где избирательная кампания? Оксана Дмитриева висит, Марина Шишкина висит, Тихонову видели слушатели, а вашу избирательную кампанию я по городу не видел. Агитация уже есть, но я ее проглядел, или как?

Б. Вишневский― Я каждый день веду избирательную кампанию. Кампания политика начинается на следующий день после объявления результатов предыдущих выборов.

С. Кагермазов― Но вы развесили по городу свои плакаты?

Б. Вишневский― Плакаты не развесил. У меня высокая степень уверенности, что попытка повесить свои плакаты ничем не закончится. Мне просто не дадут их повесить. Я ориентируюсь на опыт 2016-го года. Мне тогда отказали в любой наружной рекламе, когда видели мою фамилию. Я думаю, что и сейчас буде тоже самое.

С. Кагермазов― По формальным основаниям откзывали?

Б. Вишневский― Причины найдутся, точнее – поводы. Максимальное распространений информации о моей позиции и о том, что я делаю для защиты горожан и города, для борьбы за права людей – важнее, чем плакаты, развешенные на улицах. Я на выборах 2016 года видел много огромных плакатов у разных моих коллег и далеко не всегда они дали им получить высокий результат. Хорошо, если удастся что-то повесить, но я сейчас больше занят тем, что чтобы каждый день делать что-то реальное для граждан и рассказывать об этом, чтобы они видели, что у них есть представитель. Человеку очень важно, когда есть кому его защитить и представлять его интересы.

С. Кагермазов― Лев Шлоссберг в нашем эфире говорил, что проблема с плакатами – это проблема менеджмента и здесь, и в «Яблоке» вообще. Вы с этим согласны?

Б. Вишневский― Нет, это связано не с проблемой менеджмента. В 16-м году у нас был хороший менеджмент, и хороший избирательный штаб. Проблема в том, что будет сделано все, чтобы препятствовать в том числе и размещению наружной рекламы. Приведу пример. 18-й год. Президентская кампания Григория Явлинского. Мы пытались получить согласование на агитационные кубы. Знаете, где было единственное место, где нам согласовали куб?

С. Кагермазов― Где-то в лесу?

Б. Вишневский― В Выборгском районе, километрах в трех от ближайшего жилья, в районе Кольцевой автомобильной дороги. Единственное место, где нам разрешили поставить этот куб. И больше нигде места не нашлось, потому что это было место под Явлинского. Если бы искали место под Ксению Собчак, оно бы нашлось немедленно и гораздо более удобное. Проблема не в менеджменте тут, а в том, что сейчас будет очень жесткая и жестокая борьба со всеми, кто будет претендовать на победу и имеет шансы на победу, и не только в Петербурге. Я вижу, что происходит, когда такие замечательные кандидаты как Юля Галямина, которую я знаю два десятка лет, подводят под уголовные статьи, чтобы не дать им участвовать в выборах или как Любовь Соболь отправляют под домашний арест. Обсуждался вопрос об ее выдвижении от «Яблока» на выборы в Государственную думу, но она даже не могла подать документы. Ей арест проделн ровно до того времени, чтобы она не могла подать документы, это надо делать лично. И фактически ее уже отстранили от выборов. Думаю, что эти попытки будут продолжаться. И они показывают жуткий страх властей перед выборами даже в нынешнем трехдневном режиме.

Дорогие друзья! Пожалуйста, если голосование будет в течение трех дней, приходите в последний! Только в сам день голосования. Все бюллетени, которые будут положены в предыдущие два дня почти со стопроцентной гарантией будут подменены.

С. Кагермазов― А наблюдателей от «Яблока» сейчас готовят?

Б. Вишневский― Конечно! Мы утвердили документы и будем направлять наших представителей в территориальные избирательные комиссии, во все, которые будут формироваться и с замечательной общественной организацией «Избиратели Петербурга» будем готовить наблюдателей. И нам будет нужно общественная поддержка. Важно, чтобы люди записывались в наблюдатели. Если не хотят быть кандидатами, то пусть будут наблюдателями, людьми, которые будут следить за тем, чтобы не украли победу.

С. Кагермазов― А где нужно больше людей? Есть такой вопрос? Надо, чтобы люди шли в комиссии или в наблюдатели?

Б. Вишневский― Люди нужны и там, и там. Мы можем направлять их и в комиссии, с правом совещательного голоса, а можем давать статус наблюдателя, но надо, чтобы это были люди, готовые бороться за честность выборов. Иначе победу просто у нас украдут.

С. Кагермазов― Сколько примерно нужно подготовить наблюдателей? На трехдневное голосование.

Б. Вишневский― Несколько тысяч. У нас около двух тысяч избирательных участков, нужно иметь по три человека на каждый, а учитывая, что голосование трехдневное, может быть и больше. И надо думать, что делать, чтобы не подделали или не подменили то, что было собрано в первые два дня. Может быть даже стоять у участков и тупо считать сколько людей проголосовало, чтобы потом не могли сказать, что на участке проголосовало тысяча человек, а по нашим данным – их пятьдесят. Это даст возможно хоть что-то оспаривать, хотя трехдневное голосование для того и задумано, чтобы проще

Было подделать его результаты.

С. Кагермазов― Слушатели спрашивают, а на какой процент вы рассчитываете на этих выборах? Например, в Заксобрание, если пройдете.

Б. Вишневский― Я никогда не даю таких прогнозов, на какой процент мы рассчитываем. Мы хотим, чтобы обязательно у нас сохранилась фракция в Законодательном собрании и чтобы она была больше по численности.

С. Кагермазов― А насколько?

Б. Вишневский― Хотя бы раза в два. Сейчас фракция состоит из двух человек, но думаю, что если события в стране будут разворачиваться так, что они сами по себе являются агитацией за оппозицию. Когда мы видим, что власть не справляется ни с чем, то наших депутатов может быть и значительно больше. Но это зависит от очень многих факторов, а самое главное – от активности людей.

С. Кагермазов― Вопрос от слушателя был с подвохом. Процент в партии падает, было – 12,5, потом – 9,7, на прошлых выборах.

Б. Вишневский― На прошлых выборах было и более масштабная фальсификация, чем на выборах 2011 года. Все предварительные данные показывали, что у нас результат около 15%, но потом он таинственным образом оказался чуть меньше 10%. А так не бывает. Мы зафиксировали места, где были наиболее масштабными эти странные явления.

С. Кагермазов― Партия вас выдвигает. А вдруг появится Максим Кац, который неоднократно говорил, что готов вас выбирать в Заксобрание и в Думу, открыть здесь штаб, а как вы отнесетесь к поддержке Максима Каца, учитывая его полемику с «Яблоком»?

Б. Вишневский― Я надеюсь в этой кампании обойтись своим силами и силами команды «Яблока». Мы тоже умеем проводить выборы и много раз это демонстрировали.

С. Кагермазов― Не примете его помощь?

Б. Вишневский― Невозможно принимать помощь от людей, которые были официально из партии исключены.

С. Кагермазов― Почему? Если он просто будет агитировать за вас и вешать ваши плакаты?

Б. Вишневский― Любому человеку не возбраняется за меня агитировать в рамках закона. Этого я никому не могу запретить. Но официально вести кампанию и формировать штаб я буду своими и партийными силами.

С. Кагермазов― А сотрудничать с ним параллельно? У вас штаб официальный, и проходит Максим и вы обсуждаете что-то вместе. Это возможно? Ради увеличения фракции в Законодательном собрании.

Б. Вишневский― Я буду обходиться своими силами и «Яблока», и людей, которые со мной работают.

С. Кагермазов― Не так давно пришла новость о том, что задержан представитель белорусского землячества Владимир Драгун и он вам сообщил об этом одному из первых.

Б. Вишневский― Я утром с ним разговаривал. Мне прямо перед выходом из дома позвонил Володя. Я много раз с ним встречался на улице Бонч-Бруевича у Белоресского посольства и в акциях наших белорусских друзей и коллег. Его задержали за якобы за акцию почему-то 24 января. Якобы его везут в полицию на Васильевский остров, они уже давно могли бы доехать до Васильевского, но его долго катают по городу. Владимир очень опасался, что его хотят вывезти из страны и силой отправить в Белоруссию, что может для него повлечь серьезные политические преследования. Буду следить, надеюсь, что он еще найдет возможность выйти на связь со мной. История тревожная. Длительное время на коллег из белорусского землячества полиция не обращала внимания и не препятствовала проведению акций, но потом их начали задерживать и требовать, чтобы у них не было флагов. И теперь эта ситуация меня очень тревожит.

С. Кагермазов― И мы с коллегами пытаемся связаться в Владимиром Драгуном. Слушайте «Эхо Москвы в Петербурге», а мы будем сообщать, где он находится и будем надеяться, что его не собираются депортировать.

Слушатели еще спрашивают, а кого будут выставлять в других округах? На Васильевском острове, в Петроградском районе, в Адмиралтейском? Будете ли вы договариваться с эсерами? С Ковалевым, депутатом муниципального района?

Б. Вишневский― Это всё обсуждается. Есть решение комитета по коалиционной политике, где сказано, что мы можем вести переговоры о разведении округов с политиками, придерживающимися демократических взглядов.

С. Кагермазов― А кто это решает? Где этот демократометр находится?

Б. Вишневский― А мы примерно представляем, кто придерживается демократических взглядов, а кто – не совсем. Это процесс сложный и до последнего момента не публичный. Такие переговоры всегда очень непростые и пока я никаких фамилий называть не буду. Разговоры и собеседования и с представителями «Яблока», которые хотят баллотироваться, и с другими кандидатами, которые хотели бы баллотироваться от «Яблока», у нас уже большой список желающих избираться от нас и мы со всеми разговариваем, обсуждаем ситуацию, и это нормальный процесс. И так было всегда.

С. Кагермазов― Мы прервемся на Московские новости, но остаемся на Ютубе.

НОВОСТИ

С. Кагермазов― Нам принесли новость, что в 70-м отделе полиции обнаружен странный информационный листок. Он предназначен для сотрудников полиции. «ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Морально-психологическая подготовка». «Фонтанка.ру» публикует фото этого листка. Там набор измышлений депутата Евгения Федорова о национально-освободительном движении, конспирологические теории, я цитирую: «организации, продвигающие русофобию» и там институт Кеннана, фонд Сороса, фонд Егора Гайдара, правозащитная организация «Мемориал». И прекрасная картинка, где мускулистая рука душит змею и написано «Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя». Теперь у нас новые времена? Мы ищем врагов народа?

Б. Вишневский― Это не новые времена. Всё это уже было. Я очень благодарен «Фонтанке» и замечательной Венере Галеевой за ее материал и за то, что эта возмутительная ситуация предана огласке. К сожалению, это не новое, а возвращение к старому. Когда в полиции ведется такая морально-психологическая обработка, когда сотрудники полиции читают такие листки… А цель этого простая. Те, кого они должны задерживать и бить дубинками, сажать в обезьянник – это не граждане собственной страны, которые не согласны с действиями власти и хотят выразить свое мнение, а это враги: иностранные агенты, наймиты госдепа, русофобы, люди, которые ведут антироссийскую политику. И чего стесняться!? Это же не совсем люди, люди второго сорта. И с ними можно делать всё. Это называется «расчеловечивание» у психологов. Из собственных граждан создается образ врага и полицейским каждый день в виде психологической подготовки внушается, что те, с кем они имеют дело – это не такие же люди как они, а враги, которых надо беспощадно давить и всё это надо выжигать каленым железом.

Это очень опасно. И это выходит далеко за пределы Петербурга. Это отражение общего тренда, в котором воспитиывают полицию и Росгвардию. Я рассказал об этом Александру Владимировичу Шишлову, нашему омбудсмену, и он тоже крайне этим возмущен, и интересуется этой ситуацией. Сегодня я буду писать запрос начальнику Главного управления МВД, в котором буду спрашивать что же это такое.

А картиночка на этом информационном листке, рука со змеей, это почти копия того, что было на советских плакатах сталинских времен, где всякие троцкисты, зиновьевцы и иностранные агенты изображались в виде змеи, которую душила мозолистая рука наших карательных органов или пролетариата, но конкретно эта картинка взята из организации «Народный собор», а та, зеркально ее перевернув, взяла ее из нацистского плаката, только на змее было написано «марксизм» и что-то еще, точно не помню что. И символика, и эстетика, и методы работы двух тоталитарных режимов, сталинского и нацистского были очень похожи с точки зрения отношения к врагам и их изображению. И с точки зрения расчеловечивания врагов. И на послевоенных плакатах была похожая стилистика и эстетика. Потом нам показалось, что это ушло, но теперь это возвращается. А происходит это потому, что президент Путин стремится возвратить сталинское государство. Сталинское в том смысле, что в нем человек – пыль до ногами. Он ничего не стоит и не имеет никакого значения. Значение имеют только государство и его интересы. А в этом государстве если враг не сдается, то его уничтожают. Органы в нем не ошибаются.

Такое впечатление, что уже по всей стране введен план «Осажденная крепость». У нас в полиции, когда им очень надоедают группы поддержки задержанных, то вводят план «Крепость». Я и сам попадал под это несколько раз.

С. Кагермазов― Это когда они запирают все двери.

Б. Вишневский― Один из моих вопросов генералу Баранову, что это такое? План «Крепость» полагается вводить, когда есть угроза захвата отдела полиции, то закрывают оружейные комнаты. А его вводят для того, чтобы всех выгнать, и чтобы им не мозолили глаза какие-то депутаты и правозащитники и не спрашивали бы сколько задержанных, что им вменяется, почему им не передают воду, почему не пускают адвокатов. План «Крепость» — это всех выгнать.

С. Кагермазов― Управление МВД ответило вам через «Фонтанку». Их спросили коллеги про плакат…

Б. Вишневский― Изумительный ответ!

С. Кагермазов― Данный информационный лист регламентирован, равно как и тема, нормами ведомственных нормативных актов, определяющих морально-психологическую работу с сотрудниками органов внутренних дел. Организация данной работы возложена на управление морально-психологического обеспечения».

Б. Вишневский― Вот я и хочу у управления МВД запросить эти регламентирующие акты. Мне очень интересно, что там написано. Если там действительно написано и утверждено начальством, что надо в таком стиле – «беспощадной борьбы с врагами» и в стилистике осажденной крепости, у которой снаружи враги, внутри – предатели и «пятая колонна», обрабатывать полицейских, то это чудовищно! Полицейский, это человек, который должен служить закону и гражданам. В любой европейской стране полицейский – это помощник и защитник, когда что-то происходит. А у нас, к сожалению, полицейский воспринимается совсем иначе. И когда мы видим такие плакаты и такую обработку, то понимаем, что это не способ защиты закона и защиты граждан, это способ защиты власти от народа и его недовольства.

С. Кагермазов― Песков, пресс-секретарь Путина сказал про преследование «Новой газеты». Она опубликовала резонансный материал о возможных внесудебных казнях и убийствах, которые творятся полицейские. Коллеги утверждают, что получили шквал угроз. А Песков как обычно сказал, что это не дело Кремля, что они не будут этим заниматься. Как вы к этому относитесь, вы, публицист «Новой газеты».

Б. Вишневский― Это очень опасная ситуация. Я опасаюсь за своих коллег из «Новой газеты». Когда выкладывалось это обращение сотрудников полка патрульно-постовой службы, где были прямые намеки на то, что их подталкивают к тому, чтобы кто-то один взял на себя ответственность за защиту чести и достоинства. Понятно, о чем идет речь. И журналисты «Новой газеты» под угрозой, и не только те, которые делали этот материал. И при этом господин Кадыров прямо говорит, что это не журналисты, а иностранные агенты, то это – преступление и предмет судебного иска. Сейчас на сайте «Новой газеты» идет опрос надо ли в судебном порядке защищать газету. Я думаю, что сейчас это надо делать не только в судебном порядке, а такое равнодушие господина Пескова говорит о том, что он не заинтересован в защите журналистов. И для меня в этом ничего удивительного нет. Мы много раз видели, что происходит с теми, кто навлекает на себя гнев господина Кадырова, которого еще никто не оскорблял тем, что у него в республике соблюдаются какие-то права человека.

С. Кагермазов― Путин согласился с тем, чтобы Генпрокуратура представляла Россию, а не Минюст в ЕСПЧ. Слушатель спрашивает, будет ли какая-то ответственность за невыполнение решений ЕСПЧ. А как вы относитесь к этим перестановкам?

Б. Вишневский― «А вы, друзья, как ни садитесь». Я не вижу разницу между Генеральной прокуратурой и Минюстом, по сути – это подразделения президентской администрации и карательные ведомства. После прошлогодних изменений в Конституции и изменения законов, наша власть присвоила себе право не исполнять решений ЕСПЧ, которые ей не нравятся. И это обязательно нуждается в отмене, потому что это означает фактическую невозможность защитить гражданина и его права, если они нарушены российскими властями, не восстановлены российскими судами. Выиграть суд в ЕСПЧ, но потом твои права все равно не будут восстановлены. И это очень опасно.

С. Кагермазов― Здесь мы вынуждены поставить точку. Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания, лидер фракции партии «Яблоко» был сегодня у нас в гостях.