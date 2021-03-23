Е. Бунтман― Добрый день. Это программа «Особое мнение». И как всегда в это время по вторникам – экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.

С. Алексашенко― Добрый день, Евгений. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

Е. Бунтман― Госрасходы России стали рекордными за всю постсоветскую историю. Это хорошо или плохо?

С. Алексашенко― Евгений, если мерить в попугаях – это одно, а если мерить в слониках, мартышках – то это другое. Речь идет о номинальных расходах российского бюджета. Поэтому понятно, что есть инфляция, есть какие-то ее естественные факторы. Ну хорошо, в этом году они номинально были больше, чем когда бы то ни было. Но пройдет лет 5 и этот рекорд номинальный будет побит. Поэтому я бы сказал, что никакой особой новости в этом нет. Кроме того, что все течет, все изменяется.

Е. Бунтман― Давайте попробуем проанализировать то, что мы имеем в настоящем. Есть несколько цифр. 42 триллиона рублей – это расширенные госрасходы России в прошлом году. Три триллиона – это антикризисные траты правительства. Очень любопытно, потому что 3 триллиона это и расходы меры поддержки экономики США. Только у нас рубли, а там доллары.

С. Алексашенко― Мне кажется, что в США побольше.

Е. Бунтман― Нет, в США больше. Просто эта цифра магическая – 3 триллиона – меня завораживает. Потому что новый пакет мер поддержки, последний пакет, который готовит байденовская администрация – 3 триллиона.

С. Алексашенко― Стоп. Смотрите, это не антикризисный пакет. Давайте сначала с российским бюджетом разберемся. Все-таки если эта цифра, видимо, из какого-то почти официального источника – 3 триллиона рублей антикризисные меры поддержки. То это меньше 3% ВВП. На эту цифру, постоянно говорили про нее эксперты, эта цифра упоминалась в институте исследований Внешэкономбанка. Российский министр финансов почему-то упорно твердил, что Россия потратила 4,5. То есть господин Силуанов, точно совершенно в бухгалтерии силен и кассой управляет хорошо, но с арифметикой, с делением у него, видимо, есть какие-то проблемы. Но, тем не менее, это говорит о том, сама цифра, что правительство проводило более чем сдержанную политику. Правительство или власть не хотели всерьез поддерживать ни бизнес, ни население. И если сравнивать масштабы поддержки с европейскими странами или США, то конечно, под 15-20% ВВП тратили на поддержку. То понятно, что Россия была абсолютно скупой рыцарь, который копил, копил, копил. И действительно в прошлом году министру Силуанову удалось накопить в своей кубышке еще больше денег. ФНБ вырос. Благодаря тому, что Силуанов практически бесплатно забрал у ЦБ пакет акций сбербанка… То есть забрал в тот момент, когда стоил дешево и соответственно за баланс поставил себе по самой низкой цене. А в конце года акции сбербанка выросли, и тут еще арифметическая прибыль получилась. В общем, Силуанов собирал, как Гобсек, просто какие-то неимоверные сокровища. Наверное, просто у человека такое физиологическое удовлетворение от этого происходит. Ну и, собственно говоря, все. Если мы почитаем сводки новостей, то, конечно, есть отдельные компании, отдельные предприятия, банки, которые радуются тому, что им государство выделило какие-то деньги. Но мне кажется, что главным критерием или главным оценочным критерием всей российской антикризисной программы является то, что уровень жизни населения упал на 8,5%. То есть это все. То есть для чего нам нужно маленькое падение ВВП, рост промышленного производства. Ну если в промышленное производство мы будем включать танки, которые, условно говоря, складируются на сибирских полях, то конечно от этого ни жарко, ни холодно. А главный критерий все-таки экономической политики – это рост уровня жизни населения. В России потребление населения сократилось на 8,5%. И это есть главный показатель того, чего добилось правительство Путина или хотите – Мишустина.

Е. Бунтман― Подождите. Про Силуанова, не может такого быть, чтобы никакой экономической пользы от накопления. Кроме удовлетворения страсти к накоплению, не было. Смысл какой-то должен быть. Стратегия экономическая. То, что вы говорите – я не вижу никакого смысла в том, чтобы накапливать. Судя по тому, что вы говорите и довольно убедительно.



С.Алексашенко: Россия сама даже для себя не может произвести вакцину

―

Евгений, вы не одиноки в своих непониманиях смысла экономической политики. Просто мне кажется, что министр Силуанов у него просто отсутствует какая-либо концепция экономической политики. Кроме того, что приход денег в кассу всегда должен быть больше, чем расход. То есть в кассе всегда должно чего-то оставаться. К рукам банкира, кассира, министра финансов… Знаете, как в Венеции, когда в средние века меняльные конторы были. Когда монеты ходили из драгоценных металлов. То все менялы клали бархатные салфеточки перед собой. Начинали день с этого. И все монеты золотые кладутся на эту салфеточку. В конце дня они шли домой и плавили. Сжигали салфеточку. Там оставались кусочки золота. Это типично российский министр финансов. К его салфеточке, к его кубышке обязательно должно что-то прилипнуть. То есть ему наплевать на то, что происходит с экономикой, с населением. Главное – что в кубышке должно чего-то прибавиться. Но это…

Е. Бунтман― То есть министра финансов выбирают, назначают именно по такому критерию. Чтобы был аккуратненький и ничего лишнего не тратил.

С. Алексашенко― У Владимира Путина за всю его историю, за 20 лет было два министра финансов. Алексей Кудрин и Антон Силуанов. Алексей Кудрин в первую половину в 2010 году ушел, по-моему. Примерно они поровну поделили как раз. Но Кудрин долго бился за то, чтобы ФНБ, тогда он Стабилизационный фонд назывался, создавали. Но, тем не менее, его пробивали время от времени на расходы. Силуанов в этом отношении парень кремень. Его пробить еще никому не удалось. Такой настоящий хороший кассир-бухгалтер.

Е. Бунтман― А Касьянов по-другому себя вел как министр финансов? Чтобы понять про кубышку в динамике такой.

С. Алексашенко― Касьянов, если мне память не изменяет, он не был министром финансов. Был Задорнов министров финансов. А после него…

Е. Бунтман― Касьянов.

С. Алексашенко― 1999 год…

Е. Бунтман― Чем конец 90-х отличается. Тогда не накапливали?



С.Алексашенко: У Силуанова просто отсутствует какая-либо концепция экономической политики

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Тогда нечего было копить. Тогда цены на нефть были, в 1999 году только отскочили от уровня 10 долларов за баррель. У российского бюджета не было никаких возможностей заимствовать. И практически все деньги с колес уходили на расходы. То есть если бы министр финансов в тот момент копил какие-то деньги на своих счетах, я думаю, что его бы расстреляли просто на месте. Поэтому даже не вопрос, хотел или не хотел Касьянов или Задорнов копить деньги. Просто в тот момент действительно не было никаких возможностей. К Силуанову тоже претензия не в том состоит, что он копит. Я много раз говорил и готов повторить, что создание резервного фонда, как бы он ни назывался – это правильное решение. Что с какой стороны российская экономика или российский бюджет, который сильно зависит от нефтегазовых доходов, для него это тельфер, который позволяет в условиях плохой конъюнктуры взять деньги, накопленные ранее и закрыть дыру. Выполнить бюджетные обязательства. В условиях высоких цен накопить. Вопрос в том, сколько ты копишь и смотришь ли, что вообще происходит за окном твоего кабинета или твоей министерской машины. У меня ощущение, что Антон Силуанов во второй части, когда нужно посмотреть и понять, что происходит в стране – здесь у него возникают проблемы. Но мне кажется, что этот сюжет или такая стойкость, стойкий оловянный солдатик Силуанов — этот сюжет заканчивается. Потому что 10 дней назад Владимир Путин проводил совещание по инвестиционной активности, как стимулировать инвестиции в Россию, но выяснилось, что единственный способ это сделать – наращивание государственных расходов в той или иной форме. Либо выдача гарантий. Либо предоставление льгот разного рода компаниям, бизнесменам, которые осуществляют инвестиционные проекты. Либо это софинансирование проектов и этого нашего ФНБ. Соответственно Путин пообещал, что в этом году в 2021 из ФНБ начнется финансирование каких-то расходов. И здесь нужно хорошо понимать, наверное, самое главное состоит в том, что пока деньги идут в ФНБ – они учитываются в бюджете. А как только они начинают тратиться из ФНБ, то это проходит безо всякого закона, решением президента РФ. Как было ваше – стало наше. Эта кубышка, как ее считаем, что она общественная, что она наша. Что она принадлежит если не всему народу, но, по крайней мере, будет работать в интересах российского населения. Но выясняется, что в ближайшем будущем Владимир Путин начнет распределять эти деньги, и будет самое интересное смотреть, кому они достанутся.

Е. Бунтман― Давайте к США перейдем. А то я вас все время перебиваю…

С. Алексашенко― Вы же российская радиостанция, правда. Конечно, проблемы России должны занимать приоритетное место. Но про Америку. Три триллиона — это уже не антикризисный пакет. Судя по всему, с антикризисной поддержкой в Америке закончено. Тот пакет на 1,9 триллиона долларов, который вышел на днях – это был последний пакет. Потому что скорость вакцинации в Америке достаточно высока. И сейчас существуют разные оценки, но между 4-м и 20-м июля ожидается, что более 70% взрослого населения Америки будут вакцинированы. То есть планка будет достигнута. И экономика должна работать тоже как в нормальном режиме. И этот пакет, который еще не внесен официально, более того, даже еще не объявлен, и его… примерно понятны, но не до конца еще очерчены. Это уже пакет развития. Это выполнение тех предвыборных или выборных обещаний президента Байдена. Этот пакет, скажем так, он инвестиционный. Это в основном инвестиции в развитие американской инфраструктуры. И в развитие того перехода, который хотят сделать к зеленой экономике. Основная часть из этого пакета – это инвестиции в инфраструктуру. Это дороги, мосты, широкополосный Интернет. Плотины. Говорят, что на него пойдет примерно триллион долларов. На эту часть. То есть из 3 триллионов – треть примерно уйдет сюда. Но нужно хорошо понимать, что эти деньги не будут потрачены в один год. Просто в отличие от России никто такой цели не ставит. Потому что все хорошо понимают, что эти инвестиционные проекты мощностей строительных в американской экономике не хватит для того, чтобы освоить. Мы можем освоить любые деньги в течение года. Нет таких задач, которые мы не можем решить. Соответственно дальше есть очень большая часть, уже она не называется. Это все, что связано с переходом к зеленой экономике. Это и постепенное закрытие газовых электростанций. Извините, угольных. Газовые на втором этапе. Соответственно это строительство электрозаправочных станций. Станций под зарядки аккумуляторов по всей стране. Такая грандиозная программа. Это строительство примерно миллиона домов с низким уровнем энергопотребления. То есть по современным технологиям. Потому что честно скажу, что большинство американских домов, которые особенно больше 10-15 лет – они с точки зрения энергоэффективности слабенькие. Ты приходишь и такое ощущение, что зачастую окно в одно стекло или два стекла, но совершенно не теплозащитное. Есть у американцев с этим проблемы. И соответственно будет такая задача – строить миллион уже энергоэффективных домов. Где энергопотребление будет приближаться к нулю. Это такие большие планки, которые поставлены в этом законопроекте. В пакете.



С.Алексашенко: У США к маю должен появиться в стране такой запас вакцин, который позволит вакцинировать все население

―

Байдена ругают за это? Наверняка справа раздается критики. Со стороны промышленников, республиканцев.

С. Алексашенко― Нет. Вы знаете, пока критики нет, потому что главное, что пакет не опубликован. Более того, наверняка какие-то части этого пакета, особенно связанные с инфраструктурой, будут поддержаны, по крайней мере, не встретят особого сопротивления со стороны республиканцев. Потому что все они, в конце концов, представляют какие-то штаты или избирательные округа. Если мы говорим о палате представителей и, конечно, внутри палаты представителей, внутри сената будет идти жесткая борьба о том, какому округу сколько денег достанется. В конце концов, каждому действующему конгрессмену или сенатору хочется своей аудитории показать, что я работал в ваших интересах. Смотрите, сколько денег я привез в наш штат или в наш округ. Поэтому, конечно, эта часть, наверное, она не будет вызывать особого сопротивления. И говорят, что администрация Байдена может этот пакет поделить на несколько законопроектов. В том числе попытаться выделить инфраструктурные или еще какие-то части, где они хотят попытаться найти, получить поддержку республиканцев в конгрессе. Потому что пока предварительно сейчас ожидается, что республиканцы не поддержат ни один из законопроектов. Это означает, что опять вице-президент Камала Харрис должна будет в сенате голосовать с тем, чтобы обеспечить демократам большинство. Но пока откровенной критики я не слышал. Все новости, размер пакета, что туда входит – стали появляться буквально сегодня ночью. Поэтому, может быть, просто не успели отреагировать.

Е. Бунтман― А в целом экономическая политика Байдена скорее встречает критику или нет?

С. Алексашенко― Евгений, про инфраструктурный пакет говорил еще президент Обама, говорил президент Трамп. Обещал, что он у него появится. Но так и не появился. Про него говорит и президент Байден. То есть в принципе американская власть хорошо понимает, что состояние производственной инфраструктуры в Америке не на самом высоком уровне. Что неплохо было бы туда вложить денег. Поэтому здесь сказать, что это политика, она, наверное, разделяется и демократами и республиканцами. Другое дело, откуда будут браться деньги на эти программы. Извините, я забыл сказать, в пакете Байдена очень большие средства предусматриваются на развитие образования. Он хочет, чтобы в Америке дошкольное образование, в Америке школьное образование начинается с возраста 5 лет и идет условно говоря, до 18. И он хочет сделать что называется Preschool. Это дети 3-4 лет по всей стране за счет федерального бюджета и соответственно он хочет после окончания школы, после 12-го класса первые два года обучения в комьюнити колледжах, такая промежуточная форма сделать тоже за счет федерального бюджета. То есть вложение в образование – это очень крупная составляющая этого пакета.

Е. Бунтман― То, что вы говорите – это революционная реформа.

С. Алексашенко― Да. Это вложение, модным языком программы правительства РФ называется – вложение в человеческий капитал. В России про эти вложения много говорят, но мало вкладывают. В Америке мало говорили, и тут решили. Но я думаю, что главная проблема при оценке экономической политики Байдена будет связана с тем, за счет чего финансировать эти расходы.



С.Алексашенко: Россия была абсолютно скупой рыцарь, который копил, копил, копил

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За счет чего же?

С. Алексашенко― Часть за счет заимствований, а часть за счет повышения налогов. И здесь начнется такая, я думаю, что самая серьезная критика и самая серьезная борьба. Потому что по предварительным, по слухам или предварительной информации президент Байден хочет в значительной мере перечеркнуть то, что сделал Трамп. Это повысить налог на прибыль для корпораций. Это повысить ставки подоходного налога для американцев, у которых доход выше 400 тысяч долларов в год. И самое серьезное — поднять ставки налога на прирост капитала. Это такие три крупных шага, и здесь критики будет достаточно много. Потому что традиционные даже не прореспубликанские экономисты, но многие экономисты считают, что государственные инвестиции все равно менее эффективны, чем частные. Если вы забираете деньги у частных корпораций или у населения, то это означает, что вы убираете наиболее производительную часть инвестиций в экономике.

Е. Бунтман― То есть получается с приходом администрации уже второй раз подряд разворачивается на 180 градусов политика экономическая.

С. Алексашенко― Скажем так, не на 180, но приходят республиканцы – снижают налоги, приходят демократы – повышают налоги. Эти качели — я бы сказал так. Скорее качели, чем разворот на 180 градусов. Да, это традиционно для американской политической системы.

Е. Бунтман― Это всегда было так или большая поляризация сейчас?

С. Алексашенко― Это, наверное, все-таки я бы сказал, началось, в принципе с точки зрения идеологических позиций это традиционно. Это идет, наверное, с послевоенного периода. Но при Клинтоне, вспомните Рейгана, вся рейганомика опиралась на то, что нужно снизить налоги и упростить налоговую систему с тем, чтобы дать частному капиталу возможность инвестировать. Это была основа рейганомики. При Клинтоне экономика была на подъеме, и он проводил достаточно сдержанную политику расходов. Америка нигде не воевала. И здесь особой нужды в повышении налогов практически не было.

Е. Бунтман― Мы сейчас прервемся на новости и рекламу. После вернемся к разговору.

НОВОСТИ

Е. Бунтман― Это программа «Особое мнение». Про темпы вакцинации. В США и Украине, между которыми вы курсируете периодически. Я понимаю, что это два разных мира, но тем не менее.

С. Алексашенко― Это совсем два разных мира. Америка — страна помимо того, что самая богатая, это страна, которая благодаря президенту Трампу на очень ранней стадии еще весной прошлого года выделила огромные деньги и законтрактовала вакцины, которые еще даже не прошли испытания. И благодаря этому у Америки к маю должен появиться в стране такой запас вакцин, который позволит вакцинировать все население. В отличие от Америки украинский бюджет оказался очень скупым. И там то ли не захотели потратить деньги, хотя вроде были выделены на эти цели. То ли просто назначили переговорщиками людей, которые не смогли договориться. Ну вот не шмогла и все.

Е. Бунтман― То есть провал. Если одним словом.

С. Алексашенко― Абсолютный провал с точки зрения закупки вакцин. Вакцины, которые приходят в Украину – в рамках программы COVAX, которую осуществляет ВОЗ. Такое бесплатное распределение вакцин среди самых бедных стран. Уровень заболевания в Украине сейчас очень высокий. И во многих регионах объявлено то, что называется красная зона. То есть самый высокий уровень заболеваний. Локдауны. Киев — с выходных снова третья волна локдаунов. И опять введены серьезные ограничения. Это про Украину рассказывать нечего. Потому что страна занимает одно из самых, не самое последнее, но где-то после сотового места с точки зрения темпов вакцинации. Ноль, запятая сколько-то.



С.Алексашенко: Байден хочет в значительной мере перечеркнуть то, что сделал Трамп

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Еще хотел спросить про Украину. А план какой-то выхода из этого есть?

С. Алексашенко― Я пока не видел и не слышал. План выхода из этой ситуации только один – выделить деньги, купить вакцину. Он очень простой. Не надо большого ума и не надо думать ничего сильно, потому что если выход из этой ситуации это вакцинация населения, причем на самом деле то, что говорят врачи, не очень важно, что большая часть населения переболела. Потому что тем, кто переболел все равно нужно вакцинироваться хотя бы одной дозой. Из этих двухдозовых вакцин. И кстати в этом отношении интересно, как будет «Спутник» работать. Потому что там две вакцины. Они разные.

Е. Бунтман― В Украине точно он не будет работать. Потому что Украина ни при каких обстоятельствах не будет закупать «Спутник».

С. Алексашенко― Скорее всего, да. Но его негде купить даже. Потому что, «Спутник», судя по всему, производится в каких-то совершенно минимальных количествах. И, судя по тем цифрам, которые объявил вчера Путин, прошел декабрь, в декабре начали вакцинацию. Почти 4 месяца. В России вакцинировано 6,2 миллиона человек. Это первой дозой.

Е. Бунтман― Это разве потому что «Спутника» мало производят?

С. Алексашенко― Конечно. Евгений, 6,2 миллиона человек – это 4,3% населения.

Е. Бунтман― А как же Венгрия, Сербия.

С. Алексашенко― Сейчас. Россия сама даже для себя не может произвести вакцину. И мы слышим только обещания то Мантуров, министр промышленности обещает, то Кирилл Дмитриев, директор фонда прямых инвестиций. То вице-премьер Голикова. Одним словом, если бы сейчас Украина вдруг какое-то помутнение у президента Зеленского наступило или проголосовали бы на национальном референдуме, что можно закупить «Спутник». То его купить негде. Потому что Россия его даже для себя не может произвести. То, что продается в другие страны – в минимальных количествах продается вакцина. Это десятками, может быть сотнями тысяч вакцин. Но точно совершенно не миллионы и не десятки миллионов. В основном Бразилия купила право, лицензию на производство вакцины. И будет налаживать производство у себя. Но пока особых успехов я у Бразилии в этой части не слышал. То, что они купили право на производство вакцины — слышал. А вот то, что им удалось наладить производство «Спутника» у себя – я пока не слышал. Венгрия разрешила использование российской вакцины у себя на территории. Но венгерский премьер привился китайской вакциной. А не российской. То есть были там российские вакцины или не было. Одно дело дать разрешение на использование российской вакцины. А другое дело — купить у России готовую вакцину.

Пока разговоры идут о том, что российская вакцина, судя по всему, она неплохая, она достаточно эффективная. То есть к ней как медицинскому препарату пока претензий я не слышал. Но проблема России состоит в том, что она не может наладить. «Пфайзер» говорит, что мы приняли решение, начиная со следующей недели увеличиваем производство вакцины на 100 миллионов доз в неделю. Россия пыжится, и за 4 месяца произведено 20 миллионов доз и из них в регионы отправлено 8 миллионов. А 12 миллионов застряли на складах. У производителей. Как отчитались о том, что они произведены, но никому их отправить нельзя. Почему нельзя. Никто не знает. Тайна, покрытая мраком. Поэтому то, что происходит с российской вакциной в мире – мне кажется, что пока это из области рекламы. Что российские власти очень успешно рекламируют успехи «Спутника», притом, что по большому счету им пока мало кто привился.

Е. Бунтман― Может просто хотят застолбить рынки. А потом уже туда массово отправлять.

С. Алексашенко― Мысль, конечно, хорошая. Но если у вас есть производственные мощности для того, чтобы это все застолбленные участки освоить. Проблема состоит в том, Америка как я говорю, к маю уже создаст запас вакцин достаточно для всего населения. И президент Байден отдал приказ готовить к тому, чтобы направлять вакцины в другие страны. То есть Америка жестко ограничивала экспорт вакцин у себя и «Пфайзер» и «Модерна» производят на территории, и «Джонсон и Джонсон», и даже немножко «Астра Зенеки». И начиная с мая, с июня Америка начнет поставлять уже в больших количествах вакцины в другие страны. И я почему-то не сомневаюсь, что хотя канцлер Меркель говорит, что мы готовы дать разрешение на использование «Спутника» в Германии, то если вдруг из США поступит «Модерна» или «Пфайзер» или «Джонсон и Джонсон», то она немедленно отдаст приказ закупать эту вакцину. Не ждать российского «Спутника». Поэтому застолбить участки это хорошо. Но помимо того, что застолбить, нужно его еще освоить. Вот здесь мне кажется пока проблема у России. Но если вернуться к Америке, то сейчас примерно 25%, то есть четверть населения страны получили первую дозу вакцины. И где-то 13-14% получили уже обе дозы вакцины. То есть в принципе из крупных стран Америка идет на втором месте после Великобритании. В Великобритании 50% взрослого населения уже получили вакцину.



С.Алексашенко: Администрации Байдена удалось восстановить единство Запада

―

Вернемся к Байдену. Только не про внутреннюю, а про внешнюю политику. Экономическую и политическую. Насколько жесткая внешнеполитически новая администрация. Были очень жесткие переговоры с Китаем. Нашумевшие. Байден не то что назвал Путина убийцей, но согласился с этим. Плюс еще «Северный поток». Можно ли сделать какой-то предварительный вывод?

С. Алексашенко― Мне кажется, что пока то, что я могу сделать, — это два вывода. Первое – что президент Байден готов черное называть черным, а белое – белым. И если у него есть его личное отношение к тому, что делает президент Путин – отдает приказы об убийстве политических противников. То он об этом говорит прямо и не пытается найти оправдание для таких поступков президента Путина. То же самое относится к Китаю. Второе, что пока достижением безусловным администрации Байдена является то, что санкции в ответ на отравление Навального были примерены синхронно Америкой и ЕС и сейчас буквально сегодня объявили санкции в отношении китайских руководителей. Часть за притеснения уйгуров. И тоже это синхронное решение ЕС и США. Это означает, что администрации Байдена удалось восстановить единство Запада. По крайней мере, в этих двух может быть не самых принципиальных вопросах. Тем не менее, это и есть, наверное, главный приоритет Байдена на краткосрочную перспективу – восстановление единства Запада. Все остальное мы должны подождать хотя бы полгода и тогда сможем делать какие-то более содержательные выводы.

Е. Бунтман― То есть не будет этих ультимативных заявлений в адрес ЕС, которые делал Трамп.

С. Алексашенко― Не будет. Конечно, никаких ультимативных заявлений в адрес ЕС, ни в адрес членов НАТО. Здесь прямо наоборот, что нам нужно восстанавливать единство. И еще что очень важно, собственно говоря, Байден сказал это в своем интервью и мы видели уже на деле, что в тех вопросах, где он видит выгоду для Америки, где согласие с Россией или Китаем играет в интересах американского народа – он пойдет без сомнения на достижения соглашений, как это было с договором Старт-3. О стратегических вооружениях. То есть если это выгодно Америки, он готов сесть за стол переговоров с кем угодно и быстро достигать согласия. Вот такие замечания.

Е. Бунтман― Но госсекретарь Энтони Блинкен говорил сегодня, что США будут работать с Россией в тех областях, которые продвигают интересы Вашингтона. Можно по-разному трактовать. Но есть, как есть.

С. Алексашенко― Одно дело — сказать, другое дело — сделать на деле. Почему сейчас не готов сказать, знаете, внешнеполитические приоритеты администрации Байдена выглядят так. Потому что дел очень мало. Но вот то, с какой скоростью было подписано продление договора СНВ-3, показало, что да, американцы готовы двигаться максимально быстро и если им это выгодно.

Е. Бунтман― И прошло только два месяца.

С. Алексашенко― Да. Поэтому еще рано, даже 100 дней не прошло.

Е. Бунтман― Отношения России и ЕС. Они существуют или вообще отсутствуют?

С. Алексашенко― Ну конечно, они существуют. Вы знаете, между соседями всегда есть какие-то отношения. И экономические связи и торговля между Россией и ЕС, она достаточно большая. В больших объемах и ЕС является главным потребителем российского сырья. Нефти, газа. То есть основа российской экономики. Ну и соответственно оттуда Россия и импортирует много чего кроме продовольствия. Поэтому эти связи существуют. На политическом уровне мне кажется, что пациент скорее мертв, чем жив. Хотя какие-то конвульсии продолжаются. Но никто не понимает, в чем может состоять повестка дня. О чем можно договариваться с современной Россией.

Е. Бунтман― Спасибо большое. Экономист Сергей Алексашенко был у нас со своим особым мнением. Следующее «Особое мнение» в 19 часов писателя Александра Проханова. В 20 часов — программа «В круге Света» -экономическим вопросам посвящена. Бюджет и кошелек в эпоху пандемии – тема программы. И в 21 час – «Статус» с Екатериной Шульман. Спасибо большое и всего доброго.