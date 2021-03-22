Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, в студии – Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение» и я приветствую журналиста Дмитрия Губина. И поздравляю с днем рождения. Я хотела бы в вечернем платье спеть «Happy Birthday to You»

Д. Губин― Поздравить с днем рождения меня не забудь! И пожелать мне счастья!

Т. Троянская― (поет) «Я желаю счастья вам!»

Д. Губин― И сразу в качестве подарка хочу отрекламировать свой ютуб-канал. Подписывайтесь! ГУБИН ON AIR. И будет вам счастье! Это хороший подарок мне на день рождения.

Т. Троянская― А мне сегодня хочется петь в течение всего утра: «Облака в небо спрятались, Звезды пьяные смотрят вниз, И в дебрях сказочной тайги, Падают они». В тайгу с Шойгу. Давайте начнем с этого сюжета.

Д. Губин― Это потрясающе! Королева вчера весь вечер была в восхищении. Совсем немного общался Владимир Путин с благоволящим к нему крупным кинопродюсером Оливером Стоуном, и какой блестящий результат! Два в одном. Мы видим русское продолжение сериала «Горбатая гора»…

Т. Троянская― Фильма «Горбатая гора».

Д. Губин― Два одиноких ковбоя. Один оставил жену навсегда. Другой, будем считать, пока на время. И они встречаются. В летних сериях «Горбатой горы» с теми же самыми актерами очень неплохо справляющимися со своими ролями. Я обсуждал, а когда там появится фляжечка с виски, но мы сейчас до нее дойдем. Они тоже были полностью в гриме, полностью в одежде «Горбатой горы». Вот что значит, что людей не пугают поправки в знаменитую статью о запрете пропаганды однополых отношений.

Мы видели продолжение этого прекрасного американского фильма в российских условиях и я очень благодарен актерам, которые, не опасаясь обструкции, же прекрасно справились со своими ролями.

И второе. И это мне не очень понятно. Это либо сиквел фильма «Праздник святого Иоргена», либо это сибирское «Чудо святого Януария». Во всей стране, во всем христианском православном мире идет великий пост. А у Владимира Владимировича и Сергей Кожугетовича… Ничего, что я с интонациями Невзорова? Но каждый раз, как я думаю о православии, у меня появляются интонации Невзорова. Глебыч, прости! У всех – великий пост. Но чудо! У наших ковбоев на русской горбатой сибирской горе – и колбаска, и сальце, и маслице. Чудо, потому что у них либо еще масленица, либо уже Пасха. Королева в восхищении!

Т. Троянская― Пост – он в душе! Еда – это не главное.

Д. Губин― Я понимаю, и у клира сейчас большая работа по развитию богословской мысли о возможности отдельно взятого сальца и колбаски во время великого поста. Это важно. И тут масса вариантов. Например, «старость его дома не застанет. Он в дороге, он в пути». А ну путешественников и беременных, и кормящих, не знаю кого и чем женщин, это не распространяется. Возможны еще какие-то вариации. Есть чем заняться пытливой религиозной мысли.

Т. Троянская― Будем за этим наблюдать. От роудмуви я хочу перейти к дебатам, которые видимо не состоятся. Владимир Путин абы с кем не разговаривает, и не планирует говорить.

Д. Губин― Я уточню эту фразу. Путин не то что «абы с кем», он вообще ни с кем ни разу за всю свою политическую жизнь в дебаты не вступал. Берег силы. Свои душевные силы он бережет для Шойгу. А для кого еще? А свои дискуссионные и дебативные силы он несомненно бережет для Байдена. А ту серию, где в ковбойских шляпах Путин на ранчо у Байдена, я бы с удовольствием посмотрел. Но видимо, не судьба! И Оливер Стоун не сможет это спродюсировать.

Т. Троянская― Да, жалко! Неплохо бы получилось. И неплохой бы вышел фильм. Лишимся мы этого удовольствия.

Д. Губин― А потом пойдет серия русского «Харви Милка» и так далее.

Т. Троянская― Это мы о высоком кино. Но давайте о реалиях, и здесь подходит больше стилистика сериала. Обыски в «Открытой России», в общественной организации. Анастасия Буракова, Алексей Пивоваров плюс Максим Резник, которому тоже светит уголовное дело. И родственники его жены находятся в сизо. Мы только что разговаривали с адвокатом. Из него психологическим путем выбиваются показания против Максима Резника. Это что?

Д. Губин― Должен заметить, что психологическим путем выбиваются показания во всех полициях мира. Когда вы попадаете даже не в качестве обвиняемого, а подозреваемого, или даже свидетеля, и вы оказываетесь в незнакомой казенной обстановке, вы испытываете сильнейшее психологическое давление. И всем в России, и тем кто не сидел, но думают о том, что это возможно, я рекомендую книжку Александра Подрабинека «Диссиденты». Это было в советские, куда более жесткие времена. Там расписывается в деталях советская пенитенциарная система, издевательства и пытки, которые там были. Подрабинек меня потряс тем, что он с первого же дня, как его задержали, еще мальчишкой, он на все вопросы на допросах говорил только одно: «На этот вопрос я отказываюсь отвечать». Ему говорили, что да, это его право и спрашивали почему от отказывается отвечать. И Подрабинек говорил, что и на этот вопрос он тоже отказывается отвечать. И это единственный способ избежать давления при допросе.

И я советовал прочитать еще одну книжку. На моем Ютуб-канале ГУБИН ON AIR я неделю назад разместил на нее рецензию. Это «Практическая политология» Екатерины Шульман. Если у вас не хватит сил на всю книжку, а кто в наше время может прочитать больше десяти тысяч слов подряд, не испытывая мук совести и головной боли, и приступов повышенного давления? Прочитайте хотя бы первую главу, кроме советов, которые она дает, она еще и объясняет, чем Россия в ее современном состоянии отличается от сталинской России, от фашистских стран и от стран Запада.

Мы, и даже отчасти я, существуем в стране гибридной автократии, принцип которой – сиди и не высовывайся! Сталинская диктатура, и вообще любая диктатура фашистская – это мобилизация. А я тут перечитывал Убмерто Эко и наткнулся на то, что эмблемой и девизом фашизма были книжка и винтовка! Это символика фашистский организаций в Италии. А сейчас, да какая нафиг книжка! Спросите Шойгу, что он читал! Мне даже не ответ его интересно послушать, а посмотреть на выражение его лица.

Т. Троянская― А я уже представила его себе!

Д. Губин― А представляете Владимира Владимировича, читающего что-нибудь еще кроме подбора, принесенного в папочках? Да это невозможно! Ну разве подоборочку цитат реакционного философа Виктора Ильина, когда-то ее ему притащили в свое время. А винтовка означает мобилизацию, и любая классическая диктатура требовала, чтобы любой гражданин государства принимал бы участие в политической деятельности. «Возьмем винтовки новые, На штык – флажки, И с песней мы в стрелковый пойдем кружки». Что в Советском Союзе, что в фашисткой Германии… Кажется я уже наговорил на статью. У нас нельзя сравнивать, что в фашисткой Германии было одно и тоже! Мобилизация! Вот что было тогда.

Сейчас мобилизация не такая. «Сидите дома и не высовывайтесь! И ни в какой политической деятельности участия не принимайте!» Шульман точно подмечает, да и не она одна, и другие авторы популярных книг по современным автократиям – государство преследует любую несанкционированную активность. Патриоты преследуются точно так же, как и прозападники. Вспомним историю Тесака. Государство будет гасить любую несанкционированную активность. Если вы завтра решите устроить «Общество любителей симфоний», и оно достигнет своей численностью хотя бы 100 человек и вы решите организовать несанкционированный съезд, то вы получите по мозгам.

Не знаю, был ли принят до конца закон о лицензировании просветительской деятельности, прошел ли он в трех чтениях…

Т. Троянская― Пока еще не до конца. Шансов мало, но надежда есть.

Д. Губин― «Полудурак, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что станет полным наконец». Возможно, я Пушкина цитирую не к месту, но что поделаешь! Дали образование…

Т. Троянская― Не модный вы, Дмитрий, не модный! Не в тренде!

Д. Губин― Ребята собрались, и дело не в том, что они противники режима, и не в том, что это оппозиция, как нам кажется. А дело в том, что они без санкции, как пел Галич…

Т. Троянская― А санкции официально даются? У нас в московском Парке Победы собирались в честь семилетия присоединения Крыма и они из людей образовали слово «Крым». И акция тоже была несанкционированная, и ничего. УВД-Инфо не передает информацию о задержанных.

Д. Губин― Не знаю – не знаю! Возможно, это разово. Собираются любители хорьков, милейшие существа. Я и про хорьков, и про их владельцев. И на их воскресной или субботней встрече, им еще можно собираться маленькими группами, но как только хорьков у вас станет чересчур много, то вас быстро привлекут к ответственности за безнадежно испорченный российский воздух. И это наказание за любую активность, в которой вы принимаете участие без санкции. Сиди дома! Не высовывайся! Смотри телевизор! Не читай! Ничего не делай! А то сначала у тебя книжка, а потом – винтовка!

Т. Троянская― А это из-за того, что это год выборов?

Д. Губин― Нет. Это принцип действия автократий. Имитационная автократия создает имитационные структуры. Вот у нее есть как бы партия – «Единая Россия». Большая потемкинская партия. Есть партия – политический спойлер – «Справедливая Россия», где еще жив несравненный любитель минералов…

Т. Троянская― Это Титов?

Д. Губин― Нет, это Миронов. Он в этом большой знаток, и лучше бы он занимался этим. Мы помним, что с ним было, и как он униженно просился назад, как только он попробовал проявить самостоятельность. Вот создан набор фальшивых декораций. И все будет безопасно до тех пор, пока вы делаете вид, что вы верите этим декорациям.

И посмотрите, как интересно с рейтингом этого ковбоя на «Горбатой горе», там все время под 79%, но вдруг ситуация изменилась, когда то, что продвигает ковбой, стало влиять на нашу жизнь. Я имею в виду историю с вакцинацией «Спутником». Наш ковбой, бесстрашно вызывающий Байдена на прямые дебаты, сам почему-то не вакцинируется! Екатерина Великая, а великая она не потому, что она проверила вакцина на себе и на своем внуке Александре, а она страшно боялась! Сохранились свидетельства, что она страшно боялась вакцинации от оспы. Но она первой провакцинировалась! Она понимала, что нужно подавать пример подданным империи. А Владимир Владимирович не спешит. Возможно он ждет, что ему притащат вакцину Pfizer/BioNTech, которая считается лучшей в мире, но она требует при хранении и транспортировке низких температур – минус 60о. И возможно наш посол из Америке привез ее в дипломатическом чемоданчике, но может быть ее и не удалось получить из другой страны. И люди смотрят на Путина, который не вакцинируется, и понимают, что доказательства, которые он привел, и которым бурно апплодировали, что мол дочка, женщина номер один или номер два, она сделала, у нее поднялась чуть-чуть температура. А где эта дочка? И как ее зовут? «А что это за девочка? И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? А мы с такими мордами, взяли, да и приперлись к Элис!?»

И народ вакцинироваться не спешит. У меня в Германии есть реальные знакомые, которые летают в Россию вакцинироваться, потому что у нас на германо-российской границе, если бы она была, сложилась революционная ситуация – верхи не могут, низы не хотят. В Германии хотят вакцинироваться, но не могут, потому что вакцины не хватает. А в России могут, вакцина есть, но не хотят, потому что все, что подтверждает авторитет «Спутника» — это слова Путина. Словам Путина можно делать вид, что мы верим, но на самом деле – верить нельзя, в тех ситуациях, когда есть риск для жизни. И реальный рейтинг Путина, сколько сейчас процентов составляет? Сколько людей сейчас хочет вакцинироваться? 30 процентов! И это реальный, практический рейтинг.

Т. Троянская― Я здесь поспорю. Не все кто не хочет вакцинироваться, не хочет этого из-за того, что Владимир Путин не вакцинировался. И, зная, насколько у нас высоко доверие к власти, если по Первому каналу покажут, что Владимир Путин, вакцинируется, то некоторые могут не поверить, могут подумать, что ему просто вводят кальций хлор.

Д. Губин― А сам он в частном порядке – C₂H₅OH под сальце, и под колбаску и прочую великопостную сурдинку. А кто довел до такой ситуации, что ему не верят? Кто довел?

Т. Троянская― А я не знаю. Такой у нас недоверчивый народ. Или власть у нас периодически обжуливает народ. Как поет Борис Гребенщиков «Можно врать людям долго, но невозможно врать вечно».

Д. Губин― Первым это говорил не Гребенщиков, а кто-то из американцев…

Т. Троянская― Ну не важно.

Д. Губин: «Можно обманывать всех людей короткое время, или небольшое количество людей короткое время, но никому и никогда не удастся обманывать большое количество людей долгое время». А в России нужно претворяться, что ты веришь. И не важно во что эта вера, в православного бога, в зиму – русского бога, или во что-то еще. Или в Белого рыцаря света, как я люблю цитировать Мизулину! В Белого рыцаря света – Владимира Путина.

Т. Троянская― Мне сразу Белые ходоки представляются из «Игры престолов»!

Д. Губин― «Игра престолов», не забудем, где там происходит действие. А у нас есть только один престол, и он будет вечно, как кажется тому, кто сидит на этом престоле. Но на следующий же день, как освободится место на этом престоле, сразу все изменится.

А мы видели репетицию этого. Помните, был фантастический любимец народа и всеобщий обожамец – Юрий Лужков. У него по Москве рейтинг был запредельный. И когда Лужкова снял Медведев, причем, находясь в Китае, что стало поводом для шуточки Соловьева. Тогда Соловьев шутил по делу и он тогда сказал: «В Китае сейчас делается всё, и даже отставки». И Лужков был уверен, что люди выйдут на улицы. А ему даже его заместитель и дражбан Орджоникидзе да же не помахал ему вслед голубым, намокшим от слез платочком. А Москва забыла про Лужкова на следующий день. И нет больше его, такого незаменимого. И теперь там другой плиточку кладет. Так же будет и здесь.

Эта система основана на двойном стандарте. Мы должны делать вид, что мы верим. Мы должны делать вид, что соглашаемся. Мы должны делать вид, что ни в чем не участвуем, а тихо под одеялом заниматься тем, что нам кажется важным и нужным. А то, что начальству никто не верит, это не русское свойство, а абсолютно всех гибридных автократий, и не важно о какой именно идет речь – о Тунисе, о Мексике, о Бразилии, о Турции, нашей ближайшей сестре.

Т. Троянская― Ну Владимир Путин Владимиром Путиным, а как вы объясните, что главу Пензенской области Ивана Белозерцева заподозрили в получении взяток Бориса Шпигеля, который когда то был тестем Баскова и его продюсером…

Д. Губин― «Несчастного глухого мальчика», как сказал когда-то про Баскова Жириновский.

Т. Троянская― А сейчас Шпиель – в компании «Лидер» по поставкам лекарств от ковид-19.

Д. Губин― Я конспирологии не знаю. Что значит – подозревают во взятках? Напомню старую милицейскую шутку.

На допросе, где оказывается психологическое давление. Следователь:

— Слышишь ты, обвиняемый!

— Я не обвиняемый! Я подозреваемый!

— Посмотри на улицу, видишь мужик идет. Вот он – подозреваемый. А ты— обвиняемый.

Подозреваются в том, что берут взятки главы всех 85 субъектов Российской Федерации. Любой губернатор Российской Федерации, включая этого, пустое место с усами, того, кто в Питере. Они все подозреваются. А следственные дела возбуждаются не против каждого. А почему эти дела были возбуждены, мы не знаем. Может карта так выпала. Кстати, у нас сидят или под следствием, или что-то такое еще – более 15% губернаторов. Я как-то пытался это подсчитать.

Т. Троянская― Да, очень много губернаторов в недоверии у президента.

Д. Губин― Во временя Александра Второго уже было выражение – положение, хуже губернаторского. Тогда губернаторов как куропаток отстреливали террористы. И сейчас – положение хуже губернаторского.

Т. Троянская― Но здесь конкретно, прошли обыски. Взятки на сумму более 31 миллиона рублей, и якобы эти деньги губернатору передавались для преимущества при заключении госконтрактов.

Д. Губин― У какого же губернатора, если внезапно нагрянуть с обыском, на найти жалких поганых полмиллиарда кэшачков?

Т. Троянская― Просто жребий выпал на несчастного губернатора Пензенской области?

Д. Губин― Да! Возможно надо зачистить место под милого дружка, для которого, хоть сережку… У меня был знакомый, крупный чин. Он занимался каменными поставками, и он хотел делать карьеру, стремился в министры. А потом резко оттуда ушел в частный бизнес. И он сказал, что сейчас некорумпированных на уровне замминистра нет. И это было сказано лет десять назад. Я его не понял, но он пояснил, что на каждого есть папка с компроматом. А если такой папки нет, то этого кандидата не утвердят. За что купил, за то и продаю. Но я к этому склонен относиться с большой долей вероятности.

Т. Троянская― За последние сутки выявлено с коноравирусом 9284 в России, а в Петербурге – 865. На картинке реклама Ютуб-канала Дмитрия Губина, а мы уходим на московские новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Что ответил Байден на вопросы журналиста Демократического издания, если вы хотите об этом узнать, то смотрите наш с Дмитрием разговор на Ютубе после того, как мы завершим наше общение в эфире.

Давайте о Петербурге. Слышали ли вы, накануне задержали около двадцати подростков на косплей фестивале поклонников аниме, который проходил в культурно-развлекательном центре лофт-проект «Этажи». Не хочу сказать донесли, ну, сообщили полицейским, что там собралась молодежь, как раз сотрудники лофт-проекта «Этажи». Они сослались на то, что начали жаловаться посетители. А зачем руководство «Этажей позвонило в полицию? Косплейщики собираются там постоянно. Это уже и поклонникам аниме нельзя собираться?

Д. Губин― Это называется драка за доступ к телу.

Т. Троянская― К чьему телу?

Д. Губин― Понятно к чьему! К ковбою на Горбатой горе. Если у тебя нет возможносте Сергею Шойгу прямо в ухо во время великого поста, дерябнув мерзавчика, закусив сальцем, шепнуть, что вот, понимаете, есть такая штука. И если у тебя такой возможности нет, то ты сидишь и думаешь, а как люди вообще докрикиваются до первого лица? А за популярные темы, то есть те, за которые дают срок или приходит полиция. Понятно, что одна тема – это Навальный. Если ты хочешь, чтобы твой двор очистили от снега, возьми баллончик с краской и напиши «Навальный живи». И тут же приедет снегоуборочная техника. Попробуйте! Я на забуду как слово «Навальный» шлангами смывали со льда Невы. Смешно до невозможности!

Другая тема, допустим, иностранные агенты. Нужно их искать и доносить на того, кто кажется тебе иностранным агентом.

Третья тема, неожиданно, аниме! Я не уверен, что наш ковбой может отличить сэйнен от хентая, и держал ли он в своих руках хотя бы одну мангу…

Т. Троянская― Может он держал в руках манго, а не мангу!

Д. Губин― После этих слов я сейчас исполню «Овощное танго», где «инквизиторы в халатах и лосинах поют на нами как соловье», и как мы помним «Соловьи, соловьи, не будите солдат!» И ковбоев тоже.

И вдруг пошла тема манги. Кто-то ляпнул, что в группах аниме… А там, где аниме, там и косплэи… А так где, косплэи, там и молодежные субкультуры… И там пропагандируются самоубийства! А самоубийства пропагандируются много где, в том числе и подросткам. И в «уже написан Вертер». После «Страданий молодого Вертрера» в Европе сколько молодых человек покончили с собой? А сколько после смерти того, про которого Маяковский написал «Вы ушли, как говорится, в мир в иной. Пустота… Летите, в звёзды врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость.» А что произошло послу самоубийства самого Маяковского? Всегда возникает такой эхо-эффект. Имеют ли к этому отношение такие субкультуры как манга или касплэйщики, которые пытаются нарядиться персонажами манга? Я этого не знаю.

Но знаю, что опасно всё, что без санкции – это раз. И два – люди понимают, что власть на это реагирует. «Роскомпозор» требует запритить какие-то манги. Или людей, которые ходят в подобных костюмах. А раз власть на это реагирует, то – дуй в ту же дудку! В испанскую свирель. И есть шанс, что свистец докричится до небес: «Мы здесь, мы со всеми!» и начальству это слышно. Вот это происходит.

Ну и доносить почетно. Есть такой забавный персонаж Илья Ремесло, из Общественной палаты… И он каждое свое письмо… А у доносов есть два признака. Первый – это сообщения властям. И второе – это сообщение о том, что должно решаться без всяких властей, просто в споре. И когда ты пишешь, что какая-то машина стоит на детской площадке, то это не донос, о освобождение детской площадки. ГИБДД вызывает эвакуаторы, которые должны заниматься своими прямыми обязанностями. Но когда ты сообщаешь властям, что доносятся детские крики и это родители бьют детей, то это – не донос. А когда ты сообщаешь властям, что у тебя сосед носит красный женский бюстгальтер, и он в такой виде уже два раза прошелся у своего окна, и что ты разглядел это в подзорную трубу, то это – донос! А может он себе подвел глаза и девушку из манги изображает? Вот это – донос! Донос – всегда на образ мыслей, на образ жизни, который совершенно общественно безопасен. Ну косплэй, ну костюмированные игры! Ну и слава богу! Это украшает жизнь.

Помню в девяностые, когда появились эти неформалы… И где сейчас эти ребята с хайерами? Где субтильные эмо? Это украшение жизни. И даже если они претворяются «Цветами зла», и что? Может кто-то после этого прочтет Бодлера, ничего дурного! Хотя за несанкционированное чтение Бодлера… Потому что, где Бодлер, там и юный Рембо…

Т. Троянская― А дальше – ой-ой-ой!

Д. Губин― А дальше – фильм «Затмение»!

Т. Троянская― А какой там был Ди Каприо! Потрясающий! Потрясающий!

Д. Губин― А если к тебе приходит пятнадцатилетний Ди Каприо из провинции, то какой тут Верлен или Бодлер устоит?

Т. Троянская― А давайте от романтизма двинемся в живописи. Вы наверное завидуете, что вам не приехать на выставку Евгении Васильевой в музей Академии художеств?

Д. Губин― А это очень интересно. Я с большим вниманием отношусь к творчеству Васильевой. Есть концепция, и я ее тоже долго разделял, что вся современная живопись стала просто инвестиционным инструментом. Если ты много инвестируешь в какое-то произведение искусства художника, издаешь его альбомы и проводишь выставки, то цены на него повышаются. И Васильева собственным телом ставит этот эксперимент. Она, такой Александр Матросов, закрывающий зияющую брешь в российском арт-рынке. О нем много говорят, у нее выставки, и мне интересно, а будут ли покупать ее картины. Против этой идеи как движение возникли перформанс и акционизм, когда художники на Западе рисовали картины и тут же их уничтожали, потому что такую вещь невозможно купить. Перформанс невозможно купить и в него невозможно вложить деньги.

Чем это кончится с Васильевой? Я не знаю. Я не большой знаток изобразительного искусства. Я прислушиваюсь к мнению знатоков. Я, например, долго считал перформансы полной ерундой, пока Марат Гельман (а Гельман – это голова!) мне не рассказал о перформансе, который провели в Венеции на площади Сан-Марко. Газетами завалили всю площадь и голуби создали колышащее море из газет. И это было круто!

А вы подписывайтесь на Ютуб-канал ГУБИН ON AIR! Я там и не такое расскажу.

Т. Троянская― Дмитрий Губин, с днем рождения! Поздравляем! Удачи! И до новых встреч!